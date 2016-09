Friday local scoreboard

singles tournament

First round—Spencer Swartz, Shey, over Anthony Mitchell, South, 6-2, 6-1; Kamden Baer, Shey, over Michael Sayler, Shan, 6-1, 6-1; Kareem Kamal, Davies, over Mitchell Dummer, North, 6-0, 6-0; Max Olson, South, over Sohum Mallik, WF, 6-0, 6-0; Jack Lindgren, RR, over Jacob Albers, Wahpeton, 6-0, 6-0; Liam Williams, VC, over Tre Johnson, Davies, 6-4, 6-4; Zach Diekman, Davies, over Logan Sandberg, GFC, 6-3, 3-6, 6-3; Damien O'Donnell, Shan, over Blake Atkins, North, 6-1, 6-1; Alex Hetland, South, over Collin White, VC, 6-2, 7-5; Mason Urlacher, Shey, over Evan Poppenhagen, WF, 6-1, 6-3; Gary Wu, GFC, over Jacob Shelver, North, 6-2, 6-2; Kyle Stauss, GFC, over Kyler Dean, Wahpeton, 6-1, 6-2; Simon Murphy, RR, over Jared Bartels, Wahpeton, 6-0, 6-0; Adam Sayler, Shan, over Zach Baumgartner, VC, 6-3, 6-1

Quarterfinals—Jake Kuhlman, RR, over Swartz 6-0, 6-0; Kamel over Baer 5-7, 7-5, 6-0; Olson over Lindgren 6-1, 6-3; Diekman over Williams 6-4, 6-1; O'Donnell over Hetland 6-0, 6-1; Wu over Urlacher 6-4, 6-1; Murphy over Stauss 6-3, 6-0; Joe Beske, WF, over Sayler 6-0, 6-2

Consolation first round—M. Sayler over Dummer 6-2, 6-3; Albers over Mallik 7-6 (1), 1-6, 6-3; Johnson over Sandberg 6-4, 6-2; White over Atkins 6-4, 6-4; Poppenhagen over Shelver 6-2, 6-2; Dean over Bartels 2-6, 6-1, 6-1

Consolation second round—Lindgren over Mitchell 6-0, 6-2; Williams over M. Sayler 7-6 (5), 6-3; Swartz over Albers 6-1, 6-0; Johnson over Baer 7-5, 1-6, 6-4; Stauss over White 6-1, 6-1; A. Sayler over Poppenhagen 6-2, 6-3; Hetland over Dean 6-2, 6-4; Urlacher over Baumgartner 6-3, 6-4

Consolation third round—Lindgren over Williams 6-1, 6-2; Swartz over Johnson 6-3, 6-2; Stauss over A. Sayler 6-2, 6-1; Urlacher over Hetland 6-2, 0-6, 6-2

East Region

doubles tournament

In Grand Forks, Friday

First round—Jacob Rieth-Drew Fleming, Davies, over Joseph Langenwalter-Alen Saric, Wahpeton, 6-3, 2-6, 6-4; Trevor Winter-Hale Kringlie, VC, Jacob Bartels-Alexander Bohn, Wahpeton, 6-2, 6-1; Jacob Jelinski-Finnian O'Donnell, Shan, over Austin Zurn-Kain Carlson, South, 6-1, 6-1; Gunnar Gibbs-Rakeem Wright, GFC, over Rishab Advani-Padmanabha Kavasseri, WF, 6-7 (5), 6-4, 6-4

Second round—Daniel Pierce-Kaden Johnson, RR, over Rieth-Fleming 6-0, 6-0; Benjamin Laber-Michael Hallquist, North, over Connor Wieers-Geoffrey Youngs, South, 7-6 (5), 6-2; Hunter Burchill-Riley Miller, VC, over Kyle Toy-Tanner Hansen, Shey, 6-4, 6-1; Noah Cieklinski-James Votava, GFC, over Winter-Kringlie 6-0, 6-3; Benjamin Swanson-Logan Strand, North, over Jelinski-O'Donnell 6-2, 6-0; Prem Thakker-Gavin Loscheider, RR, over Benjamin Sikorski-Het Mehta, WF, 6-0, 6-0; Ben Traynor-Charlie Perhus, Shan, over Nate Eslinger-Brannon Noll, Davies, 6-2, 4-6, 6-2; North Knewtson-Cameron Cook, Shey, over Gibbs-Wright 6-4, 6-4

