Thursday's local scoreboard

Staples-Motley 65, Long Prairie-Grey Eagle 57

Wadena-Deer Creek 75, Pine River-Backus 71

Norman Co. East/Ulen-Hitterdal 49, Fergus Falls Hillcrest 47

Barnesville 54, Pelican Rapids 48

Perham 70, Little Falls 45

Fosston 82,

EGF Senior High 76, OT

FOS 36 31 15-82

EGF 25 42 9-76

Fosston—Brock Hemmesch 2, Jesse Sather 32, Hunter Kroening 13, Brett Sundquist 6, Cory Drellack 5, Karsten Broadley 16, Jason Voxland 8

EGF Senior High—Aaron Havis 12, Tyler Vossler 4, Sam Votava 8, Christian Dugan 24, Steven Widman 2, Julian Benson 16, Maguire Stanislawski 3, Colton Dauksavage 7

Larimore 60,

Cavalier 47

LAR 13 13 21 13--60

CAV 7 14 8 18--47

Larimore—Royce Verkuehlen 11, Jacob Tupa 6, Jason Farrell 18, Luke Tupa 12, Caleb Hofer 13

Cavalier—Andy Rintala 9, Colton Ratchenski 2, Conley Carrier 13, Andre Carrier 8, Gabe Hartje 6, Kooper Heinke 9

Grafton 69

Midway-Minto 54

GRA 16 14 19 20--69

M-M 9 14 16 15--54

Grafton—Jason Garza 7, Marcus Niemann 21, Riley Hanson 6, Andrew Schaan 7, Dalton Albrecht 26, Beau Feltman 2

Midway-Minto—Julian Schuster 9, Dominic Schuster 18, Aiden Robberstad 2, Noah Altendorf 1, Trenton Eliason 3, John Juarez 7, Ogden Wasylow 14

May Port-CG 51,

Griggs Co. Central 38

GCC 12 9 11 6--38

MAY 16 10 15 10--51

Griggs County Central—Eric Salvesen 6, Cord LaPlant 2, Rylan Briss 19, Isaac Smith 4, Evan Trostad 4, Tanner Haugen 3

Mayville-Portland-CG—Ryan Klath 11, Reese Hanson 15, Garrett Johnson 2, Ian Chandler 14, Tristan Beck 7, Preston Edinger 2

Hillsboro-CV 84,

North Border 32

NBO 11 9 8 4--32

HCV 32 17 18 17--84

North Border—Josh Wilmer 4, Landon Peterson 2, Andrew Lee 9, Evan Emerson 8, Martin Bjornstad 2, Matthew Greendahl 7

Hillsboro-Central Valley—Tanner Linnell 9, Benjamin Dryburgh 8, Kyle Henningsgard 9, Carson Henningsgard 7, Gavin Longhorne 8, Austin Reed 12, Cade Baesler 13, Ryan Troftgruben 5, Elias Nelson 2, Jack Camrud 11

Thompson 86,

Park River/F-L 61

THO 23 23 19 21--86

PAR 17 19 12 13--61

Thompson—Cadyn Schwabe 26, Cole Sorby 13, Calen Schwabe 26, Tyler Hegg 4, Devan Praska 9, Marcus Hughes 3, Hayden Overby 5

Park River/Fordville-Lankin—Andy Moe 7, Bryce Wood 3, Dylan Chally 2, Jace Jehlicka 8, Landon Wood 2, Adam Zavalney 13, Jordan Omlie 18, Nathan Zavalney 8

North Star 71,

New Rockford-Shey. 54

NRS 7 13 16 18--54

NST 16 22 20 13--71

New Rockford-Sheyenne—Jack Schaefer 13, Seteh Soderholm 16, Tyrus Smith 16, Tucker Longnecker 2, Ted Allmaras 7

North Star—Johnny Heisler 14, Jayden Komrosky 28, Riley Lagasse 14, Tayden Thomas 6, Andrew Oakland 7, Devin Dugdale 2

Langdon-E-M 54,

Lakota 46

LAK 6 13 11 16--46

LEM 21 13 13 7--54

Lakota—Colton Berg 10 , Rick Ybarra 6, Hunter Gibson 9, Brandon Phan 7, Phillip Steffan 2, Jaden Varnson 12

Langdon-Edmore-Munich—Jacob Delvo 15, Simon Romfo 3, Braden Harder 9, Ordale Mostad 6, Henry Gorneau 3, Jackson Delvo 3, Grant Romfo 9, Alex Lowery 6

Carrington 77,

Velva 59

CAR 14 22 21 20--77

VEL 12 16 15 16--59

Carrington—Garrett Bickett 31, Hayden Schmitz 6, Trey Rosenau 6, Kolton Vetter 4, Bryce Edland 21, Seth Nelson 2, Payton Smith 7

Velva—Ethan Schepp 11, Hayden Lee 16, Trever Anderson 2, Hunter Miller 16, Hunter Brabandt 11, Dylan Lund 3

Rolla 74,

Warwick 55

WAR 10 11 26 8--55

ROL 15 21 12 26--74

Warwick—Jerry Lenoir 6, Kyle Littleghost 28, Trayson Feather 3, Eric Belgarde 9, Paul Thiele 5, John Tollefson 1, Jackson Delorme 3

Rolla—Zachary Burns 3, Jared Loing 23, Brody Cahill 22, Garrett Munro 6, Alex Abrahamson 10, Kody Schlenvogt 4, Grant Munro 3, Austin Soukup 3

Harvey-Wells County 52,

Washburn 31

WAS 9 8 5 9--31

HWC 13 15 12 12--52

Washburn—Hunter Oberlander 1, Tristan Maldonado 6, Koby Hanson 14, Trevor Schrier 5, Daniel Olson 3, Cody Blazek 2

Harvey-Wells County—Ben Bertsch 11, Jarrett Anderson 6, Payton Granger 14, Trevor Schimke 8, Eric Keller 5, Hunter Ripplinger 4, Parker Granger 4

Thief River Falls 77,

Roseau 64

ROS 36 28-64

TRF 42 35-77

Roseau—Eric Hoffer 10, Nels Braaten 12, Nate Corbit 12, Jordan McMillin 1, Zach Fevold 9, Jacob LePard 15, Kody Loken 2, Jacob Lindemann 3

