TUESDAY'S LOCAL SCOREBOARD

Quarterfinals

Roseau 6, Parkers Prairie 1

Park Rapids 6, Perham 1

Crookston 4, EGF Senior High 3

Staples-Motley 7, Wadena-Deer Creek 0

Semifinals

Roseau 5, Park Rapids 2

Staples-Motley 6, Crookston 1

In Fargo, today

Championship, Roseau vs. Staples-Motley, 9 a.m.

Crookston 4,

EGF Senior High 3

Singles

1.Ally Tiedemann, C, over Emma Dietrich 6-2, 6-1; 2. Amy Follette, C, over Jenna Dietrich 6-3, 2-6, 6-1; 3. Maggie Dietrich, EGF, over Kendall Wahouske 6-3, 6-4; 4. Hannah Street, C, over Gracie Coulter 6-2, 6-2

Doubles

1.Bailey McMahon-Geena Boyum, EGF, over Elise Tangquist-Megan Flateland 7-6(7-5), 4-6, 13-11; 2. Catherine Tiedemann-Nissa Brekken, C, over Kayla Partlow-Mckenna Aitchison 6-2, 6-2; 3. Tessa Birkholz-Delaney Aaker, EGF, over Emma Borowicz-Elyse Christensen 7-5, 2-6, 6-2

Cross country

6

Northwest Conference

In East Grand Forks, Tuesday

Girls team totals

EGF Senior High 33, Warroad 42, Roseau 46

All-conference

1. Katherine Geist, Crookston, 19:38.4; 2. Ellie Nelson, Ros, 20:12.5; 3. Marin Garrett, EGF, 20:34.7; 4. McKenna Langerud, EGF, 20:37.6; 5. Emma Brunelle, War, 20:44.5; 6. Amelia Landsverk, Bagley-Fosston, 20:50.8; 7. Kelby Goulet, War, 20:53.0; 8. Becca Heppner, War, 21:55.2; 9. McKenna Garrett, EGF, 22:02.3; 10. Reese Strand, Ros, 22:09.2; 11. Jenna Manecke, Bagley-Fosston, 22:17.9; 12. Kassidy Allard, EGF, 22:30.7; 13. Maddie Jerome, Ros, 22:40.1; 14. Olivia WInfrey, Ada-Borup/Norman Co. West, 22:44.2; 15. Ivy Braaten, Ros, 22:45.8

Other EGF scorers

16. Quincy Fladen 23:12.0

Boys team totals

Ada-Borup/Norman Co. West 26, Roseau 53, Warroad 68, Bagley-Fosston 97, Lake of the Woods/Indus/Rainy River 116, West Marshall 164

All-conference

1. Christian Sterton, AB/NCW, 16:57.3; 2. Ben Andringa, Crookston, 17:34.9; 3. Cole Nowacki, EGF Senior High, 17:53.4; 4. Brett Erickson, Ros, 17:59.4; 5. Zach Heppner, War, 18:01.4; 6. Nick Mathsen, AB/NCW, 18:05.7; 7. Joe Magnusson, Ros, 18:30.3; 8. Brent Eggen, AB/NCW, 18:34.6; 9. Tyrel Quick, AB/NCW, 18:35.9; 10. Connor Thompson, AB/NCW, 18:36.2; 11. Ben Regorrah, EGF, 18:50.6; 12. Kyle Erickson, Ros, 18:50.7; 13. Nick Dejno, War, 18:54.9; 14. Kyle Spenst, War, 19:03.3; 15. Max Brinkman, Bagley-Fosston, 19:10.5

