Friday's local scoreboard

Kindred 59, Mayville-Portland-CG 55

Minot 73, Jamestown 51

Bismarck Century 75, Turtle Mountain 67

Beulah 70, Watford City 50

Minot Ryan 72, Des Lacs-Burlington 50

Carrington 69, Ellendale 48

Oakes 74, Midkota 57

Rugby 57, Drake-Anamoose 55

Win-E-Mac 61, Climax-Fisher 42

Norman County East/U-H 85, Lake Park-Audubon 74

Perham 64, Breckenridge 48

Barnesville 59, Hawley 49

Pelican rapids 81, Frazee 75

Cass Lake-Bena 100, Blackduck 43

Red Lake 104, Laporte 45

Fargo North 67,

GF Central 33

FAR 36 31-67

GFC 20 13-33

Fargo North—Brady Schmiess 7, Daniel Hollaar 7, Hyatt Martineau 4, Keaton Hoeg 10, Mathew Pietsch 11, Aaron Matejka 3, Anders Kjar 4, Griffen Carlson 3, Cameron Sherrard 12, Erik Benson 2, Sawyer Kenney 2, Joshua Hollaar 2

GF Central—Jordan Lujin 2, Jacob Ohnstad 16, Brady Horner 5, Jake Grochowski 1, Aaron Knutson 5, Jon Krause 4

Fargo Davies 75,

GF Red River 68

DAV 32 43-75

RED 34 34-68

Fargo Davies—Braeton Motschenbacher 8, Mitch Larson 7, Matt Veit 18, Harrison Thom 4,

Andy Baer 8, Jake Paper 30

GF Red River—Mark Toe 27, Pierson Painter 6, Alec Erickson 2, Cody Robertson 11, Jordan Polynice 6, Tyler Enerson 5, Mason Benefield 11

Devils Lake 86,

Fargo Shanley 67

SHA 26 41-67

DEV 39 47-86

Fargo Shanley—Jake Reinholz 21, Cam Saville 7, Jake McKeever 5, Cody Mehlisch 1,

Austin Yaggie 3, Jake Kava 20, Kaleb Christmann 3, Justin DeKeyser 7

Devils Lake—Jacob Mertens 34, Patrick Bracken 5, Ryan Haahr 1, Nik Desai 11, Preston Reierson 6, Zach Dahlen 11, Hunter Fee 8, Jagger Miller 10

Sacred Heart 84,

Clearbrook-Gonvick 60

C-G 20 40-60

SAC 44 40-84

Clearbrook-Gonvick—Jonathan Hamnes 11, Ethan Dorman 3, Tristan Bakke 12, Erick Bergman 2, Trevor Rogstad 7, Andrew Barrett 14, Nathaneal Dahl 11

Sacred Heart—Noah Chine 3, Evan Sczepanski 9, Jordan Tomkinson 32, Brenden Bethke 20,

Ian Evavold 4, Jack Gerber 16

Cavalier 58,

North Border 52

NBO 9 14 5 24--52

CAV 12 10 21 15--58

North Border—Josh Wilmer 3, Andrew Lee 22, Evan Emerson 10, Martin Bjornstad 7, Matt Greendahl 8, Derek Dorian 2

Cavalier—Andy Rintala 17, Conley Carrier 12, Jayden Wheeling 1, Andre Carrier 6, Gabe Hartje 14, Kooper Heinke 8

Richland 66,

Finley-Sharon/HP 42

RIC 18 16 17 15--66

FIN 8 13 10 11--42

Richland—Cooper Lingen 12, Jake Ihland 6, Carter Lingen 13, Blake Loomis 2, Cole Myers 7, Dakota Noreen 1, Hunter Lentz 4, Austin Roob 1, Gavin Reiland 16, Forrest Evanson 4

Finley-Sharon/Hope-Page—Max Stromsodt 4, Tate Zerface 3, Ethan Brown 25, Noah Mack 4, Jackson Kamrud 4, Logan Rayner 2

Larimore 51,

Hatton-Northwood 41

H-N 11 7 14 9--41

LAR 11 13 14 13--51

Hatton-Northwood—Connor Konschak 16, Austin Adamson 6, Avery Thorsgard 2, Jamie Gorres 4, Ben Johnson 13

Larimore—Royce Verkuehlen 10, Jacob Tupa 4, Jason Farrell 14, Logan Wakefield 2, Trevor Elfman 3, Luke Tupa 12, Caleb Hofer 6

