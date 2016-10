MONDAY'S LOCAL SCOREBOARD

1. West Fargo (18) 6-0 90 pts

3. B. Century 4-2 50

4. Bismarck 5-1 39

5. B. Legacy 4-2 11

Others receiving votes: Fargo South (4-2), Dickinson (4-2)

N.D. Class AA poll

1. B. St. Mary's (17) 6-0 85 pts

2. Beulah 5-1 59

2. Shanley 5-1 59

4. Kindred 5-1 30

5. Hillsboro-CV 4-1 17

Others receiving votes: Dickinson Trinity (4-2), Watford City (4-2)

Girls tennis

6

Monday's results

EGF Senior High 6,

Moorhead 1

Singles

1. Emma Dietrich, EGF, over Brenna Mjoness 6-1, 6-1; 2. Jenna Dietrich, EGF, over Sydney Mjoen 6-1, 6-0; 3. Maggie Dietrich, EGF, over Claire Rix 6-0, 6-4; 4. Bailey McMahon, EGF, over Ava Kistner 6-2, 6-3

Doubles

1. Annika Sethre-Hofstad/Isabelle Rockstad, MHD, over Tessa Birkholz/Kayla Partlow 6-3, 6-4; 2. Geena Boyum/McKenna Aitchison, EGF, over Brianna Jensen/Emily Wilke 2-6, 7-5, 10-3; 3. Delaney Aaker/Gracei Coulter, EGF, over Azlyn Lunak/Cassie Jensen 7-6 (8-6), 7-6 (7-5)

Boys soccer

6

Monday's results

Bemidji 6,

EGF Senior High 0

First half—1. B, Haakan Thorsgard 13:00; 2. B, Silas Hess (Leo Spry) 35:00; 3. B, Ben Hess 35:00

Second half—4. B, Spry (Brandon Wright) 55:00; 5. B, B. Hess (Brock Michalicek) 57:00; 6. B, S. Hess (Spry) 70:00

Goalie saves—EGF: Blake Felch 9; B: Adam Laakso 4

Girls golf

6

N.D. Class A state meet

In Mandan, Monday

Day 1 of 2

Team totals

1. St. Mary's 323. 2. Grand Forks Red River 332. 3. Minot 341. 4. Mandan 347. 5. West Fargo Sheyenne 358. 6. Williston 366. 7. Century 373. 8. Jamestown 377. 9. Fargo Davies 406. 10. Fargo North 409. 11. West Fargo 413. 12. Grand Forks Central 419.

Top 20 individuals

1. Sydney Smith, St. M, 74; 2. Morgan Hetletved, RR, 77; 3. Hilary Whalen, RR, 78; 4. Carrie Carmichael, Will, 79; 5. (tie) Kaycee Schulz, Man, Paige Argent, Minot, and Tonya Dvorak, St. M, 81; 8. Taylor Miller, St. M, 82; 9. Sarah Azure, James, 83; 10. Olivia Koskela, Fargo South, 84

11. (tie) Payton Roehrich, Man, Marley Foltz, Minot, and Kiana Baker, WFS, 85; 14. (tie) Anna Davison, FD, Jaci Jones, Minot, and Abby Schmidt, St. M, 86; 17. Betsy Seaver, RR, 87; 18. (tie) Taiylor Ellingson, GFC, and Gabby Easton, St. M, 88; 20. (tie) Tonya Berg, FN, Evie Reynolds, Minot, and Maggie Manson, WFS, 89

Other GFC scorers

65. (tie) Sofia McGee 108; 68. (tie) Clara Hanson 109; 75. (tie) Haley Blixt 114

Other Red River scorers

24. (tie) Lily Bredemeier 90

Boys tennis

6

N.D. state dual tournament

In Grand Forks, Thursday

Quarterfinals—GF Red River (No. 1 East) vs. Jamestown (No. 4 West), 10 a.m., Choice Health & Fitness; Williston (No. 2 West) vs. West Fargo Sheyenne (No. 3 East), 10 a.m., Choice Health & Fitness; Bismarck Legacy (No. 1 West) vs. Fargo North (No. 4 East), 11 a.m., Wynne Courts; GF Central (No. 2 East) vs. Minot (No. 3 West), 11 a.m., Wynne Courts

Championship and consolation semifinals, 1 and 1:30 p.m.

Third- and fifth-place duals, 4:30 p.m.

Championship, 6 p.m.

