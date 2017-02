Monday's local scoreboard

Rugby 50, Westhope-Newburg 36

Drake Anamoose 63, TGU 60

Bottineau 74, Velva 69

Hillsboro-Central Valley 64,

Ada-Borup 48

A-B 9 15 17 7--48

HIL 20 15 14 15--64

Ada-Borup—Jordan Crompton Steffen 2, Bryce Nitschke 14, Jared Brainard 13, Tanner Somers 3, Mason Miller 11, Tyler Hoven 5

Hillsboro-Central Valley—Tanner Linnell 14, Benjamin Dryburgh 6, Kyle Henningsgard 17, Carson Henningsgard 2, Gavin Longhorne 2, Austin Reed 13, Cade Baesler 4, Elias Nelson 2, Landen Reed 2, Jack Camrud 2

Climax-Fisher 58,

Kittson Co. Central 50

KIT 31 19-50

CLI 29 29-58

Kittson Co. Central—Spencer Billings 10, Jacob Ristad 3, Trevor Coffield 2, Bryden Swenson 22, Cole Johnson 4, Andrew Christenson 5, Jadyn Swenson 4

Climax-Fisher—Trea Byklum 7, Brady Klein 3, Paul Gapp 29, Hayden Reitmeier 2,

Pelon Pruneda 11, Matt Knutson 4, Tristan Rowley 2

Fertile-Beltrami 66,

Warren-A-O 49

F-B 33 33-66

WAO 28 21-49

Fertile-Beltrami—Vincent Benesh 6, Anton Wod 4, Athan McCollum 2, Anton McCollum 18, Jordan Van Den Einde 12, Dillon Sannes 2, Dylan Van Den Einde 2, Isaiah Horgeshimer 12, John Larsen 8

Warren-Alvarado-Oslo—Mason Wang 12, Matthew Korynta 3, Alex Porter 2, Brandon Miller 17, Jackson Steer 10, Grant Bergh 5

Win-E-Mac 68,

Red Lake County 40

WEM 33 35-68

RLC 15 25-40

Win-E-Mac—Mikah Olson 17, Kolton Stuhaug 8, Hunter Chaput 23, Blake Glass 4, Brekken Lindberg 6, Noah Bergman , Nathan Spry 1, Marcos Lopez 9

Red Lake County—Derek Peterson 5, Johnathan Renner 3, Matt Vettleson 5, Justin Nemec 12, Ethan Vettleson 12, Isaiah Olson 3

New York Mills 72,

Norman Co. West 59

NYM 32 40-72

NCW 28 31-59

New York Mills—Skylar Mursu 23, Ethan Hendrix 8, Brady Bauck 7, Peter Hendrix 2, Jordan Guldseth 4, Nic Kangas 11, Chase Helmeke 4, Jonas Baune 13

Norman Co. West—Dustin Beliles 3, Steele Armstrong 9, Preston Gwin 11, Mason DePoppe 3, Miguel Garcia 17, Kyle Hellerud 2, Isaiah Walz 12, Verdis Barber 2

N.D. District 7

In Devils Lake, N.D., Monday

Championship

Four Winds-Minn. 78 ,

Harvey-Wells County 50

HWC 9 18 11 12--50

FWM 25 21 22 10--78

Harvey-Wells County—Benjamin Bertsch 5, Jarett Anderson 3, Payton Granger 13, Steven Stutlien 3, Trevor Schimke 9, Eric Keller 5, Kevin Friedt 2, Hunter Ripplinger 2, Parker Granger 8

Four Winds-Minnewaukan—Gionni Robertson 1, Tannor Dauphinais 6, Jaylen LaRock 11, Steve Redfox 6, Frank Gourd 2, Douglas Yankton 2, Irvin Tomahawk 10, Jacob Yankton 2, Ashton Thompson 2, Tronis McKay 24, Charlie Black 12

Loser-out region qualifiers

Dakota Prairie 57,

Benson County 51

BEN 8 25 9 9--51

DAK 18 16 17 6--57

Benson County—Will Rice 6, Spencer Olson 11, Kadin Neppl 4, Keaton Nelsen 17, Reed Eberle 6, Garret Tandeski 6, Carter Tandeski 1

Dakota Prairie—Tyler Loe 19, Hunter Sand 23, Alex Otto 9, Jake Avdem 2, Nick Gronaas 2, Jarrett Ressler 2

