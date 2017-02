Saturday's local scoreboard

Perham 58, Eden Valley-Watkins 50

Bagley 86, Frazee 69

Hawley 80, Badger-Greenbush-Middle River 33

Pelican Rapids 70, Park Christian 67

Barnesville 66, Park Rapids 49

Breckenridge 100, Wadena-Deer Creek 57

Shiloh Christian 79, New Town 64

Dickinson Trinity 78, Watford City 44

Turtle Mountain 76, Jamestown 68

Minot 72, Bismarck Legacy 64

Mandan 98, Williston 52

Hazen 63, Beach 50

Beulah 78, Bowman County 57

Oak Grove 98, Lake Park-Audubon 76

Roseau 63,

Sacred Heart 57

SAC 34 23-57

ROS 31 32-63

Sacred Heart—Evan Sczepanski 2, Jordan Tomkinson 23, Brenden Bethke 16, Jack Gerber 16

Roseau—Eric Hoffer 11, Nels Braaten 27, Nate Corbit 7, Jordan McMillin 3, Zach Fevold 2, Jacob LePard 8, Tyson Monsrud 8, Kody Loken 3

West Fargo 75,

Devils Lake 70

WES 35 40-75

DEV 32 38-70

West Fargo—Raiden Forrest 22, John Morton 3, Abdi Sufi 7, Habonamin Simon 14, Joe Pistorius 22, Michael Yeanay 3, Luke Lennon 4

Devils Lake—Jacob Mertens 27, Nik Desai 8, Preston Reierson 2, Zach Dahlen 24, Hunter Fee 2, Jagger Miller 7

Cavalier 72,

Finley-Sharon/H-P 44

FIN 9 14 8 13--44

CAV 9 20 36 7--72

Finley-Sharon/Hope-Page—Max Stromsodt 8, Tate Zerface 3, Ethan Brown 16, Jackson Kamrud 12, Logan Rayner 2, Connor Flaten 3

Cavalier—Andy Rintala 15, Jayden Laxdal 4, Colton Ratchenski 3, Conley Carrier 19, Joel Miller 3, Andre Carrier 13, Gabe Hartje 11, Kooper Heinke 4

Goodridge-Grygla 68,

Warren-Alvarado-Oslo 51

WAO 26 25-51

G-G 38 30-68

Warren-Alvarado-Oslo—Mason Wang 20, Matthew Korynta 9, Brandon Miller 14,

Grant Bergh 6, Conner Norlock 2

Goodridge-Grygla—Blaine Kriel 9, Tyler Stinar 5, Jaden Kiesow 5, Hogan Lundeen 2,

Dylan Walker 17, Jesse Wiseth 7, Cameron Naeseth 2, Dylan Manderud 9, Robert Brummitt 2,

Ben Groven 10

Girls basketball

6

Saturday's results

Sauk Centre 66, Dilworth-G-F 47

Fergus Falls 63, Little Falls 46

Eden Valley-Watkins 63, Perham 37

Jamestown 71, Turtle Mountain 45

Mandan 81, Williston 60

Midkota 42, Barnes County North 41

Carrington 53, LaMoure/L-M 52

Bismarck Legacy 64, Minot 32

Rugby 53, Velva-Sawyer 36

Minot Ryan 59, Our Redeemer's 48

West Fargo 64,

Devils Lake 37

WF 32 32--64

DL 11 26--37

West Fargo—Kylie Stedman 5, Mariah Schatz 9, Morgan Foss 9, Akealy Moton 25, Gabrielle DuBois 11, Jenna Beck 5

Devils Lake—Jessica Mertens 7, Abby Johnson 4, Taylor Windjue 5, Macy Schneider 2, Mattea Vetsch 10, Alex Palmer 4, Kyleigh Toso 4, Averi Ziegler 1

Grafton 53,

Cavalier 36

GRA 5 18 16 14--53

CAV 9 13 8 6--36

Grafton—Carlee Sieben 18, Kaleigh DeGeldere , Brandi Niemann 2, Grace Gaustad 7, Amanda Erickson 2, Anna Thompson 5, Adriana Lee 2, Meredith Dumas 17

Cavalier—Taylor O'Hara 7, Clarissa Hartz 12, Charlee Krieg 4, Alyssa Kemp 10, Jade Nelson 3

Climax-Fisher 69,

Mahnomen 43

C-F 29 40--69

MAH 22 21--43

Climax-Fisher—Sophie Love 21, Sydney Magsam 19, Maddy Nesvig 2, Elizabeth McDonald 4, Roach 3, Rylie Magsam, 4, Mikayla Vasek 2, Lindsey Kurz 8, Ella Reitmeier 6

Mahnomen—Maggie Hedstrom 7, Lindsey Swiers 6, Sydney Clark 18, Abby Large 5, Jessica Refshaw 6

N.D. District 7

In New Rockford, Saturday

Championship semifinals

Warwick 61,

Four Winds-Minn. 51

WAR 19 18 14 10--61

FWM 17 7 13 14--51

Warwick—Kalista Jackson 10, Sydney Tollefson 2, Madison Leaf 15, Rayanne Leaf 5, Kaylean Lohnas 6, Whisper Gourd 20, BryAnn Robertson 3

