Tuesday's scoreboard

St. Francis (7-4) at Villanova (8-3)

Weber State (7-4) at Chattanooga (8-3)

Lehigh at New Hampshire (7-4)

Samford (7-4) at Youngstown State (8-3)

Charleston Southern (7-3) at Wofford (8-3

North Carolina A&T (9-2) at Richmond (8-3)

Illinois State (6-5) at Central Arkansas (9-2)

Second-round

Dec. 3

San Diego-Cal Poly winner at No. 1 North Dakota State

St. Francis-Villanova winner at No. 8 South Dakota State

Weber-Chattanooga winner at No. 5 Sam Houston State

Lehigh-New Hampshire winner at No. 4 James Madison

Samford-Youngstown winner at No. 3 Jacksonville State

Charleston So.-Wofford winner at No. 6 The Citadel

N.C. A&T-Richmond winner at No. 7 North Dakota

Illinois State-Central Arkansas winner at No. 2 Eastern Washington

All-Big Sky team

First team

Cooper Kupp, Shaq Hill, Gage Gubrud, Jay-Tee Tiuli, Samson Ebukam, Miquiyah Zamora, Zach Bruce, Eastern Washington; Michael Coe, John Santiago, Deion Harris, Cole Reyes, North Dakota; Emmanuel Butler, Griffin Roehler, Siupeli Anau, Northern Arizona; Matt Fisher, Joey Kuperman, Joe Protheroe, Chris Santini, Cal Poly; J.P. Flynn, Montana state; Cam Keizur, Xavier Coleman, Portland State; Andrew Vollert, Tre'von Johnson, Weber State; Malik Brown, Robert Torgerson, Mike Needham, Tate Lewis, Southern Utah

Second team

Kendrick Bourne, Spencer Blackburn, Cooper Kupp, Eastern Washington; Mike Sharp, Joshua Thornton, Southern Utah; Keelan Doss, Manusamoa Luuga, Inoke Raikadroka, UC Davis; Calvin Steyn, Cameron Young, Taron Johnson, Josh Burton, Jacob De Maio, Weber State; David Reese, Caleb Kidder, Montana; Tyler Shank, Northern Arizona; Maximo Espitia, Mitch Thompson, Portland State; Dano Graves, Augustino Elisaia, Cal Poly; Jordan Robinson, Sacramento State; Chad Newell, Mac Bignell, Bryson McCabe, Montana State; Reid Taubenheim, Dylan Bakker, North Dakota; Mikhail Dubose, Kyle Newsom, Northern Colorado; Mario Jenkins, Idaho State

Third team

Kw Williams, Josh Cook, Sean Cheney, Idaho State; Stephen Miller, Quinn Zamora, Chuntony Johnson, Thomas Singleton, Northern Colorado; Elijah Marks, Blake Porter, Jake Thomas, Northern Arizona; Randin Crecelius, Jonathan Gonzales, Portland State; Jackson Thiebes, Ryan Johnson, Josh Buss, Connor Strahm, Montana; Harry Whitson, Kori Garcia, Josh Letuligasenoa, B.J. Nard, Cal Poly; Demon Taylor, Brady Oliveira, Tank Harris, Noah Johnson, North Dakota; Jadrian Clark, Cory Thomson, Weber State; Nzuzi Webster, Eastern Washington; Kyle Hannemann, Southern Utah

Honorable mention

UND selections—Alex Reed, Brandon Dranka, Drew Greely, Brian Labat, Torrey Hunt

Offensive player of the year—Gage Gubrud, Cooper Kupp, Eastern Washington

Defensive player—Cole Reyes, UND

Freshman of the year—Chris Murray, Montana State

Newcomer of the year—Andrew Vollert, Weber State

Prep volleyball

6

N.D. Class A all-state

First team

GF Red River—Sr. Lexi Robson, jr. Maggie Steffen; Fargo North—sr. Alexis Bachmeier; West Fargo—jr. Darian Chwialkowski; Fargo Shanley—sr. Kylie Kanwischer; Fargo Davies—sr. McKenna Mikkelsen; Bismarck Century—sr. Regan Dennis, sr. Maddie Klein; Bismarck Legacy—sr. Sam Anklam, sr. Sydney Murphy; Bismarck High—sr. Cara Haussler; Jamestown—jr. Megan Gaffaney.

