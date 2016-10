TUESDAY'S LOCAL SCOREBOARD

Recommended for you

EGF Senior High 1, OT

First half—1. SCA, Karli Hiltner (Ashley Koepp) 7:15

Second half—2.EGF, Sydney Hjelle 42:59

Overtime—3. SCA, Jessica Timpane (Kopee) 86:24

Goalie saves—SCA: Anna Carlson 10; EGF: Mckenzie Whalen 14

Thursday

Championship, Sartell vs. St. Cloud Apollo, 7 p.m. at St. Cloud

Boys soccer

6

Minn. Section 8A

Tuesday's semifinals

Fergus Falls Hillcrest 1, St. Cloud Cathedral 0

Bemidji 3, Sartell 0

Thursday

Championship, Bemidji vs. Hillcrest

N.D. all-state team

First team

Fargo Shanley: Sr. F Jake Reinholz; West Fargo: Soph. F Telvin Vah, jr. F Mahamed Osman; Fargo South: Sr. D Menkeh Mendin, jr. G Samuel O'Keefe; WF Sheyenne: Sr. M Kyle Holoien; Bismarck: Jr. M Tresor Mugwaneza; Bismarck Century: Sr. F Zack Jensen, sr. F Lucas Mayer; Bismarck Legacy: Sr. F Austin Ellingson; Minot: Jr. M JJ Johannsen, jr. M Avery Weishaars

Second team

Red River: Sr. M Mohamud Ahmed; Fargo Davies: Jr. M Mason Brekke; Fargo Shanley: Sr. D Jake Fritz, jr. F TJ Anderson; Fargo South: Jr. F Abdalazizi Lubungo; Fargo North: Sr. G Charlie Thielman; Bismarck: Sr. M Zach Kessler; Jamestown: Sr. M Braden Sherfy, jr. M Austin Shafer; Bismarck Century: Sr. G Brandon Kraenzel; Bismarck Legacy: Sr. G Cole Svihovec; Minot: Sr. D Giovanni Fragoso

Senior player of the year: Jake Reinholz

Coach of the year: Luke Glasoe, GF Red River

All-EDC

GF Central: Jackson Carr; Red River: Mohamud Ahmed, Luke LaMoine, Basel El-Rewini; Fargo Shanley: Jake Reinholz, Jake Fritz, TJ Anderson, Jared Fowler, Mike Noah; West Fargo: Telvin Vah, Mahamed Osman, Noah Schaefer, Oliver Nigaba; Fargo South: Menkeh Mendin, Abdalazizi Lubungo, Samuel O'Keefe, Abraham Snetter; Fargo Davies: Mason Brekke, Evan Tschider; West Fargo Sheyenne: Kyle Holoien, Matthew Tassava; Fargo North: Charlie Thielman

Coach of the year: Luke Glasoe, Red River

State all-tournament

Red River: Mohamud Ahmed; Jamestown: Austin Shafer; Bismarck: Tresor Mugwaneza; Minot: JJ Johannsen, Giovanni Fragoso, Avery Weishaar; Bismarck Century: Drew Davis, Lucas Meyer; Fargo South: Samuel O'Keefe, Menkeh Mendin, Abraham Snetter; Fargo Shanley: TJ Anderson, Jacob Fritz, Jake Reinholz, Luke Noah; West Fargo: Bryce McKinnon, Mahamed Osman, Telvin Vah, Yussuf Mohamed, Bucumi Ellachim, Mohamed Isse