Four Winds-Minnewaukan—Christine LaRock 3, Jazmine Lohnes 10, Skyla Cavanaugh 2, Riah Littleghost 16, Latasha Bellile 16, Hailey Keo 3, Louelle Deng 1

Harvey-Wells Co. 49,

Benson County 38

HWC 10 8 9 22--49

BEN 10 7 13 8--38

Harvey-Wells County—Ryle Heil 3, Kari Wolfe 19, Jaye Fike 12, Jasmine Ripplinger 3, McKayla Jones 12

Benson County—Dani Schwanke 19, Kaylee Lybeck 3, Emily Sears 6, Taylor Foss 4,

Erin Jorgenson 6

Dakota Prairie 69,

Lakota 25

LAK 11 3 2 9--25

DAK 10 15 13 12--50

Lakota—Alex Anderson 2, Breanne Schmidt 8, Taylor Wittenhagen 7, Stephanie Bartlett 8

Dakota Prairie—Courtney Stein 2, Carly Lippert 9, Paige Haakenson 12, Brynn Kroke 2, Shaye Frederick 9, Emma Poehls 16

Monday

Loser-out, region-qualifier games—Dakota Prairie vs. Four Winds-Minnewaukan, 4 p.m.; New Rockford-Sheyenne ve. Benson County, 5:30 p.m.

Championship—Harvey-Wells County vs. Warwick, 7 p.m.

N.D. District 8

In Cando, Saturday

Championship semifinals

North Star 51,

Rolette-Wolford 17

R-W 4 0 8 5--17

NST 17 18 12 4--51

Rolette-Wolford—Kinze Martinson 10, Hailey Casavant 2, Chelsie Mattson 5

North Star—Madison Borstad 7, Mya Halverson 3, Stephanie Miller 6, Peyton Halverson 9, Macey Kvilvang 22, Kellie Huschle 2, Jasmine Heisler 2

Langdon-E-M 57,

Dunseith 43

DUN 17 4 12 10--43

LEM 18 18 7 14--57

Dunseith—Lexius Davis 8, McKenzie St. Claire 10, Dallie Keplin 8, Bryghton Delorme 4, Caitlyn Davis 9, Hailey Davis 4

Langdon-Edmore-Munich—Arynn Crockett 12, Jordyn Worley 21, Kellie Hetler 2, Madi Hart 12, Callie Ronningen 8, Ally Welsh 2

Monday

Loser-out, region-qualifier games—Rolla vs. Rolette-Wolford, 4:30 p.m.; St. John vs. Dunseith, 6 p.m.

Championship—North Star vs. Langdon-Edmore-Munich, 7:30 p.m.

Boys hockey

6

Saturday's results

Moorhead 4, Grand Rapids 0

Hermantown 3, Bemidji 2, OT

GF Red River 10,

Grafton-Park River 0

First period—1. RR, Trevor Lunski (Reed Olson) 4:08; 2. RR, T. Lunski (Olson) 8:50

Second period—3. RR, Riley Thingvold (Jace Lunski, Kaden Landa) 6:04; 4. RR, Braden Costello (Coby Tweten) 8:22; 5. RR, Jake Arel (Tyler Savage, Landa) 10:36; 6. RR, Luke LaMoine (T. Lunski) 11:45; 7. RR, Thingvold (Olson) 13:22

Third period—8. RR, Jack Tannahill (Savage) 7:37; 9. RR, Arel (Savage) 9:10; 10. RR, Costello (LaMoine, Landa) 14:55

Goalie saves—RR: Nathan Bradbury 0-2-X--2, Jacob Mehlhoff X-X-5--5; GRA: Andrew Larson 11-18-11-40

EGF Senior High 4,

Alexandria 3

First period—1. EGF, Tanner Mack (Hunter Olson, Tyler Schauer) 0:11; 2. ALX, Ben Doherty (unassisted) 12:41; 3. EGF, Nick Lund (Bauer Brown, Dylan Egeland) 15:27; 4. EGF, Coby Stauss (Luke Vonesh) 16:40

Second period—5. ALX, Jack Powell (unassisted) 0:37

Third period—6. ALX, Mack Strong (Jack Westlund, Doherty) 5:28; 7. EGF, Nick Derrick (Stauss) 7:05

Goalie saves—EGF: 5-9-7--21; ALX: 5-8-7--20

Crookston 3

International Falls 1

First period—1. C, Ethan Magsam (Dane Anderson, Ethan Christopherson) 10:58; 2. C, Brock Heppner (Ben Andringa, Drew Dragseth) 16:16

Second period—3. C, Anderson (Logan Wardner) 4:39

Third period—4. IF, Brett Lindvall 14:14

Goalie saves— C: Cade Salentine 19; IF: Jake Klow 28

Wadena-DC 7,

Red Lake Falls 2

First period—1. WDC, Andrew Sundby (Jake Dykhoff, Preston Warren) 2:16; 2. WDC, Colby Schertler (Rylan Olson, Nolan Killian) 15:05; 3. RLF, Josh Casavan 15:45