Hillsboro-Central Valley 75,

Park River/F-L 51

HCV 22 14 17 22--75

PAR 16 17 8 10--51

Hillsboro-Central Valley—Tanner Linnell 8, Kyle Henningsgard 20, Carson Henningsgard 11, Gavin Longhorne 10, Austin Reed 10, Cade Baesler 6, Landen Reed 4, Andrew Cooper 6

Park River/Fordville-Lankin—Andy Moe 6, Dylan Chally 2, Jace Jehlicka 17, Adam Zavalney 15, Jordan Omlie 9, Nathan Zavalney 2

North Star 75,

Rolette-Wolford 18

R-W 2 6 6 4--18

NST 20 22 18 15--75

Rolette-Wolford—Zachary Biberdorf 5, Justin Yoder 2, Evan Turney 3, Gabe Leonard 6, Dillon Slaubaugh 2

North Star—Hunter Borstad 7, Johnny Heisler 8, Jayden Komrosky 29, Riley Lagasse 7, Gavin Miller 1, Tayden Thomas 8, Austin Wagner 5, Andrew Oakland 6, Devin Dugdale 4

Towner-G-U 75,

Warwick 64

TGU 14 17 22 22--75

WAR 8 18 14 24--64

Towner-Granville-Upham—Kolter Schell 11, Caleb Cross 8, Zachary Bryn 2, Cole Bethke 14,

Tanner Schock 10, Shayden Luna 25, James Rosencrans 3, Isaiah Johnson 2

Warwick—Jerry Lenoir 2, Roger Yankton 2, Kyle Littleghost 21, Joel Redfox 12, Trayson Feather 4, Eric Belgarde 12, Paul Thiele 11

Northern Freeze 62,

Badger-G-MR 30

BAD 23 7-30

NFR 27 35-62

Badger-G-MR—Brandon Sorenson 6, Conner Graff 15, Austin Aune 3, Michael Olson 3, Dylan Heggedal 1, Adam Benke 2

Northern Freeze—Eli Johnson 5, Zak Anderson 4, Cole Anderson 7, Kaden Monsebroten 5, Connor Sorenson 22, Keoni Kindler 3, Wyatt Bannerman 6, Sawyer Nelson 8, Jonah Underdahl 2

Crookston 58,

Warroad 37

CRO 29 29-58

WAR 17 20-37

Crookston—Todd Boerger 4, Chris Wavra 13, Matt Garmen 6, Nick Garmen 8, Mitchell Olson 4, Luke Froeber 13, Carter Winand 10

Warroad—Phillip Ness 14, Tyler Fox 3, Isaac Falk-Stoskopf 17, Clay Heppner 3

Fosston 74,

Fertile-Beltrami 51

FOS 44 30-74

F-B 17 34-51

Fosston—NA

Fertile-Beltrami—Vincent Benesh 2, Athan McCollum 5, Harmon Liebl 2, Jordan Van Den Einde 2, Dylan Pearce 6, Dillon Sannes 9, Dylan Van Den Einde 2, Isaiah Horgeshimer 12,

John Larsen 11

Goodridge-Grygla 50,

Kittson Co. Central 47

G-G 31 19-50

KCC 16 31-47

Goodridge-Grygla—Blaine Kriel 16, Tyler Stinar 11, Jaden Kiesow 2, Dylan Walker 6, Jesse Wiseth 2, Dylan Manderud 5, Ben Groven 8

Kittson Co. Central—Nick Johnson 3, Spencer Billings 2, Jacob Ristad 5, Bryden Swenson 14, Ross Hanson 1, Cole Johnson 8, Andrew Christenson 12, Jadyn Swenson 2

Waubun 72,

Norman County West 57

WAU 43 29-72

NCW 29 28-57

Waubun—Jayden Heisler 7, Logan Pazdernik 4, Mason Bartos 4, Peyton Syverson 10, Treston Spalla 13, Dayton Makey 32, Will Bly 2

Norman Co. West—Dustin Beliles 9, Evan Borgen 10, Miguel Garcia 18, Kyle Hellerud 2, Steele Armstrong 2, Preston Gwin 14, Verdis Barber 2

Warren-Alvarado-Oslo 51,

Red Lake County 48

WAO 23 28-51

RLC 24 24-48

Warren-Alvarado-Oslo—Mason Wang 11, Elijah Wang 5, Matthew Korynta 3, Brandon Miller 15, Jackson Steer 9, Grant Bergh 8

Red Lake County—Matt Vettleson 11, Justin Nemec 9, Ethan Vettleson 23, Conner Lambert 1,

