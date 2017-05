Tuesday's local scoreboard

RED 000 110 1 -- 3 6 1

WP—Koby Tweten; LP—Luke Aanstad

Highlights—DL: Ryan Haahr 1x2, 1 RBI, Jacob Greene 1x2, 1R, Noah Widmer 1x3, 1R; RR: Luke LaMoine 1x3, 2B, GW RBI, Daniel Pierce 2x4, 2B, 2 R, Isaac Burger 2x3, 2B, Dane Montgomery 1x4

DEV 000 20 -- 2 3 1

RED 720 0X -- 9 6 1

WP—Luke LaMoine; LP—Jagger Miller

Highlights—DL: Jake Mertens 1x1, Chris Shepherd 1x2, Parker Vilandre 1x2; RR: Reed Olson 2x3, Dane Montgomery 1x2, Isaac Burger 1x2, Matt Laturnus 1x2, Mason Salquist 1x3

Park River/F-L 3-7

Grafton 2-1

GRA 000 002 0 -- 2 7 2

PAR 000 102 x -- 3 8 1

WP—Tom Magnusson; LP—Marcus Niemann

Highlights—Grafton: Niemann 2x3, RBI, run, Riley Hanson 2x3, Tyler Kliniske 1x3; Park River/Fordville-Lankin: Magnusson 1x3, 2B, Adam Zavalney 2x3, RBI, Will Magnusson 2x3, RBI

GRA 000 000 1 -- 1 2 4

PAR 012 220 x -- 7 10 0

WP—Tom Magnusson; LP—Brady Gunderson

Highlights—Grafton: Gunderson 1x3, Matthew Suda 1x2, run; Park River/F-L: Charlie Thompson 2x3, 2B, Adam Zavalney 1x3, 2B, RBI, Nick Thompson 2x4, 2 2B

Hatton-Northwood 9,

Larimore 7

LAR 202 030 0 -- 7 10 3

HTN 315 000 x -- 9 7 2

WP—Braeden Jorgensen; LP—Caleb Hofer

Highlights—L: Jason Farrell 2x4, Trevor Elfman 2x4, 2B, 3 RBI, Luke Tupa 2x3, Tucker Salander 2x4; HNW: Jorgensen 2x4, Lucas Mohn 2x3, 2B, 3 runs, 2 RBI

Sheyenne-New Rockford 8,

Kidder County 0

KID 000 000 0 -- 0 3 4

SNR 000 305 x -- 8 7 1

WP—Teddy Allmars; LP—Tim Biesterfeld

Highlights—K: James Thompson 1x3, 2B; S: Allmars 5K, 2x4, Tucker Longnecker 1x3, 2B

Bemidji 9,

Warroad 0

BEM 310 203 0 -- 9 6 4

WAR 000 000 0 -- 0 2 0

WP—George Loxtercamp; LP—Logan Wilmer

Highlights—B: Jared Young 2x4

Roseau 3-7,

Crookston 1-2

CRK 000 100 0 -- 1 5 2

ROS 120 000 x -- 3 5 1

WP --Hedlund; LP—Parr

Highlights—C: Dragseth 1B, LaFrance 1B, Reinhart 2 1B, Kawlewski 3B; R: McMillin 1B, Tangen 2B, Huglen 2B

CRK 000 001 1 -- 2 4 2

ROS 211 210 x -- 7 10 1

WP --Pierce; LP—Dragseth

Highlights—C: Kawlewski 2B, Wavra 2 1B; R: Woolever 2 1B, Johnson 2 1B, Bordun HR

Win-E-Mac 5-10,

Mahnomen-Waubun 3-7

WEM 300 101 0 -- 5 7 2

MAW 100 001 1 -- 3 1 6

WP—Chaput; LP—Schoenborn

MAW 205 00 -- 7 4 5

WEM 163 0x -- 10 2 2

WP—Kaya; LP—Heisley

Highlights—WEM: Chaput 3 RBI

Prep softball

6

Tuesday's results

EGF Sacred Heart 8,

Roseau 6

SAC 001 033 1 -- 8 15 2

ROS 000 203 1 -- 6 12 3

WP—Anna Koponen; LP—Jennica Johnson

Highlights—SH: Anya Edwards 3x4, Lily Zimprich 3x4, Anna Koponen 3x4, HR, Lily Bergman 3x4; R: Abby Huss 3x4, Katie Bjerke 2x4, 2B

