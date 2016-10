TUESDAY LOCAL SCOREBOARD

EGF Senior High 1

Singles

• Emma Dietrich, EGF, vs. Abbie Kelm (Did Not Play - Weather); 2. Lauren Palmer, B, over Jenna Dietrich 7-5, 7-5; 3. Sam Edlund, B, over Maggie Dietrich 6-2, 6-2; 4. Shelby Eichstadt, B, over Tessa Birkholz 7-5, 6-3

Doubles

• Olivia Jones/Taylor Offerdahl, B, over Bailey McMahon/Geena Boyum 6-4, 6-3; 2. Kayla Partlow/Delaney Aaker, E, over Hope Puro/Kate Langerak 3-6, 6-2, 6-3; 3. Girls soccer

6

Tuesday's results

EGF Senior High 4,

Crookston 0

First half—1. EGF, Alyssa Hillman (Sara Hulteng) 25:00; 2. EGF, Chloe Torgerson (Hulteng) 30:00; 3. Hillman (Macy Skyberg) 35:00

Second half—4. EGF, Kora Jordheim (Brynn Hillman) 42:00

Goalie saves—EGF: McKenzie Whalen 0; C: Lexi Simon 33

Boys soccer

6

Tuesday's results

EGF Senior High 2,

Crookston 0

Second half—1. EGF, Ben Kern (Parker Anderson) 65:00; 2. EGF, Kern 76:00

Goalie saves—CRO: Logan Wandner 10; EGF: Blake Felch 1

West Fargo 4,

GF Central 0

First half—1. Emmanuel Lado Samuel 37:00;

Second half—2. Mohomed Isse 44:00; 3. Samuel 48:00; 4. Samuel 52:00

Goalie saves—GFC: Jackson Carr 7; WF: Bryce McKinnon 6

Red River 2,

Fargo North 1

First half—1. Alex Carpenter, RR, 9:00 (Mohamud Amed)

Second half—2. Delton Gabel, FN, 42:00; Jonas Adams, RR, 67:00

Goalie saves—RR: Blaiz Halverson 2, Carter Krenelka 3; FN: Charles Thielman 4-4—8

Girls golf

6

N.D. Class A state meet

In Mandan, Tuesday

Day 2 of 2

Team totals

Bismarck St. Mary's 671, GF Red River 688, Minot 695, Mandan 713, Williston 736, West Fargo Sheyenne 736, Bismarck Century 744, Jamestown 766, Fargo North 810, Fargo Davies 820, West Fargo 840, GF Central 860

Top 20 individuals

1. Sydney Smith, StM, 74-84--158; 2. Morgan Hetletved, RR, 77-85--162; 3. Hilary Whalen, RR, 78-87--165; 4. Paige Argent, Minot, 81-85--166; 5. (tie) KayCee Schulz, Man, 81-87--168, and Tonya Dvorak, StM, 81-87--168; 7. (tie) Carrie Carmichael, Will, 79-90--169, and Kiana Baker, WF Shey, 85-84--169; 9. Sarah Azure, James, 83-87--170; 10. Abby Schmidt, StM, 86-85--171

11. Marley Foltz, Minot, 85-88--173; 12. (tie) Taylor Miller, StM, 82-95--177, Olivia Koskela, Fargo South, 84-93--177, Anna Davison, Davies, 86-91--177, and Jaci Jones, Minot, 86-91--177; 16. (tie) Taiylor Ellingson, GFC, 88-90--178, and Betsy Seaver, RR, 87-91--178; 18. Evie Reynolds, Minot, 89-90--179; 19. Maggie Manson, WF Shey, 89-91--180; 20. Amber Domres, BC, 90-91--181

Other GFC scores

Clara Hanson 109-105--214, Sofia McGee 108-121--229, Haley Blixt 114-125--239

Other Red River scores

Lily Bredemeier 90-93--183; Sam DeBeltz 94-95--189; Lexi Laframboise 108-100--208; Kelly DeBeltz (individual qualifier) 99-113--212

