Friday's local scoreboard

Minn.-Crookston over SD School of Mines 25-19, 25-19, 25-27, 26-24

UND Classic

Appalachian State 3, South Dakota State 1

UND 25-25-25,

George Washington 15-19-18

UND (kills-blocks-aces)—Teodora Tepavac 0-0-1 (16 digs), Sydney Griffin 4-2-0 (32 assists), Tamara Merseli 8-2-2, Jordan Vail 7-0-0, Faith Dooley 12-4-0, Ashley Brueggeman 7-0-0, Julia Kaczorowska 4-0-0, Maggie Smith 0-0-2, Tamika Brekke 0-0-2.

George Washington—Alexis Lete 4-1-0, Skylar Lott 2-0-0, Aaliya Davidson 3-0-0, Callie Fauntleroy 1-0-0, Kristel Moor 11-0-0, Emily Newell 3-0-2, Kelsey Clark 10-0-0, Jaimeson Lee 18 assists.

UND 25-25-25,

Appalachian State 18-19-19

UND (kills-blocks-aces)—Sydney Griffin 4-3-0 (33 assists), Julia Kaczorowska 4-0-0, Alivia Fraase 0-0-1 (3 assists, 15 digs), Tamara Merseli 11-3-0 (1 assist), Jordan Vail 4-3-0, Faith Dooley 12-6-0 (1 assist), Maggie Smith 0-0-0, Tamika Brekke 0-0-2 (3 assists), Ashley Brueggeman 11-3-0

Appalachian State—Ashlyn Brown 2-0-0 (35 assists), Grace Morrison 3-1-0, Cassidy Stephenson 4-1-0, Jenna Talbert 5-0-0, Kara Spicer 16-1-1, Melissa Mcmath 6-1-0, Lexi Kohut

3-0-0

College soccer

6

Friday's result

Northern Colorado 2, ND State 0

Prep football

6

Friday's results

Williston 13, GF Central 0

Rugby 30, Central Dakota 0

Barnesville 2, Frazee 0 (Forfeit)

Carrington 37, Westhope/Newburg 14

Grafton 26, Valley City 16

Napoleon-G-S 30, Strasburg/Zeeland 0

LaMoure-LM 29, South Border 28, OT

Bismarck High 35, Minot 14

Jamestown 29, Central Cass 26

Fargo Shanley 25, Watford City 0

Bismarck St. Mary's 35, Wahpeton 0

Fargo Davies 14, Fargo North 13

Bismarck Century 14, Mandan 7

Bismarck Legacy 30, Dickinson 22

West Fargo 49, West Fargo Sheyenne 14

Thief River Falls 7, Park Rapids 6

Perham 32, Detroit Lakes 20

Fergus Falls 23, Pequot Lakes 21

Breckenridge 19, Pelican Rapids 14

Kelliher-Northome 60, Littlefork-Big Falls 8

Moorhead 28, Sauk Rapids 7

Big Lake 32, Bemidji 28

Cass Lake-Bena 52, Red Lake 0

Fargo South 24,

GF Red River 7

FSO 7 7 7 3 --24

GFR 0 0 0 7 --7

FS—Tanner Beaton 70 pass from Tanner Dubois (Dawson Breyer kick)

FS—Jamon Howard 50 pass from Dubois (Breyer kick)

FS—Victor Isaak 9 pass from Dubois (Breyer kick)

FS—Breyer 27 field goal

RR—Tyler Burian 11 pass from Parker Monette (Tyler Hoffarth kick)

Individual leaders

RUSHING—RR: Landon Haagenson 9-20, Nathan Schumacher 4-10; FS: Victor Isaak 12-50, Tanner Dubois 6-33

PASSING—RR: Sam Schumacher 4-13-2, 27 yards, Parker Monette 9-12-0, 71 yards; FS: Dubois 15-22-0, 256 yards, 3 TDs

RECEIVING—RR: Cole Benson 2-24, Tyler Burian 3-24; FS: Tanner Beaton 4-101, Jamon Howard 5-120

Williston 13,

GF Central 0

GFC 0 0 0 0 --0

WIL 0 7 6 0 --13

W—Raif Horswill 6 run (Abigail Martin kick)

