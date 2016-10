TUESDAY'S LOCAL SCOREBOARD

Perham 42,

EGF Senior High 25

PER 10 6 14 12--42

EGF 7 0 6 12--25

EGF—Blake Farder 2 run (Dylan Selk kick)

PER—Jack DeConcini 1 run (Reid Moser pass from Jenson Beachy)

PER—Team safety

PER—Moser 49 pass from Beachy (DeConcini conversion)

PER—Beachy 5 run (Anthony Dahl rush)

PER—Zack Peterson 4 run (kick failed)

EGF—Jackson Galstad 49 run (run failed)

PER—DeConcini 25 run

EGF—Maguire Stanislawski 7 run (conv failed)

EGF—Aaron Havis 90 reception from Carter Beck (conversion failed)

RUSHING—PER: Jack DeConcini 20-159, Jenson Beachy 11-64, Anthony Dahl 7-33; EGF: Jackson Galstad 9-73, Blake Farder 12-43

PASSING—PER: Jenson Beachy 7-12-0, 97 yards; EGF: Carter Beck 6-8-1, 216 yards 1TD

RECEIVING—PER:Reid Moser 4-70; EGF: Aaron Havis 4-194

Dilworth-Glyndon-Felton 43,

Roseau 0

Roseau 0 0 0 0--0

D-G-F 23 14 0 6--43

DGF—Garrett Scheel 34 run (run)

DGF—Ryan Poehls 5 run (kick)

DGF—Ethan Edeen interception

DGF—Poehls 17 run (run)

DGF—Spencer Ewen 25 pass from Edeen (kick)

DGF—Scheel 3 pass from Edeen (kick)

DGF—Daniel Bell 49 run (kick failed)

Individual leaders

RUSHING—R: Trevor McMillin 8-37, Alec Severson 8-37, Chandler Mooney 3-18; DGF: Garrett Scheel 11-136, Ryan Poehls 9-68, Steven Taves 2-11, Daniel Bell 8-77, Trevor DuFault 2-2

PASSING—R: Trevor McMillin 1-5-1, 5 yards; DGF: Ethan Edeen 2-2-0, 28 yards

RECEIVING—R: Alec Severson 1-5; DGF: Spencer Ewen 1-25, Garrett Scheel 1-3

Saturday

Semifinals

Pequot Lakes at Aitkin; Perham at Dilworth-Glyndon-Felton

Nov. 3

Championship, 5:30 p.m., Fargodome

Minn. Section 8A

Tuesday's first round

Mahnomen 2, Red Lake 0 (forfeit)

Fosston 15, Red Lake County 14

Fertile-Beltrami 19,

B-G-MR 0

BGMR 0 0 0 0--0

F-B 0 6 6 7--19

FB—Tollefson 59 run (run failed)

FB—Tollefson 5 run (run failed)

FB—Horgeshimer 26 run (Sannes kick)

Polk Co. West 54,

Lake of the Woods 16

LOW 0 6 10 2--16

PCW 21 20 13 0--54

PCW—John Fontained 74 run (Will Rohrich kick)

PCW—Pelon Pruneda 5 run (kick failed)

PCW—Matt Knutson 2 pass from Paul Gapp (Pruneda pass from Gapp)

PCW—Gapp 1 run (kick failed)

LOW—McKord Krause 68 pass from Jacob Fish (pass failed)

PCW—Pruneda 32 run (Rohrich kick)

PCW—Tristan Rowley 34 interception return (Rohrich kick)

PCW—Dyllon McLean 8 run (Rohrich kick)

PCW—Rowley recovered blocked kick in end zone (kick failed)

LOW—Safety

LOW—Mark Brooks 4 run (Fish run)

Individual leaders

RUSHING—LOW: Mark Brooks 9-22, Mike Sontowski 6-11; PCW: Pelon Pruneda 9-119, John Fontaine 6-99, Paul Gapp 6-79, Matt Knutson 5-50

PASSING—LOW: Jacob Fish 14-32-2, 200 yards; PCW: Gapp 37-0, 50 yards; Sam Modeen 1-2-1, 1 yard

RECEIVING—LOW: McKord Krause 4-89, Sontowski 4-49, Brooks 3-38, Anthony Ebnet 2-22, Jayden Hiemstra 1-2; PCW: Knutson 3-50, Brennan Morris 1-1

Saturday

Semifinals

Fertile-Beltrami at Mahnomen, 2 p.m.; Fosston at Polk County West, 6 p.m. in Climax

