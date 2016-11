Tuesday's local scoreboard

Blackduck 46, Nevis 44, OT

EGF Senior High 75,

Bagley 26

EGF 40 35--75

Bagley 17 9--26

EGF Senior High—Haylie Carlstrom 12, Chloe Torgerson 8, Macy Skyberg 6, Sara Hulteng 2, Breanna Olson 7, Natalie Carlstrom 9, McKenna Aitchison 6, Brooke Filipi 14, Haley Berger 6, Natalie Wald 2, Julia Warmack 3

Bagley—Kylii Anderson 3, Jenika Moen 1, Bailey Engesether 2, Alex Syverson 6, Kaci Schultz-Reese 8, McKinzie Halverson 1, Carly Lewis 1, McKaila Coyle 4

Langdon-E-M 65,

Grafton 48

Lang-E-M 15 17 18 15--65

Grafton 5 14 10 19--48

Langdon-Edmore-Munich—Arynn Crockett 7, Jordyn Worley 15, Kellie Hetler 6, Madi Hart 20, Allison Welsh 2, Callie Ronningen 15

Grafton—Grace Gaustad 9, Amanda Erickson 4, Anna Thompson 19, Adriana Lee 8, Meredith Dumas 8

Cavalier 44,

Lakota 19

LAK 4 7 5 3--19

CAV 6 12 16 10--44

Lakota—Breanne Schmidt 13, Stephanie Bartlett 4, Briar Halberg 2

Cavalier—Taylor O'Hara 7, Peyton LeTexier 2, Clarissa Hartz 14, Madison Hartje 2 , Charlee Krieg 1, Alyssa Kemp 12, Jaiden Erlendson 2, Jade Nelson 1, Emily Sharp 3

Larimore 54,

Hatton-Nor. 37

H-N 13 5 11 8--37

LAR 14 11 14 15--54

Hatton-Northwood—Morgan Vaagene 5, Elizabeth Ostlie 5, Olivea Sehert 4, Harley Tandberg 7, Mia Pederson 4, Thyra Peterick 2, Kennedy Foss 6, Cassie Rostret 4

Larimore—Ivy Daws 4, Haley Verkuehlen 12, Jenna Johnson 17, Macy Yahna 13, Jennifer Sletten 4, Autumn Larson 4

Kindred 63,

Hillsboro-Central Valley 32

KIN 36 27--63

HCV 17 15--32

Kindred—Kyra Braaten 17, Mikayla Renke 13, Victoria Braaten 9, Brooke Hiatt 8, Madison Erickson 8, Jenson Odegaard 4, Greta Dahl 2, Laura Biewer 2

Hillsboro-Central Valley—Karlee Johnson 5, Elaina Salander 2, Addi Eckart 6, Grace Dryburgh 2, Laura Spurgeon 7, Shana Tronson 4, Laura Anderson 6

North Border 57,

Midway Minto 54

MM 6 18 9 21--54

NB 11 14 22 10--57

Midway-Minto—Jamie Thorvilson 4, Kaylee Maendel 20, Lilli Robinson 6, Lydia Severson 10, Jamye McMillian 4

North Border—Haylee Christianson 4, Taylor Thompson 10, Natalie Carignan 10, Jaidyn Volk 3, Kenzie Carson 2, Suzanne Wieler 4, Lexi Irving 4, Hannah Johnson 20

Mayville-Portland-CG 52,

Dakota Prairie 38

Dakota P. 15 7 6 10--38

MPCG 15 14 12 11--52

Dakota Prairie—Paige Haakenson 4, Erika McPherson 2, Emma Poehls 24, Carly Lippert 3, Shaye Frederick 5

Mayville-Portland-CG—Holly Grandalen 4, Erin Freeland 6, Anna Bradner 14, Abbie Beck 6, Abby Freeland 5, Katelin Grinde 8, Madison Carr 1, Cora McClenahen 2, Hannah Ust 6

New Rockford-Shey. 52,

Rolette-Wolford 31

R-W 6 8 4 13--31

NR-S 11 12 16 13--52

Rolette-Wolford—Aspen Selvig 10, Kinze Martinson 8, Hailey Casavant 2, Chelsie Mattson 5, Sydney Tastad 6