Quarterfinals—Pierce-Johnson over Laber-Hallquist 6-2, 6-0; Cieklinski-Votava over Burchill-Miller 6-2, 7-5; Swanson-Strand over Thakker-Loscheider 6-3, 6-1; Knewtson-Cook over Traynor-Perhus 6-2, 6-3

Consolation first round—Langenwalter-Saric over Sikorski-Mehta 6-0, 6-3; Eslinger-Noll over Bartels-Bohn 6-1, 6-0; Wieers-Youngs over Zurn-Clarson 6-3, 5-7, 6-4; Toy-Hansen over Advani-Kavasseri 6-0, 6-2

Consolation second round—Jelinski-O'Donnell over Langenwalter-Saric 6-3, 6-4; Gibbs-Wright over Eslinger-Noll 6-4, 6-0; Wieers-Youngs over Rieth-Fleming 6-2, 6-4; Toy-Hansen over Winter-Kringlie 6-0, 6-1

Boys soccer

6

Friday's result

EGF Senior High 4,

Hibbing 3

First half—1. HIB, Jake Metzig (Riley Bersich) 2:00; 2. EGF, Abdimalik Yousif (Ben Kern) 7:00; 3. EGF, Austin Clifton (Connor Tice) 28:00

Second half—4. HIB, Metzig (Hunter Carpenter) 67:00; 5. EGF, Mohammed Yousif (A. Yousif) 73:00; 6. EGF, Mohammed Barkadleh (A. Yousif) 77:00; 7. HIB, Bersich 80:00

Goalie saves—HIB: Michael Kaubna 15; EGF: Blake Felch 8

Girls soccer

6

Friday's result

EGF Senior High 3,

Hibbing 0

First half—1. Bryn Hillman (Macy Skyberg) 18:00; 2. Sara Hulteng 28:00

Second half—3. Chloe Torgerson (Brooke Filipi) 68:00

Goalie saves—EGF: Mckenzie Whalen 5; Alexa Gothard 12

Prep volleyball

6

Friday's result

Valley City 25-25-25,

GF Central 16-13-14

Valley City (kills-blocks-service aces)—Macy Olstad 12-x-2, Reagan Ingstad 29-x-4, Mackenzie Pederson 8-1-x, Grace Scherr (16 digs), Kacee White (23 digs)

GF Central (kills-blocks-service aces)—Destinee Miller 1-x-2, Taylor Berry (15 digs), Taylor White 2-x-x, Sadie McGee (8 assists, 5 digs), Shayla Ouellete 2-x-x, Willow Rynestad 1-x-2, Korri Gust 6-x-x (15 digs)

Prep football

6

Friday's results

North Dakota

Park River/Fordville-Lankin 42, Rugby 18

Hillsboro-Central Valley 28, Maple Valley-Enderlin 0

West Fargo 33, Fargo North 0

Milnor-North Sargent 26, Oak Grove 24

Fargo Shanley 16, Kindred 7

Central Cass 13, Wahpeton 0

Valley City 42, Stanley-Powers Lake 22

Northern Cass 50, Edgeley-E-K 26

Minnesota

Waubun 54, Norman Co. West 14

Barnesville 22, Dilworth-G-F 21

Hawley 49, Wadena-Deer Creek 20

Detroit Lakes 34, Pequot Lakes 25

Pillager 47, Lake Park-Audubon 8

Northwoods 66, Lake of teh Woods 20

Ottertail Central 33, Staples-Motley 26

United North Central 42, Long Prairie-Grey Eagle 0

Pine River-Backus 74, Red Lake 12

Verndal 57, Rothsay 6

Willmar 7, St. Cloud Apollo 0

Sartell 40, Cold Spring-Rocori 13

New London-Spicer 26, Little Falls 13

Brainerd 27, Moorhead 22

Polk County West 47,

Fertile-Beltrami 12

F-B 0 0 0 12—12

PCW 0 21 20 6—47

PCW—John Fontaine 11 run; kick failed

PCW—Evan Sczepanski 1 run; Pelon Pruneda run

PCW—Fontaine 14 pass from Paul Gapp; Will Rohrich kick

PCW—Pruneda 17 run; kick failed

PCW—Fontaine 4 run; Rohrich kick

PCW—Fontaine 4 run; Rohrich kick

PCW—Cole Vatnsdal 44 run; run failed

F-B—Micah Tollefson 50 run; pass failed

F-B—Tollefson 11 run; run failed

Individual leaders

RUSHING—F-B: Carter Mosher 11-33, Izaah Bennefeld 2-16, Logan Wilebski 6-15; PCW: Paul Gapp 17-124, John Fontaine 12-112, Pelon Pruneda 10-93, Cole Vatnsdal 2-50, Leo Carrizzalez 4-20

