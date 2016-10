Monday's local scoreboard

Recommended for you

May-Port-CG 25-25-25,

Grafton 22-18-16

Mayville-Portland-CG (kills-blocks-service aces)—Erin Freeland 5-1-1, Abby Freeland 5-1-0 (19 assists), Madisen Knudsvig 11-2-3, Madeline Carr 7-2-1

Grafton (kills-blocks-service aces)—Paige Rudnik 4-2-1, Fayqua El-Sarraf 6-0-1, Anna Thompson 4-2-2, Grace Gaustad 1-0-0 (11 assists)

Park River/F-L 25-25-25,

Hatton-Northwood 6-15-12

Hatton-Northwood (kills-blocks-service aces)—Elizabeth Ostlie 1-1-0 (6 assists), Maria Sebekow 3-1-0, Emily Carlson 2-0-0, Brittany Klevberg 3-1-0, Ashley Erickson 2-0-1 (5 assists)

Park River/Fordville-Lankin (kills-blocks-service aces)—Amy Seim (20 digs), Maris Miller 0-0-4, Bailey Beneda 5-0-0, Elaina Swartz 4-0-2, , Jenna Zavalney 5-1-1 (21 assists), Gretchen Brummond 6-0-0, Taylor Dalbey 10-0-0, Hannah Gordon 4-0-0

Hillsboro-CV 25-25-25,

Larimore 21-19-21

Hillsboro-Central Valley (kills-blocks-service aces)—Ashley Wright 7-1-1,

Katja Berge 12-1-0, Kelsey Moore 3-0-0, Saige Forseth 3-0-1, Kinsey Allen 1-0-0, Karlee Johnson 7-0-0, Janessa Matthys 1-0-1, Lydia Nelson 0-0-3

Larimore (kills-blocks-service aces)—Macy Yahna 1-1-1, Lily Hendrickson 5-2-0, Haley Verkuehlen 2-4-1, Jenna Johnson 4-2-0 (11 assists), Ashley Hatcher (19 digs), Ivy Daws 1-1-1, Sloan Smith 4-3-2

Crookston 25-23-25-25,

Climax-Fisher 20-25-18-11

Climax-Fisher (kills-blocks-service aces)—Dalainey Fogerty 3-1-0, Mikayla Vasek (27 assists), Sophie Love 4-1-0 (12 digs), Abbie Altepeter 11-0-0 (10 digs), Megan Grove 11-2-2, Christina Cakebread 14-5-0

Crookston (kills-blocks-service aces)—Macy Strem 0-0-3 (30 assists), Jenna Porter 0-1-3, Amanda Trandem 6-0-0, Kennedy Cwikla 13-0-0, Teagen Carlstrom (19 digs), Heather Chaput 0-1-0, Katelyn Wagner 6-1-0

Kittson CC 25-25-25,

LOW 20-22-11

Lake of the Woods (kills-blocks-service aces)—Jordan Sonstegard 4-3-1, Jourdan Aery 0-4-1, Kierra Krause (16 assists), Payton Marken 3-0-3, Sonia Stimpfl 6-4-0, Tessa Solo 7-0-1

Kittson County Central (kills-blocks-service aces)—Lexi Turn 2-0-1 (21 assists), Kiley Whitlock 2-1-0, Sydney Docken 2-0-0, Marlee Turn 4-1-1, Kasey Soliah 6-2-1, Sophie Klegstad 4-0-1, Tea Jerome 8-0-0

Fertile-Beltrami 25-25-25,

Red Lake CC 14-21-13

Fertile-Beltrami (kills-blocks-service aces)—Shelby Dunbar 6-2-2, Megan Bryn 0-0-5 (13 assists), Lauren Harstad (21 assists), Bailey Mulcahy 8-0-0, Danielle Dufault 0-0-3, Jaden Christianson 18-3-3

Red Lake Co. Central (kills-blocks-service aces)—Calyssa Eskeli 0-0-1, Megan Berberich (7 assists), Sydnie Gunderson 0-0-2, Ashley Longtin 6-0-1, Kelsie Sirjord 5-0-0, Julia Bernstein 3-0-2

