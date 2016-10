Saturday's local scoreboard

Hillsboro/Central Valley 70, Rugby 99, Hatton/Northwood-Thompson 117, Sargent Central-Lidgerwood 193, Surrey 217, Grafton 235, May-Port 256, Lisbon 264, Carrington 278, New Rockford-Sheyenne 330, Medina/Pingree-Buchanan 369, Northern Cass 370, Barnes County North 400, Griggs County Central 407, Pembina County North 452, Ellendale 457, Central Cass 458, Dunseith 515, Velva 552, LaMoure 572, Langdon/Munich/Edmore 580, Larimore 580, Edgeley/Kulm 588, Wells County 638, Rolla 644, Richland 650

Top 20 individuals

1. Reagan Baesler, HCV, 18:24.79; 2. Peyton Frolek, Sargent Central, 18:57.56; 3. Cailee Peterson, May-Port CG, 19:09.72; 4. Jensyn Zink, HCV, 19:31.19; 5. Gracie Wright, HCV, 19:38.92; 6. Drew Frolek, Sargent Central, 19:41.46; 7. Jakkia Duffy, LaMoure, 19:43.43; 8. Ashley Neumiller, Carrington, 19:45.96; 9. Mikayla Koenig, Griggs CC, 19:57.15; 10. Amanda Jarrett, Carrington, 19:58.08; 11. Chloe Thurber, Ellendale, 20:00.92; 12. Kristina Brossart, Rugby, 20:10.20; 13. Grace Bachmeier, Surrey, 20:12.30; 14. Mackenzie Holkesvig, H/N, 20:16.96; 15. Carlee Sieben, Grafton, 20:32.61; 16. Tristin Lunde, Rugby, 20:34.96; 17. Quinn Neppl, Rugby, 20:38.92; 18. Dreah Frolek, Sargent Central, 20:40.23; 19. Lana Krack, H/N, 20:40.98; 20. Kennedi Soine, H/N, 20:56.67

Boys team totals

Rugby 38, HIllsboro/Central Valley 73, Hatton/Northwood-Thompson 120, Lisbon 158, Pembina County North 190, Grafton 226, Edgeley/Kulm 276, Griggs County Central 325, Four Winds/Minnewaukan 334, Central Cass 370, Medina/Pingree-Buchanan 377, Carrington 384, Sargent Central-Lidgerwood 405, Langdon Area/Munich/Edmore 411, Northern Cass 436, Ellendale 486, New Rockford-Sheyenne 603, May-Port 641, Larimore 726, Wells County 748, Warwick 758, Velva 761, Surrey 763, Barnes County North 775, Harvey 807, North Star 846, LaMoure 858, Dunseith 865

Results

Top 20 individuals

1. Isaac Huber, Edgeley/Kulm, 15:25.61; 2. Payton Smith, Carrington, 16:57.90; 3. Jacob Hendrickson, H/N, 17:10.56; 4. Dawson Schepp, Rugby, 17:18.42; 5. Kadin Neppl, Rugby, 17:20.05; 6. Brett O'Connell, Rugby, 17:31.11; 7. Chase Fossum, HCV, 17:32.97; 8. Gavin Jorgenson, Lisbon, 17:36.94; 9. Pierce Cooper, H/N, 17:38.89; 10. Eli Nelson, HCV, 17:41.01; 11. Riley Zachmeier, Rugby, 17:42.14; 12. John Mueller, Rugby, 18:02.07; 13. Ethan Brown, Griggs CC, 18:06.24; 14. Hunter Denault, Pembina CN, 18:08.46; 15. Gabe Clements, Rugby, 18:11.05; 16. Cade Baesler, HCV, 18:13.32; 17. Ben Mueller, HCV, 18:17.48; 18. Jay Garcia, Four Winds/Minnewaukan, 18:18.91; 19. Cole Wentz, Rugby, 18:19.33; 20. Tommy Kern, Grafton 18:23.88

