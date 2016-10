Friday's local scoreboard

singles tournament

First round: Jake Kuhlman, RR, over Rhys Enget, Will, 6-0; 6-0; Gary Wu, GFC, over Ronak Kumar, Bis Cent, 4-6, 6-0, 6-1; Damien O'Donnell, Shan, over Charlie Wentz, Min, 6-3, 7-6(4); Casey Beck, BL, over Simon Murphy, RR, 6-2, 6-1; Joe Beske, WF, over Mason Pitcher, BC, 6-0, 6-4; Brooks Hodenfield, Wil, over Kyle Stauss, GFC, 6-4, 6-0; Connor Mullowney, Jam, over Zach Diekman, FD, 6-3, 6-4; Eric Deboer, Jam, over Max Olson, FS, 6-2, 6-1

Quarterfinals: Kuhlman over Wu 6-1, 6-1; Beck over O'Donnell 6-3, 6-3; Beske over Hodenfield 6-1, 6-3; Deboer over Mullowney 6-4, 6-3

Consolation second round: Kumar over Enget 7-5, 6-4; Wentz over Murphy 6-2, 6-1; Stauss over Pitcher 6-3, 7-5; Diekman over Olson 6-0, 6-2

Consolation third round: Hodenfield over Kumar 7-6(4), 6-2; Wentz over Mullowney 6-3, 6-1; Wu over Stauss 6-2, 6-2; O'Donnell over Diekman 6-1, 6-0

N.D. state

doubles tournament

In Grand Forks, Friday

First round: Daniel Pierce-Kaden Johnson, RR, over Cole Bennion-Baylee Hatiewick, Jam, 6-0, 6-0; Prem Thakker-Gavin Loscheider, RR, over Broden Wunderlich-Mason Diehl, Min, 6-3, 6-1; North Knewtson-Cameron Cook, WFS, over Grant Langseth-Connor Templeton, Min, 6-0, 6-4; Ben Swanson-Logan Strand, FN, over Parker Krom-Matt Richter, Wil, 6-1, 6-2; Bradley Moylan-Joe Wegner, BL, over Gunnar Gibbs-Rakeem Wright, GFC, 6-1, 7-5; Noah Cieklinski-James Votava, GFC, over Robert Krom-Sawyer Hanson, Wil, 6-4, 6-1; Brian Swanberg-Michael Janes, BL, over Ben Traynor-Charlie Perhus, Shan, 6-1, 6-1

Quarterfinals: Pierce-Johnson over Thakker-Loscheider 6-1, 6-4; Tyler Tweten-Connor Wieland, Man, over Knewtson-Cook 1-6, 6-1, 6-4; Swanson-Strand over Moylan-Wegner 6-3, 6-3; Swanberg-Janes over Cieklinski-Votava 7-6(2), 6-2

Consolation second round: Wunderlich-Diel over Bennion-Hatiewick, 3-6, 6-0, 6-3; Langseth-Templeton over Jonah Jelinski-Finnian O'Donnell, Shan, 6-1, 7-5; Krom-Richter over Gibbs-Wright 6-4, 4-6, 6-3; Traynor-Perhus over Krom-Hanson 5-7, 6-3, 6-4

Consolation third round: Moylan-Wegner over Wunderlich-Diel 6-7(0), 6-2, 6-2; Cieklinski-Votava over Langseth-Templeton 6-0, 6-2; Thakker-Loscheider over Krom-Richter 6-0, 6-4; Knewtson-Cook over Traynor-Perhus 6-0, 7-6(8-6)

Prep volleyball

6

Fargo Invitational

Friday's pool play results

West Fargo Sheyenne over Devils Lake 25-20, 20-25, 15-12

Lincoln over Devils Lake 25-16, 25-8

Devils Lake over Dickinson 25-15, 16-25, 15-12

GF Central 25-25,

Belcourt 17-17

GF Central (kills-blocks-service aces)—Heather Barth 0-0-3 (8 assists), Taylor White 2-1-0, Shayla Ouellete 6-0-0, Morgan Belgarde 2-0-0, Korri Gust 4-0-3 (7 digs), Bailey Jaeger 2-0-0

