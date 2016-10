THURSDAY LOCAL SCOREBOARD

1. Larimore (15) 7-0 79 pts

3. DL-Burlington 6-1 33

4. Langdon-Mun. 6-1 28

5. Killdeer 5-2 25

Others receiving votes: Minot Ryan (6-1), Northern Cass (6-1)

First-place votes in parentheses

N.D. 9-man poll

1. Thompson (14) 8-0 78 pts

2. Shiloh Christian (1) 8-0 60

3. North Prairie (1) 8-0 50

4. Cavalier 7-1 25

5. New Salem-A-GU 7-1 20

Others receiving votes: Napoleon-G-S (7-1), Hankinson (7-1)

N.D. Class AAA East

Reg. Over.

West Fargo 5-0 7-0

Fargo South 3-2 4-3

Fargo Davies 3-2 3-4

WF Sheyenne 3-2 4-3

Red River 2-3 3-4

Devils Lake 2-3 2-5

GF Central 1-4 1-6

Fargo North 1-4 1-6

N.D. Class AAA West

Reg. Over.

Bismarck 4-1 6-1

Bis. Century 4-1 5-2

Minot 4-1 5-2

Dickinson 3-2 5-2

Bis. Legacy 2-3 4-3

Williston 2-3 3-4

Mandan 1-4 1-6

Jamestown 0-5 1-6

N.D. Class AA East

Reg. Over.

Shanley 5-0 6-1

Hillsboro-CV 5-0 5-1

Kindred 3-2 5-2

Central Cass 3-2 3-3

MV-Enderlin 1-4 2-5

Grafton 1-4 2-5

Wahpeton 1-4 1-6

Lisbon 1-4 1-6

N.D. Class AA West

Reg. Over.

St. Mary's 5-0 7-0

Beulah 4-1 6-1

Watford City 4-1 5-2

Dick. Trinity 3-2 4-3

Valley City 3-2 5-2

Stanley-PL 1-4 1-6

Turtle Mt. 0-5 1-6

Cent. Dakota 0-5 0-7

N.D. Region 2A

Reg. Over.

Larimore 4-0 7-0

Langdon-Mun.3-1 6-1

Park River/FL 2-2 5-2

Harvey-WC 2-2 4-3

Lakota-E-DP 1-3 1-6

Rugby 0-4 0-7

N.D. Region 1 9-man

Reg. Over.

Hankinson 7-0 7-1

Wyndm-Lidg 6-1 6-2

Richland 5-2 5-3

Hatton-Nor. 3-4 4-4

Finley-S/HP 3-4 4-4

May-Port-CG 3-4 3-5

LaMoure-LM 1-6 1-7

Sarg. Cent. 0-7 0-8

Final reg.-season standings

N.D. Region 2 9-man

Reg. Over.

Thompson 6-0 8-0

Cavalier 5-1 7-1

NR-Shey. 4-2 5-3

North Border 2-4 3-5

Mid-Minto 2-4 3-5

North Star 2-4 3-5

Drayton/V-E 0-6 0-8

Final reg.-season standings

N.D. Region 4 9-man

Reg. Over.

