Tuesday's local scoreboard

Top 5 individuals

1. Maggie Manson, Shey, 75; 2. Morgan Hetletved, RR, 77; 3. Anna Davison, FD, 79; 4. Betsy Seaver, RR, 85; 5. (tie) Samantha DeBeltz, RR, Greta McArthur, Shan, and Alexis Bell, Wahp, 86

Other Red River scorer

Lexi Laframboise 87

GF Central scorers

Taiylor Ellingson 94, Clara Hanson 106, Haley Blixt 107, Chloe Haakenson 109

Prep volleyball

6

Tuesday's results

Lakota over Four Winds-Minnewaukan 25-8, 25-13, 25-21

Fargo Shanley over West Fargo Sheyenne 25-11, 25-23, 25-22

West Fargo over Fargo North 22-25, 25-10, 25-22, 25-15

Valley City over Wahpeton 25-17, 25-9, 25-12

Northern Cass over Park River/F-L 26-24, 25-21, 19-25, 25-19

Rolla over Rolette-Wolford 25-17, 21-25, 26-28, 25-14, 15-10

Harvey-WC over Kidder County 21-25, 25-20, 25-22, 22-25, 15-7

Benson County over Towner-G-U 20-25, 27-25, 25-20, 25-11

Rugby over St. John 25-16, 25-16, 25-17

Blackduck over Bagley 25-22, 25-17, 25-11

Wadena-DC over Dilworth-G-F 25-18, 28-26, 25-21

Park Rapids over Frazee 25-17, 25-9, 25-8

Hawley over Norman Co. East/U-H 25-23, 25-17, 25-21

Red River 25-25-25,

GF Central 20-13-13

GF Central (kills-blocks-service aces)—Madison Herbeck 2-0-1 (5 assists), Sadie McGee 0-0-1 (7 assists), Korri Gust 5-0-2 (18 digs), Bailey Jaeger 1-0-3, Jaylin Perreault 1-0-0, Katie Noreen 3-0-0

GF Red River— Maggie Steffen 9-0-0 (12 digs), Alyssa Mulroy 9-0-0, Alexis Brown 6-0-0, Kaylee Lancaster 4-2-0, Jada Steen 2-1-0, Karlie Robson 2-0-0, Ella Paul 1-0-2, Alex Sorenson 0-0-1 (7 assists), Kenady Steffan 0-0-3 (16 assists), Hallie Roed 0-0-1, Alexandria Richards 0-0-0 (16 digs).

Sacred Heart 25-25-25,

Climax-Fisher 9-12-10

Sacred Heart (kills-blocks-service aces)—Ivy Edwards 6-0-7, Maddi Mitzel 5-0-0 (13 assists), Jessica Remer 13-0-0, Katelyn Rudolph 5-0-3, Molly Hanson 2-0-1 (23 assists), Hannah Hollcraft 6 assists

Climax-Fisher—DeLainey Fogerty 4-0-2, Sara Ness 3-0-0, Rylie Magsam 1-0-1 (6 assists), Sophie Love 1-0-0

Devils Lake 25-17-22-25-17,

Davies 23-25-25-23-15

Fargo Davies—NA

Devils Lake (kills-blocks-service aces)—Taylor Windjue 7-0-2 (23 assists), , Kyleigh Toso 11-3-1, Olivia Light 8-2-2, Mattea Vetsch 8-0-2, Chiara Olson 7-3-1, Alex Palmer 6-1-1 (19 assists), Abby Johnson 34 digs

Drayton/V-E 25-25-25,

North Star 5-17-15

North Star (kills-blocks-service aces)—Jasmine Heisler 7-0-0, Stephanie Miller 7-0-1 (9 assists)

Drayton/Valley-Edinburg—Laiken Larson 8-0-1, Sierra Jenson 10-4-0, Taylor Reilly 7-6-2, Amber Gemmill 3-0-1 (21 assists)

May-Port-CG 25-25-25,

Dakota Prairie 13-18-17

Dakota Prairie (kills-blocks-service aces)—Carly Lippert 2-1-5, Courtney Stein 2-2-1, Paige Haakenson 1-0-2 Catherine Haugland (6 assists)

MPCG—Madisen Knudsvig 11-2-1, Katelin Grinde 6-½-1, Shelby Sedivec 3-½-2 (24 assists), Cora McClenahen 8--½-1, Abby Freeland 6-0-1

