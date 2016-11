Monday's local scoreboard

Griggs Co. Cent. 17-11-28-21

Finley-Sharon/Hope-Page (kills-blocks-service aces)—Macey Satrom 0-0-1, Madison Christian 9-1-5, Cierra Jacobson 14-0-6 (16 digs), Rian Richards 2-0-0, Dacotah Bergstrom 4-0-1 (11 digs), Mikayla Koenig 7-0-0, Jana Mehus 11-3-5 (29 assists, 16 digs), Zoie Breckheimer 0-01 (22 digs)

Griggs County Central (kills-blocks-service aces)—Daphne Kenninger 8-0-0, Kennedy Hannesson (11 digs), Kayla Kenninger 1-0-0, Ella Stokka 6-3-0, Emmee Gronneberg 0-0-2 (14 digs), Kayce Saxberg 4-0-0, Cortney Hornung 1-0-1 (25 assists, 10 digs), Alicia Larsgaard 15-1-0 (11 digs)

Thompson 25-25-25,

Hillsboro-CV 16-23-1

Hillsboro-Central Valley (kills-blocks-service aces)—Janessa Matthys 1-0-0 (20 digs), Ashley Wright 5-1-0, Katja Berge 11-1-1 (12 digs), Kelsey Moore 5-0-0, Saige Forseth 1-1-0 (19 assists), Kinsey Allen 2-1-0, Karlee Johnson 4-4-0

Thompson (kills-blocks-service aces)—Kaia Sorby 1-0-0 (11 assists), Summer Brown 0-0-1, Ashlyn Warcken 3-0-0, Caroline Nistler 7-4-1, Jordyn Bohlman 0-0-1 (16 assists), Allie Ivesdal (16 digs), Isatu Shirek 4-1-1, Macy Jordheim 4-1-0, Taylor Zak 10-4-1 (14 digs), Kailen Dolleslager 6-5-3 (10 digs)

Park River 25-25-25,

North Border 16-14-16

North Border (kills-blocks-service aces)—Haylee Christianson 3-0-0, Taylor Thompson 6-0-1, Hannah Johnson 10-1-0 (15 digs), Natalie Carignan 1-0-0 (21 assists), Jaidyn Volk 4-1-0, Mandi Stark 0-0-1

Park River/Fordville-Lankin (kills-blocks-service aces)—Amy Seim 1-0-0 (16 digs), Josie Markusen 1-0-1, Maris Miller 0-0-1, Bailey Beneda 7-1-0, Elaina Swartz 4-1-3, Jenna Zavalney 4-2-5 (16 assists, 10 digs), Gretchen Brummond 3-2-0, Taylor Dalbey 5-2-10, Hannah Gordon 2-0-0

Drayton-V-E 25-21-21-25-17,

May-Port-CG 14-25-25-17-15

Mayville-Portland-CG (kills-blocks-service aces)—Holly Grandalen 1-0-3 (35 digs), Erin Freeland 9-2-0, Abby Freeland 4-0-0 (26 assists), Jada Nygaard 0-0-3, Madisen Knudsvig 14-6-0, Katelin Grinde 1-0-3 (16 digs), Madeline Carr 8-5-0, Cora McClenahen 12-1-0 (15 digs), Ellie Bergstrom 0-0-2,

Shelby Sedivec 0-0-0 (17 assists)

Drayton/Valley-Edinburg (kill-blocks-service aces)—Hailey Jackson 9-0-0 (17 digs), Rachel Jonasson (15 digs), Taylor Stegman 4-1-4, Sierra Jenson 7-3-2, Laiken Larson 15-2-1 (25 digs), Emily Swanson 5-3-1 (43 assists), Taylor Reilly 16-4-0

N.D. Region 4

In Devils Lake, Monday

Quarterfinals

North Star 25-25-25,

Dunseith 14-10-14

Dunseith (kills-blocks-service aces)—McKenzie St. Claire 2-0-0, Sabyl Hunt 7-0-0, Brooke Henry 2-0-0

North Star (kills-blocks-service aces)—Kellie Jo Huschle 8-0-1, Peyton Halverson 3-0-2, Madison Borstad 0-1-4 (22 assists), Macey Kvilvang 4-5-1, Stephanie Miller 0-1-0, Gabbie Miller 16-0-1

Harvey-WC 25-18-20-25-15,

Benson County 16-25-25-17-12

Benson County (kills-blocks-service aces)—Camee Wangler (30 assists), Danielle Schwanke 10-x-4 (20 digs), Erin Jorgenson 13-2-x, Kaylee Lybeck 6-3-4, Shelby King x-6-x, Emily Sears x-x-2