PASSING—F-B: Jordan Van Den Enide 2-6-0, 3 yards; PCW: Paul Gapp 4-7-0, 74 yards

RECEIVING—F-B: Dylan Pearce 2-3; 3 yards; PCW: rea Byklum 2-23, Joshua Williams 1-37, John Fontaine 1-14

Thief River Falls 14,

EGF Senior High 12

TRF 6 8 0 0--14

EGF 6 6 0 0--12

EGF—Nick Derrick 1 run (kick failed)

TRF—Christian larson 74 pass from Brayden Johnson (kick blocked)

TRF—Noah Hawkins 25 run (Preston Kilen pass from Johnson)

EGF—Derrick 9 run (run failed)

Individual leaders

RUSHING—TRF: Noah Hawkins 25-152, Josh Bernier 7-56; EGFL: Nick Derrick 20-66, Jackson Galstad 6-52, Dylan Selk 6-35

PASSING—TRF: Brayden Johnson 3-4-0, 77 yards; Larson 0-1-0, 0 yards; EGF: Carter Beck 8-18-0, 64 yards

RECEIVING—TRF: Larson 2-70, Preston Kilen 1-7; EGF: Logan Dietrich 4-38, Aaron Havis 2-23, Selk 2-3

West Fargo Sheyenne 38,

GF Red River 22

WFS 12 13 7 6--38

RR 14 0 0 8--22

RR—Austin Slaughter 8 pass from Parker Wenzel (Tyler Hoffarth kick)

WFS—Zach Westphal 14 pass from Keaton Mahnke (run failed)

WFS—Jason Gaulrapp 2 run (run failed)

RR—Devon Pope 70 pass from Carlos Martin (Hoffarth kick)

WFS—Mahnke 10 run (kick failed)

WFS—Gaulrapp 18 run (Tony Hoang kick)

WFS—Mahnke 13 run (Hoang kick)

RR—Wenzel 1 run (Joey Schindler run)

WFS—Hayden Reynolds 19 run (kick failed)

Individual leaders

RUSHING—RR: Matt Laturnus 13-64, Joey Schindler 5-29; WFS: Jason Gaulrapp 21-106, Keaton Mahnke 9-91, Jesse Shorma 7-52, Hayden Reynolds 5-59, Caleb Kuznia 8-37

PASSING—RR: Parker Wenzel 7-17-2, 116 yards, Carlos Martin 1-1-0, 70 yards; WFS: Mahnke 2-2-0, 42 yards

RECEIVING—RR: Austin Slaughter 3-73, Carlos Martin 3-33, Devon Pope 1-70, Brian Aafedt 1-10; WFS: Shorma 1-28, Zach Westphal 1-14

Fargo Davies 34,

GF Central 0

Central 0 0 0 0--0

Davies 0 8 14 12--34

FD—Andy Baer 36 run (Baer run)

FD—Alex York 50 run (Baer run)

FD—Baer 1 run (pass failed)

FD—York 48 run (Nick Tschosik pass from Austin Hjelseth)

FD—Cameron Rheault 31 run (run failed)

Individual leaders

RUSHING—GFC: Jace Carey 10-32, Murphy 20-6; FD: York 9-165, Rheault 9-91, Baer 10-77

PASSING—GFC: Zach Murphy 10-21-0, 107 yards; FD: Jesse Forknell 1-2-1, 16 yards

RECEIVING—GFC: Zane Miller 3-40, Matt Miranda 1-26, Aaron Knutson 1-21

Fargo South 14,

Devils Lake 6

D. Lake 0 0 0 6--6

South 0 0 14 0--14

FS—Zander Luckoski 3 run (Dawson Breyer kick)

FS—Dawson Weisenberger 3 pass from Jack Pifer (Bryer kick)

DL—Nik Desai 2 run (kick failed)