Second team

West Fargo—Jr. Tianna Pfaff; West Fargo Sheyenne—sr. Casey Coste; Fargo Davies—sr. Kaitlyn Anderson; Century—sr. Hannah Schwartz; Jamestown—jr. Hannah Schiele; Dickinson—sr. Sarah Dobitz.

N.D. Class B all-state

Langdon-Edmore-Munich—Sr. Madi Hart; North Star—sr. Macey Kvilvang; Finley-Sharon/Hope-Page—sr. Jana Mehus; Hankinson—sr. Paige Benson, sr. Mya Steinwehr; LaMoure—jr. Anna Holen, jr. Jackie Meiklejohn; Wyndmere-Lidgerwood—sr. Allie Mauch; Our Redeemer's—sr. Lauren Hendrickson, sr. Morgan Olson; Hazen—jr. Raquel Doll; Center-Stanton—sr. Madeline Henke; Beulah—sr. Kourtney Hintz; Shiloh Christian—sr. Paige Schaffer; Watford City—sr. Mackenzie Sparby; Ray—sr. Marissa Veach.

Prep football

6

N.D. Class A all-state

First team offense

Quarterbacks— Jr. Jacob Delvo, Langdon-Munich; sr. Jacob Hanson, Milnor-North Sargent; sr. Wyatt Carr, Hazen; running backs—sr. Royce Verkuehlen, Larimore; jr. Clayton Grueneich, Ellendale-Edgeley-Kulm; sr. Dillon Jepson, Killdeer; sr. Cole Dauphinais, Minot Ryan; wide receivers—jr. Anfernee Economy, Langdon-Munich; sr. Zane Besler, Heart River; tight end—sr. Tanner Johnson, Des Lacs-Burlington; linemen—sr. Levi Hofer, Larimore; sr. Bradee Schroeder, Carrington; sr. Justin Helseth, Velva-Sawyer; sr. Ty Truchan, Killdeer.

First team defense

Linemen— Sr. Caleb Hofer, Larimore; soph. Adam Neustel, Milnor-North Sargent; sr. Jordan Will, Minot Ryan; linebackers—sr. Jackson Hankey, Park River-Fordville-Lankin; sr. Brody Wagner, Larimore; sr. Andrew Jones, Northern Cass; sr. Luke Wertz, Ellendale-Edgeley-Kulm; sr. Konner Beeter, Minot Ryan; defensive backs—sr. Brant Bohmert, Northern Cass; sr. Rylan Bachmeier, Des Lacs-Burlington; sr. Trent Marquart, Westhope-Newburg-Glenburn.

Second team

Larimore—Sr. Elijah Holter, sr. Monty Hendrickson; Park River/F-L—sr. Adam Johnson; Langdon-Munich—jr. Connor Tetrault, jr. Chase Peebles; Northern Cass—sr. Nick Nelson, sr. Brendan Salander, jr. Matt Wika; Harvey-Wells County—sr. Trevor Schimke; Fargo Oak Grove—jr. Ben Hoggarth; Carrington—soph. Kaden Wolsky; Ellendale-Edgeley-Kulm—sr. Brennen Vance, jr. Lane Hanson; Lewis & Clark/Our Redeemer's—sr. Alex Nelson, sr. Cody Hamilton; Des Lacs-Burlington—jr. Josh Knutson, sr. Dylan Schestler, sr. Seth Hanenberg; Minot Ryan—jr. Chris Sowitch; Garrison-Max—sr. Sam Larson; Hazen—sr. Quentin Corcoran, jr. Thomas Leintz, soph. Jacob Klein; Killdeer—jr. Garrett LeMieux, sr. Rope Smith; Velva-Sawyer—soph. Hayden Lee.

