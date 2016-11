Monday's local scoreboard

Cavalier 3 5 9 12--29

Griggs Co. Central—Daphne Kenninger 2, Kyrsten Sherlock 3, Kayce Saxberg 5, Alicia Larsgaard 12, Kayla Kenninger 8, Ella Stokka 4

Cavalier—Peyton LeTexier 2, Clarissa Hartz 9, Alea Manley 2, Charlee Krieg 6, Alyssa Kemp 4, Jaiden Erlendson 1, Jade Nelson 5

North Border 87,

Rolla 34

Rolla 7 19 5 3--34

NB 21 31 23 12--87

Rolla—Skyler Arnold 4, LaShai Bercier 11, Keana Cahill 4, Kyleigh Wilkes 14, Maria Brien 1

North Border—Haylee Christianson 2, Taylor Thompson 18, Natalie Carignan 10, Kenzie Carson 2, Suzanne Wieler 17, Lexi Riving 5, Kaley Wessels 4, Hannah Johnson 25, Lindsey Gapp 2, Taryn Snyder 2

Rugby 58,

Leeds 43

Leeds 12 6 13 12--43

Rugby 20 12 10 16--58

Leeds—Dani Schwanke 23, Kaylee Lybeck 7, Emily Sears 6, Taylor Foss 5, Erin Jorgenson 2

Rugby—Hager Karsyn 24, Madison Uhlenkamp 16, Maria Blessum 6, Anni Stier 5, Tristin Lunde 4, Breanna Thompson 3

Northern Freeze 58,

Badger-G-MR 54

BGMR 24 30--54

Freeze 32 26--58

Badger-G-MR—Sierrah Mooney 2, Kianna Novacek 2, Alyssa Kilen 2, Maddi Janicke 13, Carly Mekash 21, Kjerstie Lieberg 13, Jolene Nelson 1

Northern Freeze—Jaelyn Spilde 15, Ali Undeberg 4, Naomi Budziszewski 10, Lisa Olson 4, Keylee Dahl 7, Brooke Brandon 12, Sam Krohn 6

Red Lake Falls 54,

Climax-Fisher 34

RLF 29 25--54

C-F 18 14--32

Red Lake Falls—Megan Lacrosse 14, Josie Huot 2, Kelly Schultz 14, Emma Duden 11, Malanna Boutain 9, Madison Derosier 4

Climax-Fisher—Sophie Love 7, Sydney Magsam 9, Elizabeth McDonald 2, Rylie Magsam 5, Mikayla Vasek 5, Lindsey Kurz 6

Prep football

6

All-District 9 West

Sub-district North 2

Win-E-Mac—Alec Kiecker, Emelian Kaya; Norman Co. West—Steele Armstrong, Kyle Hellerud, Isaiah Walz; Ada-Borup—Casey Willison, Tanner Somers, Zach Pelzman, Jared Brainard; Cass Lake-Bena—Coredell Coss; Norman Co. East/Ulen-Hitterdal—Brett Braseth, Brady Sirjord, Sam Bates, Isaac Stene, Noah Klemetson; Waubun—Sam Rothschadl, Peyton Syverson, Mason Bartos, Hunter Cukla, Parker Syverson, Treston Spalla

Honorable mentions

NCW—Aaron Wical, Verdis Barber; Ada-Borup—Tyler Hoven, Sam Visser, Carter Peterson, Kalvin Kesselberg, Mason Miller; Cass Lake-Bena—David Foster, Hunter Kaasa, Michael Staples, Saige Humphrey; NCE/UH—Griffen Maesse, Isaac Hadedank; Waubun—Jayden Heisler, John Clark

