Monday's local scoreboard

Powers Lake 55, Divide County 30

Parshall 73, Tioga 41

Burke County 63, Glenburn 31

Des Lacs-Burlington 86, Nedrose 33

Harvey-Wells County 59, Rolette-Wolford 38

Enderlin 47, South Border 40

Northern Cass 72, Sargent Central 46

Bottineau 69, Dunseith 60

EGF Senior High 83,

Northern Freeze 59

NFR 33 26-59

EGF 48 35-83

Northern Freeze—Eli Johnson 13, Zak Anderson 6, Cole Anderson 5, Kaden Monsebroten 2, Connor Sorenson 16, Ellert Adamek 4, Wyatt Bannerman 1, Sawyer Nelson 8, Jonah Underdahl 14

EGF Senior High—Aaron Havis 21, Edmond Jones 2, Sam Votava 7, Christian Dugan 13, Steven Widman 4, Julian Benson 24, Colton Dauksavage 12

Harvey-WC 59,

Rolette-Wolford 38

HWC 11 20 12 16--59

R-W 5 8 13 12--38

Harvey-Wells County—Benjamin Bertsch 5, Jarett Anderson 9, Payton Granger 16, Trevor Schimke 9, Eric Keller 3, Ridge Walker 8, Hunter Ripplinger 5, Parker Granger 4

Rolette-Wolford—Hunter Medrud 3, Zachary Biberdorf 2, Evan Turney 4, Gabriel Beaver 9, Gabe Leonard 10, Shawn Lavalie 3, Tucker Boucher 4, Jake Boucher 1, Dillon Slaubaugh 2

Warroad 56,

Lake of the Woods 43

LOW 15 28-43

WAR 25 31-56

Lake of the Woods—Jaydon Hiemstra 9, Jacob Fish 33, Jaylin Raschke 1

Warroad—Tyler Skarp 2, Phillip Ness 24, Isaac Falk-Stoskopf 22, Clay Heppner 2, Kyle Spenst 6

N.D. Class B poll

First-place votes in parentheses

1. Four Winds-Minnewaukan (13) 15-1 138 points; 2. Northern Cass (1) 14-1 119; 3. St. John 14-0 87; 4. Dickinson Trinity 12-2 77; 5. Thompson 13-3 74; 6. Shiloh Christian 13-2 69; 7. Hillsboro-Central Valley 11-3 61; 8. Solen 14-1 57; 9. Linton-HMB 14-2 37; 10. North Star 13-2 27.

Others receiving votes: Carrington (13-2), Minot Bishop Ryan (15-2), Fargo Oak Grove (10-4), Kenmare (14-2), Richland (11-4).

Girls basketball

6

Monday's results

Fertile-Beltrami 71, Bagley 9

Dilworth-Glyndon-Felton 69, Norman Co. East/U-H 36

Northern Freeze 57, Warren-Alvarado-Oslo 36

Kittson County Central 66, Red Lake County Central 26

Lake of the Woods 46, Goodridge-Grygla 36

Dickinson Trinity 61, New England 43

Beach 69, Richardton-Taylor 46

Hettinger-Scranton 57, Beulah 19

South Prairie 47, White Shield 35

Glenburn 78, Burke County 25

Garrison 69, Powers Lake 35

Hazen 48, New Salem-Almont 30

Flasher 62, Washburn 46

Napoleon-Gackle-Streeter 60, Edgeley-Kulm-Montpelier 50

Enderlin 62, South Border 57

Hankinson 49, Langford 39

Oakes 72, Milnor-North Sargent 34

LaMoure-L-M 71, Maple Valley 23

Grant County 64, Lemmon County 32

Richland 69, Wyndmere-Lidgerwood 53

Thompson 63,

Sacred Heart 60

THO 18 45--63

SAC 29 31--60

Thompson—Kaia Sorby 2, Allie Ivesdal 5, Macy Jordheim 12, Taylor Zak 8, Kailen Dolleslager 8, Carrie Nistler 4, Mackenzie Hughes 13, Brittney Munson 9, Lauren Cunningham 2.

Sacred Heart—Anya Edwards 18, Abby Smidt 5, Ivy Edwards 5, Jessica Remer 10, Jocelyn Adolphson 7, Sydney Lloyd 13, Lily Bergman 2.