Prep volleyball

6

Tuesday's results

North Dakota

Devils Lake over GF Central 25-19, 25-21, 25-17

West Fargo Sheyenne over Fargo Shanley 25-17, 18-25, 25-23, 16-25, 15-10

Fargo North over Fargo South 20-25, 25-13, 25-9, 21-25, 15-12

Valley City over Fargo Davies 25-23, 25-18, 25-20

West Fargo over Wahpeton 25-23, 25-14, 25-17

Wyndmere-Lidgerwood over Lisbon 15-12, 25-16, 22-25, 19-25, 15-6

Minot over Mandan 25-15, 25-16, 25-20

Dickinson over Bismarck St. Mary's 25-17, 25-12, 25-18

Hankinson over Kindred 25-20, 27-25, 25-19

Central Cass over Maple Valley 25-12, 25-16, 25-8

Northern Cass over Richland 25-12, 25-20, 25-20

Midkota over Ellendale 25-20, 26-24, 25-19

Carrington over Oakes 27-25, 18-25, 25-21, 27-25

Velva-Sawyer over Bottineau 25-18, 25-16, 16-25, 26-24

Des Lacs-Burlington over Glenburn 25-15, 25-18, 25-12

Minnesota

Ada-Borup over Lake Park-Audubon 25-22, 25-16, 25-16

Detroit Lakes over Hawley 23-25, 25-20, 25-23, 25-8

Park Rapids over Perham 14-25, 25-23, 25-16, 16-25, 15-13

Nevis over Clearbrook-Gonvick 25-17, 25-12, 25-17

Verndale over Staples-Motley 25-19, 25-9, 25-10

Moorhead over Fergus Falls 25-14, 25-6, 25-20

GF Red River 25-25-25,

EGF Senior High 18-23-19

GF Red River (kills-blocks-service aces)—Maddie Anderson 4-0-0, Kendra Bohm 6-1-0, Alexis Brown 3-0-0, Maddie Johnson 0-0-2 (13 digs), Sarah Lancaster 0-0-1, Ella Paul 1-0-4, Lexi Robson 2-0-1 (23 assists), Hanna Schreiner 7-1-0, Maggie Steffen 10-1-0 (11 digs), Alyssa Mulroy 1-0-0

EGF Senior High (kills-blocks-service aces)—Megan Boman 2-0-0 (24 digs), Kayla Nelson 2-1-0 (24 assists), Livia Pesch 4-2-1, Haylie Carlstrom 12-1-1, Brianna Walske 5-2-0, Julia Warmack 4-3-0, Lauren Hedlund 2-0-0, McKenzie Anderson 0-0-1

Hatton-Northwood 25-25-25,

Cavalier 20-22-14

Hatton-Northwood (kills-blocks-service aces)—Morgan Vaagene 2-x-x (3 assists, 8 digs), Grace Fladeland 2-x-x, Elizabeth Ostlie 5-x-1, Emily Carlson 2-2-1, Brittany Klevberg 8-1-1, Ashley Erickson 5-x-2 (13 assists), Grace Scott 4-x-4 (2 digs)

Cavalier (kills-blocks-service aces)—Haydee Krieg 6-1-x, Britney Erlendson 3-x-2 (3 digs), Clarissa Hartz 4-x-x (4 digs), Peyton LeTexier x-x-3 (7 assists, 5 digs), Kealie Fitzsimonds (4 assists, 2 digs), Taylor O'Hara 2-x-1 (5 digs)

Hillsboro-CV 25-25-25,

Griggs CC 13-23-13

Hillsboro-Central Valley (kills-blocks-service aces)—N/A

Griggs County Central (kills-blocks-service aces)—Daphne Kenninger 4-0-1 (8 digs), Kayla Kenninger 0-1-0 (2 digs), Ella Stokka 5-3-0 (2 digs), Jaycee Andel (2 digs), Emmee Gronneberg 0-0-2 (14 digs), Kayce Saxberg 4-0-1 (8 digs), Cortney Hornung 0-0-1 (14 assists, 5 digs), Alicia Larsgaard 10-1-2 (12 digs)

Drayton/Valley-Edin. 25-25-25,

Larimore 16-10-9

Larimore (kills-blocks-service aces)—Haley Verkuehlen 6-4-3, Jenna Johnson 4-0-0 (8 assists), Hannah Pietron 3-0-0

Drayton/Valley-Edinburg (kill-blocks-service aces)—Taylor Stegman 7-1-8, Laiken Larson 7-0-1, Emily Swanson 2-2-1 (22 assists), Taylor Reilly 13-5-0

Grafton 25-25-25,

Midway-Minto 21-18-22

Grafton (kills-blocks-service aces)—Fayqua El-Sarraf 7-0-0, Adriana Lee 7-0-1, Sydney Carignan 2-0-0 (17 assists), Anna Thompson 13-1-5

Midway-Minto (kills-blocks-service aces)—Jamye McMillian 2-0-1 (12 digs), Lydia Severson 1-0-0 (9 assists), Sara Goodoien 2-1-0, Kaylee Maendel 2-0-1 (11 digs), Sam Overend 3-0-0 (11 digs)