Thompson 25-25-25,

Hillsboro-CV 11-17-14

Thompson (kills-blocks-service aces)—Taylor Zak 17-2-1, Izzy Shirek 9-0-0, Macy Jordheim 6-0-0, Carrie Nistler 5-0-1, Jordyn Bohman (27 assists)

Hillsboro-Central Valley—Kinsey Allan 4-3-0, Gracie Dryburgh 4-0-0, Saige Forseth (11 assists)

Midway-Minto 25-25-25,

North Border 15-15-18

Midway-Minto (kills-blocks-service aces)—Jamye McMillan 8-0-0, Sara Goodoien 5-3-2, Kaylee Maendel 2-0-3, Sam Overend 2-0-3, Morgan Hovde 1-0-0, Jamie Thorvilson 11 assists

North Border—Taylor Thompson 4-0-0, Jaidyn Volk 4-0-2, Kaley Wessels 2-0-0, Abby Albrecht 9 assists

Grafton 25-25-25,

Larimore 12-23-21

Grafton (kills-blocks-service aces)—Amanda Erickson 6-2-0, Kaleigh Degeldere 6-1-2, Julia Dusek 4-0-0, Amiya Malone 3-0-0, Eliza Carignan 0-0-5, Signe Ekman 17 assists

Larimore—Ivy Daws 5-0-2, Haley Verkuehlen 7-3-0, Macey Yahna 2-1-5, Haylee Klava 1-1-0, Ashley Hatcher 1-0-2, Hannah Dietron 4-1-2, Abbie Holter 16 assists

Langdon-E-M 25-25-25,

Cavalier 12-23-21

Langdon-E-M (kills-blocks-service aces)—Jordyn Worley 5-0-10, Caolyn Crockett 5-0-6, Callie Ronningen 4-0-3, Madi Pritchard 3-1-6, Rachel Hill 3-0-5 (16 assists).

Cavalier—Charlee Krieg 3-1-0, Haydee Krieg 3-0-0, Peyton LeTexier 5 assists.

Rolla 25-21-26-25-15,

Rolette-Wol. 17-25-28-14-10

Rolette-Wolford—NA

Rolla (kills-blocks-service aces)—Kyleigh Wilkes 1-0-2 (20 digs), Emma Mitchell 6-0-4 (18 digs), Abby Bercier 4-0-0, Keana Cahill 7-1-8, Abby Bertsch 0-0-1, Jacie Parisien 2-0-5 (35 assists), Maria Brian 4-0-1, Kylee Baumgarn 20-0-4

Thief River Falls 18-25-25-25,

Fosston 25-16-13-21

Fosston (kills-blocks-service aces)—Taylor Kroening 7-x-0, Lillie Manecke 8-x-0, Jordyn Manecke 7-x-0, Haley Swanson (23 assists)

Thief River Falls—Kendra Wiggs 10-x-8, Maddie Stewart 10-x-0, Hailey Rosendahl (18 assists), Kaitlyn Bakken (14 assists)

Stephen-Argyle 25-25-25,

Warren-Alv.-Oslo 13-12-11

Warren-Alvarado-Oslo (kills-blocks-service aces)—Faith Porter 2-1-1, Teaira Chandler 4 assists

Stephen-Argyle—Abbey Johnson 3-3-0, Abi McGlynn 13-1-2, Autumn Thompson 5-0-2, Grace Thompson 4-0-0, Matty Urbaniak 2-0-2, Savannah Riopelle 2-0-1 (15 assists), Lexi Efta 2-0-0 (8 assists)

Kittson Co. Central 25-25-25,

Northern Freeze 17-10-5

Kittson CC (kills-blocks-service aces)—Marlee Turn 9-1-6, Kasey Soliah 5-0-4, Morgan Olson 4-0-3, Cora Kujava (11 assists), Peyton Klein (9 assists)

Northern Freeze—Brita Swenson 4-2-0, Sam Krah 4-0-0, Alyssa Audette (7 assists)

Win-E-Mac 25-22-25-25,

Red Lake CC 21-25-21-22

Red Lake Co. Central (kills-blocks-service aces)—Julia Bernstein 8-0-4, Jenna Pahlen 7-0-1, Hannah Kolstoe 7 assists, Calyssa Eskeli 0-0-2 (11 assists)

Win-E-Mac—Maci Hamre 13 assists, Carlie Sander 2-0-0, Lauren Strom 6-1-3

Warroad 25-25-16-25,

Goodridge-Grygla 20-21-15-18

Goodridge-Grygla (kills-blocks-service aces)—Mercedes Coan (8 assists), Trystan Jelle 5-0-0

