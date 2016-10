Friday's local scoreboard

Bismarck Century 21, Bismarck High 13

Maple Valley-Enderlin 34, Grafton 16

Kindred 48, Wahpeton 6

Fargo Shanley 49, Central Cass 13

Northern Cass 28, Oak Grove 0

Beulah 27, Valley City 26

Ellendale-E-K 41, Oakes 23

Minnesota

Fergus Falls 36, Park Rapids 0

Dilworth-G-F 55, Pelican Rapids 14

Ada-Borup 34, Norman Co. West 0

Waubun 34, Norman Co. East/Ulen-Hitterdal 8

Frazee 20, Long Prairie-Grey Eagle 7

Wadena-Deer Creek 28, Staples-Motley 20

Bagley 55, Red Lake 16

Moorhead 42, Bemidji 14

MACCRAY 50, Clinton-G-B 16

Lake of the Woods 28, Littlefork-Big Falls 22

Pequot Lakes 34, Thief River Falls 14

Barnesville 52, Warroad 30

Ottertail Central 26, Breckenridge 20

Osakis 37, United North Central 14

Kelliher-Northome 36, Bigfork 12

St. Cloud Tech 28, Willmar 14

Alexandria 35, Cold Spring-Rocori 0

Zimmerman 40, Little Falls 20

Sauk Rapids 30, St. Cloud Apollo 26

Sartell 35, Brainerd 7

Detroit Lakes 22,

EGF Senior High 7

Det. Lakes 6 8 8 0--22

EGF 7 0 0 0--7

EGF—Maguire Stanislawski 5 run (Dylan Selk kick)

DL—Carson Tunheim 6 run (kick blocked)

DL—Tunheim 1 run (Cameron Erb run)

DL—Erb 1 run (Erb run)

Individual leaders

RUSHING—DL: Cameron Erb 26-171, Tristen Rader 16-72, Jacob Bettcher 15-45, Carson Tunheim 8-35; EGF: Ethan Trebil 9-47, Nick Derrick 15-45

PASSING—DL: Bettcher 0-2-1, 0 yards; EGF Carter Beck 5-8-1, 60 yards

RECEIVING—EGF: Aaron Havis 1-35, Logan Dietrich 2-13, Steve Widman 1-9, Dylan Selk 1-3

Fargo South 42,

GF Central 13

Central 0 0 13 0--13

Fargo S.14 14 7 7--42

FS—Victor Isaak 5 run (Dawson Breyer kick)

FS—Co McConn 6 pass from Jack Pifer (Breyer kick)

GFC—Matt Filson 6 pass from Zach Murphy

FS—Zander Luckoski interception recovery (Breyer kick)

FS—Luckoski 1 run (Breyer kick)

GFC—Zane Miller 78 pass from Murphy (Dylan Nelson run failed)

FS—Pifer 26 run (Breyer kick)

GFC—Zach Murphy to Knutson 9 pass (Joey Grabanski kick)

FS—Luckoski 19 run (Breyer kick)

Individual leaders

RUSHING—GFC: Zach Murphy 18-63, Dylan Nelson 6-30; FS: Zander Luckoski 16-128, Jack Pifer 12-57, Tristan Byer 6-49

PASSING—GFC: Zach Murphy 15-27, 200 yards, Carson Williams 1-1, 20 yards; FS: Jack Pifer 14-20, 223 yards

RECEIVING—GFC: Zane Miller 8-140, Vincent Brooks 3-50, Aaron Knutson 3-20; FS: Tanner Beaton 9-146, Victor Isaak 3-61, Co McConn 2-16

Red River 28,

Devils Lake 14

RR 0 14 0 14--28

DL 7 0 0 7--14

DL—Zach Dahlen pass from Jacob Mertens (kick good)

RR—Joey Schindler 5 run (Tyler Hoffarth kick)

RR—Parker Wenzel 1 run (Hoffarth kick)

RR—Brian Aafedt 3 pass from Wenzel (Hoffarth kick)

RR—Nick Wood 19 pass from Wenzel (Hoffarth kicik)

DL—Mertens 25 run (Milton Wiah kick)

Individual leaders

RUSHING—RR: Joey Schindler 14-95, Matt Laturnus 15-58

PASSING—RR: Parker Wenzel 10-16-0, 182 yards, 2TD

RECEIVING—RR: Austin Slaughter 3-63, Nick Wood 3-25, Zach Gutterud 1-16

Polk Co. West 34,

Fosston 7

PCW 6 14 7 7--34

Fosston 0 0 7 0--7

PCW—Pelon Pruneda 7 run (kick failed)