New Rockford-Sheyenne—Rebecca Allmaras 13, Olivia Smith 5, Hannah Heinz 8, Hanney Haley 12, Elizabeth Holzwarth 12, Darica Ziebart 2

Win-E-Mac 57,

Kittson Co. Central 49

WEM 31 26--57

KCC 21 28--49

Win-E-Mac—Kylie Brekke 5, Tanya Bring 7, Sydney Tadman 8, Lindsey Espeseth 4, Lauren Strom 11, Alayna Espeseth 22

Kittson Co. Central—Kasey Soliah 8, Lexi Turn 8, Madi Olson 2, Cora Kujava 23, Kiley Whitlock 8

Fertile-Beltrami 56,

Warren-A-O 38

FB 31 25--56

WAO 13 25--38

Fertile-Beltrami—Megan Sirjord 15, Bailey Mulcahy 1, Marlee Steffes 9, Lauren Harstad 8, Emily Motteberg 2, Jaden Christianson 21

Warren-Alvarado-Oslo—Olivia Strickler 7, Taylor Swanson 6, Jenica Mercil 2, Holly Steer 6, Cassidy Lizakowski 9, Shelby Durand 4, Sarah Haugtvedt 4

Roseau 79,

Warroad 26

Warroad 14 12--26

Roseau 60 19--79

Warroad—Bailey Kleinschmidt 2, Sky Boucha 4, Madison Plovie 14, Alexis Syverson 6

Roseau—Kacie Borowicz 17, Bria Dale 2, Katie Borowicz 7, Ivy Braaten 16, Morgan Groenhoff 4, Haley Ostgaard 2, Kiley Borowicz 25, Mya Hough 4, McKayla Christianson 2

Dilworth-G-F 73,

Ada-Borup 59

DGF 35 38--73

AB 32 27--59

Dilworth-G-F—Jena Jacobson 8, Natalie Steichen 22, Katlyn Brenna 20, Rae Critchley 2, Grace Steichen 6, Shelby Mullikin 15

Ada-Borup—Emma Kroshus 3, Olivia Winfrey 5, Elizabeth Birkemeyer 10, Brooklyn Erickson 11, Kora Kritzberger 14, Maria McKeever 6, Svetlana Stoen 4, Maddie Smart 2, Ivy Johnson 2, Brooke Ruebke 2

Stephen-Argyle 53,

Goodridge-Grygla 20

S-A 34 19--53

G-G 17 3--20

Stephen-Argyle—Kailyn Hrynyshyn 3, Savannah Riopelle 7, Jules Efta 10, Maddie Weberg 4, Abbey Johnson 6, Autumn Thompson 19, Kandis Krantz 4

Goodridge-Grygla—Ashley Moe 4, Hannah Dietsch 6, Ashlyn Henrickson 3, Brooke Anderson 2, Kaitlyn Olson 3, Liberty Johnson 2

Thief River Falls 49,

Bemidji 42

TRF 22 27--49

BEM 27 15--42

Bemidji—Hannah Willford 2, Allison Beard 7, Lexi Wade 4, Laura Bieberdorf 4, Kennedy Mills 4, Evette Morgan 2, Klaryssa Whalen 2, Rumor Flatness 17

Thief River Falls—Allison Okeson 1, Jennicca Leier 2, Kylea Praska 13, Alexa Rogalla 11, Bailey Greene 3, Tiahna Nicholson 19

Boys hockey

6

Tuesday's results

GF Central 8,

Warroad 3

First period—1. GFC, Cam Olstad (Seth Towers, Zach Murphy) 1:21; 2. GFC, Tyrese Murph (Boe Bjorge, Murphy) 5:37

Second period—3. GFC, Judd Caufield (Grant Johnson) 1:24; 4. GFC, Cole Hanson (Murph, Lucas Kanta) 3:37; 5. WAR, Bobby Astrup (Max Marvin) 7:19; 6. WAR, Jaron Moyer (Hunter Pelland, Beau Wilmer) 14:41; 7. Bjorge (Johnson, Brock Reller) 15:26

Third period—8. WAR, Cameron Skappl 2:48; 9. GFC, Bjorge (Olstad, Tate Steffan) 10:22; 10. GFC, Hanson (Murphy, Bjorge) 13:33; 11. GFC, J. Caufield (Johnson, Collin Caufield) 14:38

