TUESDAY'S LOCAL SCOREBOARD

GF Red River (kills-blocks-service aces)—Maddie Anderson 3-2-x (3 digs), Kendra Bohm 9-5-x (7 digs), Alexis Brown 9-1-x (5 digs), Maddie Johnson (29 digs), Sarah Lancaster x-x-1 (5 digs), Ella Paul x-x-5 (5 digs), Lexi Robson 2-x-3 (39 assists, 14 digs), Hanna Schreiner 7-1-x (3 digs), Alex Sorenson (1 dig), Maggie Steffen 17-x-2 (14 digs)

West Fargo (kills-blocks-service aces)—Darian Chwialkowski 16-x-2 (17 digs), Tiana Pfaff 14-2-3, Taylor Morris (36 assists), Mariah Schatz 5-1-x, Kinsey Erickson 4-x-1, Hannah Tangen (14 digs)

Fargo North 25-25-25,

GF Central 21-9-16

Fargo North (kills-blocks-service aces)—Kaia Hudson (23 digs), Taiylor Peratt 9-x-x, Alexis Bachmeier 7-x-4, Elise Bakke 7-3-x, Maddi Holm (26 assists)

GF Central (kills-blocks-service aces)—Heather Barth x-x-2 (6 assists, 8 digs), Alyssa Lipsh 3-x-x, Chloe Woinarowicz (5 assists, 3 digs), Taylor White 3-1-x, Shayla Ouellete 3-2-1, Morgan Belgarde 1-x-x, Bailey Jaeger 2-x-x

Late Monday

North Star 21-25-25-25,

Langdon-E-M 25-21-18-23

Langdon-Edmore-Munich (kills-blocks-service aces)—Callie Ronningen 17-2-2 (11 digs), Madi Hart 16-2-0 (19 digs), Sydney Ellingson 0-0-8 (23 digs), Rachel Hill 1-1-4 (40 assists, 10 digs), Jordyn Worley 5-0-0 (14 digs), Tara Hiller 2-1-0, Arynn Crockett 1-0-0, Madi Pritchard 0-0-1.

North Star (kills-blocks-service aces)—Kellie Jo Huschle 4-1-0, Peyton Halverson 3-2-0, Macey Kvilvang 17-3-1 (12 digs), Stephanie Miller 2-1-0 (11 assists), Gabbie Miller 8-4-4, Madison Borstad 0-1-2 (19 assists).

Minn. Section 8A

At Bagley, Tuesday

West subsection championship

Stephen-Argyle 16-25-28-25

Kittson CC 25-16-26-23

Stephen-Argyle (kills-blocks-service aces)—Abigail McGlynn 28-4-1, Savannah Riopelle 5-2-1 (25 assists), Maddie Weberg 0-0-3 (22 digs), Jules Efta 0-2-0 (24 assists), Autumn Thompson 14-2-1, Deborah Haugen 7-3-0

Kittson County Central (kills-blocks-service aces)—Lexi Turn 2-1-0 (50 assists), Madyson Hennen 0-0-2, Kiley Whitlock 9-3-0, Sydney Docken 7-1-0, Marlee Turn 18-0-0, Kasey Soliah 7-7-0, Sophie Klegstad 4-0-0, Tea Jerome 9-0-0

East subsection championship

Win-E-Mac 25-25-25,

Fosston 18-22-20

Fosston (kills-blocks-service aces)—Lillie Manecke 7-0-0, Katie Hemmingsen 0-0-1, Emily Curfman 6-0-0, Kalli Schmidt 12-0-0, Haley Swanson 0-0-1 (25 assists)

Win-E-Mac (kills-blocks-service aces)—Lauren Strom 11-0-1, Kylie Stuhaug (9 assists), Maci Hamre (21 assists), Olivia Simonson 10-2-1, Alayna Espeseth 13-0-2, Sydney Tadman

Friday's championship

In Crookston

Stephen-Argyle vs. Win-E-Mac, 7:30 p.m.

Minn. Section 8AA

Tuesday's results

South subsection championship

Wadena-Deer Creek over Pequot Lakes 25-21, 25-15, 25-22

North subsection championship

Dilworth-G-F 25-22-25-25,

Roseau 21-25-16-16

D-G-F—Jena Jacobson (13 assists), Jocelyn Dubbels 4-1-x, Shelby Mullikin 9-x-x, Paige Fabre (17 digs), Mattie Fischer 1-5-x, Grace Steichen 7-1-1, Sofia Reno (29 assists), Faith Anderson 22-x-x, Joeli Kelso 1-1-x

Roseau High School—Victoria Johnson 14-3-1 (16 assists), Kiley Borowicz 12-x-1 (16 digs), Kacie Borowicz 6-x-1 (20 digs), Rylie Bjerklie 5-2-x, Lyria Moser x-x-1 (18 assists)

Saturday

Section 8AA championship Wadena-Deer Creek vs. D-G-F, 7 p.m., site TBA

Prep football

9-man all-Region 1

Hatton-Northwood: Lucas Mohn, Ben Johnson, Jamie Gorres, Thomas Myszkowski; Mayville-Portland-CG: Rylee Groth, Dawson Sedivec, Tristian Beck, Preston Edinger, Reese Hanson; Finley-Sharon/Hope-Page: John Lee, Ethan Brown, Carson Fetting, Jack Ihry; Hankinson: Cody Mauch, Mason Falk, Race Kath, Devan Round, Ryan Biewer; Wyndmere-Lidgerwood: Charlie Moffet, Wyatt Harles, Aaron Bell, Luke Foertsch, Alix Wisnewski, Andres Vasquez; Richland: Jake Ihland, Austin Roob, Hunter Lentz, Cooper Lingen; LaMoure-L-M: Levi Hirschkorn, Landon Smith, Shay Ness; Sargent Central: Justin Lehmann, Drew Wittich.

