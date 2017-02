Local scoreboard

Wadena-Deer Creek 65, Menahga 58

Nevis 85, Blackduck 33

Red Lake 88, Pine River-Backus 58

West Fargo Sheyenne 107, wahpeton 41

Fargo Davies 97, Fargo Shanley 80

Roseau 83,

EGF Senior High 61

ROS 41 42-83

EGF 38 23-61

Roseau—Eric Hoffer 6, Nels Braaten 20, Nate Corbit 4, Zach Fevold 16, Jacob LePard 31, Tyson Monsrud 2, Kody Loken 4

EGF Senior High—Aaron Havis 4, Tyler Vossler 4, Edmond Jones 2, Colton Dauksavage 4, Sam Votava 8, Christian Dugan 18, Steven Widman 2, Julian Benson 15, Maguire Stanislawski 4

Fargo South 72,

GF Central 51

GFC 22 29-51

SOU 40 32-72

GF Central—Jordan Lujin 5, Jacob Ohnstad 2, Brady Horner 3, Jamil Suleiman 13, Debyn Johnson 18, Kevin Morrison 2, Michael Nelson 2, Aaron Knutson 4, Jon Krause 2

Fargo South—Kaleb Johnson 7, Samuel O'Keeffe 14, Menkeh Mendin 7, Cade Briss 6, Siadu Conteh 12, Isaiah Johnson 2, Kiir Mabor 5, Grant Warren 2, Jack Pifer 10, Charles Bennington 7

GF Red River 76,

Fargo North 69, OT

RED 28 35 13-76

FNO 35 28 6-69

GF Red River—Mark Toe 24, Cody Robertson 5, Carlos Martin 2, Jordan Polynice 28, Tyler Enerson 7, Mason Benefield 10

Fargo North—Daniel Hollaar 2, Hyatt Martineau 5, Keaton Hoeg 2, Mathew Pietsch 16,

Aaron Matejka 15, Anders Kjar 10, Cameron Sherrard 17, Sawyer Kenney 2

Devils Lake 71,

Valley City 60

DEV 39 32-71

VAL 34 26-60

Devils Lake—Jacob Mertens 15, Patrick Bracken 2, Nick Desai 5, Preston Reierson 6, Zach Dahlen 17, Hunter Fee 4, Jagger Miller 22

Valley City—Nate Rodriguez 27, Riley Miller 3, Levi Nix 14, Luther Zeltinger 5, Matthew Lyter 5, Drew Oberlander 6

Cavalier 68,

Drayton/V-E 38

CAV 13 22 19 14--68

DVE 11 11 10 6--38

Cavalier—Andy Rintala 19, Conley Carrier 3, Jayden Wheeling 4, Andre Carrier 22,

Gabe Hartje 9, Kooper Heinke 11

Drayton/Valley-Edinburg—Tyler Hannesson 2, Tanner Kasprowicz 2, Saylor Jenson 5, Steven McCollum 7, Shawn Olson 10, Adam Oberg 12

Hatton-Northwood 69,

Finley-Sharon/H-P 47

FIN 8 6 11 22--47

H-N 14 14 21 20--69

Finley-Sharon/Hope-Page—Max Stromsodt 8, Tate Zerface 4, Ethan Brown 16, Colby Dows 1, Jackson Kamrud 10, Dawson Rings 1, Connor Flaten 3, Xavier Jacobson 2, John Lee 2

Hatton-Northwood—Connor Konschak 31, Mavrik Hedland 1, Avery Thorsgard 8, Dylan Thompson 4, Scott Johnson 1, Ryland Korsmo 3, Austin Adamson 3, Jamie Gorres 2, Ben Johnson 14, Colton Rostvet 2

Grafton 74,

Griggs Co. Central 57

GCC 13 9 18 17--57

GRA 18 20 16 20--74

Griggs County Central—Eric Salvesen 16, Cord LaPlant 6, Rylan Briss 25, Evan Trostad 10

Grafton—Jason Garza 18, Marcus Niemann 18, Riley Hanson 4, Andrew Schaan 6, Dalton Albrecht 19, Tyler Kliniske 3, Beau Feltman 4, Mathew Niemann 2

Midway-Minto 71,

North Border 43

M-M 16 23 16 16--71

NBO 12 16 10 5--43

Midway-Minto—Julian Schuster 18, Dominic Schuster 22, Juan Villanueva 4, Kyle Schmitz 2,

