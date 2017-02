Tuesday local scoreboard

Perham 72, Hawley 36Pelican Rapids 64, Dilworth-G-F 63

Breckenridge 74, Barnesville 46

Upsala 75, Wadena-DC 74

Pine River-Backus 79, Blackduck 63

Red River 64,

GF Central 41

RED 24 40-64

GFC 22 19-41

GF Red River—Michael Kennedy 2, Mark Toe 8, Pierson Painter 8, Cody Robertson 11, Jordan Polynice 22, Tyler Enerson 3, Tommy Stephenson 3, Mason Benefield 7

GF Central—Jacob Ohnstad 10, Brady Horner 3, Jamil Suleiman 2, Debyn Johnson 8, Kevin Morrison 2, Aaron Knutson 12, Jon Krause 4

Sacred Heart 66,

Hatton-Northwood 64

SAC 9 19 18 20--66

H-N 20 16 18 10--64

Sacred Heart—Jordan Tomkinson 37, Brenden Bethke 13, Ian Evavold 4, Jack Gerber 12

Hatton-Northwood—Connor Konschak 25, Avery Thorsgard 4, Dylan Thompson 3, Austin Adamsen 5, Jamie Gorres 2, Ben Johnson 25

Park Rapids 59,

EGF Senior High 58

EGF 21 37-58

PRA 29 30-59

EGF Senior High—Aaron Havis 10, Tyler Vossler 1, Edmond Jones 7, Sam Votava 11, Christian Dugan 11, Steven Widman 3, Julian Benson 11, Maguire Stanislawski 2, Colton Dauksavage 1

Park Rapids—Adam Herberg 3, Jason Haas 14, Gabriel Bagstad 9, Jacob Dickinson 2, Tristin Person 8 , Peyton Hill 1, Hunter Jewison 22

Harvey-Wells County 56,

Carrington 55

CAR 16 12 12 15--55

HWC 9 14 14 19--56

Carrington—Garrett Bickett 25, Jayden Shipman 7, Trey Rosenau 2, Kolton Vetter 4, Bryce Edland 9, Drew Page 5, Payton Smith 3

Harvey-Wells County—Ben Bertsch 3, Jarrett Anderson 25, Payton Granger 16, Trevor Schimke 9, Eric Keller 1, Park Granger 2

Park River/F-L 66,

Cavalier 64, OT

CAV 20 18 11 10 5--64

PAR 12 11 17 19 7--66

Cavalier—Andy Rintala 12, Colton Ratchenski 2, Conley Carrier 15, Andre Carrier 22, Gabe Hartje 4, Kooper Heinke 9

Park River/Fordville-Lankin—Andy Moe 12, Bryce Wood 2, Jace Jehlicka 13, Landon Wood 7, Adam Zavalney 19, Jordan Omlie 11, Nathan Zavalney 2

North Border 50,

Drayton-V-E 44

DVE 7 17 8 12--44

NBO 13 9 20 8--50

Drayton/Valley-Edinburg—Tyler Hannesson 2, Gaven Prigge 2, Saylor Jenson 11, Steven McCollum 9, Shawn Olson 9, Adam Oberg 3, Christian DuBois 8

North Border—Josh Wilmer 7, Andrew Lee 11, Jackson Soeby 3, Evan Emerson 4, Martin Bjornstad 10, Matthew Greendahl 15

Larimore 70,

Finley-Sharon/HP 58

FIN 9 16 14 19--58

LAR 17 20 19 14--70

Finley-Sharon/Hope-Page—Max Stromsodt 10, Tate Zerface 7, Ethan Brown 25, Timothy Erickson 4, Jackson Kamrud 4, Connor Flaten 8

Larimore—Royce Verkuehlen 11, Jacob Tupa 22, Jason Farrell 21, Trevor Elfman 4, Luke Tupa 6, Caleb Hofer 6

New Rockford-Shey. 61,

Griggs Co. Central 53

GCC 8 11 11 23--53

NRS 14 17 16 14--61

Griggs County Central—Trevor Gravseth 11, Cord LaPlant 2, Rylan Briss 22, Isaac Smith 9, Evan Trostad 7, Tanner Haugen 2