Goalies: GFC: Nick Bucklin 8-7-11--26; WAR: Parker Orchard 6-10-12--28

GF Red River 4,

Fargo Davies 0

Second period—1. RR, Braden Costello (Max Johnson) 9:55; 2. RR, Riley Thingvold (Reed Turner, Landon Haagenson) 13:02; 3. RR, Tyler Savage (Turner) 13:28; 4. RR, Johnson (Mason Salquist) 16:45

Goalies: GFRR: Jacob Mehlhoff 3-6-7--16 ; DAV: Jared Winter 18-17-21--56

Senior High 8,

Park Rapids 0

First period—1. Nick Lund (Bauer Brown) 16:41; 2. Carter Beck (Dylan Selk, Hunter Olson) 13:32; 3. Lund 13:13; 4. Coby Stauss (Luke Vonesh) 12:06; 5. Lund (Brown, Connor Beauchamp) 2:52; 6. Brown (Olson) 2:28

Second period—7. Stauss (Nick Derrick, Tanner Mack) 1:23

Third period—8. Brown (Olson) 9:21

Goalie saves: EGF: 4; PR: 48

Crookston 10,

Red Lake Falls 0

First period—1. Ben Andringa (Ben Trostad) 0:40; 2. Andringa (Zach Markovich, Dane Anderson) 2:32; 3. Markovich (Andringa) 5:57; 4. Ethan Christopherson (Ethan Magsam, Leighton Salentine) 11:47; 5. Andringa (Trostad, Anderson) 13:07

Second period—6. Brandon Boetcher 2:17; 6. Trostad (Tim Parr, Boetcher); 7. Drew Dragseth 13:32; 9. Christopherson 16:14; 10. Joey Doda (Jake Anderson, Lauro Gutierrez) 16:34

Goalies: RLF: Brenden Larson 29; C: Cade Salentine 4; Thomas Cymbaluk 0

Girls hockey

6

Tuesday's results

EGF Senior High 5,

Moorhead 3

First period—1. EGF: Lexie Estad (Avery Kovar) 2:49; 2. EGF: Ashley Ayotte (Meghan Weber) 9:37

Second period—3. MOR: Marissa Herdt (Shelbi Guttormson, Brenna Mjoness) 0:16; 4. EGF: Kovar (unassisted) 11:45

Third period—5. MOR: Mjoness (Herdt, Ahnika Spanier) 4:01; 6. MOR: Kara Werth (Guttormson) 7:26; 7. EGF: Cynthia Loven (Livia Pesch) 12:26; 8. Loven (unassisted) 16:31

Goalies: EGF: 8-7-11--26; MOR: 4-7-3--14

Thief River Falls 4,

Roseau 2

First period—1. TRF, Callie Fagerstrom 6:33; 2. TRF, Shelby Breiland (Madison Poole, Khloe Lund) 7:08; 3. ROS, Lindsey Santl (Anika Stoskopf) 11:53

Second period—4. TRF, Fagerstrom (Poole) 2:11; 5. ROS, Kayla Santl (Ellice Murphy) 12:25; 6. TRF, Kora Torkelson (Ava Marolt) 13:23

Goalies: TRF: Mariah Nelson 4-7-10--21; ROS: Rylie Bjerklie 10-6-x--16; Kiana Flaig x-x-6--6

Warroad 8,

Bemidji 0

First period—1. WAR: Hannah Christian (Mariah Gardner, Joslynn Olson) 1:00; 2. WAR: Madison Oelkers (Gardner, Abbey Hardwick) 3:16; 3. WAR: Katie Kotlowski (Tre Bunn, Gardner) 10:36; 4. WAR: Danika Huerd (UA) 14:28

Second period—5. WAR: Kotlowski (Olson) 1:58

Third period—6. WAR: Gardner (Olson, Oelkers) 0:34; 7. WAR: Hardwick (Oelkers) 7:30; 8. WAR: Kotlowski (Olson Oelkers) 9:52

Goalies: WAR: Meghan Thomas 9; BEM: Brooklyn Delap 38

Fargo North/South 7,

Crookston 2

First period—1. FNS: Josie Hell (Jaycee Moore 14:29)

Second period—2. FNS: Graysen Myers (Avery Myers, Anna Erickson) 5:42; 3. FNS: Rachel Johnson (Mackenzie Hanson) 9:24; 4. CRO: Maddie Nicholls (unassisted) 14:50; 5. FNS: Hell (Hanson) 15:38