Thief River Falls—Brady Hoffard 12, Blake Boen 10, Will Anderson 20, Payton Graham 5, Ean Olson 2, Gavin Bugge 4, Tayton Zutz 2, Derick Newland 2, Landon Kruckeberg 8, Kelby Jobe 3, McKenzie McCullough 9

Badger-G-MR 57,

Warren-A-O 46

BAD 27 30-57

WAO 19 27-46

Badger-G-MR—Yannik Kroeller Fernandez 6, Brandon Sorenson 1, Conner Graff 1, Austin Aune 14, Jake Taggart 26, Dylan Heggedal 2, Adam Benke 7

Warren-Alvarado-Oslo—Mason Wang 23, Alex Porter 2, Brandon Miller 7, Grant Bergh 9, Connor Narlock 5

Kittson Co. Central 53,

Fertile-Beltrami 48

F-B 20 28-48

KCC 25 28-53

Fertile-Beltrami—Athan McCollum 14, Addison McCollum 6, Jordan Van Den Einde 3, Dillon Sannes 15, Dylan Van Den Einde 4, Isaiah Horgeshimer 4, Andrew Wadsworth 2

Kittson Co. Central—Spencer Billings 13, Jacob Ristad 3, Trevor Coffield 6, Bryden Swenson 12, Cole Johnson 9, Andrew Christenson 6, Jadyn Swenson 4

Mahnomen 91,

Red Lake County 62

RLC 35 27-62

MAH 49 42-91

Red Lake County—Derek Peterson 7, Ben Cardinal 7, Matt Vettleson 5, Justin Nemec 8, Ethan Vettleson 19, Brandon Wiskow 1, Conner Lambert 2, Dylan Olsen 10, Jordan Johnson 3

Mahnomen—Jon Starkey 11, Logan Kettner 2, Sonny Wadena 13, Brian Schoenborn 10, Lucas Clark-Burnette 6, Jameson Beckman 15, Kim DeLaCruz 6, Richard Beckman 1, Buster Walker 27

Win-E-Mac 76,

Northern Freeze 54

NFR 25 29-54

WEM 31 45-76

Northern Freeze—Zak Anderson 16, Cole Anderson 1, Kaden Monsebroten 4, Connor Sorenson 19, Ellert Adamek 2, Sawyer Nelson 3, Jonah Underdahl 9

Win-E-Mac—Mikah Olson 12, Alec Kiecker 10, Emelian Kaya 4, Kolton Stuhaug 2, Hunter Chaput 24, Brekken Lindberg 16, Marcos Lopez 8

Stephen-Argyle 65,

Warroad 53

WAR 30 23-53

S-A 32 33-65

Warroad—Phillip Ness 15, Tyler Fox 9, Jeff Shoen 2, Isaac Falk-Stoskopf 5, Clay Heppner 3, Kyle Spenst 19

Stephen-Argyle—Hunter Yutrzenka 8, Stoene Spilde 1, Nathan Kotts 6, Kyler Szczepanski 5, Chris McGlynn 21, Tom Gryskiewicz 4, Zac Fincher 18, Isaac Mills 2

Ada-Borup 52,

Crookston 49, 2OT

CRO 32 13 4 0-49

A-B 17 28 4 3-52

Crookston—Todd Boerger 11, , Chris Wavra 14, Matt Garmen 7, Nick Garmen 2, Mitchell Olson 11, Luke Froeber 2, Carter Winand 2

Ada-Borup—Bryce Nitschke 4, Jared Brainard 8, Connor Thompson 2, Tyler Hoven 4, Colby Stevenson 10, Tanner Somers 9, Mason Miller 9, Casey Willison 5

Girls basketball

6

Thursday's results

Hawley 63, Frazee 29

Barnesville 54, Pelican Rapids 36

Norman Co. East 51, Win-E-Mac 50

Kelliher-Northome 60, Laporte 46

Walker-Hackensack-Akeley 72, Cass Lake-Bena 69

EGF Senior High 53,

Warren-A-O 16

EGF 32 21-53

WAO 10 6-16

EGF Senior High—Haylie Carlstrom 6, Chloe Torgerson 7, Macy Skyberg 4, Sara Hulteng 4, Breanna Olson 5, Natalie Carlstrom 7, McKenna Aitchison 2, Brooke Filipi 12, Haley Berger 2, Julia Warmack 4

Warren-Alvarado-Oslo—Kinzie Gullickson 1, Rylie Mortimer 6, Holly Steer 3, Mackenzie Roller 3, Jessica Olson 1, Sarah Haugtvedt 2

Ada-Borup 55,

Crookston 19

CRO 11 8--19

ADA 29 26--55

Crookston—Bailey Folkers 5, Jenna Porter 2, Kiley Solheim 7, Emma Borowicz 2, Hailey Seaver 1, Danielle Boyle 2

Ada-Borup—Olivia Winfrey 4, Elizabeth Birkemeyer 19, Brooklyn Erickson 6, Kora Kritzberger 4, Mariah McKeever 13, Svetlana Stoen 3, Jakia Thompson 2, Maddie Smart 4

Badger-G-MR 60,

Red Lake Co. Central 38

BAD 34 26-60

RED 20 18-38

Badger-G-MR—Makenna Burslie 8, Jaustyn Dahl 2, Kianna Novacek 2, Alyssa Kilen 8, Tessani Peterson 8, Maddi Janicke 6, Carly Mekash 6, Kjerstie Lieberg 11, Jolene Nelson 3, Alyssa Rinde 3, Lexi Benke 3

Red Lake Co. Central—Tanisha Srnsky 4, Taylor Bushelle 7, Jenna Pahlen 4, Calyssa Eskeli 3, Julia Bernstein 10, Ashley Longtin 10

Stephen-Argyle 56,

Northern Freeze 47, OT

S-A 29 16 11-56

NFR 26 19 2-47

Stephen-Argyle—Abi McGlynn 14, Savannah Riopelle 10, Jules Efta 17, Maddie Weberg 6, Abbey Johnson 2, Deborah Haugen 7