Second period—4. WDC, Max Phillips 5:14

Third period—5. WDC, Dykhoff 1:21; 6. WDC, Phillips (Jackson Becker) 2:21; 7. RLF, Chase Schmitz (Mason Hanson) 2:39; 8. WCX, Phillips (Becker) 5:21; 9. WDC, Josh Daigneault 8:15

Goalie saves— RLF: Brenden Larson 28; WDC: Noah Stevens 17

Kittson Co. Central 2,

Park Rapids 2

First period—1. PR, Bjorn Jorgenson (Isaac Johnson) 11:28

Second period—2. PR, Mitch Peterson (Jimmy Hillukka, Pederson) 8:35

Third period—3. KCC, Quinten Gjerde (Trent Peterson, Gus Peterson) 9:29; 4. KCC, Bradley Stewart (Peterson, Nick Misson) 16:21

Goalie saves— KCC: Ben Sugden 31; PR: Austin Jerger 39

Ely 4,

Lake of the Woods 1

First period—1. E, Nick Mattila (Joe Pierce) 5:05; 2. E, Pierce 8:21

Third period—3. E, Matthew Gerzin (Mattila, Jeremiah Kaercher) 1:57; 4. LOW, Nathan Poolman (Asher Chorney) 14:59; 5. E, Mattila 16:52

Goalie saves— E: Lori Huseby 32; LOW: Isaiah Nikolia 14

Cloquet 6,

Roseau 5

First period—1. R, Nick Geroy (Bryden Stoskopf, Nathan Adrian) 3:37; 2. R, Trevor McMillin (Brandon Lund, Alec Severson) 9:21; 3. C, Ryan Bourgeault 16:18

Second period—4. C, Landon Langenbrunner (Gavin Rasmussen) 4:40; 5. C, Trevor Inman (Ryan Nelson) 15:43

Third period—6. R, Nathan Adrian (Bryce Johnson, Stoskopf) 2:29; 7. R, Aaron Huglen (Jonah Huglen) 2:49; 8. C, Inman 4:29; 9. C, Brendan Durand (Dylan Johnson, Dane Stoyanoff) 7:49; 10. R, Alex Verbout (Lund) 10:40; 11. C, D. Johnson (Reid Davidson, Branden Matteen) 14:52

Goalie saves—R: Izaak Olson 29; C: Langenbrunner 26, Eric Newman 7

N.D. East Region

Tuesday's quarterfinals

Grafton/Park River (No. 8 seed) at GF Central (No. 1), 7 p.m.

Fargo South/Shanley (No. 5) at Devils Lake (No. 4), time TBA

West Fargo (No. 7) at GF Red River (No. 2), 4:30 p.m.

Fargo North (No. 6) at Fargo Davies (No. 3), time TBA

Girls hockey

6

Saturday's results

Bismarck 5,

GF KnightRiders 4, OT (SO)

First period—1. GF, Alyssa Mulroy (Katelin Petersen, Jessica Lee) 10:23

Second period—2. BIS, Rose Gasper (Katie German) 0:14; 3. BIS, Eva Churchill (Madisen Swenson) 1:13; 4. GF, Haily Stenberg (Petersen) 3:38; 5. GF, Petersen (Alexis Laframboise) 6:44; 6. BIS, Alyssa Hasche (Swenson) 9:22; 7. GF, Mulroy (Katie Rodningen, Taiylor Ellingson) 11:22

Third period—8. BIS, Taylor Lenertz (Churchill) 9:22

Overtime—9. BIS, Britta Curl (SO) BIS 1-0

Goalie saves— GFKR: Quinn Kuntz 18-16-12-7--53; BIS: Skylar Ackerman 2-3-X-X--5, Lauren Watkins X-1-1-1--3

Minn. Section 8A

At EGF Civic Center

Monday—Semifinals: Warroad (No. 1 seed) vs. Park Rapids (No. 4), 6 p.m.; EGF Senior High (No. 2) vs. Thief River Falls (No. 3), 8:15 p.m.

Thursday—Championship, 7 p.m.

Minn. Section 8AA

Saturday's quarterfinals

St. Cloud 3, River Lakes 0

Brainerd-Little Falls 5, Buffalo 3

Sartell-Sauk Rapids 5, Moorhead 3

Roseau 4,

North Wright County 1

First period—1. ROS, Kayla Santl (Lindsey Santl, Anika Stoskopf) 3:57; 2. ROS, Mackenzie Bergstrom (Lindsey Kallis, L. Santl) 5:53

Second period—3. ROS, L. Santl (Ellice Murphy) 7:35; 4. ROS, L. Santl (unassisted) 15:33

Third period—5. NWC, Mackenzie Bourgerie (Brooke Johnson) 14:03

Goalie saves—ROS: Kiana Flaig 2-9-8--19; NWC: Anna LaRose 11-11-14--36

Tuesday's semifinals

Sartell-Sauk Rapids at Brainerd-Little Falls, 7 p.m.