Nov. 3

Championship, 8 p.m., Fargodome

Minn. Section 6 9-man

Tuesday's first round

Waubun 34, Cass Lake-Bena 8

Nevis 66, Laport 0

Ada-Borup 19,

Rothsay 12

Ada-Borup 7 6 0 6--19

Rothsay 0 6 6 0--12

AB—Zach Pelzman 1 run (Colby Stevenson kick)

RO—Wyatt Curtis 14 run (run failed)

AB—Tanner Somers 34 pass from Jared Brainard (kick failed)

RO—Jacob Christ 1 run (pass failed)

AB—Brainard 19 run (run failed)

RUSHING --RO: Wyatt Curtis 25-189, Jacob Christ 24-69; AB: Zach Pelzman 23-175, Jared Brainard 8-36

PASSING—RO: Landon Lang 2-9-0, 9 yards; AB: Jared Brainard 6-11-0, 91 yards (1TD, 1 pick)

RECEIVING—RO: Miles Mudderman 1-9; AB: Tyler Hoven 2-19, Tanner Somers 1-34, Mason Miller 1-18, Zach Pelzman 1-10, Drake Solseng 1-10

Norman Co. East 30,

Norman Co. West 14

NCW 0 8 6 0--14

NCE/U-H 8 8 14 0--30

NCE—Brady Sirjord 2 run (Sirjord run)

NCE—Kyle Syverson 8 run (Sirjord run)

NCW—Verdis Barber 17 run (Miguel Garcia pass from Bailey Spaeth)

NCE—Sirjord 19 run (Isaac Habadank pass from Brett Braseth)

NCW—Isaiah Walz 8 run (pass failed)

NCE—Severson 1 run (run failed)

Individual leaders

RUSHING—NCE: Sirjord 22-139, Severson 10-97

Minn. Section 8 9-man

Tuesday's first round

Warren-A-O 14, Kelliher-Northome 0

Clearbrook-Gonvick 46, Goodridge-Grygla 20

Stephen-Argyle 33,

Northern Freeze 12

Freeze 6 6 0 0--12

S-A 13 7 6 7--33

SA—Stoene Spilde 23 run (kick failed)

NF—Zak Anderson 44 pass from Eli Johnson (run failed)

SA—Joston Hoeper 5 run (Isaac Mills kick)

SA—Spilde 8 pass from Chris McGlynn (Mills kick)

NF—Jonah Underdahl 11 pass from Johnson (pass failed)

SA—McGlynn12 run (kick failed)

SA—Wyatt Hamre 9 pass from McGlynn (Mills kick)

Individual leaders

RUSHING—SA: Kyle Szczepanski 15-119, Spilde 8-74, McGlynn 6-45; NF: Eric Ombler 11-37, Underberg 1-30

PASSING—SA: McGlynn 5-9-0, 62 yards; NF: Johnson 12-15-0, 205 yards

RECEIVING—SA: Wyatt Neuschwander 1-37, Spilde 2-11; NF: Zak Anderson 6-113, Underdahl 4-86

Kittson Co. Central 28,

Win-E-Mac 6

WEM 0 0 0 6--6

KCC 6 14 8 0--28

KCC—Chris Holm 22 run (kick failed)

KCC—Jacob Ristad 2 run (Ristad run)

KCC—Ristad 8 run (pass failed)

KCC—Judah Westerberg 2 run (Bryden Swenson pass from Nick Johnson)

WEM—Alec Keicker 14 run (kick failed)

Individual leaders

RUSHING—KCC: Holm 21-138, Ristad 9-62; WEM: Kolton Stuhaug 14-66, Keicker 4-17

PASSING—KCC: Ristad 3-4-0, 43 yards; Mikah Olson 9-16-1, 76 yards

RECEIVING—KCC: Swenson 2-33; WEM: Hunter Chaput 4-57, Keicker 5-19

Saturday

Warren-Alvarado-Oslo at Stephen-Argyle; Clearbrook-Gonvick at Kittson County Central

Nov. 3

Championship, 12:30 p.m., Fargodome

Minn. Section 8AAAA

Tuesday's first round

Willmar 42, Thief River Falls 6

Cold Spring Rocori 33, Little Falls 7

Saturday

Semifinals, at highest seeds

Nov. 4

Championship, 7 p.m., at Alexandria

Minn. Section 8AA

Tuesday's first round

Hawley 42, Frazee 22

United North Central 30,

Warroad 14

UNC 6 6 6 12--30

WAR 6 8 0 0--14

UNC—Kirby Hrdlicka 15 pass from Caleb Puttonen (run failed)