North Prairie 6-0 8-0

St. John 5-1 6-2

Towner-G-U 4-2 5-3

Drake-An. 3-3 4-4

Dunseith 2-4 3-5

Surrey 1-5 2-6

Benson Co. 0-6 0-8

Final reg.-season standings

Minn. Section 8AAA

QRF W-L

Aitkin 62.8 5-1

Dilworth-GF 61.9 5-1

Perham 57.0 4-2

Pequot Lakes 42.7 3-3

Park Rapids 42.6 3-3

EGF Sr. High 23.3 2-4

Roseau 11.5 0-6

Minn. Section 8A

QRF W-L

Mahnomen 36.2 5-1

Polk West 29.7 5-1

Fosston 19.0 3-3

Fertile-Belt 17.7 2-4

RL County 17.6 1-5

Red Lake 9.0 0-6

Badg-G-MR 6.6 0-6

LOW-Baud. 3.9 0-5

Minn. Section 8 9-man

QRF W-L

Kittson CC 29.2 5-1

Stephen-Arg 28.4 5-1

Clear-Gonv 17.7 3-3

Kelliher-N 16.5 3-3

Warren-A-O 15.7 3-3

Good-Grygla 10.7 2-4

Win-E-Mac 7.1 1-5

N. Freeze 7.1 1-5

Minn. Section 8AA

QRF W-L

Barnesville 69.1 6-0

Hawley 48.9 4-2

Warroad 30.7 4-2

Bagley 29.4 4-2

United NC 26.1 3-3

Crookston 15.4 1-5

Frazee 9.8 0-6

Minn. Section 8AAAA

QRF W-L

Fergus Falls 82.4 6-0

Det. Lakes 65.2 5-1

Rocori 59.0 4-2

Thief R. Falls 29.0 2-4

Willmar 28.1 1-5

Little Falls 17.7 1-5

N.D. 9-man playoffs

First round, Saturday

Thompson (Region 2 No. 1 seed) bye; Richland (Region 1 No. 3) at Linton-HMB (Region 3 No. 3), 1:30 p.m.; Napoleon-G-S (Region 3 No. 2) bye; Hatton-Northwood (Region 1 No. 4) at Cavalier (Region 2 No. 2), 2 p.m.; Hankinson (Region 1 No. 1) bye; Kidder County (Region 3 No. 4) at New Rockford-Sheyenne (Region 2 No. 3), 1:30 p.m.; Bismarck Shiloh Christian (Region 3 No. 1) bye; North Border (Region 2 No. 4) at Wyndmere-Lidgerwood (Region 1 No. 2), 2 p.m. at Wyndmere

North Prairie (Region 4 No. 1) bye; Divide County (Region 6 No. 3) at Hettinger-Scranton (Region 5 No. 3), 1:30 p.m.; Richardton-Taylor-Hebron (Region 5 No. 2) bye; Drake-Anamoose (Region 4 No. 4) at Kenmare-Bowbells-Burke County (Region 6 No. 2), 2 p.m. at Kenmare; New Salem-Glen Ullin (Region 5 No. 1) bye; Tioga (Region 6 No. 4) at Towner-Granville-Upham (Region 4 No. 3), 2 p.m. at Towner; Mohall (Region 6 No. 1) bye; Bowman County (Region 5 No. 4) at St. John (Region 4 No. 2), 1 p.m.

Oct. 22

Second round

Oct. 29

Quarterfinals

Nov. 5

Semifinals

Nov. 11

Championship, Fargodome, noon

Prep volleyball

6

N.D. Class A East

Reg. Over.

W-L W-L

Red River 14-1 20-6

Shanley 11-3 18-8

Sheyenne 11-4 20-6

Fargo Davies 11-5 16-9

West Fargo 10-5 17-11

Fargo North 10-5 15-10

Fargo South 5-9 10-15

Valley City 5-10 16-12

Devils Lake 3-12 8-16

Wahpeton 2-13 5-19

GF Central 0-15 4-21

N.D. B Region 2

Reg. Over.

pts W-L-T

P. River/F-L 15-2 17-10-0

Fin-Sh/H-P 14-2 19-8-0

Drayton/VE 13-4 18-8-1

May-Port-CG 11-6 12-14-0

Hills-CV 9-7 10-16-0

Griggs CC 10-8 12-15-0

N. Border 9-8 13-12-0

Grafton 9-9 11-14-0

Thompson 7-7 10-16-0

Cavalier 3-13 5-17-0

Larimore 3-11 5-13-1

Hatton-Nor. 2-11 8-14-0

Mid-Minto 0-17 1-19-2

N.D. B Region 4

Reg. Over.