May-Port-CG 25-19-25-25,

N. Border 22-25-18-20

North Border (kills-blocks-service aces)—Taylor Thompson 8-5-1, Suzanne Wieler 4-3-0, Hannah Johnson 26-1-0 (28 digs), Natalie Carignan 2-0-3 (35 assists, 16 digs), Jaidyn Volk 3-0-0, Mandi Stark (18 digs)

Mayville-Portland-CG (kills-blocks-service aces)—Holly Grandalen 1-x-2, Erin Freeland 3-x-x, Abby Freeland 2-1-2 (18 assists), Jada Nygaard x-x-2, Madisen Knudsvig 8-3-3, Katelin Grinde 5-x-x (20 digs), Madeline Carr 4-1-x, Shelby Sedivec (12 assists), Cora McClenahen 7-0-4 (15 digs), Julia Kohls 1-x-x

Park River/F-L 24-31-22-25-15,

Thompson 26-29-25-17-11

Thompson (kills-blocks-service aces)—Kaia Sorby 1-0-0 (18 assists), Jordyn Bohlman 1-0-0 (30 assists), Macy Jordheim 3-1-0, Caroline Nistler 3-1-1, Allie Ivesdal 0-0-1 (33 digs), Isatu Shirek 7-0-0, Taylor Zak 28-4-2 (15 digs), Kailen Dolleslager 10-1-2

Park River/Fordville-Lankin (kills-blocks-service aces)—Amy Seim 1-0-1 (42 digs),

Maris Miller 0-0-3 (14 digs), Bailey Beneda 10-0-0, Elaina Swartz 7-2-1 (25 digs), Jenna Zavalney 8-2-1 (41 assists, 20 digs), Josie Markeson 0-0-2 (12 digs), Gretchen Brummond 5-2-0, Taylor Dalbey 22-4-0, Hannah Gordon 6-0-0

Langdon-E-M 25-25-25,

Dakota Prairie 13-6-7

Dakota Prairie (kills-blocks-service aces)—Ashley Quam 2-0-1, Paige Haakenson 4-0-0

Langdon-Edmore-Munich (kills-blocks-service aces)—Rachel Hill 3-1-0 (31 assists), Jordyn Worley 6-0-2, Arynn Crockett 6-1-3, Madi Hart 10-2-5, Callie Ronningen 7-2-4, Tara Hiller 5-1-0

Benson County 25-25-25,

Lakota 8-16-12

Benson County (kills-blocks-service aces)—Camee Wangler x-x-2 (10 assists), Danielle Schwanke 7-x-5, Erin Jorgenson 6-x-x, Kaylee Lybeck 7-1-x, Shelby King x-1-2, Zoe Lauckner (9 assists)

Lakota (kills-blocks-service aces)—Breanne Schmidt x-x-1, Alexandra Anderson x-x-2 (5 assists), Allison Halvorson (2 assists), Samantha Schoberl x-x-1, Stephanie Bartlett 4-2-x, Kendra Kremer 4-2-x

North Star 3,

New Rockford-Sh. 0

New Rockford-Sheyenne (kills-blocks-service aces)—Rebecca Allmaras 2-0-0, Elizabeth Holzwarth 2-0-0 (4 assists), Alicia Louters 2-1-0, Hannah Heinz 4-1-1, Hannah Haley 0-0-1, Ashley Schuster 0-1-0

North Star (kills-blocks-service aces)—Kellie Jo Huschle 8-3-2, Peyton Halverson 1-2-2, Madison Borstad (19 assists), Macey Kvilvang 15-6-1, Stephanie Miller 0-0-4 (9 assists), Gabbie Miller 10-2-6

Rolette-W. 17-20-25-25-15,

St. John 25-25-16-19-11

St. John (kills-blocks-service aces)—Taitum Eller (17 digs), Jocelyn Braunberger 12-x-4 (18 digs), Kirstien Fleetwood 2-5-x, Mhaddie Poitra 22-x-7 (13 digs), Justice Grant x-x-5 (35 assists, 15 digs), Abby Anderson x-3-x, Lexie Thibert x-3-x

Rolette-Wolford (kills-blocks-service aces)—Kinze Martinson 20-5-x (6 digs), Courtney Thompson (8 digs), Lynnsey Slaubaugh 12-x-x, Baylee Mora (19 assists), Aspen Selvig x-x-2 (15 assists), Megan Richard (9 digs)