WAR—Noah Harren 21 run (run failed)

UNC—Puttonen 2 run (run failed)

WAR—Harren 4 run (Phil Ness pass from Beau Wilmer)

UNC—Mason Dailey 46 pass from Puttonen (run failed)

UNC—George Lausten 2 run (run failed)

UNC—Puttonen 1 run (run failed)

Individual leaders

RUSHING—UNC: Kirby Hrdlicka 22-63; WAR: Noah Harren 20-110

PASSING—UNC: Caleb Puttonen 7-17-0, 126 yards; WAR: Beau Wilmer 13-22-0, 168 yards

RECEIVING—N/A

Bagley 45, Crookston 6

Crookston 0 6 0 0--6

Bagley 24 13 8 0--45

BAG—Weston O'Beirne 8 pass from Ty Rolfson (Lavan Culkins pass from Rolfson)

BAG—Ben Thoma 4 run (Culkins pass from Rolfson)

BAG—Rolfson 2 run (O'Beirne pass from Rolfson)

CRO—Cade Salentine 10 run (kick failed)

BAG—Tannen Agnes 10 run (Jarret Merschman kick)

BAG—Thoma 46 pass from Rolfson (kick failed)

BAG—Rolfson 1 run (Lamarco Pemberton pass from Rolfson)

Individual leaders

RUSHING—BAG: O'Beirne 10-125, Jake Ubert 13-88, Thoma 14-74; CRO: Salentine 21-51, Wavra 14-50

PASSING—BAG: Rolfson 3-4-0, 91 yards; CRO: Wavra 6-14-0, 112 yards

RECEIVING—BAG: Thoma 1-46, O'Beirne 2-45, Culkins 1-35; CRO: Blake Kawlewski 4-86, Matt Garmen 2-26

Hawley 42, Frazee 22

Frazee 6 0 8 8--22

Hawley 0 14 16 12--42

F—Jon Hoffmann 32 pass from Logan Wacker (run failed)

H—Jacob Vetter 1 run (run failed)

H—Chase Libak 19 pass from Drew Thompson (Trayton Cossette run)

H—Thompson 1 run (Blake Omberg run)

H—Wyatt Blakeway 15 run (Vetter pass from Thompson)

F—Rory Drewes 15 run (Drewes run)

F—Drewes 75 run (Drewes run)

H—Thompson 1 run (run failed)

H—Omberg 35 run (run failed)

Individual leaders

RUSHING—H: Omberg 8-77, Blakeway 13-58; F: Drewes 24-240, Kaleb Beimert 9-97

PASSING—H: Thompson 2-5-0, 29 yards; F: Wacker 3-9-0, 56 yards

RECEIVING—H: Libak 1-19, Blakeway 1-10; F: Hoffmann 2-33, Drewes 1-23

Saturday

Semifinals, United North Central at Barnesville; Bagley at Hawley

Nov. 4

Championship, 8 p.m., Fargodome

N.D. 9-man playoffs

Saturday's quarterfinals

Napoleon/Gackle-Streeter at Thompson, 2 p.m.; Hankinson at Shiloh Christian, 2 p.m.; Kenmare-Bowbells-BC at North Prairie, 2 p.m.; St. John at New Salem/Glen-Ullin, 1 p.m.

Nov. 5

Semifinals

Nov. 11

Championship, Fargodome, noon

N.D. Class A playoffs

Saturday's quarterfinals

Langdon-Munich at Northern Cass, 2 p.m.; Ellendale-Edgeley-Kulm at Larimore, 2 p.m.; Velva-Sawyer at Des Lacs-Burlington, 2 p.m.; Minot Ryan at Hazen, 1:30 p.m.

Nov. 5

Semifinals

Nov. 11

Championship, 9:10 a.m., Fargodome

N.D. Class AA playoffs

Saturday's quarterfinals

Watford City (No. 4 West seed) at Fargo Shanley (No. 1 East), 2 p.m.; Kindred (No. 3 East) at Beulah (No. 2 West), 2 p.m.; Central Cass (No. 4 East) at Bismarck St. Mary's (No. 1 West), 5 p.m.; Dickinson Trinity (No. 3 West) at Hillsboro-Central Valley (No. 2 East), 5 p.m.

