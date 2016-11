Saturday's clipboard

GF Red River 5,

Mandan 2

Second period—1. Reed Turner (Riley Thingvold, Tyler Savage) 6:12; 2. RR, Turner (Savage) 6:30; 3. RR, Braden Costello (Mason Salquist, Alex Carpenter) 6:52; 4. M, Alex Horner (Ty Leingang) 15:27; 5. RR, Costello (Salquist, Luke LaMoine) 15:58

Third period—6. M, Austin Leingang 10:12; 7. RR, Reed Olson (Max Johnson, Landon Haagenson) 14:33

Goalie saves—RR: Jacob Mehlhoff 5-4-2—11; M: Maysion Mattern 14-10-11—35

GF Central 10,

Minot 0

First period—1. GFC, Grant Johnson (Judd Caulfield) 0:16; 2. GFC Seth Towers (Zachary Murphy, Cameron Olstad) :54; 3. Kyler Briske (Brandon Holt) 6:47; 4. Johnson (Boe Borge) 9:25

Second period—5. Murphy (Towers, Collin Caulfield) 4:56; 6. Cole Hanson (Lucas Kanta, Brock Reller) 11:20

Third period—7. Bjorge (Johnson, J. Caulfield) 1:04; 8. Kanta (Tyrese Murph, Hanson) 4:13; 9. Borge (J. Caulfield) 6:43; 10. GFC, Johnson (J. Caulfield, Bjorge) 13:30

Goalie saves—M: Odin Nelson 13-13-2—28; GFC: Kaleb Johnson 1-4-1—6

Girls hockey

6

Saturday's results

Thief River Falls 15, Park Rapids 0

Edina 4, Warroad 1

Bismarck 9, Detroit Lakes 1

Sartell/Sauk Rapids 8, Bemidji 0

Breck 6, Roseau 2

First period—1. R, Jenna Byfuglien (Laura Johnson, Karie Bjerk) 2:13; 2. B, Grace Zumwinkle (Olivia Mobley) 9:12; 3. R, Lindsey Kalis (Anica Stofkopf, Ellie Hedlund) 10:44

Second period—4. B, G. Zumwinkle (Emily Zumwinkle) 6:49

Third period—5. B, Gabby Billing (E. Zumwinkle) 5:32; 6. B, G. Zumwinkle (Carly Beniek, Nicole Oppenheimer) 7:59; 7. B, G. Zumwinkle (Oppenheimer) 11:59; 8. B, Olivia Mobley 15:54

Goalie saves—unavailable

West Fargo 6,

Crookston 1

First period—1. WF, Meleah Stromme 7:05; 2. C, Jayden Allrich (Ali Hutter) 10:12

Second period—3. WF, Courtney Walsh (Mattyson Barta, Megan Berginski) 0:42; 4. WF, Halle Speidel (Mady Davies) 14:59; 5. WF, Courtney Walsh (Barta) 15:30; 6. WF, Kaycee Herring (Berginski, Speidel) 16:25

Third period—7. WF, Berginski

Goalie saves—WF: Brooklyn Myrvik 17; C: Brelee Jobe 32

Women's hockey

6

Saturday's results

Minnesota 4, Bemidji State 0

Duluth 2, Harvard 1, OT

Robert Morris 5, St. Cloud State 3

Lindenwood 1, Minnesota State 1, OT

Boston U 4, Princeton 3, OT

UND 3, Syracuse 0

First period—1. UND, Ryleigh Houston 2 (Halli Krzyzaniak, Gracen Hirschy) 6:40 (pp)

Second period—2. UND, Emma Nuutinen 7 (Anna Kilponen, Krzyzaniak) 15:47

Third period—3. UND, Jordan Hampton 3 (Houston, Hirschy) 14:13

Goalie saves—UND: Lexie Shaw 4-6-3—13; SU: Abbey Miller 8-8-6—22

Men's hockey

6

Saturday's results

Princeton 3, Bemidji State 1

Cornell 3, New Hampshire 1

Clarkson 2, Notre Dame 0

Michigan 4, Lake Superior State 1

Harvard 5, Bentley 2

Omaha 2, Northern Michigan 0

Bowling Green 3, Anchorage 0

Robert Morris 3, Dartmouth 0

Providence 3, Dartmouth 0

Maine 5, Brown 1

Rensselaer 2, Arizona State 0

America International 3, Niagara 1

Yale 3, Holy Cross 1

Vermont 5, Quinnipiac 1

Massachusetts 2, St. Lawrence 2, OT

Air Force 6, Colorado College 3

UND 2, Michigan St. 2

First period—1. MSU, Thomas Ebbing 1 (Joe Cox 3) 7:36 (sh); 2. UND, Zach Yon 2 (Trevor Olson 3, Gage Ausmus 4) 8:15; 3. UND, Tucker Poolman 4 (Austin Poganski 6) 12:25 (pp). Penalties—Butrus Ghafari, MSU, holding, 6:00; Connor Wood, MSU, boarding, 12:17; Colton Poolman, UND, interference, 17:56

Second period—4. MSU, Patrick Khodorenko 2 5:41. Penalties—Ausmus, UND, holding, 8:22; Sam Saliba, MSU, holding, 13:06; Rhett Gardner, UND, goaltender interference, 19:30

Third period—No scoring. No penalties.