H-WC 25-26-22-24-15,

Rugby 22-24-25-26-12

Rugby (kills-blocks-service aces)—Sara Stier 23-x-x, Maria Blessum 19-x-4 (39 digs), Jacquelyn Blessum 13-7-x, Madison Uhlenkamp x-11-x, Anni Stier x-7-x, Christine Vetsch (32 digs), Abagail Volk (25 assists), Alissa Volk (9 assists)

Harvey-Wells County (kills-blocks-service aces)—Kari Wolfe 13-6-x (31 digs), Karlie Dockter 13-x-3 (29 digs), Rylee Heil 5-3-x, Andrea Buechler x-x-2, April Hagemeister (36 assists)

Dunseith 25-23-19-25-15,

Rolla 16-25-25-9-9

Rolla (kills-blocks-service aces)—Kyleigh Wilkes x-x-1 (1 assist, 17 digs), Emma Mitchell (5 digs), Keana Cahill 5-1-2 (1 assist, 3 digs), Jensen Moberg 2-0-1 (2 assists, 9 digs), Jacie Parisien 3-0-0 (18 assists, 13 digs), Samantha Nordmark 4-2-2 (1 assists, 2 digs), LaShai Bercier 6-0-3 (1 assist, 18 digs), Caitlin Cammack 7-0-6 (1 assist, 21 digs)

Dunseith (kills-blocks-service aces)—N/A

Fosston 25-25-25,

Win-E-Mac 19-20-23

Fosston (kills-blocks-service aces)—Lillie Manecke 8-1-0, Emily Curfman 17-4-0, Kalli Schmidt 16-1-0, Haley Swanson (42 assists)

Win-E-Mac (kills-blocks-service aces)—Lauren Strom 4-0-0, Kylie Stuhaug (12 assists), Maci Hamre (10 assists), Olivia Simonson 11-1-1, Alayna Espeseth 7-1-0

Fertile-Beltrami 25-25-25,

Climax-Fisher 22-17-12

Climax-Fisher (kills-blocks-service aces)—Dalainey Fogerty 4-1-x (17 digs), Mikayla Vasek (15 assists), Abbie Altepeter 14-0-1, Christina Cakebread 7-2-x

Fertile-Beltrami (kills-blocks-service aces)—Shelby Dunbar 6-x-3, Lauren Harstad (20 assists), Bailey Mulcahy 9-0-2, Jaden Christianson 20-3-1

Kittson CC 25-25-25,

Badger-G-MR 13-23-13

Badger-Greenbush-Middle River (kills-blocks-service aces)—Emmie Jacobson x-2-x, Carly Mekash 8-x-x, Brenna Dallager 5-x-x, Maddi Janicke 2-x-x, Alyssa Kilen (8 assists), Danielle Hoyer 2-x-x, Kjerstie Lieberg 2-1-x (13 assists)

Kittson County Central (kills-blocks-service aces)—Lexi Turn 7-x-2 (39 assists), Sydney Docken 1-1-2, Marlee Turn 14-3-x, Cora Kujava 5-x-x, Kasey Soliah 5-x-x (2 assists), Sophie Klegstad 3-1-1 (1 assist), Mallori Davis 3-1-x, Tea Jerome 10-x-x (1 assist)

Mahnomen 25-25-25,

Norman West 16-12-23

Norman Co. West (kills-blocks-service aces)—Elle Rufsvold 3-x-x, Aubrey Okroi x-3-x, Cheryl Hukriede x-x-1, Gracie Schilling (5 assists)

Mahnomen (kills-blocks-service aces)—Lindsey Thompson 6-3-1, Lindsey Swiers 5-2-x (16 digs), Maggie Hedstrom 1-2-10, Sydney Clark 2-x-1 (23 assists)

Roseau 25-25-25,

Northern Freeze 10-15-17

Roseau (kills-blocks-service aces)—Kacie Borowicz 6-0-4, Kiley Borowicz 9-0-4, Lyvia Moser 0-0-3 (17 assists), Victoria Johnson 12-3-2 (13 assists)

Northern Freeze (kills-blocks-service aces)—Alyssa Audette (4 assists), Keylee Dahl 5-1-0, Samantha Krohn 5-1-0, Shelby Wagner (7 assists)

Pequot Lakes 25-15-25-25,

Thief River Falls 21-25-22-23

Pequot Lakes (kills-blocks-service aces)—Samantha Littman x-x-4, Karli Skog 9-x-1 (4 assists, 12 digs), Corina Ruud 15-2-x, Clare Ganley (14 digs), Quinn Kratochvil (32 assists), Sannah Lohmiller (4 assists)