Harvey-Wells County (kills-blocks-service aces)—Rylee Heil 7-2-0, Karlie Dockter 8-1-2, April Hagemeister 2-0-2 (32 assists), Kari Wolfe 12-4-1 (12 digs), Jaye Fike 11-1-0, McKayla Jones 5-1-0, Andrea Buechler 0-0-1

Dakota Prairie 25-25-25,

New Rockford-Sheyenne 18-19-15

Dakota Prairie (kills-blocks-service aces)—Emma Poehls x-0-7 (18 assists), Carly Lippert 10-0-x, Ashley Quam x-1-4, Paige Haakenson 7-0-x, Shaye Frederick 4-5-x

New Rockford-Sheyenne (kills-blocks-service aces)—Rebecca Allmaras (28 digs), Alexis Lies (17 assists), Alicia Louters 16-3-0, Hannah Heinz 0-0-2, Hannah Haley (14 digs), Ashley Schuster 6-0-0

Langdon-E-M 25-25-25,

St. John 11-11-12

St. John (kills-blocks-service aces)—n/a

Langdon-Edmore-Munich (kills-blocks-service aces)—Rachel Hill 1-0-4 (35 assists), Sydney Ellingson 5-0-1, Madison Pritchard 0-0-2, Jordyn Worley 6-0-6, Arynn Crockett 1-0-0, Madi Hart 15-0-3 (12 digs), Callie Ronningen 13-0-3, Tara Hiller 2-0-0

All-Pine to Prairie

Win-E-Mac—Olivia Simonson, Alayna Espeseth, Breanna Carroll; Fertile-Beltrami—Megan Bryn, Aerielle Capes, Jaden Christianson; Fosston—Emily Curfman, Kaili Schmidt, Haley Swanson; Climax-Fisher—Mikayla Vasek; Ada-Borup—Elizabeth Birkemeyer, Kora Kritzberger, Emma Kroshus, Brooke Ruebke; Lake Park-Audubon—Elsa Larson; Norman Co. East/Ulen-Hitterdal—Regan Opsahl; Park Christian—Lexus Noyes; Waubun—Makena Spaeth.

Honorable mentions

Win-E-Mac—Maci Hamre, Lauren Strom; Fertile-Beltrami—Danielle Dufault, Shelby Dunbar; Climax-Fisher—Abbie Altepeter, Christina Cakebread; Fosston—Lillie Manecke; Bagley—Bayli Dukek, Cassie Keough; Mahnomen—Lindsey Thompson; Norman Co. West—Elle Rufsvold; Ada-Borup—Zoe Johnson, Mariah McKeever; Lake Park-Audubon—Lexi Briard; NCE/UH—Mariah Stueness; Park Christian—Carmen Albrecht, Taryn Nellermoe; Waubun—Vanessa Spry, Hanna Vanata.

Most valuable player—Olivia Simonson.

Defensive player of the year -Emma Kroshus.

Coach of the year—Lynette Kaster, Win-E-Mac.

N.D. A East Region

Today quarterfinals

All matches 7 p.m.

Devils Lake at GF Red River (No. 1); Fargo Davies (No. 5) at West Fargo (No. 4); Valley City at Fargo Shanley (No. 2); Fargo North at WF Sheyenne (No. 3)

Tournament continues Nov. 11-12 in Fargo.

Minn. Class A tournament

At Xcel Energy Center

Quarterfinals Thursday

Stephen-Argyle vs. Mayer Lutheran (No. 1 seed), 12:30 p.m.; Heritage Christian Academy (No. 4) vs. Underwood (No. 5), 1 p.m.; Tracy-Milroy-Balaton (No. 2) vs. Kimball, 3 p.m.; Caledonia (No. 3) vs. Cook County, 3 p.m.

Friday

Championship semifinals, 1 and 3 p.m.

Consolation semifinals, 1 and 3 p.m.

Saturday

Fifth place, 9 a.m.

Third place, 11 a.m.

Championship, 1 p.m.

Minn. Class AA tournament

At Xcel Energy Center

Quarterfinals, Thursday

Kenyon-Wanamingo (No. 1 seed) vs. Academy of Holy Angels, 5 p.m.; Concordia Academy-Roseville (No. 4) vs. Morris Area/Chokio-Alberta (No. 5), 5 p.m.; Maple Lake (No. 2) vs. Dilworth-G-F, 7 p.m.; Kasson-Mantorville (No. 3) vs. Hermantown, 7 p.m.