W—Hunter Gentry 34 run (kick failed)

Individual leaders

RUSHING—GFC: Zack Murphy 25-75, Austin Braun 2-27, Kaleb Johnson 4-17; W: Derek Schneider 21-114, Hunter Gentry 8-66, Raif Horswill 3-23

PASSING—GFC: Murphy 10-22-1, 106 yards; W: Hunter Gentry 3-9-0, 19 yards

RECEIVING—GFC: Sam Cherilus 2-36, Michael Nelson 3-33, Zane Miller 2-17, Jack Anderson 1-16, Everett Peterson 1-8; W: Dayton Smith 1-14, Colin Kok 1-8

Dilworth-G-F 27,

EGF Senior High 0

DGF 14 0 13 0 --27

EGF 0 0 0 0 --0

DGF—Trevor Dufault 4 run (run failed)

DGF—Steven Taves 49 run (Taves pass to Carter Kohler)

DGF—Kohler 17 pass from Austin Bitker (Taylor Irwin kick)

DGF—Taves 35 run (kick failed)

Individual leaders

RUSHING—DGF: Steven Taves 16-134, Carter Kohler 6-32, Trevor Dufault 6-29; EGF: Ethan Trebil 17-57, Carter Beck 11-24, Tyler Aamodt 2-15

PASSING—DGF: Austin Bitker 5-14-0, 92 yards; EGF: Beck 6-10-1, 50 yards; Cooper Holm 2-2-0, 17 yards

RECEIVING—DGF: Andrew Oberg 2-50, Kohler 1-17, Taylor Irwin 1-12, Taves 1-4; EGF: Jake Hjelle 2-25, Maguire Stanislawski 3-19, Aamodt 1-10, Julian Benson 1-7, Blake Farder 1-6

Polk Co. West 41,

Badger-G-MR 16

PCW 14 7 20 0 --41

BAD 0 0 8 8 --16

PCW—Trea Byklum 3 run (Brady Klein kick)

PCW—Josh Wagner 67 run (Klein kick)

PCW—Matt Knutson 24 pass from Byklum (Klein)

PCW—Gage Wavra 25 run (kick failed)

PCW—Knutson 30 run (Klein kick)

PCW—Knutson 3 run (Klein kick)

BAD—Tyler Isane 24 fumble return (Ethan Praska run)

BAD—Shaun Waage 11 pass from Isane (Praska run)

PCW leaders

RUSHING—Matt Knutson 17-212, Josh Wagner 10-101, Evan Sczepanski 7-54, Gage Wavra 8-58

PASSING—Trea Byklum 3-6, 48 yards

RECEIVING—Knutson 2-33, Sczepanski 1-15

Hawley 56,

Roseau 12

HAW 15 20 13 8 --56

ROS 0 12 0 0 --12

HAW—Donald Loegering 53 run (Loegering run)

HAW—Jacob Vetter 52 run (Harrison Nord kick)

HAW—Trayton Cossette 16 run (Nord kick)

HAW—Noah Glad 19 pass from Vetter (Nord kick)

ROS—Nathan Adiran 1 run (kick failed)

ROS—Adrian 5 run (kick blocked)

HAW—Loegering 25 run (kick failed)

HAW—Cossette 80 kick return (pass failed)

HAW—Vetter 40 run (Nord kick)

HAW—Derian Gerdes 5 run (Nord run)

Crookston 32,

Staples-Motley 7

CRO 0 19 13 0 --32

S-M 7 0 0 0 --7

S-M—Griffin Webster 15 pass (kick)

C—Cade Salentine 1 run (Blake Fee kick)

C—Salentine 1 run (kick failed)

C—Salentine 51 run (run failed)

C—Mason Wang 63 pass from Salentine (Fee kick)

C—Salentine 4 run (kick failed)

Warroad 34,

Pine River-Backus 13

PRB 13 0 0 0 --13

WAR 7 13 7 7 --34

PRB—Austin Rateike 39 run (Cody France kick)

WAR—Spencer Musgrove 9 run (Tristan Johnson kick)