New Rockford-Sheyenne—Jack Schaefer 30, Chance Brenno 2, Seth Soderholm 4, Cole Myhre 2, Wilson Howard 8, Tyrus Smith 6, Riley Longnecker 2, Bo Belquist 2, Ted Allmaras 5

Hillsboro-CV 71,

Thompson 47

THO 11 11 17 8--47

HCV 9 16 24 22--71

Thompson—Cadyn Schwabe 10, Cole Sorby 5, Calen Schwabe 19, Tyler Hegg 10, Marcus Hughes 1, Hayden Overby 2

Hillsboro-Central Valley—Tanner Linnell 12, Kyle Henningsgard 21, Carson Henningsgard 11, Austin Reed 23, Jack Camrud 4

Midway-Minto 78,

Lakota 29

LAK 14 9 3 3--29

M-M 24 22 18 14--78

Lakota—Colton Berg 6, Nathan Steffan 2, Hunter Gibson 6, Brandon Phan 7, Phillip Steffan 1, Jaden Varnson 3, Logan Schuh 4

Midway-Minto—Julian Schuster 14, Dominic Schuster 25, Aiden Robberstad 5, Kyle Snobeck 1, Noah Altendorf 2, Noah Zikmund 18, Trenton Eliason 6, John Juarez 4, Ogden Wasylow 3

Rolla 60,

Benson Co. 46

ROL 14 13 15 18--60

BEN 9 14 15 8--46

Rolla—Jared Loing 18, Brody Cahill 15, Alex Abrahamson 6, Kody Schlenvogt 8, Grant Munro 5, Austin Soukup 8

Benson County—Spencer Olson 8, Keaton Nelsen 7, Brett O'Connell 10, Reed Eberle 3, Garret Tandeski 14, Carter Tandeski 4

Dunseith 76,

Dakota Prairie 70

DUN 19 16 22 19--76

DAK 15 17 22 16--70

Dunseith—Tannar Keplin 13, Taylor Peltier 18, Hunter Gladue 21, Michael TwoHearts 4, Antione Rivera 10, Hunter Davis 2, Jarrett DeCoteau 8

Dakota Prairie—Tyler Loe 26, Hunter Sand 16, Bryce Trenda 3, Alex Otto 8, Tyler Kollman 3, Jake Avdem 8, Nick Gronaas 4, Jarrett Ressler 2

Four Winds-Minn. 92,

Warwick 34

WAR 8 6 11 9--34

FWM 32 18 32 10--92

Warwick—Chadd Keo 3, Jerry Lenoir 3, Joel Redfox 5, Trayson Feather 2, Eric Belgarde 6, John Tollefson 3, Jackson Delorme 8, Kyle Littleghost 4

Four Winds-Minnewaukan—Tannor Dauphinais 14, Jaylen LaRock 6, Steve Redfox 9, Jay Garcia 2, Doug Yankton 4, Irv Tomahawk 12, Tronis McKay 26, Charlie Black 19

Des Lacs-Burlington 70,

North Star 59

DLB 14 21 18 17--70

NST 17 12 19 11--59

Des Lacs-Burlington—Mark Medalen 6, Ryan Hanna 2, Rylan Bachmeier 11, Tanner Johnson 4, Drew Pearson 24, Arron Grandy 5, Joshua Knutson 7, Eddie White Bear 2, Jarrett Vendsel 9

North Star—Hunter Borstad 3, Johnny Heisler 7, Jayden Komrosky 20, Riley Lagasse 16, Ian Knutson 2, Andrew Oakland 7, Devin Dugdale 4

St. John 85,

Rolette-Wolford 28

R-W 4 8 12 4--28

STJ 30 22 18 15--85

Rolette-Wolford—Evan Turney 4, Gabriel Beaver 5, Gabe Leonard 7, Tucker Boucher 4, Jake Boucher 8

St. John—Dylan Davis 7, Bradley Defender 3, Barry DeCoteau 13, Dalton Prouty 9, Kevin Grant 2, Kyler McGillis 22, Tyrall Defender 12, Matthew Murphy 8, Steven McGillis 1, Zach Anderson 3, Adam Jollie 5