New Rockford-Sheyenne 71,

Warwick 40

WAR 12 11 8 9--40

NRS 23 16 23 9--71

Warwick—Jerry Lenoir 5, Kyle Littleghost 3, Joel Redfox 10, Trayson Feather 2, Eric Belgarde 4, Paul Thiele 12, John Tollefson 2, Jackson Delorme 2

New Rockford-Sheyenne—Jack Schaefer 22, Joshua McKnight 2, Seth Soderholm 10, Cole Myhre 4, Wilson Howard 7, Tyrus Smith 9, Teddy Allmaras 11, Tucker Longnecker 2, Luke Ystaas 3, Hunter Thompson 1

All Tournament Team

Four Winds/Minnewaukan—Tronis McKay, Charlie Black; Dakota Prairie—Tyler Loe; Harvey/Wells County—Payton Granger; New Rockford/Sheyenne—Jack Schaefer

District 7 All-District Team

Four Winds/Minnewaukan—Tronis McKay, Jaylen LaRock, Steve Redfox, Irv Tomahawk, Charlie Black; Dakota Prairie—Hunter Sand, Tyler Loe; Benson County—Garret Tandeski, Keaton Nelson; New Rockford/Sheyenne—Tyrus Smith, Jack Schaefer; Warwick—Joel Redfox; Harvey-Wells County—Trevor Schimke, Payton Granger; Lakota—Colton Berg

Senior Athlete—Tronis McKay, Four Winds/Minnewaukan

Coach of the Year—Rick Smith, Four Winds/Minnewaukan

N.D. District 8

In Langdon, N.D., Monday

Championship

St. John 59,

North Star 56

NST 12 11 17 16--56

STJ 14 15 13 17--59

St. John—Barry DeCoteau 9, Dalton Prouty 20, Kevin Grant 6, Kyler McGillis 18, Matthew Murphy 6

North Star—Johnny Heisler 16, Jayden Komrosky 28, Riley Lagasse 7, Tayden Thomas 1,

Ian Knutson 4

Loser-out region qualifiers

Langdon-E-M 63,

Dunseith 56

DUN 20 16 9 11--56

LEM 13 17 17 16--63

Langdon-Edmore-Munich—Jacob Delvo 16, Simon Romfo 5, Braden Harder 14, Ordale Mostad 9, Henry Gorneau 2, Grant Romfo 9, Alex Lowery 8

Dunseith—Jarrett DeCoteau 2, Hunter Davis 7, Tanner Keplin 8, Hunter Gladue 11, Antone Rivera 17, Michael Two Hearts 6, Taylor Peltier 5

Rolla 54,

Rolette-Wolford 33

R-W 7 4 5 17--31

ROL 13 10 17 14--54

Rolette-Wolford—Lucas Johnson 9, Justin Yoder 1, Gabriel Beaver 7, Gabe Leonard 8, Tucker Boucher 5, Jake Boucher 3

Rolla—Brandon Lalim 3, Jared Loing 13, Brody Cahill 21, Alex Abrahamson 4, Kody Schlenvogt 7, Austin Soukup 4, Weston Martell 2

All-District Team

Langdon-Edmore-Munich—Jacob Delvo; Rolla—Brody Cahill, Jarred Loing; Dunseith—Taylor Peltier, Hunter Gladue; North Star—Johnny Heisler, Jayden Komrosky; St. John—Barry DeCoteau, Dalton Prouty, Kyler McGillis

Senior Athlete—Jayden Komrosky, North Star

Coach of the Year—Steve Poitra, St. John

N.D. East Region

Today's quarterfinals

Fargo South (No. 8 seed, 10-12) at Fargo Davies (No. 1, 21-0), 7:30 p.m.

GF Red River (No. 5, 12-9) at Devils Lake (No. 4, 13-8), 7 p.m.

Fargo North (No. 7, 12-10) at West Fargo (No. 2, 17-4), 7 p.m.

Fargo Shanley (No. 6, 13-9) at West Fargo Sheyenne (No. 3, 14-7), 7 p.m.

In Fargo

Friday

Loser-out games, 2 and 3:45 p.m.

Semifinals, 5:30 and 7:15 p.m.

Saturday

Loser-out, state-qualifier games, 2:30 and 4:15 p.m.

Championship, 7:45 p.m.