St. Cloud at Roseau, 7 p.m.

Friday

Championship, 7 p.m., site to be determined

Prep wrestling

6

N.D. Class A East Region

At GF Central, Saturday

Team totals

Fargo Davies 255.5, West Fargo 253.5, Wahpeton 188.5, GF Central 185, Valley City 145, Devils Lake 125, Fargo North 119, Fargo South 76, GF Red River 68, WF Sheyenne 57.5

Top-8 state qualifiers

106

Championship—Chase DeBlaere, FD, over Chase Hanson, FN, 4:34; third: Jacob Thomas, South, over Ashise Gurung, South, 3-2; fifth: tie, DaShaun Lewis, GFC, and Nicholas Anderson, WF (match limit); seventh: Kellen Hoornaert, WFS, over Austin Rogelstad, VC, 7-0.

113

Championship—Justin Harms, WF, over Hunter Hermanson, WFS, 1:04; third: David Fry, FD, over Preston James, FN, 5-4; fifth: Ty Weber, FD, over Brock Brandon, GFC, by forfeit; seventh: Jonah Schuldheisz, VC, over Isaac Piseno, RR, 6-2

120

Championship—Danny Monatukwa, FN, over Declan Genova, WF, 6:20; third: Blake Fraase,South, over Hunter Barth, FD, 8-5; fifth: (tie) Everett Gunther, DL, and Shea Truesdell, Wahp (match limit); seventh: Josh Isassi, GFC, over Mason Egeland, RR, by pin.

126

Championship—Parker Larson, VC, over Alec Humble, GFC, :34; third: Chandler Gunther, DL, over Andrew Naylor, FN, 2:13; fifth: Connor Chloupek, FD, over Kaden Rohloff, RR, 8-2; seventh: Xavier Welty, WF, over Tanner Thiel, Wahp, 3-2

132

Championship—Carlos Balboa, GFC, over Brody Mohr, FD, 4:55; third: James Fisk, DL, over Collin Stremick, FN, 6-0; fifth: Kellan Kliner, FN, over Alex Hettwer, WF, by forfeit; seventh: Gavyn Erickson, RR, over Jack Hanson, RR, 4:06

138

Championship—Noah Wiek, Wahp, over Cole Oen, GFC, 2:18; third: Carson Williams, GFC, over Ndikumenayo Faustin, WF, 4-1; fifth: Lanier Karpeh, WFS, over Micaiah Peterson, RR, 7-0; seventh: Joshua Worral, FN, over Brock Conner, FD, 4:54

145

Championship—Jaden Mairs, FD, over Jonathon Langer, VC, TF 5:22; third: Trey Larimer, RR, over Elvin Fofanah, WF, 9-7; fifth: Parker Vilandre, DL, over Dalton Schlichting, WFS, 3:56; seventh: Evan Bridgeford, GFC, over Wauker Spanel, Wahp, 4:04

152

Championship—Jared Franek, WF, over Alex Skaare, FD, 1:59; third: Casey Frankhauser, Wahp, over David Peterson, VC, by forfeit; fifth: Jackson Gravel, WF, over Colby Rance, DL, 8-0; seventh: Cody Bjornson, DL, over Seth Hanson, RR, 8-0

160

Championship—Cade Pederson, WF, over Logan Erlandson, VC, 2:37; Third: Brandon Thiel, Wahp, over Jaden Haugen, RR, 3-1; fifth: Keenan Morris, FD, over Tyler Pursley, GFC, 2:09; seventh: Luke Knowski, DL, over Julo Seilo, South, 1:59

170

Championship—Aaron Deike, Wahp, over Kolby Johnson, FD, 9-1; third: Jace Estenson, DL, over Joseph Masumbuko, WF, 2-0; fifth: Richard Dralu, FD, over Sage Kvien, VC, 3:00; seventh: Ben Stevens, GFC, over Sean Thompson, South, 2:45

182

Championship—Jesse Shearer, WF, over Gordon Isler, GFC, 3:24; third: Kyle Bjugstad, Wahp, over Jake Tangen, VC, 2:44; fifth: Brody Farmer, WFS, over Alex York, FD, 3-1; seventh: Nathaniel San, FN, over Robert Serumgard, DL, 2:19

195

Championship—Christopher Thiel, Wahp, over George DeMarce, DL, 2:31; third: Inno Nsengyumia, FD, over Eli Gulland, WF, 2:41; fifth: Seth Grott, South, over Jace Posten, GFC, 2:04; seventh: Hunter Stauss, RR, over Cade Powers, VC, 4:47

220

Championship—Brady Terrill, GFC, over Jaden Oestern, VC, 8-2; third: Drew Bajumpaa, Wahp, over Johnson Jones, FD, 5-2; Fifth: Andres Hernandez, GFC, over Josh Krump, Wahp, 4:12; seventh: Jack Scholl, WFS, over Brade Jongeward, FN, 1:16