Prep volleyball

6

Tuesday's results

North Dakota

Devils Lake def. Turtle Mountain 25-14, 25-5, 25-3

Fargo Davies def. Fargo South 25-20, 25-18, 25-11

Fargo North def. Valley City 17-25, 25-21, 25-19, 25-17

Fargo Shanley def. Wahpeton 25-13, 25-14, 25-9

West Fargo def. West Fargo Sheyenne 25-21, 23-25, 25-17, 25-17

Bismarck Century def. Minot 25-12, 25-9, 25-9

Dakota Prairie def. Rolla 17-25, 25-19, 16-25, 25-12, 15-13

Central Cass def. Lisbon 25-21, 25-18, 25-20

Fargo Oak Grove def. Maple Valley 25-16, 25-20, 25-10

LaMoure def. Barnes Co. North 25-15, 25-15, 25-12

Carrington def. Napoleon/Gackle-Streeter 23-25, 25-14, 25-17, 16-25, 17-5

Shiloh Christian def. Washburn 25-8, 25-8, 25-11

Minot Ryan def. Kenmare 26-24, 25-19, 23-25, 25-14

Velva-Sawyer def. Glenburn 28-30, 23-25, 25-17, 25-23, 15-13

Drake-Anamoose def. South Prairie 25-16, 25-20, 25-21

Minnesota

Ada-Borup def. Norman Co. West 25-16, 25-11, 25-7

Northome-Kelliher def. Littlefork-Big Falls 25-13, 23-25, 25-12, 25-14

Wadena-Deer Creek def. Bertha-Hewitt 25-10, 25-12, 25-8

Red River 25-25-25,

GF Central 13-11-15

GF Red River (kills-blocks-service aces)—Maddie Anderson 2-x-x (3 digs), Kendra Bohm 6-x-x (1 dig), Alexis Brown 4-x-2 (2 assists, 5 digs), Isabell Fetsch 1-x-x (1 dig), Maddie Johnson (13 digs), Sarah Lancaster x-x-6 (3 assists, 10 digs, Ella Paul x-x-1 (3 digs), Lexi Robson x-x-1 (21 assists, 6 digs), Hanna Schreiner 8-x-2 (3 digs), Alex Sorenson x-x-1 (3 assists, 6 digs, Maggie Steffen 11-1-1 (7 digs)

GF Central (kills-blocks-service aces)—Heather Barth x-x-1 (7 assists), Taylor Berry (13 digs), Sadie McGee (5 assists, 11 digs), Shayla Ouellete 4-x-x, Korri Gust 4-x-x (9 digs), Alyssa Lipsh 3-x-2

Park Rapids 28-25-20-24-17,

Senior High 26-22-25-26-15

Park Rapids -- n/a

EGF Senior High (kills-blocks-service aces) -- Megan Boman 0-0-1 (31 digs), McKenzie Anderson 0-0-6, Natalie Carlstrom 0-0-1, Kayla Nelson 2-1-0 (36 assists, 13 digs), Livia Pesch 9-0-1, Haylie Carlstrom 20-3-2, Brianna Walski 9-0-0, Lauren Hedlund 2-2-0, Julia Warmack 5-3-0

Sacred Heart 25-25-25,

Northern Freeze 18-7-9

Sacred Heart (kills-blocks-service aces)—Molly Hanson 0-0-3 (7 assists), Madeline Mitzel 7-0-0, Jessica Remer 10-1-0, Katelyn Rudolph 10-3-0

Northern Freeze (kills-blocks-service aces)—Jaelyn Spilde (9 assists), Keylee Dahl 3-1-0,

Brita Swenson 4-0-0, Samantha Krohn 3-0-0

Midway-Minto 18-25-25-25,

Cavalier 25-21-21-17

Cavalier (kills-blocks-service aces)—Haydee Krieg 7-2-3, Clarissa Hartz 9-0-0, Peyton LeTexier 0-0-2 (16 assists), Taylor O'Hara 3-0-2 (3 digs), Jaiden Erlendson 6-0-2

Midway-Minto (kills-blocks-service aces)—Danika Flanders 4-0-0, Lydia Severson 0-0-2 (15 assists), Sara Goodoien 9-0-1, Jamie Thorvilson (0-0-8), Sam Overend 3-1-2

Thompson 25-25-25,

Hatton-Northwood 11-8-11

Thompson (kills-blocks-service aces)—Summer Brown 0-0-3, Ashlyn Warcken 2-0-0, Caroline Nistler 3-0-1, Allie Ivesdal (11 digs), Isatu Shirek 4-1-2, Taylor Zak 11-3-0, Kailen Dolleslager 5-1-5, Macy Jordheim 5-0-0, Jordyn Bohlman (15 assists)

Hatton-Northwood (kills-blocks-service aces)—Elizabeth Ostlie 4-0-0 (6 assists), Maria Sebekow 2-0-0, Emily Carlson 1-2-0, Brittany Klevberg 0-1-0, Ashley Erickson 3-0-0 (6 assists), Grace Scott 3-0-0