Northern Freeze—Jaelyn Spilde 16, Ali Undeberg 2, Naomi Budziszewski 4, Keylee Dahl 15, Brooke Brandon 8, Sam Krohn 2

N.D. Region 2 tournament

Today's play-in round, all games 7 p.m.—Cavalier (No. 13 seed) at Hillsboro-Central Valley (No. 4); Griggs County Central (No. 12) at Grafton (No. 5); Midway-Minto (No. 11) at Finley-Sharon/Hope-Page (No. 6); Hatton-Northwood (No. 10) at Mayville-Portland-CG (No. 7); Larimore (No. 9) at North Border (No. 8)

N.D. Region 4 tournament

At Devils Lake

Monday's quarterfinals—North Star vs. Four Winds-Minnewaukan, 3 p.m.; Warwick vs. Dunseith, 20 minutes after conclusion of first game; Harvey-Wells County vs. Rolette-Wolford, 20 minutes after conclusion of previous game; Langdon-Edmore-Munich vs. Benson County, 20 minutes after conclusion of previous game

Tuesday—Semifinals, beginning at 6 p.m.

Thursday—Third place, 6 p.m.; championship to follow

Boys hockey

6

Thursday's results

Detroit Lakes 2, Little Falls 2, OT

Northern Lakes 7, Bagley-Fosston 0

Lake of the Woods vs. International Falls—cancelled

Roseau 8,

Crookston 1

First period—1. ROS, Alex Verbout (Bryden Stoskopf, Nathan Adrian) 9:17; 2. CRO, Brock Heppner (Andrew Dragseth) 11:01

Second period—3. ROS, Stoskopf (Alec Severson, Adrian) 10:28; 4. ROS, Aaron Huglen (Trevor McMillin, Brandon Lund) 16:33

Third period—5. ROS, A. Huglen (Jonah Huglen) 1:36; 6. ROS, Adrian (Taylor DePriest) 3:27; 7. ROS, McMillin (A. Huglen, Lund); 8. ROS, Nick Geroy (Verbout, Adrian) 11:04; 9. ROS, Verbout (Severson, McMillin) 15:45

Goalie saves—CRO: Cade Salentine 10-18-7--35; ROS: Willie Woolever 5-4-4--13

N.D. West Region

In Bismarck, Thursday

Bismarck High 8, Williston 1

Dickinson 6, Jamestown 2

Minot 8, Bottineau-Rugby 3

Bismarck Century 7, Mandan 2

N.D. East Region

At GF Purpur Arena

Today

Semifinals—Grand Forks Central vs. Devils Lake, 6 p.m.; Grand Forks Red River vs. Fargo Davies, 30 minutes after first semifinal

Loser-out round—Grafton-Park River vs. Fargo South/Shanley, noon; West Fargo vs. Fargo North, 30 minutes after first loser out

Saturday

Loser-out, state-qualifier games, noon and 2:30 p.m.

Championship, 5 p.m.

Minn. Section 8A tournament

Tuesday play-in round

Bagley-Fosston (No. 9) at Park Rapids (No. 8), 7 p.m.; Kittson Central (No. 11) at Lake of the Woods (No. 4), 7 p.m.; Red Lake Falls (No. 10) at Northern Lakes (No. 7), 6 p.m. in Pequot Lakes

Thursday quarterfinals

Bagley-Fosston/Park Rapids winner at EGF Senior High (No. 1), 7 p.m.; Crookston (No. 5) at Detroit Lakes (No. 4), 7 p.m.; KCC/LOW winner at Warroad (No. 3), 7 p.m.; NL/RLF winner at Thief River Falls (No. 2), 7 p.m.

At Thief River Falls REA

Feb. 25—Semifinals, 6 and 8:15 p.m.

March 2—Championship, 7 p.m.

Girls hockey

6

Thursday's results

Alexandria 3, Fergus Falls 1

Minn. Section 8A

In EGF, Thursday

Championship

Warroad 3,

EGF Senior High 2

First period—1. EGF, Nicole Schlenk (Ashley Ayotte) 3:01

Second period—2. W, Kaitlyn Kotlowski (Hannah Christian, Mariah Gardner) 3:55

Third period—3. W, Madison Oelkers (Mariah Gardner) 7:28; 4. EGF, Livia Pesch 16:24; 5. W, Kotlowski 16:34

Goalie saves—EGF: McKenzie Whalen 8-11-13 --32; W: Emma Brunelle 8-8-5—21

Minn. Section 8AA

Today

Championship, Roseau vs. Brainerd-Little Falls, 7 p.m. at Bemidji

Prep wrestling

6

Thursday's results

N.D. Class A tournament

Team quarterfinals

Mandan 41, West Fargo 32

Bismarck Century 64, Wahpeton 14

Minot 66, Valley City 9

Bismarck 53, Fargo Davies 18

Individual team totals

Bismarck 98.5, Bismarck 90.5, Minot 89, Mandan 73.5, West Fargo 53, Wahpeton 46, Williston 44, Fargo Davies 43, Dickinson 34, Bismarck St. Mary's 32, Valley City 30, Turtle Mountain 25.5, Grand Forks Central 23, Bismarck Legacy 21.5, Jamestown 7.5, Devils Lake 6, Fargo North 4, Fargo South 4, West Fargo Sheyenne 4, Grand Forks Red River 2.

Individual results

106

First round

Boesse (Bismarck) over Gurung 1:48; Armstrong (Minot) over Rogelstad 0:56; Berger (Dickinson) over Hoornaert 1:39; DeBlaere (Davis) over. Johnsrud 12-2.

Mosbrucker (Mandan) over Fettig 4-0; Hansen (North) over Thomas 5-0; Radenz (Century) over Anderson 0:51; Barnhardt (St. Mary's) over Lewis 0:26.

Quarterfinals

Boese (Bismarck) over Armstrong 15-0; DeBlaere (Davies) over Berger 3:54; Mosbrucker (Mandan) over Hansen 19-4; Barnhardt (St. Mary's) over Radenz 13-2.

113

First round

Harms (West Fargo) over Jones 1:05; Johnson (Mandan) over Schuldheisz 1:36; Johnson, (Dickinson) over Weber 3:15; Kaseman (Bismarck) over Piseno 4:19.

