Friday local scoreboard

Fargo Shanley def. Fargo North 25-14, 15-25, 25-23, 23-25, 15-11

West Fargo def. Fargo Davies 25-10, 19-25, 25-22, 25-27, 15-10

GF Red River 25-25-25,

Fargo South 18-17-22

GF Red River (kills-blocks-service aces)—Maddie Anderson 6-1-0, Kendra Bohm 5-0-0, Alexis Brown 5-2-2, Isabell Fetsch 0-0-1, Maddie Johnson (18 digs), Ella Paul 1-0-0, Alyssa Mulroy 1-0-2, Lexi Robson 1-0-0 (26 assists), Hanna Schreiner 8-2-1, Maggie Steffen 11-0-0

Fargo South (kills-blocks-service aces)—Abbie Sherva 1-0-1 (12 digs), Emily Jackson 1-0-0 (7 assists), Maya Krause 4-0-0, Mackenzie Korbel 0-4-0, Anna Brakke 4-0-0, Claire Johnson 4-0-0 (7 assists)

WF Sheyenne 25-25-25,

GF Central 17-12-14

West Fargo Sheyenne (kills-blocks-service aces)—NA

GF Central (kills-blocks-service aces)—Taylor Berry 0-0-2, Sadie McGee 3-0-0 (10 assists), Korri Gust 6-0-0

Finley-S-H-P 25-25-25,

Cavalier 10-12-15

Cavalier (kills-blocks-service aces)—Haydee Krieg 3-1-0, Jaiden Erlendson 3-0-1, Britney Erlendson 0-0-3, Clarissa Hartz 2-0-1, Peyton LeTexier 0-0-1 (8 assists)

Finley-Sharon/Hope-Page (kills-blocks-service aces)—Madison Christian 6-5-1, Cierra Jacobson 9-0-0, Dacotah Bergstrom 4-0-1, Mikayla Koenig 2-1-1, Jana Mehus 5-2-4 (22 assists), Emily Hoffman 4-1-0, Zoie Breckheimer 1-0-2

Hillsboro-CV 25-25-25,

Grafton 23-12-11

Hillsboro-Central Valley (kills-blocks-service aces)—Ashley Wright 8-0-1, Katja Berge 16-0-0, Karlee Johnson 8-2-0, Saige Forseth 2-0-1 (41 assists)

Grafton (kills-blocks-service aces)—Fayqua El-Sarraf 3-0-0, Adriana Lee 4-0-0, Sydney Carignan 0-0-1 (8 assists), Karlie Wardner, Anna Thompson 10-1-0

Thompson 25-25-23-25,

Larimore 15-16-25-12

Thompson (kills-blocks-service aces)—Summer Brown 0-0-1, Macy Jordheim 3-0-0, Caroline Nistler 4-2-5, Isatu Shirek 3-1-1, Jordyn Bohlman (14 assists), Kaia Sorby (12 assists), Taylor Zak 17-5-0,

Kailen Dolleslager 5-1-3

Larimore (kills-blocks-service aces)—Macy Yahna 1-1-2, Lily Hendrickson 5-1-0, Haley Verkuehlen 7-5-1, Jenna Johnson 4-0-1 (20 assists), Ivy Daws 1-1-1, Sloan Smith 9-7-2

Edgeley-Kulm 25-25-25,

Midkota 19-17-18

Midkota (kills-blocks-service aces)—Victoria Vollmer 1-5-2, Mikayla donohue 5-1-0, Lauren Topp 4-0-0, Jakenda Short 0-0-1 (12 assists), Mariah Topp 5-0-0

Edgeley-Kulm (kills-blocks-service aces)—Lilly Malone 5-0-0, Taylor Mathern 0-0-1, Kaitlyn Schiele 3-0-3 (15 assists), Tallie Hanson 3-0-0 (13 assists), Addie Hanson 0-1-0, Katie Entzi 20-0-0 (12 digs), Bailey Anderson 1-1-2, April Bertston 1-0-0, Haley Olson 0-0-1 (12 digs)

Park River-F-L 25-23-25-25,

Griggs CC 19-25-12-12

Griggs County Central (kills-blocks-service aces)—Daphne Kenninger 8-1-0, Kayla Kenninger 1-1-3, Ella Stokka 6-2-0, Jaycee Andel 0-0-1, Kayce Saxberg 5-0-0, Cortney Hornung 0-0-2 (22 assists), Alicia Larsgaard 12-1-2 (23 digs)

