Tuesday's local scoreboard

West Fargo 1, Fargo South 0

Fargo Shanley 3, West Fargo Sheyenne 10

Red River 1,

GF Central 0

First half—1. Luke LaMoine (Brett Leake) 17:30

Goalie saves—RR: Blaiz Halverson 3; GFC: Jackson Carr 8

Detroit Lakes 2,

EGF Senior High 0

First half—1. Marcus Jasken, DL, 24:00; Tucker Bergquist (Zane Freeman), DL, 32:00

Second half—N/A

Goalie saves—EGF: Blake Felch 7; DL: Zach Leeb 5

Girls soccer

6

Tuesday's results

West Ottertail 2, Crookston 1

EGF Senior High 1,

Detroit Lakes 1, OT

First half—1. DL, Anna Tayne 31:00

Second half—2. EGF, Kora Jordheim (Brynn Hillman) 46:00

Goalie saves—DL Payton Carlblom 11; EGF: Kenzie Whalen 10

Girls tennis

6

Northwest Quad

In Crookston, Tuesday

Team totals

Crookston 18, Thief River Falls 9, EGF Senior High 8, Moorhead 7

Winners & EGF placers

No. 1 singles—1. Ally Tiedemann, CR; 3. Maggie Dietrich, EGF (1-2)

No. 2 singles—1. Amy Follette, Cr; 2. Bailey McMahon, EGF (2-1)

No. 3 singles—1. Kendall Wahouske, Cr; 4. Kayla Partlow, EGF (0-3)

No. 4 singles—1. Elise Tangquist, Cr; 3. Delaney Aaker, EGF (1-2)

No. 1 doubles—1. Jenna Dietrich-Emma Dietricth, EGF (3-0)

No. 2 doubles—1. Kate Byron-Grace Matter, TRF; 2. (tie) Geena Boyum-McKenna Aitchison, EGF (1-2)

No. 3 doubles—1. Flatland-Christiansen-Street, Cr; 4. Tessa Birkholz-Coulter, EGF (0-3).

Prep volleyball

6

Tuesday's results

North Dakota

Carrington 3, Ellendale 0

West Fargo def. Fargo South 25-16, 25-21, 25-10

Fargo Shanley def. Devils Lake 25-20, 25-14, 25-14

Fargo North def. Wahpeton 25-12, 25-15, 25-9

Minnesota

Red Lake Falls def. Red Lake Co. Central 25-17, 25-17, 24-26,25-22

Fosston def. Norman Co. East/U-H 25-15, 25-19, 25-20

Waubun def. Bagley 25-15, 25-18, 25-17

Perham def. Hawley 25-14, 25-23, 25-14

Moorhead def. Dilworth-G-F 3-0

Park Rapids def. Pequot Lakes 25-14, 25-21, 25-21

Menahga def. Staples-Motley 25-19, 25-19, 25-15

Blackduck def. Northland-Remer 15-25, 25-21, 25-13, 25-10

Walker-H-A def. Northome-Kelliher 25-12, 25-13, 25-22

GF Red River 25-25-21-19-15,

WF Sheyenne 23-8-25-25-8

West Fargo Sheyenne (kills-blocks-service aces)—Albi Blanche 0-0-2, Jillyan Bledsoe 1-0-0, Hayley Terark 2-0-0, Kalli Hegerle 19-0-1 (23 digs, 13 assists), Holly Wolf 3-2-0, Andie Asp 6-0-0, Casey Coste 1-0-2, Cady Borchardt 4-2-3

GF Red River (kills-blocks-service aces)—Maddie Anderson 7-0-0, Kendra Bohm 5-1-0, Alexis Brown 4-0-6, Maddie Johnson (27 digs), Lexi Robson 2-0-0 (43 assists), Hanna Schreiner 14-2-0, Maggie Steffen 21-2-1 (23 digs)

Fargo Davies 25-25-25,

GF Central 10-16-8

GF Central (kills-blocks-service aces)—Heather Barth (10 assists, 1 dig), Destinee Miller 3-x-x, Taylor Berry (15 digs), Taylor White 3-x-x, Sadie McGee (5 assists, 4 digs), Willow Rynestad (10 digs), Korri Gust 4-x-x (21 digs), Bailey Jaeger 2-1-x, Ashley Bratvold 1-1-x

Fargo Davies (kills-blocks-service aces)—Kaitlyn Anderson 12-x-2, Madison Langlie (31 assists, 22 digs), Keely Terry 6-3-x, Winnie Selekwa 8-1-x

