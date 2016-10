SATURDAY'S SCOREBOARD

Fargo North 27,

GF Red River 24

North 10 0 7 10--27

Red River 7 10 0 7--24

FN—Adam Hummel 5 run (Connor Fuglseth kick)

FN—Fuglseth 25 field goal

Red River—Matt Laturnus 7 run (Tyler Hoffarth kick)

Red River—Parker Wenzel 1 run (Hoffarth kick)

Red River—Hoffarth 22 field goal

FN—Erik Anderson 10 pass from Hyatt Martineau (Fuglseth kick)

FN—Fuglseth 38 field goal

FN—Connor Ostendorf 36 fumble recovery (Fuglseth kick)

Red River—Austin Slaughter 7 pass from Wenzel (Hoffarth kick)

Individual leaders

RUSHING—FN: Hummel 22-71; RR: Joey Schindler 16-85, Laturnus 9-49, Carlos Martin 4-44

PASSING—FN: Martineau 7-24-0, 63 yards; RR: Parker Wenzel 21-49-0, 241 yards

RECEIVING—FN: Cameron Blazek 1-27; RR: Carlos Martin 5-83, Slaughter 5-70, Devon Pope 3-60

N.D. 9-man playoffs

Second round, Saturday

Hankinson 24, Kidder County 16

Shiloh Christian 46, Wyndmere-Lidgerwood 41

Kenmare-Bowbells-BC 38, Richardton-Taylor-Hebron 8

New Salem/Glen Ullin 40, Towner-G-U 12

Thompson 66,

Richland 19

Richland 6 6 7 0--19

Thompson 14 36 16 0--66

THS—Calen Schwabe 58 run (conversion failed)

THS—Adam Diedrich 3 run (conversion)

RHS—Jake Ihland 27 run (conversion failed)

THS—Collin Grotte 7 pass from Schwabe (conversion good)

THS—Cole Sorby 11 run (conversion)

THS—Schwabe 12 run (conversion failed)

THS—Sorby 22 pass from Schwabe (conversion failed)

RHS—Ihland 3 run (conversion failed)

THS—Diedrich 1 run (conversion)

RHS—Ihland 3 run (kick)

THS—Schwabe 26 run (conversion)

THS—Diedrich 90 run (conversion)

Individual leaders

RUSHING—THS: Adam Diedrich 21-258, Calen Schwabe 5-108; RHS: Jake Ihland 19-156

PASSING—THS: Calen Schwabe 6-7-0, 103 yards; RHS: Cooper Lingen 5-10-2, 94 yards

RECEIVING—THS: Cole Sorby 2-31, Cadyn Schwabe 2-54; RHS: Carter Lingen 2-40

Napoleon/Gackle-Streeter 32,

Cavalier 26

CAV 20 0 6 0--26

N/GS 12 6 14 0--32

NGS—Dalten Jangula 46 pass from Jamison Fettig (conversion failed)

CAV—Austin Urlaub 78 run (conversion failed)

CAV—Andy Rintala 3 run (Urlaub run)

NGS—Fettig 9 pass from Jangula (conversion failed)

CAV—Conley Carrier 70 run (conversion failed)

NGS—Jake Bakken 42 run (conversion failed)

NGS—Bakken 42 run (Bakken run)

NGS—Fettig 8 pass from Jangula (conversion failed)

CAV—Tristen Sott 54 run (conversion failed)

Individual leaders

RUSHING—CAV: Austin Urlaub 26-168, Conley Carrier 8-150; NGS: Jake Bakken 7-133

PASSING—NGS: Dalten Jangula 95

St. John 16,

Mohall-L-S 14

St. J 0 16 0 0--16

M-L-S 6 0 0 8--14

MLS—Isaac Undlin 8 run (run failed)

StJ—Bryor Parisien 3 run (Parisien run)

StJ—Parisien 1 run (Parisien run)

MLS—Undlin 3 run (Undlin run)

North Prairie 62,

Divide County 6

DC 0 0 6 0--6

NP 32 14 16 0--62

NP—Brody Cahill 72 run (Gabe Leonard run)

NP—Garrett Munro 80 run (Leonard run)

NP—Cahill 48 run (Carson Wilkes pass from Cahill)

NP—Jared Loing 25 pass from Cahill (pass to Wilkes)

NP—Leonard 1 run (conversion failed)

NP—Wilkes 27 pass from Cahill (Leonard run)

NP—Munro 4 run (Munro run)

NP—Austin Soukup 42 run (Munro run)