Stephen-Argyle 64,

Roseau 49

S-A 31 33-64

ROS 29 20-49

Stephen-Argyle—Hunter Yutrzenka 19, Stoene Spilde 8, Kyler Szczepanski 2, Chris McGlynn 22, Zac Fincher 5, Isaac Mills 8

Roseau—Eric Hoffer 13, Nels Braaten 14, Nate Corbit 9, Zach Fevold 4, Jacob LePard 7, Tyson Monsrud 2

Crookston 63,

Badger-G-MR 33

CRO 33 30-63

BAD 17 16-33

Crookston—Todd Boerger 10, Chris Wavra 10, Matt Garmen 16, Nick Garmen 4, Ryan Swenson 7, Mitchell Olson 7, Luke Froeber 7, Carter Winand 2

Badger-G-MR—Brandon Sorenson 3, Conner Graff 11, Austin Aune 10, Jake Taggart 3, Shaun Waage 2, Adam Benke 2, Breydon Bertilrud 2

Bagley 76,

Climax-Fisher 73

C-F 34 39-73

BAG 35 41-76

Climax-Fisher—Trea Byklum 13, Brady Klein 5, Paul Gapp 28, Devin Betterly 2, Pelon Pruneda 6, Tristan Rowley 15,Hayden Reitmeier 4

Bagley—Zachary Lykins 4, Isaac Tierney 5, James Hvezda 16, Tannen Agnes 2, Nicholas Kaiser 15, Lamarco Pemberton 2, Scott Lundsten 6, Dawson Eck 26

Win-E-Mac 78,

Clearbrook-Gonvick 53

C-G 23 30-53

WEM 53 25-78

Clearbrook-Gonvick—Jonathan Hamnes 13, Tristan Bakke 14, Trevor Rogstad 6, ERick Bergman 9, Andrew Barrett 3, Nathanael Dahl 8

Win-E-Mac—Mikah Olson 10, Alec Kiecker 15, Emelian Kaya 2, Kolton Stuhaug 4, Mason Spry 2, Hunter Chaput 8, Blake Glass 8, Brekken Lindberg 16, Marcos Lopez 12, Joey Revier 1

Fertile-Beltrami 74,

Mahnomen 59

MAH 29 30-59

F-B 29 45-74

Mahnomen—Sonny Wadena 3, Brian Schoenborn 13, Lucas Clark-Burnette 4, Kim DeLaCruz 2, Hawk LaFriniere 2,Dan Snetsinger 3, Richard Beckman 16, Buster Walker 16

Fertile-Beltrami—Dillon Sannes 19, Dylan Van Den Einde 8, Andrew Wadsworth 7, Athan McCollum 23, Andy McCollum 9, Isaiah Horgeshimer 6, Caleb Swenby 2

Kelliher-Northome 67,

Lake of the Woods 49

K-N 42 25-67

LOW 27 22-49

Kelliher-Northome—Johnathan Weidenborner 21, Dylan Albrecht 6, Adnew Stueven 10, Trevor Poxlietner 6, Dylan Tjepkes 1, Chris Rieger 4, Conner Rennemo 4, Tood Stillday 5, Mason Johnson 2, Brandon French 12

Lake of the Woods—Isaac Stephani 4, Jaydon Hiemstra 5, Jacob Fish 29, Logan Rennemo 2, Daniel Novak 9, Zach Major 2

Bemidji 77,

Thief River Falls 45

BEM 45 32-77

TRF 25 20-45

Bemidji—Jace Peterson 2, Javon Rodgers 2, Caleb Carlson 14, Ryan Bieberdorf 18, Linaes Whiting 17, Adam Hogquist 2, Cody Roder 5, Spencer Konecne 3, Jeremy Beberg 10

Thief River Falls—Ryan McDougall 1, Brady Hoffard 7, Blake Boen 7, Will Anderson 13, Payton Graham 2, Tayton Zutz 2, Derick Newland 2, Landon Kruckeberg 3, McKenzie McCullough 8

