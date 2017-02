Wednesday local scoreboard

Bismarck 67, Legacy 63

Fargo South 66, Wahpeton 44

Bismarck Century 80, St. Mary's 55

West Fargo 71, Fargo North 59

Dickinson 79, Williston 58

Minot 74, Turtle Mountain 69

Fargo Davies 83, West Fargo Sheyenne 69

Pequot Lakes 74, Dilworth-Glyndon-Felton 46

Battle Lake 79, Frazee 48

Verndale 73, Wadena-Deer Creek 44

Clearbrook-Gonvick 83, Lake of the Woods 51

GF Central 71,

Valley City 63

VAL 28 35-63

GFC 19 52-71

Valley City—Nate Rodriguez 29, Justin Manson 4, Riley Miller 9, Levi Nix 6, Matthew Lyter 3, Drew Oberlander 11

GF Central—Jacob Ohnstad 3, Brady Horner 10, Jamil Suleiman 18, Debyn Johnson 12, Branson Delorme 10, Aaron Knutson 16, Jon Krause 2

Shanley 71,

GF Red River 67

SHA 36 35-71

RED 36 31-67

Fargo Shanley—Jake Reinholz 25, Cam Saville 6, Jake Kava 22, Kaleb Christmann 7, Justin DeKeyser 9

GF Red River—Mark Toe 23, Pierson Painter 2, Cody Robertson 3, Carlos Martin 4, Jordan Polynice 14, Tyler Enerson 5, Mason Benefield 16

Crookston 61,

Win-E-Mac 57

WEM 29 28-57

CRO 34 27-61

Win-E-Mac—Mikah Olson 11, Alec Kiecker 10, Emelian Kaya 4, Hunter Chaput 8, Blake Glass 2, Brekken Lindberg 11, Marcos Lopez 11

Crookston—Todd Boerger 18, Chris Wavra 18, Matt Garmen 7, Nick Garmen 7, Ryan Swenson 3, Mitchell Olson 3, Luke Froeber 5

Stephen-Argyle 66,

Badger-G-MR 29

S-A 39 27-66

BAD 12 17-29

Stephen-Argyle—Hunter Yutrzenka 17, Stoene Spilde 2, Nathan Kotts 3, Isaac Durand 3, Joston Hoeper 2,Kyler Szczepanski 6, Zak Gerszewski 3, Chris McGlynn 13, Tom Gryskiewicz 5, Zac Fincher 4, Isaac Mills 8

Badger-G-MR—Yannik Kroeller Fernandez 3, Brandon Sorenson 2, Conner Graff 6, Austin Aune 6, Jake Taggart 8, Adam Benke 1, Kasen Swenson 3

Cass Lake-Bena 68,

Fosston 61

CLB 26 42-68

FOS 30 31-61

Cass Lake-Bena—Jarrell Jacobs 11, Terick Frazer 9, Mark Reyes 5, Noah DeLapaz 16, Ethan Brown 5, Jared Brown 9, Arnold Kingbird 13

Fosston—Jesse Sather 10, Hunter Kroening 13, Brett Sundquist 16, Cory Drellack 4, Karsten Broadley 11, Jason Voxland 7

Fertile-Beltrami 66,

Red Lake Co. 52

RLC 24 28-52

F-B 32 34-66

Red Lake County—Derek Peterson 8, Matt Vettleson 8, Justin Nemec 11, Ethan Vettleson 16, Jordan Johnson 4, Isaiah Olson 5

Fertile-Beltrami—Athan McCollum 8, Harmon Liebl 2, Jordan Van Den Einde 13, Dillon Sannes 13, Isaiah Horgeshimer 7, John Larsen 3, Andrew Wadsworth 10, Addy McCollum 8, Caleb Swenby 2

Kittson Co. Central 49,

Northern Freeze 35

KCC 20 29-49

NFR 12 23-35

Kittson Co. Central—Spencer Billings 3, Trevor Coffield 11, Bryden Swenson 19, Andrew Christenson 13, Jadyn Swenson 2