285

Championship—Brandon Metz, WF, over Andre Baguma, FD, 1:43; third: Nathan Fraase, South, over Grant Sullivan, GFC, 1:39; fifth: Brandon Steinhauer, WF, over Andrew Aamold, North, 1:43; seventh: Travis Howe, GFC, over George Rerick, RR, 3:53

Senior athlete of the year—Brandon Metz

Coach of the year—Todd Lambrecht, Devils Lake

N.D. Region 2

At Mayville, Saturday

Team totals

Carrington 219, Pembina County North 204, Hillsboro-Central Valley 167, Central Cass 156, Grafton 145.5, Larimore 78, Harvey-Wells County 67, Mayville-Portland-CG 66

Top-4 state qualifiers

106

Championship—Kyle Alfson, H-CV, over Brecken Lura, Carr, 3:56; third: Isaac Felchle, H-WC, over Robert Norman, Lar, TF 4:35

113

Championship—Andrew Volk, CC, over Matt Anderson, H-CV, TF 4:54; third: Preston Litton, PCN, over Trevor Hoggarth, Carr, 1:44

120

Championship—Austin Thompson, Graf, over Konner Elliott, MPCG, 1:43; third: Michael Clifton, Carr, over Gavin Wright, H-CV, 8-6

126

Championship—Lucas Geiszler, Carr, over Gage Litton, PCN, 3:03; third: Rylee Thompson, MPCG, over Kaden Pastian, H-CV, 8-2

132

Championship—Tanner Urlaub, PCN, over Austin Hendrickson, Carr, 9-3; third: Chase Gross, CC, over Derek Faul, H-WC, 1-0

138

Championship—Zach Broadwell, Carr, over Ben Berdal, MPCG, 11-5; third: Chase Jacobson, CC, over Michael Schill, PCN, 7-2

145

Championship—Brett Verville, PCN, over Hector Reyes, Graf, 6:41; third: Tyler Hoggarth, Carr, over Austin Steffen, Lar, :55

152

Championship—Tristen Sott, PCN, over Brady Davis, Carr, 15-6; Third: Grant Skager, H-CV, over Cameron Gilley, CC, 1:30

160

Championship—Luke Hastings, H-CV, over Noah Flores, Graf, 1:10; third: Wade Berg, CC, over Dominic Calvillo, PCN, :16

170

Championship—Mark Hastings, H-CV, over Austin Urlaub, PCN, 3:59; third: Kaden Wolsky, Carr, over Bryce Moen, Lar, 15-3

182

Championship—Carter Brown, PCN, over Jarret Bauer, Carr, 2:00; third: Eddie Rios, Graf, over Joe Ellison, CC, 2:36

195

Championship—Jose Martinez, Graf, over Jake Connelly, H-CV, 4-2; third: Tucker Soli, PCN, over Colton Buskness, Carr, :53

220

Championship—Cade Merrigan, CC, over Bailey Lawson, H-WC, 8-3; third: Tucker Renfrow, Lar, over Triston Lopez, Graf, 1:48

285

Championship—Bradee Schroeder, Carr, over Bradyn Lafferty, PCN, 8-0; third: Austin Garcia, Graf, over Marvin Pascal, MPCG, 3:45

N.D. Class B state

dual tournament

In Fargo

Thursday's quarterfinals

All matches 11:30 a.m.

Hettinger-Scranton (No. 2 seed) vs. Oakes; Minot Bishop Ryan (No. 3 seed) vs. Bowman County/Beach; Lisbon (No. 1) vs. Pembina County North; Carrington (No. 4) vs. Velva (No. 5)

Boys swimming

6

Saturday's results

Fargo Davies Invitational

Team totals

Bismarck Century 560, Fargo North 531.5, WF Sheyenne 408, West Fargo 314, Grand Forks 251, Fargo Davies 192.5, Wahpeton 58

200 Medley Relay—1. Bismarck Century (Eric Bergeson, Jayden Porter, Trysten Ruhland, Adam Nodland) 1:43.12; 5. Grand Forks (Reed Erickson, Nick Gasparini, Brayden Rygh, Garrett Craven) 1:55.59

200 Freestyle—1. Jacob Smith (WF Sheyenne) 1:51.12

200 Intermedley—1. Sam Artz (Bis. Century) 2:05.43; 7. Ben Regorrah (Grand Forks) 2:16.10

50 Freestyle—1. Zack Bueling (WF Sheyenne) 22.51; 4. Brayden Rygh (Grand Forks) 23.83

1 Meter Diving—1. Josh Pikarski (Bis. Century) 399.45; 4. Logan Taylor (Grand Forks) 325.00

100 Butterfly—1. Dillon Strangeland (WF Sheyenne) 54.61

100 Freestyle—1. Sam Artz (Bis. Century) 49.83

500 Freestyle—1. Jayden Porter (Bis. Century) 5:12.63; 7. Garrett Craven (Grand Forks) 5:43.02

200 Freestyle Relay—1. Bismarck Century (Ryan Johnson, Eric Bergeson, Jaden Rittenbach, Sam Artz) 1:34.00; 5. Grand Forks (Tim Dunham, Nick Gasparini, Ben Regorrah, Jakob Craven) 1:40.32