DC—Aidan Eriksmoen 72 run

Individual leaders

RUSHING—NP: Brody Cahill 7-164, Garrett Munro 7-132, Gabe Leonard 16-81

PASSING—Brody Cahill 8-11-0, 107 yards

Oct. 29 quarterfinals

Napoleon/Gackle-Streeter at Thompson; Hankinson at Shiloh Christian; Kenmare-B-BC at North Prairie; St. John at New Salem/G-U

Nov. 5

Semifinals

Nov. 11

Championship, Fargodome, noon

N.D. Class A playoffs

First round, Saturday

Velva-Sawyer 28, Killdeer 9

Minot Ryan 62, Heart River 33

Langdon Area-Munich 54,

Carrington 39

Carr. 7 19 0 13--39

LA-M 6 28 14 6--54

CAR—Kaden Wolsky 10 run (Braxton Hewitt kick)

LAM—Connor Tetrault 73 pass from Jacob Delvo (run failed)

CAR—Drew Page 6 run (kick failed)

LAM—Braden Harder 42 pass from Anfernee Economy (pass failed)

LAM—Economy 52 pass from Delvo (Economy pass from Delvo)

CAR—Page 39 run (pass failed)

LAM—Chase Peebles 72 pass from Delvo

CAR—Hewitt 82 kickoff return (Hewitt kick)

LAM—Peebles 23 pass from Delvo (kick failed)

LAM—Economy 5 pass from Delvo (Peebles run)

LAM—Economy 12 pass from Delvo (pass failed)

CAR—Jayden Shipman 15 pass from Hayden Schmitz (pass failed)

LAM—Tetrault 5 run (run failed)

CAR—Wolsky 74 pass from Schmitz (Hewitt kick)

Individual leaders

RUSHING—CAR: Drew Page 20-98, Kaden Wolsky 18-89

PASSING—CAR: Hayden Schmitz 5-9-0, 147 yards; LAM: Jacob Delvo 27-38-0, 498 yards

RECEIVING—LAM: Anfernee Economy 13-218, Chase Peebles 7-145

Ellendale/Ed/Kulm 48,

Park River/F-L 22

PR/F-L 6 0 8 8--22

E-E-K 14 13 0 21--48

EEK—Clayton Grueneich 1 run (Cole Goehring kick)

EEK—Luke Wertz 3 pass from Jacob DeWald (Goehring kick)

PRFL—Andy Moe 2 pass from Jackson Hankey (pass failed)

EEK—Brennen Vance 51 pass from Luke Wertz (Goehring kick)

EEK—Lane Hanson 40 pass from DeWald (kick failed)

PRFL—Hankey 3 run (Hankey run)

EEK—Goehring 5 run (Goehring kick)

EEK—Grueneich 25 run (Goehring kick)

PRFL—Jordan Omlie 62 pass from Hankey (Moe pass from Hankey)

EEK—Vance 67 interception return (Goehring kick)

Oct. 29 quarterfinals

Langdon-Munich at Northern Cass; Ellendale-Edgeley-Kulm at Larimore; Velva-Sawyer at Des Lacs-Burlington; Minot Ryan at Hazen

Nov. 5

Semifinals

Nov. 11

Championship, 9:10 a.m., Fargodome

N.D. Class AAA playoffs

Quarterfinals, Oct. 28

Bismarck Legacy (No. 4 West seed) at West Fargo (No. 1 East); Fargo South (No. 3 East) at Bismarck Century (No. 2 West); GF Red River (No. 4 East) at Minot (No. 1 West); Bismarck High (No. 3 West) at West Fargo Sheyenne (No. 2 East)

Nov. 4

Semifinals, at highest seeds

Nov. 11

Championship, Fargodome, 6:40 p.m.

N.D. Class AA playoffs

Quarterfinals, Oct. 29

Watford City (No. 4 West seed) at Fargo Shanley (No. 1 East); Kindred (No. 3 East) at Beulah (No. 2 West); Central Cass (No. 4 East) at Bismarck St. Mary's (No. 1 West); Dickinson Trinity (No. 3 West) at Hillsboro-Central Valley (No. 2 East)

Prep cross country

6

N.D. Class A girls

Saturday, in Jamestown

Team totals

Fargo Davies 71, Bismarck Century 95, Grand Forks Central 97, Bismarck 115, Minot 178, Fargo North 185, West Fargo Sheyenne 198, Bismarck Legacy 208, Dickinson 217, Fargo Shanley/Oak Grove 274, Mandan 342, Jamestown 361, Williston 375, West Fargo 385, Devils Lake 455, Grand Forks Red River 491, Fargo South 619, Valley City 680.