Kleinknect (Mandan) over James 12-1; Hermanson (Sheyenne) over Magnell 0:35; Goodman (Minot) over McLeoad 6-0; Schultz (Century) over Fry 2:00.

Quarterfinals

Harms (West Fargo) over Johnson 0:59; Kaseman (Bismarck) over Johnson 3-2; Kleinknecht (Mandan) over Hermanson 3:16; Schulz (Century) over Goodman 9-2.

120

First round

Ripplinger (Bismarck) over Gunther 0:49; Fraase (South) over Truesdell 3:10; Slater (Williston) over Berg 7-4; Berg (Dickinson) over Hooker 4:00.

Steidler (St. Mary's) over Isaasi 1:34; Monatukwa (North) over Barth 11-8; Laducer (Turtle Mountain) over Genova 11-4; Barchenger (Century) over Egeland 1:21.

Quarterfinals

Ripplinger (Bismarck) over Fraase 3:10; Slater (Williston) over Berg 6-4;

Steidler (St. Mary's) over Monatukwa 1:24; Barchenger (Century) over Laducer 17-2.

126

First round

Armstrong (Minot) over Thiel, Wahpeton, 0:56; Hatcher, Jamestown, pinned Humble, GF Central, 2:22; McKenzie, Williston, dec. Chloupek, Davies, 11-1; Bitz, Century, pinned Gunther, Devils Lake, 0:53.

Larson, Valley City, pinned Bowels, West Fargo, 0:31; Davis, Legacy, tech. fall Welty, West Fargo, 17-2; Spilman, Mandan, pinned Rohloff, GF Red River, :57; DeBoer, Bismarck, pinned LaRocque, Turtle Mountain, 5:08.

Quarterfinals

Armstrong, Minot, pinned Hatcher, Jamestown, 5:09; Bitz, Century, dec. McKenzie, Williston, 6-2; Larson, Valley City, pinned Davis, Legacy, 2:48; DeBoer, Bismarck, dec. Spilman, Mandan, 9-1.

132

First round

Zerr, Turtle Mountain, tech. fall Roaldson, Bismarck, 15-0; Meschke, Dickinson, dec. Hettwer, West Fargo, 16-3; Balboa, GF Central, pinned Kliner, North, 3:41; Strandberg, Minot, pinned Burchill, Wahpeton, 0:19.

Coleman, Century, dec. Fisk, Devils Lake, 8-1; Mohr, Davies, pinned Fuller, Legacy, 1:12; Schmidt, Bismarck, dec. Stremick, North, 9-0; Reisenauer, Mandan, pinned Hanson, GF Red River, 1:37.

Quarterfinals

Zerr, Turtle Mountain, dec. Meschke, Dickinson, 4-0; Strandberg, Minot, pinned Balboa, GF Central, 5:40; Coleman, Century, dec. Mohr, Davies, 9-0; Schmidt, Bismark, dec. Reisenauer, Mandan, 3-0.

138

First round

Schultz, Century, dec. Dionne, Turtle Mountain, 16-2; Williams, GF Central, pinned Faustin, West Fargo, 3:36; McClaanahan, Minot, pinned Worral, North, 0:54; Fleck, Mandan, pinned Dupre, Jamestown, 4:57.

Horswill, Williston, pinned Oen, GF Central, 1:30; Braun, Jamestown, tech. Fall James, North, 17-2; Irwin, Dickinson, dec. Karpeh, Sheyenne, 9-5; Wiek, Wahpeton, pinned Peterson, GF Red River, 2:43.

Quarterfinals

Schulz, Century, pinned Williams, GF Central, 2:37; Fleck, Mandan, dec. McClaanahan, Mandan, 7-1; Horswill, Williston, pinned Braun, Jamestown, 3:30; Wiek, Wahpeton, dec. Irwin, Dickinson, 8-1.

145

First round

Isom, Williston, pinned Spanel, Wahpeton, 1:19; Larimer, GF Red River, dec. Alexander, Dickinson, 8-6; Rader, Bismarck Century, pinned Fofanah, West Fargo, 5:22; Mairs, Davies, pinned Schlichting, Sheyenne, 0:50.

Mortensen, Minot, pinned Bridegord, GF Central, 1:15; Langer, Valley City, dec. Vilandre, Devils Lake, 8-5; Nordby, Dickinson, dec. Schmidt, Bismarck, 4-2; Berger, Mandan, dec. Hanson, St. Mary's, 9-0.

Quarterfinals

Isom, Williston, pinned Larimer, GF Red River, 4:18; Mairs, Davis, pinned Rader, Century, 4:32; Mortensen, Minot, dec. Langer, Valley City, 9-3; Berger, Mandan, dec. Nordby, Dickinson, 7-0.

152

First round

Franek, West Fargo, pinned Gartner, Legacy, :57; Peterson, Valley City, dec. Herz, Williston, 14-12; Irwin, Dickinson, dec. Rance, Devils Lake, 13-8; Fleck, Mandan, dec. Franchuck, St. Mary's, 5-2.

Pajimula, Century, dec. Usher, Dickinson, 16-3; Thompson, Minot, pinned Hanson, GF Red River, :44; Frankhauser, Wahpeton, pinned Bjornson, Devils Lake, 1:45; Skaare, Davies, pinned Gravel, West Fargo, 2;25.

Quarterfinals

Franek, West Fargo, pinned Peterson, Valley City, 2:11; Irwin, Dickinson, dec. Fleck, Mandan, 3-2; Pajimula, Century, dec. Thompson, 9-2; Frankhauser, Wahpeton, dec. Skaare, Davies, 9-3.

160

First round

Pederson, West Fargo, dec. Haugen, GF Red River, 5-2; Scheett, Legacy, dec. Norpel, Williston, 10-2; Erlandson, Valley City, pinned Hassel, Jamestown, 1:09; LaRocque, Turtle Mountain, dec. Thiel, Wahpeton, 5-0.

Rudolph, Minot, pinned Knowski, Devils Lake, 3:56; Haugen, Dickinson, pinned Seilo, South, :23; Morris, Davies, pinned Pursley, GF Central, 4:47; Wahl, Bismarck, dec. Bondeson, Century, 9-1.