Dylan Olsen 4

Sartell 60,

Thief River Falls 57

SAR 39 21-60

TRF 25 32-57

Sartell-St. Stephen—Brandon Walz 2, Trent Mayer 10, Eric Markman 19, Chris Belling 6, Thomas Gieske 13, Ethan Stark 10

Thief River Falls—Brady Hoffard 9, Will Anderson 6, Payton Graham 10, Gavin Bugge 7, Tayton Zutz 10, Kelby Jobe 1, McKenzie McCullough 14

Ada-Borup 70,

Park Christian 47

PAR 29 18-47

A-B 31 39-70

Park Christian—Aamodt 19, Motschenbacher 6, Bogenreif 3, Quenck 2, Kerr 8, Nellermore 9

Ada-Borup—Bryce Nitschke 7, Tommy Stewart 4, Jared Brainard 11, Connor Thompson 2, Tyler Hoven 14, Colby Stevenson 7, Tanner Somers 4, Mason Miller 19, Casey Willison 2

Rugby 57,

Drake-Anamoose 55

DRA 11 13 7 24--55

RUG 8 19 14 16--57

Drake-Anamoose—Trey Windish 24, Pete Buri 11, Seth Fahy 9, Gavin Kite 6, Brett Filler 3, Preston Bromley 2

Rugby—Anders Johnson 17, Trace Goven 17, Landen Foster 8, Dillon Marco 5, Chris Griffin 3, Brock Haakenson 3, Isaiah Johnson 2, Seth Jaeger 2

Compton Memorial Shootout

At GF Central, today

11:30 a.m.—EGF Senior High vs. Cavalier

1 p.m.—Park River/Fordville-Lankin vs. Fertile-Beltrami

2:30 p.m.—Free-throw, 3-point and dunk contests

3:15 p.m.—Four Winds-Minnewaukan vs. Thompson.

Girls basketball

6

Friday's results

West Fargo Sheynne 73, Valley City 62

Bismarck Century 80, Turtle Mountain 25

Wahpeton 69, West Fargo 61

Mandan 69, Bismarck 66

Kindred 62, Mayville-Portland-CG 35

Moorhead 70, Thief River Falls 41

Ada-Borup 60, Park Christian 25

Badger-Greenbush-Middle River 74, Bagley 34

Dilworth-G-F 74, Pequot Lakes 65

Pelican Rapids 51, Frazee 41

Henning 69, Wadena-Deer Creek 49

Cass Lake-Bena 76, Blackduck 72

Pine River-Backus 70, Kelliher-Northome 62

GF Red River 72,

Fargo Davies 54

RED 33 39-72

DAV 22 32-54

GF Red River—Kendra Bohm 13, Lexi Robson 22, Maggie Steffen 2, Kylie Dvorak 3, Kenady Steffan 9, Danica Kemnitz 13, Jadyn Sondrol 10

Fargo Davies—Kylee Bergantine 14, Carly Kottsick 14, Alyssa Paper 5, Raegan Linster 13, Finley Simle-Askew 5, Salmen 2, Jahner 1

GF Central 65,

Fargo North 63

GFC 24 41-65

NOR 24 39-63

GF Central—Carolyn Smith 13, Lauren Dub 20, Elizabeth Dub 20, Megan Schumacher 2,

Bailey Jaeger 3, Amber Anderson 7

Fargo North—Remington Vannett 7, Mary Sem 13, Elise Bakke 27, Anna Astrup 2, Abbigail Naseth 14

EGF Senior High 70,

Stephen-Argyle 42

EGF 31 39--70

SA 26 16--42

EGF Senior High—Haylie Carlstrom 13, Natalie Carlstrom 2, McKenna Aitchison 10, Brooke Filipi 25, Julia Warmack 2, Sara Hulteng 3, Breanna Olson 6, Chloe Torgerson 7, Haley Burger 2

Stephen-Argyle—Abi McGlynn 18, Savannah Riopelle 11, Jules Efta 5, Maddie Weberg 8

Fargo Shanley 61,

Devils Lake 37

SHA 33 28-61

DEV 20 17-37

Fargo Shanley—Caira Berg 5, Hadley Huber 10, Reile Payne 14, Julia Vetter 12, Brookelyn Dew 4, Taryn Hoffer 5, Emily Dietz 11

Devils Lake—Jessica Mertens 7, Taylor Windjue 4, Macy Schneider 2, Mattea Vetsch 5, Kyleigh Toso 2, Averi Ziegler 4,Abby Johnson 11, Abby Heilman 2

