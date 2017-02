Thursday's local scoreboard

Recommended for you

Medina-Pingree-Buchanan 50, LaMoure-L-M 44

Herreid 75, Strasburg-Zeeland 63

Mott-Regent 67, Grant County 33

Bismarck Century 63, Dickinson 47

Oakes 67, Leola 62, OT

Hillsboro-CV 65, Grafton 50

Hazen 50, Washburn 48

Linton-HMB 72, Shiloh Christian 63

Ellendale 54, Gackle-Streeter-Napoleon 45

St. John 83, Langdon-E-M 54

Legacy 71, Mandan 57

Carrington 73, Edgeley-Kulm 69

West Fargo 77,

GF Central 55

GFC 23 32--55

WF 45 32--77

Grand Forks Central—Jordan Lujin 3, Jacob Ohnstad 6, Brady Horner 3, Jamil Suleiman 5, Debyn Johnson 21, Michael Nelson 9, Aaron Knutson 6, Jon Krause 2

West Fargo—Raiden Forrest 18, John Morton 5, Abdi Sufi 8, Haboniman Simon 9, Joe Pistorious 13, Michael Yeanay 2, Weston Schatz 2, Brett Liebl 2, PJ Holaday 1, Matt Thompson 3, Luke Lennon 11

Sacred Heart 65,

Badger-G-MR 61

BAD 33 28-61

SAC 32 33-65

Badger-G-MR—N/A

Sacred Heart—Evan Sczepanski 9 , Jordan Tomkinson 23, Brenden Bethke 13, Ian Evavold 3, Jack Gerber 17

Hillsboro-CV 65,

Grafton 50

HCV 19 15 18 13--65

GRA 8 12 11 19--50

Hillsboro-Central Valley—Tanner Linnell 10, Benjamin Dryburgh 4, Kyle Henningsgard 17, Carson Henningsgard 13, Austin Reed 9, Cade Baesler 3, Jack Camrud 9

Grafton—Jason Garza 15, Marcus Niemann 6, Riley Hanson 3, Andrew Schaan 2, Jesus Villarreal 2,Dalton Albrecht 16, Tyler Kliniske 2, Beau Feltman 4

Larimore 51,

Lakota 27

LAR 17 13 13 8--51

LAK 7 7 4 9--27

Larimore—Royce Verkuehlen 5, Jacob Tupa 13, Jason Farrell 5, Logan Wakefield 6, Trevor Elfman 2, Luke Tupa 14, Caleb Hofer 6

Lakota—Colton Berg 8, Nathan Steffan 2, Rick Ybarra 2, Hunter Gibson 9, Brandon Phan 2, Phillip Steffan 2, Jaden Varnson 2

St. John 83,

Langdon-E-M 54

LEM 19 21 24 19--54

STJ 15 13 11 15--83

Langdon-Edmore-Munich—Jacob Delvo 10, Simon Romfo 1, Braden Harder 7, Ordale Mostad 6, Blain Perry 3, Henry Gorneau 10, Grant Romfo 4, Alex Lowery 13

St. John—Barry DeCoteau 7, Dalton Prouty 9, Kevin Grant 4, Kyler McGillis 36, Tyrall Defender 12, Matthew Murphy 17

New Rockford-Shey. 59,

Rolette-Wolford 43

NRS 15 18 11 15--59

R-W 15 12 7 9--43

New Rockford-Sheyenne—Jack Schaefer 19, Chance Brenno 4, Seth Soderholm 4, Cole Myhre 2, Wilson Howard 2, Tyrus Smith 20, Bo Belquist 6, Ted Allmaras 2

Rolette-Wolford—Evan Turney 3, Gabriel Beaver 2, Gabe Leonard 19, Tucker Boucher 8, Jake Boucher 4, Dillon Slaubaugh 7

Harvey-WC 70,

Midkota 42

MID 12 9 10 11--42

HWC 19 24 19 8--70

Midkota—Connor Leininger 2, Laine Hoyt 6, Mason Smith 24, Chase Wells 5, Chance Wells 5