Friday

Championship semifinals, 5 and 7 p.m.

Consolation semifinals, 5 and 7 3 p.m.

Saturday

Fifth place, 11 a.m.

Third place, 1 p.m.

Championship, 3 p.m.

Prep football

6

All-N.D. Region 2A

First team

Larimore—Levi Hofer, Caleb Hofer, Monty Hendrickson, Brody Wagner, Royce Verkuehlen, Elijah Holter, Jacob Tupa; Langdon-Munich—Jacob Delvo, Anfernee Economy, Connor Tetrault, Chase Peebles, Brady Otto, Hayes Haslekaas; Park River/Fordville-Lankin—Jackson Hankey, Jordan Omlie, Adam Johnson, Cole Clemetson, Tanner Jelinek, Callan Hunter; Lakota-Edmore-Dakota Prairie—Hunter Sand; Harvey-Wells County—Trevor Schimke, Parker Alexander, Jarett Anderson, Ridge Walker, Cole Faul; Rugby—Anders Johnson, Kade Leier, Kaden Jaeger.

Second team

Larimore—Dalton Meidinger, Clayton Schlett, Tyler Linneman; Langdon-Munich—Carter Curry, Henry Gourneau; Park River/Fordville-Lankin—Trent Carlson, Ian Helgeson, Adam Zavalney, Andy Moe; Lakota-Edmore-Dakota Prairie—Mike Wall, Cole Matejcek, Nathan Lorenz, Alex Otto; Harvey-Wells County—Hunter Ripplinger, Hayden Beck, Stephen Rappuhn; Rugby—Landen Foster, Alex Hoffert.

Senior player of the year—Jackson Hankey.

Coach of the year—Kal Triplett, Larimore.

All-N.D. Region 4 9-man

North Prairie—Brody Cahill, Garrett Munro, Gabe Leonard, Tucker Boucher, Alex Abrahamson, Jared Loing; St. John—Bryor Parisien, Tyrall Defender, Kyler McGillis, Brian Gable, Max Defender; Benson County—Andrew Follman, Spencer Follman; Towner-G-U—Cole Bethke, Caleb Cross, Kolter Schell, Shayden Luna; Drake-Anamoose—Brett Filler, Tommy Gonzales, Nick Hoffman, Trey Windish; Dunseith—Larry Beston, Hunter Gladue, Taylor Peltier; Surrey—Ethan Campbell, Colton Snyder.

Honorable mentions

North Prairie—Linden Stave, Carson Wilkes; St. John—Alex Charette, Dalton Prouty; Benson County—Ryan Wangler, Reed Eberle; Towner-G-U—Lane Bachmeier, Drake-Anamoose—Pete Buri, Seth Fahy; Dunseith—Joe Parisien, Josh Nadeau; Surrey—Daulton Klein.

Senior athlete of the year—Brody Cahill.

Coach of the year—Pat Wilkes, North Prairie.

N.D. 9-man playoffs

Friday

Championship, Thompson vs. New Salem/Glen Ullin, Fargodome, noon

N.D. Class A playoffs

Friday

Championship, Des Lacs-Burlington vs. Ellendale/Edgeley/Kulm, Fargodome, 9:10 a.m.

N.D. Class AA playoffs

Friday

Championship, Bismarck St. Mary's vs. Kindred, 3 p.m., Fargodome

N.D. Class AAA

Friday

Championship, Century vs. Bismarck, Fargodome, 6:40 p.m.

Minn. 9-man playoffs

Friday's quarterfinals

Edgerton-Ellsworth (10-1) vs. Grand Meadows (11-0), 7 p.m., Rochester; Stephen-Argyle (10-1) vs. Waubun (11-0), 7 p.m., Bemidji State; Fergus Falls Hillcrest (10-1) vs. Cleveland-Immanuel Lutheran (11-0), 5 p.m., St. Cloud; Ely (10-0) vs. Cromwell-Wright (11-0), 7 p.m., Duluth

At U.S. Bank Stadium

Semifinals

Nov. 17, 11:30 a.m., and Nov. 18, 9 a.m.

Championship

Nov. 25, 10 a.m.

Minn. Class A playoffs

Quarterfinals

Friday

Murray County Central (8-3) vs. Rutherford-Peterson (10-1), 7 p.m., New Prague; Minneapolis North (10-0) vs. Janesville-Waldorf-Pemberton (8-3), 7 p.m., Richfield

Saturday

Mahnomen (10-1) vs. Browerville-Eagle Valley (8-3), 6 p.m., Bemidji State; Braham (8-2) vs. Wabasso (10-1), 5 p.m., St. Cloud

At U.S. Bank Stadium

Semifinals

Nov. 19, 9 and 11:30 a.m.