Outstanding Senior Athletes

Girls

Peyton Frolek—Sargent Central/Lidgerwood

Mackenzie Holkesvig—Hatton/Northwood-Thompson

Cailee Peterson—May-Port-CG

Boys

Ethan Brown - Griggs County Central

Brett O'Connell - Rugby

Jaylen Larock - Four Winds/Minnewaukan

Boys coach of the year

Bill Jansen - Rugby

Girls coach of the year

Kirk Zink - Hillsboro/Central Valley

Boys soccer

6

N.D. state tournament

In Fargo, Saturday

Championship: West Fargo 2, Fargo Shanley 1

Third place: Fargo South 2, Bismarck Century 0

Fifth place: Minot 2, Bismarck High 0

Minn. Section 8A tournament

Saturday's quarterfinals

Scores:

St. Cloud Cathedral 2, Rocori 1 (SO)

Hillcrest Academy 4, Detroit Lakes 0

Bemidji 6, East Grand Forks 0

St. Cloud Apollo 3, Sartell 3 (Sartell 4-2 in SO)

Bemidji 6,

EGF Senior High 0

First half—1. B, Frider Blunck, (Ben Hess), 8:00; 2. B, Linaes Whiting (Silas Hess), 15:00; 3. B. Hess, (Leo Spry) 21:00

Second half—4. B, Blunck, (B. Hess), 47:00; 5. B, Spry (Brandon Wright), 53:00; 6. B, Spry (Wright), 65:00

Goalie saves—BHS: Adam Laakso 2; EGF: Blake Felch 8

Tuesday's semifinals

St. Cloud Cathedral vs. Hillcrest Academy

Bemidji vs. Sartell

Girls soccer

6

Minn. Section 8A tournament

Saturday's quarterfinals

Scores:

Sartell 2, St. Cloud Cathedral 0

Detroit Lakes 2, Alexandria 2 (SO)

St. Cloud Apollo 4, Sauk Rapids 3 (OT)

EGF Senior High 5,

Fergus Falls 2

First half—1. FF, Sherry Johnson (Miranda Hoffman) 12:24; 2. EGF, Brooke Filipi 14:19; 3. EGF, Filipi 19:00; 4. EGF, Grace Kronlund (Sara Hulteng) 31:16; 5. FF, Anna Anderson (Johnson) 39:57

Second half—6. Hulteng (Kronlund) 61:20; 7. EGF, Hulteng (Macy Skyberg) 63:29

Goalie saves—FF: Katie Minge 12; EGF: Mckenzie Whalen 13

Tuesday's semifinals

Sartell vs. Alexandria

St. Cloud Apollo at EGF Senior High

Prep football

6

N.D. 9-man playoffs

Saturday's first round

Richland 18, Linton-HMB 10

Cavalier 50, Hatton-Northwood 20

Kidder County 24, New Rockford-Sheyenne 22

Wyndmere-Lidgerwood 49, North Border 24

Divide County 36, Hettinger-Scranton 32

Kenmare-Bowbells-BC 70, Drake-Anamoose 12

Towner-G-U 44, Tioga 0

St. John 42, Bowman County 0

Cavalier 50,

Hatton/Northwood 20

H/N 0 6 0 14--20

Cav. 12 22 8 8--50

C—Gabe Hartje 55 pass from Austin Urlaub (run failed)

C—Urlaub 3 run (run failed)

HN—Connor Konschak 10 pass from Avery Thorsgard (kick fail)

C—Andre Carrier 71 pass from Urlaub (pass failed)

C—Urlaub 2 run (Carrier run)

C—Andy Rintala 48 pass from Urlaub (Tristen Sott run)

C—Urlaub 43 run (Rintala run)

HN—Lucas Mohn 41 pass from Thorsgard (run failed)

HN—Mohn 85 pass from Thorsgard (Moen pass from Thorsgard)

C—Jayden Laxdal 63 run (Tom Enerson run)

Individual leaders

RUSHING—HN: Dylan Thompson 5-18; C: Austin Urlaub 13-110, Jayden Laxdal 1-63, Tristen Sott 9-40

PASSING—HN: Avery Thorsgard 11-21-1, 220 yards; C: Austin Urlaub 6-10-0, 195 yards, Jayden Laxdal 0-1-0 , 0 yards