Grafton 54,

Hatton-Northwood 17

H-N 7 4 4 2--17

GRA 15 11 21 7--54

Hatton-Northwood—Elizavbeth Ostlie 3, Kennedy Foss 2, Ashley Erickson 2, Livia Sehrt 4, Harley Tandebderg 4, Theattea Peterick 2

Grafton—Carlie Sieben 10, Brandi Nieman 6, Grace Gostad 15, Amanda Erickson 4, Anna Thompson 11, Adri Lee 3, Meredith Dumas 5

Midkota 57,

New Rockford-Sheyenne 50

MID 12 12 13 20--57

NRS 14 14 9 13--50

Midkota—Joslyn Hoyt 17, McKenna Frappier 16, Jade Boote 12, Jakenda Short 8, Victoria Vollmer 4

New Rockford-Sheyenne—Rebecca Allmaras 14, Lauren Roscoe 9, Elizabeth Holzworth 8, Shauwa Dockter 6, Olivia Smith 5, Hannah Haley 4, Ashley Schuster 3

Midway-Minto 54,

Dakota Prairie 39

DAK 3 11 8 17--39

M-M 6 23 12 13--54

Dakota Prairie—Erika McPherson 2, Courtney Stein 2, Carly Lippert 3, Paige Haakenson 9, Brynn Kroke 2, Shaye Frederick 11, Emma Poehls 10

Midway-Minto—Valerie Kuglin 3, Danika Flanders 2, Jamie Thorvilson 2, Kaylee Maendel 9, Lydia Severson 13, Jamye McMillian 2, Alexis Nice 13,Elizabeth Schanilec 5,Annah Zikmund 3,Lili Robinson 2

Langdon-E-M 65,

Lakota 14

LAK 4 3 5 2--14

LEM 22 15 21 7--65

Lakota—Breanne Schmidt 3, Taylor Wittenhagen 2, Emily Bina 2, Stephanie Bartlett 7

Langdon-Edmore-Munich—Arynn Crockett 5, Jordyn Worley 12, Kellie Hetler 5, Madi Hart 30, Allison Welsh 6, Callie Ronningen 5, Aliaa Janis 2

New Town 74,

Four Winds-Minn. 66

NEW 22 12 22 18--74

FWM 19 11 17 19-66

New Town—Marveen Ross 12, Makaila Martin 1, Nicole Drossdal 7, Caitlyn Tveter 18, Tamara Fox 13, Tyleigh Brady 18

Four Winds-Minnewaukan—Christine LaRock 5, Jazmine Lohnes 1, Hannah Alberts 9, Talissa Ami 6, Skyla Cavanaugh 10, Riah Littleghost 13, Latasha Bellile 11, Hailey Keo 11

Roseau 80,

Mountain Iron-Buhl 67

MIB 36 31-67

ROS 41 39-80

Mountain Iron-Buhl—Mary Burke 12, Macy Savela 8, Mya Buffetta 16, Allie Negen 4, Madisen Overbye 3, Chelsea Mason 24

Roseau—Victoria Johnson 12, Kacie Borowicz 21, Katie Borowicz 10, Ivy Braaten 5, Kaitlyn Hulst 2, Kiley Borowicz 30

Badger-G-MR 74

Bagley 34

BAG 27 7-34

BAD 42 32-74

Bagley—Alex Syverson 5, Kara Cease-Bowman 2, Kaci Schultz-Reese 11, Carly Lewis 2, Rylee Aufforth 12, Kelby Fultz 2

Badger-G-MR—Sierrah Mooney 10, Makenna Burslie 6, Alyssa Kilen 11, Maddi Janicke 15, Carly Mekash 20, Kjerstie Lieberg 10, Jolene Nelson 2

Crookston 52,

Win-E-Mac 51

WEM 22 29-51

CRO 20 32-52

Win-E-Mac—Kylie Brekke 11, Tanya Bring 5, Sydney Tadman 4, Lindsey Espeseth 6,

Lauren Strom 5, Tyra Wilson 4, Alayna Espeseth 16

Crookston—Bailey Folkers 23, Jenna Porter 13, Emma Borowicz 13, Hailey Seaver 2, Kennedy Cwikla 1

Ada-Borup 60,

Park Christian 25

PAR 10 15-25

A-B 31 29-60

Park Christian—Hannah Hansen 3, Ashley Hansen 1, Karley Motschenbacher 3, Anika Carlson 2, Allyson Kangas 7, Kylee Invie 1, Ingrid Swanson 8

Ada-Borup—Emma Kroshus 2, Olivia Winfrey 1, Elizabeth Birkemeyer 12, Brooklyn Erickson 8, Kora Kritzberger 12, Maria McKeever 7, Svetlana Stoen 3, Maddie Smart 5, Ivy Johnson 2, Brooke Ruebke 8

District 8 tournament

At Cando

Feb. 10—First round: Rolette-Wolford (No. 4 seed) vs. St. John (No. 5), 6 p.m.; Dunseith (No. 3) vs. Rolla (No. 6), 7:30 p.m.