Girls basketball

6

N.D. East Region

Today's quarterfinals

Devils Lake (No. 8 seed, 9-13) at Fargo Davies (No. 1, 16-5), 5:30 p.m.

West Fargo (No. 5, 16-5) at Wahpeton (No. 4, 17-4), 7 p.m.

West Fargo Sheyenne (No. 7, 10-12) at Fargo Shanley (No. 2, 16-5), 7 p.m.

GF Central (No. 6, 12-10) at GF Red River (No. 3, 17-4), 7 p.m.

In Fargo

Friday

Loser-out games, 2 and 3:45 p.m.

Semifinals, 5:30 and 7:15 p.m.

Saturday

Loser-out, state-qualifier games, 11 a.m. and 12:45 p.m.

Championship, 6 p.m.

N.D. Class B state tournament

At GF Alerus Center

Thursday's quarterfinals

Kindred (No. 2 seed, 23-0) vs. Edgeley-Kulm-Montpelier (19-6), 1 p.m.; Park River/Fordville-Lankin (No. 2, 23-1) vs. Grant County (21-3), 2:45 p.m.; North Star (No. 1, 24-0) vs. Glen Ullin-Hebron (16-8), 6:30 p.m.; Watford City (No. 4, 19-6) vs. Minot Our Redeemer's (No. 5, 20-5), 8:15 p.m.

Friday

Consolation semifinals, 1 and 2:45 p.m.; championship semifinals, 6:30 and 8:15 p.m.

Saturday

Seventh place, 1 p.m.; fifth place, 2:45 p.m.; third place, 6 p.m.; championship, 8 p.m.

Minn. Section 8A

Today's play-in games

Mahnomen (No. 9 East, 1-23) at Blackduck (No. 8 East, 8-18), 6 p.m.; Red Lake County Central (No. 9 West, 6-19) at Climax-Fisher (No. 8 West, 10-16) at Climax, 7 p.m.; Warren-Alvarado-Oslo (No. 10 West, 2-22) at Goodridge-Grygla (No. 7 West, 12-14), in Goodridge, 7 p.m.

Thursday's first round

At Bemidji State—Red Lake (No. 1 East, 20-2) vs. Mahnomen/Blackduck winner, 6 p.m.; Kelliher-Northome (No. 5 East, 14-12) vs. Lake of the Woods (No. 4 East, 12-11), 7:45 p.m.

At Bagley High School—Fosston (No. 2 East, 18-8) vs. Cass Lake-Bena (No. 7 East, 11-15), 6 p.m.; Win-E-Mac (No. 6 East, 11-14) vs. Clearbrook-Gonvick (No. 3 East, 17-9), 7:45 p.m.

At Thief River Falls NCTC—Stephen-Argyle (No. 1 West, 20-5) vs. Red Lake CC/Climax-Fisher winner, 6 p.m.; Northern Freeze (No. 5 West, 12-11) vs. Kittson County Central (No. 4 West, 15-7), 7:45 p.m.

At Minnesota-Crookston—Sacred Heart (No. 2 West, 18-8) vs. Goodridge-Grygla/Warren-A-O winner, 6 p.m.; Red Lake Falls (No. 3 West, 20-6) vs. Fertile-Beltrami (No. 6 West, 15-10), 7:45 p.m.

At Thief River Falls REA

Saturday

East subsection semifinals, noon and 1:45 p.m.; West subsection semifinals, 3:30 and 5:15 p.m.

March 7

East subsection championship, 6 p.m.

West subsection championship, 7:45 p.m.

March 10

Section 8A championship, 7 p.m.

Minn. Section 8AA

Thursday's first round

All games 7 p.m.

Warroad (No. 16 seed, 0-26) at Roseau (No. 1, 25-0); Breckenridge (No. 9, 13-13) at Badger-Greenbush-Middle River (No. 8, 14-11); Crookston (No. 12, 7-19) at Dilworth-G-F (No. 5, 17-9); Frazee (No. 13, 5-20) at Perham (No. 4, 18-8)

Bagley (No. 15, 2-24) at Staples-Motley (No. 2, 20-4); Park Rapids (No. 10, 11-13) at Pelican Rapids (No. 7, 14-12); Hawley (No. 11, 8-16) at EGF Senior High (No. 6, 18-7); Wadena-Deer Creek (No. 14, 6-20) at Barnesville (No. 3, 21-5)

At Minnesota-Crookston

Saturday

Quarterfinals, beginning at 1 p.m.