Harvey-Wells County—Benjamin Bertsch 9, Jarett Anderson 7, Payton Granger 31, Joshua Hoffer 2, Steven Stutlien 2, Jeffrey Stiles 2, Trevor Schimke 3, Eric Keller 3, Kevin Friedt 4, Hunter Ripplinger 2, Parker Granger 5

Warwick 70,

Barnes Co. North 66

BCN 18 16 17 15--66

WAR 18 19 17 16--70

Barnes County North—Tristan Roaldson 7, Nathan Fick 4, Allen Contreras 21, Colby Bruner 17, Ian Cho 11, Franklin Huang 6

Warwick—Rainin Peltier 3, Jerry Lenoir 24, Joel Redfox 17, Trayson Feather 2, Eric Belgarde 8, Paul Thiele 8, John Tollefson 8

Thief River Falls 70,

Crookston 54

TRF 35 35-70

CRO 18 36-54

Thief River Falls—Ryan McDougall 2, Brady Hoffard 20, Blake Boen 4, Will Anderson 3, Payton Graham 6, Gavin Bugge 5, Tayton Zutz 8, Derick Newland 3, Kelby Jobe 5, McKenzie McCullough 14

Crookston—Todd Boerger 9, Chris Wavra 10, Matt Garmen 15, Blake Fee 2, Mitchell Olson 3, Luke Froeber 7, Carter Winand 8

Fertile-Beltrami 80,

Climax-Fisher 64

C-F 22 42-64

F-B 30 50-80

Climax-Fisher—Trea Byklum 2, Brady Klein 2, Paul Gapp 30, Devin Betterly 1, Pelon Pruneda 17, Cole Vatnsdal 4, Tristan Rowley 2, Hayden Retimeir 6

Fertile-Beltrami—Vincent Benesh 10, Athan McCollum 12, Harmon Liebl 4, Jordan Van Den Einde 2, Dillon Sannes 22, Dylan Van Den Einde 9, Isaiah Horgeshimer 10, John Larsen 11

Kittson Co. Central 54,

Warren-A-O 37

WAO 12 25-37

KCC 22 32-54

Warren-Alvarado-Oslo—Mason Wang 6, Matthew Korynta 2, Alex Porter 2, Jesse Klein 1, Brandon Miller 10, Grant Bergh 11, G. Jorgenson 3, Norlock 1

Kittson Co. Central—Nick Johnson 5, Spencer Billings 1, Jacob Ristad 3, Trevor Coffield 5, Bryden Swenson 16, Zach Johnson 2, Cole Johnson 7, Andrew Christenson 8, Jadyn Swenson 7

Stephen Argyle 57,

Northern Freeze 46

S-A 27 30-57

NFR 22 24-46

Stephen-Argyle—Hunter Yutrzenka 11, Stoene Spilde 15, Chris McGlynn 13, Zac Fincher 10, Isaac Mills 8

Northern Freeze—Eli Johnson 3, Zak Anderson 2, Kaden Monsebroten 2, Connor Sorenson 18, Ellert Adamek 2, Jonah Underdahl 19

Clearbrook-Gonvick 81,

Red Lake Co. 67

C-G 36 45-81

RLC 30 37-67

Clearbrook-Gonvick—Jonathan Hamnes 15, Ethan Dorman 7, Tristan Bakke 7, Erick Bergman 6, Andrew Barrett 12, Nathaneal Dahl 24, Trevor Rogstad 10

Red Lake County—Derek Peterson 16, Ben Cardinal 5, Matt Vettleson 12, Justin Nemec 14, Ethan Vettleson 12, Isiah Olson 9

Lake of the Woods 95,

Bug-O-Nay-Ge-Shig 53

BUG 26 27--53

LOW 48 47--95

Bug-O-Nay-Ge-Shig—Darian Staples 7, Taviah Lyons 24, Lance Robinson 2, LaShawn Pivets 1, Eugene Howard 6, Sam G 9