Larimore 48,

Lakota-Edm-DP 7

Larimore 14 6 14 15--48

L-E-DP 0 7 0 0--7

Lar—Elijah Holter 63 pass from Jacob Tupa (Caleb Holter kick)

Lar—Royce Verkuehlen 23 run (Holter kick)

Lar—E. Holter 8 run (pass failed)

LEDP—Colton Berg 8 pass from Jaden Varnson (Hunter Sand kick)

Lar—Monte Hendrickson 5 run (Holter kick)

Lar—Verkuehlen 13 run (kick failed)

Lar—Verkuehlen 8 run (Holter kick)

Lar—Ethan Moore 33 run (Moore run)

Individual leaders

RUSHING—Lar: Verkuehlen 13-76, Hendrickson 8-30; LEDP: Hunter Gibson 2-15

PASSING—Lar: Tupa 9-17-0, 194 yards; LEDP: Varnson 13-25-0, 126 yards

RECEIVING—Lar: E. Holter 4-125; LEDP: Berg 5-50

Langdon-Munich 30,

Harvey-WC 6

LAEM 16 8 6 0--30

HWC 0 0 0 6--6

Team—score

LANG—Anfernee Economy 41 pass from Jacob Delvo (Peebles run)

LANG—Delvo 1 run (Connor Tetrault pass from Delvo)

LANG—Economy 10 pass from Delvo (Economy pass from Delvo)

LANG—Brett Myers 14 pass from Delvo (pass fail)

HWC—Hunter Ripplinger 8 pass from Jarett Anderson (pass fail)

Park River 42,

Rugby 18

Rugby 0 6 6 6--18

Park River 20 14 8 0--42

Team—score

PR—Jordan Omlie 61 pass from Jackson Hankey (Omlie from Hankey conversion pass fail)

PR—Omlie 60 pass from Hankey (Elijah Hylden run good)

PR—Omlie 1 run (Andy Moe pass from Hankey fail)

PR—Hylden 6 run (Omlie pass from Hankey fail)

PR—Hankey 1 run (Owen Irvin run good)

RUG—Anders Johnson 1 run (David Schneibel kick fail)

RUG—Kaden Jaeger 2 run (Schneibel kick blocked)

PR—Omlie 80 pass from Hankey (Hankey run good)

RUG—Kevin Vetsch 9 run (Schneibel run fail)

Individual leaders

RUSHING—RUG: Kaden Jaeger 19-117, Anders Johnson 12-58, Kevin Vetsch 4-15; PR: Jackson Hankey 13-111, Owen Irvin 12-85, Elijah Hylden 9-38, Lane Bell 3-14, Sam Sveen 4-4, Jaden Chalich 1-4

PASSING—RUG: Anders Johnson 3-11-1, 56 yards; PR: Jackson Hankey 5-10-0, 224 yards

RECEIVING—RUG: Landen Foster 1-41, Ethan Morin 1-18; PR: Jordan Omlie 3-201, Ian Helgeson 1-14, Jaden Chalich 1-9

Grafton 36, Lisbon 22

Grafton 8 16 6 6--36

Lisbon 0 8 6 8--22

GRA—Dalton Albrecht 1 run (Brandon Garza pass from Albrecht)

GRA—Marcus Niemann 1 run (Hector Reyes run)

LIS—Ethan Elijah 1 run (Jordan Urbach run)

GRA—Niemann 40 run (Beau Feltman pass from Albrecht)

LIS—Urbach 33 run (PAT failed)

GRA—Niemann 62 run (PAT failed)

GRA—Albrecht 6 run (PAT failed)

LIS—Jordan Saxerud 3 run (Gunnar Fraase run)

Thompson 42,

NR-Sheyenne 14

Thomp 14 14 6 8--42

NRS 6 8 0 0--14

T—Caleb Schwabe 53 run (pass failed)

NRS—Chance Brenno 9 pass from Teddy Allmaras (pass failed)

T—Adam Dietrich 1 run (Dietrich run)

T—Dietrich 83 run (run failed)

T—Dietrich 2 run (Dietrich run)

NRS—Tucker Longnecker 9 pass from Allmaras (Brenno pass from Allmaras)

T—Cadyn Schwabe 11 run (pass failed)

T—Caleb Schwabe 70 run (Marcus Hughes pass from Caleb Schwabe)

