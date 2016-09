THURSDAY'S SCOREBOARD

West Fargo 1

First half—1. RR, Luca Gardner (Reed Turner) 33:00

Second half—2. RR, Bassel El-Rewini (Turner) 58:00; 3. WF, Lucas Simon 72:00

Goalie saves—RR: Blaiz Halverson 5; WF: Seth Holm 5

GF Central 1,

Fargo North 1

First half—1. GFC, Brendyn Lafferty (Jace Johnson) 4:00; 2. FN, Garrett Krom (Sawyer Kenney) 37:00

Goalie saves—GFC: Jackson Carr 6; FN: Charles Thielman 7

GIRLS VOLLEYBALL

6

Thursday's results

Red River 25-25-25,

Wahpeton 9-21-10

GF Red River (kills-blocks-aces)—Hanna Schriener 3-1-0, Maddie Johnson (7 digs), Lexi Robson 0-0-3 (15 assists), Kendra Bohm 5-0-3, Maggie Steffen 10-1-0 (7 digs), Maddie Anderson 6-1-2, Alexis Brown 7-0-4

Wahpeton (kills-blocks-aces)—Payton Kahler 4-0-0, Tylee Irwin 7-2-1 (12 digs), Maddie Krause (8 assists)

Sacred Heart 25-25-25,

Red Lake Falls 19-22-11

Sacred Heart (kills-blocks-aces)—Ivy Edwards 6-0-0, Madison Mitzel 7-0-0, Kaitlyn Rudolph 10-5-0, Jessica Remer 16-1-3, Hannah Hollcraft 0-0-1, Anya Edwards 2-0-0, Molly Hanson (24 assists)

Red Lake Falls (kills-blocks-aces)—Emma Duden 2-0-0, Megan LaCrosse 3-0-1 (9 assists), Josie Huot 3-0-0, Cassidy Lemmonds 1-0-0, ShyAnn Larson 1-0-1, Mackenzie Williams 2-0-0, Madison Desrosier 0-0-2, Malanna Boutain 3-3-0, Brooke Knott 1-1-0

EGF Senior High 25-25-25,

Warroad 18-14-15

East Grand Forks (kills-blocks-aces)—Livia Pesch 6-1-0, Julia Warmack 12-1-0, Haylee Carlstrom 7-0-0, Kayla Nelson (28 assists)

Warroad (kills-blocks-aces)—Katilyn Kotlowski 7-1-0, Grace Iichenberger 6-3-3, Madison Oelkers 4-2-6, Marlie Johnson (12 assists), Kaitlin Culleton (10 assists)

Fargo South 25-23-25-25,

GF Central 21-25-21-21

Fargo South (kills-blocks-aces)—Abbie Sherva (39 digs), Mackenzie Korbel 6-3-2, Anna Brakke 16-1-3, Claire Johnson (20 assists, 17 digs)

GF Central (kills-blocks-aces)—Destinee Miller 10-x-x, Taylor Berry (45 digs), Taylor White 9-1-x, Sadie McGee 7-x-2 (22 assists, 23 digs), Shayla Ouellete 9-1-x, Korri Gust 7-x-1

Central Cass 25-25-20-25,

Hillsboro-CV 20-20-25-13

Central Cass (kills-blocks-aces)—Carlie Kieffer 15-2-x, Madison Sweep 12-2-3, Madison Foss 9-x-7, Emilie Cramer x-2-x, Payton Richter (41 assists)

Hillsboro-Central Valley (kills-blocks-aces)—Katja Berge 9-3-x, Ashley Wright 9-x-1, Kelsey Moore 5-x-x, Kinsey Allen x-3-x, Lydia Nelson x-x-2, Saige Forseth (31 assists)

M-P-C-G 25-25-25,

Midway-Minto 11-22-12

Mayville-Portland-C-G (kills-blocks-aces)—Abby Freeland 9-1-1 (10 assists), Erin Freeland 4-0-0, Julie Johls 2-0-6

Midway-Minto (kills-blocks-aces)—Lydia Severson 1-0-5 (5 assists), Danika Flanders 4-0-0