Stephen-Argyle 25-25-25,

Goodridge-Grygla 14-22-21

Goodridge-Grygla (kills-blocks-service aces)—Kaitlyn Olson (12 digs), Hannah Dietsch (20 assists), Karlee Johnson 8-0-0, Libby Johnson 0-1-0, Ashlyn Henrickson 5-2-2, Trystan Jelle 0-0-1, Brooke Anderson 5-0-0

Stephen-Argyle (kills-blocks-service aces)—Abigail McGlynn 19-2-1, Savannah Riopelle 4-1-1 (23 assists), Maddie Weberg (16 digs), Jules Efta 2-0-1 (17 assists), Autumn Thompson 7-0-2, Abbey Johnson 6-1-0, Deborah Haugen 5-2-0

Cross country

6

Park Rapids Invitational

In Park Rapids, Minn., Monday

Girls team totals

West Central 64, Pelican Rapids 70, Pequot Lakes 139, EGF Senior High 139, Staples-Motley 153, Long Prairie-Grey Eagle 163, Detroit Lakes 186, Thief River Falls 190, Frazee 214, Dilworth-G-F 220, Warroad 226, Roseau 246, Breckenridge-Wahpeton 315

Top 10 individuals

1. Lydia Kantonen, Park Rapids, 19:32.4; 2. Kira Sweeney, Staples-M, 19:41.3; 3. Ellie Nelson, Roseau, 19:47.0; 4. Ellie Morgan, Frazee, 19:5.94; 5. Katherine Geist, Crookston, 20:06.5; 6. Lexi Bright, W. Central, 20:16.6; 7. Bailee Heitkamp, B-W, 20:20.7; 8. Ella Van Kempen, W. Central, 20:28.6; 9. Sunny Langworthy, Pequot, 20:30.7; 10. Jerzie Finstad, TRF, 20:33.7

EGF scorers

12. Marin Garrett 20:35.2; 29. McKenna Langerud 21:50.8; 38. Kassidy Allard 22:27.7; 42. McKenna Garrett 22:36.6; 44. Quincy Floden 22:38.2

Boys team totals

Detroit Lakes 41, West Central 73, Pequot Lakes 78, Ada-Borup/Norman Co. West 152, Staples-Motley 187, Breckenridge-Wahpeton 188, Dilworth-G-F 215, Park Rapids 226, Thief River Falls 257, Frazee 279, Warroad 287, Hawley 295, Roseau 296, Long Prairie-Grey Eagle 345, Pelican Rapids 449, Lake of the Woods/Indus/RR 472, Lake Park-Audubon 501, Bagley-Fosston 514, West Marshall 559

Top 10 individuals

1. Ryley Nelson, W. Central, 16:18.2; 2. Aaron Johnson, DL, 16:39.8; 3. Jacob Bright, W. Central, 16:43.3; 4. Zach Buboltz, DL, 16:53.7; 5. Hans Frank-Holzner, Hillcrest, 17:02.3; 6. Pierzinski Reid, Pequot, 17:03.6; 7. Connor Haugrud, DL, 17:05.3; 8. Hunter Gowin, B-W, 17:06.5; 9. Tony Fitzer, Pequot, 17:06.9; 10. Christian Sterton, AB/NCW, 17:09.1

EGF scorers

16. Cole Nowacki 17:37.2; 50. Ben Regorrah 18:55.3

Girls soccer

6

Minn. Section 8A tournament

Tuesday's semifinals

Alexandria (8-6-4) at Sartell (12-4-2), 4 p.m.

St. Cloud Apollo (11-3-2) at EGF Senior High (10-4-3), 6 p.m.