Overtime—No scoring. No penalties.

Goalie saves—UND: Cam Johnson 5-5-5-2—17; MSU: Ed Minney 9-11-11-1—33

Penalties-minutes—UND 3-6, SU 3-6

Power plays—UND 1-3, SU 0-3

Attendance—10,867

Referees—Ian Croft and Andy Thackaberry

Men's basketball

6

Saturday's results

Wright State 83,

UND 79

UND 36 43 -- 79

WSU 34 49—83

UND—Conner Avants 4-6 0-0 8, Drick Bernstine 3-9 3-4 9, Geno Crandall 7-12 2-3 17, Corey Baldwin 3-6 2-4 10, Quinton Hooker 5-15 5-6 18, Josh Collins 1-1 0-0 2, Carson Shanks 2-5 5-6 9, Cortez Seales 3-6 0-0 6. Totals 28-60 17-23 79.

WSU—Steven Davis 8-15 6-8 23, Justin Mitchell 4-10 7-8 16, Mike LaTulip 2-4 0-0 6, Grant Benzinger 5-9 9-10 23, Mark Alstork 0-9 10-11 10, Mark Hughes 2-3 0-0 5, Parker Ernsthausen 0-3 0-0 0, Ryan Custer 0-1 0-0 0. Totals 21-54 32-37 83.

3-pointers—UND 6-16 (Avants 0-1, Bernstine 0-1, Crandall 1-4, Baldwin 2-4, Hooker 3-6), WSU 9-20 (Davis 1-5, Mitchell 1-2, LaTulip 2-3, Benzinger 4-7, Alstork 0-2, Hughes 1-1). Rebounds—UND 32 (Bernstine 10, Hooker 5), WSU 39 (Three tied with six). Assists—UND 15 (Crandall 4), WSU 10 (Mitchell 4).

Women's basketball

6

Saturday's results

Moorhead 51, Northern 44

Mary 67, Minot State 54

St. Cloud 84, Duluth 65

Central Michigan 77,

North Dakota State 55

NDSU 13 12 16 14--55

CM 20 15 27 15--77

NDSU—Emily Spier 10, Brianna Jones 8, Taylor Thunstedt 15, Sarah Jacobson 10, Anna Goodhope 3, Autumn Ogden 2, Kennedy Childers 3, Reilly Jacobson 4

Central Michigan—Reyna Frost 18, Jewel Cotton 12, Presley Hudson 11, Aleah Swary 5, Cassie Breen 4, Tinara Moore 20, Jaeda Robinson 5, Gabrielle Bird 2

St. Mary's 70,

Minnesota-Crookston 57

UMC 10 8 14 25--57

SM 16 9 22 23--70

UMC—Caitlin Michaelis 5, Micaela Noga 4, Alison Hughes 18, Isieoma Odor 11, Emily Gruber 2, Kitri Zezza 7, Amber Schoenicke 2, Kelsey Stinson 2, Lindsey Weber 2, Paige Weakley 4

SM—Kealani Marquez 12, Arysia Porter 11, Kiara Etheridge 26, LaBraile Fields 5, Tyra Cormier 2, Sierra Dixon 2, Destiny Navarro 5, Tia Mason 7

Prep football

6

Saturday's results

Minn. Prep Bowl

Class 5A

Elk River 42, Spring Lake Park 14

Class 3A

Rochester Lourdes 42, St. Croix Lutheran 35

Class A

Minneapolis North 30, Rushford-Peterson 14

College football

6

FCS playoffs

Satruday's results

First round

San Diego 35, Cal Poly 21

Richmond 39, North Carolina A&T 10

Villanova 31, St. Francis 21

Chattanooga 45, Weber State 14

New Hampshire 64, Lehigh 21

Youngstown State 38, Samford 24

Wofford 15, Charleston Southern 14

Central Arkansas 31, Illinois State 24

Second-round

Next Saturday

Richmond at North Dakota, 5 p.m.

San Diego at No. 1 North Dakota State

Villanova winner at No. 8 South Dakota State

Chattanooga at No. 5 Sam Houston State

New Hampshire at No. 4 James Madison

Youngstown at No. 3 Jacksonville State

Wofford at No. 6 The Citadel

Central Arkansas at No. 2 Eastern Washington

Division II playoffs

Harding, Ark., 27, Sioux Falls 24, OT

Division III playoffs

St. Thomas 55, Coe 6

Wisconsin-Oshkosh 31, St. John's 14