Detroit Lakes 25-24-25-25,

EGF Senior High 17-26-20-12

Detroit Lakes (kills-blocks-service aces)—Hayden Gunderson 16-2-3, Tia Doppler 12-2-4, McKayla Markuson 8-2-0, Bre Price 5-4-0, Rachel Perkins 3-1-0, Abby Schramel (33 assists)

EGF Senior High (kills-blocks-service aces)—McKenzie Anderson 0-0-4, Natalie Carlstrom 6-0-0, Kayla Nelson (30 assists), Livia Pesch 6-1-3, Haylie Carlstrom 14-2-0, Lauren Hedlund 2-3-0, Julia Warmack 8-2-0

EGF Sacred Heart 25-25-25,

Goodridge-Grygla 18-16-11

EGF Sacred Heart (kills-blocks-service aces)—Anya Edwards x-x-1 (20 digs), Ivy Edwards 3-x-1, Abby Smidt x-x-1, Madeline Mitzel 10-2-x, Jessica Remer 13-x-x, Katelyn Rudolph 3-1-x, Hannah Holcraft x-x-1 (30 assists)

Goodridge-Grygla (kills-blocks-service aces)—Kaitlyn Olson (20 digs), Hannah Dietsch (19 assists), Karlee Johnson 5-x-1, Alaina Monson x-x-1, Maci Bakken 6-2-x, Ashlyn Henrickson 7-x-2, Brooke Anderson x-1-x

Grafton 26-25-25,

Cavalier 24-20-18

Grafton (kills-blocks-service aces)—Paige Rudnik 3-1-5, Fayqua El-Sarraf 5-1-0, Anna Thompson 5-1-2,Grace Gaustad (9 assists), Alaina Droog 2-0-0, Sydney Carignan 0-0-3

Cavalier (kills-blocks-service aces)—Haydee Krieg 3-3-3, Britney Erlendson 2-0-0, Clarissa Hartz 6-2-1, Peyton LeTexier 1-0-0 (6 assists), Kealie Fitzsimonds 0-0-2

Park River/F-L 23-25-25-25,

Drayton/V-E 25-22-23-22

Drayton/Valley-Edinburg (kill-blocks-service aces)—Hailey Jackson 8-x-3 (23 digs), Sierra Jenson 10-x-x, Laiken Larson 8-x-x, Emily Swanson x-x-2 (33 assists), Taylor Reilly 15-5-x,

Park River/Fordville-Lankin (kills-blocks-service aces)—Amy Seim x-x-1 (22 digs), Bailey Beneda 10-1-x, Elaina Swartz 6-x-3 (18 digs), Jenna Zavalney x-x-2 (34 assists, 21 digs),

Gretchen Brummond 7-1-x, Taylor Dalbey 12-4-2, Hannah Gordon x-10-x

Griggs Co. Central 25-25-25,

Midway-Minto 12-17-17

Midway-Minto (kills-blocks-service aces)—Lydia Severson (7 assists), Sara Goodoien 2-1-6, Jamie Thorvilson (7 assists), Kaylee Maendel 5-x-2 (2 assists)

Griggs County Central (kills-blocks-service aces)—Daphne Kenninger 8-0-5, Ella Stokka 5-2-4, Kayce Saxberg 5-0-0 (8 digs), Cortney Hornung (29 assists), Alicia Larsgaard 16-2-3 (9 digs)

Finley-Sharon/H-P 25-25-25,

Hatton-Northwood 5-19-17

Hatton-Northwood (kills-blocks-service aces)—Morgan Vaagene 1-0-3, Grace Fladeland 3-0-0, Elizabeth Ostlie 4-0-0 (6 assists), Maria Sebekow 7-0-0, Emily Carlson 7-1-x, Ashley Erickson 5-1-1 (6 assists)

Finley-Sharon/Hope-Page (kills-blocks-service aces)—Macey Satrom x-x-1, Madison Christian 4-1-4 (2 digs), Cierra Jacobson 4-x-1 (4 digs), Rian Richards 6-x-x, Jana Mehus 9-2-4 (14 assists, 2 digs), Emily Hoffman 4-1-x

Hillsboro-CV 23-25-25-19-5,

Thompson 25-20-16-25-15

Thompson (kills-blocks-service aces)—Summer Brown (1 assist), Ashlyn Warcken (9 digs), Carrie Nistler 4-1-3 (8 digs), Allie Ivesdal 3-1-2 (8 assists, 11 digs), Izzy Shirek (12 digs), Erika Thorson (1 assist, 2 digs), Taylor Zak 18-4-x (2 assists, 14 digs), Kailen Dolleslager 8-1-2 (6 digs), Kaia Sorby (17 assists), Lauren Cunningham (3 digs)