Cavalier 70,

Drayton-V-E 0

D-V-E 0 0 0 0--0

Cavalier 32 16 8 14--70

CAV—Austin Urlaub 12 run (Urlaub run)

CAV—Andre Carrier 7 pass from Urlaub (Connelly Carrier run)

CAV—C. Carrier 76 pass from Urlaub (Jayden Laxdal run)

CAV—Laxdal 46 punt return (Tommy Enerson run)

CAV—Enerson 45 interception return (Wesley Kemp pass from Urlaub)

CAV—Urlaub 42 run (Jaxen Fleming run)

CAV—Laxdal 72 kick-off return (Enerson run)

CAV—Cole Strauss 16 pass from Colton Ratchenski (Tanner Urlaub run)

CAV—T. Urlaub 18 run (run failed)

Individual leaders

RUSHING—CAV: Enerson 2-62, A. Urlaub 3-58

PASSING—CAV: A. Urlaub 4-7-0, 133 yards

RECEIVING—CAV: A. Carrier 2-56, C. Carrier 1-76

Midway-Minto 42,

North Star 38

North Star 14 16 0 8--38

Mid-Minto 22 14 0 6--42

MM—Kyle Schmitz 10 run (Logan Key run)

MM—Key 10 run (Schmitz run)

NS—#44 1 run (Jayden Komrosky run)

MM—Spencer Hovde 2 run

NS—Komrosky 8 run

MM—Hovde 4 run

NS—Devin Dugdale 9 run (Tayden Thomas pass from Komrosky)

NS—Komrosky 2 run (Jeremiah Hill pass from Komrosky)

MM—Aiden Robberstad 47 pass from Hovde (Dominic Schuster run)

MM—Key 3 run

NS—Cole Senkyr 4 run (Thomas pass from Komrosky)

Hatton Northwood 49,

Sargent Central 16

SC 8 0 0 8--16

HN 0 8 13 28--49

Team—score

SC—Christian Siemieniewski 85 pass from Justin Lehmann (Lehmann run)

HN—Dylan Thompson 9 run (Avery Thorsgard run)

HN—Thompson 5 run (Lucas Mohn kick)

HN—Connor Konschak 32 pass from Thorsgard (kick failed)

HN—Mohn 21 pass from Thorsgard (kick failed)

SC—Drew Wittich 70 pass from Lehmann (Lehmann run)

HN—Thompson 22 run (Thompson pass from Mohn)

HN—Mohn 54 interception return (Mohn kick)

HN—Colby Rostvet 17 run (Mohn kick)

Hankinson 28,

May-Port-CG 18

MPCG 6 0 6 6--18

Hank 6 22 0 0--28

H—COdy Mauch 5 run (run failed)

MPCG—Tobias Sheets 85 pass from Reese Hanson (pass failed)

H—Nick Mauch 73 pass from C. Mauch (Braden Prochnow run)

H—N. Mauch 69 pass from C. Mauch (run failed)

H—C. Mauch 25 pass from N. Mauch (C. Mauch run)

MPCG—Sammy Satrom 6 run (run failed)

MPCG—Preston Edinger 3 run (run failed)

Individual leaders

RUSHING—MPCG: Sammy Satrom 22-110, Preston Edinger 10-21; H: Cody Mauch 16-135, Braden Prochnow 9-26

PASSING—MPCG: Reese Hanson 9-24-2, 200 yards; H: Cody Mauch 6-18-3, 181 yards, Nick Mauch 1-3-0, 25 yards

RECEIVING—MPCG: Tobias Sheets 2-93, Tristan Beck 2-61, Edinger 3-31, Satrom 2-16; H: N. Mauch 4-166, C. Mauch 1-25, Devan Round 2-15

Wyndmere/Lidgerwood 52,

Finley-Sharon/Hope Page 6

W/L 12 33 7 0--52

F-S/HP 6 0 0 0--6

Team—score

WL—Hunter Churchill 37 run (conversion failed)

FSHP—Dillon Erickson 9 pass from Jackson Kamrud (pass failed)

WL—Luke Foertsch 41 pass from Wyatt Harles (pass failed)

WL—Foertsch 37 pass from Harles (conversion failed)

WL—Andres Vasquez 13 pass from Harles (Vasquez pass from Harles)

WL—Foertsch 11 run (pass failed)

WL—Lane Grasto 1 run (pass failed)

WL—Alix Wisnewski 31 pass from Harles (kick good)