Belcourt (kills-blocks-service aces)—n/a

Fargo Shanley 25-25,

GF Central 11-12

GF Central (kills-blocks-service aces)—Taylor Berry (11 digs), Taylor White 2-0-0, Sadie McGee (6 assists), Shayla Ouellete 2-0-2, Bailey Jaeger 0-1-0

Fargo Shanley (kills-blocks-service aces)—n/a

Bismarck Century 25-25,

GF Central 6-8

GF Central (kills-blocks-service aces)—Taylor White 2-0-0, Sadie McGee (4 assists)

Bismarck Century (kills-blocks-service aces)—n/a

GF Red River 25-25,

West Fargo 19-22

GF Red River (kills-blocks-service aces)—Maddie Anderson 4-0-0, Kendra Bohm 5-0-0, Alexis Brown 2-0-1, Sarah Lancaster 0-0-1, Lexi Robson 2-0-0 (20 assists), Hanna Schreiner 3-0-0, Maggie Steffen 5-1-0

West Fargo (kills-blocks-service aces) --

GF Red River 25-25,

Valley City 16-16

GF Red River (kills-blocks-service aces)—Maddie Anderson 5-0-0, Kendra Bohm 6-0-2, Alexis Brown 3-0-0, Sarah Lancaster 2-0-1, Lexi Robson 2-0-0 (11 assists), Hannah Schreiner 1-0-0,Maggie Steffen 7-0-1

Valley City (kills-blocks-service aces)—n/a

GF Red River 25-25,

Minot 21-18

GF Red River (kills-blocks-service aces)—Maddie Anderson 5-0-0, Kendra Bohm 4-0-0, Alexis Brown 6-0-2, Sarah Lancaster 0-0-1, Lexi Robson 0-0-1 (16 assists), Hanna Schreiner 6-0-0, Maggie Steffen 7-0-0

Minot (kills-blocks-service aces)—n/a

Prep football

6

Friday's results

North Dakota

Park River/Fordville-Lankin 48, Lakota/Edmore/Dakota Prairie 14

Thompson 66, Drayton/Valley-Edinburg 6

Carrington 26, Oak Grove 0

Northern Cass 33, Oakes 0

Valley City 60, Central Dakota 14

Dickinson 29, Williston 22

Bismarck Century 44, Jamestown 0

West Fargo Sheyenne 8, Fargo South 7

Bismarck 14, Minot 7

Devils Lake 14, Fargo North 13

Finley-Sharon/Hope-Page 60, LaMoure 54

Trenton 46, New Town 38

Kenmare-Bowbells 66, Ray 6

Bowman Co. 54, Mott-Regent 50

Mandan 41, Bismarck Legacy 34, OG

Drake-Anamoose 44, Dunseith 0

Linton-HMB 32, Central McLean 14

Watford City 47, Turtle Mountain 12

Beulah 35, Dickinson Trinity 20

Tioga 74, Parshall 36

Richardton-Taylor 36, Grant County/Flasher 6

Strasburg/Zeeland 44, Center-Stanton 28

Minnesota

Fergus Falls 35, Thief River Falls 7

Waubun 40, Cass Lake-Bena 8

Pequot Lakes 26, Park Rapids 7

Detroit Lakes 26, Perham 14

D-G-F 59, Osakis 12

Barnesville 40, Hawley 18

West Fargo 31,

GF Central 7

WF 14 14 3 0--31

GFC 0 0 0 7--7

WF—Chase Teiken 2 run (Seth Holm kick)

WF—Teiken 7 run (Holm kick)

WF—Haboniman Simon 26 pass from Andy Gravdahl (Holm kick)

WF—Teiken 5 run (Holm kick)

WF—Holm 19 field goal

GFC— Zack Murphy 1 run (Joey Grabanski kick

Individual leaders

RUSHING—WF: Chase Teiken 12-58, Andy Gravdahl 5-46, Jared Franek 3-16; GFC: Jace Carey 18-29, Zack Murphy 17-28, Dylan Nelson 2-9