Coach of the year: Scott Foltz, Minot

Senior player of the year: Paige Argent, Minot

Boys tennis

6

N.D. state dual tournament

In Grand Forks, Thursday

Quarterfinals—GF Red River (No. 1 East) vs. Jamestown (No. 4 West), 10 a.m., Choice Health & Fitness; Williston (No. 2 West) vs. West Fargo Sheyenne (No. 3 East), 10 a.m., Choice Health & Fitness; Bismarck Legacy (No. 1 West) vs. Fargo North (No. 4 East), 11 a.m., Wynne Courts; GF Central (No. 2 East) vs. Minot (No. 3 West), 11 a.m., Wynne Courts

Championship and consolation semifinals, 1 and 1:30 p.m.

Third- and fifth-place duals, 4:30 p.m.

Championship, 6 p.m.

Prep volleyball

6

Tuesday's results

Fargo Shanley over GF Central 25-14, 25-16, 25-8

Norman Co. East over Mahnomen 25-21, 25-16, 25-14

Ada-Borup over Bagley 3-0

Red River 25-25-23-23-16,

Fargo North 19-21-25-25-14

Fargo North (kills-blocks-service aces)—Kaia Hudson (26 digs), Alexis Bachmeier 9-x-2 (40 digs), Elise Bakke 8-x-x, Maddi Holm x-3-x (23 assists), Lexi Jemtrud x-2-x

GF Red River (kills-blocks-service aces)—Maddie Anderson 12-1-x, Kendra Bohm 9-1-x, Alexis Brown 9-1-x, Maddie Johnson x-x-2 (35 digs), Sarah Lancaster x-x-1 (12 assists), Lexi Robson 3-x-1, Hanna Schreiner 13-1-x, Alex Sorenson (8 assists), Maggie Steffen 12-x-1 (31 digs)

Dilworth-G-F 25-25-25,

EGF Senior High 12-18-19

EGF Senior High (kills-blocks-service aces)—Megan Boman (20 digs), Natalie Carlstrom 6-0-1, Kayla Nelson 1-2-0 (19 assists), Livia Pesch 5-0-0, Haylie Carlstrom 7-0-0, Lauren Hedlund 3-0-0, Julia Warmack 3-2-0

Dilworth-G-F (kills-blocks-service aces)—Jena Jacobson 1-0-2 (12 assists), Jocelyn Dubbels 1-0-0, Shelby Mullikin 6-0-2, Grace Steichen 6-0-0, Sofia Reno (16 assists), Faith Anderson 14-0-0, Joeli Kelson 5-0-1

"We struggled," they are a well balanced team and there is a reason they are the number one team in the section."

Sacred Heart 25-25-25,

Warren-A-O 11-21-15

Sacred Heart (kills-blocks-service aces)—Anya Edwards x-2-2 (13 digs), Ivy Edwards 6-x-3, Molly Hanson (21 assists), Jessica Remer 11-x-1, Katelyn Rudolph 9-3-x

Warren-Alvarado-Oslo (kills-blocks-service aces)—Sydney Olson 9-1-x, Faith Porter 5-1-1, Holly Steer 4-x-1, Cassidy Lizakowski, Teaira Chandler 1-1-x (21 assists)

F-S/H-P 25-25-19-25,

Thompson 13-21-25-17

Thompson (kills-blocks-service aces)—Allie Ivesdal 0-0-4 (13 digs), Isatu Shirek 8-0-0, Taylor Zak 18-6-1 (15 digs), Kailen Dolleslager 10-0-0 (9 digs), Kaia Sorby (15 assists), Jordan Bohlman (14 assists)

Finley-Sharon/Hope-Page (kills-blocks-service aces)—Madison Christian 8-5-2 (3 digs), Cierra Jacobson 15-1-0 (8 digs), Rian Richards 3-0-0, Mikayla Koenig 6-2-0 (1 assist), Jana Mehus 12-1-x (36 assists, 5 digs), Zoie Breckheimer 1-0-1 (20 digs)

Larimore 25-25-25,

Midway-Minto 20-16-20

Midway-Minto (kills-blocks-service aces)—Jamye McMillian 4-2-x (11 digs), Lydia Severson 3-x-x (4 assists), Jamie Thorvilson x-x-1 (10 assists), Kaylee Maendel 4-x-2