Thursday

Championship, 7:30 p.m., site TBA

Prep football

6

N.D. Class AAA poll

1. West Fargo (15) 8-0 75 pts

2. Bis. Century 6-2 56

3. Minot 6-2 43

4. Bismarck 6-2 36

5. Bis. Legacy 5-3 8

Others receiving votes: West Fargo Sheyenne (5-3), Fargo South (5-3), Dickinson (5-3)

First-place votes in parentheses

N.D. Class AA poll

1. St. Mary's (14) 8-0 70

2. Fargo Shanley 7-1 49

3. Beulah 7-1 44

4. Hillsboro-CV 6-1 32

5. Kindred 6-2 15

N.D. 9-man playoffs

Second round, Saturday

Richland at Thompson, 1:30 p.m.; Cavalier at Napoleon/G-S, 2 p.m.; Kidder County at Hankinson, 2 p.m.; Wyndmere-Lidgerwood at Bismarck Shiloh Christian, 2 p.m.; Divide County at North Prairie, 2 p.m. in Rolette; Kenmare-Bowbells-BC at Richardton-Taylor-Hebron, 2 p.m.; Towner-G-U at New Salem/Glen Ullin, 2 p.m. in New Salem; St. John at Mohall-Lansford-Sherwood, 2 p.m. in Mohall

Oct. 29

Quarterfinals

Nov. 5

Semifinals

Nov. 11

Championship, Fargodome, noon

N.D. Class A playoffs

First round, Saturday

Carrington (Region 1 No. 3 seed) at Langdon-Munich (Region 2 No. 2), 1:30 p.m.; Northern Cass (Region 1 No. 1) bye; Park River/Fordville-Lankin (Region 2 No. 3) at Ellendale-Edgeley-Kulm (Region 1 No. 2), 2 p.m. at Kulm; Larimore (Region 2 No. 1) bye; Velva-Sawyer (Region 3 No. 3) at Killdeer (Region 4 No. 2), 1 p.m.; Des Lacs-Burlington (Region 3 No. 1) bye; Heart River (Region 4 No. 3) at Minot Ryan (Region 3 No. 2), 7 p.m.; Hazen (Region 4 No. 1) bye

Oct. 29

Quarterfinals

Nov. 5

Semifinals

Nov. 11

Championship, 9:10 a.m., Fargodome

Boys soccer

6

Minn. Section 8A tournament

Tuesday's semifinals

Fergus Falls Hillcrest (14-4-0) at St. Cloud Cathedral (13-4-1), 6 p.m.

Sartell (9-9-0) at Bemidji (16-2-0), 7:15 p.m.

Thursday

Championship, 5:30 p.m., site TBA

College football

6

MCAC West

Reg. Over.

N.D. Science 4-1 7-1

Ridgewater 4-1 5-3

Northland 3-2 5-3

Dak. College 2-3 4-4

Minn. FF 2-3 3-5

Minn. West 0-5 1-7

Saturday's games

East No. 4 Vermillion at East No. 1 Central Lakes

West No. 3 Northland at West No. 2 Ridgewater, 2 p.m.

West No. 4 Dakota College at West No. 1 N.D. Science

East No. 3 Itasca at East No. 2 Rochester

College hockey

6

USA Today/USA Hockey poll

1. UND (34) 3-0-0

2.Duluth 3-1-2

3. Quinnipiac 2-1-1

4. Notre Dame 3-1-0

5. Lowell 2-0-2

6. Denver 2-2-0

7. Minnesota 2-0-0

8. Boston U 2-0-0

9. Minn. St. 4-0-0

10. Boston College 2-2-0

11. Harvard 0-0-0

12. Michigan 2-1-0

13. St. Lawrence 3-1-0

14. St. Cloud 0-2-0

15. Providence 1-2-0

Women's basketball

6

NSAA preseason poll

1. University of Jamestown (7 first-place votes) 79 points; 2. Dickinson State (2) 70; 3. Valley City State 65; 4. Mayville State 51; 5. Dakota State 41; 6. Bellevue 33; 7. Presentation 26; 8. Viterbo 19; 9. Waldorf

All-Big Sky

Preseason team

Peyton Ferris, Montana State, MVP; Riley Nordgaard, Montana State; Delaney Hodgins, Eastern Washington; Geraldine McCorkell, Idaho; Brianna Burgo, Sacramento State; Jessica Richardson, Southern Utah