Trenton Eliason 4, John Juarez 4, Dillan Tibert 2, Ogden Wasylow 15

North Border—Josh Wilmer 2, Hunter Smith 3, Andrew Lee 23, Evan Emerson 2, Derrick Dorian 2, Martin Bjornstad 3, Matthew Greendahl 6, Cole Hipsher 2

Thompson 61,

Mayville-P-CG 47

THO 15 21 15 10--61

MAY 7 18 12 10--47

Thompson—Cadyn Schwabe 9, Cole Sorby 2, Calen Schwabe 14, Tyler Hegg 13, Devan Praska 8, Marcus Hughes 13, Ryan Benoit 4, Hayden Overby 8

Mayville-Portland-CG—Ryan Klath 2, Reese Hanson 5, Garrett Johnson 9, Ian Chandler 16, Tristan Beck 11, Preston Edinger 4

Ada-Borup 52,

Lake Park-Audubon 35

LPA 18 17-35

ADA 21 31-52

Lake Park-Audubon—Vohnoutka 8, Frank 3, Weyer 3, Svare 3, Peterson 4, Raaen 3, Bjerke 3, Hall 3, Bergh 5

Ada-Borup—Bryce Nitschke 5, Tommy Stewart 5, Jared Brainerd 11, Connor Thompson 6, Tyler Hoven 8, Sam Visser 2, Colby Stevenson 2, Tanner Summers 6, Mason Miller 7

Fosston 75,

Bagley 38

BAG 23 15-38

FOS 45 29-75

Bagley—Isaac Tierney 1, James Hvezda 6, Nick Anderson 6, Nicholas Kaiser 11, Dawson Eck 8, Scott Lundsten 4,Lamarco Pemberton 2,

Fosston—Brock Hemmesch 2, Jesse Sather 15, Hunter Kroening 18, Brett Sundquist 9, Cory Drellack 2, Krister Anderson 2, Karsten Broadley 16, Isaac Dryburgh 4, Jason Voxland 7

Climax-Fisher 79,

Mahnomen 59

C-F 40 39-79

MAH 29 30-59

Climax-Fisher—Trea Byklum 2, Brady Klein 4, Paul Gapp 27, Devin Betterly 9, Pelon Pruneda 22, Tristan Rowley 3, M. Smith 2, H. Reitmeier 10

Mahnomen—Gabe Bjorge 2, Logan Kettner 4, Sonny Wadena 2, Chandler Guinn 1, Lucas Clark-Burnette 12, Jameson Beckman 3, Skylar Kendryna 2, Kim DeLaCruz 10, Buster Walker 23

Goodridge-Grygla 50,

Warroad 35

G-G 29 21-50

WAR 17 18-35

Goodridge-Grygla—Blaine Kriel 16, Tyler Stinar 5, Jaden Kiesow 2, Dylan Walker 11, Ben Groven 16

Warroad—Phillip Ness 12, Tyler Fox 3, Jeff Shoen 5, Isaac Falk-Stoskopf 2, Clay Heppner 5, Kyle Spenst 8

Win-E-Mac 74,

Fertile-Beltrami 42

F-B 29 13-42

WEM 46 28-74

Fertile-Beltrami—Addison McCollum 4, Athan McCollum 7, Dylan Pearce 2, Michael Stuhaug 2, Dillon Sannes 12, Dylan Van Den Einde 6, Isaiah Horgeshimer 3, John Larsen 6

Win-E-Mac—Mikah Olson 5, Alec Kiecker 22, Emelian Kaya 8, Hunter Chaput 8, Blake Glass 3, Brekken Lindberg 15, Marcos Lopez 11, Joey Revier 2

Super Saturday

At Grygla, Minn., today

1 p.m.—Norman County West vs. Northome-Kelliher; 2:45 p.m.—Red Lake County vs. Kittson County Central; 4:30 p.m.—Roseau vs. Sacred Heart; 6:15 p.m.—Northern Freeze vs. Cass Lake-Bena; 8 p.m.—Goodridge-Grygla vs. Warren-A-O

