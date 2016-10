THURSDAY'S LOCAL SCOREBOARD

EGF Senior High 1

Second half—2. EGF, Edmond Jones 44:00

Goalie saves—GFC: Jackson Carr 4 ; EGF: Blake Felch 8

Boys tennis

6

State tournament

Championship

Red River vs. Bismarck Legacy (late)

Third place

GF Central 4,

WF Sheyenne 1

Singles

1. North Knewtson, WFS, over James Votava 6-3, 6-3; 2. Gary Wu, GFC, over Kamden Baer 6-0, 6-1; 3. Kyle Stauss, GFC, over Mason Urlacher 6-2, 6-2

Doubles

1. Noah Cieklinski/Gunnar Gibbs, GFC, over Cameron Cook/Spencer Swartz 4-6, 6-4, 6-0; 2. Logan Sandberg/Rakeem Wright, GFC, over Kyle Toy/Tanner Hansen 2-6, 6-2, 7-6 (5)

Fifth place

Williston 5,

Minot 0

Singles

1. Brooks Hodenfield over Charlie Wentz 6-3, 6-4; 2. Robert Krom over Broden Wunderlich 7-6(2), 4-6, 6-3; 3. Rhys Enget over Nick Malsom 6-1, 6-0

Doubles

1. Parker Krom-Matt Richter over Grant Langseth-Mason Diehl 6-4, 6-4; 2. Sawyer Hanson-Hayden Kemp over Connor Templeton-Rory Taney 6-3, 1-6, 6-4

Semifinals

GF Red River 5,

WF Sheyenne 0

Singles

1. Jake Kuhlman, RR, over North Knewtson 6-4, 6-4; 2. Danny Pierce, RR, over Tanner Hansen 6-1, 6-0; 3. Kaden Johnson, RR, over Mason Urlacher 6-0, 6-0

Doubles

1. Prem Thakker/Gavin Loscheider, RR, over Kamden Baer/Cameron Cook 6-2, 6-2; 2. Simon Murphy/Jack Lindgren, RR, over Spencer Swartz/Kyle Toy 6-3, 7-6 (2)

Bismarck Legacy 4,

GF Central 1

Singles

1. Brian Swanberg, BL, over James Votava 6-2, 6-0; 2. Michael Janes, BL, over Gary Wu 6-4, 6-1; 3. Bradley Moylan, BL, over Kyle Stauss 6-2, 6-4

Doubles

1. Casey Beck/Joe Wegner, BL, over NOah Cieklinski/Gunnar Gibbs 6-3, 6-3; 2. Logan Sandberg/Rakeem Wright, GFC, over Justice McMahon/Robert Modin 6-2, 6-2

Quarterfinals

GF Red River 5,

Jamestown 0

Singles

1. Jake Kuhlman, RR, over Eric DeBoer 6-1, 6-4; 2. Danny Pierce, RR, over Connor Mullowney 6-1, 6-1; 3. Kaden Johnson, RR, over COle Bennion 6-2, 6-1

Doubles

1. Prem Takker/Gavin Loscheider, RR, over Baylee Hatlewick/Ryder Lunzman 6-3, 6-0; 2. Simon Murphy/Jack Lindgren, RR, over Ryder Pringle/Isaac Mimong 6-0, 6-2

WF Sheyenne 3,

Williston 2

Singles

1. North Knewtson, WFS, over Brooks Hodenfield 6-0, 6-0; 2. Rhys Enget, WIL, over Kamden Baer 6-2, 7-5; 3. Mason Urlacher, WFS, over Hayden Kemp 7-6 (2), 7-6 (5)

Doubles

1. Robert Krom/Sawyner Hanson, WIL, over Cameron Cook/Spencer Swartz 4-6, 6-4, 7-5; 2. Kyle Toy/Tanner Hansen, WFS, over Matt Richter/Parker Krom 6-4, 6-0

Bismarck Legacy 4,

Fargo North 1

Singles

1. Brian Swanberg, BL, over Ben Swanson 6-0, 4-6, 6-3; 2. Michael Janes, BL, over Jacob Shelver 6-0, 6-0; 3. Bradley Moylan, WIL, over Blake Atkins 6-3, 6-0

Doubles

1. Casey Beck/Justic McMahon, BL, over Logan Strand/Michael Halquist 6-4, 6-0; 2. Ben Laber/Mitchell Dummber, FN, over Joe Wegner/Robert Modin 4-6, 6-2, 6-4

GF Central 4,

Minot 1

Singles

1. James Votava, GFC, over Charlie Wentz 6-2, 6-4; 2. Gary Wu, GFC, over Broedn Wunderlich 6-0, 6-0; 3. Connor Templeton, MIN, 7-5, 7-6 (4) over Kyle Stauss 7-5,7-6 (4)

Doubles

1. Noah Cielinski/Gunnar Gibbs, GFC, over Grant Langseth/Mason Diehl 7-6(5), 7-5; 2. Logan Sandberg/Rakeem Wright, GFC, over Gage Jaeger/Peyton Huss 6-1, 6-1