Men's basketball

6

NSAA preseason poll

1. Dakota State (7 first-place votes) 79 points; 2. Bellevue (2) 72; 3. Jamestown 57; 4. Dickinson State 48; 5. Valley City State 47; 6. Waldorf 38; 7. Viterbo 26; 8. Presentation 24; 9. Mayville State 17

Bowling

6

WOMEN

High Week Game

Terri Larson................221

Alicia Johnson........... 205

Danielle Kotterheinrich.204

Amy Stromsodt..........203

Betts Benson.............202

High Week Series

Tari Mitzel................549

Amy Stromsodt......... 543

Hannah Rose Rod..... 539

Nancy Breakey..........537

Terri Larson..............522

High Season Game

Amy Stromsodt..........256

Terri Larson.............. 221

Tari Mitzel..................219

Tiana Delzer..............218

Betts Benson.............214

High Season Series

Tari Mitzel.................600

Tiana Delzer............. 573

Amy Stromsodt..........566

Danielle Soholt...........566

Kitty Carberry............550

MEN

High Week Game

Mike Cordts................300

Darcy Gertz................265

Cory Peterson.............264

Jake Kowalski......,......262

Tyler Meyer.................255

Jeff Peterson..............255

High Week Series

Jake Kowalski........... 722

Tyler Meyer................715

Chad Litzinger...........709

Garritt Benjamin........ 695

Jim Augustine............684

High Season Game

Mike Cordts..............300

Matt Stricker.............300

Joel Galle.................300

Dustin Robles........... 300

Todd Iverson............. 286

High Season Series

Joel Galle................ 752

Steve Berry Jr........... 747

Joel Galle.................738

Steve Berry Jr...........730

Jake Kowalski............722

GGF leagues

Hi-Lo—Shannon Reed 193, 454; Lisa Perreault 192, 509

Double R—Betty Benson 202; Hannah ros Rod 201, 539; Nancy Breakey 537

Red Ray Runners—Jennifer Kovar 181, 484; Sandie Eaton 475

1st Niters—Elaine Nelson 184, 510; Sharon Howe 180, 506; Mary Jo Kreiger 180; Brenda Theisen 180

WWW—Brena Baumer 184, 462; Tanya Kroke 178, 471

WWW—Tanya Kroke 175, 499; Sue Keble 181; Marilyn Novak 464

High Flyers Senior League—Jan Torrance 190, 510; Ellie Schnell 171; Lois Peterson 438

Mixed-Up Doubles—Men: Mike Koetterheinrich 241, 657; Mikey Schreiner 230, 630; Women: Danielle Koetterheinrich 204, 502; Amy Stromsodt 203, 543

Commercial—Men: Darcy Gertz 265; Cory Peterson 264; Chad Litzinger 709; Kenny Nelson 654; Women: Terri Larson 221, 522; Alicia Johnson 205, 506

XYZ Doubles—Men: Matt Christianson 217, 609; Paul Tiseth 214, 582; Women: Erica Dolinar 187, 515; Ashley Hayes 172, 509

Southside—Men: Jake Kowalski 262, 722; Jeff Peterson 255; Jim Augustine 684; Women: Tari Mitzel 193, 549; Shirley Smith 155

Sundowners Mixed—Men: Steven Jacobson Sr. 203; Ricky Russell 179; Ryan Kaste 372; Nathan Hart 33; Women: Betts Benson 180; Ruth Jacobson 162; Sharon Daucsavage 412; Janel Johnston 339

Miracle Mile—Mike Cordts 300; Tyler Meyer 255, 715; Garritt Benjamin 695

Thursday Night Rollers—Dustin Robles 221; Aaron Fontaine 212, 585; Matt Dempsey 604

Bantam—Boys: Ethan Blanchard 144, 336; Parker Renner 89, 250; Girls: Allie Grotte 93, 246; Piper Navarro 49; Myah Robertson 118

Prep—Boys: Calaeb Sapa 167, 435; Jacob Warnke 145, 337; Girls: Sarah Schreiner 109, 299

Junior-Senior—Boys: Brandon Mord 212, 565; Joey Grabanski 194, 575; Girls: Cassidy Ellingson 154, 400; Megan Hylton 137; Alexandra Bailly 391