Championship

Nov. 26, 10 a.m.

Minn. Class AA playoffs

Quarterfinals

Friday

Barnesville (10-0) vs. Pillager (11-0), 7 p.m., Moorhead High; Norwood-Young America (7-3) vs. Maple River (9-2), 7 p.m., Shakopee; Royalton (9-1) vs. Eden Valley-Watkins (9-1), 7 p.m., Brainerd

Saturday

Lakeview Cottonwood (9-2) vs. Caledonia (11-0), 11 a.m., Gustavus Adolphus College

At U.S. Bank Stadium

Semifinals

Nov. 17, 2 p.m., and Nov. 18, 11:30 a.m.

Championship

Nov. 25, 1 p.m.

Minn. Class AAA playoffs

Quarterfinals

Friday

Dilworth-G-F (10-1) vs. Morris Area/Chokio-Alberta (9-1), Alexandria

Saturday

Jackson County Central (10-0) vs. Rochester Lourdes (10-0), 2 p.m., Gustavus Adolphus; St. Croix Lutheran (10-0) vs. Belle Plaine (9-2), 3 p.m., Lakeville North; Greenway/Nashwauk-Keewatin (7-2) vs. Pierz (9-1), 1 p.m., Brainerd

At U.S. Bank Stadium

Semifinals

Nov. 19, 2 and 4:30 p.m.

Championship

Nov. 26, 1 p.m.

Minn. Class AAAA playoffs

Quarterfinals

Friday

South St. Paul (10-0) vs. Winona (9-1), East Ridge, 7 p.m.; Rocori-Cold Spring (8-3) vs. Orono (7-4), 8 p.m., St. Cloud; Fridley (8-2) vs. Marshall (10-0), 7 p.m., Burnsville; Cloquet (7-3) vs. Benilde-St. Margaret's (7-3), 7 p.m., Chisago Lakes

At U.S. Bank Stadium

Semifinals

Nov. 17, 4:30 p.m., and Nov. 18, 4:30 p.m.

Championship

Nov. 25, 4 p.m.

