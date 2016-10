MONDAY'S SCOREBOARD

EGF 21-24-25

EGF Senior High (kills-blocks-service aces)—Kayla Nelson (31 assists), Haylie Carlstrom 10-x-2, Lauren Hedlund 4-x-x, Julia Warmack 10-4-x, Brianna Walski 11-x-x

Sacred Heart (kills-blocks-service aces)—Anya Edwards (23 digs), Ivy Edwards 4-1-x, Molly Hanson x-x-1 (31 assists), Madeline Mitzel 11-x-x, Jessica Remer 10-x-x, Katelyn Rudolph 7-1-x

W-A-O 25-22-25-24-15,

Grafton 20-25-17-26-12

Warren-Alvarado-Oslo (kills-blocks-service aces)—Sydney Olson 14-0-5, Josie Chapman 18-0-4, Faith Porter 6-1-4, Teaira Chandler 2-0-5 (38 assists)

Grafton (kills-blocks-service aces)—Fayqua El-Sarraf 15-2-0, Amanda Erickson 4-3-0, Adriana Lee 9-4-3, Anna Thompson 8-1-0, Sydney Carignan 4-0-1 (15 assists),

Kittson County Central 25-25-25,

Red Lake Co. Cent. 13-8-11

Red Lake Co. Central (kills-blocks-service aces)—Calyssa Eskeli 1-x-x (9 assists), Megan Berberich 1-x-x (6 assists), Sydnie Gunderson 2-x-x, Ashley Longtin 7-x-2, Kelsie Sirjord 3-x-x (1 assist), Julia Bernstein 4-x-x

Kittson County Central (kills-blocks-service aces)—Lexi Turn 2-1-2 (31 assists), Sydney Docken 3-x-x, Marlee Turn 5-1-1 (2 assists), Cora Kujava 3-x-x, Morgan Olson 2-x-x, Kasey Soliah 8-1-4, Sophie Klegstad 5-x-1, Tea Jerome 7-x-x

B-G-MR 22-28-13-25-15,

Grygla-Goodridge 25-26-25-14-9

Goodridge-Grygla (kills-blocks-service aces)—Hannah Dietsch (36 assists),

Karlee Johnson 19-1-0, Ashlyn Henrickson 14-0-0, Trystan Jelle (6 assists), Brooke Anderson 10-1-3

Badger-Greenbush-Middle River (kills-blocks-service aces)—Emmie Jacobson 5-1-1,

Carly Mekash 17-1-1, Brenna Dallager 14-0-1, Maddi Janicke 7-1-0, Alyssa Kilen 0-0-1 (30 assists), Kjerstie Lieberg (15 assists)

Stephen-Argyle 25-25-25,

Red Lake Falls 8-8-14

SA (kills-blocks-service aces)—Abigail McGlynn 14-2-2, Deborah Haugen 8-1-0, Abbey Johnson 2-2-0, Savannah Riopelle 8-0-0 (18 assists), Autumn Thompson 10-0-1, Jules Efta 3-1-0 (23 assists), Myah Svendson 1-0-0, Brooke Hunstad 0-0-1, Monica Price 0-0-1, Maddie Weberg (13 digs)

RLF (kills-blocks-service aces)—Emma Duden 4-0-0, Megan LaCross3 2-0-0 (9 assists), Josie Huot 1-0-0, Cassidy Lemonds 0-0-1, Malanna Boutain 5-0-0, Maddie Derosier (4 assists), ShyAnn Larson (25 digs)

Northern Cass 25-25-25,

F-S/H-P 23-20-17

Northern Cass (kills-blocks-service aces)—Anna Bushy 1-0-0, Anyssa Hayden 5-3-0, Bailey Nelson 8-3-0, Faith Aasen 5-1-2 (1 assist, 3 digs), Kasey Schroeder (11 digs), Lexi Carpenter 2-1-x (4 assists), McKenzie Palmer (14 assists), Molly Bohn 5-1-5 (14 assists), Payton Johnson 10-1-2)