Quarterfinals

Pederson, West Fargo, pinned Scheett, Legacy, 4:59; Erlandson, Valley City, pinned LaRocque, Turtle Mountain, 1:49; Rudolph, Minot, dec. Haugen, Dickinson, 7-2; Wahl, Bismarck, pinned Morris, Davies, 3:52.

170

First round

Spilman, Mandan, pinned Kvien, Valley City, :37; Steckler, Bismarck, pinned Masumbuko, West Fargo, 3:44; Johnson, Davies, dec. Berry, St. Mary's, 8-0; Rabe, Minot, pinned Thompson, South, 1:17.

Turnquist, Williston, dec. Dralu, Davies, 11-3; Boswell, Dickinson, dec. Smith, Century, 3-1; Estenson, Devils Lake, dec. Yantes, St. Mary's, 5-3; Deike, Wahpeton, pinned Stevens, GF Central, 1:15.

Quarterfinals

Spilman, Mandan, pinned Steckler, Bismarck, :53; Rabe, Minot, pinned Johnson, Davies, 3:45;

Turnquist, Williston, pinned Boswell, Dickinson, 3:30; Deike, Wahpeton, pinned Estenson, Devils Lake, :35.

182

First round

Shearer, West Fargo, pinned Serumgard, Devils Lake, 2:30; Smith, Legacy, pinned York, Davies, 2:14; Isler, GF Central, pinned Clark, Dickinson, 3:00; Boehm, Mandan, pinned Mantz, Minot, 1:59.

Bjugstad, Wahpeton, pinned Doeden, Williston, 1:25; Bergquist, Bismarck, pinned San, North, 1:34; Wilkie, Turtle Mountain, dec. Tangen, Valley City, 10-2; Rants, Century, pinned Farmer, Sheyenne, :53.

Quarterfinals

Shearer, West Fargo, pinned Smith, Legacy, 2:45; Boehm, Mandan, pinned Isler, GF Central, 1:52; Bergquist, Bismarck, dec. Bjugstad, Wahpeton, 13-6; Rants, Century, pinned Wilkie, Turtle Mountain, 1:20.

195

First round

Rader, Century, pinned Posten, GF Central, :17; England, Dickinson, dec. Nsengyumia, Davies, 8-6; Horswill, Williston, dec. Richter, St. Mary's, 6-1; Jones, Minot, pinned Stauss, GF Red River, 4:45.

Thiel, Wahpeton, pinned Powers, Valley City, :49; DeMarce, Devils Lake, pinned DeCoteau, Turtle Mountain, 2:56; Rath, Bismarck, pinned Gulland, West Fargo, 1:33; Kaylor, Legacy, pinned Grott, South, 2:20.

Quarterfinals

Rader, Century, dec. England, Dickinson, 13-3; Jones, Minot, dec. Horswill, Williston, 5-3; Thiel, Wahpeton, pinned DeMarce, Devils Lake, 3:22; Kaylor, Legacy, pinned Rath, Bismarck, 1:40.

220

First round

Docter, Bismarck, pinned Scholl, Sheyenne, 1:29; Bajumpaa, Wahpeton, dec. Jones, Davies, 5-3; Swartwout, Minot, pinned Hernandez, GF Central, 1:15; Oestern, Valley City, pinned Vega, Mandan, 5:18.

Brown, St. Mary's, pinned Krebs, Jamestown, 1:30; Boehm, Mandan, dec. Goulet, Turtle Mountain, 6-4; Walter, Century, pinned Krump, Wahpeton, :54; Terrill, GF Central, pinned Jongeward, North, 1:20.

Quarterfinals

Dockter, Bismarck, pinned Bajumpaa, Wahpeton, 1:31; Swartwout, Minot, injury default over Oestern, Valley City; Brown, St. Mary's, pinned Boehm, Mandan, 2:47; Terrill, GF Central, pinned Walter, Century, 1:18.

285

First round

Metz, West Fargo, pinned Howe, GF Central, :11; Hintz, Bismarck, pinned Aamold, North, 1:21; Brunelle, Turtle Mountain, pinned Roesler, Century, 4:17; Willenbring, Minot, dec. Harris, St. Mary's, 3-2.

Huff, Minot, pinned Sullivan, GF Central, 3:28; Baguma, Davies, dec. Steinhauer, West Fargo, 3-1; Pudwill, Mandan, pinned Rerick, GF Red River, :30; Braun, Century, pinned Fraase, South, 0:57.

Quarterfinals

Metz, West Fargo, pinned Hintz, Bismarck, :09; Brunelle, Turtle Mountain, dec. Willenbring, Minot, 13-5; Baguma, Davies, dec. Huff, Minot, 13-1; Braun, Century, pinned Pudwill, Mandan, 0:46.

N.D. Class B tournament

Individual team totals

Carrington 60.5, Hettinger-Scranton 60.5, Lisbon 60, Pembina County North 53, Napoleon-Gackle-Streeter 43, New Salem-Almont 42, Velva 41.5, Minot Ryan 36, South Border 33.5, Beulah-Hazen 32, Watford City 27, Hillsboro-Central Valley 25, Williams County 20, Grafton 19.5, Bowman County 19, Ellendale-Edgeley-Kulm 19, Killdeer 18, Central Cass 17, Kindred 17, Oakes 17, Rugby 16.5, Des Lacs-Burlington 16, Standing Rock 9.5, Harvey-Wells County 8, Linton-HMB 8, New Town-Parshall 4, Northern Lights 4, Stanley-Powers Lake 3, LaMoure-Litchville-Marion 2.

Team quarterfinals

Hettinger-Scranton 55, Oakes 19

Minot Ryan 45, Bowman County 28

Carrington 53, Velva 28

Lisbon 61, Pembina County North 12

120: Schultz (L) pinned White, :53. 126: Schwab (L) pinned Litton, :58. 132: Sours (L) dec. Urlaub, 10-2. 138: Waliser (L) pinned Schill, 1:35. 145: Elijah (L) dec. Verville, 10-9. 152: Sott (PCN) pinned Aabrekke, 2:33. 160: Reinke (L) pinned Calvillo, 1:17. 170: Urbach (L) dec. Urlaub, 9-3. 182: McDaniel (L) dec. Brown, 8-0. 195: Reinke (L) pinned Soli, 2:27. 220: Schwab (L) pinned Fraser, :21. 285: Lafferty (PCN) pinned Sad, 4:51. 106: Nielsen (L) tech. Fall Stremick, 18-3. 113: Dick (L) pinned Litton, :51.