RECEIVING—HN: Lucas Mohn 6-175, Connor Konschak 3-41, Brayden Jorgenson 1-13, Thompson 1 (-7); C: Andre Carrier 1-71, Andy Rintala 3-62, Gabe Hartje 1-54, Tristen Sott 1-85

Wyndmere/Lidgerwood 49,

North Border 24

NBorder 0 8 8 8--24

Wyn-Lid 14 21 0 14--49

WL—Churchill 1 run (Churchill run)

WL—Harles 2 run (PAT failed)

WL—Harles 5 run (J. Jones kick)

NB—Lee 20 pass from Kihne (Soeby pass from Kihne)

WL—Foertsch 81 kickoff return (J. Jones kick)

WL—Wisnewski 3 pass from Harles (J. Jones kick)

NB—Brown 23 run (Brown pass from Kihne)

NB—Lee 70 pass from Kihne (Soeby pass from Kihne)

WL—Harles 1 run (J. Jones kick)

WL—Wisnewski 35 pass from Harles (J. Jones kick)

St. John 42,

Bowman Co. 0

Bowman C. 0 0 0 0--0

St. John 0 26 8 8--42

Team—score

SJ—Bryor Parisien 2 run (Parisien run)

SJ—Dalton Prouty 12 pass from Parisien (run failed)

SJ—Max Defender 6 run (run failed)

SJ—Tyrall Defender 8 pass from Parisien (run failed)

SJ—Parisien 1 run (Izaiah Belgarde pass from Parisien)

SJ—Parisien 5 run (Dylan Davis pass from Parisien)

Towner-G-U 44,

Tioga 0

Tioga 0 0 0 0--0

TGU 8 30 6 8--44

TGU—Cole Bethke 60 pass from Kolter Schell (Schell run)

TGU—Shayden Luna 50 run (Luna pass from Schell)

TGU—Lane Bachmeier 70 pass from Schell (conversion failed)

TGU—Caleb Cross 5 run ( Bethke run)

TGU—Schell 1 run (Bethke run)

TGU—Luna 72 run (conversion failed)

Second round, Oct. 22

Richland at Thompson; Cavalier at Napoleon/G-S; Kidder County at Hankinson; Wyndmere-Lidgerwood at Bismarck Shiloh Christian; Divide County at North Prairie, in Rolette; Kenmare-Bowbells-BC at Richardton-Taylor-Hebron; Towner-G-U at New Salem; St. John at Mohall-Lansford-Sherwood

Oct. 29

Quarterfinals

Nov. 5

Semifinals

Nov. 11

Championship, Fargodome

Late Friday

Maple Valley-Enderlin 34,

Grafton 16

MV-E 0 8 14 12--34

Grafton 6 8 0 2--16

Team—score

GRA—Marcus Niemann 25 run (run fail)

GRA—Niemann 18 run (Jason Garza run)

MVE—Peter Lindgren 27 pass from Hunter Smith (Lindgren pass from Smith)

MVE—Kasowski 78 pass from Kasowski (Lindgren pass from Smith)

MVE—Lindgren 20 pass from Smith (pass failed)

MVE—Lindgren 20 pass from Smith (pass failed)

GRA—Grafton safety

MVE—Carter Killoran pass from Smith (kick failed)

Pequot Lakes 34,

Thief R. Falls 14

Pequot 0 14 6 14--34

TRF 0 8 6 0--14

PL—Deven Psyck 4 run (Psyck run)

TRF: Christian Larson 41 pass from Brayden Johnson (Derick Newland pass from Johnson)

PL—Maxx Schindel 21 pass from Max Tangen (pass failed)

PL—Psyck 6 run (run failed)

TRF—Noah Hawkins 21 run (kick failed)

PL—Psyck 3 run (Psyck run)

PL—Dylin Ackerman 8 pass from Tangen (pass failed)

Barnesville 52,

Warroad 30

Warroad 0 8 8 14--30

Barnes. 12 28 6 6--52

B—Brady Martz 65 kickoff return (PAT failed)