W-L W-L-T

Langdon-E-M 6-0 33-1-0

North Star 5-0 26-1-0

NR-Shey. 6-1 14-11-0

Harvey-WC 5-1 11-9-0

Rolette-Wol. 4-4 11-15-0

Dak. Prairie 3-3 10-11-0

Benson Co. 3-4 15-13-0

Dunseith 3-4 9-11-0

St. John 4-7 10-16-0

Rolla 3-6 10-14-1

Lakota 1-6 1-20-0

F. Winds-M. 0-7 0-12-0

Minn. 8AA North

QRF W-L-T

Dilworth-GF 135.6 17-5-0

Roseau 114.8 22-5-0

EGF Sr. High 74.7 12-14-0

Hawley 68.5 9-15-1

Thief R. Falls 62.9 5-16-0

Crookston 46.3 9-15-0

Warroad 34.4 1-23-1

Bagley 34.1 3-12-0

Minn. 8A West

QRF W-L-T

Stephen-Arg 111.3 19-3-0

Kittson CC 107.3 21-6-0

Ada-Borup 95.2 15-5-0

Fertile-Belt 82.6 16-3-1

Badg-G-MR 79.5 14-8-0

Good-Grygla 57.3 9-10-0

N. Freeze 53.4 7-14-0

Climax-Fish. 51.3 8-11-0

Warren-A-O 51.3 9-13-0

Red L. Falls 30.7 5-16-1

Norman West 22.5 0-20-0

Minn. 8A East

QRF W-L-T

Win-E-Mac 75.1 16-6-0

Fosston 73.0 12-8-0

LOW-Baud. 72.6 16-9-1

Blackduck 48.5 9-12-0

Red Lake CC 40.0 5-16-0

Northome-K. 31.9 4-17-0

CL-Bena 29.5 5-15-0

Mahnomen 28.9 3-22-0

Indus 28.4 3-5-0

Clear-Gonv. 26.3 2-15-0

Red Lake 21.7 2-4-0

Bug-O-Nay. 1.3 0-2-0

Late Tuesday

Devils Lake 25-25-25,

GF Central 19-21-17

GF Central (kills-blocks-service aces)—Alyssa Lipsh 3-1-0, Taylor Berry (22 digs), Taylor White 3-0-0, Sadie McGee (8 assists), Shayla Ouellete 1-2-0, Korri Gust 5-0-3

Devils Lake (kills-blocks-service aces)—Kyleigh Toso 4-3-0, Mattisyn Barendt 12-1-0, Jenna Windjue (18 assists, 13 digs), Alex Palmer (16 assists, 10 digs), Averi Ziegler 11-2-0

Boys soccer

6

N.D. East Region

Reg. Over.

W-L-T W-L-T

Shanley 13-0-1 17-0-2

West Fargo 10-3-1 14-3-1

Fargo South 7-2-4 8-5-4

Red River 7-5-2 11-5-2

Fargo Davies 5-8-1 8-8-2

WF Sheyenne 1-7-5 4-9-5

GF Central 0-9-5 2-9-8

Fargo North 0-9-5 1-13-5

Points: Shanley 40*, West Fargo 31*, Fargo South 25*, Red River 23*, Fargo Davies 16, West Fargo Sheyenne 8, GF Central 5, Fargo North 5

* Clinched state berth

Final reg.-season standings

Minn. 8A North

QRF W-L-T

Bemidji 67.9 14-2-0

FF Hillcrest 46.0 12-4-0

EGF Sr. High 32.1 4-9-3

Det. Lakes 29.7 5-11-0

Pel. Rapids 27.4 3-8-2

Crookston 25.7 6-10-0

Fergus Falls 18.6 1-14-0

Walker-H-A 16.6 3-9-1

TrekNorth 15.2 1-1-2

Final reg.-season standings

Minn. 8A South

QRF W-L-T

SC Cathedral 54.8 11-4-1

Sartell-SS 47.7 7-9-0

SC Apollo 47.4 8-8-0

Rocori 43.0 8-7-1

Alexandria 39.3 6-9-1

Little Falls 37.0 6-6-2

Sauk Rapids 33.1 4-10-1

Melrose 29.3 4-7-2

Minnewaska 26.5 6-6-1

St. John's 25.9 4-9-3

Final reg.-season standings

Minn. Section 8A

Today's first round

Melrose (4-7-2, South No. 8 seed) at St. Cloud Cathedral (11-4-1, South No. 1), 7 p.m.; Little Falls (6-6-2, South No. 5) at Rocori (8-7-1, South No. 4), 4 p.m.; Walker-H-A (3-9-1, North No. 7) at Fergus Falls Hillcrest (12-4-0, North No. 2), time TBA; Pelican Rapids (3-8-2, North No. 6) at Detroit Lakes (5-11-0, North No. 3), 4:30 p.m.

Fergus Falls (2-14-0, North No. 8) at Bemidji (14-2-0, North No. 1), 4:30 p.m.; Crookston (6-10-0, North No. 5) at EGF Senior High (4-9-3, North No. 4), 7 p.m.; Sauk Rapids (4-10-2, South No. 7) at St. Cloud Apollo (8-8-0, South No. 2), time TBA; Alexandria (6-9-1, South No. 6) at Sartell (7-9-0, South No. 3), 5 p.m.