Lake of the Woods—Isaac Stephani 3, Jaydon Hiemstra 8, Jacob Fish 44, Logan Rennemo 8, Jaylin Raschke 7, Daniel Novak 14, Zach Major 9, Joe Putz 2

Carrington 73,

Edgeley-Kulm-Mont. 69

CAR 27 18 10 18--73

EKM 17 21 16 15--69

Carrington—Garrett Bickett 24, Jayden Shipman 8, Hayden Schmitz 8, Trey Rosenau 2, Kolton Vetter 5, Bryce Edland 19, Drew Page 2, Seth Nelson 3, Payton Smith 2

Edgeley-Kulm-Montpelier—Dilan Madke, Isaac Huber 22, Phillip Hagen 15, Brant Naze 7, Lane Hanson 23

Girls basketball

6

Thursday's results

Kindred 58, Lison 29

Tri-State 59, Richland 47

Killdeer 49, Glen Ullin-Hebron 41

Dickinson Trinity 67, Richardton-Taylor 33

Heart River 63, Beach 45

Kindred 58, Lisbon 29

North Border 69, Griggs County 17

Beulah 53, New England 43

Sargent Central 46, Milnor-North Sargent 43

May-Port-CG 49, Cavalier 24

Northern Cass 45, Enderlin 42

Ray 54, Tioga 34

Wilston-Wing 59, Max 32

Parshall 59, North Shore 28

Hankinson 66, Maple Valley 28

Oak Grove 64, Wyndmere-Lidgerwood 46

Bismarck Century 60, Dickinson 30

Rugby 80, Nedrose 17

Des Lacs-Burlington 43, Surrey 32

New Town 78, White Shield 22

GF Central 55,

Fargo South 36

SOU 14 22-36

GFC 21 34-55

Fargo South—Adie Wagner 7, Sami Hoselton 1, Alice Carlson 3, Kierstenn Aguilar 6, Emmerie Beyer 6, Naiya Karl 2, Paige Schroeder 9, Maggie Boese 2

GF Central—Carolyn Smith 10, Lauren Dub 24, Elizabeth Dub 8, Taylor Walsh 2, Megan Schumacher 4, Bailey Jaeger 3, Jessica Gillian 2, Amber Anderson 2

EGF Senior High 57,

Red Lake Falls 40

EGF 33 24-57

RLF 13 27-40

EGF Senior High—Haylie Carlstrom 15, Chloe Torgerson 2, Sara Hulteng 3, Breanna Olson 2, McKenna Aitchison 7, Brooke Filipi 20, Julia Warmack 8

Red Lake Falls—Megan Lacrosse 8, Jozi Halvorson 4, Josie Huot 10, Kelly Schultz 6, Emma Duden 5, Malanna Boutain 2, Madison Derosier 7

May Port-CG 49,

Cavalier 24

CAV 4 7 3 10--24

MAY 17 14 13 5--49

Cavalier—Taylor O'Hara 6, Peyton LeTexier 4, Clarissa Hartz 5, Charlee Krieg 2, Alyssa Kemp 3, Jade Nelson 4

Mayville-Portland-CG—Holly Grandalen 6, Erin Freeland 6, Anna Bradner 4, Abbie Beck 13, Abby Freeland 6, Cora McClenahen 4, Katelin Grinde 2, Madison Carr 6, Hannah McIntyre 2

Drayton-V-E 66,

Hatton-Northwood 37

H-N 3 14 8 12--37

DVE 17 16 13 20--66

Hatton-Northwood—Morgan Vaagene 9, Kennedy Foss 6, Thyra Peterick 6, Cassandra Rostvet 3, Ashley Erickson 3, Olivea Sehrt 7, Harley Tandberg 2, Mia Pedersen 1

Drayton/Valley-Edinburg—Amber Gemmill 2, Hailey Jackson 9, Laiken Larson 13, Emily Swanson 9, Taylor Reilly 23, Bailey Phelps 1, Taylor Stegman 1, Rachel Jonasson 6, Kaylee Pastorek 4