Fargo North 6-12,

GF Central 5-11

GFC 100 210 1 -- 5 10 3

FAR 001 022 1 -- 6 5 3

WP—Sammy Trana; LP—Willow Rynestad

Highlights—GFC: Rynestad 2x4, 2 RBI, Sadie McGee 2x3; FN: Tia Opheim 2x4, RBI, Anna Gofffe 3x3, 2B, RBI

GFC 010 621 1 -- 11 12 6

FAR 015 003 3 -- 12 14 0

WP—Gabbie Olek; LP—Taiylor Ellingson

Highlights—GFC: Cassidy Kuntz 1x3, 2B, 3 RBI, Rynestad 2x4, 2B, RBI, Bailey Jaeger 2x4, RBI, Mekenna Erickson 3x4, 2 RBI; N: Goffe 3x4, Trana 4x5, 3 2B, Erickson 3x4

EGF Senior High 23,

Northern Freeze 0

EGF 4(10)8 01 -- 23 10 1

NFR 000 00 -- 0 0 3

WP—Megan Boman; LP—Eylie Hemme

Highlights—Boman and Briana Walski each pitched two innings and struck out 2 in the combined no-hitter; Boman 2x2, HR, 4 RBI, Walski 2x3, 2B, Natalie Carlstrom 2x4, 2B, 2 RBI

Red River 9,

Shanley 6

RED 200 130 3 -- 9 11 3

SHA 001 100 4 -- 6 7 3

WP—Kiera Bohan; LP—Ingrid Swanson

Highlights—RR: Roed 3x4, Kuntz 2x4, Seng 2x4, Bohan 6K, 1x4, 2R, 2B; S: Swanson 4K, 3x4, 2R, 2B, Linster 1x4, 2B

Northern Cass 11,

Grafton 6

NCA 000 342 2 -- 11 8 3

GRA 001 211 1 -- 6 9 9

WP—B. Nelson; LP—Brandi Niemann

Highlights—NC: A. Hayden 2x4, 2 3Bs, 4 RBI, Nelson 7 Ks; G: Ali Martinson 2x3, Emily Kennelly 2x3, Kasey Stegman 2x4, 2 RBI, Niemann 2x4, 2 RBI

Hillsboro-Cent. Valley 10,

Enderlin-Map. Valley 4

HCV 003 004 3 -- 10 13 2

EMV 000 020 2 -- 4 8 1

WP—Ashley Trudel; LP—Allison Bartholomay

Highlights—HCV: Hannah Buzick 3x4, HR, 2B, 3 RBI, Laura Spurgeon 3x4, 3B, 2B, Nicole Hurt 1x2, 2 RBI; EMV: Allison Bartholomay 2x4, Miranda Skramstad 2x4, 2B

NCE/U-H 15,

Red Lake CC 0

RLC 000 0 -- 0 1 5

NCE 149 1 -- 15 10 0

WP—Alexa Mortenson; LP—Carli Eskeli

Highlights—RLCC: Jayden Pahlen 1x1, Norman County East/Ulen-Hitterdal: Brooke Miller 3x3, Alivia Mortenson 3x3

Red Lake Falls 5,

Badger-G-MR 4

BGM 011 200 0 -- 4 8 3

RLF 301 000 1 -- 5 9 2

WP—Kelly Schultz; LP—Brenna Dallager

Highlights—BGMR: Makenna Burslie 2x3, Danielle Hoyer HR; RLF: Cassidy Lemonds 3x4, Alysa Gums 2x3

Valley City 9,

Devils Lake 2

VAL 002 050 2 -- 9 10 0

DEV 100 010 0 -- 2 7 0

WP—Rebecca Thompson; LP—Olivia Light

Highlights—DL: Alex Palmer 3x3, 2 RBI

Boys golf

6

Fosston/Bagley Invite

Tuesday's results

Team totals

Crookston 308, Mahnomen/Waubun 317, Roseau 319, EGF Senior High 324, Fertile-Beltrami 343, Thief River Falls 344, Park Christian 347, Bagley 358, Ada-Borup 373, Lake Park-Audubon 399