Larimore (kills-blocks-service aces)—Macy Yahna 5-0-0 (3 digs), Lily Hendrickson 3-0-2, Haley Verkuehlen 9-1-8 (13 digs), Ashley Hatcher (13 digs), Ivy Daws 3-0-0 (9 digs), Sloan Smith 6-1-1 (15 digs), Morgan Bernardy (1 dig), Jenna Johnson (23 assists)

North Border 25-25-25-25,

Cavalier 27-22-17-20

North Border (kills-blocks-service aces)—Taylor Thompson 4-x-x, Hannah Johnson 14-x-5, Natalie Carignan 3-x-3 (17 assists), Jaidyn Volk 4-x-4, Mandi Stark x-x-7 (23 digs)

Cavalier (kills-blocks-service aces)—Haydee Krieg 4-x-6 (2 digs), Britney Erlendson ,3-x-2 (8 digs), Clarissa Hartz 5-x-4 (3 digs), Kealie Fitzsimonds x-x-3 (5 assists, 2 digs), Jaiden Erlendson 4-1-x (1 assist)

D/V-E 25-25-25,

GCC 23-15-16

Griggs County Central (kills-blocks-service aces)—Emmee Gronneberg x-x-1 (10 digs), Kayce Saxberg 4-x-2, Cortney Hornung (14 assists, 9 digs), Alicia Larsgaard 9-2-x

Drayton/Valley-Edinburg (kill-blocks-service aces)—Rachel Jonasson x-x-1 (25 digs), Sierra Jenson 6-x-2, Laiken Larson 7-x-2 (12 digs), Emily Swanson 3-x-4 20 assists, Taylor Reilly 7-4-x

MPCG 25-21-25-25,

Grafton 14-25-22-14

Grafton (kills-blocks-service aces)—Paige Rudnik 4-1-1, Fayqua El-Sarraf 6-1-0, Adriana Lee 4-2-1, Sydney Carignan 3-0-0 (11 assists), Anna Thompson 8-4-0 (1 assist)

Mayville-Portland-CG (kills-blocks-service aces)—Holly Grandalen 1-x-x, Erin Freeland 9-1-x, Abby Freeland 11-x-x (26 assists), Madisen Knudsvig 16-3-x, Katelin Grinde 3-x-1, Madison Carr 3-x-x, Shelby Sedivec (16 assists), Cora McClenahen 7-x-3

PR/F-L 25-25-25,

H-CV 12-10-17

Hillsboro-Central Valley (kills-blocks-service aces)—Ashley Wright 2-x-x, Katja Berge 11-x-x, Kelsey Moore 2-x-x, Kinsey Allen 4-x-1, Karlee Johnson 1-1-x, Saige Forseth 3-x-1 (15 assists)

Park River/Fordville-Lankin (kills-blocks-service aces)—Bailey Beneda 5-x-x, Elaina Swartz 4-x-1 (11 digs), Jenna Zavalney 1-3-3 (25 assists, 8 digs), Gretchen Brummond 6-1-x,

Taylor Dalbey 5-2-5, Hannah Gordon 5-x-x

New Rockford 25-25-25,

Lakota 10-20-18

New Rockford-Sheyenne (kills-blocks-service aces)—Alexis Lies (19 assists), Alicia Louters 21-x-7, Hannah Heinz 6-x-x, Ashley Schuster 5-x-x

Lakota (kills-blocks-service aces)—Breanne Schmidt 4-1-x, Emily Bina (2 assists), Brooke Aronson x-x-3 (2 assists), Stephanie Bartlett (2 assists), Kendra Kremer 4-3-2 (3 assists)

Langdon-E-M 25-25-25,

Rolla 5-11-9

Rolla (kills-blocks-service aces)—Lashai Bercier 2-0-1, Caitlin Cammack 1-0-1, Samantha Nordmark 2-0-0, Jacie Parisien 2-0-0 (3 assists), Kyleigh Wilkes 0-0-2 (6 digs)