North Border 69,

Griggs Co. Central 17

NVO 22 15 27 5--69

GCC 2 8 3 4--17

North Border—Haylee Christianson 5, Taylor Thompson 1, Natalie Carignan 14, Jaidyn Volk 4, Kenzie Carson 3, Suzanne Wieler 6, Lexi Irving 14, Kaley Wessels 1, Hannah Johnson 23

Griggs Co. Central—Kyrsten Sherlock 4, Kayce Saxberg 3, Alicia Larsgaard 2, Ella Stokka 2, Erin Haugen 2, Kennedy Hanneson 4

Thompson 54,

Midway-Minto 24

THO 19 17 14 4--54

M-M 2 9 9 4--24

Thompson—Kaia Sorby 4, Allie Ivesdal 8, Caroline Nistler 8, Mackenzie Hughes 2, Brittney Munson 3, Macy Jordheim 8, Lauren Cunningham 5,Taylor Zak 9, Kailen Dolleslager 7

Midway-Minto—Valerie Kuglin 4, Elizabeth Schanilec 6, Kaylee Maendel 2, Lilli Robinson 5, Lydia Severson 2, Jamye McMillian 2, Alexis Nice 1

Thief River Falls 55,

Crookston 52, OT

TRF 21 25 9-55

CRO 20 26 6-52

Thief River Falls—Kylea Praska 19, Alexa Rogalla 13, Morgan Espe 1, Bailey Greene 6, Tiahna Nicholson 16

Crookston—Bailey Folkers 18, Jenna Porter 7, Kylie Solheim 4, Emma Borowicz 18, Hailey Seaver 2, Rachel Hefta 1, Kennedy Cwikla 2

Fosston 69,

Bagley 32

BAG 14 18-32

FOS 34 35-69

Bagley—Bailey Engesether 3, Alex Syverson 11, Kara Cease-Bowman 2, Kaci Schultz-Reese 6, McKinzie Halverson 2, Carly Lewis 4, Rylee Aufforth 4

Fosston—Jennifer Non 2, Jaclyn Hubbard 19, Brianna Vig 4, Lillie Manecke 8, Emily Curfman 22, Kendra Eckman 1, McKenzy Rosendahl 2, Tess Hubbard 7, Jamee Carlon 4

Clearbrook-Gonvick 74,

Red Lake Co. Central 56

RED 23 33-56

C-G 49 25-74

Red Lake Co. Central—Taylor Bushelle 6, Jenna Pahlen 7, Calyssa Eskeli 4, Julia Bernstein 6, Ashley Longtin 30, Zoe Russillo 3

Clearbrook-Gonvick—Rachel Lavin 2, Brynn Hetland 14, Jackie Lynn Taflin 11, Alison Johnson 5, Liz Bodensteiner 27 (1000th rebound, 2000 point against Nevis), Danae Stenzel 3, Madelynne Faldet 1, Cassie Faldet 9, Carlie Bergerson 2

Fertile-Beltrami 44,

Win-E-Mac 39

F-B 23 21-44

WEM 21 18-39

Fertile-Beltrami—Megan Sirjord 6, Bailey Mulcahy 10, Marlee Steffes 4, Lauren Harstad 2, Anne Sykes 2, Emily Motteberg 2, Jaden Christianson 18

Win-E-Mac—Kylie Brekke 3, Sydney Tadman 2, Lindsey Espeseth 4, Lauren Strom 8, Tyra Wilson 2, Alayna Espeseth 20

Laporte 53,

Mahnomen 43

LAP 25 28-53

MAH 24 19-43

Laporte—Kortni Kerby 4, Keairah Urrutia 16, Kalei Kerby 11, Camryn Smith 3, Natalie Hadrava 21