N. Border 25-13-25-25,

PR/F-L 10-25-16-20

Park River/Fordville-Lankin (kills-blocks-service aces)—Amy Seim (1 assist, 17 digs), Josephine Markusen 2-0-0, Beatrice Kjelland x-x-1 (2 digs), Maris Miller x-x-1 (10 digs), Bailey Beneda 3-0-0, Elaina Swartz 3-0-0 (10 digs), Jenna Zavalney 3-2-1 (26 assists), Gretchen Brummond 7-1-0, Taylor Dalbey 13-x-x, Hannah Gordon 1-0-0

North Border (kills-blocks-service aces)—Haylee Christianson 2-0-3 (18 digs), Taylor Thompson 4-1-0, Suzanne Wieler 2-2-0, Hannah Johnson 18-3-1 (17 digs), Natalie Carignan 5-0-0 (27 assists, 12 digs), Jaidyn Volk 4-0-1, Mandi Stark (20 digs)

Drayton/V-E 25-25-25,

Lakota 6-12-12

Lakota (kills-blocks-service aces)—Breanne Schmidt 1-x-x (5 digs), Alexandra Anderson (2 assists, 3 digs), Stephanie Bartlett 3-x-2

Drayton/Valley-Edinburg (kill-blocks-service aces)—Hailey Jackson 4-x-2 (17 digs), Laiken Larson 11-3-x, Emily Swanson 1-x-4 (20 assists), Taylor Reilly 8-1-x, Kyla Staskivige x-x-8

North Star 25-25-25,

Harvey-WC 14-16-14

North Star (kills-blocks-service aces)—Peyton Halverson 4-0-0, Macey Kvilvang 16-2-2,

Stephanie Miller 3-5-0, Gabbie Miller 7-0-0 (22 assists)

Harvey-Wells County (kills-blocks-service aces)—Rylee Heil 7-0-1, April Hagemeister (15 assists), Kari Wolfe 7-1-1

Langdon-Ed-Mun. 25-25-25,

New Rockford 6-13-16

Langdon-Edmore-Munich (kills-blocks-service aces)—Rachel Hill x-2-x (29 assists),

Sydney Ellingson x-x-7 (17 digs), Jordyn Worley 6-x-5, Madi Hart 15-x-x (12 digs), Callie Ronningen 7-2-x (12 digs)

New Rockford-Sheyenne (kills-blocks-service aces)—Rebecca Allmaras (8 digs), Alicia Louters 3-3-x (5 digs)

Benson County 25-25-25,

Rolette-Wolford 20-20-17

Rolette-Wolford (kills-blocks-service aces)—Kinze Martinson 3-5-0, Courtney Thompson 3-0-0, Lynnsey Slaubaugh 11-0-1, Baylee Mora (11 assists)

Benson County (kills-blocks-service aces)—Camee Wangler (24 assists), Danielle Schwanke 15-2-3, Erin Jorgenson 8-0-0, Kaylee Lybeck 6-1-2,

Dakota Prairie 17-25-16-25-15,

Rolla 25-19-25-12-13

Rolla (kills-blocks-service aces)—Lashai Bercier x-2-x (19 assists), Keana Cahill 5-1-x, Caitlin Cammack (19 digs), Emma Mitchell 4-x-x (18 digs), Samantha Nordmark 11-x-x, Kyleigh Wilkes x-x-x (27 digs)

Dakota Prairie (kills-blocks-service aces)—Emma Poehls (25 assists, 5 digs), Erika McPherson (11 digs), Alison Trenda (3 assists, 3 digs), Carly Lippert 7-x-2, Ashley Quam x-1-x, Paige Haakenson 5-x-7, Courtney Stein x-1-x, Shaye Frederick 13-3-x

Roseau 25-25-25,

Crookston 17-10-15

Crookston (kills-blocks-service aces)—Rachel Hefta x-5-x, Macy Strem (14 assists), Jenna Porter 6-x-x

Roseau (kills-blocks-service aces)—Kacie Borowicz 6-1-x (11 digs), Kiley Borowicz 12-x-10 (13 digs), Lyvia Moser x-x-3 (18 assists), Rylie Bjerklie 6-2-x, Victoria Johnson 10-2-2 (13 assists)

Badger-G-MR 25-25-25,

Warroad 14-23-12

Badger-Greenbush-Middle River (kills-blocks-service aces)—Emmie Jacobson 5-1-1, Carly Mekash 10-x-x, Brenna Dallager 11-x-3, Alyssa Kilen (23 assists), Danielle Hoyer x-1-x, Kjerstie Lieberg 5-x-1 (12 assists)