St. John 65,

Cavalier 60

CAV 12 12 19 17--60

STJ 19 19 13 14--65

Cavalier—Taylor O'Hara 13, Peyton LeTexier 5, Clarissa Hartz 14, Alea Manley 1, Charlee Krieg 4, Alyssa Kemp 15, Jaiden Erlendson 5, Jade Nelson 3

St. John—Taitum Eller 3, Jocelyn Braunberger 8, Kirstien Fleetwood 4, Larissa McKay 19, Kendra Prouty 4, Justice Grant 24, Tanner Schroeder 3

Medina-Pingree-Buch. 61,

New Rockford-Shey. 53

MPB 12 15 19 15--61

NRS 22 13 9 9-- 53

Medina-Pingree-Buchanan—Amanda Allen 21, Megan Moser 14, Lauren Moser 11, Mariah Wick 7, Jayden Pollert 6, Taylor Sabinash 2

New Rockford-Sheyenne—Hannah Haley 14, Olivia Smith 12, Becca Allmaras 12, Lizzie Holzwarth 11, Shawna Dockter 2, Ashley Schuster 2

Hillsboro-CV 69,

Finley-S-H-P 57

HCV 14 15 21 19--69

FIN 18 12 16 11--57

Hillsboro-Central Valley—Gracie Wright 10, Karlee Johnson 13, Addi Eckart 23, Grace Dryburgh 12, Laura Spurgeon 7, Abby Magnusson 2, Laura Anderson 2

Finley-Sharon/Hope-Page—Dacotah Bergstrom 4, Mikayla Koenig 3, Cierra Jacobson 25, Zoie Breckheimer 14, Madison Christian 6, Jana Mehus 5

Larimore 58,

Lakota 34

LAR 22 37 47 58--0

LAK 5 14 4 11--34

Larimore—Ivy Daws 4, Haley Verkuehlen 10, Jenna Johnson 17, Macy Yahna 9, Jennifer Sletten 6, Lily Hendrickson 12

Lakota—Alex Anderson 2, Breanne Schmidt 20, Emily Bina 1, Briar Halberg 4, Stephanie Bartlett 7

North Border 60,

Dakota Prairie 57

NBO 15 15 16 14--60

DAK 8 19 17 13--47

North Border—Haylee Christianson 10, Taylor Thompson 4, Natalie Carignan 19, Suzanne Wieler 5, Lexi Irving 7, Hannah Johnson 15

Dakota Prairie—Erika McPherson 4, Carly Lippert 10, Paige Haakenson 11, Brynn Kroke 3, Shaye Frederick 18, Emma Poehls 10

Stephen-Argyle 64,

B-G-MR 48

BAD 26 22-48

S-A 32 32-64

Badger-G-MR—Makenna Burslie 2, Jaustyn Dahl 3, Alyssa Kilen 2, Maddi Janicke 12, Carly Mekash 14, Kjerstie Lieberg 15

Stephen-Argyle—Kailyn Hrynyshyn 2, Abi McGlynn 12, Savannah Riopelle 14, Jules Efta 16,

Maddie Weberg 11, Deborah Haugen 9

Fosston 62,

Climax-Fisher 49

C-F 35 14-49

FOS 35 27-62

Climax-Fisher—Sophie Love 8, Sydney Magsam 23, Maddy Nesvig 3, Katie Rarick 3, Mikayla Vasek 3, Lindsey Kurz 9

Fosston—Jennifer Non 17, Brianna Vig 9, Lillie Manecke 12, Emily Curfman 18, Tess Hubbard 6

Kittson Co. Central 66,

Red Lake Co. Central 26

RLC 15 11-26

KCC 43 23-66

Red Lake Co. Central—Nikki Schmitz 4, Brandie DeHate 2, Taylor Bushelle 2, Jenna Pahlen 4, Julia Bernstein 8, Ashley Longtin 6

Kittson Co. Central—Andi Strege 12, Lexi Turn 14, Madi Olson 1, Cora Kujava 17, Tea Jerome 4, Sayde Peterson 2, Kiley Whitlock 14, Mallori Davis 2

Northern Freeze 57,

Warren-A-O 36

NFR 23 34-57

WAO 18 18-36

Northern Freeze—Jaelyn Spilde 10, Lexi Halvorson 2, Ali Undeberg 8, Naomi Budziszewski 23, Keylee Dahl 9, Brooke Brandon 5

Warren-Alvarado-Oslo—Kinzie Gullikson 9, Olivia Strickler 5, Jenica Mercil 3, Rylie Mortimer 4, Holly Steer 3, Cassidy Lizakowski 4, Mackenzie Roller 6, Sarah Haugtvedt 2