Feb. 11—Semifinals: North Star (No. 1) vs. Rolette-Wolford/St. John winner, 5 p.m.; Langdon-Edmore-Munich (No. 2) vs. Dunseith/Rolla winner, 6:30 p.m.

Feb. 13—Loser-out, region-qualifier games, 4:30 and 6 p.m.; championship, 7:30 p.m.

Prep wrestling

6

N.D. Region 2 dual tournament

At Cavalier today

Quarterfinals—Pembina County North (No. 1 seed) vs. Harvey-Wells County (No. 8), 10 a.m.; Grafton (No. 5) vs. Carrington (No. 4), 10 a.m.; Central Cass (No. 3) vs. Larimore (No. 6), 11 a.m.; Mayville-Portland-CG (No. 7) vs. Hillsboro-Central Valley (No. 2), 11 a.m.

Wrestling continues throughout the day, with championship and third-place duals scheduled for 3 p.m. and a true-second dual, if necessary, at 4 p.m. The top two finishers advance to the Class B state tournament.

Roseau 45, Fergus Falls 36

106: Caden Olsen (FF) win by forfeit; 113: Connor Eidsmoe (ROS) over Ethan Krause 3:48; 120: Race Knochenmus (ROS) over Kaden Hartwell 5-2; 126: Riley Eidsmoe (ROS) over Justin Boyd 1:48; 132: Tyler Adam (FF) win by forfeit; 138: Ben Olson (ROS) over Cole Fronning 3:37; 145: Chandler Mooney (ROS) over Lucas Oliphant 0:50; 152: Spencer Sikkink (FF) win by forfeit; 160: Spencer Sikkink (FF) win by forfeit; 170: Blake Skogstad (ROSE) win by forfeit; 182: Brandon McCourt (ROS) win by forfeit; 195: James Rauser (ROS) win by forfeit; 220: Eric Tysdal (FF) over Brodie Wensloff 3:41; 285: Dustin Portales (FF) over Luis Enriquez 0:44.

Pequot Lakes/PR-B 60,

Roseau 24

106: Riley Wilson (PLPR) win by forfeit; 113: Addisuone Harrington (PLPR) over Connor Eidsmoe 1:51; 120: Race Knochenmus (ROS) over Zach Stevenson 2:55; 126: Riley Eidsmoe (ROS) over Isaac Manthei 0:20; 132: Jake Poehler (PLPR) win by forfeit; 138: Zackery Tulenchik (PLPR) win by forfeit; 145: Chandler Mooney (ROS) over Evan Gravdahl 2:48; 152: Tucker Cain (PLPR) win by forfeit; 160: Devyn Richards (PLPR) win by forfeit; 170: Blake Skogstad (ROS) over win by forfeit; 182: Justin Neumann (PLPR) over Brandon McCourt 0:34; 195: Josh Pettit (PLPR) over Brodie Wensloff 0:46; 220: John Urseth (PLPR) over James Rauser 3:55; 285: Myca Reynolds (PLPR) over Luis Enriquez 1:42.

Sauk Centre-Melrose 46,

Roseau 31

106: Coy Sjogren (SCM) win by forfeit; 113: Antonio Ortiz (SCM) over Connor Eidsmoe 2:20; 120: Race Knochenmus (ROS) over Lazaro Garcia 1:20; 126: Riley Eidsmoe (ROS) over Carter Braun 1:51; 132: Jordan Winter (SCM) win by forfeit; 138: Ben Olson (ROS) over Nate Loxtercamp 10-4; 145: Chandler Mooney (ROS) over Austin Millard 0:32; 152: Luke Glasener (SCM) win by forfeit; 160: Moises Romero (SCM) win by forfeit; 170: Blake Skogstad (ROS) over Bryce Stalboerger 16-5; 182: Brayan Raya (SCM) over Brandon McCourt 22-11; 195: Roberto Raya (SCM) over James Rauser 0:31; 220: Brodie Wensloff (ROS) over Luke Dehmer 2:49; 285: Sam Sjogren (SCM) over Luis Enriquez 0:41.