Top 20

1.Karly Ackley, GF Central, 17:13.15; 2. Mattie Shirley-Fairbairn, Bismarck, 17:24.24; 3. Kelby Anderson, Century, 17:39.57; 4. Emily Goldade, Century, 18:04.03; 5. Jen Dufner, West Fargo, 18:08.80; 6. Kelby Rinas, Mandan, 18:09.37; 7. Alexis Roehl, GF Central, 18:36.27; 8. Elizabeth Yoder, Dickinson, 18:52.99; 9. Callie Clausnitzer, Bismarck, 19:04.99; 10. Rachel Torrey, GF Central, 19:13.40

11. Bridget Henne, Davies, 19:24.40; 12. Megan Lundstrom, Davies, 19:28.63; 13. Erin Palmer, Century, 19:38.08; 14. Payton Lane, Davies, 19:41.36; 15. Jadyn Guidinger, Legacy, 19:41.85; 16. Cory Duffield, Davies, 19:42.13; 17. Lindsey Werner, Legacy, 19:43.04; 18. Ryleigh Wacha, Davies, 19:44.01; 19. Isabelle Puhl, North, 19:44.38; 20. Ellie Hammes, North, 19:44.95

Team scoring

GF Central (97): 1. Karly Ackley 17:13.15; 7. Alexis Roehl 18:36.27; 10. Rachel Torrey 19:13.40; 35. Aislinn Hunter 20:22.71; 44. Mikayla Weiss 20:38.20

Devils Lake (455): 29. Ramsey Brown 20:11.28; 43. Jessica Mertens 20:37.04; 84. Kiya McLaurin 21:27.13; 145. Rebekah Widmer 23:44.14; 154. Jenna Gerhardt 23:54.47

Red River (491): 78. Campbell Dorsey 21:12.45; 80. Peytun Campbell 21:17.39; 105. Erin Shroyer 22:13.52; 11. Chloe Heydt 22:22.95; 117. Mackenzie Severson 22:35.24

N.D. Class A boys

Team results

1. Bismarck Century 62; 2. Williston 95; 3. Bismarck High 109; 4. Fargo Davies 132; 5. Bismarck Legacy 138; 6. Grand Forks Red River 170; 7. Minot 189; 8. Fargo North 223; 9. Grand Forks Central 278; 10. Dickinson 313; 11. Fargo South 323; 12. Shanley-Oak Grove 370; 13. West Fargo Sheyenne 378; 14. Mandan 388; 15. West Fargo 389; 16. Jamestown 465; 17. Devils Lake 689; 18. Turtle Mountain 746; 19. Valley City 790.

Top 20

1. Hunter Lucas, Davis, 15:30.4; 2. Leif Everson, Williston, 15:31.4; 3. Evan Sayler, Century, 15:42.3; 4. Ben Hutchison, GFRR, 16:00.7; 5. Munir Isahak, South, 16:01.9; 6. Morgan Fairbairn, Bismarck, 16:12.1; 7. David Dowdell, North, 16:20.3; 8. Austin Wald, Century, 16:21.1; 9. Beau Brannan, Legacy, 16:27.4; 10. Hussein Muqsuin, South, 16:28.1; 11. Jace Dullum, WF, 16:28.3; 12. Isaiah Germolus, Legacy, 16:30.3; 13. Brennan Tyler, Century, 16:32.4; 14. Dylan Rohrich, Bismarck, 16:32.8; 15. Andrew Lundstrom, Davies, 16:35; 16. Keaton Mack, Williston, 16:37.5; 17. Joseph Wolfe, Century, 16:42.7; 18. Richie Osborn, Central, 16:46; 19. Matt Bakken, Bismarck, 16:46.3; 20. Micade Shumway, Williston, 16:46.6.

Team results

Grand Forks Red River (170): 4. Ben Hutchison, 16:00.67; 36. Cole Stenseth, 17:13.12; 37. Tim Dunham, 17:13.57; 39. Thomas Hugo, 17:15.09; 54. Dalton Burne, 17:30.74.

Grand Forks Central (278): 18. Richie Osborn, 16:45.99; 59. Ryan Meyer, 17:36.06; 61. Aaron Springer, 17:37.93; 68. Kohlton Peterson, 17:43.21; 72. Zach Nelson, 17:48.24.