PRB—Rateike 74 run

WAR—Musgrove 6 run (Johnson kick)

WAR—Dylan Cain 5 run

WAR—Max Gausen 4 run (Johnson kick)

WAR—Cain 54 run (Johnson kick)

Leaders

RUSHING—Spencer Musgrove, WAR, 22-115; Austin Rateike, PRB, 7-124

Bagley 31,

Blackduck 7

BAG 7 6 18 0 --31

BLA 0 0 0 7 --7

BAG—Kyle Thorson 7 run (Jarret Merschman kick)

BAG—Tannen Agnes 7 run (kick failed)

BAG—Lavan Culkins 94 kick return (kick failed)

BAG—Culkins 23 run (kick failed)

BAG—Kyle Thorson interception (kick failed)

BLA—Dylan Moen 48 pass from Ian Frenzel (Logan Sutton kick)

Lake Park-Audubon 12,

Fertile-Beltrami 0

LPA 6 0 0 6 --12

F-B 0 0 0 0 --0

LPA—Ryan Voge 1 run (run failed)

LPA—Ryan Voge 1 run (run failed)

Ada-Borup/NCW 39,

Fosston 0

FOS 0 0 0 0 --0

A-B 13 13 13 0 --39

A-B—Jared Brainard 64 run (Colby Stevenson kick)

A-B—Zach Pelzman 33 run (kick failed)

A-B—Pelzman 19 run (kick failed)

A-B—Stevenson punt block recovery (Stevenson kick)

A-B—Brett Fettig 3 run (kick failed)

A-B—Isaiah Walz 8 run (Chase Hanson kick)

Leaders

RUSHING—FOS: Brett Sundquist 18-23; A-B: Verdis Barber 4-100

PASSING—FOS: Krister Anderson 2-5, -9; A-B: Jared Brainard 4-6, 64

RECEIVING—FOS: Alex Wolfe 1-0; A-B: Robert Whiting 1-37

Mahnomen 34,

Walker-H-A 13

WHA 0 7 0 6 --13

MAH 14 0 8 12 --34

MAH—Jon Starkey 10 run (Starkey run)

MAH—Izaiah Asher 14 run (run failed)

WHA—Edgar Anderson 14 pass from Riley Welk (Edgar Anderson kick)

MAH—Asher 5 run (Starkey run)

MAH—Starkey interception (pass failed)

MAH—Asher 16 run (run failed)

WHA—Tyler hausken 1 run (pass failed)

Stephen-Argyle 48,

Warren-Alvarado-Oslo 6

S-A 20 14 14 0 --48

WAO 6 0 0 0 --6

S-A—Joston Hoeper 2 run (Collin Neuschwander kick)

WAO—Jordan Anderson 65 run (run failed)

S-A—Stoene Spilde 46 pass from Hunter Yutrzenka (Neuschwander kick)

S-A—Hoeper 38 run (kick failed)

S-A—Yutrzenka 3 run (Neuschwander kick)

S-A—Hoeper 5 run (Neuschwander kick)

S-A—Wyatt Hamre 22 pass from Yutrzenka (Hoeper pass from Neuschwander)

S-A—Hoeper 46 run (kick failed)

Leaders

RUSHING—Joston Hoeper, S-A, 12-138; Jordan Anderson, WAO, 19-150

PASSING—Hunter Yutrzenka 5-9, 117 yards; Jackson Steer 2-6, 26 yards

RECEIVING—Wyatt Hamre, S-A, 2-64; Brandon Miller, WAO, 1-20

Kittson Co. Central 15,

Northern Freeze 8

KCC 8 0 7 0 --15

NOR 8 0 0 0 --8

NF—Eli Grove 28 interception return (Zak Anderson run)

KCC—Alex Donaldson 1 run (Donaldson run)

KCC—Trent Peterson 42 run (Jayden Swenson kick)

Waubun 42,

Goodridge-Grygla 8

WAU 6 28 8 0 --42

G-G 0 0 0 8 --8

WAU—Parker Syverson 18 run (kick blocked)

WAU—Tanner Lefebvre 1 run (Tayvis Zima pass from Trenton Johnson)