Kittson Co. Central 54,

Warroad 39

WAR 12 27-39

KCC 32 22-54

Warroad—Jimmy Philajack 6, Phillip Ness 13, Tyler Fox 5, Jeff Shoen 2, Isaac Falk-Stoskopf 6, Clay Heppner 1, Kyle Spenst 6

Kittson Co. Central—Nick Johnson 2, Spencer Billings 5, Jacob Ristad 2, Trevor Coffield 12, Bryden Swenson 12, Ross Hanson 2, Cole Johnson 4, Andrew Christenson 8, Jadyn Swenson 7

Northern Freeze 58,

Red Lake County 31

RLC 14 17-31

NFR 29 29-58

Red Lake County—Derek Peterson 3, Matt Vettleson 2, Justin Nemec 12, Ethan Vettleson 10, Isiah Olson 4

Northern Freeze—Peyton Boe 2, Eli Johnson 7, Cole Anderson 10, Kaden Monsebroten 7, Connor Sorenson 15, Keoni Kindler 2, Ellert Adamek 4, Wyatt Bannerman 5, Sawyer Nelson 4, Jonah Underdahl 2

Lake Park-Audubon 68

Norman Co. West 39

LPA 38 30-68

NCW 17 22-39

Lake Park-Audubon—Mike Vohnoutka 11, Tyler Svare 2, Ryan Voge 2, Parker Weyer 2, Grant Pederson 15, Carter Raaen 6, Mitch Hall 13, Nick Donovan 1, Jesse Bergh 16

Norman Co. West—Dustin Beliles 5, reston Gwin 7, Bailey Spaeth 7, Mason DePoppe 2, Miguel Garcia 8, Kyle Hellerud 5, Verdis Barber 5

Girls basketball

6

Tuesday's results

Pequot Lakes 78, Park Rapids 58

Hawley 35, Breckenridge 33

Pelican Rapids 54, Lake Park-Audubon 46

Menahga 69, Wadena-Deer Creek 44

Walker-Hackensack-Akeley 71, Kelliher-Northome 50

Red Lake Falls 71, Mahnomen 29

Red River 67,

GF Central 56

RED 23 44-67

GFC 20 36-56

GF Red River—Madi Johnson 1, Kendra Bohm 12, Lexi Robson 18, Maggie Steffen 10, Kylie Dvorak 5, Kenady Steffan 9, Danica Kemnitz 10, Cassidy Wilson 2

GF Central—Carolyn Smith 6, Lauren Dub 16, Elizabeth Dub 8, Taylor Walsh 6, Megan Schumacher 6, Jessica Gillian 3, Amber Anderson 11

Sacred Heart 66,

Grafton 56

GRA 21 35-56

SAC 40 26-66

Grafton—Carlee Sieben 13, Grace Gaustad 9, Sophia Campbell 2, Amanda Erickson 5, Anna Thompson 13, Adriana Lee 2, Meredith Dumas 12

Sacred Heart—Anya Edwards 28, Abby Smidt 2, Ivy Edwards 8, Anna Koponen 2, Sydney Lloyd 2, Jessica Remer 8, Lily Bergman 2, Jocelyn Adolphson 14

Badger-G-MR 75,

Warroad 31

BAD 43 32-75

WAR 21 10-31

Badger-G-MR—Sierrah Mooney 13, Makenna Burslie 13, Jaustyn Dahl 2, Kianna Novacek 2, Alyssa Kilen 4, Maddi Janicke 12, Carly Mekash 19, Alyssa Rinde 4, Kjerstie Lieberg 6

Warroad—Taylor Vandal 2, Bailey Kleinschmidt 2, Anna Holter 2, Sky Boucha 2, Alexis Syverson 16, Nicole Dalen 2

Clearbrook-Gonvick 64,

Fosston 57

FOS 22 25-57

C-G 31 33-64

Fosston—Jennifer Non 1, Rebecca Olson 1, Jaclyn Hubbard 14, Emily Curfman 32, Tess Hubbard 9

Clearbrook-Gonvick—Brynn Hetland 11, Alison Johnson 2, Liz Bodensteiner 32, Tamara Skinaway 7, Madelynne Faldet 2, Cassie Faldet 5, Carlie Bergerson 5