Mahnomen—Maggie Hedstrom 8, Lindsey Swiers 2, Sydney Clark 27, Jessica Refshaw 6

Ada-Borup 72,

Lake Park-Audubon 30

LPA 11 29--30

ADA 41 31--72

Lake Park-Audubon—Maria Schauer 14, Carlie Ecker 5, Grace Bowers 2, Kay Pederson 2, Kailee Miosek 4, Cassidy Holmstrum 4

Ada-Borup—Emma Kroshus 9, Olivia Winfrey 6, Elizabeth Birkemeyer 8, Brooklyn Erickson 4, Zoe Johnson 1, Kora Kritzberger 10, Mariah McKeever 12, Svetlana Stoen 5, Jakia Thompson 2, Maddie Smart 9, Brooke Ruebke 6

District 8 tournament

At Cando

Today—First round: Rolette-Wolford (No. 4 seed) vs. St. John (No. 5), 6 p.m.; Dunseith (No. 3) vs. Rolla (No. 6), 7:30 p.m.

Saturday—Semifinals: North Star (No. 1) vs. Rolette-Wolford/St. John winner, 5 p.m.; Langdon-Edmore-Munich (No. 2) vs. Dunseith/Rolla winner, 6:30 p.m.

Monday—Loser-out, region-qualifier games, 4:30 and 6 p.m.; championship, 7:30 p.m.

District 7 tournament

At New Rockford

Today—First round: New Rockford-Sheyenne vs. Four Winds-Minnewaukan, 4 p.m.; Harvey-Wells County vs. Lakota, 5:30 p.m.; Benson County vs. Dakota Prairie, 7 p.m.

Saturday— Loser-out game, 4 p.m.; semifinals: Warwick vs. New Rockford-Sheyenne/Four Winds-Minnewaukan winner, 5:30 p.m.; Harvey-Wells County/Lakota winner vs. Benson County/Dakota Prairie winner, 7 p.m.

Monday—Loser-out, region-qualifier games, 4 and 5:30 p.m.; championship, 7 p.m.

Boys hockey

6

Thursday's results

Fargo Davies 7, Grafton 3

Wahpeton-Breckenridge 4, Kittson Co. Central 1

Bemidji 4, Warroad 1

Red River 7,

West Fargo 1

First period—1. RR, Kaden Landa (Braden Costello) 9:01; 2. RR, Landa (Tyler Savage) 12:07

Second period—3. RR, Jace Lunski (Riley Thingvold, Reed Olson) 6:42; 4. RR, Jake Arel (Savage) 8:37; 5. RR, Costello (Mason Salquist) 14:07; 6. WF, Stephan Mallery (Brody Sherod, Dalton Hiemer) 16:18

Third period—7. RR, Reed Olson (Landa) 9:59; 8. RR, Reed Turner (Coby Tweten, Arel) 10:23

Goalie saves—RR: Nate Bradbury 10-5-7--22; WF: Brandon Rust 14-7-X--21, Cole Nissan X-5-18--23

Devils Lake 8,

Fargo North 0

First period—1. DL, Carson Lovin (Brady Johnson, Ryyan Reule) 1:01; 2. DL, Reule (Lovin, Tommy Reslock) 7:36

Second period—3. DL, Reslock (unassisted) 6:14; 4. DL, Reslock (Reule, Lovin) 7:48; 5. DL, Blair Martinson (Matthew Boren) 9:07; 6. DL, Jacob Martin (Alec Miller, Matthew Besse) 9:52

Third period—7. DL, Reule (Lovin) 4:22; 8. DL, Lovin (Reule, Boren) 11:39

Goalie saves—DL: Wyatt Ness 7-7-6--20; FN: Ryley Pladson 17-10-X--27, Luke Olsen X-9-6--15

Girls hockey

6

Thursday's results

Minn. Section 8A tournament

Thursday's first round

Thief River Falls 9,

Crookston 0

First period—1. TRF, Khloe Lund (unassisted) 3:57; 2. TRF, Kora Torkelson (Callie Fagerstrom) 5:06; 3. TRF, Shelby Breiland (Jaimee Nelson, Madison Poole) 14:29; 4. TRF, Lund (Torkelson, Grace Berglund) 16:44