Top 3 individuals

1. Ethan Magsam, Crookston, 72; 2. Nate Deziel, EGF, 75; 3. (tie) Jarrett Merschman, 76; Lucas Clark-Burnette, Mahnomen 76

Girls golf

6

Pirate Invitational

Tuesday, in Crookston

Team totals

Crookston 359, Thief River Falls 375, Roseau 422, EGF Senior High 428

Top 3 individuals

1. Ally Tiedemann, Crookston, 82; 2. Gina Wensloff, Roseau, 88; 3. Brenna Schaefer, TRF, 90

Girls tennis

6

Fargo North 6,

GF Central 3

Singles

1. Katie Stauss, GFC, def. Lauren Harr 6-3, 6-2; 2. Sienna Voglewede, FN, def. Sophie Welsh 1-6, 6-1, 10-8; 3. Ali Hardie, FN, def. Brynn Regimbal 6-4, 6-4; 4. Julia Morris, FN, def. Emily Morken 6-1, 6-1; 5. Kacy Jiran, GFC, def. Mira May 6-7 (6), 6-1; 6. Sophie Thompson, FN, def. Miranda Weiss 6-2, 6-3

Doubles

1. Stauss-Regimbal, GFC, def. Voglewede-Hardie 6-4, 6-0; 2. Harr-Megan Hallquist, FN, def. Gabby Spicer-Welsh 3-6, 6-4, 7-5; 3. Morris-Thompson, FN, def. Morken-Jiran 6-2, 6-3

Girls soccer

6

Tuesday's results

GF Central 1,

Fargo South 0

Second half—1. Peyton Kachena (Carolyn Smith) 61:00

Goalie saves—GFC: Brianna Myrold 5; FS: Karenna Grothmann 2

Boys tennis

6

Tuesday's results

Crookston 4, Moorhead 3

Singles

1. Matt Garman, C, over Brycen Lunak 6-4, 6-0; 2. Carter Wolf, M, over Mitch Olson 6-2, 6-3; 3. Griffin Krabbenhoft, M, over Logan Prudhomme, 6-0, 6-1; 4. Logan Wardner, C, over Levi Nelson 6-1, 6-1

Doubles

1. Nick Garman-Jake Widseth, C, over Dash Hilgers-Ives Hilgers 6-0, 6-0' 2. Thomas Cybaluk-Blake Fee, C, over Landon Overbo-Michael Thibert 6-1, 6-3; 3. Michael Overbo-Jeron Sheldon, M, over Logan Schultz-Jack Garen 6-3, 4-6, 10-6

Prep track

6

Mariya Tate Memorial

Tuesday, in Rugby

Boys team totals

Rugby 120, Des Lac-Burlington 107, Benson County 65, Bottineau 50, Stanley-Powers Lake 43, Velva/Drake-Anamoose 39, Surrey 37, Harvey/Wells County 32, Minot Ryan 31, Northern Lights 30, Parshall 30, Divide Co. 26, Turtle Mountain 24, Garrison-Max 22, Glenburn 21, North Star 15, Nedrose 15, New Rockford-Sheyenne 8, Dunseith 8, South Prairie 8, Rolette-Wolford 5, Westhope-Newburg 4

Winners

100—Don Lopez, DLB, 11.47; 200—Mark Medalen, DLB, 23.82; 400—Medalen 51.82; 800—Brett O'Connell, BC, 2:04.64; 1600—Jacob Jensen, Tur Mountain, 4:50.04; 3200—Kadin Neppl, BC, 10:19.55; 110 hurdles—Josh Knutson, DLB, 15.50; 300 hurdles—Knutson 42.51; 400 relay—Minot Ryan 46.43; 800 relay—DLB 1:32.94; 1600 relay—Rugby 3.39.68; 3200 relay—BC 8:47.67; High jump—Payton Granger, HWC, 6-2; Pole vault—John Fischer, BC, 9-6; Long jump—DeJuan Jenkins, DC, 21-3; Triple jump—Tommy Burke, DLB, 41-1.50; Shot put—Dawson Schroeder, NL, 48-0; Discus—Schroeder 119-1; Javelin—Ethan Schepp, Velva, 137-8