Boys hockey

6

Friday's results

Devils Lake 3, Minot 1

Bismarck Century 4, Fargo Davies 2

Bismarck 6, Fargo South-Shanley 0

Ely 6, Bagley-Fosston 1

EGF Senior High 3,

Warroad 0

First period—1. Nick Lund (Hunter Olson, Bauer Brown) 3:46

Second period—2. Luke Vonesh (Casey Kallock, Lund) 7:36

Third period—Dylan Selk (Cody Wolff) 3:06

Goalie saves—EGF: Tucker Brown 10; W: Parker Orchard 24

Lake of the Woods 8,

Beaver Brae/Kenora 0

First period—1. Asner Chorney (Ryan Torgeson) 16:27

Second period—2. Kord Krause (Chorney, Torgeson) 15:06; 3. Reece Chorney (Kade Chapman, Luke Krause) 11:10; 4. Gabe Johnson (L. Krause, Jared Sipe) 2:50

Third period—5. Nathan Poolman 9:09; 6. Hunter Nordlof (L. Krause, Sipe) 8:44; 7. Johnson (Hunter Canin, Kierra Krause) 2:41; 8. Ethan Hattija 6:20

Goalie saves—LOW: Lem Carridice 4; B: Kennedy Peters 41

Crookston 6,

Park Rapids 0

First period—1. Drew Dragseth (Ben Andringa, Brock Hepner) 14:47

Second period—2. Lauro Gutierrez (Zach Markovich, Ethan Christoperhson) 6:34

Third period—3. Heppner (Dragseth, Andringa) 5:10; 4. Eric Delorme (Gutierrez, Dane Anderson) 6:54; 5. Brandon Boetcher (Tanner Reinhart) 7:26; 6. Ethan Magsam (Markovich, Joey Doda) 13:19

Goalie saves—PR: Austin Jerger 45; C: Cade Salentine 8

Red Lake Falls 6,

Morris-Benson 3

First period—1. RLF, Mason Hanson (Brandon Klipping) 11:50; 2. RLF, Klipping (Chase Schmitz) 14:23; 3. MB, Dylan Detoy (Hunter Gades) 15:12; 4. MB, Gades (Detoy) 15:21

Second period—5. RLF, Klipping 9:32; 6. RLF, Schmitz (Klipping) 11:43; 7. MB, Gades (Mitchell Dufault) 13:31

Third period—8. RLF, Judd Wilson 12:26; 9. RLF, Devin Paradis (Klipping) 14:45

Goalie saves --RLF: Brenden Larson 23; MB: Tony Bruns 35

Girls hockey

6

Friday's results

Fargo North-South 11, Devils Lake 2

Bismarck 8, Williston 0

Bemidji 4, Park Rapids 3

East Grand Forks 3

GF KnightRiders 0

Second period—1. Nicole Schlenk (Tessa Birkholz, Ashley Ayotte) 7:25

Third period—2. Madison McDonald (Cynthia Loven, Maddie Lubinski) 3:54; 4. Loven (McDonald) 5:36

Goalie saves—GFKR: Quinn Kuntz 36; EGF: Megan Birkholz 17

Thief River Falls 6,

Fergus Falls 2

First period—1. TRF, Kora Torkelson (Grace Bergland) 6:32

Second period—2. Ff, Sophie Rausch 1:28; 3. TRF, Tessa Jorde (Callie Fagerstrom) 2:48; 4. TRF, Jaimee Nelson 4:48; 5. TRF, Marryn Dalager (Jorde, Nelson) 16:43

Third period—6. FF, Hallie Sheridan (Ellie Andersen) 3:35; 7. TRF, Khloe Lund 7:43; 8. TRF, Grace Bergland (Torkelson, Jorde) 13:43

Goalie saves—TRF: Mariah Nelson 11; FF: Mady Ecklund 28

Boys swimming

6

Friday's results

Mandan 112,

GF KnightRiders 73

200 Medley Relay—1. Mandan (Reed Bergman, Luke Peterson, TJ Reinhardt, Joey Clark) 1:46.16; 2. Grand Forks (Reed Erickson, Ben Regorrah, Brayden Rygh, Jakob Craven) 1:52.38; 3. Mandan (Jordan Bailey, Nate Burghart, Alex Binstock, Hunter Heinle) 2:01.36