Second period—5. TRF, Breiland (Ava Marolt) 2:50; 6. TRF, Breiland (Marolt) 6:06; 7. TRF, Fagerstrom (Mariah Nelson) 9:58; 8. TRF, Marolt (unassisted) 16:55

Third period—9. TRF, Torkelson (Poole, Tessa Jorde) 1:30

Goalie saves—CRO: Breelee Jobe 22-22-8--52; TRF: Mariah Nelson 4-4-3--11

Prep polls

6

Prep polls in Thursday's local scoreboard were from the previous week. Here are this week's updated polls.

Boys basketball

N.D. Class A

First-place votes in parentheses

1.Dickinson (8) 16-1 51 points; 2. Minot 17-1 41; 3. Fargo Davies (3) 16-0 40; 4. West Fargo 13-3 21; 5. Bismarck Century 11-4 7.

Others receiving votes: West Fargo Sheyenne (12-5) and Devils Lake (10-6)

Minn. Class 1A

1. Minneapolis North 19-1; 2. Heritage Christian 17-2; 3. Central Minnesota Christian 18-3; 4. Nevis 18-1; 5. Red Lake 16-3; 6. Goodhue 19-2; 7. Springfield 18-2; 8. Red Rock Central 18-1; 9. Spring Grove 18-3; 10. Ada-Borup 16-1

Minn. Class 2A

1. Minnehaha Academy 16-5; 2. Caledonia 11-4; 3. Melrose 19-0; 4. Crosby-Ironton 18-0; 5. St. Cloud Cathedral 17-4; 6. Esko 15-2; 7. Watertown-Mayer 17-2; 8. Waterville-Elysian-Morristown 14-3; 9. New Richland-Hartland-Ellendale-Geneva 18-2; 10. Eden Valley-Watkins 14-2

Girls basketball

N.D. Class A

First-place votes in parentheses

1. Bismarck Century (11) 14-1 55 points; 2. GF Red River 14-3 41; 3. Fargo Shanley 13-4 26; 4. Fargo Davies 12-4 25; 5. Wahpeton 13-3 10.

Others receiving votes: West Fargo (12-4), Bismarck Legacy (12-5) and Mandan (11-6).

Minn. Class 1A

1. Mountain Iron-Buhl 20-1; 2. Goodhue 15-4; 3. Wheaton-Herman-Norcross 20-0; 4. Cromwell 12-2; 5. Mankato Loyola 18-2; 6. Ada-Borup 17-1; 7. Maranatha 15-6; 8. Red Lake 17-2; 9. Bigfork 22-0; 10. Lyle/Austin Pacelli 14-3

Minn. Class 2A

1. Roseau 20-0; 2. Sauk Centre 18-1; 3. Plainview-Elgin-Millville 16-1; 4. Watertown-Mayer 19-2; 5. Pipestone 19-0; 6. Norwood Young America 20-1; 7. New London-Spicer 15-3; 8. Eden Valley-Watkins 17-3; 9. St. Peter 17-3; 10. Minnehaha Academy 16-4

Boys hockey

Minn. Class 1A

1. Hermantown 18-1-1; 2. Breck 16-3-2; 3. Delano 18-3-1; 4. St. Paul Academy & Summit School 19-2-0; 5. St. Cloud Cathedral 16-4-2; 6. EGF Senior High 12-7-2; 7. Mahtomedi 11-9-1; 8. Alexandria 14-6-3; 9. Hibbing/Chisholm 15-6-0; 10. Sartell-St. Stephen 16-5-3

Minn. Class 2A

1. Eden Prairie 15-4-2; 2. Edina 15-6-1; 3. Elk River 18-4-0; 4. Holy Family Catholic 18-3-1; 5. Stillwater 17-3-0; 6. Lakeville North 16-4-2; 7. Centennial 16-4-1; 8. St. Thomas Academy 16-4-1; 9. Hill-Murray 14-3-4; 10. Grand Rapids 16-5-1.