Individual results

106

First round

Gerhard, New Salem-Almont, pinned Schneider, South Border, 3:43; Jacob, Linton-HMB, pinned Massine, Velva, 5:10; Schmitz, Kindred, pinned Strand, Bowman County, 1:37; Hoff, LaMoure-LM, dec. Alfson, Hillsboro-CV, 5-4.

Wonser, Williams County, dec. Jungers, Beulah-Hazen, 11-4; Lura, Carrington, dec. Erickson, Watford City, 11-2; Felchle, Harvey-Wells County, pinned Hudson, Northern Lights, 2:00; Harris, Minot Ryan, pinned Norman, Larimore, 1:50.

Quarterfinals

Gerhardt, New Salem-Almont, dec. Jacob, Linton-HMB, 12-2; Schmitz, Kindred, dec. Hoff, LaMoure-LM, 4-3; Lura, Carrington, dec. Wonser, Williams County, 14-3; Harris, Minot Ryan, pinned Felchle, Harvey-Wells County, 3:03.

113

First round

Wolding, New Salem-Almont, pinned Anderson, Hillsboro-CV, 5:11; Volk, Central Cass, pinned Lunday, Northern Lights, 3:28; Awender, Oakes, pinned Berg, MonDak, 1:02; Nagel, Linton-HMB, pinned Hoggarth, :21.

Zachmeier, Rugby, pinned Litton, Pembina County North, :47; Defoe, Hettinger-Scranton, pinned Jangular, Napoleon-GS, 3:05; Ledoux, Minot Ryan, dec. Mattern, Bowman County 8-6; Leintz, Beulah-Hazen, pinned Dick, Lisbon, 5:53.

Quarterfinals

Wolding, New Salem-Almont, dec. Volk, Central Cass, 6-3; Awender, Oakes, dec. Nagel, Linton-HMB, 5-2; Defoe, Hettinger-Scranton, dec. Zachmeier, Rugby, 4-2; Leintz, Beulah-Hazen, dec. Ledoux, Minot Ryan, 14-4.

120

First round

Burwick, Hettinger-Scranton, pinned Schultz, Lisbon, 1:34; Taylor, Williams County, dec. Elliott, Mayville-Portland-CG, 12-2; Edwardson, Napoleon-GS, pinned Walhus, Des Lacs-Burlington, :52; Gumke, Watford City, pinned Boelter, MonDak, 1:03.

Madrigal, Bowman County, pinned Clifton, Carrington, 3:03; Burgard, Oakes, pinned Kluver, Killdeer, :22; Meiers, Stanley-Powers Lake, dec. Wright, Hillsboro-Central Valley, 14-6; Thompson, Grafton, tech. Fall Roesler, Kindred, 18-2.

Quarterfinals

Burwick, Hettinger-Scranton, pinned Taylor, Williams County, 1:04; Gumke, Watford City, dec. Edwardson, Napoleon-GS, 12-4; Madrigal, Bowman County, pinned Burgard, Oakes, 1:21; Thompson, Grafton, dec. Meiers, Stanley-Powers Lake, 7-2.

126

First round

Geiszler, Carrington, pinned Volk, Rugby, 2:11; Yanish, Velva, pinned Fisher, Hettinger-Scranton, 1:33; Shannon, Watford City, pinned Pastian, Hillsboro-CV, 1:40; Litton, Pembina County North, dec. Lunday, Northern Lights, 16-11.

Vangorkom, South Border, pinned Thompson, Mayville-Portland-CG, 3:15; Schwab, Lisbon, pinned Tabor, Killdeer, 3:42; Awender, Oakes, dec. Rudolph, Stanley-Powers Lake, 7-2; Dittus, New Salem-Almont, pinned Holzer, Linton-HMB, 2:30.

Quarterfinals

Geiszler, Carrington, pinned Yanish, Velva, 1:26; Litton, Pembina County North, pinned Shannon, Watford City, 1:46; Vangorkom, South Border, dec. Schwab, Lisbon, 4-2; Dittus, New Salem-Almont, tech. fall Awender, Oakes, 15-0.

132

First round

Jangula, Napoleon-GS, pinned Yanish, Velva, :20; Gross, Central Cass, pinned Schmalz, Bowman County, 2:59; Berg, Rugby, pinned Faul, Harvey-Wells County, 5:55; Urlaub, Pembina County North, dec. Seyer, Oakes, 11-1.

Irwin, New Salem-Almont, pinned Lipp, Minot Ryan, 1:48; Sours, Lisbon, pinned George, New Town-Parshall, 3:20; Hendrickson, Carrington, dec. Kaseman, South Border, 10-8; Schalesky, Hettinger-Scranton, pinned Winkler, Des Lacs-Burlington, 5:38.

Quarterfinals

Jangula, Napoleon-GS, pinned Gross, Central Cass, 1:41; Urlaub, Pembina County North, pinned Berg, Rugby, 3:31; Irwin, New Salem-Almont, dec. Sours, Lisbon, 13-6; Schalesky, Hettinger-Scranton, tech. fall Hendrickson, Carrington, 21-4.

138

First round

Jangula, Napoleon-GS, tech. Fall Schill, Pembina County North, 15-0; Herr, South Broder, tech. Fall Andersen, Killdeer, 19-3; Agard, Standing Rock, pinned Jacobson, Central Cass, 2;29; Bartuska, Des Lacs-Burlington, dec. Schall, Oakes, 6-3.

Hackman, Velva, dec. Berdal, Mayville-Portland-CG, 12-3; Ogren, Kindred, dec. Beeter, Minot Ryan, 6-5; Lagge, Beulah-Hazen, dec. Harstad, Stanley-Powers Lake, 6-5; Broadwell, Carrington, dec. Warbis, Hettinger-Scranton, 9-6.