Saturday

Quarterfinals, at highest seeds

Tuesday

Semifinals, at highest seeds

Oct. 20

Championship, 5:30 p.m., site to be announced

N.D. state tournament

In Fargo

Today

Quarterfinals—Fargo Shanley (East No. 1, 17-0-2) vs. Minot (West No. 4, 7-9-2), noon; Jamestown (West No. 2, 8-5-3) vs. Fargo South (East No. 3, 8-5-4), 2:15 p.m.; GF Red River (East No. 4, 11-5-2) vs. Bismarck Century (West No. 1, 12-1-2), 4:30 p.m.; West Fargo (East No. 2, 14-3-1) vs. Bismarck (West No. 1, 8-4-5), 6:45 p.m.

Friday

Consolation semifinals, noon and 2:15 p.m.

Championship semifinals, 4:30 and 6:15 p.m.

Saturday

Fifth place, 11 a.m.

Third place, 1:15 p.m..

Championship, 3:30 p.m.

Girls soccer

6

Minn. 8A North

QRF W-L-T

EGF Sr. High 44.3 9-4-3

Det. Lakes 37.5 8-7-1

Alexandria 37.4 6-6-4

Fergus Falls 23.9 4-11-1

Walker-H-A 21.5 4-5-2

W. Ottertail 20.8 3-9-1

Crookston 14.8 2-13-1

Final reg.-season standings

Minn. 8A South

QRF W-L-T

Sartell-SS 56.4 10-4-2

SC Apollo 53.6 9-3-2

Sauk Rapids 44.1 10-5-1

Little Falls 42.3 9-6-0

SC Cathedral 36.3 7-9-0

St. John's 19.8 3-12-0

Melrose 16.4 2-11-1

Rocori 13.9 1-14-1

Final reg.-season standings

Minn. Section 8A

Today's first round

Rocori (1-14-1, South No. 8 seed) at Sartell (10-4-2, South No. 1), 7 p.m.; St. Cloud Cathedral (7-9-0, South No. 5) at Little Falls (9-6-0, South No. 4), time TBA; Crookston (2-13-1, North No. 7) at Detroit Lakes (8-7-1, North No. 2), 7 p.m.; West Ottertail (3-9-1, North No. 6) at Alexandria (6-6-4, North No. 3), time TBA

EGF Senior High (9-4-3, North No. 1) bye; Fergus Falls (4-11-1, North No. 5) at Walker-H-A (4-5-2, North No. 4), 4 p.m.; Melrose (2-11-1, South No. 7) at St. Cloud Apollo (9-3-2, South No. 2), time TBA; St. John's Prep (3-12-0, South No. 6) at Sauk Rapids (10-5-1, South No. 3), time TBA

Saturday

Quarterfinals, at highest seeds

Tuesday

Semifinals, at highest seeds

Oct. 20

Championship, 7:30 p.m., site to be announced

Cross country

6

N.D. Class A girls poll

Team—1. Bismarck Century; 2. GF Central; 3. Fargo Davies; 4. Minot; 5. Bismarck.

Individuals—1. Karly Ackley, GFC; 2. Mattie Shirley-Fairbairn, Bis; 3. Kelby Anderson, Cent; 4. Kelby Rinas, Mandan; 5. Alexis Roehl, GFC; 6. Jen Dufner, West Fargo; 7. Meghan Ford, Jamestown; 8. Rachel Torrey, GFC; 9. Emily Goldade, Cent; 10. Elizabeth Yoder, Dickinson

N.D. Class A boys poll

Team—1. Bismarck Century; 2. Williston; 3. Bismarck; 4. Fargo Davies; 5. Fargo North.

Individuals—1. Hunter Lucas, Davies; 2. Leif Everson, Williston; 3. Evan Sayler, Cent; 4. Ben Hutchison, Red River; 5. Munir Isahak, Fargo South; 6. Alex Luz, FN; 7. Morgan Fairbairn, Bis; 8. Austin Wald, Cent; 9. Jace Dullum, West Fargo; 10. David Dowdell, FN

N.D. Class B girls poll

Team—1. Hillsboro-Central Valley; 2. Bowman County; 3. Hatton-Northwood-Thompson; 4. Rugby; 5. Watford City. Others receiving votes: Parshall.