Drayton/V-E 25-25-25,

Cavalier 14-14-9

Drayton-Valley-Edinburg (kills-blocks-aces)—Taylor Reilly 11-3-0, Laiken Larson 9-2-0, Sierra Jenson 6-2-0, Emily Swanson 0-0-3 (14 assists), Hailey Jackson (14 digs)

Cavalier (kills-blocks-aces)—Haydee Krieg 4-3-1, Jaiden Erlendson 2-1-0, Peyton LeTexier (7 assists)

Finley-Sharon/H-P 25-20-25-25,

Park River/F-L 13-25-17-13

Park River/Fordville-Lankin (kills-blocks-aces)—Taylor Dalbey 9-x-1 (8 digs), Jenna Zavalney 2-2--1 (25 assists, 14 digs), Elaina Swartz 6-x-1 (16 digs), Bailey Beneda 7-x-x, Gretchen Brummond 7-2-x (3 digs), Hannah Gordon 4-x-x (3 digs), Amy Seim 2-x-x (27 digs)

Finley-Sharon/Hope-Page (kills-blocks-aces)—Jana Mehus 8-2-2 (31 assists), Maddie Christian 8-5-1, Emily Hoffman 6-1-x, Cierra Jacobson 13-1-2 (14 digs), Mikayla Koenig 6-x-x (3 assists), Macey Satron x-x-1 (8 assists), Zoe Breckheimer x-x-2 (15 digs)

Rugby 25-26-25,

Westhope/Newburg 17-24-23

Rugby (kills-blocks-aces)—Sara Stier 7-x-x (21 digs), Maria Blessum 7-x-3 (28 digs), Madison Uhlenkamp 7-x-3, Alissa Volk x-x-4 (14 assists), Jacque Blessum x-5-x, Anni Stier x-4-x, Abby Volk (9 assists)

Westhope/Newburg (kills-blocks-aces)—Abigail Jiles 7-x-x, Hannah Tofeland 7-x-x, Mayce Brodehl x-x-1 (17 assists, 10 digs), Emmie Thompson x-1-x, Harley Blada x-1-x (13 digs)

Harvey-Wells County 3,

Rolla 1

Harvey-Wells County (kills-blocks-aces)—Kari Wolfe 21-x-3, Jaye Fike 10-x-x (22 digs), Rylee Heil x-3-x, Karlie Docter x-x-3, April Hagemeiser (39 assists)

Rolla (kills-blocks-aces)—Kyleigh Wilkes 1-0-2 (23 digs), Emma Mitchell 1-0-0, Abby Bercier 3-1-1, Keana Cahill 3-2-1, Jensen Moberg 7-0-2, Jacie Parisien 0-0-1 (16 assists), Samantha Nordmark 10-0-3, LaShai Bercier 2-0-4

Kittson Co. Central 25-25-25,

Warren-A-O 18-10-15

Kittson County Central (kills-blocks-aces)—Lexi Turn 7-0-5 (25 assists), Marlee Turn 9-0-2, Tea Jerome 6-0-0, Kasey Soliah 5-2-0

Warren-Alvarado-Oslo (kills-blocks-aces)—Josie Chapman 6-1-2, Sydney Olson 3-2-1, Teaira Chandler 0-2-0 (10 assists)

Roseau 25-25-25,

Red Lake County 16-13-16

Roseau (kills-blocks-aces)—Kiley Borowicz 13-x-4 (2 assists, 14 digs), Victoria Johnson 14-x-2 (11 assists, 7 digs), Lyvia Moser x-x-4 (20 assists), Kacie Borowicz 4-x-4 (8 digs), Erin Leverington 6-x-x, Katie Borowicz (11 digs)

Red Lake County (kills-blocks-aces)—Ashley Longtin 5-x-x, Julia Bernstein 2-x-x, Megan Berberich (5 assists)

Fertile-Beltrami 12-25-25-25,

NCE/U-H 25-20-8-22

Norman County East/Ulen-Hitterdal (kills-blocks-aces)—n/a

Fertile-Beltrami (kills-blocks-aces)—Jaden Christianson 14-7-5, Shelby Dunbar 5-7-2, Danielle Dufault 5-0-0, Megan Bryn 0-0-2 (16 assists)