Girls basketball

6

Friday's results

North Shore-Plaza 55, White Shield 23

Max 44, Turtle Lake-Mercer 19

Barnesville 56, Breckenridge 37

Perham 59, Hawley 51

Dilworth-Glyndon-Felton 81, Pelican Rapids 56

Sacred Heart 71,

Red Lake CC 32

RED 13 19-32

SAC 43 28-71

Red Lake Co. Central—Nikki Schmitz 2, Taylor Bushelle 4, Jenna Pahlen 4, Calyssa Eskeli 8,

Ashley Longtin 9, Sarah Christensen 5

Sacred Heart—Anya Edwards 11, Abby Smidt 12, Ivy Edwards 11, Sydney Lloyd 6, Jessica Remer 7, Katelyn Rudolph 4, Lily Bergman 3, Jocelyn Adolphson 17

GF Red River 74,

Fargo North 30

RED 38 36-74

FNO 13 17-30

GF Red River—Betsy Seaver 2, Kendra Bohm 7, McKenzie Meland 6, Lexi Robson 12, Sarah Lancaster 2, Maggie Steffen 13, Kylie Dvorak 5, Kenady Steffan 8, Danica Kemnitz 7, Jadyn Sondrol 4, Cassidy Wilson 8

Fargo North—Madalyn England 6, Mary Sem 10, Elise Bakke 7, Anna Astrup 5, Abbigail Naseth 2

West Fargo 72,

Central 66

GFC 31 35-66

WES 40 32-72

GF Central—Carolyn Smith 3, Lauren Dub 15, Elizabeth Dub 34, Megan Schumacher 14

West Fargo—Callyn Johnson 3, Kylie Stedman 6, Mariah Schatz 4, Morgan Foss 1, Akealy Moton 39, Gabrielle DuBois 12, Jenna Beck 7

Devils Lake 76,

Valley City 67

DEV 35 41-76

VAL 34 33-67

Devils Lake—Jessica Mertens 24, Taylor Windjue 5, Abby Johnson 5, Macy Schneider 5, Mattisyn Barendt 7, Mattea Vetsch 12, Alexandria Palmer 2, Chiara Olson 5, Averi Ziegler 11

Valley City—Kacee White 5, Alexis Ondracek 2, Jadyn Dieterle 10, Grace Scherr 4, Reagan Ingstad 13, Taryn Dieterle 7, Mackenzie Pederson 8, Courtney Lloyd 16

Hillsboro-CV 41,

Central Cass 38

CCA 11 4 9 14--38

HCV 4 14 8 15--41

Central Cass—Payton Richter 4, Carlie Kieffer 3, Emilie Cramer 11, Madison Sweep 6,

Lexi Buhr 6, Halie Holzer 6, Hannah Linnard 2

Hillsboro-Central Valley—Gracie Wright 12, Kelsey Moore 5, Karlee Johnson 4, Addi Eckart 8, Grace Dryburgh 2, Laura Spurgeon 4, Abby Magnuson 6

Park River/FL 71,

Larimore 21

LAR 7 6 6 2--21

PAR 25 17 18 11--71

Larimore—Trinidy Larson 2, Jenna Johnson 5, Macy Yahna 6, Jennifer Sletten 5, Lily Hendrickson 3

Park River/Fordville-Lankin—Bailey Schroeder 2, Gretchen Brummond 2, Anne Welch 6, Jenna Zavalney 9, Kaitlyn Brintnell 12, Bailey Beneda 9, Taylor Dalbey 5, Taylor Knudson 4, Amy Seim 9, Kaitlynn Scherr 13

North Border 65,

Midway-Minto 52

NBO 19 12 16 18--65

M-M 14 12 16 10--52

North Border—Taylor Thompson 10, Kenzie Carson 6, Suzanne Wieler 11, Lexi Irving 12,

Hannah Johnson 26

Midway-Minto—Avery Moen 2, Valerie Kuglin 6, Danika Flanders 2, Jamie Thorvilson 2, Elizabeth Schanilec 4, Kaylee Maendel 10, Olivia Wasylow 2, Lilli Robinson 9, Lydia Severson 6, Jamye McMillian 4, Alexis Nice 5

Climax-Fisher 69,

Mahnomen 43

C-F 29 40-69

MAH 22 21-43

Climax-Fisher—Sophie Love 21, Sydney Magsam 19, Maddy Nesvig 2, Elizabeth McDonald 4, Roach 3, Rylie Magsam 4, Mikayla Vasek 2, Lindsey Kurz 8, Ella Reitmeier 6