Warroad (kills-blocks-service aces)—Marlie Johnston (9 assists), Kaitlyn Kotlowski 9-3-x, Grace Eichenberger x-2-x, Caitlin Culleton (9 assists), Madison Fish 5-2-x, Joslynn Olson x-2-x

Warren-A-O 21-25-25-25,

Red Lake CC 25-23-16-23

Warren-Alvarado-Oslo (kills-blocks-service aces)—Sydney Olson 10-x-x, Josie Chapman 15-x-2, Faith Porter 11-x-6, Teaira Chandler 2-x-5 (33 assists)

Red Lake Co. Central (kills-blocks-service aces)—Calyssa Eskeli 1-x-1 (13 assists), Megan Berberich 2-x-3 (15 assists), Sydnie Gunderson 1-x-x, Ashley Longtin 20-x-2, Kelsie Sirjord 7-x-1, Julia Bernstein 6-x-2

Fosston 25-25-25,

LP-Audubon 16-8-15

Lake Park-Audubon (kills-blocks-service aces)—Rachel Grande 6-x-x, Elsa Larson 5-x-2, Sam Dahlgren x-x-1 (13 assists)

Fosston (kills-blocks-service aces)—Mailee Schmidt 11-x-2, Lillie Manecke 11-x-x, Emily Curfman 9-x-4, Haley Swanson 31 assists

Win-E-Mac 22-25-25-25,

Waubun 25-11-12-15

Waubun (kills-blocks-service aces)—Josie Stevens (20 assists), Vanessa Spry 6-1-x, Hanna Vanata 4-0-3, Nicole Swedberg 3-x-x Josie Stevens (20 assists)

Win-E-Mac (kills-blocks-service aces)—Olivia Simonson 14-2-5, Lauren Strom 12-x-x, Alayna Espeseth 7-x-3, Maci Hamre (16 assists), Kylie Stuhaug (14 assists)

Mahnomen 25-25-25-23-15,

Bagley 27-16-16-25-10

Bagley (kills-blocks-service aces)—NA

Mahnomen (kills-blocks-service aces)—Maggie Hedstrom 8-x-x, Sydney Clark (20 assists)

Prep football

6

Tuesday's results

Stephen-Argyle 40, Clearbrook-Gonvick 30

Warren-A-O 30,

Northern Freeze 14

Warren-A-O 7 8 8 7--30

N.Freeze 8 0 0 6--14

WAO—Jackson Steer 16 run (Brandon Miller kick)

NF—Zak Anderson 15 pass from Eli Johnson (Anderson pass from Johnson)

WAO—Mason Wang 5 pass from Steer (Hunter Roller run)

WAO—Steer 14 run (Roller run)

WAO—Jordan Anderson 16 pass from Steer (Miller kick)

NF—Anderson 10 pass from Johnson (pass failed)

Kittson Co. Central 50 ,

Goodridge-Grygla 28

KCC 14 0 14 22--50

GG 8 6 6 8--28

KCC—Jacob Ristad 1 run (Jayden Swenson kick)

GG—Tyler Stinar 60 pass from Dylan Manderud (Jaden Kiesow run)

KCC—Alex Donaldson 44 run (Swenson kick)

GG—Kiesow 2 run (pass failed)

KCC—Christopher Holm 46 run (Swenson kick)

GG—Stinar 65 pass from Manderud (pass failed)

KCC—Ristad 17 run (Swenson kick)

KCC—Ristad 1 run (Swenson kick)

GG—Kiesow 85 kick return (pass to Kiesow)

KCC—Ristad 12 run (Swenson kick)

KCC—Ristad 6 run (Spencer Billings pass from Swenson)

Individual leaders

RUSHING—GG: Tyler Stinar 12-59, Jayden Kiesow 16-50

PASSING—GG: Dylan Manderud 6-11-0, 153 yards

RECEIVING—N/A

Aces

6

GF Country Club

Glen Gonsorowski aced the 151-yard, No. 16 hole, using a 9-iron. Witnesses: Ryle Syverson, Mike Porter.