WL—Churchill 61 run (kick good)

North Prairie 56,

Drake-Anamoose 6

NP 14 24 12 6--58

DA 0 6 0 0--6

N—Brody Cahill 1 run (pass failed)

N—Cahill 1 run (pass failed)

N—Cahill 99 interception return (pass failed)

N—Garrett Munro 29 run (pass good)

DA—Brahmly 4 pass from Fahy (pass failed)

N—Gabe Leonard 71 pass from Cahill (pass good)

N—Leonard 46 run (run failed)

N—Leonard 36 run (run failed)

N—Grant Munro 25 run (run failed)

Towner-G-U 52,

Benson County 0

BC 0 0 0 0--0

TGU 16 20 8 8--52

TGU—Schell 9 run (Padley pass from Schell)

TGU—Bachmeier 22 pass from Schell (Luna run)

TGU—Luna 10 run (Cross run)

TGU—Bailey 35 run (run failed)

TGU—Luna 1 run (run failed)

TGU—Luna 20 run (Luna run)

TGU—Cross 25 run (Shock pass from Schell)

St. John 52,

Surrey 8

Surrey 0 0 0 8--8

St. John 8 24 8 12--52

SJ—Bryor Parisien 55 run (Parisien run)

SJ—Parisien 33 run (Bradley Defender run)

SJ—Parisien 33 run (Dalton Prouty pass from Parisien)

SJ—Max Defender 2 run (Parisien run)

SJ—Parisien 5 run (Max Defender run)

SJ—Parisien 36 run (PAT failed)

SURR—Breyden Leel 60 pass Ethan Campbell (Campbell pass from Lee)

SJ—Adam Jollie 23 run (PAT failed)

Carrington 54,

Oakes 20

Oakes 0 0 7 13--20

Carr. 27 13 14 0--54

Team—score

CAR—Drew Page 16 run (Braxton Hewitt kick)

CAR—Page 32 run (kick failed)

CAR—Kaden Wolsky 45 run (Hewitt kick)

CAR—Hewitt 24 run (Hewitt kick)

CAR—Jayden Rosenau 4 run (Hewitt kick)

CAR—Hayden Schmitz 26 run (kick failedl)

CAR—Wolsky 11 run (Page pass from Schmitz)

CAR—Page 44 run (kick failed)

OAK—Tyler Voightman 41 pass from Coy Awender (kick good)

OAK—Voightman 20 pass from Awender (kick good)

OAK—Voightman 17 pass from Awender (kick fail)

Individual leaders

RUSHING—CAR: Drew Page 6-120, Kaden Wolsky 7-85, Braxton Hewitt 3-72

PASSING—CAR: Hayden Schmitz 7-9-0, 127 yards

Fergus Falls 61,

Roseau 6

Roseau 0 0 6 0--6

F. Falls 20 27 0 14--61

Team—score

FF—Elijah Colbeck 4 pass from Harrison Christiensen (kick failed)

FF—Rylie Sheridan 6 run (Raitz kick)

FF—Sheridan 4 run (Raitz kick)

FF—Peter Johnson 44 run (Raitz kick)

FF—P. Johnson 97 punt return (Sherry Johnson kick)

FF—Sheridan 29 run (S. Johnson kick)

FF—Adam Swanson 4 run (kick failed)

ROSO—Alec Severson 7 pass from Brandon McCourt (kick failed)

FF—Jack Jacobs 31 run (S. Johnson kick)

FF—J. Jacobs 7 run (S.Johnson kick)

Individual leaders

RUSHING—FF: Rylie Sheridan 7-127 (3 TD); ROSO: Alec Severson 9-26

PASSING—FF: Hayden Cristiensen 2-3-15; ROSO: Trevor McMillan 2-7-20

RECEIVING—FF: Matthew Johnson 1-11; ROSO: Alec Severson 1-15

Bagley 49,

Blackduck 0

Blackduck 0 0 0 0--0

Bagley 16 20 13 0--49

BAG—Ben Thoma 3 pass from Ty Rolfson (Lavan Culkins pass from Rolfson)

BAG—Rolfson 35 run (Ben Thoma pass from Rolfson)

BAG—Culkins 35 pass from Rolfson (Jarret Merschman kick)

BAG—Rolfson 59 run (kick failed)

BAG—Lamarco Pemberton 7 pass from Rolfson (Merschman kick)