Mahnomen—Maggie Hedstrom 7, Lindsey Swiers 6, Sydney Clark 18, Abby Large 5, Jessica Refshaw 6

Goodridge-Grygla 53,

Warroad 29

G-G 17 36-53

WAR 17 12-29

Goodridge-Grygla—Ashley Moe 8, Hannah Dietsch 17, Ashlyn Henrickson 13, Karlee Johnson 2, Brooke Anderson 2, Alison Satre 6, Carlye Kiesow 2, Sheyenne 3

Warroad—Taylor Vandal 5, Alexis Syverson 14, Madison Pickar 10

Kittson Co. Central 51,

Northern Freeze 48

KCC 19 32-51

NFR 21 27-48

Kittson Co. Central—Kasey Soliah 6, Lexi Turn 6, Cora Kujava 22, Tea Jerome 4, Kiley Whitlock 11, Mallori Davis 2

Northern Freeze—Jaelyn Spilde 2, Lexi Halvorson 4, Ali Undeberg 4, Naomi Budziszewski 20, Keylee Dahl 12, Brooke Brandon 6

Badger-G-MR 70,

Warren-A-O 41

WAO 20 21-41

BAD 24 46-70

Warren-Alvarado-Oslo—Olivia Strickler 3, Jenica Mercil 2, Rylie Mortimer 5, Holly Steer 7, Cassidy Lizakowski 7, Shelby Durand 3, McKenzie Roller 9, Sarah Haugtvedt 5

Badger-G-MR—Sierrah Mooney 10, Alyssa Kilen 6, Maddi Janicke 17, Carly Mekash 18, Kjerstie Lieberg 8, Jolene Nelson 3, Alyssa Rinde 8

N.D. District 7

In New Rockford

Friday's first round

Four Winds-Minn. 65,

New Rockford-Shey. 46

NRS 14 7 10 15--46

FWM 13 19 12 21--65

New Rockford-Sheyenne—Rebecca Allmaras 18, Olivia Smith 14, Hannah Heinz 4, Hanney Haley 4, Ashley Schuster 2, Elizabeth Holzwarth 4

Four Winds-Minnewaukan—Jazmine Lohnes 1, Louelle Deng 2, Talissa Ami 5, Skyla Cavanaugh 2, Riah Littleghost 29, Latasha Bellile 21, Hailey Keo 5

Harvey-Wells County 66,

Lakota 12

LAK 2 2 2 6--12

HWC 16 19 17 14--66

Lakota—Breanne Schmidt 10, Taylor Wittenhagen 2

Harvey-Wells County—Ryle Heil 3, Hannah Felchle 7, Karlie Dockter 6, Kari Wolfe 13,

McKenzie Alveshere 2, Jaye Fike 7, Jasmine Ripplinger 17, McKayla Jones 11

Benson County 49,

Dakota Prairie 30

BEN 15 14 10 10--49

DAK 4 10 8 8--30

Benson County—Dani Schwanke 20, Kaylee Lybeck 12, Emily Sears 3, Taylor Foss 10, Erin Jorgenson 3, Camee Wangler 1

Dakota Prairie—Madison Lippert 2, Courtney Stein 2, Paige Haakenson 3, Shaye Frederick 12, Emma Poehls 11

N.D. District 8

In Cando

Friday's first round

Rolette-Wolford 53,

St. John 52

STJ 11 15 12 14--52

R-W 14 18 11 10--53

St. John—Taitum Eller 2, Jocelyn Braunberger 4, Kirstien Fleetwood 7, Larissa McKay 8,

Kendry Poitra 23, Tanner Schroeder 4

Rolette-Wolford—Aspen Selvig 4, Kinze Martinson 21, Hailey Casavant 6, Chelsie Mattson 8,

Sydney Tastad 14

Dunseith 70,

Rolla 29

ROL 8 12 5 4--29

DUN 23 20 11 16--70

Rolla—Abby Bercier 2, Maria Brien 4, Keana Cahill 10, Sara Kurtti 2, Emma Mitchell 4,

Kyleigh Wilkes 7

Dunseith—Lexius Davis 11, McKenzie St. Claire 4, Dallie Keplin 15, Shannon Smith 3, Rozalind Strong 3, Bryghton Delorme 10, Hallie Counts 2, Caitlyn Davis 12, Hailey Davis 6, Journey Azure 4