PASSING—WF: Andy Gravdahl 4-7-0, 60 yards; Isaac Haessig 1-2-0, 7 yards; Dustin Mertz 0-1-0, 0 yards; GFC: Zack Murphy 10-16-1, 60 yards

RECEIVING—WF: Haboniman Simon 2-33, Joe Pistorius 1-20, Dylan Humble 1-7, Jaden Hodenfield 1-7; GFC: Aaron Knutson 4-20, Zane Miller 2-20, Matt Filson 2-9, Sam Cherilus 1-6, Matt Miranda 1-5

Red River 39,

Fargo Davies 17

FD 7 7 3 0--17

RR 7 7 19 6--39

RR—Carlos Martin 14 pass from Parker Wenzel (Tyler Hoffarth kick)

FD—Alex York 24 pass from Ethan Mathson (Cy Cyr kick)

RR—Joey Schindler 4 run (Hoffarth kick)

FD—Nick Tschosik 21 pass from Mathson (Cyr kick)

RR—Devon Pope 44 pass from Wenzel (run failed)

RR—Matt Laturnus 10 run (pass failed)

RR—Schindler 3 run (Hoffarth kick)

FD—Cyr 29 field goal

RR—Zach Gutterud 5 pass from Wenzel (kick blocked)

Individual leaders

RUSHING—FD: Alex York 16-49, Andy Baer 8-48; RR: Zach Gutterud 5-101, Joey Schindler 14-60, Matt Laturnus 11-34, Brandon Solberg 1-26

PASSING—FD: Ethan Mathson 7-14-1, 136 yards; Jesse Forknell 0-3-0, 0 yards; RR: Parker Wenzel 8-12-0, 153 yards

RECEIVING—FD: NIck Tschosik 5-85, Jaden Klabo 1-27, York 1-24; RR: Austin Slaughter 1-54, Devon Pope 2-48, Gutterud 2-21, Carlos Martin 2-19, Laturnus 1-11

EGF Senior 15,

Roseau 0

EGF 2 0 6 7--15

Roseau 0 0 0 0--0

EGF—Safety, Austin Overgard sack in end zone

EGF—Dylan Selk 7 run (kick failed)

EGF—Maguire Stanislawski 23 run (Selk run)

Individual leaders

RUSHING—EGF: Ethan Trebil 10-66, Nick Derrick 18-44, Selk 7-39, Stanislawski 3-24, Jackson Gaulstad 3-13; R: Syvertson 10-21

PASSING—EGF: Carter Beck 4-5-0 11 yards; R: Brandon McCourt 7-22-1, 43 yards

RECEIVING—EGF: Aaron Havis 1-10; R: Trevor McMillin 2-15

Polk County West 50,

Lake Park-Audubon 8

LP-A 0 0 0 8--8

PCW 13 18 13 6--50

PCW—Paul Gapp 2 run (kick failed)

PCW—Gapp 1 run (Will Rohrich kick)

PCW—Gapp 2 run (kick failed)

PCW—Pelon Pruneda 5 run (kick failed)

PCW—Pruneda 23 run (kick failed)

PCW—Pruneda 6 run (kick failed)

PCW—Pruneda 15 run (Rohrich kick)

LPA—Alex Strehlow 6 pass from Ryan Voge (Ben Rabideaux run)

PCW—Leo Carrizzalez 65 kick return (no PAT)

Individual leaders

RUSHING—PCW: Pruneda 17-136, Gapp 11-80, John Fontaine 8-92; Evan Sczepanski 5-22

PASSING—PCW: Gapp 4-7-0, 68 yards

RECEIVING—PCW: Fontaine 2-29, Trae Byklum 1-11, Sczepanski 1-32

Hillsboro/Central Valley 20,

Kindred 7

H/C-V 0 6 6 8--20

Kindred 0 0 7 0--7

HCV—Kyle Henningsgard 7 pass from Austin Reed (PAT failed)

HCV—Jack Camrud interception return (run failed)

KIN—Derek Houska 21 run (Brock Benson kick)