PCW—Matt Knutson 17 run (Will Rohrich kick)

PCW—Knutson 6 run (Rohrich kick)

PCW—Paul Gapp 1 run (Rohrich kick)

F—Brett Sundquist 45 run (Karsten Broadley kick)

PCW—Gapp 1 run (Rohrich kick)

Individual leaders

RUSHING—PCW: Matt Knutson 11-111, John Fontaine 17-106, Pelon Pruneda 16-79, Paul Gapp 6-22; F: Brock Hemmesch 15-73, Brett Sundquist 10-70, Jesse Sather 10-30

PASSING—PCW: Gapp 3-7-0, 33 yards; F: Jesse Sather 2-6, 35 yards

RECEIVING—PCW: Fontaine 3-33; Teigen Hextell 2-35

Larimore 51, Rugby 13

Rugby 7 6 0 0--13

Larimore 20 24 0 7--51

LAR—Monte Hendrickson 1 run (Caleb Hofer kick)

RUG—Anders Johnson to Kade Leier 5 pass (kick)

LAR—Elijah Holter 44 pass from Jacob Tupa (C. Hofer run)

LAR—Clayton Schlett 25 pass from Tupa (Hendrickson kick fail)

RUG—Anders Johnson 1 run (kick fail)

LAR—Elijah Holter 86 kick return (Hendrickson run)

LAR—Brody Wagner interception 60 run (Hendrickson run)

LAR—Hofer 9 pass from Tupa (Hendrickson run)

LAR—Bryce Moen 6 run (Hendrickson kick)

Individual leaders

RUSHING—LAR: Royce Verkuehlen 4-46; RUG: Anders Johnson 15-112

PASSING—LAR: Jacob Tupa 7-11-0, 167 yards; RUG: Anders Johnson 5-13-2, 67 yards

RECEIVING—LAR: Elijah Holter 3-74; RUG: Kaden Jaeger 3-32

Langdon-Munich 47,

Lakota-Ed-DP 0

Lang-Mun 14 19 0 14--47

LEDP 0 0 0 0--0

L—Connor Tetrault 65 pass from Jacob Delvo (Anthony Economy pass from Delvo)

L—Tetrault 2 run (kick failed)

L—Tetrault 1 run (kick failed)

L—Chase Peebles 4 run (Tetrault kick)

L—Tetrault 10 pass from Delvo (Tetrault kick)

L—Sidney Ullyott 46 pass from Jackson Delvo (Tetrault kick)

L—Sean Getty 15 pass from Jackson Delvo (kick failed)

Park River/F-L 32,

Harvey-Wells County 14

PR/FL 12 20 0 0--32

HWC 0 0 6 8--14

PR—Hankey 27 run (pass failed)

PR—Hankey 7 run (run failed)

PR—Hylden 50 pass from Hankey (pass failed)

PR—Hankey 14 run (run failed)

PR—Omlie 23 psas from Hankey (Omlie run)

HWC—Beck 9 run (run failed)

HWC—Beck 4 run (Ripplinger pass from Anderson)

Hillsboro/Central Valley 42,

Lisbon 0

Lisbon 0 0 0 0--0

HCV 14 14 6 8--42

HCV—Luke Hastings 10 run (Tyler Sunbom run)

HCV—Austin Reed 2 run (pass failed)

HCV—Grant Skager 32 run (Reed run)

HCV—Reed 50 run (pass fail)

HCV—Mark Hastings 12 run (kick failed)

HCV—Ezra Longthorne 2 run (Oscar Benson run)

St. Mary's 49,

Central Dakota 12

St. Mary's 21 14 7 7--49

C. Dakota 0 0 6 6--12

SM—Cole Spies 75 kickoff return (Joel Huber kick)

SM—Jacob Sheetz 70 pass from Cole Gendreau (Huber kick)

SM—Spies 27 run (Huber kick)

SM—Dawson Dosch 5 run (Huber kick)

SM—Mason Spies 1 run (Kurt Dickhut kick)

SM—Gendreau 1 run (Huber kick)

CD—Evan Trostad 19 pass from David Fletcher (kick failed)

CD—Fletcher 6 run (kick failed)

SM—Huber 2 run (Dickhut kick)