Consolation semifinals

Williston 4,

Jamestown 1

Singles

1. Brooks Hodenfield, WIL, over Eric DeBoer 4-6, 7-6 (2), 6-2; 2. Connor Mullowney, J, over Rhys Enget 6-2, 6-4; 3. Parker Krom, WIL, over Cole Bennion 6-4, 6-0

Doubles

1. Robert Krom/Matt Jorgenson, WIL, over Ryder Lunzman/Ryder Pringle 6-0, 6-1; 2. Sawyer Hanson/Matt Richter, WIL, over Baylee Hatlewick/Isaac Mimong 6-3, 6-4

Minot 3,

Fargo North 2

Singles

1. Ben Swanson, FN, over Charlie Wentz 6-2, 6-0; 2. Connor Templeton, MIN, over Logan Strand 4-6, 6-0, 7-6; 3. Mason Diehl, MIN, over Jacob Shelver 6-1, 6-1

Doubles

1. Broden Wunderlich/Grant Langseth, MIN, over Michael Hallquist/Mitchell Dummer 6-2, 6-3; 2. Ben Laber/Blake Atkins, FN, over Nick Malsom/Gage Jaeger 6-2, 5-7, 6-1

Girls tennis

6

Thursday's result

Crookston 3, Walker-Hackensack-Akeley 3

Section 8A dual tournament

In Fargo

Tuesday

Quarterfinals—Park Rapids (No. 5 seed) vs. Perham (No. 4), 9 a.m.; Roseau (No. 1) vs. Parkers Prairie (No. 8), 10:30 a.m.; Crookston (No. 3) vs. EGF Senior High (No. 6), noon; Wadena-Deer Creek (No. 7) vs. Staples-Motley (No. 2), 1:30 p.m.

Semifinals, 3 and 4:30 p.m.

Wednesday

Championship, 9 a.m.

Prep volleyball

6

Thursday's results

Ada-Borup 3, Fertile-Beltrami 0

Win-E-Mac 3, Norman Co. East/U-H 2

Fosston 3, Waubun 1

Rolla 3, Lakota 0

Carrington 3, Kidder County 1

GF Red River 26-25-22-25,

Fargo Davies 24-15-25-10

GF Red River (kills-blocks-service aces)—Alexis Brown 7-1-0, Maddie Johnson 17-0-0,

Lexi Robson (50 assists), Hanna Schreiner 8-2-0, Maggie Steffen 23-0-0

Fargo Davies (kills-blocks-service aces)—Kaitlyn Anderson 11-2-2, Winnie Selekwa 7-2-0,

Kenzee Langlie (25 assists)

Stephen-Argyle 25-25-25,

Sacred Heart 16-22-21

Sacred Heart (kills-blocks-service aces)—Anya Edwards 0-0-1, Ivy Edwards 3-0-1,

Molly Hanson (18 assists), Abby Smidt 0-0-3, Madeline Mitzel 3-2-0, Jessica Remer 8-0-0,

Katelyn Rudolph 4-3-0

Stephen-Argyle (kills-blocks-service aces)—Abigail McGlynn 17-0-0, Savannah Riopelle 2-0-3 (23 assists), Jules Efta 4-0-1 (21 assists), Autumn Thompson 10-0-1, Deborah Haugen 8-1-0

Hillsboro-CV 25-25-25,

Cavalier 16-16-6

Cavalier (kills-blocks-service aces)—Haydee Krieg 6-0-2, Clarissa Hartz 5-0-0,

Peyton LeTexier 2-1-1 (11 assists)

Hillsboro-Central Valley (kills-blocks-service aces)—Ashley Wright 6-0-0, Katja Berge 12-0-2

Drayton/V-E 25-25-11-27-15

May-Port-C-G 16-15-25-29-5

Mayville-Portland-CG (kills-blocks-service aces)—Erin Freeland 7-3-0, Abby Freeland (17 assists), Madisen Knudsvig 10-4-2, Madeline Carr 8-4-0, Shelby Sedivec (14 assists)

Drayton/Valley-Edinburg (kill-blocks-service aces)—Hailey Jackson 9-1-1 (33 digs), Taylor Stegman 11-0-0, Laiken Larson 17-2-4 (36 digs), Emily Swanson 0-0-2 (43 assists), Taylor Reilly 15-5-0

Finley-Sharon/H-P 25-25-25,

Midway-Minto 12-12-12

Finley-Sharon/Hope-Page (kills-blocks-service aces)—Madison Christian 8-1-2,

Cierra Jacobson 15-1-1, Mikayla Koenig 6-2-0, Jana Mehus 12-1-0

Midway-Minto (kills-blocks-service aces)—Jamye McMillian 4-0-0, Sara Goodoien 3-0-0, Jamie Thorvilson (6 assists)

Griggs Co. Cent. 25-21-25-13-15

North Border 23-25-19-25-12

Griggs County Central (kills-blocks-service aces)—Daphne Kenninger 4-0-3, Kayla Kenninger 1-1-3, Ella Stokka 4-1-0, Jaycee Andel 2-0-2, Emmee Gronneberg 0-0-1 (28 digs), Kayce Saxberg 3-0-0, Cortney Hornung 1-0-3 (24 assists), Alicia Larsgaard 17-3-1