HCV—Reed 1 run (PAT good)

Central Cass 20,

Grafton 6

C. Cass 0 6 8 6--20

Grafton 6 0 0 0--6

G—Marcus Niemann 3 run (run fail)

CC—Andrew Roden pass from Jonah Lietz (kick fail)

CC—Max Farquhar 61 run (Roden from Lietz)

CC—Andrew Jahnke 54 run (kick fail)

Larimore 47,

Langdon-Munich 14

LAR 20 14 0 13--47

LANG 0 14 0 0--14

LAR—Royce Verkuehlen 61 run (kick failed)

LAR—Monty Hendrickson 1 run (Jacob Tupa run)

LAR—Hendrickson 1 run (kick failed)

LANG—Anfernee Economy 12 pass from Jacob Delvo (Tetrault pass from Delvo)

LAR—Verkuehlen 11 run (Hendrickson run)

LAR—Verkuehlen 18 run (pass failed)

LANG—Economy 22 pass from Delvo (pass failed)

LAR—Hendrickson 5 run (pass failed)

LAR—Elijah Holter 7 run (Hofer kick)

Individual leaders

RUSHING—LAR: Verkuehlen 27-252; LANG: Economy 9-120

PASSING—LAR: Tupa 7-12-0, 83 yards; LANG: Delvo 15-32, 155 yards

Harvey-Wells County 42,

Rugby 6

HCW 6 22 7 7--42,

Rugby 0 0 0 6--6

HWC—Hayden Beck 17 pass from Jarrett Anderson (run fail)

HWC—Payton Granger 25 pass from Anderson (Anderson run)

HWC—Ridge Walker 19 run (Anderson run)

HWC—Beck 1 run (Beck run fail)

HWC—Walker 8 run (Anderson kick)

HWC—Bailey Jude Lawson 1 run (Anderson kick)

R—Kade Leier 78 pass from Anders Johnson (David Schneibel kick fail)

Individual leaders

RUSHING—HWC: Ridge Walker 8-98, Hayden Beck 11-61, Lucas Raue 7-10, Kyle Ravnass 2-4, Ethan Donarski 1-3, Bailey Jude Lawson 5- -2, Jarrett Anderson 4- -4; R: Kaden Jaeger 20-54, David Schneibel 1-0, Kade Leier 1-0, Keith Vetsch 1- -2,

PASSING—HWC: Jarrett Anderson 8-19-2, 145 yards; R: Anders Johnson 2-8-0, 85 yards

North Border 50,

Midway-Minto 14

MM 0 0 14 0--14

NB 32 12 0 6--50

NB—Jackson Soeby 52 pass from Brandon Kihne

NB—Carter Brown 18 run

NB—Brown 36 run

NB—Soeby pass from Kihne

NB—Brown 14 run (Brett Verville run)

NB—Kihne 5 run

NB—Andrew Lee 24 run (pass fail)

NB—Brett Verville 1 run (run fail)

MM—Kyle Schmitz 55 run (Logan Key run)

MM—Key 1 run (pass fail)

NB—Lee 1 run (run fail)

Cavalier 42,

New Rockford-Sheyenne 8

NRS 8 0 0 0--8

Cavalier 16 6 14 6--42

CAV—Austin Urlaub 3 run (Urlaub run)

CAV—Andy Rintala 56 pass from Urlaub (Urlaub run)

NRS—Josh McKnight 24 run (Teddy Allmaras run)

CAV—Connelly Carrier 24 pass from Urlaub (run failed)

CAV—Urlaub 20 run (Carrier run)

CAV—Gabe Hartje 22 pass from Urlaub (pass failed)

CAV—Tommy Enerson 8 run (run failed)

Individual leaders

RUSHING—CAV: Urlaub 17-119, Enerson 10-71

PASSING—CAV: Urlaub 10-14-0, 189

RECEIVING—CAV: Rintala 4-87

May-Port-CG 12,

Hatton-Northwood 0

H-N 0 0 0 0--0

MPCG 0 0 0 12--12

MPCG—Tristan Beck 31 pass from Reese Hanson (PAT failed)