Women's basketball

6

Big Sky polls

Coaches preseason poll

1. Idaho (4 first-place votes) 110 points; 2. UND (4) 107; 3. Montana State (3) 98; 4. Montana (1) 92; 5. Eastern Washington 83; 6. Idaho State 64; 7. (tie) Sacramento State 60; Weber State 60; 9. Northern Colorado 53; 10. Portland State 30; 11. Northern Arizona 18; 12. Southern Utah 17

Media poll

1. Montana State (6) 156; 2. Idaho (2) 153; 3. Montana (3) 143; 4. Eastern Washington (3) 140; 5. U ND (1) 132; 6. Idaho 89; 7. Sacramento State 86; 8. Weber State 76; 9. Northern Colorado 70; 10. Portland State 63; 11. Southern Utah 28; 12. Northern Arizona 24

College volleyball

6

Tuesday's result

Minn.-Crookston over Bemidji State 25-27, 28-26, 25-19, 25-23

College football

6

College

Polls

FCS Coaches Top 25

1. Sam Houston State (21) 6-0 643

2. Jacksonville State (2) 5-1 612

3. Eastern Washington (1) 5-1 556

4. NDSU (1) 5-1 546

5. James Madison (1) 6-1 533

6. The Citadel 6-0 513

7. Richmond 6-1 495

8. Chattanooga 6-1 431

9. Charleston Southern 3-2 431

10. Montana 5-1 428

11. South Dakota State 4-2 409

12. Youngstown State 5-1 376

13. Western Illinois 5-1 336

14. North Carolina A&T 5-1 294

15. Eastern Illinois 4-2 258

16. North Dakota 5-2 253

17. Villanova 5-2 220

18. Cal Poly 4-2 207

18. Central Arkansas 5-1 207

20. Samford 5-1 147

21. Grambling State 4-1 95

22. Stony Brook 4-2 91

23. Harvard 4-1 87

24. Albany 4-2 92

25. Tennessee State 5-1 43

Others receiving votes: Wofford 36, Northern Iowa 31, South Dakota 30, Lehigh 20, New Hampshire 20, South Carolina State 18, Liberty 10, Illinois State 5, Weber State 4, Southern Utah 2, San Diego 2, Sacred Heart 2, North Carolina Central 1.

FCS Stats Media Top 25

1. Sam Houston State (113) 6-0 4,030

2. Jacksonville State (19) 5-1 3,865

3. Eastern Washington (17) 5-1 3,689

4. NDSU (11) 5-1 3,575

5. The Citadel (5) 6-0 3,330

6. Richmond 6-1 3,291

7. South Dakota State 4-2 3,119

8. James Madison 6-1 3,087

9. Charleston Southern 3-2 2,630

10. Montana 5-1 2,630

11. Chattanooga 6-1 2,591

12. Western Illinois 5-1 2,263

13. Youngstown State 5-1 2,206

14. North Carolina A&T 5-1 1,766

15. Eastern Illinois 4-2 1,491

16. Villanova 5-2 1,438

17. Cal Poly 4-2 1,381

17. Coastal Carolina 4-2 1,382

19. North Dakota 5-2 1,223

20. Central Arkansas 5-1 1,141

21. Samford 5-1 829

22. Grambling State 4-1 497

23. Albany 4-2 442

24. Stony Brook 4-2 370

25. Tennessee State 5-1 311

Others receiving votes: Harvard 236, Northern Iowa 168, Sacred Heart 134, New Hampshire 110, Lehigh 82, Illinois State 74, South Dakota 60, Fordham 27, Weber State 25, Wofford 25, Maine 22, Nicholls 19, Monmouth 16, Colgate 12, Southern Utah 11, San Diego 10, Stephen F. Austin 7, Missouri State 6, North Carolina Central 6, Tennessee-Martin 5, Penn 4, Tennessee Tech 3, Princeton 1, Duquesne 1, Eastern Kentucky 1, Wagner 1, Southeastern Louisiana 1.

Area conference standings/results/schedules

Big Ten Conference

East Division

Conf. Overall

Michigan 3-0 6-0

Ohio State 3-0 6-0

Penn State 2-1 4-2

Maryland 1-2 4-2

Indiana 1-2 3-3

Michigan State 0-3 2-4

Rutgers 0-4 2-5

West Division

Conf. Overall

Nebraska 3-0 6-0

Iowa 3-1 5-2

Northwestern 2-1 3-3

Minnesota 1-2 4-2

Wisconsin 1-2 4-2

Purdue 1-2 3-3

Illinois 1-2 2-4

Games Saturday, Oct. 22

No. 10 Wisconsin at Iowa, 11 a.m.