100 Backstroke—1. Zack Bueling (WF Sheyenne) 57.09; 5. Nick Gasparini (Grand Forks) 1:07.09

100 Breaststroke—1. Eric Bergeson (Bis. Century) 1:04.11

400 Freestyle Relay—1. Fargo North (Payton Gabel, Peyton Fisher, David Dowdell, Shaun Mengelkoch) 3:25.90; 5. Grand Forks (Ben Regorrah, Reed Erickson, Jakob Craven, Brayden Rygh) 3:37.20

Prep gymnastics

6

Grand Forks 134.65,

Wahpeton 119.975

In Grand Forks, Saturday

Winners & GF top-10 placers

Vault—1. Sydnee Spivey, GF, 9.05; 2. Julia Miller, GF, 8.875; 3. Madelynne Heydt, GF, 8.85; 4. Kayla Lamoureux, GF, 8.775; 6. Sydney Passa, GF, 8.5; 7. (tie) Charisse Vetsch, GF, and Claire Anderson, GF, 8.325

Bars—1. Spivey 8.675; 2. Vetsch 8.175; 3. Anderson 8.125; 4. Passa 8.075; 5. Miller 7.9; 7. Lamoureux 7.45; 9. Heydt 9.025

Beam—1. Anderson 8.35; 2. Vetsch 8.3; 3. (tie) Spivey and Tati Garcia, GF, 8.0; 6. Becca Warnke, GF, 7.95; 9. Abi Keitzman, GF, 7.4; 10. Lamoureux 7.225

Floor—1. Spivey 8.85; 2. Lamoureux 8.45; 3. Anderson 8.1; 4. (tie) Warnke and Vetsch 8.0; 7. Heydt 7.825; 9. Passa 7.55; 10. Keitzman 7.35

All-around—1. Spivey 34.575; 2. Anderson 32.9; 3. Vetsch 32.8; 4. Lamoureux 31.9; 6. Passa 31.025; 7. Miller 31.0; 8. (tie) Heydt 30.85; 10. Warnke 28.95

Men's basketball

6

Saturday's results

Minn.-Moorhead 103,

Minn.-Crookston 68

UMC 36 32--68

MSM 46 57--103

UMC—Chase Johnson 6, Gable Smith 15, Harrison Cleary 16, Kobe Critchley 9, Chase Knickerbocker 6, Connor Gamble 5, Xavier Hall 4, Riley Rice 1

Moorhead—Ayob Ayob 13, Matt Nelson 10, Tanner Kretchman 17, Jon Doss9, Aaon Lien 13, Johnny Beeninga 6, Chris Olson 3, Matt Anderson 14, Briton Bussman 2, Evan Hines 4, Mackuei Puondak 4, Addison Park 8,

Big Sky

Weber State 10-2 15-8

North Dakota 10-3 15-8

E. Wash. 9-4 17-9

Idaho 8-5 13-11

Montana 8-5 13-13

Montana St. 7-6 12-14

Sacra. State 5-6 8-14

Portland St. 5-8 12-12

N. Colorado 4-9 8-16

N. Arizona 4-8 7-18

Idaho State 3-8 5-18

So. Utah 2-11 4-22

Saturday's results

Eastern Washington 70, Northern Colorado 44

Montana State 73, Southern Utah 78

Weber State 96, Portland State 93, OT

Montana 76, Northern Arizona 59

Idaho State at Sacramento State

UND 88,

Idaho 65

IDA 33 32--65

UND 49 39--88

Idaho—Victor Sanders 5-17 0-0 11, Chad Sherwood 1-2 0-0 3, Arkadiy Myrtychyan 3-5 2-5 8, Nate Sherwood 34- 0-0 6, Jordan Scott 2-5 2-4 6, Nick Blair 2-3 0-0 4, Myles Franklin 0-2 0-0 0, Brayon Blake 2-11 2-2 6, Jake Straughan 0-2 2-2 2, Pat Ingram 1-3 1-2 3, Tyler Brimhall 2-3 0-0 5, Trevon Allen 3-5 4-4 11. Totals 24-62 13-19 65

UND—Geno Crandall 6-10 9-9 22, Corey Baldwin 3-4 0-0 9, Quinton Hooker 7-13 4-4 21, Conner Avants 2-3 2-2 6, Drick Bernstine 2-6 3-4 7, Josh Collins 1-1 0-0 3, Billy Brown 0-1 0-0 0, Carson Shanks 4-9 3-6 11, Cortez Seales 3-7 3-3 9, Thomas Blake 0-1 0-0 0, Kienan Walter 0-0 0-0 0, Devon Pekas 0-0 0-0 0. Totals 28-55 24-28 88

3-pointers—Idaho 4-19 (Sanders 1-5, C. Sherwood 1-2, Mkrtychyan 0-1 Scott 0-1, Blair 0-1, Franklin 0-1, Blake 0-3, Straughan 0-1 Brimhall 1-1, Allen 1-3), UND 8-16 (Crandall 1-3, Baldwin 3-4, Hooker 3-6, Collins 1-1, Brown 0-1, Balke 0-1); Rebounds—Idaho 31 (Blake 8), UND 40 (Shanks 10, Bernstine 7); Assists—Idaho 8 (C. Sherwood 2, N. Sherwood 2), UND 12 (Baldwin 3, Hooker 3)