Special teams player of the year—Alec Kiecker

Carter Peterson lineman of the year—Hunter Cukla

Offensive player of the year—Brady Sirjord

Co-defensive players of the year—Mason Bartos and Sam Rothschadl

Sub-district MVP—Peyton Syverson

Coach of the year—Paul Clark, Waubun

College volleyball

6

NCAA Tournament

Thursday's games

Kansas vs. Samford

Northern Iowa vs. Creighton

Oregon vs. Miami, Ohio

American vs. Michigan

Howard vs. Wisconsin

Marquette vs. Washington State

Northern Illinois vs. Missouri

Purdue vs. Iowa State

Friday's games

New Hampshire vs. Nebraska

Wichita State vs. TCU

Pittsburgh vs. Dayton

LIU Brooklyn vs. Penn State

Michigan State vs. Fairfield

Cleveland State vs. Arizona

Kentucky vs. Colorado State

Texas A&M-CC vs. Washington

Ohio State vs. Missouri State

Lipscomb vs. Kansas State

Florida vs. Alabama State

Cincinnati vs. Florida State

Western Kentucky vs. Boise State

Denver vs. Stanford

North Carolina vs. High Point

James Madison vs. Coastal Carolina

San Diego vs. Baylor

Murray State vs. UCLA

BYU vs. Princeton

UNLV vs. Utah

Texas A&M vs. SMU

Texas-Rio Grande vs. Texas

In Minneapolis, Friday

Hawaii vs. Southern Cal, 4:30 p.m.

North Dakota vs. Minnesota, 7 p.m.

College hockey

6

USCHO Top 20

1. Duluth (47) 10-2-2

2. Denver (3) 9-2-3

3. Boston College 11-4-1

4. UMass-Lowell 8-4-2

5. Quinnipiac 9-4-2

6. Boston U 7-4-1

7. Penn State 11-1-1

8. Harvard 7-5-3

9. North Dakota 7-5-3

10. Ohio State 8-1-4

11. Minnesota 6-4-2

12. Notre Dame 7-5-2

13. Bemidji State 11-4-1

14. Vermont 9-3-2

15. Minn. State 8-5-1

16. Western Michigan 7-3-2

17. St. Cloud St. 6-6-0

18. Union 8-3-2

19. St. Lawrence 8-4-4

20. Michigan 6-5-5

Bowling

6

(Past 2 weeks)

WOMEN

High Week Game

Tiana Delzer................208

Janine Groseth............207

Janine Groseth............203

Alicia Johnson.............202

Alicia Johnson..............198

High Week Series

Tiana Delzer................606

Janine Groseth............566

Janine Groseth............552

Alicia Johnson.............526

Alicia Johnson..............512

High Season Game

Tiana Delzer...............259

Amy Stromsodt............256

Rachel Schreiner.........248

Maddie Kreiger...........240

Tiana Delzer.................229

High Season Series

Tiana Delzer.............642

Tiana Delzer............. 606

Danille Kotterheinrich..603

Tari Mitzel.................600

Rachel Schreiner........592

MEN

High Week Game

Johnny Carson...........278

Al Benjamin...............267

Steve Berry Jr............267

Tim Bailly..................259

Brad Nelson................259

High Week Series

Al Benjamin...............724

Steve Berry Jr.............717

Tom Polkinghorne.......704

Jon Aimbelman...........703

Pat Gaddie..................692

High Season Game

Steve Berry Jr...........300

Mike Cordts...............300

Matt Strickler.............300

Joel Galle.................300

Dustin Robles............300

High Season Series

Kris Scott...................800

Rob Pinard................785

Todd Iverson.............760

Joel Galle...................752

Joe Jensen................750

GGF leagues

Hi-Lo—Lori Cameron 185, 502; Vicki Fruetel 184; Nicole Lee 458

Six Pack—Cheryl Wasylow 189; Angie Lee 184; Gail Sullivan 473; Schawnn Decker 456

1st Niters—Janine Groseth 207, 566; Carolyn Hoomstad 196, 517

High Flyers—Jan Torrance 179; Betty Lou Varland 169, 457; Lois Peterson 433

Double R—Tiana Dezler 208, 606; Betts Benson 703,552

Commercial (11/07)—Men: Carcy Gertz 237; Patt Gaddie 226, 653; Tyler Poole 657; Women: Alicia Johnson 202, 526; Lisa Sheard 191, 444

Commercial (11/14)—Men: Brad Nelson 259; Patt Gaddie 257, 692; Jon Zimbelman 703; Women: Alicia Johnson 198, 512; Kristi Litzinger 168, 469

J.S. Sundowner (11/06)—Men: Steven Jacobson Sr. 193; Dale Benson 170; Ricky Russell 425; Corey Shaler 379; Women: Betts Benson 181; Nicole Adamson 163, 391; Loretta Vandal 377