Men's hockey

6

USCHO.com poll

1. Minn.-Duluth (50) 7-1-2

2. Denver 6-2-0

3. Boston College 8-2-1

4. Boston U 4-2-1

5. UMass Lowell 6-2-2

6. North Dakota 5-3-1

7. Quinnipiac 5-3-1

8. Minnesota 4-2-2

9. Notre Dame 4-3-1

10. Harvard 3-0-1

11. Minn. State 7-3-0

12. Penn State 7-1-1

13. St. Cloud St. 4-4-0

14. Ohio State 5-1-3

15. Bemidji State 8-2-0

16. Union 8-2-1

17. Providence 3-3-2

18. Michigan 4-3-1

19. Yale 2-1-0

20. Lake Superior St. 6-2-0

College football

6

FCS coaches poll

1. Sam Houston St. (22) 9-0

2. Jacksonville St. (2) 8-1

3. Eastern Wash. (1) 8-1

4. N.D. State (1) 8-1

5. James Madison 8-1

6. The Citadel 9-0

7. Chattanooga 8-1

8. Richmond 7-2

9. N.C. A&T 8-1

10. North Dakota 8-2

11. Villanova 7-2

12. S.D. State 6-3

13. Central Arkansas 8-1

14. Charleston Southern 5-3

15. Youngstown St. 6-3

16. Grambling State 7-1

17. Montana 6-3

18. Lehigh 8-2

19. Western Illinois 6-3

20. Cal Poly 6-3

21. Samford 6-3

22. Harvard 7-1

23. New Hampshire 6-3

24. Liberty 6-3

25. North Carolina Cent. 7-2

FCS STATS poll

1. Sam Houston St. (113) 9-0

2. Jacksonville St. (19) 8-1

3. Eastern Washington (19) 8-1

4. N.D. State (4) 8-1

5. Citadel (7) 9-0

6. James Madison 8-1

7. Chattanooga 8-1

8. Richmond 7-2

9. Villanova 7-2

10. North Carolina A&T 8-1

11. S.D. State 6-3

12. North Dakota 8-2

13. Central Arkansas 8-1

14. Charleston Southern 5-3

15. Coastal Carolina 7-2

16. Cal Poly 6-3

17. Youngstown St. 6-3

18. Montana 6-3

19. Western Illinois 6-3

20. Grambling State 6-1

21. New Hampshire 6-1

22. Samford 6-3

23. Lehigh 8-2

24. Harvard 7-1

25. Liberty 6-3

Bowling

6

WOMEN

High Week Game

Tiana Delzer................259

Rachel Schreiner.........248

Suwonie Carberry........224

Danielle Kotterheinrich..219

Kelly Mikkelson............214

High Week Series

Tiana Delzer..............642

Rachel Schreiner........592

Lisa Perreault..............554

Alicia Johnson.............536

Ashley Hayes.............524

High Season Game

Tiana Delzer...............259

Amy Stromsodt............256

Rachel Schreiner...........248

Maddie Kreiger.............240

Tiana Delzer...............229

High Season Series

Tiana Delzer..............642

Tari Mitzel.................600

Rachel Schreiner........592

Tiana Delzer..............573

Lisa Perreault.............571

MEN

High Week Game

Steve Berry Jr...............300

Kris Scott.....................276

David Collins................267

Jon Zimbelman......,......267

Adam Cailler.................257

Mike Torrance..............257

High Week Series

Kris Scott.................. .800

Steve Berry................737

Jamie Kosmatka.........734

Mike Torrance............718

Brad Nelson................684

High Season Game

Steve Berry Jr...........300

Mike Cordts...............300

Matt Strickler.............300

Joel Galle..................300

Dustin Robles.............300

High Season Series

Kris Scott...................800

Rob Pinard................785

Joel Galle................ .752

Joe Jensen................750

Steve Berry Jr............747

GGF leagues

Hi-Lo—LIsa Perreault 194, 554; Sue Voelker 190; Sonja O'Neill 498

High Flyer's Senior—Betty Lou Varland 189, 472; Jan Torrance 174; Kathy Ready 461

Red Ray—Genny Vonasek 178; Jennifer Kovar 177; Sandie Eaton 491; Marlene Nolte 470

Double R—Tiana Delzer 259, 642; Suwonie Carberry 182; Betts Benson 182, 477

Six Pack—Danielle Koetterheinrich 219, 514; Kelly Mikkelsen 214, 482

WWW—Genny Vonasek 178, 486; Kelly Jacobson 174; Donna Schothorst 438

1st Niters—Carolyn Homstad 202, 515; Janine Groseth 184, 506

Commercial (10/24)—Men: Brad Nelson 256; Barry Zimmerman 248; Pat Gaddie 656; Todd Iverson 642; Women: Alicia Johnson 209, 536; Terri Larson 184; Lisa Sheard 462

Commercial (10/17)—Men: Jon Zimbelman 267; Adam Cailler 257, 661; Brad Nelson 648; Women: Kristi Litzinger 197, 569; Alicia Johnson 183; Pam Zimbelman 490

Big Dogz—Men: Steve Berry 300, 737; Bill Lewis 234, 602; Women: Shelly Murray 200; Lori Helle 172; Ashley Hayes 496; Becky Evenson 486

XYZ Doubles—Men: Al Borho 218, 617; Matt Christensen 210, 552; Women: Ashley Hayes 193, 524; Katelyn Barber 172; Erica Dolinar 488

Mixed-Up Doubles—Men: Bernie Carberry 214; Dan Hennessy 201, 535; Dave Clifton 536; Women: Rachel Schreiner 248, 592; Suwonie Carberry 224; Amy Stromsodt 506

J.S. Sundowners—Men: Steve Jacobson Sr. 214; Ricky Russell 180, 463; Donny Gamache 335; Women: Betts Benson 191; Loretta Vandal 170; Janel Johnston 342; Sharon Daucsavage 310

Southside—Men: Mike Torrance 257, 718; Chad Litzinger 247, 683; Women: Shirley Smith 131, 386

Miracle Mile—Kris Scott 276, 800; David Collins 267; Jamie Kosmatka 734

Thursday Night Rollers (10/27)—Brad Nelson 238, 684; Jon Zimbelman 216; Dustin Robles 614

Thursday Night Rollers (10/20)—Cory Van Rueden 249, 617; Reuben Samuelson 221; Mark Kotrba 607

Bantam—Boys: Ethan Blanchard 149, 384; Deacon Stickel 89, 227; Girls: Allie Grotte 102, 254; Lillie Miller 70, 187

Prep—Boys: Jacob Warnke 166, 366; Calaeb Sapa 162, 440; Girls: Sarah Schreiner 136, 328

Junior-Senior—Boys: Joey Grabanski 233, 572; Nic Heilman 212, 521; Girls: Sarah Mord 234, 625; Marissah Smith 159, 398