Nov. 5

Semifinals

Nov. 11

Championship, 3 p.m., Fargodome

N.D. Class AAA playoffs

Friday's quarterfinals, all games 7 p.m.

Bismarck Legacy (No. 4 West seed) at West Fargo (No. 1 East); Fargo South (No. 3 East) at Bismarck Century (No. 2 West); GF Red River (No. 4 East) at Minot (No. 1 West); Bismarck High (No. 3 West) at West Fargo Sheyenne (No. 2 East)

Nov. 4

Semifinals, at highest seeds

Nov. 11

Championship, Fargodome, 6:40 p.m.

Prep volleyball

6

Tuesdays results

Shanley 25-25-22-25,

GF Red River 23-21-25-16

Fargo Shanley (kills-blocks-service aces)—Madison Noesen (17 digs), Katie Roberts 15-x-1, Kylie Kanwischer 12-7-x, Caira Berg 14-2-x, Julia Vetter 2-x-x (43 assists), Emily Dietz 8-1-x

GF Red River (kills-blocks-service aces)—Maddie Anderson 7-x-x, Kendra Bohm 7-1-3, Alexis Brown 7-x-2, Maddie Johnson (24 digs), Sarah Lancaster x-x-2 (20 digs), Ella Paul x-x-3, Lexi Robson 3-1-2 (42 assists), Hanna Schreiner 14-x-x, Maggie Steffen 14-1-x (20 digs)

Valley City 25-25-25,

GF Central 5-12-10

GF Central (kills-blocks-service aces)—Taylor Berry (10 digs), Chloe Woinarowicz (2 assists, 3 digs), Taylor White 3-x-x, Sadie McGee 2-x-x (3 assists, 8 digs), Korri Gust 1-x-x (7 digs)

Valley City (kills-blocks-service aces)—Macy Olstad 7-x-4, Reagan Ingstad x-x-2 (25 assists, 13 digs), Josie Berntson 8-x-x, Kacee White (21 digs)

O: 4-26 EDC:0-17

Devils Lake 25-22-25-27,

Fargo South 22-25-15-25

Fargo South (kills-blocks-service aces)—Abbie Sherva x-x-5 (12 digs), Emily Jackson x-x-6 (8 assists), Mackenzie Korbel 5-x-x, Claire Johnson 10-x-x (13 assists), Brooklyn Brownlee 6-7-x

Devils Lake (kills-blocks-service aces)—Taylor Windjue (15 digs), Kyleigh Toso 10-2-2, Olivia Light x-1-x, Mattisyn Barendt 13-x-x (10 digs), Jenna Windjue x-x-2 (38 assists, 10 digs), Chiara Olson x-1-x, Alex Palmer (13 assists), Averi Ziegler 19-x-x

F-S/H-P 25-25-25,

D/V-E 23-11-23

Drayton/Valley-Edinburg (kill-blocks-service aces)—Hailey Jackson 4-x-x (16 digs),Laiken Larson 6-3-x (8 digs), Emily Swanson x-x-3 (15 assists), Taylor Reilly 9-4-x

Finley-Sharon/Hope-Page (kills-blocks-service aces)—Macey Satrom x-x-2 (6 assists), Madison Christian 4-4-x, Cierra Jacobson 13-x-x (6 digs), Dacotah Bergstrom 2-x-4 (10 digs), Mikayla Koenig 3-x-x, Jana Mehus 8-4-1 (17 assists, 3 digs), Zoie Breckheimer x-x-3 (16 digs)

Larimore 13-18-25-25-16,

Hatton-N 25-25-17-21-14

Larimore (kills-blocks-service aces)—Macy Yahna 6-2-0, Lily Hendrickson 6-2-0, Haley Verkuehlen 8-1-1, Jenna Johnson 7-0-2, Ivy Daws 3-2-2, Sloan Smith 18-4-5

Hatton-Northwood (kills-blocks-service aces)—Morgan Vaagene 2-0-7, Grace Fladeland 6-0-0, Elizabeth Ostlie 2-1-5 (27 assists), Emily Carlson 5-4-0, Brittany Klevberg 2-3-3, Ashley Erickson 11-1-1, Grace Scott 12-0-2

Thompson 25-25-26,

May-Port-CG 18-22-24

Mayville-Portland-CG (kills-blocks-service aces)—Erin Freeland 3-2-0, Abby Freeland 3-1-1 (17 assists), Cora mcClenahen 9-0-1, Julia Kohls 2-0-0Madisen Knudsvig 16-0-0, Madeline Carr 4-2-0, Shelby Sedivec (11 assists)