Minn. all-Midwest District Red

EGF Senior High—Nick Derrick; Thief River Falls—Kelby Jobe, Christian Larson; Roseau—Alex Severson; Park Rapids—Jacob Bittman, Justin Dravis; Pequot Lakes—Max Tangen, Austin Young, Maxx Schindel; Perham—Jack DeConcini, Ryan Schmitz, Jenson Beachy, Logan Richter; Detroit Lakes - Carson Tunheim, Ben Nordmark, Tristan Wimmer, Camron Erb, Tanner Doppler; Fergus Falls—Rylie Sheridan, Peter Johnson, Ethan Rinke, Zach Kunz, Elijah Colbeck, Eric Tysdal

Honorable mentions

EGF Senior High—Bauer Brown, Logan Dietrich; Thief River Falls—Connor Swanson, Noah Hawkins, Brady Hoffard; Roseau—Cade Bakke; Park Rapids—Tanner Becker, Jason Haas, Jarrett Johnson; Pequot Lakes—Blake Lane, Casey Welsh, Calvin Maske, Garrett Wolf; Detroit Lakes—Isaac Cihak, Kai McLeod, Scott Heinecke; Fergus Falls—Logan Lillis, Jack Angus, Adam Swanson, Nathan Rund, Max Wolfe.

Defensive lineman of the year—Carson Tunheim.

Offensive lineman of the year—Ryan Schmitz.

Linebacker of the year—Tristan Wimmer.

Offensive back of the year—Rylie Sheridan.

Defensive back of the year—Elijah Colbeck.

Receiver of the year—Austin Young.

Co-quarterbacks of the year—Max Tangen and Jenson Beachy.

Specialist of the year—Jarrett Johnson.

Coach of the year—Steve Olson, Fergus Falls.

Player of the year—Rylie Sheridan.

Women's basketball

6

UND 70,

Mayville State 43

May 14-8-11-10—43

UND 15-23-24-8—70

Mayville State—Sydney Gangl 1-4-1-2-3, Karleigh Weber 0-4-4-4-4, Cyan Hale 1-5-2-2-4, Claire Blascziek 1-3-7-8-9, Taylor Skjordal 0-2-0-0-0, Naomi Torgerson 5-15-1-2-11, Andi Gayner 5-8-1-2-12, Taylor Skjordal 0-2 0-0 0, Haley Anderson 0-0 0-0 0, Alex Arp 0-0 0-0 0, Taylor Shamp 0-0 0-0 0, Alicia Nopola 0-0 0-0 0. Totals 13-41 16-20 43

UND—Chastity Franklin 1-5-2-2-4, Leah Szabla 3-5-3-4-9, Holly Johnson 1-5-2-2-4, Jill Morton 0-4-1-2-1, Makailah Dyer 3-9-0-0-7, Grace Sawatzke 0-5-0-0-0, Kanani Asuncion 0-2-2-2-2, Ellie Ripplinger 1-70-0-2, Bailey Strand 3-4-2-2-10, Kaila Burroughs 0-5-1-2-1, Lexi Klabo 6-9-4-4-16, Fallyn Freije 7-13-0-0-14, Grace Sawatzke 0-4 0-0 0, Sydney Boike 0-0 0-0 0. Totals 25-73 17-20 70

3-pointers—Mayville 1-14 (Gangl 0-2, Weber 0-1, Blascziek 0-2, Torgerson 0-3, Gayner 1-2, Hale 0-2, Skjordal 0-2), UND 3-14 (Sawatzke 0-1, Johnson 0-1, Dyer 1-4, Asuncion 0-1, Ripplinger 0-3, Strand 2-3, Burroughs 0-1); Rebounds—Mayville 33 (Weber 5, Gayner 6, Torgerson 6), UND 45 (Klabo 6, Franklin 6, Johnson 6); Assists—Mayville 6 (Weber 2, Gayner 2), UND 15 (Franklin 5)

Colorado 76,

N.D. State 59

Colo. 15-18-22-21-- 76

NDSU 14-12-16-17-- 59

Colorado—Makenzie Ellis 8, Haley Smith 6, Zoe Correal 10, Alexis Robinson 5, Kennedy Leonard 17, Quinessa Caylao-Do 5, Bri Watts 1, Ariana Freeman 13, Brecca Thomas 4, Monica Burich 7

NDSU—Emily Spier 10, Brianna Jones 5, Taylor Thunstedt 19, Sarah Jacobson 7, Autumn Ogden 3, Tyrah Spencer 5, Reilly Jacobson 10