Thief River Falls (kills-blocks-service aces)—Kylea Praska (33 digs), Kendra Wiggs 12-x-x (14 digs), Rebecca Leier x-3-3, Jennica Leier 9-3-x, Brenna Schaefer (21 assists), Claire Mattson x-x-3 (20 assists)

Lake of the Woods 25-25-25,

Kelliher-Nor. 12-10-13

Lake of the Woods (kills-blocks-service aces)—Tessa Solo 7-x-6, Jordan Sonstegard 8-x-3 (15 digs), Payton Marken x-x-2, Marissa Johnson 6-x-2, Alcia Draper (13 digs), Kierra Krause (20 assists)

Kelliher-Northome (kills-blocks-service aces)—N/A

Warren-A-O 25-25-25,

Crookston 11-19-18

Crookston (kills-blocks-service aces)—Macy Strem (14 assists, 13 digs), Kennedy Cwikla 8-x-x, Teagen Carlstrom x-x-2 (11 digs)

Warren-Alvarado-Oslo (kills-blocks-service aces)—Sydney Olson 12-x-3 (1 assists, 8 digs), Josie Chapman 17-x-x (10 digs), Holly Steer 6-1-1 (4 digs), Teaira Chandler x-x-2 (32 assists)

Stephen-Argyle 25-25-25,

Warroad 20-17-12

Stephen-Argyle (kills-blocks-service aces)—Abigail McGlynn 15-1-1, Savannah Riopelle (20 assists), Jules Efta 15 (assists), Autumn Thompson 7-x-x, Abbey Johnson 6-1-x, Deborah Haugen 8-2-x

Warroad (kills-blocks-service aces)—Madison Oelkers 5-1-0, Marlie Johnston x-x-2 (13 assists), Kaitlyn Kotlowski 5-2-1, Grace Eichenberger 7-2-5, Tiffani Foster 8-0-0, Caitlin Culleton x-x-1 (11 assists)

Prep football

6

N.D. 9-man playoffs

First round, Oct. 15

Thompson (Region 2 No. 1 seed) bye; Richland (Region 1 No. 3) at Linton-HMB (Region 3 No. 3); Napoleon-G-S (Region 3 No. 2) bye; Hatton-Northwood (Region 1 No. 4) at Cavalier (Region 2 No. 2); Hankinson (Region 1 No. 1) bye; Kidder County (Region 3 No. 4) at New Rockford-Sheyenne (Region 2 No. 3); Bismarck Shiloh Christian (Region 3 No. 1) bye; North Border (Region 2 No. 4) at Wyndmere-Lidgerwood (Region 1 No. 2)

North Prairie (Region 4 No. 1) bye; Divide County (Region 6 No. 3) at Hettinger-Scranton (Region 5 No. 3); Richardton-Taylor-Hebron (Region 5 No. 2) bye; Drake-Anamoose (Region 4 No. 4) at Kenmare-Bowbells-Burke County (Region 6 No. 2); New Salem-Glen Ullin (Region 5 No. 1) bye; Tioga (Region 6 No. 4) at Towner-Granville-Upham (Region 4 No. 3); Mohall (Region 6 No. 1) bye; Bowman County (Region 5 No. 4) at St. John (Region 4 No. 2)

Oct. 22

Second round

Oct. 29

Quarterfinals

Nov. 5

Semifinals

Nov. 11

Championship, Fargodome, noon

Boys soccer

6

N.D. state tournament

In Fargo

Thursday

Quarterfinals—Fargo Shanley (East No. 1, 17-0-2) vs. Minot (West No. 4, 7-9-2), noon; Jamestown (West No. 2, 8-5-3) vs. Fargo South (East No. 3, 8-5-4), 2:15 p.m.; GF Red River (East No. 4, 11-5-2) vs. Bismarck Century (West No. 1, 12-1-2), 4:30 p.m.; West Fargo (East No. 2, 14-3-1) vs. Bismarck (West No. 1, 8-4-5), 6:45 p.m.

Friday

Consolation semifinals, noon and 2:15 p.m.

Championship semifinals, 4:30 and 6:15 p.m.

Saturday

Fifth place, 11 a.m.

Third place, 1:15 p.m.

Championship, 3:30 p.m.

College volleyball

6

Tuesday's result

North Dakota State over South Dakota State 23-25, 21-25, 25-14,25-13, 15-9