Park River/Fordville-Lankin (kills-blocks-service aces)—Amy Seim 0-0-1 (42 digs), Bailey Beneda 10-1-0, Elaina Swartz 9-0-2 (18 digs), Jenna Zavalney 2-0-3 (42 assists), Gretchen Brummond 8-0-0, Taylor Dalbey 17-1-2, Hannah Gordon 7-1-0

Drayton-V-E 25-25-25,

North Border 16-11-23

Drayton/Valley-Edinburg (kill-blocks-service aces)—Hailey Jackson 7-0-0 (14 digs), Rachel Jonasson (20 digs), Sierra Jenson 6-0-1, Laiken Larson 11-2-0 (13 digs), Emily Swanson 4-1-0 (20 assists), Taylor Reilly 9-3-0

North Border (kills-blocks-service aces)—Taylor Thompson 2-3-0, Hannah Johnson 14-0-1 (16 digs), Natalie Carignan 2-0-0 (20 assists), Jaidyn Volk 3-0-0, Mandi Stark (14 digs)

Benson Co. 25-25-25,

Dakota Prairie 21-18-18

Dakota Prairie (kills-blocks-service aces)—Emma Poehls (16 assists),

Ashley Quam 5-1-0, Paige Haakenson 9-0-2, Shaye Frederick 4-1-0

Benson County (kills-blocks-service aces)—Camee Wangler (19 assists),

Danielle Schwanke 10-0-5, Erin Jorgenson 5-0-2, Kaylee Lybeck 9-0-2

Langdon-Munich 25-25-25,

Lakota 11-12-8

Langdon-Munich (kills-blocks-service aces)—Madi Hart 17-0-4, Callie Ronningen 10-0-0, Tara Hiller 7-0-0, Rachel Hill 0-1-0 (37 assists), Madison Pritchard 0-0-10

Lakota (kills-blocks-service aces)—Breanne Schmidt 5-3-0, Kendra Kremer 2-0-0, Stephanie Bartlett 0-1-0 (2 assists), Alex Anderson (4 assists)

New Rockford-S 25-25-25,

Rolla 17-18-14

Rolla (kills-blocks-service aces)—Lashai Bercier (11 assists), Caitlin Cammack x-x-2, Samantha Nordmark 5-0-x, Abby Bercier 4-2-x, Jacie Parisien 4-0-x (5 assists), Kyleigh Wilkes x-x-2

New Rockford-Sheyenne (kills-blocks-service aces)—Lauren Roscoe (7 assists), Alexis Lies (15 assists), Alicia Louters 21-0-0, Hannah Heinz x-x-3

North Star 25-25-25,

Rolette-W 17-11-14

North Star (kills-blocks-service aces)—Kellie Huschle 4-0-0, Peyton Halverson 6-0-0 (11 digs), Macey Kvilvang 22-0-4 (16 digs), Stephanie MIller 1-1-2 (18 assists, 12 digs), Gabbie Miller 15-2-2 (10 digs), Madison Borstad (18 assists)

Rolette-Wolford (kills-blocks-service aces)—Kinze Martinson 8-1-0, Lynnsey Slaubaugh 5-0-0, Baylee Mora (14 assists), Aspen Selvig (10 digs)

Minn. Section 8A

Thursday's first round

Win-E-Mac over Mahnomen 25-11, 25-10, 25-6

Lake of the Woods over Cass Lake-Bena 19-25, 25-11, 25-7, 25-13

Red Lake Co. Central over Blackduck 30-28, 25-20, 25-17

Badger-Greenbush-Middle River over Ada-Borup 18-25, 25-21, 25-18, 22-25, 15-13

Fosston 25-25-25,

Kelliher-Northome 17-11-2

Kelliher-Northome (kills-blocks-service aces)—Jetta Lievsay 3-0-0, Tiana Weidenborner 2-0-0 (3 assists), Sophie Eitenmiller 0-0-1 (5 assists)

Fosston (kills-blocks-service aces)—Taylor Kroening 0-0-4, Lillie Manecke 10-0-0, Kalli Schmidt 10-0-5, Jordyn Manecke 0-0-4, Haley Swanson (26 assists)

Sacred Heart 25-25-25-18-15,

Fertile-Beltrami 27-22-11-25-6

Sacred Heart (kills-blocks-service aces)—Anya Edwards 0-0-1 (18 digs), Ivy Edwards 12-0-0, Molly Hanson 0-0-6 (43 assists),Madeline Mitzel 6-4-0, Jessica Remer 20-0-0, Katelyn Rudolph 10-10-0