Finley-Sharon/Hope-Page (kills-blocks-service aces)—N/A

TGU 26-25-25,

Rolette 24-22-23

Towner-Granville-Upham (kills-blocks-service aces)—Pru Bray (20 assists), Grace Bachmier (10 assists), Melanie Anderson 4-x-x (15 digs), Angela Anderson 21-2-3, Allison Cross (14 digs), Jaidyn Brummond 7-1-x

Rolette-Wolford (kills-blocks-service aces)—Kinze Martinson 13-5-x, Emma Arstein x-x-2, Lynnsey Slaubaugh 8-3-x, Aspen Selvig (20 assists), Megan Richard x-x-2 (9 digs)

Prep football

6

N.D. Class AAA poll

1. West Fargo (18) 7-0 90 pts

2. Bismarck 6-1 65

3. B. Century 5-2 51

4. Minot 5-2 46

5. Dickinson 5-2 12

Others receiving votes: West Fargo Sheyenne (4-3), Bismarck Legacy (4-3), Fargo South (4-3)

First-place votes in parentheses

N.D. Class AA poll

1. B. St. Mary's (17) 7-0 85 pts

2. Beulah 6-1 58

3. Shanley 6-1 57

4. Hillsboro-CV 5-1 35

5. Kindred 5-2 12

Others receiving votes: Watford City (5-2), Valley City (5-2), Dickinson Trinity (4-3)

First-place votes in parentheses

N.D. 9-man playoffs

First round, Oct. 15

Thompson (Region 2 No. 1 seed) bye; Richland (Region 1 No. 3) at Linton-HMB (Region 3 No. 3); Napoleon-G-S (Region 3 No. 2) bye; Hatton-Northwood (Region 1 No. 4) at Cavalier (Region 2 No. 2); Hankinson (Region 1 No. 1) bye; Kidder County (Region 3 No. 4) at New Rockford-Sheyenne (Region 2 No. 3); Bismarck Shiloh Christian (Region 3 No. 1) bye; North Border (Region 2 No. 4) at Wyndmere-Lidgerwood (Region 1 No. 2)

North Prairie (Region 4 No. 1) bye; Divide County (Region 6 No. 3) at Hettinger-Scranton (Region 5 No. 3); Richardton-Taylor-Hebron (Region 5 No. 2) bye; Drake-Anamoose (Region 4 No. 4) at Kenmare-Bowbells-Burke County (Region 6 No. 2); New Salem-Glen Ullin (Region 5 No. 1) bye; Tioga (Region 6 No. 4) at Towner-Granville-Upham (Region 4 No. 3); Mohall (Region 6 No. 1) bye; Bowman County (Region 5 No. 4) at St. John (Region 4 No. 2)

Oct. 22

Second round

Oct. 29

Quarterfinals

Nov. 5

Semifinals

Nov. 11

Championship, Fargodome, noon

Boys soccer

6

N.D. state tournament

In Fargo

Thursday

Quarterfinals—Fargo Shanley (East No. 1, 17-0-2) vs. Minot (West No. 4, 7-9-2), noon; Jamestown (West No. 2, 8-5-3) vs. Fargo South (East No. 3, 8-5-4), 2:15 p.m.; GF Red River (East No. 4, 11-5-2) vs. Bismarck Century (West No. 1, 12-1-2), 4:30 p.m.; West Fargo (East No. 2, 14-3-1) vs. Bismarck (West No. 1, 8-4-5), 6:45 p.m.

Friday

Consolation semifinals, noon and 2:15 p.m.

Championship semifinals, 4:30 and 6:15 p.m.

Saturday

Fifth place, 11 a.m.

Third place, 1:15 p.m.

Championship, 3:30 p.m.

Girls tennis

6

Section 8A dual tournament

In Fargo

Today

Quarterfinals—Park Rapids (No. 5 seed) vs. Perham (No. 4), 9 a.m.; Roseau (No. 1) vs. Parkers Prairie (No. 8), 10:30 a.m.; Crookston (No. 3) vs. EGF Senior High (No. 6), noon; Wadena-Deer Creek (No. 7) vs. Staples-Motley (No. 2), 1:30 p.m.

Semifinals, 3 and 4:30 p.m.

Wednesday

Championship, 9 a.m.