Northern Freeze—Eli Johnson 3, Zak Anderson 6, Cole Anderson 5, Connor Sorenson 5, Ellert Adamek 2, Sawyer Nelson 12, Anthony Skjerven 2

Norman Co. West 60,

Warren-A-O 48

NCW 29 31-60

WAO 20 28-48

Norman Co. West—Dustin Beliles 8, Evan Borgen 5, Austin Carlson 1, Mason DePoppe 4, Kyle Hellerud 1, Preston Gwin 24, Bailey Spaeth 3, Verdis Barber 14

Warren-Alvarado-Oslo—Mason Wang 21, Alex Porter 3, Brandon Miller 15, Grant Bergh 4, Dylan Bergh 3, Connor Narlock 2

Warroad 59,

Roseau 58

WAR 24 35-59

ROS 36 22-58

Warroad—Jimmy Philajack 1, Tyler Skarp 6, Phillip Ness 18, Tyler Fox 12, Jeff Shoen 2, Isaac Falk-Stoskopf 15, Kyle Spenst 5

Roseau—Eric Hoffer 15, Nels Braaten 9, Nate Corbit 12, Jacob LePard 12, Kody Loken 2, Jacob Lindemann 3

District 7 tournament

In Devils Lake, N.D.

Friday's first round

Four Winds-Minnewaukan (No. 1 seed) bye; Warwick (No. 5) vs. Dakota Prairie (No. 4), 4 p.m.; New Rockford-Sheyenne (No. 2) vs. Lakota (No. 7), 5:30 p.m.; Benson County (No. 6) vs. Harvey-Wells County (No. 3), 7 p.m.

Saturday's semifinals

Loser-out game, 5 p.m.; championship semifinals, 6:30 and 8 p.m.

Monday

Loser-out, region-qualifier games, 4 and 5:30 p.m.; championship, 7 p.m.

District 8 tournament

In Langdon, N.D.

Friday's first round

Rolla (No. 4 seed) vs. Langdon-Edmore-Munich (No. 5), 6 p.m.; Dunseith (No. 3) vs. Rolette-Wolford (No. 6), 7:30 p.m.

Saturday's semifinals

St. John (No. 1 seed) vs. Rolla/Langdon-E-M winner, 5 p.m.; North Star (No. 2) vs. Dunseith/Rolette-Wolford winner, 6:30 p.m.

Monday

Loser-out, region-qualifier games, 4:30 and 6 p.m.; championship, 7:30 p.m.

Girls basketball

6

Tuesday's results

Dickinson 59, Williston 51

West Fargo 52, Fargo North 51

Bismarck Century 55, Bismarck St. Mary's 42

Turtle Mountain 55, Minot 46

Mandan 74, Jamestown 56

Bismarck 64, Legacy 59

Dilworth/Glydon-Felton 65, Hawley 41

N.D. Region 1

Tri-State 75, Oak Grove 47

Kindred 56, Richland 30

N.D. Region 3

Edgeley-Kulm-Montpelier 46, Medina-Pingree-Buchanan 41

Carrington 41, LaMoure-L-M 39

N.D. Region 5

Shiloh Christian 56, Standing Rock 38

Grant County 47, Underwood 47

N.D. Region 6

Velva-Sawyer 48, Minot Ryan 37

Our Redeemer's 51, Rugby 50

N.D. Region 7

Bowman County 57, Killdeer 53

Glen Ullin-Hebron 56, Hettinger-Scranton 53

N.D. Region 8

Parshall 72, New Town 50

Watford City 59, Powers Lake 29

GF Central 64,

Valley City 51

GFC 37 27-64

VAL 23 28-51

GF Central—Carolyn Smith 2, Lauren Dub 16, Elizabeth Dub 23, Taylor Walsh 3, Megan Schumacher 4, Amber Anderson 16

Valley City—Alexis Ondracek 3, Jadyn Dieterle 5, Reagan Ingstad 11, Taryn Dieterle 14, Mackenzie Pederson 3