WAU—Dion Bower interception (Quentin Bellanger kick)

WAU—Jayden Heisler 47 run (Bellanger kick)

WAU—Syverson 13 run (kick blocked)

WAU—Syverson 49 run (Adam Syverson pass from Heisler)

G-G—Moses Jensen 42 run (Ian Haugen pass from Riley Manderud)

Norman Co. East 35,

Clearbrook-Gonvick 20

C-G 0 0 14 6 --20

NCE 14 7 6 8 --35

NCE—Sunny Resnick 4 run (kick failed)

NCE—Kyle Syverson 34 pass from Tate Maesse (Riley Resnick kick)

NCE—Toby Bjerklie 22 punt return (R. Resnick kick)

NCE—Noah Klemetson 2 run (kick failed)

C-G—Ethan Dorman 86 kick return (run)

C-G—Jonny Hamnes 27 run (run failed)

NCE—Isaac Habedank 9 pass from Maesse

C-G—Erick Bergman 3 pass from Dorman (run failed)

Nevis 46,

Win-E-Mac 12

WEM 0 0 6 6 --12

NEV 20 20 0 6 --46

N—Michael Landquist 2 run (kick failed)

N—Jack Dewulf 1 run (kick good)

N—J. Dewulf 60 punt return (kick good)

N—Luke Dewulf 23 pass from J. Dewulf (kick failed)

X—Keanu Yabandith 19 pass from J. Dewulf (kick good)

N—Tucker Roehl 42 run (kick good)

WEM—Nathan Fortmann 80 pass from Mikah Olson (pass failed)

N—Logan Funk 39 pass from Derek Lindow (run failed)

WEM—Kobe Hamre 14 pass from gavin Walker (run failed)

Langdon-E-M 40,

Harvey-WC 0

HAR 0 0 0 0 --0

LAN 14 19 7 0 --40

LEM—Anfernee Economy 11 pass from Jacob Delvo (pass failed)

LEM—Chass Peebles 80 pass from Delvo (Delvo run)

LEM—Peebles 1 pass from Delvo (kick blocked)

LEM—Peebles 54 run (Economy kick)

LEM—Delvo 8 run (kick failed)

LEM—Delvo 1 run (Economy kick)

Individual leaders

RUSHING—Hayden Beck, HWC, 4-47

PASSING—Jacob Delvo 10-18, 229 yards

RECEIVING—Chase Peebles 5-144

Park River-Area 41,

Bottineau 0

BOT 0 0 0 0 --0

PRA 8 12 15 7 --41

PRA—Sam Sveen 30 interception (Adam Zavalney run)

PRA—Zach Bosh 44 pass from Zavalney (run failed)

PRA—Anders Rose 53 pass from Zavalney (run failed)

PRA—Sveen 8 run (Owen Irvine run)

PRA—Irvine 24 run (Brice Wood kick)

PRA—Cadyn Seim 8 run (run failed)

Hillsboro-CV 54,

Lisbon 0

LIS 0 0 0 0 --0

HCV 30 8 16 0 --54

HCV—Ryan Troftgruben 5 run (Grant Skager run)

HCV—Mark Hastings 5 run (PAT failed)

HCV—Hastings 6 run (Skager run)

HCV—Riley Peterson 54 interception return (Oscar Benson run)

HCV—Skager 33 run (Skager run)

HCV—Skager 89 kickoff return (Benson run)

HCV—Benson 10 run (Benson run)

Hankinson 36,

May-Port-CG 21

HAN 6 16 6 8 --36

MAY 0 7 0 14 --21

H --Mason Falk 31 interception return (run failed)

MPCG --Reece Groth 26 pass from Reese Hanson (Elijah Sheets kick)

H --Devon Round 7 pass from Falk (Falk run)

H—Hayden German 45 pass from Falk (German pass from Falk)

H—Hayden Boll 15 pass from Falk (pass failed)

MPCG --Sam Satrom 15 run (Preston Edinger pass from Hanson)

H—Skyler Keller 50 run (Round pass from Falk)

MPCG—Edinger 6 pass from Hanson (pass failed)