Summit

ND State 9-3 17-8

South Dakota 9-4 18-10

Denver 7-5 15-10

Fort Wayne 6-6 17-9

Omaha 6-7 13-13

IUPUI 5-7 11-15

W. Illinois 5-7 8-15

S.D. State 5-8 12-16

Oral Roberts 4-9 8-19

Saturday's results

South Dakota 91, S.D. State 89

Oral Roberts 74, IUPUI 68

Fort Wayne 108, Omaha 101, OT

N.D. State 81,

Denver 63

DEN 30 33--63

NDS 35 46--81

Denver—Bobbitt 4, Amigo 14, Pemberton 4, Neff 5, Rosga 16, Krafka 8, Mackey 4, George 6

NDSU—D. Miller 8, Jacobson 14, P. Miller 13, Dupree 10, Kabellis 17, Geu 1, Werner 14, Rammelt 3, Ward 1

North Star

Bellevue 11-3 19-8

Dickinson St. 10-4 19-9

Jamestown 9-5 15-13

Viterbo 9-6 17-11

Dakota St. 7-7 14-14

Valley City 7-7 15-13

Waldorf 6-8 10-17

Presentation 4-10 10-15

Mayville 1-14 8-17

Saturday's results

Bellevue 79, Jamestown 60

Viterbo 92, Presentation 89

Valley City 90, Dakota State 75

Waldorf 57,

Mayville State 38

WAL 28 29--57

MAY 17 21--38

Waldorf-- Eric English 2, Gabriel Munoz 8, Kaden Verdin 5, Michael Morgan 10, Falmata Tula 9, Leland March 3, Brady Kuchinka 13, Myles Simmons 7

Mayville --Conor Quinn 7, Jacob Eaton 2, Austin Schultz 13, Eric Staebler 8, Garek droog 6, Max Cooper 2

Women's basketball

6

Saturday's results

Northland 77, Vermilion 44

Minn.-Moorhead 65,

Minn.-Crookston 55

UMC 13 10 14 18--55

MSM 12 16 18 19--65

UMC—Alison Hughes 16, Steph McWilliams 15, Isieoma Odor 10, Micaela Noga 8, Lindsey Weber 3, Emily Gruber 2, Amber Schoenicke 2

Minn.-Moorhead—Cassidy Thorson 21, Drew Sannes 11, Jacky Volkert 9, Morgan Ham 4, Natalie Van Wyhe 2, Shannon Galegher 9, Megan Hintz 6, Jessica Hart 2, Kourtney Selensky 1

Big Sky

N. Colorado 11-2 19-5

North Dakota 11-2 16-8

Montana St. 11-2 18-5

E. Wash. 9-4 14-10

Idaho State 8-4 14-9

Idaho 8-5 13-11

Weber State 6-6 12-11

Portland St. 4-8 10-14

Sacra. State 4-8 8-15

N. Arizona 2-11 6-18

Montana 2-11 5-19

S. Utah 0-13 5-19

Saturday's results

Montana 60, Northern Arizona 59

Eastern Washington 67, Northern Colorado 61

Weber State 85, Portland State 75

Montana State 71, Southern Utah 68

Idaho State 79, Sacramento State 60

Idaho 74,

UND 61

UND 15 9 12 25--61

IDA 21 14 22 17--74

UND—Chastity Franklin 1-7 0-0 2, Makailah Dyer 1-6 0-0 3, Bailey Strand 4-5 0-0 12, Lexi Klabo 2-7 1-2 5, Fallyn Freije 4-11 1-1 9, Leah Szabla 3-8 3-4 9, Jill Morton 0-1 0-0 0, Samantha Roscoe 4-13 0-0 8, Grace Sawatzke 4-9 1-1 11, Kaila Burroughs 0-0 2-2 2. Totals 23-67 8-10 61

Idaho—Karlee Wilson 4-7 8-8 16, Brooke Reilly 1-4 0-0 2, Brigitte O'Neill 2-3 1-2 6, Mikayla Ferenz 11-20 3-4 27, Bethany Krause 1-5 0-0 2, Taylor Pierce 6-11 3-3 17, Geraldine McCorkell 1-9 2-2 4, Sue Winger 0-2 0-0 0. Totals 22-62 17-19 74

Three-pointers—UND 7-20 (Dyer 1-3, Strand 4-5, Klabo 0-1, Freije 0-1, Szabla 0-1, Morton 0-1, Roscoe 0-5, Sawatzke 2-3), Idaho 5-16 (Wilson 0-1, Reilly 0-1, O'Neill 1-2, Ferenz 2-4, Krause 0-3, Pierce 2-3, McCorkell 0-2); Rebounds—UND 33 (Klabo 8, Szabla 6), Idaho 46 (McCorkell 12); Assists—UND 15 (Freije 4), Idaho 16 (Wilson 8)