Thompson (kills-blocks-service aces)—Summer Brown 0-0-1, Ashlyn Warcken 1-0-0, Caroline Nistler 8-2-0, Allie Ivesdal 2-0-2, Isatu Shirek 2-0-1, Taylor Zak 18-1-2 (14 digs), Kailen Dolleslager 6-0-2, Kaia Sorby 0-0-7, Macy Jordheim 3-0-0, Jordyn Bohlman 0-0-1 (25 assists)

Hillsboro-Central 25-25-25,

Midway-Minto 19-15-9

Midway-Minto (kills-blocks-service aces)—Lydia Severson (12 assists), Sara Goodoien 0-1-1, Jamie Thorvilson 0-0-1, Kaylee Maendel 9-1-0, Sam Overend 3-1-0

Hillsboro-Central Valley (kills-blocks-service aces)—Ashley Wright 5-0-2, Katja Berge 12-0-2, Kinsey Allen 0-0-3, Saige Forseth 0-1-0 (20 assists),Karlee Johnson 6-5-0

Park-River/F-L 25-25-25,

Cavalier 16-8-11

Cavalier (kills-blocks-service aces)—Haydee Krieg 7-1-0, Britney Erlendson 2-0-3, Clarissa Hartz 4-0-3, Peyton LeTexier (10 assists), Taylor O'Hara 0-0-2

Park River/Fordville-Lankin (kills-blocks-service aces)—Amy Seim 1-0-0 (24 digs), Maris Miller 0-0-2, Elaina Swartz 5-0-2 (10 digs), Jenna Zavalney 0-2-1 (27 assists), Gretchen Brummond 5-2-0, Taylor Dalbey 10-1-0

Northstar 3,

Dunseith 0

Dunseith (kills-blocks-service aces)—Journey Azure 4-1-x, Haley Davis 3-x-x (5 assists, 4 digs), Brooke Henry 1-2-x,

North Star (kills-blocks-service aces)—Kellie Jo Huschle 7-x-3 (4 digs), Peyton Halverson 2-x-x (6 digs), Madison Borstad 2-x-x (9 assists, 3 digs), Macey Kvilvang 10-3-x (8 digs), Stephanie Miller (13 assists, 8 digs), Gabbie Miller 8-2-7 (4 digs)

Benson County 3,

Rolla 0

Benson County (kills-blocks-service aces)—Camee Wangler (21 assists), Danielle Schwanke 10-x-6 (15 digs), Erin Jorgenson 7-x-x, Kaylee Lybeck 8-2-x, Shelby King x-2-2

Rolla (kills-blocks-service aces)—Kyleigh Wilkes 1-0-2, Abby Bercier 1-0-0, Keana Cahill 3-0-0, Jensen Moberg 4-0-1, Jacie Parisien 5-0-1, Samantha Nordmark 3-0-0, LaShai Bercier 2-0-0, Caitlin Cammack 6-0-0

Langdon-E-M 25-25-25,

Rolette-W 4-7-6

Rolette-Wolford (kills-blocks-service aces)—Kinze Martinson 0-1-0, Baylee Mora 2-0-0 (2 assists), Aspen Selvig (10 digs), Megan Richard 0-0-1 (10 digs)

Langdon-Edmore-Munich (kills-blocks-service aces)—Rachel Hill 1-0-1 (30 assists), Sydney Ellingson (12 digs), Jordyn Worley 7-1-5, Madi Hart 10-1-1, Callie Ronningen 8-2-7, Tara Hiller 8-1-0

Dakota Prairie 25-25-23-25,

Lakota 14-11-25-21

Lakota (kills-blocks-service aces)—Breanne Schmidt 7-x-x, Emily Bina 2-x-x, Kendra Kremer 2-3-x, Alexandra Anderson (4 assists), Allison Halvorson (5 assists), Stephanie Bartlett 8-4-x

Dakota Prairie (kills-blocks-service aces)—Emma Poehls (24 assists), Erika McPherson (10 digs), Carly Lippert 7-x-x, Ashley Quam 9-x-x, Paige Haakenson 8-1-x, Courtney Stein x-1-x

Minn. Section 8A

Thursday

All matches 7 p.m.