Girls hockey

6

Friday's results

Fargo North/South 5, Minot 4

Jamestown 4, Dickinson 1

West Fargo 2, Williston 0

Mandan 1, Fargo Davies 0

Boys hockey

6

Friday's results

Bismarck Century 6, Bottineau/Rugby 0

St. Paul Academy 4, Virginia/Mountain Iron-Buhl 2

Moorhead 4, Cloquet-Esko-Carlton 3

Hermantown 6, Brainerd 3

GF Central 11,

Fargo South-Shanley 0

First period—1. Cole Hanson (Lucas Kanta, Tyrese Murph) 4:20; 2. Judd Caulfield (Grant Johnson) 12:14; 3. Murph (Gunnar Gibbs, Hanson) 15:30; 4. J. Caulfield (Kanta, Murph) 15:50

Second period—5. Murph (Zack Murphy, Brock Reller) 8:42; 6. Cameron Olstad (Hunter Bjorke, Seth Powers) 8:56; 7. Reller (Gibbs) 9:48; 8. Boe Bjorge (Johnson, J. Caulfield) 10:39; 9. J. Caulfield (Johnson, Bjorge) 11:10

Third period—10. Reller (Olstad, Murphy) 1:39; 11. Kyler Briske (Kanta, Bjorge) 3:59

Goalie saves—FSS: Ben Bryant 31, Fletcher Flannigan 9; GFC: Caleb Johnson 9, Nick Bucklin 2

EGF Senior High 6,

Roseau 4

First period—1. EGF, Luke Vonesh 15:51

Second period—2. EGF, Coby Stauss 10:22; 3. EGF, Nick Lund (Bauer Brown, Carter Beck) 13:54; 4. R, Adam Hedlund 14:37

Third period—5. EGF, Lund (Vonesh, Brown) :34; 6. R, Trevor McMillin (Aaron Huglen) 2:38; 7. R, Alex Verbout (Hanson O'Leary) 4:24; 8. EGF, Cody Wolff (Casey Kallock) 4:57; 9. R, Brandon Lund (Huglen, Alec Severson) 9:37; 10. EGF, Nick Derrick (Vonesh) 16:32

Goalie saves—EGF: Tucker Brown 6-11-5—22 ; R: William Woolever 8-7-13—28

Crookston 4,

Lake of the Woods 1

First period—1. CRK, Lauro Gutierrez (Dane Anderson, Eric Delorme) 6:17; 2. CRK, Zach Markovich (Ethan Cristopherson, Gutierrez) 8:15; 3. LOW, McKord Krause (Ryan Torgerson, Asher Chorney) 14:18

Second period—4. CRK, Ben Andringa (Drew Dragseth)

Third period—5. CRK, Delorme (Anderson) 1:03

Goalie saves—CRK: Cade Salentine 10-6-8--24; LOW: Lemuel Carradice 6-5-5--16

Bagley/Fosston 9,

Becker/Big Lake 6

First period—1. BEC, Jake Piehl (Weston Schug, Alec Doran) 2:04; 2. BAG, Dalton Agnes (Bryce Evje) 3:53; 3. BAG, Joshua Dukek (Agnes, Jarret Merschman) 9:03; 4. BEC, Aubrey Hartfiel (Ryan Murnane, Schug) 11:02; 5. BAG, Griffin Brovold 14:50

Second period—6. BEC, Frank Baker (Garrett Anderson, Frank Baker) 4:38; 7. BEC, Hartfiel (Schug) 10:40; 8. BEC, Schug (Murnane, Doran) 12:34; 9. BAG, Agnes 15:22; 10. BAG, Agnes (Dukek, Dalton Brovold) 16:16; 11. BAG, Brovold (Agnes, D. Brovold)

Third period—12. BEC, Murnane (Hartfiel, Schug) 3:50; 13. BAG, Tanner Levin (Merschman, Agnes) 6:58; 14. BAG, Dukek (G. Brovold) 8:06; 15. BAG, Agnes 15:26