Fertile-Beltrami (kills-blocks-service aces)—Shelby Dunbar 5-6-1, Aerielle Capes (22 digs), Megan Bryn (20 assists), Lauren Harstad 7-0-0 (24 assists), Danielle Dufault 7-0-0, Jaden Christianson 23-3-1 (19 digs)

Stephen-Argyle 25-25-25,

Warren-A-0 16-17-15

Warren-Alvarado-Oslo (kills-blocks-service aces)—Sydney Olson 10-2-0, Josie Chapman 5-0-0, Faith Porter 2-2-4, Teaira Chandler 0-1-0 (17 assists)

Stephen-Argyle (kills-blocks-service aces)—Abigail McGlynn 23-3-0, Savannah Riopelle 8-0-1 (20 assists), Maddie Weberg (12 digs), Jules Efta 3-1-0 (21 assists), Mikayla Bolduc 0-0-1, Autumn Thompson 8-0-1, Abbey Johnson 4-2-0, Deborah Haugen 5-1-0

Kittson Co. Central 26-25-25,

Goodridge-Grygla 24-17-12

Goodridge-Grygla (kills-blocks-service aces)—Hannah Dietsch 0-0-1 (23 assists), Karlee Johnson 7-0-0, Alaina Monson 0-0-1, Maci Bakken 4-0-0, Ashlyn Henrickson 11-0-0

Kittson County Central (kills-blocks-service aces)—Lexi Turn 2-3-1 (25 assists), Madyson Hennen 0-0-2, Kiley Whitlock 2-1-0, Sydney Docken 0-0-2, Marlee Turn 8-3-1, Kasey Soliah 7-3-0, Sophie Klegstad 5-2-0, Tea Jerome 7-0-0

Minn. Section 8AA

Thursday's first round

Dilworth-Glyndon-Felton over Bagley 25-6, 25-10, 25-10

Thief River Falls over Hawley 25-11, 25-20, 25-23

Park Rapids over Staples Motley 25-6, 25-13, 25-13

Pequot Lakes over Barnesville 25-16, 25-17, 25-23

Wadena-Deer Creek over Fergus Falls 25-16, 25-10, 30-32, 25-15

Perham over Crosby-Ironton 25-13, 24-26, 25-14, 25-19

EGF Senior High 25-25-32,

Crookston 14-23-30

Crookston (kills-blocks-service aces)—Kennedy Cwikla 9-2-0, Macy Strem 1-1-0 (15 assists), Rachel Hefta 5-0-0, Jenna Porter 3-0-0 (17 digs), Katelyn Wagner 1-1-0, Teagen Carlstrom (20 digs).

EGF Senior High (kills-blocks-service aces)—Haylie Carlstrom 14-0-0, Julia Warmack 10-3-0, Livia Pesch 7-3-2, Brianna Walski 5-3-0, Lauren Hedlund 2-2-0, Natalie Carlstrom 0-0-3, McKenzie Anderson 0-0-1, Megan Boman 0-0-1 (17 digs), Kayla Nelson 1-0-0 (33 assists)

Roseau 25-25-25,

Warroad 14-12-7

Warroad (kills-blocks-service aces)—Marlie Johnston (7 assists), Kaitlyn Kotlowski 7-0-2, Tiffani Foster 8-0-0, Caitlin Culleton (11 assists), Maddi Fish 4-0-0

Roseau (kills-blocks-service aces)—Abby Huss (10 digs), Erin Leverington 6-2-0, Kacie Borowicz 5-0-0, Kiley Borowicz 8-1-2 (10 digs), Lyvia Moser 0-0-8, Victoria Johnson 9-1-1 (13 assists)

Today's second round

All matches 7 p.m.

Thief River Falls at Dilworth-G-F; EGF Senior High at Roseau; Pequot Lakes at Park Rapids; Perham at Wadena-Deer Creek

Prep football

6

N.D. Class AAA playoffs

Friday's quarterfinals, all games 7 p.m.

Bismarck Legacy (No. 4 West seed) at West Fargo (No. 1 East); Fargo South (No. 3 East) at Bismarck Century (No. 2 West); GF Red River (No. 4 East) at Minot (No. 1 West); Bismarck High (No. 3 West) at West Fargo Sheyenne (No. 2 East)

Nov. 4

Semifinals, at highest seeds

Nov. 11

Championship, Fargodome, 6:40 p.m.