Indiana at Northwestern, 11 a.m.

Rutgers at Minnesota, 11 a.m.

Purdue at No. 8 Nebraska, 2:30 p.m.

Illinois at No. 3 Michigan, 2:30 p.m.

Michigan State at Maryland, 6:30 p.m.

No. 2 Ohio State at Penn State, 7 p.m.

Missouri Valley Football Conference

Conf. Overall

Youngstown State 3-0 5-1

South Dakota State 3-0 4-2

North Dakota State 2-1 5-1

Western Illinois 2-1 5-1

South Dakota 2-1 3-3

Missouri State 1-2 3-3

Northern Iowa 1-2 2-4

Indiana State 1-3 3-4

Illinois State 1-3 3-4

Southern Illinois 0-3 2-4

Games Saturday, Oct. 22

Missouri State at Northern Iowa, 1 p.m.

Illinois State at South Dakota, 2 p.m.

Indiana State at Southern Illinois, 2 p.m.

Youngstown State at South Dakota State, 2 p.m.

NDSU at Western Illinois, 6 p.m.

Big Sky Conference

Conf. Overall

North Dakota 4-0 5-2

Eastern Washington 3-0 5-1

Weber State 3-0 4-2

Montana 2-1 5-1

Cal Poly 2-1 4-2

Southern Utah 2-2 3-3

Northern Arizona 2-2 3-4

Northern Colorado 1-2 3-3

Idaho State 1-2 2-4

Portland State 1-3 2-5

UC Davis 1-3 2-5

Sacramento State 1-3 1-6

Montana State 0-4 2-5

Games Saturday, Oct. 22

Eastern Washington at Montana State, 1 p.m.

Sacramento State at Northern Colorado, 2:05 p.m.

North Dakota at Idaho State, 3:35 p.m.

Montana at Northern Arizona, 6 p.m.

Weber State at Southern Utah, 7 p.m.

UC-Davis at Cal Poly, 8:05 p.m.

Northern Sun Intercollegiate Conference

Conf. Overall

Minnesota-Duluth 3-0 6-1

Bemidji State 3-0 6-1

St. Cloud State 3-0 4-3

MSUM 1-2 3-4

Northern State 1-2 3-4

University of Mary 1-2 1-6

Minot State 0-3 1-6

UM-Crookston 0-3 0-7

South Division

Conf. Overall

Sioux Falls 3-0 7-0

Winona State 2-1 5-2

Minn-Mankato 2-1 5-2

Wayne State 2-1 3-4

Augustana 1-2 4-3

SW Minnesota 1-2 4-3

Upper Iowa 1-2 2-5

Concordia-St. Paul 0-3 2-5

Games Thursday, Oct. 20

SW Minnesota State at Minnesota-Mankato, 6 p.m.

Games Saturday, Oct. 22

Concordia-St. Paul at Sioux Falls, Noon

MSUM at Bismarck-Mary, 1 p.m.

Minnesota-Crookston at Minot State, 1 p.m.

Winona State at Wayne State, 1 p.m.

St. Cloud State at Northern State, 1 p.m.

Bemidji State at Minnesota-Duluth, 1:05 p.m.

Augustana at Upper Iowa, 3:05 p.m.

Minnesota Intercollegiate Athletic Conference

Conf. Overall

St. Thomas 4-0 6-0

St. John's 4-1 6-1

Concordia 3-1 4-2

Bethel 3-2 3-4

Hamline 2-2 4-2

Augsburg 2-3 2-5

Gustavus-Adolphus 1-3 3-3

Carleton 1-4 1-6

St. Olaf 0-4 1-5

Games Saturday, Oct. 22

Concordia at Augsburg, 1 p.m.

St. John's at Gustavus, 1 p.m.

St. Olaf at Carleton, 1 p.m.

Hamline at St. Thomas, 1:10 p.m.

North Star Athletic Association

Conf. Overall

Dickinson State 4-0 6-1

Valley City State 3-1 4-3

Dakota State 2-1 5-2

Presentation 1-1 5-1

Mayville State 1-1 3-3

Games Saturday, Oct. 22

Presentation at Valley City State, 1 p.m.

Mayville State at Jamestown, 1 p.m.

Dakota State at Dickinson State, 2 p.m.