Goodridge-Grygla 80,

Laporte 36

LAP 17 19-36

G-G 50 30-80

Laporte—Kortni Kerby 3, Keairah Urrutia 3, Kalei Kerby 6, Camryn Smith 6, Natalie Hadrava 18

Goodridge-Grygla—Ashley Moe 14, Hannah Dietsch 17, Ashlyn Henrickson 11, Karlee Johnson 4, Brooke Anderson 6, Alison Satre 7, Mercedes Coan 6, Liberty Johnson 1, Brooke Limesand 4, Carlye Kiesow 2, Maci Bakken 4, Sheyenne Irlbeck 2

Lake of the Woods 52,

Littlefork-Big Falls 45

LBF 15 30-45

LOW 26 26-52

Littlefork-Big Falls—Kate Knaeble 11, Kaylee Kennedy 30, Marianne Gray 4

Lake of the Woods—Jordan Sonstegard 15, Alcia Draper 9, Sydneye Hufnagle 4, Rebekah Fraser 9, Camryn Strohl 2, Marissa Johnson 13

Red Lake Falls 71,

Mahnomen 29

RLF 41 30-71

MAH 15 14-29

Red Lake Falls—Makenzie Williams 2, Megan Lacrosse 8, Shyann Larson 2, Jozi Halvorson 23, Josie Huot 10, Kelly Schultz 8, Emma Duden 12, Malanna Boutain 2, Madison Derosier 2

Mahnomen—Maggie Hedstrom 8, Lindsey Swiers 4, Sydney Clark 8, Abby Large 5, Jessica Refshaw 3

N.D. all-District 7

Dakota Prairie—Carly Lippert, Emma Poehls; Benson County—Kaylee Lybeck, Danielle Schwanke; Four Winds-Minnewaukan—Hailie Keo, Latasha Bellile, Talissa Ami; Harvey-Wells County—Jaye Fike, Rylee Heil, Kari Wolfe; New Rockford-Sheyenne—Olivia Smith, Lizzie Holzwarth, Becca Allmaras; Warwick—Madison Leaf, Whisper Gourd, Bryeann Robertson

Senior player of the year—Kari Wolfe

Coach of the year—Mary Fike, Harvey-Wells County

Boys hockey

6

Tuesday's results

Bagley-Fosston 3, Kittson Co. Central 2

Thief River Falls 3,

EGF Senior High 2

First period—1. TRF, Christian Larson (Evan Bushy) 9:07

Second period—2. EGF, Luke Vonesh (Casey Kallock, Coby Stauss) 3:20; 3. TRF, Aaron Myers (Larson) 14:01; 4. TRF, Myers (Zachary Lee) 15:42

Third period—5. EGF, Stauss 2:55

Goalie saves—EGF: Tucker Brown 3-5-3--11; TRF: Nick Corneliusen 8-12-11--31

Crookston 6,

Red Lake Falls 0

First period—1. CRK, Ethan Christopherson (Dane Anderson) 5:17; 2. CRK, Joey Doda (Ethan Stroot, Eric Delorme) 13:24

Second period—3. CRK, Zach Markovich 1:00

Third period—4. CRK, Ethan Magsam (Ben Andringa, Doda) 4:52; 5. CRK, Tanner Reinhart (Ben Trostad, Zach Cameron) 13:54; 6. CRK, Markovich (Magsam) 15:55

Goalie saves—CRK: Thomas Cymbaluk 2-0-2--4; RLF: Brendan larson 10-17-11--38

Warroad 4,

Lake of the Woods 1

First period—1. WAR, Carter Pelland 0:32

Second period—2. WAR, Keaton Hoffman (Tristan Johnson ) 15:10; 3. WAR, C. Pelland (Hunter Pelland) 7:38; 4. WAR, Bobby Astrup (Beau Willmer) 6:02