Individuals—1. Reagan Baesler, H-CV; 2. Kayla Ogle, Watford City; 3. Cailee Peterson, Mayville-Portland-CG; 4. Peyton Frolek, Sargent Central-Lidgerwood; 5. Jensyn Zink, H-CV; 6. Amber Stevahn, Shiloh Christian; 7. Grace Bachmeier, Surrey; 8. Hayley Ogle, Watford City; 9. Gracie Wright, H-CV; 10. Amanda Jarrett, Carrington

N.D. Class B boys poll

Team—1. New Town; 2. Rugby; 3. Bowman County; 4. Hillsboro-Central Valley; 5. Hatton-Northwood-Thompson.

Individuals—1. Jalen Chase, NT; 2. Chase Hale, NT; 3. Isaac Huber, Edgeley; 4. Ryan Wheeling, NT; 5. Robert White, NT; 6. Jaiven Hale, NT; 7. Colby Antell, NT; 8. Payton Smith, Carrington; 9. Dawson Schepp, Rugby; 10. Corbin Claymore, Standing Rock

Girls tennis

6

Minn. Section 8A

In Fargo, Wednesday

Dual

Championship—Roseau 4, Staples-Motley 3

Singles

First round—Izabella Edin, Staples-Motley, over Kate Schmidt, Wadena-Deer Creek, 6-0, 6-0; Catherine Tiedemann, Crookston, over Lindy Jones, Wadena-DC, default; Makayla Melvin, Perham, over Elise Tangquist, Crookston, 6-3, 6-3; Jodi Ostroski, Roseau, over Abby Morris, Park Rapids, 6-1, 6-0; Josie Beachy, Perham, over Bailey McMahon, EGF Senior High, 6-0, 6-0; Ashley Smith, Staples-Motley, over Madeline Schroeder, Parkers Prairie, 6-2, 3-6, 6-3; Maggie Dietrich, EGF, over Mack Bergstrom, Roseau, 6-2, 6-7(6-8), 6-4; Julia Smith, Park Rapids, over Megan Arens, Parkers Prairie, 6-0, 6-1

Quarterfinals—Edin over Tiedemann 6-0, 6-0; Ostroski over Melvin 6-1, 6-1; Beachy over Smith 6-1, 6-2; Smith over Dietrich 6-0, 6-1

Doubles

First round—Ally Tiedemann-Amy Follette, Crookston, over Ellie Birkeland-Michelle Swyter, Perham, 6-0, 6-0; Kelsie Weite-Katie Benson, Staples-Motley, over Jess Rondestvedt-McKayla Woods, Wadena-DC, 3-6, 6-2, 7-6(7-4); Abby Burquest-Kathryn Burquest, Parkers Prairie, over Haley MacPherson-Tori Hilmanowski, Park Rapids, 6-7(4-7), 6-1, 6-1; Jenna Dietrich-Emma Dietrich, EGF, over Mallory Weber-Brianna Schwantz, Perham, 6-4, 6-4

Kate Wensloff-Lauren Johnson, Roseau, over Summer Dobratz-Kamryn Arceneau, Parkers Prairie, 6-1, 6-2; Lexi Johnson-Claire Wolhowe, Staples-Motley, over Sarah Moen-Abby Westrum, Wadena-DC, 6-3, 6-4; Kendall Wahouske-Jaeden Lizakowski, Crookston, over Haley Ostgaard-Madi Lee, Roseau, 6-4, 6-4; Drew Hilmanowski-Natalie Kinkel, Park Rapids, over Delaney Aaker-Kayla Partlow, EGF, 6-0, 6-1

Quarterfinals—Tiedemann-Follette over Weite-Benson 6-0, 6-0; Burquest-Burquest over Dietrich-Dietrich 7-5, 7-5; Wensloff-Johnson over Johnson-Wolhowe 6-1, 2-6, 6-2; Hilmanowski-Kinkel over Wahouske-Lizakowski 6-1, 3-6, 6-3

