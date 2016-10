Greater Grand Forks football teams at a glance

Offensive averages: Red River 22.0 ppg; Minot 37.4 ppg.

Defensive averages: Red River 24.3 ppg; Minot 15.9 ppg.

Roughriders starting offense: Sr. QB Parker Wenzel, sr. RB Joey Schindler, sr. RB Brandon Solberg, sr. WR Austin Slaughter, soph. WR Carlos Martin, sr. TE Mason Benefield, sr. T Dusty Martin, jr. T Hunter Deziel, sr. G Ty Ogren, jr. G Liam Ogren, sr. C Will Rakowski.

Roughriders starting defense: DL Rakowski, Ty Ogren and sr. Nick Stahl, LB Schindler, Solberg, sr. Matt Laturnus, sr. Peter Wysocki and sr. Zach Gutterud, DB Martin, jr. Nate Rolph and jr. Landon Haagenson.

Roughriders rushing leaders: Schindler 94-547, Laturnus 116-546, Gutterud 18-146, Solberg 23-112.

Roughriders passing leader: Wenzel 92-187-11, 1,107 yards, 9 TDs.

Roughriders receiving leaders: Slaughter 30-427, sr. Devon Pope 19-263, Martin 15-159, Gutterud 6-106.

Polk Co. West at a glance

Coach: Darrin Byklum.

Record: 7-2, No. 2 seed in Section 8A.

Section semifinal: Polk County West hosts Fosston (5-4, No. 3 seed) in a 6 p.m. game Saturday in Climax.

Offensive averages: PCW 38.9 ppg; Fosston 14.4 ppg.

Defensive averages: PCW 12.7 ppg; Fosston 15.1 ppg.

Thunder starting offense: Sr. QB Paul Gapp, sr. WB Pelon Pruneda, jr. WB Matt Knutson, fr. FB John Fontaine, soph. TE Trea Byklum, sr. TE Tristan Rowley, sr. T Zach Cameron, sr. T Dyllon McLean, jr. G Isaiah Bartels, fr. G James Fontaine, soph. C Grant Sullivan.

Thunder starting defense: DT Bartels and Cameron, NG McLean, DE Rowley and Knutson, MLB sr. Brennan Morris, OLB James Fontaine and Gapp, CB soph. Evan Sczepanski and soph. Cole Vatnsdal, S Pruneda.

Thunder rushing leaders: Pruneda 103-948, Gapp 83-788, Knutson 85-620, John Fontaine 65-551.

Thunder passing leader: Gapp 16-38-2, 266 yards, 2 TDs.

Thunder receiving leaders: John Fontaine 6-72, Sczepanski 2-69, Knutson 5-48, Byklum 4-48.