May-Port-CG leaders

RUSHING—Satrom 77 yards

PASSING—Hanson 100 yards

RECEIVING—Groth 39 yards

Nelson County 20,

Larimore 0

LAR 0 0 0 0 --0

NEL 0 6 0 14 --20

NC—Miles 50 pass from Berger (PAT failed)

NC—Sand 5 run (Sand run)

NC—Brady Larson 20 run

Thompson 42,

Richland 18

RIC 6 6 0 6 --18

THO 22 6 7 7 --42

R—Gavin Reiland 11 pass from Cole Myers (PAT failed)

T—Cadyn Schwabe 4 run (PAT good)

T—Nick Reck 24 run (PAT good)

T—Schwabe 46 run (PAT failed)

T—Hunter Lentz 29 pass from Myers (PAT failed)

R—Marcus Hughes 27 pass from Schwabe (PAT failed)

T—Schwabe 38 run (kick good)

T—Sam Roller 7 run (kick good)

R—Myers 9 run (PAT failed)

Individual leaders

RUSHING—T: Nick Reck 29-256, Cadyn Schwabe 9-136

PASSING—R: Cole Myers 26-51, 253 yards

RECEIVING—R: Gavin Reiland 9-112

Cavalier 58,

Midway-Minto 12

CAV 30 22 0 6 --58

MID 0 6 0 6 --12

C—Jayden Laxdal 26 run (2-point conversion good)

C—Tristen Sott 5 run (PAT failed)

C—Andre Carrier 37 pass from Laxdal (2-point conversion good)

C—Sott 20 run (2-point conversion good)

C—Conley Carrier 45 pass from Laxdal (2-point conversion good)

C—Gabe Hartje 7 pass from Laxdal (PAT failed)

MM—Weston Napier 55 pass from John Juarez (PAT failed)

C—Conley Carrier 70 kickoff return (2-point conversion good)

MM—Ramon Rodriguez 5 pass from Juarez (PAT failed)

C—Tom Enerson 25 run (PAT failed)

Towner-G-U 40,

Hatton-Northwood 26

H-N 0 6 14 6 --26

TGU 6 14 14 6 --40

TGU—Shayden Luna 1 run (PAT failed)

TGU—Luna 14 run (Garrett Bailey run)

HN—Connor Konschak 3 run (PAT failed)

TGU—Luna 27 pass from Bailey (PAT failed)

HN—Parker Vaagen 57 fumble return (PAT failed)

TGU—Luna 25 run (John Gutierrez run)

HN—Ryland Korsmo 21 pass from Konschak (Gorres pass from Konschak)

TGU—Luna 81 kickoff return (PAT failed)

TGU—Luna 10 pass from Bailey (PAT failed)

HN—Derek Lloyd 20 pass from Konschak (PAT failed)

St. John 72,

Drake-Anamoose 6

D-A 0 6 0 0 --0

STJ 36 8 16 12 --72

STJ—Bryor Parisien 12 run (Dalton Prouty pass from Parisien)

STJ—Parisien 84 run (run failed)

STJ—Prouty 85 pass from Parisien (Kaleb LaRocque run)

STJ—Prouty 61 pass from Parisien (Parisien kick)

STJ—LaRocque 35 run (Parisien kick)

STJ—Adam Jollie 25 run (Peter Houle run)

D-A—Luke Kolschefski 7 run (run failed)

STJ—Jollie 50 run (Bradley Defender run)

STJ—Houle 50 run (Tate LaFloe run)

STJ—LaFloe 11 run (run failed)

STJ—Houle 87 run (run failed)

North Prairie 58,

North Star 8

N-S 0 0 8 0 --8

NOR 22 22 8 6 --58

NOR—Gabe Leonard 3 run (run failed)

NOR—Weston Martell 30 pass from Austin Soukup (Leonard run)

NOR—Leonard 66 run (Grant Munro run)

NOR—Soukup 7 run (run failed)

NOR—Soukup 51 run (Munro run)

NOR—Leonard 6 run (Leonard run)

NOR—Xavier Mitchell 3 run (Leonard run)

N-S—Hunter Borstad 29 run (Jayce Thomas run)