BAG—Weston O'Beirne 40 run (Merschman kick)

BAG—Tannen Agnes 5 run (kick failed)

Individual leaders

RUSHING—BLA: Ian Frenzel 17-88, Michael Juelson 8-22; BAG: Ty Rolfson 6-157 (2 TD), Weston O'Beirne 6-123

PASSING—Ian Frenzel 7-18-0, 38 yards; BAG: Ty Rolfson 7-11-0, 91 yards

RECEIVING—BLA: Ian Cease 6-39; BAG: Lavan Culkins 4-56

Warroad 56,

Pelican Rapids 30

Warroad 12 14 8 22--56

P.R. 8 8 14 0--30

Team—score

WAR—Isaac Stoskopf 9 pass from Beau Wilmer (conversion failedl)

PR—Matt Hanson 63 pass from Oakley Kress (Carlan Haugrud run)

WAR—Phillip Ness 17 pass from Beau Wilmer (PAT failed)

WAR—Cain 79 run (run failed)

PR—Donovan Young 6 run (Jacob Gottenborg pass from Kress)

WAR—Wilmer 1 run (Cain pass from Wilmer)

PR—Gottenborg 33 pass from Kress (pass failed)

WAR—Vilaphone 8 run (Vilaphone run)

PR—Gottenborg 3 pass from Kress (Haugrud run)

WAR—Vilaphone 1 run (run failed)

WAR—Cain 15 run (Vilaphone run)

WAR—Vilaphone 3 run (Vilaphone run)

Individual leaders

RUSHING—WAR: Tommy Vilaphone 26-163, Dylan Cain 18-151, Jaret Furuseth 2-21; PR: Donovan Young 15-90, Carlan Haugrud 10-62

PASSING—WAR: Beau Wilmer 4-4-0, 55 yards; PR: Oakley Kress 8-15-1, 161 yards

RECEIVING—WAR: Connor Ehlers 1-21, Isaac Stoskopf 2-17; PR: Matt Hanson 2-81, Jacob Gottenborg 5-73

Breckenridge 42,

Crookston 12

CROO 6 0 6 0--12

Breck 14 7 21 0--42

B—Stevin Lipp 32 pass from Carson Yaggie (Ben Diezinger kick)

C—Chris Wavra 1 run (kick failed)

B—Tommy Hiedeman 18 run (Diezinger kick)

B—6 run (Diezinger kick)

B—Lipp 7 pass from Yaggie (Diezinger kick)

C—Cade Salentine 55 pass (pass failed)

B—Hiedeman 5 run (Diezinger kick)

B—Hiedeman 69 pass from Yaggie (Diezinger kick)

Mahnomen 44,

Red Lake County 8

RLC 0 0 0 8--8

Mahnomen 8 22 7 7--44

MAH—Brian Schoenborn 4 run (Hawk LaFriniere run)

MAH—Schoenborn 42 run (Mitch Foss run)

MAH—Foss 59 run (Schoenborn kick)

MAH—Craige Brown 67 pass from Schoenborn (Schoenborn run)

MAH—Foss 11 run (Schoenborn kick)

MAH—Dan Snetsinger 1 run (Schoenborn kick)

RLCC—Ethan Vettleson 11 pass from Brandon Klipping (Dylan Gustafson run)

Individual leaders

RUSHING—RLCC: Dylan Gustafson 22-54, Matt Vettleson 8-26; MAH: Mitch Foss 14-154, Brian Schoenborn 11-115

PASSING—RLCC: Ethan Vettleson 5-9-1, 51 yards; MAH: Brian Schoenborn 2-4-0, 65 yards

RECEIVING—RLCC: Dylan Gustafson 2-19; MAH: Craige Brown 1-67

Fosston 28,

Badger-G-MR 3

Foss 12 0 8 8--28

BGMR 0 0 0 3--3

FOS—n/a 1 run (pass failed)

FOS—Jesse Sather 1 run (pass failed)

FOS—Sather 3 run (Brock Hemmesch run)

FOS—Alex Wolfe 14 pass from Sather (Cole Olson run)