Honorable mentions

Hatton-Northwood: Colby Rostvet, Colton Rostvet, Andrew Gorres; Mayville-Portland-CG: Kade Elliott, Sammy Satrom, Marvin Pascal: Finley-Sharon/H-P: Dillon Erickson, Xavier Jacobson, Jackson Kamrud; Hankinson: Nick Mauch, Hayden Boll, Jaxon Mauch; Wyndmere-Lidgerwood: Ismael Vasquez, Hunter Churchill, Gabe Chavez; Richland: Blake Loomis, Carter Lingen, Trenton Dufner; Sargent Central: Cole Chapin, Christian Siemieniewski.

Co-senior players of the year: Cody Mauch and Jake Ihland.

Coach of the year: Jason Monilaws, Hankinson.

N.D. 9-man playoffs

Saturday's semifinals

Thompson at Bismarck Shiloh Christian, 2 p.m.

North Prairie at New Salem/Glen-Ullin, 2 p.m.

Nov. 11

Championship, Fargodome, noon

N.D. Class A playoffs

Saturday's semifinals

Des Lacs-Burlington at Minot Ryan, 1:30 p.m.

Ellendale/Edgeley/Kulm at Langdon-Munich, 2 p.m.

Nov. 11

Championship, 9:10 a.m., Fargodome

N.D. Class AA playoffs

Saturday's semifinals

Hillsboro-Central Valley at Bismarck St. Mary's, 3 p.m.

Kindred at Fargo Shanley, 3 p.m.

Nov. 11

Championship, 3 p.m., Fargodome

N.D. Class AAA

Friday's semifinals

Bismarck at Minot, 7 p.m.

Bismarck Century at West Fargo, 7 p.m.

Nov. 11

Championship, Fargodome, 6:40 p.m.

Minn. Section 8A

Thursday

Championship, Mahnomen vs. Polk County West, 8 p.m., Fargodome

Minn. Section 8 9-man

Thursday

Stephen-Argyle vs. Clearbrook-Gonvick, Championship, 12:30 p.m., Fargodome

Minn. Section 8AA

Friday

Championship, Barnesville vs. Hawley, 8 p.m., Fargodome

Minn. Section 8AAAA

Friday

Championship, Willmar vs. Rocori-Cold Spring, 7 p.m., at Alexandria

Minn. Section 6 9-man

Thursday

Championship, Waubun vs. Nevis, 3 p.m., Fargodome

Minn. Section 8AAA

Thursday

Championship, Dilworth-G-F vs. Pequot Lakes, 5:30 p.m., Fargodome

College football

Big Sky Conference

Conf. Overall

North Dakota 6-0 7-2

Eastern Washington 5-0 7-1

Cal Poly 4-1 6-2

Weber State 4-1 5-3

Northern Colorado 3-2 5-3

Southern Utah 3-3 4-4

Northern Arizona 3-3 4-4

Montana 2-3 5-3

Idaho State 1-4 2-6

Portland State 1-4 2-6

UC Davis 1-4 2-6

Sacramento State 1-5 1-8

Montana State 0-5 2-6

Saturday's games

UND at Northern Colorado, 1:05 p.m.

Northern Arizona at Weber, 1 p.m.

Montana State at Southern Utah, 1 p.m.

Portland State at UC Davis, 6 p.m.

Idaho State at Montana, 4 p.m.

Eastern Washington at Cal Poly, 8:05 p.m.

Missouri Valley Conference

Conf. Overall

North Dakota St. 4-1 7-1

Youngstown St. 4-1 6-2

South Dakota St. 4-1 5-3

Western Illinois 3-2 6-2

South Dakota 3-2 4-4

Missouri St. 2-3 4-4

Northern Iowa 2-3 3-5

Indiana St. 2-4 4-5

Illinois St. 2-4 4-5

Southern Illinois 0-5 2-6

Saturday's games

Youngstown State at NDSU, 2:30 p.m.

Northern Iowa at Indiana State

South Dakota at Southern Illinois

Missouri State at S.D. State

Illinois State at Western Illinois

North Star

Conf. Overall

Dickinson St. 5-0 7-2

Valley City St. 4-2 5-4

Presentation 2-2 6-2

Mayville St. 2-2 4-4

Dakota St. 2-3 5-4

Jamestown 2-3 3-6

Waldorf 0-5 1-8

Saturday's games

Dickinson at Mayville, 1 p.m.

Jamestown at Walford

Dakota at Presentation

Northern Sun

North

Conf. Overall

Minn. Duluth 5-0 8-2

Bemidji St. 4-1 7-2

MSU-Moorhead 3-2 5-4

Northern St. 3-2 5-4

St. Cloud 3-2 4-5

Minot 1-4 2-7

U-Mary 1-4 1-8

Minn.-Crookston 0-5 0-9

South

Conf. Overall

Sioux Falls 5-0 9-0

Augustana 3-2 6-3

Minn-Mankato 3-2 6-3

Winona 3-2 6-3

SW Minn. St. 2-3 5-4

Upper Iowa 2-3 3-6

Wayne St. 2-3 3-6

Con. St. Paul 0-5 2-7

Saturday's games

Minn.-Crookston at Northern, 1 p.m.

Moorhead at Bemidji, 1 p.m.

Upper Iowa at Sioux Falls

Augustana at Concordia-St. Paul

Mankato at Wayne State

SW Minnesota at Winona

St. Cloud at Minot

Mary at Duluth

Women's basketball

Tuesday's result

Dakota Wesleyan 69, Valley City St. 62

College volleyball

Tuesday's result

N.D. State over South Dakota 19-25, 25-15, 25-22, 29-27