Langdon-Edmore-Munich (kills-blocks-service aces)—Rachel Hill 1-0-0 (24 assists), Madison Pritchard 5-0-4, Jordyn Worley 4-0-8 (6 digs), Arynn Crockett 2-2-0, Madi Hart 6-0-3 (10 digs), Callie Ronningen 16-2-5

North Star 25-25-25,

St. John scores 7-10-5

St. John (kills-blocks-service aces)—Taitum Eller (10 digs), Jocelyn Braunberger 2-x-x (8 digs), Kirstien Fleetwood x-1-x, Mhaddie Poitra 6-x-1 (8 digs), Justice Grant (8 assists, 5 digs)

North Star (kills-blocks-service aces)—Kellie Jo Huschle 4-x-3, Peyton Halverson 4-x-x (4 digs), Madison Borstad (16 assists, 5 digs), Macey Kvilvang 13-6-5 (1 assist, 7 digs), Stephanie Miller 3-x-2 (11 assists, 6 digs), Gabbie Miller 9-1-9 (4 digs)

Rolette-Wolford 25-18-26-26,

Dunseith 12-25-24-24

Dunseith (kills-blocks-service aces)—N/A

Rolette-Wolford (kills-blocks-service aces)—Kinze Martinson 8-3-2, Lynnsey Slaubaugh 17-2-4 (5 digs), Aspen Selvig x-x-x (23 assists), Megan Richard (11 digs)

Badger-G-MR 25-25-25,

Northern Freeze 15-17-10

Badger-Greenbush-Middle River (kills-blocks-service aces)—Carly Mekash 5-0-2, Brenna Dallager 4-0-2, Maddi Janicke 10-1-4, Alyssa Kilen (5 assists), Kjerstie Lieberg (15 assists)

Northern Freeze (kills-blocks-service aces)—Alyssa Audette 0-0-1 (6 assists), Brita Swenson 8-0-0, Samantha Krohn 4-0-1, Shelby Wagner 0-0-1 (10 assists)

Lake of the Woods 25-16-25-25,

Goodridge-Grygla 17-25-20-23

Goodridge-Grygla (kills-blocks-service aces)—Kaitlyn Olson (19 digs), Hannah Dietsch 0-0-2 (17 assists), Karlee Johnson 3-0-2, Alaina Monson 0-1-2, Alison Satre 0-0-2, Maci Bakken 3-0-2, Ashlyn Henrickson 10-0-0, Trystan Jelle 0-1-0, Brooke Anderson 5-1-0

Lake of the Woods (kills-blocks-service aces)—Alcia Draper 0-0-2 (36 digs), Bayleigh Lucek 2-1-1, Jordan Sonstegard 9-5-2, Jourdan Aery 2-0-2, Kierra Krause 0-0-1 (30 assists), Marissa Johnson 7-5-1, Sonia Stimpfl 9-3-0, Tessa Solo 13-0-2

Park Christian 25-20-25-25-15,

Climax-Fisher 22-25-7-27-8

Park Christian (kills-blocks-service aces)—Lexus Noyes 18-1-0, Niisa Hoiberg 11-0-3, Taryn Nellermoe (41 assists)

Climax-Fisher (kills-blocks-service aces)—Dalainey Fogerty 8-4-2, Maddy Nesvig (16 assists), Madison Schmitz 0-0-3, Mikayla Vasek (27 assists), Abbie Altepeter 11-0-0, Christina Cakebread 14-4-0

Win-E-Mac 28-12-25-25,

Fertile-Beltrami 26-25-23-14

Fertile-Beltrami (kills-blocks-service aces)—Shelby Dunbar 8-4-2, Megan Bryn (15 assists), Lauren Harstad (20 assists), Danielle Dufault 9-0-2, Jaden Christianson 23-1-3

Win-E-Mac (kills-blocks-service aces)—Lauren Strom 6-0-1, Maci Hamre (24 assists), Olivia Simonson 15-2-1, Alayna Espeseth 19-2-2