Honor roll

6

Football

100-yard rushing games

Sammy Satrom, Mayville-Portland-CG, 26-270

Tristan Bakke, Clearbrook-Gonvick, 24-259

Royce Verkuehlen, Larimore, 27-252

Carter Mosher, Fertile-Beltrami, 16-246

Cade Salentine, Crookston, 22-225

Carson Fetting, Finley-Sharon/Hope-Page, 23-223

Jackson Hankey, Park River/Fordville-Lankin, 17-217

Gabe Leonard, North Prairie, 22-188

Mitch Foss, Mahnomen, 22-161

Alex Donaldson, Kittson County Central, 24-150

Pelon Pruneda, Polk County West, 17-136

Garrett Munro, North Prairie, 12-125

Marcus Niemann, Grafton, 20-124

Austin Urlaub, Cavalier, 17-119

Bradley Defender, St. John, 9-115

Ethan Dorman, Clearbrook-Gonvick, 16-113

Robert Brummit, Goodridge-Grygla, 14-112

Brian Schoenborn, Mahnomen, 19-106

Dylan Gustafson, Red Lake County, 21-105

Jack Ihry, Finley-Sharon/Hope-Page, 9-105

Tom Gryskiewicz, Stephen-Argyle, 6-104

Zach Gutterud, Red River, 5-101

100-yard passing games

Jackson Camrud, Finley-Sharon/Hope-Page, 7-14, 201

Austin Urlaub, Cavalier, 10-14, 189

Eli Johnson, Northern Freeze, 13-24, 181

Brandon Kihne, North Border, 5-6, 156

Jacob Delvo, Langdon-Munich, 15-32, 155

Parker Wenzel, Red River, 8-12, 153

Tyler Isane, Badger-G-MR, 14-26, 130

Ty Rolfson, Bagley, 7-11, 128

Avery Thorsgard, Hatton-Northwood, 8-16, 119

Jacob Mertens, Devils Lake, 7-15, 107

Chris McGlynn, Stephen-Argyle, 2-4, 104

Chris Wavra, Crookston, 7-10, 103

100-yard receiving games

Ethan Brown, Finley-Sharon/Hope-Page, 5-189

Zak Anderson, Northern Freeze, 8-137

Jackson Soeby, North Border, 3-136

Anfernee Economy, Langdon-Munich, 9-120

Line of the week: Finley-Sharon/Hope-Page

Finley-Sharon/Hope-Page ended its season with a bang, scoring 32 unanswered points in the fourth quarter to rally past LaMoure-L-M 60-54. The points, as well as the 549 yards in total offense, were a season high for F-S/H-P, working behind its line of tight ends Ethan Brown and Logan Rayner, guards John Lee and Dawson Rings and center Connor Flaten..

Volleyball

Double doubles

Jocelyn Braunberger, St. John, 12 kills, 18 digs vs. Rolette-Wolford

Natalie Carignan, North Border, 41 assists, 24 digs vs. Griggs CC; 35 assists, 16 digs vs. May-Port-CG

Josie Chapman, Warren-A-O, 17 kills, 10 digs vs. Crookston

Justice Grant, St. John, 35 assists, 15 digs vs. Rolette-Wolford

Madi Hart, Langdon-Edmore-Munich, 11 kills, 10 digs vs. North Border; 10 kills, 14 digs vs. Thompson

Hannah Johnson, North Border, 26 kills, 28 digs vs. May-Port-CG

Victoria Johnson, Roseau, 22 kills, 23 assists vs. Badger-G-MR; 12 kills, 13 assists vs. Northern Freeze

Alicia Larsgaard, Griggs Co. Central, 10 kills, 12 digs vs. Hillsboro-CV

Laiken Larson, Drayton/Valley-Edinburg, 17 kills, 36 digs vs. May-Port-CG

Kayla Nelson, EGF Senior High, 16 assists, 18 digs vs. Crookston

Alex Palmer, Devils Lake, 16 assists, 10 digs vs. GF Central

Jacie Parisien, Rolla, 18 assists, 13 digs vs. Dunseith

Mhaddie Poitra, St. John, 22 kills, 13 digs vs. Rolette-Wolford

Lexi Robson, Red River, 28 assists, 15 digs vs. Oak Grove

Maggie Steffen, 15 kills, 14 digs vs. Oak Grove; 10 kills, 11 digs vs. EGF Senior High

Macy Strem, Crookston, 14 assists, 13 digs vs. Warren-A-O

Marlee Turn, Kittson Co. Central, 14 kills, 12 digs vs. Badger-G-MR

Kendra Wiggs, Thief River Falls, 12 kills, 14 digs vs. Pequot Lakes

Jenna Windjue, Devils Lake, 18 assists, 13 digs vs. GF Central

Taylor Zak, Thompson, 28 kills, 15 digs vs. Park River/F-L

Jenna Zavalney, Park River/Fordville-Lankin, 41 assists, 20 digs vs. Thompson