BGMR—Shaun Waage 28 field goal

Individual leaders

RUSHING—FOS: Brett Sundquist 20-131; BGMR: Jordan Watson 11-71

PASSING—FOS: Sather 5-11-0, 50 yards; BGMR: Tyler Isne 4-13-1, 13 yards

RECEIVING—FOS: Wolfe 2-37; BGMR: Avery Augustson 2-7

Kittson County Central 25,

Clearbrook-Gonvick 6

KCC 0 12 0 13--25

C-G 0 6 0 0--6

Team—score

CG—Tristan bakke 3 run (pass failed)

KCC—Alex Donaldson 9 run (kick failed)

KCC—Jacob Ristad 1 run (run failed)

KCC—Donaldson 2 run (Swenson kick)

KCC—Ristad 2 run (run failed)

Individual leaders

RUSHING—KCC: Alex Donaldson 27-154, Dawson Busse 6-36, Chris Holm 4-21, Jacob Ristad 9-10, spencer Billings 2-9; CG: Ethan Dorman 18-76, Tristan Bakke 15-55, Trevor Rogstad 3-13, Damen Bakke 2-4

PASSING—KCC: Jacob Ristad 4-7-0, 32 yards; CG: Ethan Dorman 2-9-1, 20 yards, Tristan Bakke 1-2-1 0 yards

RECEIVING—KCC: Bryden Swenson 3-24, Jesse Stark 1-8; CG: Tristan Bakke 1-12, Trevor Rogstad 1-8

Stephen-Argyle 48,

Northern Freeze 6

SA 21 20 7 0--58

NF 0 0 0 6--6

SA—Kyler Szczepanski 4 run (Isaac Mills kick)

SA—Szczepanski 10 run (Mills kick)

SA—Sandler Hanson 41 pass from Chris McGylnn (Mills kick)

SA—Hanson 15 run (kick failed)

SA—Stoene Spilde 32 run (Mills kick)

SA—Hanson 73 run (Mills kick)

SA—Spilde 45 run (Mills kick)

NF—Jonah Underdahl 23 pass from Cole Anderson (run failed)

Warren-A-O 31,

Goodridge-Grygla 8

G-G 8 0 0 0--8

WAO 6 12 7 6--31

WAO—Tristan Howard 9 pass from Jackson Steer (kick failed)

GG—Dylan Walker pass from Dylan Manderud (run)

WAO—Rudy Johnson 6 run (pass failed)

WAO—Steer 31 run (run failed)

WAO—Jordan Anderson 15 run (Brandon Miller kick)

WAO—Anderson 98 run (run failed)

Ada-Borup 48,

Win-E-Mac 20

W-E-M 0 13 0 7--20

A-B 14 28 6 0--48

AB—Jared Brainard 49 run (Colby Stevenson kick)

AB—Zach Pelzman 3 run (Stevenson kick)

WEM—Kolton Stuhaug 7 run (pass failed)

AB—Pelzman 22 run (Stevenson kick)

AB—Tanner Somers 41 pass from Brainard (Stevenson kick)

AB—Brainard 52 run (Stevenson kick)

AB—Somers 25 pass from Brainard (Stevenson kick)

WEM—Alec Kiecker 17 pass from Mikah Olson (Marcos Lopez kick)

AB—Bryce Nitschke 2 run (kick failed)

WEM—Kiecker 39 pass from Olson (Lopez kick)

Individual leaders

RUSHING—AB: Pelzman 17-170, Brainard 5-122; WEM: Stuhaugh 20-129

PASSING—AB: Brainard 6-10-0, 104 yards; WEM: Olson 13-19-3, 158 yards

RECEIVING—AB:Somers 4-83; WEM: Kiecker 5-81, Emelian Kaya 4-37

NCE/U-H 50,

Cass Lake-Bena 12

CLB 0 6 6 0--12

NCE-U-H 12 31 7 7--50

N—Kyle Severson 87 kickoff return (kick failed)

N—Brady Sirjord 34 run (kick failed)

N—Severson 12 pass from Brett Braseth (Griffin Maesse pass from Braseth)

N—Isaac Habedank 22 pass from Braseth (Braseth run)

CLB—Coredell Coss 1 run (run failed)

N—Sirjord 30 run (Habedank pass from Braseth)

N—Noah Klemetson 22 run (Riley Resnick kick)

N—Tate Hoseth 45 run (Resnick kick)

CLB—Jared Brown 1 run (run failed)

College volleyball

6

Friday's results

South Dakota over N.D. State 25-16, 25-17, 26-24

Upper Iowa over Minn.-Crookston 25-22, 25-16, 25-21