Carrington 27,

Milnor-N. Sargent 14

MNS 6 0 0 8--14

Carr. 0 7 14 6--27

MNS—Jacob Hanson 1 run (run failed)

C—Kaden Wolsky 7 run (Braxton Hewitt kick)

C—Drew Page 2 run (Hewitt kick)

C—Kaden Wolsky 38 run (Hewitt kick)

MNS—Adam Sakry 18 pass from Hanson (Hanson run)

C—Kaden Wolsky 25 run (kick failed)

Fertile-Beltrami 33,

LP-Audubon 30

LPA 8 8 8 6--30

FB 6 13 0 14--33

FB—Van Den Einde 1 run (run failed)

LPA—Hall 4 run (Hanneson pass from Schauer)

LPA—Hanneson 46 pass from Schauer (Raaen run)

FB—Mosher 15 pass from Van Den Einde (run failed)

FB—Horgeshimer 4 pass from Van Den Einde (Sannes kick)

LPA—Osborne 8 run (Raaen run)

FB—Tollefson 12 run (run failed)

LPA—Raaen 2 run (run failed)

FB—Tollefsen 15 run (Wilebski run)

Badger-G-MR 27,

Red Lake Co. 26

BGMR 12 0 15 0--27

RLC 12 0 6 8--26

BGMR—Logan Anderson 62 run (pass failed)

RLC—Dylan Gustafson 86 kick return (run failed)

BGMR—Jordan Watson 19 pass from Tyler Isane (kick failed)

RLC—Brandon Klipping 1 run (pass failed)

RLC—Gustafson 20 run (pass failed)

BGMR—Anderson 49 run (Tanner Foss pass from Isane)

BGMR—Watson 32 run (Shaun Waage kick)

RLC—Ethan Vettleson 31 pass from Klipping (Matt Vettleson run)

Mahnomen 16,

New York Mills 6

NYM 6 0 0 0--6

Mahn. 0 16 0 0--16

NYM—Dylan Fischer 63 pass from Aaron Arno (kick failed)

M—Mitch Foss 14 run (Mitch Foss run)

M—Izaiah Asher 67 run (Brian Schoenborn run)

Individual leaders

RUSHING—M: Izaiah Asher 19-104, Brian Schoenborn 11-65, Mitch Foss 16-58; NYM: Josh Olson 16-39

PASSING—M: Brian Schoenborn 0-2-0, 0 yards; NYM: Aaron Arno 12-25-1, 142 yards

RECEIVING—NYM: Dylan Fischer 2-67, Evan Welter 2-32, Josh Olson 5-23

Perham 43, Roseau 10

Perham 21 14 8 0--43

Roseau 0 0 0 10--10

P—Jack DeConcini 2 run (Hunter Ditterich kick)

P—DeConcini 3 run (Ditterich kick)

P—DeConcini 1 run (Ditterich kick)

P—Anthony Dahl 2 run (Ditterich kick)

P—Ty Moser 15 pass from Jenson Beachy (Ditterich kick)

P—Connor Breitenfeldt 20 run (Breitenfeldt run)

R—Safety

R—Jonah Provance 16 run (Nels Braaten pass from Brandon McCourt)

Individual leaders

RUSHING—P: Jack DeConcini 7-21, 3 TDs; R: Jonah Provance 19-118, TD

PASSING— P: Jenson Beachy 6-8-0, 182 yards, TD

Hawley 49, Crookston 27

Crookston 0 7 7 13--27

Hawley 14 21 6 8--49

H—Donnie Loegering 61 run (Jonathon Schledt kick)

H—Loegering 5 run (Schledt kick)

H—Jacob Vetter 9 run (Schledt kick)

C—Cade Salentine 5 run (kick good)

H—Loegering 61 run (Schledt kick)

H—Chase Libak 15 pass from Vetter (Schledt kick)

H—Loegering 13 run (Schledt kick)

C—Blake Kawlewski 14 pass from Chris Wavra (kick good)

H—Wyatt Blakeway 22 run (Blake Omberg run)

C—Cade Salentine 45 run (kick good)

C—Salentine 5 run (kick failed)

Individual leaders

RUSHING—C: Cade Salentine 23-163, Chris Wavra 12-57; H: Donnie Loegering 10-173, Wyatt Blakeway 7-64, Jacob Vetter 9-45