Stephen-Argyle 25-25-27,

Northern Freeze 6-21-25

S-A (kills-blocks-aces)—Abbey McGlynn 12-2-0, Deb Haugen 9-3-1, Autumn Thompson 10-0-0, Savannah Riopelle (20 assists), Jules Efta (18 assists)

Northern Freeze (kills-blocks-aces)—Brita Swenson 5-1-0, Samantha Krohn 4-1-1, Keylee Dahl 2-2-0, Alyssa Audette (7 assists), Shelby Wagner 0-0-2 (4 assists)

Badger-G-MR 25-25-25,

Goodridge-Grygla 20-10-22

Badger-Greenbush-Middle River (kills-blocks-aces)—Brenna Dallager 11-x-x, Carly Mekash 10-x-x, Maddi Janicke 6-x-2, Emmie Jacobson x-2-2, Danielle Hoyer x-2-x, Alyssa Kilen x-x-2, Kjerstie Lieberg (20 assists)

Goodridge-Grygla (kills-blocks-aces)—Ashlyn Hendrickson 13-1-x, Karlee Johnson 4-1-x, Alayna Monson 2-1-1, Brooke Anderson 2-x-x, Maci Bakken 2-x-1, Hannah Dietsch (22 assists)

Richland 18-21-25-25-17,

Thompson 25-25-15-18-15

Richland (kills-blocks-aces)—Abby Ringdahl 14-3-1 (15 digs), Hannah Lentz 15-5-x (17 digs), McKenzie Breden 8-1-1 (15 digs), Kennedy Flaa 7-7-x (3 digs), Celsey Knudsen 2-1-x (22 assists, 24 digs), Abby Myers 1-x-x (14 assists, 10 digs), Sydney Haverland (26 digs)

Thompson (kills-blocks-aces)—Summer Brown x-x-5 (14 assists), Ashlyn Warcken (13 digs), Carrie Nistler 3-x-1 (24 digs), Allie Ivesdal 4-1-1 (23 assists, 13 digs), Izzy Shirek 3-x-x (15 digs), Taylor Zak 21-4-1 (15 digs), Kailen Dolleslager 13-3-3, Macy Jordheim 2-x-x, Jordyn Bohlman (3 assists)

Boys Tennis

6

East Region Tournament

Championship

GF Red River 5,

GF Central 0

Singles

1. Jake Kuhlman, RR, over James Votava 6-0, 6-0; 2. Danny Pierce, RR< over Gary Wu 6-0, 6-2; 3. Kaden Johnson, RR, over Kyle Stauss 6-1, 6-1

Doubles

1. Prem Thakker/Gavin Loscheider, RR, over Noah Cieklinski/Gunnar Gibbs 7-5, 6-4; 2. Simon Murphy/Jack Lindgren, RR, over Cole Spicer/Rakeem Wright 7-6 (7-1), 6-1

State qualifiers

WF Sheyenne 3,

Fargo Davies 2

Singles

1. North Knewtson, WFS, over Zach Diekman 6-0, 6-2; 2. Kareem Kamel, FD, over Kamden Baer 6-3, 6-4; 3. Cameron Cook, WFS, over Drew Fleming 6-2, 6-4

Doubles

1. Nate Eslinger/Brannon Noll, FD, over Spencer Swartz/Mason Urlacher 7-6 (7-2), 7-6 (11-9); 2. Tanner Hansen/Kyle Toy, WFS, over Tre Johnson/Jacob Rieth 7-5, 6-3

Fargo North 3, Fargo Shanley 2

Singles

1. Ben Swanson, FN, over Damien O'Donnell 6-2, 7-6 (7-4); 2. Logan Strand, FN, over Ben Traynor 6-3, 6-4; 3. Ben Laber, FN, over Adam Sayler 6-4, 6-1

Doubles

1. Finnian O'Donnell/Charlie Perhus, FS, over Michael Hallquist/Mitchell Dummer 6-3, 7-6 (7-2); 2. Jonah Jelinski/Michael Sayler, FS, over Blake Atkins/Jacob Shelver 6-3, 6-0