Devils Lake (689): 114. Damon Sobolik 18:41.30; 126. Ian Tjelta, 18:59.31; 142. Matthew Alexander, 19:32.38; 152. Nate Grafsgaard 20:00.53; 155. Keplin Longie, 20:01.77.

N.D. Class B girls

Team results

1, Hillsboro-Central Valley 133, 2, Bowman County 151, 3, Rugby 153, 4, Hatton-Northwood-Thompson 264, 5, Southern McLean 311, 6, Watford City 320, 7, Surrey 321, 8, Parshall 329, 9, Sargent Central 335, 10, Stanley 354, 11, May-Port-C-G 362, 12, Killdeer 421, 13, Grafton 431, 14, Carrington 460, 15, Lisbon 476, 16, Shiloh Christian 476, 17, Beulah-Hazen 501, 18, New Rockford-Sheyenne 540, 19, Medina-Pingree-Buchanan 583, 20, Northern Cass 650, 21, New Town 657, 22, Griggs County Central 665, 23, Central Cass 705, 24, Pembina County North 728, 25, Barnes County North 748, 26, Central McLean 808, 27, Ellendale 818, 28, Langdon Area 819, 29, Wells County 819, 30, Velva 833, 21, LaMoure 840, 32, Larimore 848, 33, Dunseith 855, 34, Edgeley-Kulm 875, 35, Trenton 920, 36, Mandaree 920, 37, Max 924, 38, Garrison 933, Hettinger-Scranton 947, Harvey 949, 41, Williston Trinity Christian 969, 42, Rolla 974, 43, Richland 984, 44, Standing Rock 994, 45, White Shield 103, 46, Minot Ryan 1088, 47, Burke Central 1107.

Top 20

1, Reagan Baesler, HCV, 18:11.80; 2, Kayla Ogle, WC, 18:18.5; 3, Cailee Peterson, MPCG, 18:41.50; 4, Hayle Ogle, WC, 19;13.30; 5, Amanda Jarrett, Carr, 19:18.70; 6, Ashley Neumiller, Carr, 19:26.60; 7, Jakkia Duffy, LaMoure, 19:33.60; 8, Mackenzie Holkesvig, HNT, 19:36; 9, Peyton Frolek, SCL, 19:36; 10, Gracie Wright, HCV, 19:46.40; 11, Mikayla Koening, GCC, 19:50.90; 12, Jayln Hall, Parshall, 19:53.60; 13, Jensyn Zink, HCV, 19;57.70; 14, Grace Bachmeier, Surrey, 20:00.10; 15, Drew Frolek, SCL, 20:01.50; 16, Chloe Thurber, Ell, 20:02.09; 17, Lacey Feist, BC, 20:02.90; 18, Kaity Hove, Trenton, 20:06.30; 19, Kristina Brossart, Rugby, 20:12.30; 20, Lana Krack, HTN, 20:18.20.

Area team results

Hillsboro-Central Valley: 48, MJ Pruneda, 21:27.86; 61, Hannah Luithle, 22:01.

Hatton-Northwood-Thompson: 51, Anne Mager, 21:34.25; 80, Leah Stang, 22:33.82; 105, Skylar Carroll, 23:20.87.

May-Port-C-G: 59, Isabell Parker, 21:57.38; 63, Nora Peterson, 22:06.17; 99, Madison Anderson, 23:07.18; 138, Morgan Palmer, 24:44.25.

Grafton: 35, Carlee Siaben, 21:09.27; 70, Amy Horter, 22:19.21; 91, Destiny Dominguez, 22:52.82; 113, Lilly McKay, 23:31.62; 122, Grace Narloch, 24:02.32.

Carrington: 129, Casey Mack, 24;19.69; 159, Michaela Tallmadge, 25;20.20; 161, Carmen Entzminger, 25:22.56.

New Rockford-Sheyenne: 71, Hannah Haley, 22:19.86; 83, Ashlynn Benson, 22:37.89; 121, Chloe Heinz, 23:58.38; 124, Elizabeth Widmer, 24:07.24; 141, Mya Cudworth, 24:47.61.

Griggs County Central: 116, Cortney Hornung, 23:45.07; 144, Claire Woodstead, 24:54.76; 184, Tianna Pfeifer, 26:37.75; 210, Abby Haugen 28:39.92.

Pembina County North: 53, Jordan Jenson, 21:49.44; 102, Alexis Heidler, 23:10.76; 171, Maya Sumra, 25:59.80; 178, Jade Nelson, 26:13.38.