North Border (kills-blocks-service aces)—Haylee Christianson 4-0-3, Taylor Thompson 4-0-3, Suzanne Wieler 2-1-0, Hannah Johnson 28-0-4, Natalie Carignan 4-0-4 (41 assists, 24 digs), Jaidyn Volk 3-0-1

Park River/F-L 25-25-25,

Hatton-Northwood 16-8-13

Park River/Fordville-Lankin (kills-blocks-service aces)—Bailey Beneda 6-0-0, Elaina Swartz 7-0-3, Jenna Zavalney (25 assists), Taylor Dalbey 12-0-1

Hatton-Northwood (kills-blocks-service aces)—Elizabeth Ostlie (10 assists), Emily Carlson 4-0-0, Brittany Klevberg 3-0-0, Ashley Erickson 3-0-1

North Star 25-25-25,

Benson County 9-10-18

North Star (kills-blocks-service aces)—Peyton Halverson 6-1-0, Madison Borstad (21 assists), Macey Kvilvang 16-4-4, Gabbie Miller 8-3-4

Benson County (kills-blocks-service aces)—Camee Wangler (10 assists), Kaylee Lybeck 4-0-1 , Emily Sears 5-0-0

Harvey-Wells County 25-25-25,

Dakota Prairie 11-18-14

Harvey-Wells County (kills-blocks-service aces)—Rylee Heil x-1-x, Karlie Dockter 7-0-x, April Hagemeister (19 assists), Kari Wolfe 14-0-x, Jaye Fike 4-0-x

Dakota Prairie (kills-blocks-service aces)—Emma Poehls (12 assists), Alison Trenda 2-0-x, Carly Lippert 2-0-x, Ashley Quam 2-1-x, Kaitlyn Myrum 4-0-x, Courtney Stein 2-0-x

Langdon-Munich 25-25-25,

St. John 6-11-11

Langdon-Edmore-Munich (kills-blocks-service aces)—Rachel Hill (29 assists), Madi Hart 6-x-6, Callie Ronningen 8-x-x

St. John (kills-blocks-service aces)—Jocelyn Braunberger 4-x-x, Mhaddie Poitra 2-x-x, Justice Grant x-x-1 (5 assists)

New Rockford-Shey. 25-25-25,

Dunseith 11-6-18

Dunseith (kills-blocks-service aces)—n/a

New Rockford-Sheyenne (kills-blocks-service aces)—Lauren Roscoe (10 assists), Alexis Lies (10 assists), Alicia Louters 17-6-0, Ashley Schuster 5-x-x

Roseau 17-25-25-25,

B-G-MR 25-19-20-19

Roseau (kills-blocks-service aces)—Kacie Borowicz 9-1-0, Kiley Borowicz 18-1-3, Lyvia Moser 0-0-2 (31 assists), Victoria Johnson 22-4-0 (23 assists)

Badger-Greenbush-Middle River (kills-blocks-service aces)—Carly Mekash 13-0-1,

Brenna Dallager 7-1-1, Alyssa Kilen (14 assists), Danielle Hoyer 5-1-0, Kjerstie Lieberg (17 assists)

Red Lake Co. Central 25-25-25,

Clearbrook-Gonvick 10-22-18

Clearbrook-Gonvick (kills-blocks-service aces)—Brynn Hetland 6-0-1, Darby Riley 7-0-0, Danae Stenzl 0-0-4,Jasmin Molden 0-0-1, Alison Johnson 0-0-1, Liz Bodensteiner 8-0-0, Cami Johnson (7 assists),

Red Lake Co. Central (kills-blocks-service aces)—Calyssa Eskeli 8-0-3 (18 assists), Megan Berberich 3-0-1 (19 assists), Sydnie Gunderson 5-0-0, Ashley Longtin 20-0-1, Kelsie Sirjord 9-0-3, Julia Bernstein 8-0-3, Nikki Schmitz 0-0-1

Climax-Fisher 25-25-25,

Red Lake Falls 15-15-21

Red Lake Falls (kills-blocks-service aces)—Emma Duden 4-0-2,

Megan LaCrosse 1-0-1 (7 assists), Malanna Boutain 4-0-1

Climax-Fisher (kills-blocks-service aces)—Dalainey Fogerty 6-1-0, Maddy Nesvig (10 assists), Mikayla Vasek 0-0-3 (20 assists), Sophie Love 0-2-0, Abbie Altepeter 7-0-2, Christina Cakebread 7-4-0

Northern Freeze 25-14-25-25,

Warren-A-O 14-25-22-15

Warren-Alvarado-Oslo (kills-blocks-service aces)—Sydney Olson 9-1-2, Josie Chapman 12-1-0, Holly Steer 4-1-0, Teaira Chandler 1-0-0 (24 assists)

Northern Freeze (kills-blocks-service aces)—Alyssa Audette 0-0-2 (14 assists), Keylee Dahl 15-2-0, Brita Swenson 10-1-0, Samantha Krohn 12-0-0, Shelby Wagner 0-0-1 (18 assists)