College hockey

6

USA Today/USA Hockey poll

1. UND (28) 2-0-0

2. Brown (6) 1-0-0

3. Quinnipiac 1-0-1

4. Duluth 2-0-2

5. St. Cloud 0-0-0

6. Notre Dame 2-0-0

7. UMass Lowell 0-0-2

8. Minnesota 2-0-0

9. Boston College 1-1-0

10. Denver 0-2-0

11. Providence 1-1-0

12. Harvard 0-0-0

13. Michigan 1-1-0

14. Northeastern 0-1-1

15. Ohio State 1-0-1

Bowling

6

WOMEN

High Week Game

Brenda Theisen...........206

Sandie Eaton......... 202

Marcy Anderson........ 201

Alicia Johnson...........201

Tari Mitzel................. 200

High Week Series

Danielle Soholt..........566

Kitty Carberry........... 550

Alicia Johnson........... 545

Danielle Kotterheinrich.543

Jan Homstad.............538

High Season Game

Amy Stromsodt..........256

Tara Mitzel............... 219

Tiana Delzer..............218

Betts Benson............214

Tari Mitzel................213

High Season Series

Tari Mitzel.................600

Tiana Delzer............. 573

Amy Stromsodt..........566

Danielle Soholt...........566

Kitty Carberry............550

MEN

High Week Game

Andrew Babinchak......279

Chad Litzinger............269

Tyler Meyer...............266

Travis Halvorson..,......265

Jimmy Stevens............257

High Week Series

Ron Zutz............... 717

Andrew Babinchak......712

Tyler Meyer...............678

Jake Kowalski.......... 675

Jimmy Stevens..........650

High Season Game

Matt Stricker.............300

Joel Galle.................300

Dustin Robles...........300

Todd Iverson............ 286

Joe Kovar................ 279

Al Benjamin.............. 279

Al Borho...................279

Andrew Babinchak.....279

High Season Series

Joel Galle................ 752

Steve Berry Jr........... 747

Joel Galle.................738

Steve Berry Jr...........730

Ron Zutz..................717

GGF leagues

Hi-Lo—Danielle Soholt 186-566, Lisa Perreault 183-500

Double R—Kitty Carberry 188-550, Holly Brown-Borg 187-529

1st Niters—Brenda Theisen 206, JanHomstad 191-538, MaddiKreiger 485

High Flyers Senior—Mary Freije 167-438, Lois Peterwson 167, Jan Torrance 441

Red Ray Runners—Sandie Eaton 202-471, Marcy Anderson 201, Genny Vonasak 464

Southside—Chad Litzinger 269, Jake Kowalski 254-665, Ron Zutz 717, Tari Mitzel 200, Melissa Grafenauer 177

Big Dogz—Dion Klotz 247-626, Bill Lewis 244, Tim Smith 614; Ashley Hayes 173-478, Lori Helle 173-495, Patty Nordine 168

XYZ Doubles—Charlie Newman 225-554, Bob Steers 204-547, Ashley Hayes 192-521, Erica Dolinar 161-466

Sundowners—Dale Benson 200, Steven Jacobson Sr. 168, Ryan Kaste 380, Ricky Russell 389; Betts Benson 171, Ruth Jacobson 164, Sharon Daucsavage 373, Janel Johnson 322

Mixed Up Doubles—Cory Green 219, Mikey Schreiner 211-616, Dave Clifton 582, Danielle Kotterheinrich 195-543, Lori Helle 172, Rachel Schreiner 486

Commerical—Travis Halvorson 265, Todd Iverson 247-634, Pat Gaddie 646; Alicia Johnson 201-545, Cheri Iverson 179-475

Tuesday Night Church—Jimmy Stevens 257-650, Tom Polkinghorne 256-640

Miracle Mile—Andrew Babinchad 279-712, Tyler Meyer 266-678

Bantam—Ethan Blanchard 90-237, Deacon Stickel 75, Levi Warnke 193; Allie Grotte 106-284; Myah Robertson 38, Lillie Miller 87

Prep—Calaeb Sapa 174-406, Jacob Warnke 140-366, Sarah Schreiner 134-326

Junior-Senior—Dylan Galle 224-582, Brandon Mord 211-583; Sarah Mord 205-532; Cassidy Ellingson 166, Megan Hylton 456