PASSING—C: Wavra 7-13-1, 55 yards, TD; H: Vetter 4-4-0, 80 yards, TD

RECEIVING—C: Blake Kawlewski 4-37, Zach Markovich 2-15, Matt Garmen 1-3; H: Drew Thompson 2-60, Chase Libak 1-15, Caleb Neset 1-5

Bagley 55,

Red Lake 16

Bagley 25 14 16 0--55

R. Lake 0 8 0 8--16

BAG—Ben Thoma 5 run (Jarret Merschman kick fail)

BAG—Ty Rolfson 1 run (Merschman kick fail)

BAG—Weston O'Beirne 30 run (Merschman kick)

BAG—Lamarco Pemberton 5 pass from Rolfson (Merschman kick fail)

BAG—Merschman 3 run (Merschman kick)

BAG—Tannen Agnes 33 run (Merschman kick)

RED—Rekeo Graves 1 run (Justin Barrett run)

BAG—Agnes 14 run (Kyle Thorson pass from Carson Grover)

BAG—Jaiden Wangstad 10 run (Mikey Ubert pass from Merschman)

RED—Andre Harrison 12 pass from #49 (Frank Papasodora run)

Individual leaders

RUSHING—BAG: Ben Thoma 5-66, Weston O'Beirne 3-58, Tannen agnes 4-55, Thomas Snobl 8-44, Jaiden Wangstad 3-34, Kyle Thorson 2-28, Ty Rolfson 2-23, Levi Larson 2-15, Jarret Merschman 3-12, Brandon Mathison 11-4; RED: #49 10-45, Andre Harrison 1-7, Frank Papasodora 5-6, Justin Barrett 7-6, Rekeo Graves 3-3, Brian Lajunesse 1-0

PASSING—BAG: Ty Rolfson 1-1-0, 5 yards; RED: #49 3-4-x, 39 yards, Justin Barrett 1-3-x, 29 yards

RECEIVING—BAG: Lamarco Pemberton 1-5; Donovan Sather 1-29, Andre Harrison 2-20, Mark Kingbird Jr. 1-19

Win-E-Mac 42,

Cass Lake-Bena 8

WEM—Kolten Stuhaug 3 run (kick good)

WEM—Emelian Kaya 4 run (run good)

WEM—Alec Kiecker 45 run (kick failed)

CLB—Cordell Coss 60 run (run good)

WEM—Kiecker 70 kick return (kick good)

WEM—Mikah Olson 1 run (kick failed)

WEM—Nathan Fortmann 1 run (pass good)

N.D. 9-man playoffs

Today's first round

Thompson (Region 2 No. 1 seed) bye; Richland (Region 1 No. 3) at Linton-HMB (Region 3 No. 3), 1:30 p.m.; Napoleon-G-S (Region 3 No. 2) bye; Hatton-Northwood (Region 1 No. 4) at Cavalier (Region 2 No. 2), 2 p.m.; Hankinson (Region 1 No. 1) bye; Kidder County (Region 3 No. 4) at New Rockford-Sheyenne (Region 2 No. 3), 1:30 p.m.; Bismarck Shiloh Christian (Region 3 No. 1) bye; North Border (Region 2 No. 4) at Wyndmere-Lidgerwood (Region 1 No. 2), 2 p.m. at Wyndmere

North Prairie (Region 4 No. 1) bye; Divide County (Region 6 No. 3) at Hettinger-Scranton (Region 5 No. 3), 1:30 p.m.; Richardton-Taylor-Hebron (Region 5 No. 2) bye; Drake-Anamoose (Region 4 No. 4) at Kenmare-Bowbells-Burke County (Region 6 No. 2), 2 p.m. at Kenmare; New Salem-Glen Ullin (Region 5 No. 1) bye; Tioga (Region 6 No. 4) at Towner-Granville-Upham (Region 4 No. 3), 2 p.m. at Towner; Mohall (Region 6 No. 1) bye; Bowman County (Region 5 No. 4) at St. John (Region 4 No. 2), 1 p.m.

Oct. 22

Second round

Oct. 29

Quarterfinals

Nov. 5

Semifinals

Nov. 11

Championship, Fargodome, noon

Boys soccer

6

Minn. Section 8A

Today's quarterfinals

Rocori at St. Cloud Cathedral, 4 p.m.; Detroit Lakes at Hillcrest, 1 p.m.; EGF Senior High at Bemidji, 3 p.m.; Sartell at St. Cloud Apollo, 11 a.m.