Minn. Section 8A

Saturday’s semifinals

Fertile-Beltrami (4-5) at Mahnomen (8-1), 2 p.m.; Fosston (5-4) at Polk County West (7-2), 6 p.m. in Climax

Nov. 3

Championship, 8 p.m., Fargodome

Minn. Section 8 9-man

Saturday’s semifinals

Warren-Alvarado-Oslo (5-4) at Stephen-Argyle (8-1), 2 p.m.; Clearbrook-Gonvick (5-4) at Kittson County Central (7-2), 7 p.m. in Hallock

Nov. 3

Championship, 12:30 p.m., Fargodome

Minn. Section 8AA

Saturday’s semifinals

Bagley at Hawley, 2 p.m.; United North Central at Barnesville, 2 p.m.

Nov. 4

Championship, 8 p.m., Fargodome

Minn. Section 8AAAA

Saturday’s semifinals

Willmar (3-6) at Fergus Falls (8-0), 6 p.m.; Rocori-Cold Spring (6-3) at Detroit Lakes (7-1), 7 p.m.

Nov. 4

Championship, 7 p.m., at Alexandria

Minn. Section 6 9-man

Saturday’s semifinals

Ada-Borup (7-2) at Waubun (9-0), 6 p.m.; Norman Co. East/U-H (6-3) at Nevis (9-0), 1 p.m.

Minn. Section 8AAA

Saturday’s semifinals

Pequot Lakes (6-3) at Aitkin (7-1), 6 p.m.; Perham (6-3) at Dilworth-Glyndon-Felton (8-1), 2 p.m.

Nov. 3

Championship, 5:30 p.m., Fargodome

N.D. 9-man playoffs

Saturday’s quarterfinals

Napoleon/Gackle-Streeter at Thompson, 2 p.m.; Hankinson at Shiloh Christian, 2 p.m.; Kenmare-Bowbells-BC at North Prairie, 2 p.m.; St. John at New Salem/Glen-Ullin, 1 p.m.

Nov. 5

Semifinals

Nov. 11

Championship, Fargodome, noon

N.D. Class A playoffs

Saturday’s quarterfinals

Langdon-Munich at Northern Cass, 2 p.m.; Ellendale-Edgeley-Kulm at Larimore, 2 p.m.; Velva-Sawyer at Des Lacs-Burlington, 2 p.m.; Minot Ryan at Hazen, 1:30 p.m.

Nov. 5

Semifinals

Nov. 11

Championship, 9:10 a.m., Fargodome

N.D. Class AA playoffs

Saturday’s quarterfinals

Watford City (No. 4 West seed) at Fargo Shanley (No. 1 East), 2 p.m.; Kindred (No. 3 East) at Beulah (No. 2 West), 2 p.m.; Central Cass (No. 4 East) at Bismarck St. Mary’s (No. 1 West), 5 p.m.; Dickinson Trinity (No. 3 West) at Hillsboro-Central Valley (No. 2 East), 5 p.m.

Nov. 5

Semifinals

Nov. 11

Championship, 3 p.m., Fargodome

Boys soccer

6

All-Lakes to Prairie

EGF Senior High: Austin Clifton, Edmond Jones, Blake Felch; Crookston: Jacob Owens; Bemidji: Leo Spry, Dylan Kovach, Linaes Whiting, Brandon Wright, Ben Hess, Silas Hess; West Ottertail: Young Ju Yoo, Tommy Thompson, Nick Foss, Eric Konyenblet, Abdony Sokiri; Detroit Lakes: Ben Roth, Bailey Tulius; Walker-Hackensack-Akeley: Amit Weidenborner

Honorable mentions

EGF Senior High: Ben Kern, Parker Anderson; Crookston: Thomas Cymbaluk, Alex LaFrance; Bemidji: Brock Michalicek; West Ottertail: Bobby Schultz; Detroit Lakes: Marcus Jasken, Zane Freeman; Walker-H-A: Brady Ginos, Nathanial Armstrong.

Girls soccer

6

All-Lakes to Prairie

EGF Senior High: Kenzie Whalen, Sara Hulteng, Brooke Filipi, Grace Beck, Kora Jordheim; Crookston: Hannah Emanuel; Bemidji: Lydia Bitter, Rachael Holm, Laura Bieberdorf, Kelly Christopher, Hannah Wilford, Annah Schussman; Detroit Lakes: Payton Carlblom, Anna Jones, Lauren Tschider; Walker-Hackensack-Akeley: Serena Aletto.

Honorable mentions

Detroit Lakes: Molly Gandrud, Sophia Gunderson; Walker-H-A: Arianna McCormack, Abigail Peterson

Women's basketball

6

Thursday's result

Exhibition

S.D. State 89, Minn.-Crookston 49

College football

6

Thursday's results

Virginia Tech 39, Pitt 36

Buffalo 41, Akron 20

Appalachian State 34, Georgia Southern 10