N.D. Class B poll

First-place votes in parentheses

1.North Star (12) 19-0 138 points; 2. Kindred (2) 19-0 126; 3. Park River/Fordville-Lankin 17-1 112; 4. Langdon-Edmore-Munich 17-2 86; 5. Velva-Sawyer 17-2 77; 6. Carrington 16-2 71; 7. Oak Grove 15-3 45; 8. Minot Bishop Ryan 15-4 41; 9. Shiloh Christian 15-4 17; 10. New Town 16-3 15

Others receiving votes: Rugby (16-3), Watford City (14-5), Kidder County (15-4), Thompson (13-6), Grant County (15-3), Warwick (15-4)

District 8 tournament

At Cando

Friday—First round: Rolette-Wolford (No. 4 seed) vs. St. John (No. 5), 6 p.m.; Dunseith (No. 3) vs. Rolla (No. 6), 7:30 p.m.

Saturday—Semifinals: North Star (No. 1) vs. Rolette-Wolford/St. John winner, 5 p.m.; Langdon-Edmore-Munich (No. 2) vs. Dunseith/Rolla winner, 6:30 p.m.

Feb. 13—Loser-out, region-qualifier games, 4:30 and 6 p.m.; championship, 7:30 p.m.

District 7 tournament

At New Rockford

Friday—First round: New Rockford-Sheyenne vs. Four Winds-Minnewaukan, 4 p.m.; Harvey-Wells County vs. Lakota, 5:30 p.m.; Benson County vs. Dakota Prairie, 7 p.m.

Saturday— Loser-out game, 4 p.m.; semifinals: Warwick vs. New Rockford-Sheyenne/Four Winds-Minnewaukan winner, 5:30 p.m.; Harvey-Wells County/Lakota winner vs. Benson County/Dakota Prairie winner, 7 p.m.

Feb. 13—Loser-out, region-qualifier games, 4 and 5:30 p.m.; championship, 7 p.m.

Boys hockey

6

Monday's results

Roseau 8,

Thief River Falls 2

First period—1. R, Bryden Stoskopf (Aaron Huglen, Nathan Adrian) 2:56; 2. R, Adrian (Huglen) 3:16; 3. R, Alex Verbout (Hanson O'Leary, Alec Severson 7:42; 4. R, Brandon Lund (Huglen, Bryce Johnson) 8:51; 5. Huglen (Josh Olson, Stoskopf) 9:21; 6. O'Leary (Lund)12:35

Second period—7. TRF, Christian Larson (Aaron Myers) 2:39; 8. TRF, Larson (Evan Bushy, Myers) 8:03; 9. R, Adrian (Lund, Huglen) 12:54

Third period—10. R, Adrian (Severson, Trevor McMillin) 12:32

Goalie saves—R: Willie Woolever 12; TRF: Nick Corneliusen 44

Girls hockey

6

Monday's results

Roseau 3,

Warroad 2

Second period—1. ROS, Kayla Santl (Anika Stoskopf, Ellice Murphy) 4:40

Third period—2. WAR, Mariah Gardner (Madison Oelkers, Joslynn Olson) 12:12; 3. ROS, Maggie Crosson 4:29; 4. WAR, Katie Kotlowski (Gardner) 2:29; 5. ROS, Murphy (Jenna Byfuglien, Santl) 0:13

Goalie Saves—ROS: Kianna Flaig 9-8-7--24; WAR: Emma Brunelle 6-13-8--27

Section 8A tournament

Thursday—First round: Detroit Lakes (No. 5 seed) at Park Rapids (No. 4), 7 p.m.; Crookston (No. 6) at Thief River Falls (No. 3), 7 p.m.

At East Grand Forks

Feb. 13—Semifinals: Detroit Lakes/Park Rapids winner vs. Warroad (No. 1), 6 p.m.; Thief River Falls/Crookston winner vs. EGF Senior High, 8:15 p.m.

Feb. 16—Championship, 7 p.m.

Men's basketball

6

Big Sky

Weber State 9-1 14-7

E. Wash. 8-3 16-8

North Dakota 8-3 13-8

Idaho 7-4 12-10

Montana St. 6-5 11-13

Montana 6-5 11-13

Portland St. 4-6 11-10

Sacra. State 4-6 7-14

N. Colorado 4-7 8-14

Idaho State 3-7 5-17

N. Arizona 3-8 6-18

So. Utah 2-9 4-20

Thursday's games

Eastern Washington at UND

Montana at Southern Utah

Montana State at Northern Arizona

Idaho at Northern Colorado

Idaho State at Portland State

Weber State at Sacramento State

Saturday's games

Idaho at UND, 4 p.m.