March 7

Semifinals, 6 and 7:45 p.m.

March 10

Championship, 7 p.m.

Minn. Section 8AAA

Today's first round

All games 7 p.m.

Little Falls (No. 8 seed, 2-24) at Alexandria (No. 1, 22-4; Detroit Lakes (No. 5, 12-14) at Fergus Falls (No. 4, 14-12); Sauk Rapids-Rice (No. 7, 7-19) at Sartell-St. Stephen (No. 2, 16-10); Bemidji (No. 6, 13-12) at Thief River Falls (No. 3, 15-11)

Saturday

Semifinals, 6 and 7:30 p.m. at Moorhead High School

March 9

Championship, 7 p.m., site to be determined

Boys hockey

6

Minn. Section 8A

At Thief River Falls REA, Thursday

Championship, EGF Senior High (No. 1 seed, 16-8-2) vs. Warroad (No. 3, 11-15-1), 7 p.m.

Minn. Section 8AA

At Thief River Falls REA, Wednesday

Championship, Moorhead (No. 1 seed, 21-3-3) vs. Roseau (No. 3, 18-9-0), 7 p.m.

N.D. all-state

Forwards—GF Central: Grant Johnson, Judd Caulfield and Cam Olstad; GF Red River: Braden Costello, Luke LaMoine and Mason Salquist; Fargo South/Shanley: Luke Sandy; Bismarck: T.J. Irey and Eric Pladsen; Minot: Easton Bennett; Mandan: Alex Horner.

Defensemen—GF Central: Collin Caulfield and Brock Reller; Devils Lake: Mathew Boren; Jamestown: Connor Fuchs; Bismarck: Drew Lenertz; Minot: Colby Enns and Patrick Heide.

Goalies—Devils Lake: Wyatt Ness; Fargo North: Rylee Pladson; Jamestown: Matthew Schneider; Bismarck: Zach Kessler.

N.D. state all-tournament team

GF Central—Judd Caulfield, Grant Johnson, Collin Caulfield; GF Red River—Braden Costello; Bismarck High—T.J. Irey, Zach Kessler

Tournament MVP—Grant Johnson, GF Central

Senior athlete of the year—Grant Johnson, GF Central

Coach of the year—Grant Paranica, GF Central

Girls hockey

6

N.D. all-state

Forwards—Devils Lake: Calli Forsberg; Fargo Davies: Kylie Schafer; Fargo North/South: Graysen Myers and Anna Erickson; West Fargo: Courtney Walsh; Bismarck: Britta Curl and Kaitlyn Page; Minot: Dessa Flom; Mandan: Maiah McCowan

Defensemen—Fargo North/South: Sami Trana and Hannay Dorsey; Jamestown: Hailey Hillstrom; Bismarck: Delaney Wolf.

Goalies—Grand Forks: Quinn Kuntz; West Fargo: Brooklyn Myrvik; Mandan: Lucy Morgan.

N.D. state all-tournament team

Grand Forks—Grace Emineth, Quinn Kuntz; Bismarck—Britta Curl, Kaitlyn Page, Delaney Wolf; Fargo North-South—Graysen Myers, Hannah Dorsey; Mandan—Samantha Bussman, Lucy Morgan