B—Cole Tharaldson 4 pass from Caleb Stetz (PAT failed)

B— Martz 10 run (Brady run)

W—Noah Harren 35 run (Harren run)

B—Martz 12 run (Tweeton run)

B—Martz 28 run (kick failed)

B—Andrew Wastweet 8 pass from Stetz (kick failed)

B—Connor John 30 pass from Stetz (PAT failed)

W—Harren 3 run (Tommy Vilayphone pass from Beau Wilmer)

W—Jaron Moyer 13 run (run failed)

B—Chase Brenner 36 run (kick failed)

W—Moyer 17 run (Moyer run)

Lake of the Woods 28,

Littlefork-Big Falls 22, OT

LOW 14 0 0 8 6--28

LFBF 8 8 0 6 0--22

LOW—Michael Sontowski 7 pass from Jacob Fish (Sontowski run)

LFBF—Stiles 4 run (Peter Franz run)

LOW—Mark Brooks 47 pass from Fish (pass failed)

LFBF—Franz 20 ran (pass good)

LOW—Brooks 8 run (Sontowski run)

LFBF—NA (run failed)

LOW—Sontowski run (run failed)

N.D. Class A playoffs

First round, Oct. 22

Carrington (Region 1 No. 3 seed) at Langdon-Munich (Region 2 No. 2); Northern Cass (Region 1 No. 1) bye; Park River/Fordville-Lankin (Region 2 No. 3) at Ellendale-Edgeley-Kulm (Region 1 No. 2), at Kulm; Larimore (Region 2 No. 1) bye; Velva-Sawyer (Region 3 No. 3) at Killdeer (Region 4 No. 2); Des Lacs-Burlington (Region 3 No. 1) bye; Heart River (Region 4 No. 3) at Minot Ryan (Region 3 No. 2); Hazen (Region 4 No. 1) bye

Oct. 29

Quarterfinals

Nov. 5

Semifinals

Nov. 11

Championship, 9:10 a.m., Fargodome

Prep volleyball

6

Saturday's results

Devils Lake 11-26-16-25-15,

Wahpeton 25-24-25-17-10

Wahpeton (kills-blocks-aces)—n/a

Devils Lake—Kyleigh Toso 14-2-0, Olivia Light 6-0-1, Mattisyn Barendt 7-0-0, Jenna Windjue 11-0-2 (15 assists), Chiara Olson 4-0-1, Alex Palmer 0-5-0 (26 assists), Averi Ziegler 9-1-0

Frostbite tournament

In Stephen, Minn., Saturday

Pool play

Sacred Heart over Red Lake Falls 25-11, 25-12; Fertile-Beltrami over B-G-MR 25-17, 25-11; Goodridge-Grygla over Northern Freeze 25-14, 25-20; Stephen-Argyle over Laporte 25-16, 25-18; Stephen-Argyle over B-G-MR 20-25, 25-16, 18-16; Northern Freeze over Red Lake Falls 25-19, 25-15; Fertile-Beltrami over Laporte 25-19, 25-20; Sacred Heart over Goodridge-Grygla 25-14, 25-17; Stephen-Argyle over Fertile-Beltrami 25-20, 25-18; B-G-MR over Laporte 25-15, 25-20; Sacred Heart over Northern Freeze 25-7, 25-19; Goodridge-Grygla over Red Lake Falls 25-15, 25-13

Seventh - Laporte over Red Lake Falls 25-15, 25-23

Fifth—B-G-MR over Northern Freeze 25-15, 25-16

Third—Goodridge-Grygla over Fertile-Beltrami 25-17, 25-17

Championship

Stephen-Argyle 25-25,

Sacred Heart 20-17

Sacred Heart (kills-blocks-aces)—Ivy Edwards 7-x-1, Jessica Remer 5-x-x, Katelyn Rudolph 4-x-x, Maddi Mitzel 1-x-x, Anya Edwards x-x-1 (14 digs), Molly Hanson (18 assists)