NOR—Tyell Yoder 42 run (run failed)

Prep volleyball

6

Late Thursday

Red L. Falls 18-25-25-17-15,

Warren-A-O 25-16-14-25-13

Red Lake Falls (kills-blocks- service aces)—Emma Duden 1-0-0 (17 digs), Ashley LaCrosse 1-0-0, Megan LaCrosse 17-2-1 (11 assists), Josie Huot 7-1-0, Clara Girdler 1-0-2, MaKenzie Williams 1-0-1, Madison Derosier 0-0-2 (13 digs), Kelsey Landman 0-0-2, Jozi Halvorson 0-0-1, Brooke Knott 2-0-0, Sienna Olson 3-2-0

Warren-Alvarado-Oslo—Holly Steer 7-4-3, Kaitlynn Johnson 9-3-6, Faith Porter 5-9-1 (9 assists), Jessica Olson 3-2-0, Rylie Mortimer 0-7-2, Shelby Durand 6-3-1

Stephen-Argyle 25-25-25,

Red Lake CC 13-18-14

Stephen-Argyle (kills-blocks- service aces)—Abi McGlynn 15-x-3, Abbey Johnson 6-x-0, Autumn 6-x-0, Savannah Riopelle 20 assists

Red Lake Co. Central—Jenna Pahlen 4-0-0, Sydnie Gunderson 4-0-2, Julia Bernstein 2-0-1, Calyssa Eskeli 4 assists, Hannah Kolstoe 4 assists

Prep cross country

6

Roseau Invitational

In Roseau, Minn., Thursday

Girls

Top 3 teams

EGF Senior High 25, Warroad 54, Roseau 82

Top 5 individuals

1.Katheryn Geist, Crookston, 20:12; 2. Marin Garrett, EGF, 21:25; 3. McKenna Langerud, EGF, 21:25; 4. Becca Heppner, War, 21:28; 5. Lidya Floden, EGF, 21:57

Other EGF scorers

6. Quince Floden 22:00; 9. McKenna Garrett 22:29

Boys

Top 3 teams

International Falls 39, EGF Senior High 49, Roseau 68

Top 5 individuals

1.Ben Andringa, Crookston, 17:05; 2. Cole Nowacki, EGF, 17:19; 3. Tyson Mahar, EGF, 17:39; 4. Zach Heppner, War, 17:48; 5. Justin Besch, International Falls, 17:50

Other EGF scorers

10. Zach Ismail 18:30; 13. Jonathon Kruger 18:44; 21. Dawson McDonald 20:06

Prep tennis

6

Detroit Lakes Tri-Angular

In Detroit Lakes, Minn., Friday

Crookston 5, Detroit Lakes 2

Singles

1. Jaeden Lizakowski (CRO) over Shelby Busker 6-2, 6-4; 2. Catherine Tiedemann (CRO) over Brea Johnston 6-0, 6-2; 3. Briana Smith (DL) over Nissa Brekken 3-6, 6-1, 10-5; 4. Hayden Winjum (CRO) over Makenna Duncan 6-2, 6-1

Doubles

1. Amy Follette and Ally Tiedemann (CRO) over Mackenzie Braumann and Emily Skjonsberg 6-0, 6-0; 2. Emma Borowicz and hanna Street (CRO) over Josey Allen and Mary Nelmark 7-2, 7-2, 2-6, 10-4; 4. Olivia Hanninen and Maddie Herzag (DL) over Eden Haller and Emily Barrus 6-4, 7-5

Crookston 6, Wadena-Deer Creek 0

Singles

1. A. Tiedemann (CRO) over Lindy Jones 6-2, 6-1; 2. Follette (CRO) over Abby Westrom 7-5, 6-2; 3. Street (CRO) over Kate Schmidt 6-1, 6-1; 4. Winjum (CRO) over Kelly Mukala 6-0, 6-0

Doubles

1. Lizakowski and C. Tiedemann (CRO) over Madison Packer and Corra Endres 6-0, 6-0; 2. Brekken and Borowicz (CRO) over Kaylee Ova and Jasmyn Wood 6-1, 6-0