Summit

S.D.State 10-3 19-6

W. Illinois 10-3 2-6

South Dakota 9-3 20-5

IUPUI 9-4 19-7

Oral Roberts 5-7 13-12

Omaha 4-7 11-13

Denver 3-9 6-19

ND State 3-9 5-20

Fort Wayne 2-10 5-20

Saturday's results

Omaha 64, Oral Roberts 49

IUPUI 64, S.D. State 59

Western Illinois 80, Denver 68

Fort Wayne 72,

ND State 68

NDS 21 14 15 18--68

FTW 17 11 25 19--72

N.D. State—Rylee Nudell 4, Brianna Jones 5, Taylor Thunstedt 14, Sarah Jacobson 20, Tyrah Spencer 4, Anna Goodhope 3, Kennedy Childers 8, Emily Spier 2, Reilly Jacobson 8

Fort Wayne—Selena Lozada 6, Anna Lappenküper 4, De'Jour Young 16, Zaria Atkins 16, Rachel Rinehart 15, Nia Thomas 1, KeShyra McCarver 3, Peyton Fallis 11

North Star

Jamestown 14-0 21-4

Dickinson St. 13-1 21-5

Valley City 11-3 20-7

Bellevue 7-7 14-14

Mayville 8-7 14-11

Dakota St. 5-9 8-19

Presentation 5-9 8-18

Viterbo 1-14 2-27

Waldorf 0-14 2-24

Saturday's results

Jamestown 68, Bellevue 37

Valley City 69, Dakota State 59

Presentation 67, Viterbo 62

Mayville State 77,

Waldorf 48

WAL 13 10 10 15--48

MAY 17 22 17 21--77

Waldorf (Iowa)—Angie Gore 3, Morgan Straight 10, Peyton Russell 8, Taylor Fricke 10, Meriel Leavy 8, Nichole Oberthien 5, Ameh Ogbemudia 4

Mayville State—Sydney Gangl 5, Cyan Hale 8, Karleigh Weber 17, Naomi Torgerson 13, Andrea Skillingstad 14, Andi Gayner 18, Alicia Nopola 2

College softball

6

Saturday's results

UND 8, Arkansas-Pine Bluff 0

UND 2, Incarnate Word 1

N.D. State 1, Ole Miss 0

Pacific 2, N.D. State 1

Women's tennis

6

Saturday's results

Upper Iowa 9, Minn.-Crookston 0

Winona State 9, Minn.-Crookston 0

UND 6, Portland State 1

Singles

1. Ella Hassall, UND, over Siena Peri 6-3, 3-6, 10-5; 2. Tracy Dong, P, over Sophie Allen-Fisher 6-3, 6-2; 3. Mimi Yunker, UND, over Georgia Dobell 6-3, 6-3; 4. Preethi Kasilingam over sally Partington 6-2, 6-3; 5. Faith Lee, UND over Taylor Rees 4-6, 6-2, 6-4; 6. Alex Revening, UND, over Ashley Knecht 6-3, 6-4

Doubles

1. Lee-Kasilingam over Dong-Rees 6-1; 2. Hassall-Allen-Fisher over Dobell-Partington 7-5; 3. Yunker-Revening over Peri-Knecht 7-5

Women's hockey

6

Saturday's results

Bemidji State 3, St. Cloud State 1

Wisconsin 1, Duluth 1, OT

Ohio State 4, Minn. State-Mankato 2

Minnesota 6,

UND 4

First period—1. M, Taylor Williamson (Kate schipper, Cara Piazza) 7:48; 2. M, Caitlin Reilly (Megan Wolfe, Lee Stecklein) 15:49

Second period—3. M, Williamson (Sydney Baldwin, Patti Marshall) 2:02; 4. M, Sarah Potomak (Schipper, Baldwin) 3:35; 5. M, Piazza (Baldwin, Marshall) 14:19

Third period—6. UND, Halli Krzyzaniak (Amy Menke, Ryleigh Houston) 2:17; 7. UND, Anna Kilponen (Jordan Hampton , Kayla Gardner) 16:37; 8. M, Reilly (Piazza, Paige Haley) 17:24

Goalie saves—UND: Lexi Shaw 15; M: Kristen Campbell 15

Men's hockey

6

Saturday's results

Omaha 6, Western Michigan 3

St. Cloud State 3, Miami 1

Denver 5, Colorado College 1

Minnesota 6, Ohio State 5

Michigan State 4, Michigan 1

Northern Michigan 2, Alaska 0

Lake Superior State 4, Anchorage 4, OT

Vermont 5, New Hampshire 3

Union 8, Dartmouth 3

Colgate 2, Brown 1

RIT 2, Holy Cross 1, OT

UMass Lowell 4, Massachusetts 2

Notre Dame 4, Maine 2

Princeton 3, Clarkson 2, OT

Yale 2, Cornell 2, OT

Michigan Tech 5, Ferris State 2

Alabama-Huntsville 5, Bemidji State 2