Eastern Washington at Northern Colorado

Montana State at Southern Utah

Weber State at Portland State

Montana at Northern Arizona

Idaho State at Sacramento State

Summit

ND State 7-3 15-8

Denver 7-4 15-9

South Dakota 7-4 16-10

Omaha 6-5 13-11

Fort Wayne 5-5 16-8

S.D. State 5-6 12-14

IUPUI 4-6 10-14

W. Illinois 4-7 7-15

Oral Roberts 3-8 7-18

Wednesday's games

S.D. State at N.D. State, 8 p.m.

South Dakota at Fort Wayne

IUPUI at Omaha

Western Illinois at Oral Roberts

Saturday's games

Denver at N.D. State, 2 p.m.

S.D. State at South Dakota

Oral Roberts at IUPUI

Omaha at Fort Wayne

North Star

Dickinson St. 10-3 19-8

Bellevue 9-3 17-8

Jamestown 9-4 14-12

Viterbo 7-6 15-11

Valley City 6-6 14-12

Dakota St. 6-6 13-13

Waldorf 5-7 9-16

Presentation 3-9 9-14

Mayville 1-12 8-15

Today's game

Trinity Bible at Jamestown

Friday's games

Waldorf at Presentation

Viterbo at Mayville

Dickinson at Dakota State

Valley City at Bellevue

Saturday's games

Waldorf at Mayville

Jamestown at Bellevue

Viterbo at Presentation

Valley City at Dakota State

Women's basketball

6

Big Sky

N. Colorado 10-1 18-4

North Dakota 10-1 15-7

Montana St. 9-2 16-5

E. Wash. 8-3 13-9

Idaho 7-4 12-10

Idaho State 6-4 12-9

Portland St. 4-6 10-12

Weber State 4-6 10-11

Sacra. State 4-6 8-13

N. Arizona 2-9 6-16

S. Utah 0-11 5-17

Montana 0-11 3-19

Thursday's games

UND at Eastern Washington, 8 p.m.

Sacramento State at Weber State

Northern Colorado at Idaho

Portland State at Idaho State

Northern Arizona at Montana State

Southern Utah at Montana

Saturday's games

UND at Idaho, 4 p.m.

Northern Arizona at Montana

Northern Colorado at Eastern Washington

Portland State at Weber State

Southern Utah at Montana State

Sacramento State at Idaho State

Summit

S.D.State 9-2 18-4

South Dakota 8-3 19-5

W. Illinois 8-3 18-6

IUPUI 7-4 17-7

Oral Roberts 5-6 13-11

Omaha 4-7 11-13

Denver 3-7 6-17

ND State 3-7 5-18

Fort Wayne 1-9 4-19

Wednesday's games

Western Illinois at N.D. State, 5 p.m.