Men's basketball

6

N.D. State 83,

Waldorf 52

Wal 19-33—52

NDSU 44-39—83

NDSU—Paul Miller 7,Carlin Dupree 8, Khy Kabellis 12, Deng Geu 9, Dexter Werner 8, Jared Samuelson 10, Zach Rammelt 3, Tyson Ward 9, Spencer Eliason 6, Evan Wesenberg 8, Dylan Miller 3

Waldorf—Brady Kuchinka 8, Myles Simmons 2, Leland March 10, Michael Morgan 3, Kaden Verdin 4, Aaron Holiday 3, Shay Motter 3, June Prowell 10, Chris Ayers 7, Gabriel Munoz 2

UM-Crookston 73,

Jamestown 69

JAM 30-39—69

UMC 31-42—73

UMC—Gable Smith 12, Jim Warmack 16, Harrison Cleary 23, Kobe Critchley 7, Chase Knickerbocker 5, Connor Gamble 4, Xavier Hall 2, Chase Johnson 2, Nate Lorenz 2

Jamestown—Riley Henderson 5, Jacob Havron 10, Logan Brown 18, Jake Hagler 9, Jon Purintun 4, Kiwane Crowder 7, Robert Baltruns 3, Christian Kvilvang 13

Prep wrestling

6

Valley City 45,

GF Central 28

106—Tyson Gass, GFC, maj. dec. over Austin Rogelstad, VC, 14-5; 113—Deshaun Lewis, GFC, dec. Bennett Rogelstad, 14-11; 120—Taylor Gagnon, GFC, wins by forfeit over Unknown, VC; 126—Parker Larson, VC, pin Ethan Lee, GFC, 0:41; 132—Joshua Isassi, GFC, dec. Jonah Schuldheisz, VC, 6-1; 138—Jared Undem, VC, pin Carson Williams, GFC, 6:04; 145—Jonathon Langer, VC, pin Cole Oen, GFC, 2:30; 152—David Peterson, VC, pin Evan Bridgeford, GFC 1:54; 160—Sage Kvien, VC, pin William Rohrich, GFC, 4:59; 170—Logan Erlandson, VC, pin Tyler Pursley, GFC, 1:40; 182—Jake Tangen, VC, dec. Cameran Bridgeford, GFC, 4-3; 195—Gordon Isler, GFC, pin Cade Powers, VC, 0:43; 220—Jaden Oestern, VC, pin Andres Hernandez, GFC, 1:19; 285—Brady Terrill, GFC, wins by forfeit over Unknown, VC.

Boys hockey

Tuesday's results

Devils Lake 7,

Bottineau Rugby 0

First period: 1. DL, Kale Miller (Carson Lovin, Jacob Martin) 8:52; 2. DL, Craig Peterson (Ryyan Reule) 13:00

Second period: 3. DL, Reule (Matthew Boren, Peterson) 0:27; 4. DL, Alec Miller (unassisted) 2:41; 5. DL, Cole Senkyr (Boren, Blair Martinson) 14:05; 6. DL, Martin (Brady Johnson, Matthew Besse) 15:50

Third period: 7. DL, Martin (Lovin, K. Miller) 12:33

Goalie saves: DL: Wyatt Ness 3-2-5--10; BR: Micah Hershey 27-16-14--57

Girls hockey

Tuesday's results

Warroad 2, EGF Senior High 2, OT

Thief River Falls 14, Crookston 0

Roseau 8, Bemidji 0

International Falls 8, Park Rapids 2

Fargo Davies 4,

Grand Forks 3

First period: 1. FD, Kylie Schafer (unassisted) 0:37; 2. FD, McKenna Peterson (Alexis Sampson, Schafer) 3:25; 3. GF, Payton Kriewald (Jessica Lee, Katelin Petersen) 10:31

Third period: 4. GF, Petersen (Jessica Lee, Taiylor Ellingson) 6:23; 5. FD, Schafer (Alysse Glasner, Katie Matter) 9:17; 6. FD, Alexis Sampson (Paige Hanson) 15:45; 7. GF, Petersen 16:45