J.S. Sundowner (11/13)—Men: Steven Jacobson Sr. 177; Bryan Ewert 168; Ricky Russell 408; Ryan Kaste 332; Women: Rancee Rupert 186; Betts Benson 184; Roberta Maddagh 373; Mary Ellen Russell 345

XYZ Doubles—Men: Al Borho 238, 627; Aaron Fontaine 216, 585; Women: Erica Dolinar 162, 457; Katelyn Barber 152, 378

Mixed-Up Doubles—Men: Dave Clifton 220; Bernie Carberry 210, 524; Cory Green 210; Tee Tyler 540; Women: Danielle Koetterheinrich 190, 503; Rachel Schreiner 188; Lori Hennessy 426

Thursday Night Rollers—Aaron Fontaine 237, 614; Jon Zimbelman 233, 619; Glenn Myers 233

Miracle Mile—Al Benjamin 267, 724; Steve Berry 267, 681

Southside—Jeff Peterson 258; Fran Allard 258, 666; Barry Zimmerman 678

Tuesday Night Church—Johnny Carson 278; Tim Bailly 259; Steve Berry 717; Tom Polkinghorne 704

Junior-Senior—Boys: Tyler Renner 212, 541; Christian Litzinger 203, 532; Girls: Sarah Mord 183; Megan Hylton 175, 483; Alexandra Bailly 444

Prep—Boys: Calaeb Sapa 172, 435; Wyatt Sanders 133, 333; Girls: Sarah Schreiner 136, 396

Bantam—Boys: Ethan Blanchard 146, 343; Ayden Spoor 89, 208; Girls: Allie Grotte 95, 276; Myah Robertson 58, 133

GGF leagues

Double R—Nancy Olien 238, 578; Tiana Delzer 226, 594

Red Ray Runners (11/16)—Sandie Eaton 176, 490; Mary Jo Kreiger 175; Genny Vonasek 477

Red Ray Runners (11/23)—Jennifer Kovar 182, 465; Kathy Ashe 178; Mary Jo Kreiger 447

Six Pack—Danielle Koetterheinrich 215, 511; Gail Sullivan 209, 509

High Flyers Senior—Lois Peterson 180, 455; Sarah Anderson 162, 425

WWW—Amy Huderle 176, 485; Amy Schothorst 166, 458

1st Niters—Sharon Howe 226, 545; Kristy Storstad 192, 486

XYZ Doubles—Men: Matt Christensen 267, 620; Tom Henderson 210; Al Borho 602; Women: Ashley Hayes 224, 543; Erica Dolinar 159; Naomi Christensen 414

Mixed-Up Doubles (11/26)—Men: Dan Hennessy 221; Mikey Schreiner 202; Tee Tyler 544; Dale Stromsodt 535; Women: Danielle Koetterheinrich 223, 613; Rachel Schreiner 193, 572

Mixed-Up Doubles (11/19)—Men: Dan Hennessy 208, 516; Michael Carberry 189, 473; Women: Kitty Carberry 177, 492; Lori Hennessy 161; Rachel Schreiner 428

Big Dogz—Men: Steve Berry 255, 696; Craig Olson 221, 614; Tim Smith 221; Women: Becky Evenson 211, 555; Becky Frovard 201; Lori Helle 504

Southside—Men: Barry Zimmerman 258, 663; Tim Smith 257; Jack Parkin 664; Women: Shirley Smith 203, 458

Tuesday Night Church—Tim Smith 267, 727; Al Borho 254; Mike Schreiner 704

Miracle Mile—Steve Berry Jr. 268, 717; Danny Bjornson 258; Larry Sloan 660

Prep—Boys: Jacob Warnke 163, 370; Calaeb Sapa 110, 308; Girls: Sarah Schreiner 103, 278

Bantam—Boys: Ethan Blanchard 121, 339; Levi Warnke 99; Jonathan McCauley 212; Girls: Allie Grotte 84, 226; Myah Robertson 65, 170

Junior-Senior—Boys: Tyler Harlow 227, 590; Christian Litzinger 214, 568; Girls: Sarah Mord 191, 532; Megan Hylton 164, 465