MPCG—Sammy Satrom 29 run (PAT failed)

Individual leaders

RUSHING—MPCG: Satrom 26-270; HN: Colby Rostvet 18-80

PASSING—MPCG: Hanson 4-11-0, 78 yards; HN: Avery Thorsgard 8-16, 119 yards

RECEIVING—MPCG: Beck 2-57; HN: Lucas Mohn 3-74

North Prairie 48,

North Star 6

North Prairie 16 16 8 8--48

North Star 0 0 6 0--6

NP—Garret Munro 3 run (Alex Abrahamson pass from Brody Cahill)

NP—Monro 2 run (Gabe Leonard run)

NP—Munro 4 run (Leonard run)

NP—Carson Wilkes 54 run (Leonard run)

NP—Munro 40 run (Leonard run)

NS—Jeremiah Hill 11 run (run fail)

NP—Leonard 5 run (Leonard run)

St. John 54,

Benson County 13

Benson C. 0 0 0 13--13

St. John 30 16 8 0--54

SJ—Bryor Parisien 40 run (Casey Azure run)

SJ—Bradley Defender 20 run (run fail)

SJ—Casey Azure 34 run (B. Defender run)

SJ—Max Defender 10 run (Dalton Prouty pass from Parisien)

SJ—Prouty 2 run (Parisien run)

SJ—Tyrall Dedfender 9 pass from Parisien (B. Defender run)

SJ—Parisien 287 run (B. Defender run)

BC—Andrew Follman 2 run (Garrett Johnson kick)

BC—Spencer Follman 2 run (run fail)

Kittson Co. Central 33,

Warren-A-O 0

KCC 6 8 7 12--33

WAO 0 0 0 0--0

KCC—Alex Donaldson 4 run (kick failed)

KCC—Donaldson 8 run (Jacob Ristad run)

WAO—Jared Johnson 30 pass from Jackson Steer (kick failed)

KCC - Donaldson 1 run (Bryden Swenson kick)

KCC - Donaldson 19 run (kick failed)

KCC—Rylie Stull 57 run (run failed)

Stephen-Argyle 44,

Goodridge/Grygla 12

G-G 0 0 0 12--12

S-A 6 21 17 0--44

SA—Kyler Szczepanski 22 run (kick failed)

SA—Wyatt Neuschwander 61 pass from Chris McGlynn (kick failed)

SA—Tom Gryskiewicz 82 run (Gryskiewicz run)

SA—Stoene Spilde 4 run (Isaac Mills kick)

SA—Joston Hoeper 3 run (Mills kick)

SA—Sandler Hanson 2 run (Mills kick)

SA—Collin Neuschwander 25 filed goal

GG—Robert Brummit 26 run (pass failed)

GG—Brummit 15 run (pass failed)

Individual leaders

RUSHING—SA—Gryskiewicz 6-104, Szczepanski 12-84; GG—Brummit 14-112

PASSING—SA—McGlynn 2-4-0, 103 yards; GG—Dylan Manderud 5-14-0, 40 yards

RECEIVING—SA—W. Neuschwander 1-61, Spilde 1-42; GG—Tyler Stinar 3-28

Clearbrook-Gonvick 36,

Northern Freeze 12

C-G 8 14 8 6--36

Freeze 6 0 0 6--12

CG—Tristan Bakke 4 run (Ethan Dorman run)

NF—Zak Anderson 61 pass from Eli Johnson (run failed)

CG—T. Bakke 32 run (pass failed)

CG—T. Bakke 54 run (Bakke run)

CG—Jared Hubbard 35 pass from Dorman (Damon Bakke run)

CG—T. Bakke 69 run (kick failed)

NF—Anderson 13 run (run failed)

Norman Co. West 32,

Win-E-Mac 28

NCW 16 8 0 8--32

WEM 6 8 6 8--28

NCW—Dustin Beliles 17 run (run good)

WEM—Emelian Kaya 12 pass from Mikah Olson (run failed)

NCW—Verdis Barber 30 run (run good)