Warroad—Katie Kotlowski 14-3-0 (2 assists), Marlie Johnston 18 assists, Tiffani Foster 7-0-0, Caitlin Culleton 10 assists, Sky Cobiness 6 assists

Crookston 25-28-24-25,

Red Lake Falls 23-26-26-20

Red Lake Falls (kills-blocks-service aces)—Megan LaCrosse 14-9-0, MaKenzie Williams 10-0-1, Josie Huot 8-1-0, Clara Girdler 1-0-3, Madison Derosier 0-0-3 (15 assists)

Crookston—Hailey Seaver 6-1-0, Aleece Durbin 5-0-0, Teagen Carlstrom 0-0-4, Katelyn Wagner 9-0-0, Rachel Hefta 11-0-2

B-G-MR 18-25-24-25-15

Roseau 25-22-26-20-13

Badger-Greenbush-Middle River (kills-blocks-service aces)—Carly Mekash 18-1-1, Maddi Janicke 12-0-5, Emmie Jacobson 12-0-0, Alyssa Kilen (28 assists), Kjerstie Lieberg 8-1-1 (23 assists)

Roseau—Victoria Johnson 23-8-2 (19 assists), Lyvia Moser (29 assists), Kacie Borowicz 16-1-1, Jenna Yon 7-2-0

Boys soccer

6

Tuesday's results

Fargo Shanley 6, Fargo North 2

Detroit Lakes 2, Crookston 0

Fargo South 2, Fargo Davies 1

Mandan 3, Jamestown 2

Minot 5, Bismarck Legacy 2

Bismarck Century 2, Bismarck 1

WF Sheyenne 2,

GF Red River 1

First half—1. RR, Maxx Andrade (Padam Tamang) 2:00

Second half—2. WFS, Hussein Mohamed 44:00; 3. WFS, Leonard Dunor 68:00

Goalie saves—RR: Mason Thingvold 7; WFS: Zachary Douglas 3

West Fargo 5,

GF Central 0

First half—1. Telvin Vah 2:00; 2. Enoch Gertei 10:00; 3. Vah 18:00

Second half—4. Yussaf Mohamed 44:00; 5. Ben Knudsen 57:00

Goalie saves—GFC: Nicholas Dohman 9; WF: Seth Holm 4

EGF Senior High 4,

Pelican Rapids 1

First half—1. EGF, Adbinajib Abdi (Parker Anderson) 9:00; 2. EGF, Conner Tice 20:00;

Second half—3. EGF, Tice (Ben Kern) 43:00; 4. PR, Mahad Ali 64:00, 5. EGF, Anderson (Mohammed Barkadleh) 72:00

Goalie saves—EGF: Drew Kallock 6; PR: Farrah Hashi 6

Girls tennis

6

Tuesday's results

EGF Senior High 4, Moorhead 3

Singles

1. Jenna Dietrich, E, over Brenna Mjoness 6-2, 6-3; 2. Maggie Dietrich, E, over Isabelle Rockstad 7-4, 7-6(9-7); 3. Cassie Jenson, M, over Katelyn Farder 6-4, 3-6, 11-9; 4. Kate Johnson, E, over Katryna Hansen 6-2, 4-6, 11-9

Doubles

1. Bailey McMahon-McKenna Aitchison, E, over Claire Rix-Annika Sethre-Heftstad 6-4, 6-7 (2-7), 10-8; 3. Ava Kistner-Azlyn Lunak, M, over Delaney Aaker-Maddie Frost 5-7, 6-3, 10-3

Girls soccer

6

EGF Senior High 2,

Bemidji 1

First half—1. E, Kora Jordheim (Chloe Torgerson) 31:07

Second half—2. B, Alyse Stone 43:45

Overtime—3. E, Jordheim (Torgerson) 83:03

Goalie saves—B: Ali Beard 6; EGF: Kenzie Whalen 17

Women's soccer

6

Tuesday's result

Bemidji State 3, Minn.-Crookston 0

Women's golf

6

Valley Golf Course

Tuesday's results

First flight—Low gross: Darlene Schommer; low putts: Joyce Nefs

Second flight—Low gross: Debbie Sevigny; low putts: Debbie Sevigny

Third flight—Low gross: Nikki Seabloom; low putts: Carol Taylor

Fourth flight—Low gross: Marcia Nordmark, Carol Sondreal; low putts: Marcia Nordmark

Birdie—Carol Sondreal, Mary Asleson

Chip-in—Mary Asleson, Debbie Sevigny