200 Freestyle—1. Brayden Rygh (GF) 1:53.49; 2. Jakob Craven (GF) 2:04.85; 3. Ryan Bergman (MAN) 2:05.54

200 Intermedley—1. Reed Bergman (MAN) 2:07.31; 2. Luke Peterson (MAN) 2:20.95; 3. Tim Dunham (GF) 2:23.65

50 Freestyle—1. David Hoffman (MAN) 23.46; 2. Joey Clark (MAN) 23.64; 3. Jordan Bailey (MAN) 25.61

1 Meter Diving—Johnny Mindt (MAN) 269.75; 2. Logan Taylor (GF) 210.85; 3. Waylon Peterson (MAN) 184.15

100 Butterfly—1. TJ Reinhardt (MAN) 57.16; 2. Nick Gasparini (GF) 1:05.62; 3. Alex Binstock (MAN) 1:06.82

100 Freestyle—1. Joey Clark (MAN) 51.83; 2. Ben Regorrah (GF) 53.63; 3. Ryan Bergman (MAN) 57.54

500 Freestyle—1. Brayden Rygh (GF) 5:13.00; 2. David Hoffman (MAN) 5:35.60; 3. Trajon Vigen (MAN) 5:43.74

200 Freestyle Relay—1. Mandan (TJ Reinhardt, Luke Peterson, David Hoffman, Joey Clark) 1:36.76; 2. Grand Forks (Marco Kojic, Reed Erickson, Thomas O'Halloran, Alexander Elliott) 1:45.54; 3. Mandan (Hunter Heinle, Ryan Bergman, Noah Lennie, Trajon Vigen) 1:47.54

100 Backstroke—1. Reed Bergman (MAN) 57.25; 2. Reed Erickson (GF) 1:03.52; 3. Ben Regorrah (GF) 1:04.27

100 Breaststroke—1. Luke Peterson (MAN) 1:07.84; 2. TJ Reinhardt (MAN) 1:08.90; 3. Jonah Cory (GF) 1:20.50

400 Freestyle Relay—1. Grand Forks (Ben Regorrah, Marco Kojic, Kakob Craven, Brayden Rygh) 3:36.08; 2. Mandan (David Hoffman, Ryan Bergman, Trajon Vigen, Reed Bergman) 3:40.53; 3. Grand Forks (Garrett Craven, Thomas O'Halloran, Jonah Cory, Nick Gasparini) 4:01.65

Women's hockey

6

Friday's results

Wisconsin 6, Bemidji State 1

St. Cloud State 3, Ohio State 1

Minnesota Duluth 2,

UND 0

First period—1. DUL, Lara Stalder 18 (Michelle Lowenhielm) 16:46

Third period—2. DUL, Sidney Morin 7 (Ashleigh Brykaliuk, Katherine McGovern) 13:35 (pp)

Goalie saves—UND: Lexie Shaw 10-14-9—33; DUL: Maddie Rooney 8-6-10—24

Men's hockey

6

Friday's results

Bemidji State 4, Michigan Tech 2

Cornell 5, Union 3

Omaha 2, Duluth 2, OT

Michigan 5, Ohio State 4

Minnesota 5, Penn State 1

Vermont 4, Notre Dame 4, OT

Boston U 3, Massachusetts 1

Canisius 4, Army 0

Harvard 5, Dartmouth 2

Northern Michigan 3, Bowling Green 0

Western Michigan 4, Arizona State 2

Wisconsin 6, Michigan State 3

Air Force 6, Bentley 1

Quinnipiac 1, Brown 0

Rensselaer 5, Colgate 2

Princeton 4, Yale 2

UMass Lowell 6, Northeastern 4

Boston College 6, New Hampshire 4

St. Cloud State 3,

UND 1

First period—1. SCSU, Jacob Benson 8 (Jake Wahlin 4) 11:25. Penalties—Brock Boeser, UND, interference, 3:25; Nick Poehling, SCSU, embellishment, 3:25; Christian Wolanin, UND, slashing, 8:10; Ryan Papa, SCSU, hooking, 13:40

Second period—2. SCSU, Jimmy Schuldt 4 (Robby Jackson 7, Patrick Newell 17) 6:05. Penalties—Schuldt, SCSU, slashing, 10:46

Third period—3. UND, Tucker Poolman 5 (Rhett Gardner 9, Hayden Shaw 6) 8:16 (pp); 4. SCSU, Ryan Poehling 6 (Robby Jackson 8, Newell 18) 8:44. Penalties—Shaw, UND, tripping, 3:23; Will Borgen, SCSU, interference, 6:46

Goalie saves—UND: Matt Hrynkiw 6-6-4—16; SCSU: Jeff Smith 7-12-9—28

Penalties-minutes—UND 3-6, SCSU 4-8

Power plays—UND 1-3, SCSU 0-2

Attendance—11,682

Referees—Joe Sullivan and Timm Walsh

Men's basketball

6

Big Sky

Weber State 8-1 13-7

North Dakota 7-3 12-8

E. Wash. 7-3 15-8

Idaho 6-4 11-10

Montana St. 6-4 11-12

Montana 5-5 10-13

Portland St. 4-5 11-9

Sacra. State 4-5 7-13

N. Colorado 4-6 8-13

N. Arizona 3-7 6-17

Idaho State 2-7 4-17

So. Utah 2-8 4-18

Today's games

Northern Colorado at UND, 2 p.m.