Langdon Area: 54, Madison Gapp, 21:50.51; 155, Callie Perry, 25:15.22; 190, Sara Hodek, 26:50.49; 199, Rachel Cheatley, 27:20.70; 221, Hannah Lundeby, 33:47.08.

Larimore: 65, Ellen Gregoire, 22:11.45; 173, Hannah Solseng, 26:03.72; 192, Mary Gorman, 26:50.94; 194, Deanna Piatz, 27:04.44.

Rolla: 72, Maria Brien, 22:21.55.

N.D. Class B boys

Team results

1. New Town 18; 2. Rugby 85; 3. Bowman County 111; 4. Hillsboro-Central Valley 152; 5. Beulah-Hazen 208; 6. Pembina County North 341; 7. Hatton-Northwood-Thompson 368; 8. Watford City 393; 9. Grafton 403; 10. Lisbon 439; 11. Southern McLean 489; 12. Griggs County Central 498; 13. Central Cass 501; 14. Edgeley-Kulm 508; 15. Standing Rock 525; 16. Medina-Pingree-Buchanan 533; 17. Stanley 563; 18. Langdon-Edmore-Munich 564; 19. Shiloh Christian 585; 20. Four winds-Minnewaukan.

21. Sargent Central-Lidgerwood 652; 22. Killdeer 662; 23. Carrington 666; 24. White Shield 710; 25. Northern Cass 715; 26. May-Port-CG 792; 27. Max 845; 28. Parshall 879; 29. Surrey 908; 30. Bishop Ryan 938; 31. Burke Central 975; 32. Ellendale 978; 33. New Rockford-Sheyenne 994; 34. Central McLean 1078; 35. Larimore 1085; 36. Williston Trinity Christian 1085; 37. Warwick 1121; 38. Wells County 1139; 39. Solen 1144; 40. Barnes County North 1160.

41. Garrison 1165; 42. Velva 1175; 43. Harvey 1203; 44. Hettinger-Scranton 1208; 45. Hebron 1228; 46. Richland 1247; 47. LaMoure 1269; 48. Dunseith 1270; 49. Trenton 1331.

Top 20

1. Jalen Chase, NT, 15:49.6; 2. Chace Hale, NT, 15:56.8; 3. Isaac Huber, E-K, 15:58.5; 4. Jaiven Hale, NT, 16:03.8; 5. Ryan Wheeling, NT, 16:22.9; 6. Robert White, NT, 16:28.3; 7. Payton Smith, Carrington, 16:38.6; 8. Brett O'Connell, Rugby, 16:58.9; 9. Corbin Claymore, SR, 17:07.6; 10. Mike Baker, NT, 17:09.2; 11. Colby Antell, NT, 17:09.8; 12. Riley Zachmeier, Rugby, 17:10.2; 13. Alex Madrigal, Bowman Co., 17:11.6; 14. Coltan Hyttinen, SM, 17:13.6; 15. Jacob Hendrickson, H-N-T, 17:16.1; 16. Braedon Gumke, WC, 17:20.6; 17. Eli Nelson, H-CV, 17:21.9; 18. Dawson Schepp, Rugby, 17:22; 19. Chase Fossum, H-CV, 17:23.4; 20. Brian Miller, Bowman Co., 17:26.2.

Team results

Hillsboro-Central Valley (152): 17. Eli Nelson, 17:21.86; 19. Chase Fossum, 17:23.39; 30. Colton Anderson, 17:57.67; 42. Kody Pastian, 18:19.35; 44. Ben Mueller, 18:22.77.

Pembina County North (341): 28. Hunter Denault, 17:54.97; 52. Jayden Wheeling, 18:32.79; 64. Logan Vetter, 18:42.33; 83. Janzen Peterson, 19:09.81; 114. Rhun Lindell, 19:40.91.

Hatton-Northwood-Thompson (368): 15. Jacob Hendrickson, 17:16.07; 41. Pierce Cooper, 18:18.79; 93. John Snyder, 19:23.80; 103. Hayden Patterson, 19:33.80; 116. Luke Mager, 19:42.71.

Grafton (403): 40. Tommy Kern, 18:18.75; 61. Josh Vogsland, 18:37.73; 68. Austin Thompson, 18:50.65; 91. Jayden Lahaise, 19:22.33; 143. Jase Lefheldt, 20:20.84.

Griggs County Central (498): 22. Ethan Brown, 17:29.39; 46. Logan Kensok, 18:25.46; 104. Mark Sammons, 19:34.34; 155. Gabe Dramstad, 20:38.62; 171. Aaron Moser, 20:52.84.