Third period—5. LOW, Nathan Poolman (McKord Krause) 5:43

Goalie saves—WAR: Parker Orchard 5-10-9--24; LOW: Carradice 12-9-11--32

N.D. East Region

Tuesday's quarterfinals

Fargo Davies 1, Fargo North 0

GF Red River 9,

West Fargo 2

First period—1. WF, Brody Sherod (Josh Jaskowski) 1:19; 2. RR, Max Johnson (unassisted) 3:25; 3. RR, Luke LaMoine (unassisted) 4:02; 4. RR, Riley Thingvold (Kaden Landa, Jack Tannahill) 7:25; 5. RR, Braden Costello (Mason Salquist, LaMoine) 10:57; 6. RR, LaMoine (Salquist, Costello) 15:47

Second period—7. RR, Tyler Savage (Reed Turner) 2:38; 8. RR, Reed Olson (Landa) 2:46; 9. WF, Sterling Morin (Stephan Mallery, Dalton Hiemer) 9:32; 10. RR, Henry Fosse (Coby Tweten, Max Churchill) 12:37; 11. RR, Thingvold (Salquist) 16:21

Goalie saves—RR: Nate Bradbury 8-5-X--13, Jacob Mehloff X-X-5--5; WF: Brandon Rust 16-X-X--16, Cole Nissen X-10-7--17

GF Central 16,

Grafton-PR 1

First period—1. GFC, Cam Olstad :49; 2. GFC, Boe Bjorge (Grant Johnson, Judd Caulfield) 3:10; 3. GPR, Wyatt Wardner (Nathan Gilleshammer, Charlie Thompson) 4:39; 4. GFC, Mitch Idalski (Brock Reller, Johnson) 5:46; 5. GFC, Zachary Murphy (Tate Steffan, Reller) 10:40; 6. GFC, Parker Stroh (Idalski) 15:07; 7. GFC, Hunter Moreland (Seth Towers) 15:28; 8. GFC, Cole Hanson 15:53

Second period—9. GFC, Caulfield 3:01; 10. GFC, Bjorge (Johnson, Caulfield) 4:42; 11. GFC, Johnson (Murphy, Towers) 10:42; 12. GFC, Johnson (Bjorge, Reller) 15:22; 13. GFC, Olstad (Steffan) 15:43

Third period—14. GFC, Lucas Kanta (Caulfield) 9:58; 15. GFC, Johnson (Moreland) 10:52; 16. GFC, Murphy (Murph, Steffan) 13:31; 17. GFC, Kanta 16:36

Goalie saves—GFC: Nick Bucklin 3-6-x—9, Kaleb Johnson x-x-0—0; GPR: Andrew Larson 14-x-x—14, Bennett Carter x-14-11—25

Devils Lake 3,

Fargo South-Shanley 0

First period—1. DL, Tommy Reslock (Matthew Boren) 0:29

Third period—2. DL, Reslock (Carson Lovin, Ryyan Reule) 14:59; 3. DL, Reule (Reslock, Boren) 16:39

Goalie saves—DL: Wyatt Ness 7-9-8--24; FSS: Benjamin Bryant 12-9-9--30

Friday's pairings

At Purpur Arena

Semifinals—Grand Forks Central vs. Devils Lake, 6 p.m.; Grand Forks Red River vs. Fargo Davies, 30 minutes after first semifinal; loser out—Grafton-Park River vs. Fargo South/Shanley, noon; West Fargo vs. Fargo North, 30 minutes after first loser out

Girls hockey

6

Tuesday's results

West Fargo 6,

Grand Forks 0

First period—1. WF, Kaycee Herring (Ellyssa Derrig) 12:27; 2. WF, Courtney Walsh (Gillian Sauter, Mattyson Barta) 13:51

Second period—3. WF, Talexi Gasal (Madison Hjelden) 9:24; 4. WF, Megan Berginski (Walsh) 16:45

Third period—5. WF, Walsh (Sauter) 11:27; 6. WF, Gasal (Halle Speidel) 13:38

Goalie saves—GFKR: Quinn Kuntz 18-11-X--29, Teresa Mattson X-X-20--20; WF: Brooklyn Myrvik 1-8-5--14

Minn. Section 8AA

Tuesday's semifinals

Brainerd-Little Falls 2, Sartell-Sauk Rapids 0

Roseau 4,

St. Cloud 2

First period—1. ROS, Kayla Santl (Lindsey Kallis) 1:14; 2. ROS, Ella Helgeson (Lauren Johnson) 16:02

Second period—3. SC, Allie Cornelius (Gabbie Rud) 0:38; 4. SC, Cornelius (Anna Carlson) 14:53

Third period—5. ROS, Jenna Byfuglien (Ellice Murphy) 5:39; 6. ROS, Lindsey Santl (K. Santl) 13:08

Goalie saves—ROS: Kiana Flaig 6-8-8--22; SC: Emily Musielewicz 15-11-9--35

Friday

Championship, 7 p.m., site to be determined

Minn. Section 8A

At EGF Civic Center

Thursday

Championship—Warroad vs. EGF Senior High, 7 p.m.