Goalie saves—BAG: Ben Thoma 12-17-14--43; BEC: Zach Piel 5-10-10--25

Wrestling

6

Friday's results

Badger-G-MR 49,

Crookston 19

106—Garrett Undeberg, BGMR, def. Zach Brown 6-4; 113—Tony Olson, BGMR, def. Nolan Dans 3-2; 120—Bryce Bergerson, BGMR, def. Cade Coauette :24; 126—Brandon Pries, BGMR, Cameron Weiland 13-2; 132—Cameron Hulst, C, def. Avery Auguston :40; 138—Owen Novacek, BGMR, def. Damian Narvaez :58; 145—Colton Weiland, C, def. Andy Dostal 5-2; 152—Lukas Meier, C, odef. Dade Melby 16-4; 160—Preston Desrosier, C, def. Dale Grindahl 2:47; 170—Tyler Isane, BGMR, def. Damian Hodgson 6-4; 182—Seth Dostal, BGMR, def. Collin Leckie 1:02; 195—Dominik Vacura, BGMR, def. Jake Wagner :53

College softball

6

Friday's results

UND 5, Samford 4

Louisiana Tech 10, UND 2

Loyola Marymount 5, NDSU 2

Utah State 2, NDSU 1

Men's basketball

6

Friday's results

Northern State 85,

UM-Crookston 80, OT

UMC 42 30 8--80

NSU 39 33 13--85

UM-Crookston—Harrison Cleary 33, Kobe Critchley 12, Chase Knickerbocker 9, Chase Johnson 8, Gable Smith 6, Xaiver Hall 6, Connor Gamble 3, Riley Rice 3

Northern State—Logan Doyle 23, DJ Pollard 14, Ian Smith 13, Mack Arvidson 11, Gabe King 4, Carter Evans 8, Justin Decker 8, Bo Fries 2, Jonny Dahl 2

Big Sky

Weber State 9-2 14-8

North Dakota 9-3 14-8

E. Wash. 8-4 16-9

Idaho 8-4 13-10

Montana 7-5 12-13

Montana St. 6-6 11-14

Portland St. 5-6 12-10

Sacra. State 5-6 8-14

N. Colorado 4-8 8-15

N. Arizona 4-8 7-18

Idaho State 3-8 5-18

So. Utah 2-10 4-21

Late Thursday

Montana 70, Southern Utah 55

Sacramento State 77, Weber State 74

Today's games

Idaho at UND, 4 p.m.

Eastern Washington at Northern Colorado

Montana State at Southern Utah

Weber State at Portland State

Montana at Northern Arizona

Idaho State at Sacramento State

Summit

ND State 8-3 16-8

Denver 7-4 15-9

South Dakota 8-4 17-10

Omaha 6-6 13-12

Fort Wayne 5-6 16-9

IUPUI 5-6 11-14

S.D. State 5-7 12-15

W. Illinois 5-7 8-15

Oral Roberts 3-9 7-19

Today's games

Denver at N.D. State, 2 p.m.

S.D. State at South Dakota

Oral Roberts at IUPUI

Omaha at Fort Wayne

North Star

Bellevue 10-3 18-8

Dickinson St. 10-4 19-9

Jamestown 9-4 15-12

Viterbo 8-6 16-11

Dakota St. 7-6 14-13

Valley City 6-7 14-13

Presentation 5-9 11-14

Waldorf 5-9 9-18

Mayville 1-13 8-16

Friday's results

Presentation 93, Waldorf 97, OT

Dakota State 73, Dickinson State 72

Bellevue 82, Valley City 61

Viterbo 69,

Mayville State 56

VIT 32 37--69

MAY 20 36--56

Viterbo—Austin Poehls 9, Jake Bamke 18, Zach Baker 5, Cade Anderson 14, Jason Tichy 4, Ethan Haberman 10, Ethin Kiekhafer 2, Jared Fleischmann 7

Mayville State—Ben Maranan 7, Daniel Lindgren 11, Terrence Lockett 2, Jacob Eaton 5, Austin Schultz 8, Josh Foulds 5, Eric Staebler 4, Garek Droog 10, Max Cooper 4

Today's games

Waldorf at Mayville

Jamestown at Bellevue

Viterbo at Presentation

Valley City at Dakota State

Women's basketball

6

Friday's results

Minn. State-Moorhead 88, Bemidji State 56

Northern State 83,

Minn.-Crookston 52

UMC 18 15 11 8--52

NOR 26 19 27 11--83

UMC—Alison Hughes 13, Emily Gruber 4, Caitlin Michaelis 9, Micaela Noga 7, Isieoma Odor 11, Amber Schoenick 2, Lindsey Weber 3, Paige Weakley 3