Third period—6. FNS: G. Myers (unassisted) 4:41; 7. FNS: Erickson (Sydney Nelson, Johnson) 8:39; 8. FNS: Hanson (Johnson) 14:59; 9. CRO: Macy Strem (unassisted) 16:23

Goalies: CRO: Brelee Jobe 16-14-17--47; FNS: Lauren Harr 6-3-3--12

Wrestling

6

Tuesday's results

Wahpeton 57,

Devils Lake 24

Individual results

106: Kaleb Schwandt, DEV, over Bailee Heitkamp 1:17; 113: Brant Fisk, DEV, over Kaleb Mostoller 0:53; 120: Shea Trusdell, WAH, over unknown by forfeit; 126: Everett Gunther, DEV, over Tanner Thiel 5:02; 132: Chandler Gunther, DEV, over unknown by forfeit; 138: Noah Wiek, WAH, over James Fisk 2:55; 145: Hayden Lunos, WAH, over unknown by forfeit; 152: Casey Frankhauser, WAH, over Parker Vilandre 5:22; 160: Brandon Thiel, WAH, over Colby Rance 9-6; 170: Aaron Deike, WAH, over Jace Estenson 1:33; 182: Kyle Bjugstad, WAH, over Jayce Moor 1:05; 195: Drew Bajumpaa, WAH, over Robert Serumgard 5:52; 220: Christopher Thiel, WAH, over George DeMarce 3:05; 285: Josh Krump, WAH, over Shane Cavanaugh 0:54

Wahpeton 39,

GF Central 33

Individual results

106: Tyson Gass, GFC, over Kaleb Mostoller 4:00; 113: Deshaun Lewis, GFC, over Bailee Keitkamp 2:59; 120: Ethan Lee, GFC, over Shea Truesdell 1:39; 126: Tanner Thiel, WAH, over Joshua Isassi 12-5; 132: Aaron Waterman, GFC, by forfeit; 138: Noah Wiek, WAH, over Alec Humble 2:14; 145: Hayden Lunos, WAH, over Carson Williams 10-8; 152: Casey Framkhauser, WAH, over Cole Oen 0:32; 160: Brandon Thiel, WAH, over William Rohrich 3:01; 170: Aaron Deike, WAH, over Tyler Pursley 0:46; 182: Kyle Bjugstad, WAH, over Cameron Bridgeford 1:59; 195: Gordon Isler, GFC, over Christopher Thiel 9-4; 220: Drew Bajumpaa, WAH, Andres Hernandez SV-1 7-5; 285: Brady Terrill, GFC, over Josh Krump 0:37

Devils Lake 48,

GF Red River 24

Individual results

106: Kaleb Schwandt, DL, by forfeit; 113: Brant Fisk, DL, by forfeit; 120: Landon Oster, RR, by forfeit; 126: Everett Gunther, DL, over Mason Egeland 1:56; 132: Chandler Gunther, DL, over Gavyn Erickson 4:50; 138: Double forfeit; 145: James Fisk, DL, over Micah Peterson 0:31; 152: Trey Larimer, RR, over Parker Vilandre 8-6; 160: Jaden Haugen, RR, over Colby Rance DL 9-5; 170: Jace Estenson, DL, over Seth hanson 2:39; 182: Hunter Stauss, RR< over Jayce Moor 5:34; 195: Robert Serumgard, DL, over Larry Pope 2:44; 220: George DeMarce, DL, over Liam Ogren 1:07; 285: George Rerick, RR, over Shane Cavanaugh 0:58

College basketball

6

Tuesday's results

Xavier 85,

NDSU 55

NDSU 22 33—55

XAV 43 42—85

NDSU—Dexter Werner 4, Paul Miller 4, Carlin Dupree 9, Khy Kabellis 4, Jared Samuelson 3, Deng Geu 18, Tyson Ward 6, Spencer Eliason 5, Dylan Miller 2

Xavier—Sean O'Mara 12, Edmond Sumner 5, Trevon Bluiett 23, Malcolm Bernard 10, J.P. Marcura 11, Tyrique Jones 2, Quentin Goodin 7, Kaiser Gates 6, RaShid Gaston 9