Courtney Lloyd 10, #40 Lindsay No 2

Fargo Shanley 70,

GF Red River 47

RED 25 22-47

SHA 34 36-70

GF Red River—Lexi Robson 15, Maggie Steffen 8, Kylie Dvorak 4, Kenady Steffan 7, Danica Kemnitz 8, Jadyn Sondrol 5

Fargo Shanley—Caira Berg 12, Hadley Huber 4, Reile Payne 19, Katherine Busek 2, Julia Vetter 8, Brookelyn Dew 4, Taryn Hoffer 5, Emily Dietz 16

Roseau 86,

EGF Senior High 45

ROS 49 37-86

EGF 28 17-45

Roseau—Victoria Johnson 18, Kacie Borowicz 16, Katie Borowicz 13, Ivy Braaten 8, Morgan Groenhoff 5, Kaitlyn Hulst 3, Kiley Borowicz 14, Mya Hough 5, McKayla Christianson 4

EGF Senior High—Haylie Carlstrom 3, Chloe Torgerson 4, Macy Skyberg 2, Breanna Olson 7, Natalie Carlstrom 2, Brooke Filipi 20, Haley Berger 1, Julia Warmack 6

Climax-Fisher 70,

Warren-A-O 65, OT

WAO 31 34-65

C-F 29 41-70

Warren-Alvarado-Oslo—Kinzie Gullikson 6, Olivia Strickler 2, Jenica Mercil 6, Rylie Mortimer 19, Holly Steer 9, Cassidy Lizakowski 2, Shelby Durand 12, Jessica Olson 3, Sarah Haugtvedt 4,Sarah Roller 4

Climax-Fisher—Sophie Love 17, Sydney Magsam 28, Elizabeth McDonald 2, Katie Rarick 5, Mikayla Vasek 9, Lindsey Kurz 9

Goodridge-Grygla 66,

Fertile-Beltrami 58

G-G 26 40-66

F-B 27 31-58

Goodridge-Grygla—Ashley Moe 22, Hannah Dietsch 14, Ashlyn Henrickson 15, Brooke Anderson 4, Alison Satre 7, Brooke Limesand 4

Fertile-Beltrami—Megan Sirjord 12, Bailey Mulcahy 7, Marlee Steffes 12, Lauren Harstad 10, Emily Motteberg 10, Jaden Christianson 7

Red Lake Co. Central 66,

Mahnomen 21

MAH 11 10-21

RED 46 20-66

Mahnomen—Maggie Hedstrom 3, Lindsey Swiers 3, Sydney Clark 5, Abby Large 3, Jessica Refshaw 4, H. Worms 3

Red Lake Co. Central—Nikki Schmitz 2, Brandie DeHate 4, Taylor Bushelle 14, Jenna Pahlen 4, Calyssa Eskeli 7, Julia Bernstein 9, Ashley Longtin 25, Sarah Christensen 1

N.D. Region 2

At Betty Engelstad Sioux Center

Tuesday's semifinals

Park River/F-L 41,

Grafton 33

GRA 7 2 11 13--33

PAR 11 12 15 3--41

Grafton—Carlee Sieben 12, Brandi Niemann 4, Grace Gaustad 7, Anna Thompson 2, Adriana Lee 4, Meredith Dumas 4

Park River/Fordville-Lankin—Anne Welch 2, Jenna Zavalney 6, Kaitlyn Brintnell 8, Bailey Beneda 8, Taylor Dalbey 9, Taylor Knudson 8

Thompson 53,

Finley-Sharon/H-P 52

FIN 15 16 10 11--52

THO 15 11 13 14--53

Finley-Sharon/Hope-Page—Dacotah Bergstrom 2, Mikayla Koenig 3, Cierra Jacobson 13, Zoie Breckheimer 28, Madison Christian 4, Jana Mehus 2

Thompson—Allie Ivesdal 5, Carrie Nistler 11, Mackenzie Hughes 13, Brittney Munson 3, Macy Jordheim 8, Taylor Zak 4, Kailen Dolleslager 9

Thursday

Grafton vs. Finley-Sharon/Hope-Page, third place, 6 p.m.; Park River/Fordville-Lankin vs. Thompson, championship, 7:30 p.m.