East subsection quarterfinals—Mahnomen at Win-E-Mac; Red Lake Co. Central at at Blackduck; Kelliher-Northome at Fosston; Cass Lake-Bena at Lake of the Woods

West subsection quarterfinals—Warren-Alvarado-Oslo at Stephen-Argyle; Sacred Heart at Fertile-Beltrami; Badger-Greenbush-Middle River at Ada-Borup; Goodridge-Grygla at Kittson County Central

Oct. 31

East subsection semifinals, 6 and 7:30 p.m., Bemidji State

West subsection semifinals, 6 and 7:30 p.m., Northland CTC, Thief RIver Falls

Nov. 1, at Bagley

East subsection championship, 6 p.m.

West subsection championship, 7:30 p.m.

Nov. 4

Championship, 7:30 p.m., Minnesota-Crookston

Minn. Section 8AA tournament

Thursday's first round

All matches 7 p.m.

North subsection—Bagley (No. 8 seed) at Dilworth-G-F (No. 1); Thief River Falls (No. 5) at Hawley (No. 4); Warroad (No. 7) at Roseau (No. 2); Crookston (No. 6) at EGF Senior High (No. 3)

South subsection—Staples-Motley (No. 8) at Park Rapids (No. 1); Barnesville (No. 5) at Pequot Lakes (No. 4); Fergus Falls (No. 7) at Wadena-Deer Creek (No. 2); Crosby-Ironton (No. 6) at Perham (No. 3)

Friday

Subsection semifinals, 7 p.m., at highest seeds

Nov. 1

Subsection championships, 7 p.m., sites TBA

Nov. 5

Section championship, 7 p.m., site TBA

Girls tennis

6

Minn. Class A tournament

In Twin Cities

Tuesday's results

Quarterfinals

Rochester Lourdes 6, Minnewaska 1

The Blake School 7, St. James 0

Foley 4, Holy Family Catholic 3

Virginia 5, Roseau 2

Singles—.1. Jodi Ostroski, R, over Anna Seitz 6-3, 6-0; 2. Ava Warren, V, over Lauren Johnson 6-3, 6-1; 3. Grace Paulsen, V, over Kate Wensloff 7-6(7-3), 7-5; 4. Mark Skorich, V, over Madison Lee 2-6, 6-2, 6-1

Doubles—1. Callie Mauston-Alex Saxhaug, V, over Kacie Bjerk-Haley Ostgaard 6-4, 6-1; 2. Mackenzie Bergstrom-Ellice Murphy, R, over Amelia Cope-Robinson and Cassie Cornell 6-3, 4-6, 6-4; 3. Caleece Myhre-Katie Scherf, V, over Bria Dale-Grace Walsh 6-2, 6-0

Consolation semifinals

Roseau 4, Minnewaska 3

Singles—.1. Jodi Ostroski, R, over Joelle Thorfinnson 6-4, 6-4; 2. Danielle Thorfinnson, M, over Lauren Johnson 6-1, 6-2; 3. Kate Wensloff, R, over Myranda Thoen 7-6 (7-3), 7-6 (7-3); 4. Madison Lee, R, over Aiden riley 7-6 (7-5) 6-3

Doubles—1. Greta Riechmann/Anna Vold, M, over Kacie Bjerk/Haley Ostgaard 6-1, 6-4; 2. Mackenzie Bergstrom/Ellice Murphy, ROS, over Madelynn Reichmann/Camryn Mithun 6-3, 6-1; 3. Hannah Orlowski/Alissa Thorfinnson, M, over Bria Dale/Grace Walsh 6-3, 3-6 (10-7)

Today's matches

Semifinals—Virginia vs. Rochester Lourdes; Blake vs. Foley

Fifth place—Roseau vs. Holy Family, noon

Third place—2 p.m.

Championship—4 p.m.

College volleyball

6

Tuesday's result

UND 25-25-30,

N.D. State 16-19-29

UND (kills-blocks-service aces)—Kaczorowska 14-2-0, Griffin 1-4-0, Merseli 7-2-1 (37 assists), Dominguez 0-0-2, Moser 7-5-2, Dooley 11-5-0, Fraase 0-0-1, Brekke 0-0-0, Brueggeman 5-2-0.

N.D. State (kills-blocks-service aces)—Jorgensen 11-1-0, Minnick 9-1-0, Rasmusson 0-0-0 (18 assists), Steffen 11-0-0, Miron 5-2-0, Milligan 0-0-0, Moody 0-0-2, Erickson 0-0-0, Gelzinyte 0-0-0, Morgan 0-0-0, Purnell 0-0-0 (16 digs), Burke 2-0-0, Claxton 2-0-0 (15 assists).