KCC 17-25-25-25,

SAC 25-23-23-16

Stephen-Argyle (kills-blocks-service aces)—Abigail McGlynn 20-1-x (2 assists), Savannah Riopelle 5-2-x (24 assists), Jules Efta 3-x-x (25 assists), Autumn Thompson 9-x-1,

Abbey Johnson 7-1-x, Deborah Haugen 10-2-2 (2 assists)

Kittson County Central (kills-blocks-service aces)—Lexi Turn 6-x-3 (26 assists), Madyson Hennen x-x-2 (2 assists), Kiley Whitlock 4-1-x, Sydney Docken 2-x-x (3 assists), Marlee Turn 12-1-x, Kasey Soliah 8-1-2, Sophie Klegstad 4-x-x (1 assist), Tea Jerome 4-1-x

Crookston 25-25-25,

Warroad 17-17-22

Warroad (kills-blocks-service aces)—Grace Pederson x-x-4, Marlie Johnston x-x-2 (14 assists), Kaitlyn Kotlowski 8-x-x, Grace Eichenberger 5-x-2, Tiffani Foster 5-x-x, Caitlin Culleton x-x-2 (12 assists)

Crookston (kills-blocks-service aces)—Macy Strem x-x-5 (28 assists), Jenna Porter 8-x-x,

Kennedy Cwikla 10-2-x, Teagen Carlstrom (18 digs), Brooke Cymbaluk x-x-3, Rachel Hefta 10-1-x, Kaitlyn Thingelstad (8 digs)

Carrington 25-25-25,

BCN 8-20-18

Carrington (kills-blocks-service aces)—Maara Nelson 10-x-x (20 digs), Carmen Pederson 7-2-2, Emerson Hoornaert 5-2-x (12 digs), Kadyn Mehring 5-x-x, Emma Rost x-x-3 (11 digs), Abigail Jarret x-2-2 (24 assists)

Barnes County North (kills-blocks-service aces)—Hannah Wilson 13-x-x, Jayda Haugen 4-2-x (20 assists, 22 digs), Clara Wieland x-2-x, Ashley Samek (20 digs)

College football

6

FCS COACHES POLL

1. N.D. State 4-0

2. Sam Houston St. 5-1

3. Chattanooga 5-0

4.Jacksonville St. 3-1

5. Eastern Wash. 4-1

6. James Madison 4-1

7. Richmond 4-1

8. Charleston So. 3-2

9. Citadel 4-0

10. Montana 3-1

11. Northern Iowa 2-2

12. Villanova 4-1

13. Youngstown St. 3-1

14. S.D. State 2-2

15. Western Illinois 3-1

16. Harvard 3-0

17. Albany 4-0

18. N.C. A&T 3-1

19. McNeese St. 3-2

20. Eastern Illinois 3-2

21. North Dakota 3-2

22. Cal Poly 3-2

23. Illinois State 2-3

24. Central Arkansas 4-1

25. Grambling St. 4-1

North Star

Dakota St. 2-0 5-1

Dickinson St. 2-0 4-1

Valley City 1-1 2-3

Mayville State 0-0 2-2

Jamestown 0-1 1-4

Waldorf 0-2 1-5

Saturday's games

Valley City at Mayville, 2 p.m.

Presentation at Jamestown

Dickinson at Waldorf

NSIC

North Division

Minn.-Duluth 4-1 4-1

Bemidji St. 4-1 4-1

Northern St. 3-2 3-2

Moorhead 2-3 2-3

St. Cloud 2-3 2-3

Minot State 1-4 1-4

Crookston 0-5 0-5

Mary 0-5 0-5

South Division

Sioux Falls 5-0 5-0

SW Minn. 4-1 4-1

Winona St. 4-1 4-1

Augustana 3-2 3-2

Mankato 3-2 3-2

Wayne St. 2-3 2-3

Con.-St. Paul 2-3 2-3

Upper Iowa 1-4 1-4

Saturday's games

Crookston at Moorhead, 6 p.m.

Northern at Bemidji, 1 p.m.

Augustana at Wayne State

Mary at St. Cloud

Duluth at Minot

Concordia-St. Paul at Mankato

Winona at Upper Iowa

Southwest Minn. at Sioux Falls