N.D Region 4

In Devils Lake

Tuesday's semifinals

North Star 63,

Warwick 35

WAR 5 4 18 8--35

NST 11 23 15 14--63

Warwick—Madison Leaf 19, Rayanne Leaf 3, Whisper Gourd 9, BryAnn Robertson 4

North Star—Madison Borstad 4, Stephanie Miller 19, Peyton Halverson 12, Macey Kvilvang 24, Kellie Huschle 4

Harvey-Wells County 62,

Langdon-E-M 58, OT

LEM 8 12 14 18 6--58

HWC 12 18 12 10 10--62

Langdon-Edmore-Munich—Arynn Crockett 7, Jordyn Worley 21, Madi Hart 13, Callie Ronningen 17

Harvey-Wells County—Ryle Heil 4, Karlie Dockter 3, Kari Wolfe 21, Jaye Fike 20, McKayla Jones 14

Thursday

Langdon-Edmore-Munich vs. Warwick, third place, 6 p.m.; North Star vs. Harvey-Wells County, championship, 7:30 p.m.

Boys hockey

6

Tuesday's results

Minn. Section 8A

Northern Lakes 5, Red Lake Falls 1

Bagley-Fosston 5, Park Rapids 4, OT

Lake of the Woods 5,

Kittson Co. Central 4

First period—1. LOW, Asher Chorney (Jarred Sipe, McKord Krause) 3:57; 2. LOW, Chorney (Sipe) 9:32; 3. LOW, Luke Krause (Gabe Johnson, Nathan Poolman) 14:30

Second period—4. LOW, Poolman (Ryan Torgeson) 9:24

Third period—5. KCC, Quinten Gjerde (Dawson Busse) 1:04; 6. KCC, Calvin Hanson (Isaac Ingeman) 1:37; 7. KCC, Riley Kuznia (Trent Peterson) 3:20; 8. KCC, Gunnar Klein 9:14; 9. LOW, Torgeson (Sipe) 15:00

Goalie saves—KCC: Ben Sugden 39; LOW: Lemuel Carradice 15

Thursday's games

EGF Senior High (No. 1) vs. Bagley/Fosston/C-G (No. 9), 7 p.m. in East Grand Forks; Crookston-Fisher (No. 5) vs. Detroit Lakes-Perham (No. 4), 7 p.m. in Detroit Lakes; Warroad (No. 3) vs. Lake of the Woods (No. 6), 7 p.m. in Warroad; Northern Lakes (No. 7) vs. Thief River Falls (No. 2), 7 p.m. in Thief River Falls.

Minn. Section 8AA

Roseau 6, Buffalo 5, OT

Moorhead 6, Rogers 0

Brainerd 5, Bemidji 4, OT

St. Michael-Albertville 5, St. Cloud 4

N.D. state hockey tournament

In Fargo, N.D.

Thursday's first round at Scheels Arena

GF Central (No. 1 east seed) vs. Dickinson (No. 4 west seed), 12 p.m.; Minot (No. 2 west seed) vs. Fargo Davies, 30 minutes after GF Central vs. Dickinson; Bismarck High (No. 1 west seed) vs. Devils Lake (No. 4 east seed), 6 p.m.; GF Red River (No. 2 east seed) vs. Bismarck Century (No. 3 west seed), 30 minutes after Bismarck vs. Devils Lake.

Girls hockey

6

N.D. state hockey tournament

In Fargo, N.D. at Farmers Union Insurance Arena

Thursday's first round

Bismarck (No. 1 seed) vs. Williston (No. 8), 11 a.m.; Minot (No. 4) vs. Fargo Davies (No. 5), 30 minutes after Bismarck vs. Williston; Fargo North-South (No. 2) vs. Mandan (No. 7), 5 p.m.; West Fargo (No. 3) vs. Grand Forks (No. 6), 30 minutes after Fargo N-S vs. Mandan.