Oral Roberts at S.D. State

IUPUI at Denver

Thursday's game

South Dakota at Fort Wayne

Saturday's games

N.D. State at Fort Wayne

Omaha at Oral Roberts

S.D. State at IUPUI

Western Illinois at Denver

North Star

Jamestown 13-0 18-4

Dickinson St. 12-1 20-5

Valley City 9-3 18-7

Bellevue 7-5 14-12

Mayville 6-7 12-11

Dakota St. 5-7 8-17

Presentation 3-9 6-18

Viterbo 1-12 2-25

Waldorf 0-12 2-22

Today's game

Trinity Bible at Jamestown

Friday's games

Viterbo at Mayville

Waldorf at Presentation

Valley City at Bellevue

Dickinson at Dakota State

Jamestown at Grace

Saturday's games

Jamestown at Bellevue

Waldorf at Mayville State

Valley City at Dakota State

Viterbo at Presentation

Bowling

6

WOMEN

High Week Game

Ashley Hayes...............233

Rachel Schreiner............227

Becky Evenson..............223

Tari Mitzel...................219

Kitty Carberry...............211

High Week Series

Kitty Carberry................572

Tari Mitzel.....................559

Rachel Schreiner...........554

Ashley Hayes...............541

Tonya Walberg..............538

High Season Game

Tiana Delzer................259

Amy Stromsodt...........256

Lisa Perreault............255

Lisa Perreault............254

Rachel Schreiner.........248

High Season Series

Tiana Delzer...............642

Lisa Perreault.............637

Lisa Perreault.............625

Danielle Kotterheinrich..613

Tari Mitzel..................607

MEN

High Week Game

Al Borho........................276

Jeff Peterson.................268

Will Speaker..................267

Paul Tiseth.....................267

Shane Grotte..................266

High Week Series

Jeff Peterson..................710

Barry Zimmerman.............704

Will Speaker...................701

Paul Tiseth.....................698

Jamie Kosmotka..............697

High Season Game

Ryan Kowalski............300

Scott Iverson..............300

Steve Berry Jr.............300

Mike Cordts.................300

Matt Strickler...............300

Joel Galle...................300

Dustin Robles..............300

High Season Series

Kris Scott...................800

Rob Pinard..................785

Todd Iverson...............760

Joel Galle................ ...752

Tim Straub (2)................751

GGF leagues

Hi-Lo—Wanda Cary 207; Lisa Perreault 190, 522; Shannon Reed 490

WWW—Jolene Conway 172, 452; Karen Thorfinnson 169; Marilyn Gaddie 474

High Flyers Senior—Dianna Donahue 181, 482; Bettylou Varland 172; RJ Haugen 172, 475

Six Pack—Kelly Mikkelsen 197, 532; Jen Karas 179, Gail Sullivan 483

Red Ray Runners—Genny Vonasek 200, 524; Sandie Eaton 188, 507

1st Niters—Brenda Theisen 199; Maddi Kreiger 180; Melanie Thompson 501; Denise Osowski 489

Mixed-Up Doubles—Men: Dave Clifton 224, 622; Mikey Schreiner 212; Dale Stromsodt 585; Women: Rachel Schreiner 227, 554; Kitty Carberry 211, 572

J.S. Sundowners—Men: Steven Jacobson Sr. 214; Ricky Russell 190; Ryan Kaste 391; Nathan Hart 357; Women: Betts Benson 183; Ruth Jacobson 170; Roberta Middagh 372; Janel Johnston 306

Commercial—Men: Scott Iverson 256; Jon Zimbelman 254, 701; Todd Iverson 644; Women: Lisa Sheard 189, 510; Pam Zimbelman 182, 523

Big Dogz—Men: Paul Tiseth 267, 649; Bill Lewis 247; Harvey Helle 641; Women: Becky Evenson 223; Tony Walberg 206, 538; Lori Helle 527

Southside—Men: Shane Grotte 266; Angie Augustine 259; Barry Zimmerman 701; Jamie Kosmatka 697; Women: Tari Mitzel 219, 559; Shirley Smith 145, 384

XYZ Doubles—Men: Al Borho 276, 698; Kevin Grouhot 249, 551; Women: Ashley Hayes 233, 541; Naomi Christensen 202, 510

Tuesday Night Church—Will Speaker 267; Rob Pinard 256; JT Sorrentino 677; Derrick Stallman 671

Miracle Mile—Jeff Peterson 268, 710; Tim Straub 248; Mike Cordts 652; Joel Galle 652

Thursday Night Church—Darcy Gertz 227; Jon Zimbelman 223, 580; Dustin Robles 584

Bantam—Boys: Ethan Blanchard 103, 282; Deacon Stickel 94, 237; Girls: Lillie Miller 84, 169; Allie Grotte 77, 188

Prep—Boys: Jacob Warnke 127, 345; Calaeb Sapa 118, 349; Girls: Sarah Schreiner 106, 286

Junior-Seinor—Boys: Tyler Harlow 193, 476; Nic Heilman 188; Christian Litzinger 472; Girls: Sarah Mord 206, 484; Madison Klotz 150, 392

Men's hockey

6

USCHO.com poll

1. Duluth (46) 18-5-5; 2. Denver (4) 18-6-4; 3. Boston U 18-7-2; 4. Harvard 15-5-2; 5. Minnesota 17-7-2; 6. Union 19-7-2; 7. Boston College 18-9-2; 8. Western Michigan 15-7-4; 9. UMass-Lowell 17-9-3; 10. Penn State 16-6-2; 11. Providence 16-8-4; 12. (tie) Cornell 14-6-2; Ohio State 13-7-6; 14. North Dakota 15-11-3; 15. Vermont 16-9-3; 16. Notre Dame 15-9-4; 17. Wisconsin 15-8-1; 18. St. Lawrence 15-8-6; 19. Quinnipiac 16-11-2; 20. Air Force 18-8-4

Others receiving votes: Bemidji State, St. Cloud State, Omaha, Michigan Tech, Yale, Robert Morris