WEM—Kaya 18 pass from Olson (pass good)

NCW—Bailey Spaeth 1 run (run good)

WEM—Kolton Stuhaug 4 run (pass failed)

NCW—Steele Armstrong 20 pass from Spaeth (run good)

WEM—Alec Kiecker 58 pass from Olson (pass good)

Kelliher-Northome 44,

Lake of the Woods 18

K-N 24 14 6 0--44

LOW 0 0 6 12--18

K-N—Weidenborner 4 pass from Waldo (run good)

K-N—Waldo 1 run (pass good)

K-N—Reger 7 run (run good)

K-N—Jordan 7 run (run good)

K-N—Grundemeyer 49 run (run failed)

K-N—Waldo 2 run (run failed)

LOW—Sontowski 15 run (pass failed)

LOW—Brooks 3 run (pass failed)

LOW—Krause 41 pass Jacob Fish (pass failed)

Individual leaders

RUSHING—LOW: Fish 57 yards, Brooks 27 yards, Sontowski 30 yards

PASSING—LOW: Fish 8-28-2, 96 yards;

RECEIVING—LOW: Brooks 19 yards, Krause 41 yards, Sontowski 26 yards

NCE/U-H 22,

Ada-Borup 21

A-B 6 8 0 7--0

NCE/UH 0 6 8 8--22

Team—score

AB—Bryce Nitschke 32 pass from Jared Brainard (kick fail)

AB—Zach Pelzman 20 run (Brainard run)

NCE—Brady Sirjord 61 run (pass fail)

NCE—Sirjord 5 run (Sirjord run)

AB—Tanner Somers 22 pass from Jared Brainard (Colby Stevenson kick)

NCE—Sirjord 9 run (Noah Klemetson pass from Brett Braseth)

Mahnomen 36,

Badger/G-MR 14

Mahnomen 7 7 6 16--36

BGMR 0 6 0 8--14

Individual leaders

RUSHING—M: Mitch Foss 22-161, Brian Schoenborn 19-106; BGMR: Logan Anderson 2-55, Jordan Watson 9-13

PASSING—M: Brian Schoenborn 2-7-x, 48 yards; BGMR: Tyler Isane 14-26-x, 130 yards

RECEIVING—M: Dan Snetsinger 1-31, Brian Schoenborn 1-20, Jon Starkey 1-17; BGMR: Tanner Foss 5-71, Jordan Watson 6-30, Shaun Waage 2-29

Fertile Beltrami 45,

Red Lake County 12

F-B 16 14 8 7--45

RLC 0 6 6 0--12

Team—score

FB—Carter Mosher 41 run (Logan Wilebski run)

FB—Isaiah Horgeshimer 93 pass from Jordan Van Den Enide (Wilebski run)

FB—Mosher 64 run (Horgeshimer pass from Van Den Enide fail)

RLC—Brandon Lee 1 run (run fail)

FB—Horgeshimer 13 pass from Van Den Enide (run fail)

RLC—Lee 1 run (run fail)

FB—Mosher 77 run (Wilebeski run)

FB—Horgeshimer 33 pass from Van Den Enide (Dillon Sannes kick)

Individual leaders

RUSHING—RLC Dylan Gustafson 21-105; FB: Carter Mosher 16-246 3 TD

PASSING—FB: Jordan Van Den Einide 149 yards

RECEIVING—FB: Isaiah Horgeshimer x-149

Bagley 27,

Fosston 7

Bagley 0 27 0 0--27

Fosston 0 0 7 0--7

BAG—Lavan Culkins 14 pass from Ty Rolfson (pass failed)

BAG—Rolfson 14 run (Weston O'Beirne pass from Rolfson)

BAG—Lamarco Pemberton 28 pass from Rolfson (pass failed)

BAG—O'Beirne 35 pass from Rolfson (Jarret Merschman kick)

FOS—Brett Sundquist 6 run (Karsten Broadley kick)