Girls team totals

Rugby 150, Harvey-Wells Co. 120, North Star 63.5, Des Lacs-Burlington 61, Stanley 43, New Rockford-Sheyenne 42, Velva/Drake-Anamoose 39, Parshall 35, Benson Co. 34.50, Garrison 30, Surrey 27, Bottineau 27, Northern Lights 23, Rolette-Wolford 16, Dunseith 9, Minot Ryan 8, Divide Co. 3, Glenburn 2, South Prairie 1

Winners

100—Kristina Brossart, Rug, 12.72; 200—Caitlyn Vogel, DLB, 27.95; 400—Vogel 1:02.83; 800—Cedar Hall, Par, 2:26.41; 1600—Jalyn Hall, Par, 5:38.28; 3200—Quinn Neppl, BC, 12:12.87; 100 hurdles—Hannah Haley, NR, 17.16; 300—April Hagemeister, HWC, 47.89; 400 relay—HWC 51.59; 800 relay—HWC 1:54.76; 1600 relay—Rugby 4:13.22; 3200 relay—HWC 10:20.84; High jump—Lilly Charbonneau, Dun, 4-7; Pole vault—Brooke Blessum, Rug, 7-6; Long jump—Peyton Halverson, NS, 16-3; Triple jump—Sara Stier, Rug,34-0.5; Shot put—Kari Fritel, DLB, 38-0; Discus—Maddie Uhlenkamp, Rug, 110-1

Larimore Invitational

In Larimore, Tuesday

Girls

Team totals

Hillsboro-Central Valley 134, Park River Area 99, Langdon Area 88.5, Pembina County North 72, Larimore 66, Nelson County 56, Finley-Sharon/Hope-Page 43, Thompson 39, Grafton 36, Drayton/Valley-Edinburg 34.5, Griggs County Central 24, Warwick 15, Midway-Minto 12

Top 3 placers

100—1. Beatrice Kjelland, PRA, 12.62; 2. Gracie Wright, HCV, 13.11; 3. Alexis Heidler, PCN, 13.41

200—1. Kjelland, PRA, 25.97; 2. Ivy Daws, Lar, 28.07; 3. Lexis Olson, Lang, 28.55

400—1. Haydee Krieg, PCN, 1:03.53; 2. Jensyn Zink, HCV, 1:04.22; 3. Carly Lippert, NC, 1:04.32

800—1. Reagan Baesler, HCV, 2:24.25; 2. Mikayla Koenig, FSHP, 2:27.18; 3. Zink, HCV, 2:29.06

1,600—1. Baesler, HCV, 5:16.89; 2. Koenig, FSHP, 5:23.86; 3. Zink, HCV, 5:33.10

3,200—1. Amy Horter, Graf, 12:13.47; 2. Elise Ramburg, Lang, 12:35.09; 3. Ellen Gregoire, Lar, 12:59.23

100 hurdles—1. Elaina Swartz, PRA, 16.39; 2. Addi Eckart, HCV, 17.47; 3. Izzy Shirek, Thomp, 17.85

300 hurdles—1. Swartz, PRA, 46.84; 2. Grace Dryburgh, HCV, 49.38; 3. Sydney Ellingson, Lang, 52.76

4x100 relay—1. Park River 50.87; 2. Larimore 53.34; 3. Langdon 53.76

4x200 relay—1. Larimore 1:52.96; 2. Nelson County 1:57.26; 3. Pembina Co. North 1:57.37

4x400 relay—1. Park River 4:10.44; 2. Hillsboro-CV 4:15.08; 3. Larimore 4:24.87

4x800 relay—1. Hillsboro-CV 9:51.74; 2. Grafton 10:42.98; 3. Finley-S/HP 10:55.04

Long jump—1. Ellingson, Lang, 15-5.5; 2. Katja Berge, HCV, 15-3; 3. Madi Hart, Lang, 14-10

Triple jump—1. Berge, HCV, 33-5; 2. Dacotah Bergstrom, FSHP, 31-3.5; 3. Justine Peterson, PCN, 30-10