Prep volleyball

6

Monday's results

EGF Senior High 25-25-25,

Crookston 13-19-13

Crookston (kills-blocks-service aces)—Macy Strem (10 assists), Jenna Porter 4-1-0, Kennedy Cwikla 2-2-0

EGF Senior High (kills-blocks-service aces)—Megan Boman 0-0-4 (14 digs), Tyra Chupka 0-0-1, McKenzie Anderson 0-0-3, Natalie Carlstrom 8-0-3, Kayla Nelson 0-0-2 (31 assists), Livia Pesch 4-1-2, Haylie Carlstrom 7-0-0, Lauren Hedlund 1-1-0, Julia Warmack 10-3-0

Fertile-Beltrami 25-22-25-19-15,

Sacred Heart 23-25-20-25-12

Fertile-Beltrami (kills-blocks-service aces)—Shelby Dunbar 7-5-3, Megan Bryn (22 assists),

Lauren Harstad 5-1-1 (19 assists), Jaden Christianson 24-11-2

Sacred Heart (kills-blocks-service aces)—Ivy Edwards 16-0-2, Molly Hanson (50 assists),

Madeline Mitzel 13-1-0, Jessica Remer 21-1-0, Katelyn Rudolph 10-2-2

Badger-G-MR 25-25-25,

Red Lake Falls 10-17-7

Red Lake Falls (kills-blocks-service aces)—Megan LaCrosse 3-3-0 (7 assists), Malanna Boutain 5-0-0

Badger-Greenbush-Middle River (kills-blocks-service aces)—Emmie Jacobson 4-0-2, Carly Mekash 9-0-0, Brenna Dallager 10-0-1, Maddi Janicke 2-0-2, Jaustyn Dahl 2-1-0, Alyssa Kilen (14 assists), Kjerstie Lieberg 5-0-1 (14 assists)

Red Lake Co. Central 25-25-25,

Bagley 15-17-11

Bagley (kills-blocks-service aces)—Bayli Dukek 5-0-0, Brenna Bellefy 0-0-1, Cassandra Keough 0-0-1 (15 assists), Holly Syverson 2-0-0, Jenika Moen 3-0-0, Katelyn Lindgren 2-0-0

Red Lake Co. Central (kills-blocks-service aces)—Calyssa Eskeli 2-0-1 (10 assists), Megan Berberich 0-0-1 (11 assists), Sydnie Gunderson 4-0-0, Ashley Longtin 14-0-4, Kelsie Sirjord 7-0-1, Julia Bernstein 5-0-5, Nikki Schmitz 0-0-2

Climax-Fisher 25-25-25,

Norman Co. West 10-10-11

Norman Co. West (kills-blocks-service aces)—Aubrey Okroi 2-0-0, Gracie Schilling 0-0-4 (3 assists)

Climax-Fisher (kills-blocks-service aces)—Maddy Nesvig 0-0-4, Katie Rarick 0-0-5, Madison Schmitz 0-0-4, Mikayla Vasek (12 assists), Abbie Altepeter 6-0-4, Megan Grove 3-0-0, Christina Cakebread 5-3-0

Lake of the Woods 25-25-25,

Warroad 16-19-16

Lake of the Woods (kills-blocks-service aces)—Jordan Sonstegard 19-3-1,

Kierra Krause 0-0-2 (25 assists), Marissa Johnson 8-2-0, Sonia Stimpfl 7-1-0

Warroad (kills-blocks-service aces)—Madison Oelkers 4-1-0, Marlie Johnston 0-0-1 (11 assists), Grace Eichenberger 6-8-2, Tiffani Foster 6-5-0, Caitlin Culleton 0-0-2 (11 assists)

Win-E-Mac 25-18-25-21-15,

Thief River Falls 17-25-14-25-12

Thief River Falls (kills-blocks-service aces)—Kendra Wiggs 13-1-1, Jennica Leier 14-0-3, Brenna Schaefer (23 assists), Claire Mattson (19 assists), Janaka Erickson 7-0-0, Tiahna Nicholson 7-0-4

Win-E-Mac (kills-blocks-service aces)—Lauren Strom 8-1-1, Maci Hamre (20 assists), Olivia Simonson 13-2-1, Alayna Espeseth 11-2-0

College football

6

STATS FCS POLL

1. N.D. State 4-0

2. Sam Houston St. 5-1

3. Jacksonville St. 3-1

4. East. Wash. 4-1

5. Chattanooga 5-0

6. Richmond 4-1

7. James Madison 4-1

8. Charleston So. 3-2

9. Citadel 4-0

10. Montan 3-1

11. Northern Iowa 2-2

12. S.D. State 2-2

13. Western Ill. 3-1

14. Villanova 4-1

15. Youngstown St. 3-1

16. Albany 4-0

17. Coastal Carolina 3-2

18. N.C. A&T 3-1

19. Eastern Illinois 3-2

20. McNeese St. 3-2

21. Cal Poly 3-2

22. Harvard 3-0

24. Illinois State 2-3

25. North Dakota 3-2

25. Central Arkansas 4-1