Individual leaders

RUSHING—BAG: Rolfson 13-83, Ben Thomas 12-68; FOS: Hemmesch 20-63

PASSING—BAG: Rolfson 7-11-0, 128 yards; FOS: Brock Hemmesch 0-3-0, 0 yards

RECEIVING—BAG: Culkins 3-44, O'Beirne 1-35

Warroad 30,

Crookston 20

Warroad 8 14 8 0--30

Crookston 0 6 0 14--20

W—Noah Harren 9 run (Harren run)

W—Harren 2 run (run failed)

C—Cade Salentine 63 run (run failed)

W—Beau Wilmer 2 run (Harren run)

W—Tommy Vilayphone 21 run (Harren run)

C—Salentine 30 run (run failed)

C—Salentine 6 run (Salentine run)

Individual leaders

RUSHING—W: Harren 21-78, Dyan Cain 19-79, Vilayphone 15-92; C: Salentine 22-225

PASSING—W: Wilmer 3-6-0, 22 yards; C: Chris Wavra 7-10-1, 103 yards

RECEIVING—W: Philip Ness 1-8; C: Salentine 3-51, Matt Garmen 3-34

Wadena-Deer Creek 28,

Frazee 27

WDC 12 8 0 8--28

Frazee 0 20 0 7--27

Team—score

WD—Dylan McManigle 27 pass from Carter Wright (run fail)

WD—Preston Warren 20 run (run fail)

FR—Logan Wacker 9 run (Victor Bachmann kick good)

WD—Warren 10 pass Jake Dykhoff (run good)

FR—Wacker 1 run (run fail)

FR—Hudson Hiemenz 2 run (kick good)

FR—Rory Drewes 4 run (kick good)

WD—Jaron Englund-Rowan 1 run (run good)

Men's hockey

6

Friday's results

UND 6,

Canisius 0

First period—1. UND, Shane Gersich 1 (Brock Boeser 1, Tucker Poolman 1) :40; 2. UND, Rhett Gardner 1 (T. Poolman 2, Joel Janatuinen 1) 11:58. Penalties—Casey Jerry, CNS, hooking, 6:06; Boeser, UND, hooking, 13:06; Matt Hoover, CNS, roughing, 15:12

Second period—3. UND, Austin Poganski 1 (Gage Ausmus 1, Boeser 2) 1:08; 4. UND, Tyson Jost 1 (Boeser 3, Hayden Shaw 1) 10:58; 5. UND, Dixon Bowen 1 (Trevor Olson 1, Ausmus 2) 16:27; 6. UND, Boeser 1 (Jost 1, Gersich 1) 17:59. Penalties—Mike Sabatini, CNS, boarding, 1:08; Boeser, UND, contact to the head roughing, 14:58; Gardner, UND, holding, 20:00

Third period—No scoring. Penalties—Poganski, UND, roughing, 8:06

Goalie saves—UND: Cam Johnson 5-5-7—17; CNS: Simon Hofley 9-13-7—27

Penalties-minutes—UND 4-8, CNS 3-6

Power plays—UND 0-3, CNS 0-4

Attendance—10,963

Referees—Gino Binda and Jarrod Ragusin

Women's hockey

6

Friday's results

UND 1,

St. Cloud State 0

Second period—1. UND, Amy Menke 2 (Halli Krzyzaniak, Sarah Lecavalier) 7:36 (sh)

Goalie saves—UND: Lexie Shaw 6-11-8—25; SCSU: Janine Alder 10-13-8—31

College soccer

6

Friday's results

Minn.-Moorhead 1, Minn.-Crookston 0

South Dakota 4, N.D. State 0

Northern Arizona 2,

UND 1

First half—1. NAU, Doyle (Donais) 30:54

Second half—2. UND, Laudal (Mantaro) 56:04; 3. NAU, Nixt (Lixandru, O'Connor) 63:26

Goalie saves—NAU: Dickmann 4; UND Swenson 6

COLLEGE VOLLEYBALL

6

Friday's results

Fort Wayne over N.D. State 23-25, 16-25, 25-14, 25-10, 15-10

Northern State over Minn.-Crookston 25-16, 25-20, 21-25, 25-22