Quarterfinals

Jangula, Napoleon-GS, tech. fall Herr, South Border, 15-0; Bartuska, Des Lacs-Burlington, dec. Agard, Standing Rock, 15-6; Hackman, Velva, tech. fall Ogren, Kindred, 16-1; Broadwell, Carrington, pinned Lagge, Beulah-Hazen, 5:03.

145

First round

Elijah, Lisbon, pinned Schlosser, Kenmare-Bowbells, :50; Jochim, South Border, dec. Thomas, Velva, 15-1; Spooner, Des Lacs-Burlington, dec. Garcia, Watford City, 11-0; Carlson, Bowman County, pinned Reyes, Grafton, 3:48.

Bitz, Napoleon-GS, pinned Tomjac, Killdeer, 1:48; Andress, Hettinger-Scranton, pinned Steffen, Larimore, :40; Hoggarth, Carrington, pinned Richardsen, MonDak, :53; Verville, Pembina County North, dec. Butcher, Kindred, 9-6.

Quarterfinals

Elijah, Lisbon, dec. Jochim, South Border, 10-2; Spooner, Des Lacs-Burlington, dec. Carlson, Bowman County, 6-4; Bitz, Napoleon-GS, dec. Andress, Hettinger-Scranton, 11-6; Verville, Pembina County North, dec. Hoggarth, Carrington, 5-4.

152

First round

Beeter, Minot Ryan, dec. Skager, Hillsboro-CV, 11-2; Lester, Standing Rock, dec. Davis, Carrington, 17-11; Dukart, Killdeer, dec. Mathern, Ellendale-EK, 7-2; Weigel, Napoleon-GS, pinned Gilley, Central Cass, 2:52.

Sott, Pembina County North, dec. Ruggles, Bowman County, 13-5; Jaeger, Rugby, tech. fall Doll, New Salem-Almont, 21-6; Bakke, Kindred, pinned Ferm, Des Lacs-Burlington, 1:20; Thomas, Velva, pinned Sell, Oakes, 1:20.

Quarterfinals

Beeter, Minot Ryan, pinned Lester, Standing Rock, 1:08; Weigel, Napoleon-GS, dec. Dukart, Killdeer, 3-1; Jaeger, Rugby, dec. Sott, Pembina County North, 13-6; Thomas, Velva, dec. Bakke, Kindred, 7-5.

160

First round

Hastings, Hillsboro-CV, pinned Grunefelder, Napoleon-GS, :57; Kluver, Killdeer, dec. Ruden, Stanley-Powers Lake, 1-0; Dauphinais, Minot Ryan, dec. Schnabel, Ellendale-EK, 9-8; Reinke, Lisbon, dec. Ruden, Des Lacs-Burlington, 12-2.

Mattern, Bowman County, pinned Berg, Central Cass, 5:53; Erickson, Beulah-Hazen, pinned Schmit, Oakes, 2:39; Flores, Grafton, dec. Schreiner, Velva, 6-5; Anderson, Hettinger-Scranton, pinned Calvillo, :56.

Quarterfinals

Hastings, Hillsboro-CV, pinned Kluver, Killdeer, 2:58; Reinke, Lisbon, dec. Dauphinais, Minot Ryan, 5-0; Erickson, Beulah-Hazen, dec. Mattern, Bowman County, 3-2; Anderson, Hettinger-Scranton, pinned Flores, Grafton, 1:55.

170

First round

Urbach, Lisbon, dec. Johannson, Minot Ryan, 18-6; Selzler, Velva, pinned Holmstrom, Kindred, :42; Wolsky, Carrington, tech. fall Turnquist, Alexander, 16-0; Anderson, Hettinger-Scranton, pinned Schneibel, Rugby, 1:18.

Urlaub, Pembina County North, pinned Thielges, South Border, 4:35; Mellmer, Beulah-Hazen, pinned Ellingson, Ellendale-EK, :43; Canfield, Williams County, pinned Moen, Larimore, 3:39; Hastings, Hillsboro-CV, pinned Stuber, Bowman County, 1:11.

Quarterfinals

Urlaub, Lisbon, pinned Selzler, Velva, 2:32; Wolsky, Carrington, pinned Anderson, Hettinger-Scranton, 2:00; Mellmer, Beulah-Hazen, dec. Urlaub, Pembina County North, 5-4; Hastings, Hillsboro-CV, dec. Canfield, Williams County, 16-3.

182

First round

McDaniel, Lisbon, pinned Ledahl, MonDAk, 1:45; Bauer, Carrington, pinned Okeson, Minot Ryan, 6:11; Murphy, Standing Rock, tech. fall Ellison, Central Cass, 17-1; Dennis, Watford City, pinned Smith, LaMoure-LM, 2:48.

Brown, Pembina County North, pinned Selzler, 1:01; Ellingson, Ellendale-EK, pinned Rios, Grafton, 2:42; Eslinger, Beulah-Hazen, dec. Rudolph, Stanley-Powers Lake, 5-2; Jepson, Killdeer, pinned Schmidt, Linton-HMB, :16.

Quarterfinals

McDaniel, Lisbon, pinned Bauer, Carrington, 1:38; Dennis, Watford City, dec. Murphy, Standing Rock, 8-1; Brown, Pembina County North, pinned Ellingson, Ellendale-EK, 3:33; Jepson, Killdeer, pinned Eslinger, Beulah-Hazen, 3:50.

195

First round

Grueneich, Ellendale-EK, pinned Jeffers, Bowman County, 3:23; Palluck, Kindred, dec. Soli, Pembina County North, 12-7; Martinez, Grafton, pinned Schneibel, Rugby, 4:18; Roemmich, Linton-HMB, dec. Smith, Killdeer, 12-6.

Schwab, Lisbon, pinned Leintz, Beulah-Hazen, 4:46; Forster, New Salem-Almont, pinned Lundeen, Minot Ryan, 1:16; Connelly, Hillsboro-CV, pinned Berg, MonDak, :40; Helseth, Velva, pinned Buskness, Carrington, :43.