Northern—Jill Conrad 18, Miranda Ristau 26, Paige Waytashek 10, Brynn Flakus 2, Brianna Kusler 8, Gabby Laimer 6, Brooke Berger 2, Jessi Marti 5, Anika Fredrick 3, Sara Tvedt 2, Jessica Anderson 2

Big Sky

N. Colorado 11-1 19-4

North Dakota 11-1 16-7

Montana St. 9-2 16-5

E. Wash. 8-4 13-10

Idaho State 7-4 13-9

Idaho 7-5 12-11

Weber State 5-6 11-11

Portland St. 4-7 10-13

Sacra. State 4-7 8-14

N. Arizona 2-9 6-16

Montana 1-11 4-19

S. Utah 0-12 5-18

Today's games

UND at Idaho, 4 p.m.

Northern Arizona at Montana

Northern Colorado at Eastern Washington

Portland State at Weber State

Southern Utah at Montana State

Sacramento State at Idaho State

Summit

S.D.State 10-2 19-5

South Dakota 9-3 20-5

W. Illinois 9-3 19-6

IUPUI 8-4 18-7

Oral Roberts 5-7 13-12

Omaha 4-7 11-13

Denver 3-8 6-18

ND State 3-8 5-19

Fort Wayne 1-10 4-20

Today's games

N.D. State at Fort Wayne

Omaha at Oral Roberts

S.D. State at IUPUI

Western Illinois at Denver

North Star

Jamestown 13-0 20-4

Dickinson St. 13-1 21-5

Valley City 10-3 19-7

Bellevue 7-6 14-13

Mayville 7-7 13-11

Dakota St. 5-8 8-18

Presentation 4-9 7-18

Viterbo 1-13 2-26

Waldorf 0-13 2-23

Friday's results

Presentation 83, Waldorf 53

Valley City 66, Bellevue 56

Dickinson 70, Dakota State 59

Jamestown 101, Grace 48

Mayville State 69,

Viterbo 45

VIT 12 18 9 6--45

MAY 23 14 17 15--69

Viterbo—Mariah Weddle 17, Kassi Hofschild 3, Heidi Huebner 3, Alyssa Nilssen 11, Alyssa Goode 1, Miranda Nelson 3, Arissa Geisler 4, Payton Curry 3.

Mayville—Sydney Gangl 4, Karleigh Weber 15, Taylor Skjordal 2, Naomi Torgerson 17, Andrea Skillingstad 14, Andi Gayner 15, Taylor Shamp 2

Today's games

Jamestown at Bellevue

Waldorf at Mayville State

Valley City at Dakota State

Viterbo at Presentation

Women's hockey

6

Friday's results

Northeastern 2, Boston College 1

St. Cloud State 5, Bemidji State 2

MSU-Mankato 1, Ohio State 1, OT

Boston University 4, New Hampshire 3

Harvard 2, Union 0

Minnesota 4,

UND 2

First period—1. M, Caitlin Reilly 5 (Megan Wolfe, Lee Stecklein) 6:59

Second period—2. M, Katie Robinson 3 (Kate Schipper) 11:32; 3. UND, Halli Theodosopoulos 4 18:55

Third period—4. M, Kelly Pannek 17 (Sarah Potomak) 18:25 (en); 5. UND, Rebekah Kolstad 5 (Emma Nuutinen, Ryleigh Houston) 19:05 (pp) (ex); 6. M, Schipper 12 (Stecklein) 19:58 (en)

Goalie saves—UND: Lexie Shaw 11-7-7—25; M: Sidney Peters 8-7-4—19

Men's hockey

6

Friday's results

Merrimack 6, Boston College 3

Princeton 3, St. Lawrence 1

Notre Dame 3, Maine 2

Northeastern 6, UMass 2

Ferris State 3, Michigan Tech 2

UMass Lowell 3, Boston University 2

Northern Michigan 3, Alaska 0

New Hampshire 4, Vermont 2

Alaska Anchorage 3, Lake Superior State 2

Bemidji State 3, Alabama Huntsville 2

Western Michigan 7, Omaha 6

Penn State 6, Wisconsin 3

Ohio State 5, Minnesota 4

St. Cloud State 4, Miami 2

Air Force 5, American International 0