Semifinals

Red River 5,

Shanley 0

Singles

1. Jake Kuhlman, RR, over Jonah Jelinski 6-0, 6-0; 2. Danny Pierce, RR, Michael Sayler 6-1, 6-1; 3. Kaden Johnson, RR, over Jacob Jelinski 6-2, 6-1

Doubles

Damien O'Donnell/Ben Traynor, SHAN, over Prem Thakker/Gavin Loscheider 6-3, 6-4; Simon Murphy/Jack Lindgren, RR, over Finnian O'Donnel/Charlie Perhus 6-4, 7-6 (7-4)

GF Central 5,

Fargo Davies 0

Singles

1. James Votava, GFC, over Zach Diekman 7-5, 6-1; 2. Gary Wu, GFC, over Kareem Kamel 6-2, 6-2; 3. Kyle Stauss, GFC, over Tre Johnson 6-0, 6-0

Doubles

1. Noah Cieklinski/Gunnar Gibbs, GFC, over Nate Eslinger/Brannon Noll 6-7 (7-2), 6-1, 6-1; 2. Cole Spicer/Rakeem Wright, GFC, over Drew Fleming/Jacob Rieth 6-4, 6-0

Quarterfinals

GF Red River 5,

West Fargo 0

Singles

1. Jake Kuhlman, RR, over Joe Beske 6-1, 6-1; 2. Danny Pierce, RR, over Evan Poppenhagen 6-1, 6-0; 3. Kaden Johnson, RR, over Het Mehta, 6-0, 6-0

Doubles

1. Pram Thakker/Gavin Loscheider, RR, over Pad Kavasseri/Rishab Advani 6-1, 6-2; Simon Murphy/Lake Lindgren, RR, over Sohum Mallik/Ben Sikorski 6-0, 6-0

Shanley 3,

Sheyenne 2

Singles

1. North Knewtson, SHEY, over Damien O'Donnell 6-1, 7-5; Ben Traynor, SHAN, over Kamden Baer 4-6, 6-4, 7-6 (9-7); Cameron Cook, SHEY, over Adam Seyler 4-6, 6-1, 6-0

Doubles

1. Finnian O'Donnell/Charlie Perhus, SHAN, over Spencer Swartz/Mason Urlacher 6-3, 7-5; 2. Jonah Jelinski/Michael Sayler, SHAN, over Kyle Toy/Tanner Hansen 3-6, 6-1, 6-2

Fargo Davies 5,

Fargo South 0

Singles

1. Zach Diekman, DAV, over Max Olson 7-5, 6-2; 2. Kareem Kamel, DAV, over Geoffrey Youngs 6-3, 6-1; 3. Tre Johnson, DAV, over Anthony Mitchell 6-1, 6-7 (7-3), 7-6 (7-3)

Doubles

1. Nate Eslinger/Brannon Noll, DAV, over Connor Wieers/Alex Hetland 6-4, 6-4; 2. Drew Fleming/Jacob Rieth, DAV, over Austin Zorn/Kain Carlson 6-2, 6-2

GF Central 4,

Fargo North 1

Singles

1. Gary Wu, GFC, over Ben Swanson 2-6, 6-2, 6-3; 2. Kyle Stauss, GFC, over Jacob Shelver 6-0, 6-0; 3. Gunner Gibbs, GFC, over Blake Atkins 7-5, 6-4

Doubles

1. James Votava/Noah Cieklinski, GFC, over Strand/Michael Hallquist 6-4, 6-3; 2. Mitchell Dummer/Ben Laber, FN, over Rakeem Wright/Cole Spicer

Consolation semifinals

Sheyenne 5,

West Fargo 0

Singles

1. North Knewtson, SHEY, over Joe Beske 6-3, 6-2; Kamden Baer, SHEY, over Pad Kavasseri 6-1, 6-1; Cameron Cook, SHEY, Rishab Advani 6-0, 7-6 (8-6)

Doubles

1. Spencer Swartz/Kyle Toy, SHEY, over Ben Sikorski/Evan Poppenhagen 6-0, 6-1; Tanner Hansen/Mason Urlacher, SHEY, over Het Mehta/Sohum Mallik 6-4, 6-1