N.D. state tournament

In Fargo, Friday

N.D. state tournament

In Fargo

Friday's semifinals

West Fargo 3, Bismarck Century 1

Fargo Shanley 1, Fargo South 0

Consolation

Minot 2, Jamestown 1

Bismarck High 1,

GF Red River 0

First half—1. Thomas Kellington 18:00

Goalie saves—RR: Blaiz Halverson 3-4--7; BH: Zac Schmidt 1-5-6

Today's games

Fifth place—Bismarck vs. Minot, 11 a.m.

Third place—Bismarck Century vs. Fargo South

Championship --Fargo Shanley vs. West Fargo, 3:30 p.m.

Girls soccer

6

Minn. Section 8A

Today's quarterfinals

St. Cloud Cathedral at Sartell, noon; Alexandria at Detroit Lakes, 6 p.m.; Fergus Falls at EGF Senior High, 7 p.m.; Sauk Rapids at St. Cloud Apollo, 1 p.m.

Prep volleyball

6

Friday's result

Kittson CC 25-25-26,

Goodridge-Grygla 14-11-24

Kittson County Central (kills-blocks-aces)—Lexi Turn 6-1-3 (20 assists), Marlee Turn 6-4-2, Sophie Klegstad 6-0-0, Kasey Soliah 5-3-1, Tea Jerome 3-1-0, Mallori Davis 1-3-0, Kiley Whitlock 1-0-0, Sydney Docken 1-0-0

Goodridge-Grygla—Ashlyn Henrickson 10-0-0, Karlee Johnson 5-0-1, Trystan Jelle 5-0-0, Brooke Anderson 3-0-2, Maci Bakken 2-0-1, Hannah Dietsch 19 assists

Late Thursday

North Star 25-25-25,

Lakota 8-9-9

Lakota (kills-blocks-aces)—Breanne Schmidt 4-1-0 (10 digs), Steph Bartlett 3-0-0, Sam Schoebel 2-0-0, Kendra Kramer 2-3-0, Emily Bina 0-0-2 (4 assists), Alex Anderson 0-0-1

North Star (kills-blocks-aces)—Kellie Huschle 4-0-2, Peyton Halverson 6-0-2 (14 digs), Macey Kvilvang 12-0-2 (16 digs), Stephanie Miller 2-0-0 (17 assists), Gabbie Miller 17-1-2, Madison Borstad 1-0-2 (14 assists)

Men's basketball

6

Big Sky Conference

Coaches poll

1. Weber State (114 points, 7 first-place votes); 2. Idaho (104, 1); 3. UND (103, 3); 4. Montana (96); 5. Idaho State (79); 6. Montana State (73, 1); 7. Eastern Washington (56); 8. Portland State (49); 9. Sacramento State (44); 10. Northern Arizona (36); 11. Northern Colorado (25); 12. Southern Utah (13)

Media poll

1. Weber State (181 points, 10 first-place votes); 2. Montana (167, 3); 3. Idaho (158, 2); 4. UND (137, 1); 5. (tie) Eastern Washington and Idaho State (121); 7. Montana State (92); 8. Sacramento State (78); 9. Portland State (69); 10. Northern Colorado (54); 11. Northern Arizona (40); 12. Southern Utah (30)

Women's hockey

6

Friday's results

Minnesota 4, Minnesota Duluth 3

Wisconsin 3, Clarkson 2, OT

Ohio State 3, Bemidji State 1

UND 6, MSU-Mankato 0

First period—1. UND, Charly Dahlquist 1 (Abby Thiessen) 12:13; 2. UND, Abbey Stanley 12:48

Second period—3. UND, Dahlquist 2 (Alyssa MacMillan, Annelise Rice) 4:12

Third period—4. UND, Emma Nuutinen 1 (Amy Menke) 1:53; 5. UND, Rebekah Kolstad 1 (Anna Kilponen) 11:47; 6. UND, Nuutinen 2 (Menke, Krzyzaniak) 16:09

Goalie saves—UND: Lexie Shaw 5-6-6—17; MSU: Brianna Quade 12-9-2—23

Men's hockey

6

Friday's results

Bemidji State 2, Northern Michigan 0

Minnesota State-Mankato 4, St. Cloud State 1

Western Michigan 4, Bowling Green 4

MSU-Mankato 4, St. Cloud State 1

Wisconsin 3, Boston College 1

Minnesota Duluth 4, Notre Dame 3

College volleyball

6

Friday's results

Minnesota-Crookston def. University of Mary 21-25, 26-24, 25-14, 25-17