Stephen-Argyle—Deborah Haugen 4-2-0, Autumn Thompson 7-0-2 (7 digs), Abbey Johnson 4-4-0, Abigail McGlynn 10-0-0 (8 digs), Jules Efta 2-2-0 (16 assists), Matty Urbaniak x-x-1 (6 assists), Savannah Riopelle 3-1-1 (14 assists, 4 digs), Maddie Weberg (15 digs)

Women's hockey

6

Saturday's results

Minnesota 3, Minnesota Duluth 2, OT

Bemidji State 4, Ohio State 1

Wisconsin 4, Clarkson 1

UND 4,

MSU-Mankato 3

First period—1. UND, Gracen Hirschy 2 (Emma Nuutinen, Amy Menke) 5:29; 2. MSU, Megan Hinze 1 18:23

Second period—3. UND, Kayla Gardner 1 (Rebekah Kolstad 1) :44; 4. MSU, Hinze 2 (Corbin Boyd, Amanda Martin) 9:48 (pp); 5. UND, Vilma Tanskanen 1 (Gardner) 17:13; 6. MSU, Hannah Davidson 1 (Savannah Quandt, Anna Keys) 19:41

Third period—No scoring.

Overtime—Nuutinen 3 (Ryleigh Houston, Jordan Hampton) 3:36

Men's hockey

6

Saturday's results

Western Michigan 8, Ferris State 2

Bemidji State 2, Northern Michigan 0

MSU-Mankato 6, St. Cloud State 4

Notre Dame 3, Minnesota Duluth 1

Michigan 2, Ferris State 1

Lake Superior State 7, Michigan State 3

New Hampshire 5, Clarkson 3

Northeastern 7, Bentley 3

Michigan Tech 1, Alabama Huntsville 1, OT

MSU-Mankato 6, St. Cloud State 4

Anchorage 1, Canisius 0

Quinnipiac 3, Maine 2, OT

UND 5, RPI 2

First period—1. RPI, Evan Tironese 1 (Riley Bourbonnais 1, Lou Nanne 1) 3:56; 2. UND, Joel Janatuinen 1 (Ludvig Hoff 1, Austin Poganski 1) 15:37. Penalties—Poganski, UND, elbowing, 4:13; Viktor Liljegren, RPI, tripping, 5:11; Dixon Bowen, UND, boarding, 12:10; Liljegren, RPI, hooking, 12:33; Jimmy DeVito, RPI, holding, 19:03

Second period—3. UND, Tyson Jost 2 (Brock Boeser 5, Shane Gersich 2) 5:52; 4. UND, Janatuinen 2 (Hoff 2) 7:10; 5. RPI, Jake Wood 1 (Will Reilly 1) 12:31. Penalties—Mike Prapavessis, RPI, tripping, 10:28; Gage Ausmus, UND, tripping, 13:00; Hoff, UND, hooking, 14:25; DeVito, RPI, 19:33

Third period—6. UND, Cole Smith 1 (Chris Wilkie 2, Andrew Peski 1) 5:39; 7. UND, Janatuinen 3 (Christian Wolanin 1) 8:56. Penalties—Prapavessis, RPI, hooking, 2:23; Hoff, UND, high sticking, 9:55; Boeser, UND, holding, 12:06

Goalie saves—UND: Cam Johnson 4-4-4—12; RPI: Chase Perry 12-13-8—33

Penalties-minutes—UND 6-12, RPI 6-12

Power plays—UND 6-12, RPI 6-12

Attendance—11,658

Referees—Brian Aaron and Ian Croft

College soccer

6

Saturday's results

Wayne State 1, Minn.-Crookston 0

College volleyball

6

Saturday's results

Minn.-Crookston over Minot State 25-2-, 26-24, 25-17

UND 25-25-25,

Montana 23-16-16

Montana (kills-blocks-aces)—Missy Huddleston 11-0-0, Alexis Urbach 11-0-0, Ashley Watkins (17 assists), Raegan Lindsey (14 assists)

UND—Tamara Merseli 14-1-1, Chelsea Moser 10-0-1, Faith Dooley 7-4-0, Sydney Griffin (34 assists)