Quarterfinals

Grueneich, Ellendale-EK, pinned Palluck, Kindred, :44; Martinez, Grafton, dec. Smith, Killdeer, 8-5; Schwab, Lisbon, pinned Forster, New Salem-Almont, 4:14; Helseth, Velva, pinned Connelly, Hillsboro-CV, :52.

220

First round

Will, Minot Ryan, pinned Lopez, Grafton, :28; Blumhagen, Velva, pinned Sago, Beulah-Hazen, 5:02; Merrigan, Central Cass, pinned Baumann, Burke Central, 2:26; Lawson, Harvey-Wells County, pinned Nitschke, Ellendale-EK, 2:06.

Molter, South Border, pinned Renfrow, Larimore, :56; Flynn, New Town-Parshall, pinned Shearer, Lisbon, 5:54; Defender, Northern Lights, pinned Hall, Killdeer, 2:56; Schalesky, Hettinger-Scranton, pinned Greenmyer, Oakes, :37.

Quarterfinals

Will, Minot Ryan, pinned Blumhagen, Velva, :37; Merrigan, Central Cass, dec. Lawson, Harvey-Wells County, 12-9; Molter, South Border, dec. Flynn, New Town-Parshall, 6-4; Schalesky, Hettinger-Scranton, pinned Defender, Northern Lights, 1:18.

285

First round

Schroeder, Carrington, pinned Jesperson, Velva, :39; Fastnacht, Ellendale-EK, pinned Hall, Killdeer, 1:46; Lafferty, Pembina County North, pinned Johnson, New Town-Parshall, 1:15; Sad, Lisbon, dec. Peterson, Bowman County, 3-2.

Faller, Watford City, pinned Jeannotte, Northern Lights, :32; Logan, Williams County, pinned Pascal, Mayville-Portland-CG, :32; Kuntz, South Border, pinned Garcis, Grafton, :44; Roth, Oakes, dec. Henjum, Minot Ryan, 6-0.

Quarterfinals

Schroeder, Carrington, pinned Fastnacht, Ellendale-EK, 1:08; Lafferty, Pembina County North, dec. Sad, Lisbon, 5-2; Logan, Williams County, pinned Faller, Watford City, :50; Kuntz, South Border, dec. Roth, Oakes, 6-5.

Men's basketball

6

Big Sky

Weber State 11-2 16-8

North Dakota 11-3 16-8

E. Wash. 9-4 17-9

Idaho 8-5 13-11

Montana 8-6 13-14

Montana St. 7-6 12-14

Sacra. State 7-6 10-14

Portland St. 5-7 12-11

N. Colorado 4-10 8-17

N. Arizona 4-9 7-19

Idaho State 3-10 5-20

So. Utah 2-11 4-22

Thursday's results

Weber State 69, Northern Colorado 63

Montana State 92, Portland 90

Sacramento State 67, Montana 65

UND 77,

Idaho State 61

UND 40 37-77

ISU 33 28-61

North Dakota—Geno Crandall 6-12 2-2 18, Corey Baldwin 6-13 1-3 18, Quinton Hooker 5-14 0-0 13, Drick Bernstine 8-11 0-0 16, Carson Shanks 1-1 0-0 2, Cortez Seales 4-11 1-2 10

Idaho State—Geno Luzcando 1-4 2-4 5, Ethan Telfair 3-13 4-6 11, Robert Jones 2-7 4-4 8, Novak Topalovic 5-10 2-3 12, Brandon Boyd 6-9 6-6 19, Erik Nakken 0-3 0-0 0, Clark Wilkinson 0-0 2-2 2, Stephen Lennox 1-3 0-0 2, Balint Mocsan 1-2 0-0 2

Three pointers—UND 13-28 (Baldwin 5-11, Crandall 4-7, Hooker 3-8, Seales 1-2) ISU 3-17 (Boyd 1-3, Luzcando 1-3, Telfair 1-4); Rebounds—UND 35 (Crandall 9, Seales 9, Baldwin 5) ISU 31 (Telfair 6, Topalovic 6, Luzacando 4); Assists—UND 20 (Seales 6, Crandall 5); ISU 5 (Telfair 2, Topalovic 2, Luzcando 1)

Women's basketball

6

Big Sky

N. Colorado 12-2 20-5

North Dakota 12-2 17-8

Montana St. 11-2 18-5

E. Wash. 9-4 14-10

Idaho State 8-5 14-10

Idaho 8-5 13-11

Weber State 6-7 12-12

Portland St. 4-8 10-14

Sacra. State 4-8 8-15

N. Arizona 2-11 6-18

Montana 2-11 5-19

S. Utah 0-13 5-19

Thursday's results

Northern Colorado 86, Weber State 62

Montana State at Portland State (late)

Montana at Sacramento State (late)

UND 63,

Idaho State 56

ISU 13 18 16 9--56

UND 13 16 20 14--63

Idaho State—Isabel Vara de Rey 1-4 2-2 4, Grace Kenyon 4-9 0-0 8, Bianca Thacker 1-7 2-2 5, Freya Newton 3-7 2-4 9, Sai Tapasa 0-1 0-0 0, Lindsay Brown 3-7 1-3 8, Estefania Ors 8-14 4-4 22. Totals 20-49 11-15 56.

North Dakota—Chastity Franklin 0-1 0-0 0, Leah Szabla 1-3 1-2 3, Jill Morton 1-7 0-0 2, Sam Roscoe 4-7 1-2 10, Makailah Dyer 6-18 7-8 21, Grace Sawatzke 3-6 0-0 7, Bailey Strand 1-5 0-0 3, Kaila Burroughs 0-1 0-0 0, Lexi Klabo 1-4 7-8 10, Fallyn Freije 2-8 2-2 7. Totals 19-60 18-22 63.

Three pointers—ISU 5-16 (Ors 2-5, Newton 1-2, Brown 1-2, Thacker 1-3) UND 7-21 (Dyer 2-6, Freije 1-1, Roscoe 1-2, Sawatzke 1-2, Klabo 1-2, Strand 1-3); Rebounds—ISU 26 (Tapasa 6, Ors 5) UND 33 (Freije 8, Dyer 7, Klabo 7); Assists—ISU 10 (Thacker 3, de Rey 2, Kenyon 2) UND 10 (Morton 3, Freije 3, Klabo 2)