Fargo North 3,

Fargo South 2

Singles

1. Ben Swanson, FN, over Max Olson 6-1, 6-3; 2. Logan Strand, FN, over Connor Wieers 6-3, 6-1; 3. Ben Laber, FN, over Geoffrey Youngs 6-1, 7-5

Doubles

1. Austin Zum/Kain Carlson, FS, over Michael Hallquist/Blake Atkins 6-4, 6-4; 2. Alex Hetland/Adam Fischer, FS, over Mitchell Dummer/Ryley Dubord 6-2, 6-1

Cross Country

6

EGF Senior High Invitational

Thursday's results

Girls team results

EGF Senior High 45, Warroad 54, Thief River Falls 61, Grafton 80, Roseau 94

Top 10

1. Jerzie Finstad, TRF, 19:26.2; 2. Ellie Nelson, ROS, 19:59; 3. Kahterine Geist, CRO, 20:53.7; 4. Marin Garrett, EGF, 20:56.7; 5. Emma Brunelle, WAR, 21:06.5; 6. Kelby Goulet, WAR, 21:14.8; 7. Amy Horter, GRA, 21:19.1; 8. Rebecca Heppner, WAR, 21:20.6; 9. McKenna Langrud, EGF, 21:21.5; 10. Carlee Sieben, GRA, 21:44.0

Other EGF finishers

McKenna Garrett 22:23.2; Kassidy Allard 22:23.3; Quincie Floden 23:27.7; Allison Taylor 27:17.6; Alexis Hanson 27:38.5

Boys team results

Ada-Borup/Norman County 37, Thief River Falls 53, Warroad 93, Roseau 98, Grafton 98, Bagley/Fosston 130, West Marshall 208

Top 10

1. Christian Sterton, AB-NC, 17:22.1; 2. Ben Andringa, CRO, 17:35.4; 3. Cole Nowacki, EGF, 17:41.3; 4. Zach Heppner, WAR, 18:15.3; 5. Nick Mathsen, AB-NC, 18:17.4; 6. Joe Magnusson, ROS, 18:31.0; 7. Austin Thompson, GRA, 18:31.9; 8. Collin Smith, TRF, 18:41.6; 9. Sam Mosbeck, TRF, 18:43.0; 10. Connor Thompson, AB-NC, 18:47.4

Other EGF finishers

Ben Regorroh 20:20.6

Girls Swimming

6

Fargo South Invitational

GF Central 90,

Fargo South 81

Fargo South 98,

GF Red River 68

200 medley relay—1. GF Central (Alexis Ljunggren, Kate Woidtk, Ellie Pulkrabek, Lexie Pulkrabek) 2:04.73; 3. GF Red River 2:13.30

200 freestyle—1. Lauryn MacLeod, RR, 2:09.80; 2. Liddy Ohe, RR, 2:09.95; 3. Hana Nilles 2:12.13

200 IM—1. Lauren Ostlie, FS, 2:26.49; 3. L. Pulkrabek, GFC, 2:38.82

50 freestyle—1. E. Pulkrabek, GFC, 27.31; 2. Elise Johnson, RR, 27.99

1 mtr diving—1. Quincee Simonson, FS, 237.20; 2. Abbie Hoffman, GFC, 200.15

100 butterfly—1. Ljunggren 1:03.38; 3. E. Pulkrabek, GFC, 1:09.86

100 freestyle—1. L. Pulkrabek, GFC, 59.86; 2. Ohe, RR, 1:00.55

500 freestyle—1. Nilles, GFC, 5:45.25; 3. Madelynn Behm, RR, 6:26.08

200 freestyle relay—1. GF Central (L. Pulkrabek, Emily Grosz, E. Pulkrabek, Ljunggren) 1:48.08; 3. GF Central 2:01.93

100 backstroke—1. Ljunggren, GFC, 1:02.76; 2. MacLeod, RR, 1:08.48

100 breaststroke—1. Kacie Iverson, FS, 1:18.09; 3. Zoie Frattin, GFC, 1:21.35

400 freestyle relay—1. GF Red River (MacLeod, Johnson, Ohe, Jordyn Danielson) 4:00.66; 3. GF Central 4:15.39

College soccer

6

Thursday's result

N.D. State 2, Omaha 0