Portland State at Eastern Washington

Southern Utah at Idaho State

Northern Arizona at Weber State

Montana State at Montana

Sacramento State at Idaho

Summit

ND State 7-2 15-7

Denver 6-4 14-9

South Dakota 6-4 15-10

Fort Wayne 5-4 16-7

Omaha 5-5 12-11

S.D. State 4-6 11-14

IUPUI 4-6 10-14

W. Illinois 4-6 7-14

Oral Roberts 3-7 7-17

Today's games

South Dakota at NDSU, 2 p.m.

Fort Wayne at Denver

Oral Roberts at S.D. State

Omaha at Western Illinois

North Star

Dickinson St. 10-2 18-7

Bellevue 7-3 15-8

Jamestown 9-4 14-12

Valley City 6-5 14-11

Dakota St. 5-5 12-12

Viterbo 5-6 13-11

Waldorf 5-6 9-15

Presentation 3-9 9-14

Mayville 1-11 8-14

Friday's results

Bellevue 84, Dickinson 60

Dakota State 90, Waldorf 55

Viterbo 66, Valley City 58

Augustana 87,

UM Crookston 68

UMC 33 35--68

AUG 40 47--87

UM Crookston—Harrison Cleary 16, Kobe Critchley 5, Chase Johnson 4, Chase Knickerbocker 16, Gable SMith 6, Connor Gamble 7, Darin Viken 2, Riley Rice 10, benjamin Rounds 2

Augustana—John Warren 9, Mike Busack 15, Adam Beyer 9, Jordan Spencer 14, Zach Huisken 6, Andy Kerkman 8, Steven Schaefer 4, Marcus Ausmus 16, Lucas Walford 6

Women's basketball

6

Friday's results

MSUM 70, Winona State 66, OT

Augustana 87,

UM Crookston 79

UMC 15 25 23 16--79

AUG 17 19 29 22--87

Augustana—Lynsey Prosser, Sydney Rome 18, Logan O'Farrell 10, Shelby Selland 16, Naomi Rust 14, Abby Hora 2, Paige Peterson 6, Hana Metoxen 1, Presley O'Farrell 11

UM Crookston—Caitlin michaelis 9, Micaela Noga 29, Alison Hughes 14, Isieoma Odor 22, Emily Gruber 5

Big Sky

N. Colorado 10-0 18-3

North Dakota 9-1 14-7

Montana St. 8-2 15-5

E. Wash. 7-3 12-9

Idaho 6-4 11-10

Idaho State 5-4 11-9

Portland St. 4-5 10-11

Sacra. State 4-5 8-12

Weber State 3-6 9-11

N. Arizona 2-8 6-15

S. Utah 0-10 5-16

Montana 0-10 3-18

Today's games

UND at Northern Colorado, 1 p.m.

Montana State at Montana

Idaho at Sacramento State

Eastern Washington at Portland State

Idaho State at Southern Utah

Weber State at Northern Arizona

Summit

South Dakota 8-2 19-4

SD State 8-2 17-5

W. Illinois 7-3 17-6

IUPUI 7-3 17-6

Oral Roberts 4-6 12-11

Omaha 4-6 11-12

ND State 3-7 5-18

Denver 2-7 5-17

Fort Wayne 1-8 4-18

Today's games

IUPUI at Oral Roberts

South Dakota at S.D. State

Fort Wayne at Denver

Omaha at Western Illinois

North Star

Jamestown 13-0 18-4

Dickinson St. 12-1 19-5

Valley City 9-3 18-7

Bellevue 6-5 13-12

Mayville 6-6 11-10

Dakota St. 4-7 7-17

Presentation 3-9 6-18

Viterbo 1-11 2-24

Waldorf 0-12 2-22

Friday's results

Mayville at Grace

Dakota State 76, Waldorf 49

Valley City 62, Viterbo 57

Dickinson 63, Bellevue 61