Tournament MVP—Britta Curl, Bismarck

Senior athlete of the year—Sami Trana, Fargo North-South

Coach of the year—Mat Ekblad, Williston

Bowling

6

WOMEN

High Week Game

Maddie Kreiger............221

Lisa Perreault..............212

Danielle Soholt...............210

Amy Stromsodt..............201

Pam Zimbelman............198

High Week Series

Alicia Johnson.............566

Lisa Perreault...............563

Danielle Soholt............558

Lori Cameron..............557

Kitty Carberry..............540

High Season Game

Tiana Delzer................259

Amy Stromsodt...........256

Lisa Perreault............255

Lisa Perreault............254

Tiana Delzer...............248

High Season Series

Tiana Delzer...............642

Tiana Delzer...............637

Lisa Perreault.............625

Lisa Perreault..............613

Danielle Kotterheinrich..607

MEN

High Week Game

Todd Iverson.................269

JT Sorrentino................269

Andrew Babinchak........268

Terry Sannes...............268

Gavin Benjamin.............260

High Week Series

JT Sorrentino................717

Tyler Poole...................701

Todd Iverson................695

Jon Straub...................694

Dan Hennessy..............687

High Season Game

Matt Benjamin............300

Ryan Kowalski............300

Scott Iverson..............300

Steve Berry Jr.............300

Mike Cordts.................300

Matt Strickler...............300

Joel Galle...................300

Dustin Robles..............300

High Season Series

Kris Scott...................800

Rob Pinard..................785

Todd Iverson...............760

Tim Bailly...................758

Joel Galle................ ...752

Girls

High Week Game

Sarah Mord................218

Sarah Mord................217

Sarah Mord................209

Sarah Mord................206

Sarah Mord................203

High Week Series

Sarah Mord................593

Sarah Mord................589

Sarah Mord................559

Sarah Mord................512

Sarah Mord................473

High Season Game

Sarah Mord................234

Sarah Mord................218

Sarah Mord................217

Sarah Mord................209

Sarah Mord................206

High Season Series

Sarah Mord................625

Sarah Mord................693

Sarah Mord................589

Sarah Mord................559

Sarah Mord................532

Boys

High Week Game

Joey Grabinski.............235

Christian LItzinger.........232

Christian Schreiner.......230

Joey Grabinski.............227

Joey Grabinski.............223

High Week Series

Nic Heilman................636

Dylan Galle................625

Dylan Galle................607

Joey Grabinski............596

Christian Litzinger........577

High Season Game

Dylan Galle................279

Tyler Harlow...............268

Nathan Peasland.........247

Nic Heilman................244

Justin Schreier............244

High Season Series

Dylan Galle................666

Nathan Peasland.........640

Joey Grabinski............636

Christian Schreiner......630

Dylan Galle................625

GGF leagues

Hi-Lo—Lisa Perreault 212, 563; Danielle Soholt 210, 558

Double R—Rachel Schreiner 193; Somchit Carberry 193, 540; Tiana Delzer 488

Red Ray Runners—Jennifer Kovar 174, 168, 474; Pam Whalen 436

Six Pack—Shannon Longsdorf 179; Danielle Koetterheinrich 176, 497

1st Niters—Maddi Kreiger 221, 539; Mary Jo Kreiger 182; Carolyn Homstad 489

WWW—Tonya Walberg 197, 188, 505; Amy Huderle 517

Mixed-Up Doubles—Men: Dave Clifton 236, 611; Garry Carberry 229; Tee Tyler 587; Mikey Schreiner 587; Women: Amy Stromsodt 201, 513; Kitty Carberry 187, 512

J.S. Sundowners—Men: Steven Jacobsen Sr. 234; Dale Benson 205; Ryan Kaste 419; Chad Daucsavage 353; Women: Jackie LaFountain 158; Ruth Jacobson 144; Sharon Daucsavage 379; Roberta Middagh 340

Southside—Men: Al Borho 256; Joe Jenson 249; Todd Iverson 684; Nate Snyder 662; Women: Shirley Smith 144

XYZ Doubles—Men: Aaron Fontaine 239, 582; Jack Parkin 224; Dean Groseth 224; Alan Borho 627; Women: Ashley Hayes 176, 454; Erica Dolinar 171, 573

Thursday Night Rollers—Men: Aaron Fontaine 234, 622; Jon Zimbelman 225; Cory Von Rueden 595; Women: Pam Zimbelman 190, 472

Commercial: Men: Todd Iverson 269, 695; Terry Sannes 268; Tyler Poole 701; Women: Pam Zimbelman 198, 542; Alicia Johnson 192, 566

Tuesday Night Church—Men: JT Sorrentino 269, 717; Dan Hennessy 252, 587

Miracle Mile—Andrew Babinchak 268; Gavin Benjamin 260; Jon Straub 694; Jam Kosmatka 666

High Flyers Senior—Jan Torrance 193, 518; Lois Peterson 162, 452

Bantam—Boys: Ethan Blanchard 111, 286; Parker Renner 92; Deacon Stickel 239; Girls: Allie Grotte 86, 219; Lillie Miller 69, 179

Prep—Boys: Calaeb Sapa 173, 428; Jacob Warnke 143, 384; Girls: Sarah Schreiner 103, 297

Junior-Senior—Boys: Joey Grabanski 235; Christian Litzinger 232, 577; Nic Heilman 636; Girls: Sarah Mord 218, 593; Megan Hylton 168, 456