Prep wrestling

6

N.D. Region 2 awards

Co-senior athletes of the year—Brett Verville, Pembina County North, and Luke Hastings, Hillsboro-Central Valley

Coach of the year—Brad Larson, Grafton

N.D. Class B state

dual tournament

In Fargo

Thursday's quarterfinals

All matches 11:30 a.m.

Hettinger-Scranton (No. 2 seed) vs. Oakes; Minot Bishop Ryan (No. 3 seed) vs. Bowman County/Beach; Lisbon (No. 1) vs. Pembina County North; Carrington (No. 4) vs. Velva (No. 5)

Minn. Section 8A

dual tournament

In Thief River Falls, Saturday

First round, 11 a.m.—Mahnomen-Waubun (No. 9 seed) vs. Red Lake County Central (No. 8); Crookston (No. 7) vs. Fertile-Beltrami (No. 10)

Quarterfinals, 2 p.m.—Frazee (No. 1) vs. Mahnomen-Waubun/Red Lake CC winner; Dilworth-G-F (No. 5) vs. United North Central (No. 4); Badger-G-MR (No. 3) vs. Roseau (No. 6); Park Rapids (No. 2) vs. Crookston/Fertile-Beltrami winner

Semifinals, 4 p.m.

Championship, 6 p.m.

Minn. Section 8AA

dual tournament

In Thief River Falls, Saturday

First round, 11 a.m.—Fosston-Bagley (No. 9 seed) vs. Sauk Centre-Melrose (No. 8); Ottertail Central (No. 5) vs. Fergus Falls (No. 12); United Clay Becker (No. 11) vs. Bertha-Hewitt-Verndale-Parkers Prairie (No. 6); Pequot Lakes-PR-B (No. 7) vs. Morris-Hancock-Chokio Alberta (No. 10)

Quarterfinals, 12:30 p.m.—Perham (No. 1) vs. Fosston-Bagley/Sauk Centre-Melrose winner; Thief River Falls (No. 4) vs. OTC/Fergus Falls winner; Bemidji (No. 3) vs. United CB/Bertha-H-V-PP winner; Detroit Lakes (No. 2) vs. Pequot Lakes-PRB/MAHACA winner

Semifinals, 4 p.m.

Championship, 6 p.m.

Men's basketball

6

Tuesday's results

Trinity 78,

Mayville State 76

TRI 35 43--78

MAY 43 33-76

Trinity—Kory Harris 6, Parker Stemen 4, Jaden Shockley 6, Aaron Stemen 13, Friscoe Erdahl 12, Josh Bauska 3, Jamal Williams 19, Tash Williams 15

Mayville State—Ben Maranan 3, Conor Quinn 6, Daniel Lindgren 15, Terrance Lockett 11, Aidan Quinn 3, Josh DeWitt 5, Jacob Eaton 2, Austin Schultz 3, Eric Staebler 9, Garek Droog 10, Max Cooper 9

Women's basketball

6

Tuesday's results

Mayville State 79,

Trinity 36

TRI 7 10 15 4--36

MSU 18 23 20 18--79

Trinity—Shaylyn Steinheuser 2, Rachel Church 3, Rebecca Olsson 6, Jaylen Newman 21, Brynn Crockett 4

Mayville State—Cyan Hale 4, Karleigh Weber 13, Claire Blascizek 4, Taylor Skjordal 2, Naomi Torgerson 13, Haley Anderson 2, Andrea Skillingstad 10, Andi Gayner 23, Taylor Skamp 4, Alicia Nopola 4