High jump—1. Shirek, Thomp, 5-1; 2. Berge, HCV, 4-9; 3. (tie) Raelyn Klindt, Lang, and Taylor Reilly, DVE, 4-7

Pole vault—1. Reilly, DVE, 8-6; 2. Eckart, HCV, 8-6; 3. Macy Yahna, Lar, 7-6

Shot put—1. Paige Haakenson, NC, 35-5; 2. Sloan Smith, Lar, 35-2; 3. Erin Haugen, GCC, 34-9.5

Discus—1. Bryeann Robertson, War, 114-5; 2. Haakenson, NC, 103-11; 3. Taryn Snyder, PCN, 102-5

Javelin—1. Hart, Lang, 123-3; 2. Hannah Gordon, PRA, 104-9; 3. Haakenson, NC, 101-1

Boys

Team totals

Hillsboro-Central Valley 153, Langdon Area 102, Drayton/Valley-Edinburg 73, Pembina County North 63, GF Red River JV 60, Thompson 60, Larimore 53, Griggs Co. Central 47, Park River Area 39, Midway-Minto 36, Grafton 22, Nelson County 22, Finley-Sharon/H-P 10

Top 3 placers

100—1. Chase Peebles, Lang, 11.74; 2. Grant Skager, HCV, 11.77; 3. Jayden Laxdal, PCN, 12.15

200—1. Peebles, Lang, 23.90; 2. Isaac Luithle, HCV, 24.76; 3. Oscar Benson, HCV, 24.88

400—1. Shandon Toenies, HCV, 51.71; 2. Skager, HCV, 51.72; 3. Owen Irvine, PRA, 52.46

800—1. Wyatt Gage, Lang, 2:14.31; 2. Billy Poitra, RRJV, 2:16.53; 3. Blaine Perry, Lang, 2:24.99

1,600—1. Jayden Wheeling, PCN, 4:49.29; 2. Tyler Cullen, Thomp, 4:49.46; 3. Elias Nelson, HCV, 4:55.20

3,200—1. Case Fossum, HCV, 10:38.10; 2. Jacob Hendrickson, Thomp, 10:40.74; 3. Jake Arason, RRJV, 10:58.13

110 hurdles—1. Benjamin Dryburgh, HCV, 17.04; 2. Zachery Johnston, DVE, 17:07; 3. Joel Miller, PCN, 18.35

300 hurdles—1. Johnston, DVE, 44.38; 2. Dryburgh, HCV, 45.36; 3. Miller, PCN, 45.50

4x100 relay—1. Larimore 46.45; 2. Drayton/VE 47.62; 3. Midway-Minto 48.12

4x200 relay—1. Larimore 1:37.34; 2. Red River JV 1:39.00; 3. Hillsboro-CV 1:39.18

4x400 relay—1. Hillsboro-CV 3:37.72; 2. Park River 3:45.50; 3. Nelson County 3:46.21

4x800 relay—1. Thompson 8:34.04; 2. Hillsboro-CV 9:05.94; 3. Griggs Co. Central 9:06.84

Long jump—1. Miller, PCN, 20-0.5; 2. Laxdal, PCN, 19-9; 3. Peebles, Lang, 19-3.25

Triple jump—1. Peebles, Lang, 40-1; 2. Andrew Erickson, FSHP, 38-11.5; 3. John Juarez, MM, 38-5.5

High jump—1. Alex Otto, NC, 6-2; 2. Gavin Longthorne, HCV, 6-2; 3. Ezra Longthorne, HCV, 5-10

Pole vault—1. Logan Wakefield, Lar, 11-0; 2. Peter Vandal, Lang, 10-0; 3. Ethen Blackwell, Lang, 9-6

Shot put—1. Wesley Odegaard, GCC, 52-5.5; 2. Cole Clementson, PRA, 48-9; 3. Brody Wagner, Lar, 43-3.5

Discus—Odegaard, GCC, 142-7; 2. Jake Connelly, HCV, 120-3; 3. Dawson Brandvold, RRJV, 115-6

Javelin—1. Connor Slama, DVE, 141-4; 2. Casey Anderson, MM, 136-8; 3. Carter Curry, Lang, 136-6

College baseball

6

Tuesday's results

N.D. State 8, Valley City State 3