Langdon-Edmore-Munich (564): 69. Wyatt Gage, 18:51.98; 71. Arik Christianson, 18:53.97; 97. Jacob Kram, 19:27.39; 141. Caleb Blackwell, 20:16.90; 186. Tucker Regner, 21:20.84.

Carrington (666): 7. Payton Smith, 16:38.58; 90. Austin Hendrickson, 19:21.36; 150. Jacob Rexin, 20:25.35; 198. Brady Davis, 21:38.69; 221. Adam Gorseth, 22:11.04.

May-Port-GC (792): 98. Seth Germundson, 19:30.24; 145. Kade Palmer, 20:21.89; 152. Tanner Lundwall, 20:28.31; 167. Jacob Fendrick, 20:48.61; 230. Griffith Thomas, 2:33.63.

New Rockford-Sheyenne (994): 86. Jack Schafer, 19:12.12; 162. Micah Nicolai, 20:45.07; 213. Pieter Louters, 22:00.29.

Larimore (1085): 105. Ryan Larson, 19.35.77; 179. Jordan Myers, 21:03.89.

Warwick (1121): 123. Rainin Peltier, 19:48.67; 197. Eric Belgarde, 21:37.78.

Men's hockey

6

Saturday's results

Union 5, Niagara 2

Boston University 3, Quinnipiac 0

Miami 5, Maine 0

Penn State 3, Notre Dame 2, OT

Michigan Tech 3, Michigan 3, OT

Ohio State 6, Bowling Green 1

Ferris State 2, Northern Michigan 2, OT

Boston College 6, Holy Cross 1

Denver 3, Michigan State 1

UND 5, Bemidji State 4

First period—1. BSU, Leo Fitzgerald 2 (Gerry Fitzgerald 3, Dan Billett 4) 2:53; 2. UND, Brock Boeser 5 (Tucker Poolman 4, Shane Gersich 4) 3:43; 3. UND, Shane Gersich 3 (Tyson Jost 4) 19:39. Penalties—Ludvig Hoff, UND, boarding, 14:13

Second period—4. UND, Zach Yon 1 (Rhett Gardner 1, Austin Poganski 2) :23; 5. UND, Boeser 6 (Colton Poolman 1, Jost 5) 17:34. Penalties—Poganski, UND, roughing, 6:02; Brett Beauvais, BSU, slashing, 10:43

Third period—6. UND, Rhett Gardner 2 (Gersich 5, T. Poolman 5) 3:44 (pp); 7. BSU, Jay Dickman 3 (Leo Fitzgerald 1, Kyle Bauman 2) 6:07 (pp); 8. BSU, Brendan Harms 2 (G. Fitzgerald 4, Zach Whitecloud 2) 10:05 (pp); 9. BSU, Dillon Eichstadt 1 (Nate Arentz 3, Beauvais 4) 19:19 (sh) (ex). Penalties—Dillon Eichstadt, BSU, tripping, 1:49; T. Poolman, UND, interference, 5:56; Andrew Peski, UND, tripping, 9:05; Harms, BSU, interference, 18:16

Goalie saves—UND: Cam Johnson 3-10-12—25; BSU: Michael Bitzer 10-12-6—28

Penalties-minutes—UND 4-8, BSU 3-6

Power plays—UND 1-3, BSU 2-4

Attendance—11,898

Referees—Dan Dreger and Scott Bokal

Women's hockey

6

Saturday's results

Clarkson 3, New Hampshire 1

St. Cloud State 2, MSU-Mankato 0

Minnesota 3, Ohio State 2

Bemidji State 3, Minnesota Duluth 3, OT

Boston College 4, Quinnipiac 1

Wisconsin 2, UND 0

First period—No scoring.

Second period—No scoring.

Third period—1. UW, Emily Clark 4 (Annie Pankowski, Sam Cogan) 6:54; 2. UW, Sarah Nurse 4 (Sydney McKibbon) 19:51 (en).

Goalie saves—UND: Lexie Shaw 9-19-10—38; BSU: Ann-Renee Desbiens 5-2-10—17

College volleyball

6

Saturday's results

UND over Weber State 25-20, 21-25, 25-20, 25-25

Southwest Minnesota over Minn.-Crookston 25-21, 25-19, 26-24

N.D. State over Oral Roberts 19-25, 25-23, 25-16, 25-16

College soccer

6

Saturday's result

Minn.-Crookston 0, Sioux Falls 0