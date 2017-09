Wednesday's local scoreboard

N.D. State 18-8-13

N.D. State—(kills-blocks-aces) McKenzie Burke 13-0-0, Allie Mauch 4-2-0, Bella Lien 4-2-0, Brianna Rasmusson (23 assists)

UND—Faith Dooley 9-4-0, Jordan Vail 7-4-0, Ashley Brueggeman 7-6-0, Tamara Merseli 5- 3-0, Sydney Griffin (31 assists)

Prep football

N.D. polls

9-man

1.Cavalier (12 first-place votes) 3-0 74 points; 2. Bismarck Shiloh Christian (3) 3-0 58; 3. Wyndmere-Lidgerwood (1) 3-0 51; 4. Thompson 2-1 30; 5. North Prairie 3-0 17.

Others receiving votes: New Salem/GU 3-0, Divide County 3-0, Linton/HMB 3-0, Napoleon-G-S 3-0

Class A

1. Ellendale-Edgeley-Kulm (11 first-place votes) 2-0, 77 points; 2. Hillsboro-Central Valley (3) 2-0 57; 3. Beulah (1) 2-0 50; 4. Langdon-Edmore-Munich 2-0 46; 5. Carrington 2-0 13.

Others receiving votes: Velva 2-0, Minot Bishop Ryan 2-0, Enderlin-Maple Valley 2-0.

Honor roll

Prep football

100-yard rushing games

Grant Skager, Hillsboro-CV, 16-221

Zack Murphy, GF Central, 27-217

Brett Sundquist, Fosston, 14-211

Dylan Pearce, Fertile-Beltrami, 8-189

Ethan Dorman, Clearbrook-Gonvick, 12-186

Jon Starkey, Mahnomen, 18-184

Adam Zavalney, Park River/F-L, 16-171

Cade Salentine, Crookston, 24-169

Spencer Musgrove, Warroad, 32-164

Jaden Kiesow, Goodridge-Grygla, 24-162

Nick Reck, Thompson, 14-156

Gabe Leonard, North Prairie, 11-149

Sam Satrom, Mayville-Portland-CG, 18-140

Carsen Thorsell, Larimore, 17-137

Austin Soukup, North Prairie, 9-135

Nate Adrian, Roseau, 12-132

Chase Peebles, Langdon-E-M, 7-129

Mason Wang, Crookston, 5-120

Lavan Culkins, Bagley, 9-119

Krister Anderson, Fosston, 6-119

James Fisk, Nelson County, 11-119

Jackson Galstad, EGF Senior High, 19-119

Ethan Moore, Larimore, 8-117

Joston Hoeper, Stephen-Argyle, 16-115

Damen Bakke, Clearbrook-Gonvick, 12-113

Iziah Asher, Mahnomen, 17-107

Austin Schmidt, Fosston, 7-105

Brandon Miller, Warren-Alvarado-Oslo, 7-102

100-yard passing games

Jacob Delvo, Langdon-E-M, 13-16, 252

Reese Hanson, Mayville-Portland-CG, 9-19, 176

Zack Murphy, GF Central, 13-19, 158

Jayden Laxdal, Cavalier, 7-11, 141

Ryan Troftgruben, Hillsboro-CV, 3-6, 119

Austin Soukup, North Prairie, 3-4, 111

100-yard receiving games

Tristan Beck, Mayville-Portland-CG, 7-170

Conley Carrier, Cavalier, 4-127

Gabe Leonard, North Prairie, 3-111

Simon Romfo, Langdon-E-M, 3-104

Volleyball

Double doubles

Kacie Borowicz, Roseau, 16 kills, 17 digs vs. Badger-G-MR

Amber Gemmill, Drayton/V-E, 22 assists, 11 digs vs. Grafton

Abbie Holter, Larimore, 11 service aces, 27 assists vs. Midway-Minto

Victoria Johnson, Roseau, 23 kills, 19 assists vs. Badger-G-MR; 16 kills, 14 assists vs. Thief River Falls

Kjerstie Lieberg, Badger-G-MR, 23 assists, 12 digs vs. Roseau

Sadie McGee, GF Central, 12 assists, 15 digs vs. Devils Lake

Carly Mekash, Badger-G-MR, 18 kills, 10 digs vs. Roseau

Bailey Mulcahy, Fertile-Beltrami, 16 kills, 12 assists vs. Red Lake Falls

Jacie Parisien, Rolla, 35 assists, 12 digs vs. Rolette-Wolford

Taylor Windjue, Devils Lake, 23 assists, 13 digs vs. Fargo Davies

Jordyn Worley, Langdon-E-M, 10 kills, 12 digs vs. Thompson

Prep cross country

N.D. polls

Class A boys

1. Bismarck Legacy; 2. Bismarck Century; 3. Williston; 4. GF Red River; 5. Bismarck

Top 10 individuals

1. Evan Sayler, Century; 2. Beau Brannan, Legacy; 3. Morgan Fairbairn, Bismarck; 4. Hussein Muqsuin, Fargo South; 5. Alex Luz, North; 6. Micade Shumway, Williston; 7. Isaiah Germolus, Legacy; 8. Tim Dunham, Red River; 9. Austin Wald, Century; 10. Sean Korsmo, Bismarck

Class A girls

1. GF Central; 2. Fargo Davies; 3. Bismarck; 4. Bismarck Century; 5. Miont

Top 10 individuals

1. Kelby Rinas, Mandan; 2. Alexis Roehl, GF Central; 3. Mattie Shirley-Fairbairn, Bismarck; 4. Rachel Torrey, GF Central; 5. Callie Clausnitzer, bismarck; 6. Lindsey Werner, Legacy; 7. Emily Goldade, Century; 8. Megan Lundstrom, Davies; 9. Meghan Ford, Jamestown; 10. Abby Hoffarth, Minot

Class B boys

1. New Town; 2. Rugby; 3. Hillsboro-Central Valley; 4. Hatton-Northwood-Thompson; 5. Beulah-Hazen

Top 10 individuals

1. Jalen Chase, New Town; 2. Isaac Huber, Edgeley; 3. Jaiven Hale, New Town; 4. Robert White, New Town; 5. Payton Smith, Carrington; 6. Daniel LeBeau, New Town; 7. Coltan Hyttinen, Southern McLean; 8. Riley Zachmeier, Rugby; 9. Ricardo Chase, New Town; 10. Jacob Hendrickson, HNT

Class B girls

1. Hillsboro-Central Valley; 2. Rugby; 3. Southern McLean; 4. Bowman County; 5. Hatton-Northwood-Thompson

Top 10 individuals

1. Amanda Jarrett, Carrington; 2. Elise Ramberg, Langdon Area; 3. Reagan Baesler, HCV; 4. Kayla Ogle, Watford City; 5. Grace Bachmeier, Surrey; 6. Jensyn Zink, HCV; 7. Jakkia Duffy, LaMoure; 8. Tristin Lunde, Rugby; 9. Dreah Frolek, Sargent Central/Lidgerwood; 10. Gracie Wright, HCV

Men's golf

Lincoln senior league

Wednesday's results

First—Steve Benson, Larry Nielson, Mark Sobolik, Lyle Long

Second—Rick Linback, Al Miller, Marlan Helgeson, Bruce Gregoire

Third—Rick Abar, Gene Soleim, Norm Bisgard, Bob Finneset

Longest putt—Gene Soleim

Closest to pin—Bruce Gregoire

In the circle—Steve Benson