Girls hockey

Minn. Class 1A

1. Blake 22-2-1; 2. Breck 17-5-3; 3. St. Paul United 17-6-2; Proctor/Hermantown 19-5-0; 5. Warroad 15-8-2; 6. Delano-Rockford 21-4-0; 7. Red Wing 16-5-4; 8. Princeton 18-7-0; 9. EGF Senior High 14-6-3; 10. Thief River Falls 15-10-0.

Minn. Class 2A

1. Edina 21-1-1; 2. Hill-Murray 19-4-1; 3. Maple Grove 18-4-0; 4. Blaine 19-3-1; 5. Eden Prairie 15-6-2; 6. Elk River/Zimmerman 18-5-0; 7. Minnetonka 11-8-4; 8. Centennial 13-11-0; 9. Lakeville South 17-6-0; 10. Cretin-Derham Hall 15-7-2.

Men's basketball

6

Big Sky

Weber State 9-1 14-7

North Dakota 9-3 14-8

E. Wash. 8-4 16-9

Idaho 8-4 13-10

Montana 7-5 12-13

Montana St. 6-6 11-14

Portland St. 4-6 11-10

Sacra. State 4-6 7-14

N. Colorado 4-8 8-15

N. Arizona 4-8 7-18

Idaho State 3-7 5-17

So. Utah 2-10 4-21

Thursday's results

Montana 70, Southern Utah 55

Northern Arizona 69, Montana State 63

Idaho 88, Northern Colorado 76

Idaho State at Portland State (late)

Weber State at Sacramento State (late)

UND 95,

Eastern Washington 86

EWU 45 41--86

UND 53 42--95

Eastern Washington—Ty Gibson 1-2 0-0 3, Sir Washington 4-11 4-5 14, Luka Vulikic 0-2 2-2 2, Mason Peatling 0-1 0-0 0, Cody Benzel 1-3 0-0 3, Jacob Wiley 11-17 11-15 33, Bogdan Bliznyuk 9-14 0-0 18, Jesse Hunt 3-5 0-0 7, Felix Von Hofe 2-7 6. Totals—31-62 17-22 86.

North Dakota—Geno Crandall 3-7 7-7 14, Corey Baldwin 1-4 0-0 3, Josh Collins 1-2 1-2 4, Carson Shanks 2-2 0-0 4, Cortez Seales 6-11 9-12 21, Quinton Hooker 10-18 11-13 35, Conner Avants 5-9 0-0 10, Drick Bernstine 2-3 0-0 4. Totals—30-56 28-34 95.

Three pointers—EWU 7-14 (Washington 2-3, Von Hofe 2-5, Gibson 1-2, Benzel 1-2, Hunt 1-2) UND 7-15 (Hooker 4-6, Crandall 1-2, Collins 1-2, Baldwin 1-4); Rebounds—EWU 32 (Wiley 10, Washington 5, Bliznyuk 5, Vulikic 4) UND 24 (Hooker 5, Seales 5, Baldwin 4); Assists: EWU 10 (Washington 3) UND 13 (Crandall 6, Seales 3, Shanks 2).

Saturday's games

Idaho at UND, 4 p.m.

Eastern Washington at Northern Colorado

Montana State at Southern Utah

Weber State at Portland State

Montana at Northern Arizona

Idaho State at Sacramento State

Summit

ND State 8-3 16-8

Denver 7-4 15-9

South Dakota 8-4 17-10

Omaha 6-6 13-12

Fort Wayne 5-6 16-9

IUPUI 5-6 11-14

S.D. State 5-7 12-15

W. Illinois 5-7 8-15

Oral Roberts 3-9 7-19

Saturday's games

Denver at N.D. State, 2 p.m.

S.D. State at South Dakota

Oral Roberts at IUPUI

Omaha at Fort Wayne

North Star

Dickinson St. 10-3 19-8

Bellevue 9-3 17-8

Jamestown 9-4 15-12

Viterbo 7-6 15-11

Valley City 6-6 14-12

Dakota St. 6-6 13-13

Waldorf 5-7 9-16

Presentation 3-9 9-14

Mayville 1-12 8-15

Today's games

Waldorf at Presentation

Viterbo at Mayville

Dickinson at Dakota State

Valley City at Bellevue

Saturday's games

Waldorf at Mayville

Jamestown at Bellevue

Viterbo at Presentation

Valley City at Dakota State

Women's basketball

6

Big Sky

N. Colorado 11-1 19-4

North Dakota 11-1 16-7

Montana St. 9-2 16-5

E. Wash. 8-4 13-10

Idaho State 7-4 13-9

Idaho 7-5 12-11

Weber State 5-6 11-11

Portland St. 4-7 10-13

Sacra. State 4-7 8-14

N. Arizona 2-9 6-16

Montana 1-11 4-19

S. Utah 0-12 5-18

Thursday's results

Weber State 66, Sacramento State 60

Northern Colorado 71, Idaho 67

Idaho State 53, Portland State 47

Montana State 86, Northern Arizona 69

Montana 64, Southern Utah 55

UND 75,

Eastern Washington 71

UND 18 20 18 19--75

EWU 21 14 15 21--71

North Dakota—Chastity Franklin 1-2 2-2 4, Makailah Dyer 7-14 3-5 19, Bailey Strand 0-5 0-0 0, Lexi Klabo 2-3 2-2 6, Fallyn Freije 1-7 1-2 3, Leah Szabla 2-3 5-7 9, Jill Morton 3-4 3-4 11, Sam Roscoe 8-14 1-2 19, Grace Sawatzke 2-4 0-0 4. Totals—26-56 17-24 75.

Eastern Washington—Ashli Payne 4-6 1-2 10, Delaney Hodgins 7-17 5-8 19, Violet Kapri Morrow 2-2 4-7 8, Tisha Phillips 5-15 4-4 15, Alissa Sealby 0-2 0-0 0, Urlah Howard 3-3 1-2 7, Symone Starks 5-9 0-0 10, Amira Chandler 1-4 0-0 2. Totals—27-58 15-23 71.

Three pointers—UND 6-15 (Morton 2-2, Roscoe 2-3, Dyer 2-5) EWU 2-12 (Payne 1-2, Phillips 1-3, Sealby 0-1, Starks 0-1, Hodgins 0-5); Rebounds—UND 35 (Roscoe 9, Klabo 6, Freije 5) EWU 30 (Phillips 6, Morrow 5, Starks 5); Assists—UND 13 (Dyer 4, Szabla 3, Morton 3) EWU 11 (Starks 5, Phillips 3).

Saturday's games

UND at Idaho, 4 p.m.

Northern Arizona at Montana

Northern Colorado at Eastern Washington

Portland State at Weber State

Southern Utah at Montana State

Sacramento State at Idaho State

Summit

S.D.State 10-2 19-5

South Dakota 9-3 20-5

W. Illinois 9-3 19-6

IUPUI 8-4 18-7

Oral Roberts 5-7 13-12

Omaha 4-7 11-13

Denver 3-8 6-18

ND State 3-8 5-19

Fort Wayne 1-10 4-20

Thursday's result

South Dakota 82, Fort Wayne 55

Saturday's games

N.D. State at Fort Wayne

Omaha at Oral Roberts

S.D. State at IUPUI

Western Illinois at Denver

North Star

Jamestown 13-0 19-4

Dickinson St. 12-1 20-5

Valley City 9-3 18-7

Bellevue 7-5 14-12

Mayville 6-7 12-11

Dakota St. 5-7 8-17

Presentation 3-9 6-18

Viterbo 1-12 2-25

Waldorf 0-12 2-22

Today's games

Viterbo at Mayville

Waldorf at Presentation

Valley City at Bellevue

Dickinson at Dakota State

Jamestown at Grace

Saturday's games

Jamestown at Bellevue

Waldorf at Mayville State

Valley City at Dakota State

Viterbo at Presentation