Hillsboro-C.V. (kills-blocks-service aces)—Janessa Matthys 1-0-0 (19 digs), Ashley Wright 11-0-0 (15 digs), Katja Berge 16-1-1 (1 assist, 16 digs), Saige Forseth 2-1-1 (31 assists, 14 digs), Kinsey Allen 7-3-3, Karlee Johnson 5-0-0 (1 assist), Janessa Ackerman 1-0-0 (1 assist), Kelsey Moore 2-0-0, Lydia Nelson (3 digs)

Mayville-Portland-CG 23-25-25-25,

Larimore 25-21-13-21

Mayville-Portland-CG (kills-blocks-service aces)—Erin Freeland 11-2-2, Julia Kohls 7-0-0, Abby Freeland 8-1-0 (24 assists), Katelin Grinde 6-0-0, Cora McClenahen 10-1-6, Madison Carr 5-3-0, Holly Grandalen 0-0-1, Shelby Sedivec (18 assists)

Larimore (kills-blocks-service aces)—Haley Verkuehlen 9-1-1, Slaon Smith 12-0-2, Macy Yahna 8-0-1, Ivy Daws 2-0-1, Lily Hendrickson 5-0-1, Jenna Johnson 0-0-0 (28 assists),

Langdon-E-M 25-25-25,

Four Winds-Minn. 4-4-7

Four Winds-Minnewaukan (kills-blocks-service aces)—N/A

Langdon-Edmore-Munich (kills-blocks-service aces)—Rachel Hill 1-0-0 (20 assists), Sydney Ellingson 0-0-14 (8 digs), Jordyn Worley 4-0-0, Madi Hart 2-1-11 (5 assists), Callie Ronningen 10-0-8

North Star 25-25-25,

Dakota Prairie 6-11-14

North Star (kills-blocks-service aces)—Kellie Jo Huschle 8-x-3, Peyton Halverson (7 digs), Mya Halverson, Madison Borstad x-1-x (24 assists), Macey Kvilvang 10-4-x (6 digs), Stephanie Miller 7-x-x (6 assists, 2 digs), Gabbie Miller 6-x-3 (2 digs)

Dakota Prairie (kills-blocks-service aces)—Emma Poehls (8 assists, 2 digs), Erika McPherson (4 digs), Alison Trenda 2-x-2 (2 assists), Carly Lippert 2-x-1, Paige Haakenson (2 digs), Shaye Frederick 4-1-x

N. Rockford-Shey. 25-23-22-25-15,

Benson County 14-25-25-14-11

Benson County (kills-blocks-service aces)—Camee Wangler (10 assists), Danielle Schwanke 6-x-x (12 digs), Erin Jorgenson 9-x-x, Kaylee Lybeck 6-1-x, Shelby King x-4-x, Emily Sears x-1-x

New Rockford-Sheyenne (kills-blocks-service aces)—Rebecca Allmaras (18 digs),

Elizabeth Holzwarth (9 assists), Lauren Roscoe x-x-5 (10 assists), Alicia Louters 33-x-4, Ashley Schuster 8-5-x

Harvey-WC 27-20-25-25-19,

Rolette-Wolford 25-25-27-13-17

Rolette-Wolford (kills-blocks-service aces)—Kinze Martinson x-8-2, Courtney Thompson (11 digs), Emma Arstein x-x-2, Lynnsey Slaubaugh 22-0-0, Aspen Selvig (19 assists)

Harvey-Wells County (kills-blocks-service aces)—Rylee Heil 3-1-6, Karlie Dockter 18-1-3 (22 digs), April Hagemeister (31 assists), Kari Wolfe 13-3-1 (23 digs), Jaye Fike 8-0-1, McKayla Jones 4-3-0, Andrea Buechler 0-0-2

Rugby 25-25-25,

Drake 20-17-20

Drake (kills-blocks-service aces)—Kailey Lemer 8-2-0, Samantha Martin 4-0-3, Bobbie Jo Kuntz (13 assists).

Rugby (kills-blocks-service aces)—Maria Blessum 15-0-9, Jacque Blessum 8-0-0, Abby Volk (11 assists)

Win-E-Mac 25-25-25,

Climax-Fisher 20-16-13

Win-E-Mac (kills-blocks-service aces)—Kylie Stuhaug (13 assists), Maci Hamre (16 assists),

Olivia Simonson 14-2-0, Alayna Espeseth 12-0-3

Climax-Fisher (kills-blocks-service aces)—Maddy Nesvig 0-0-1 (4 assists), Mikayla Vasek (13 assists), Abbie Altepeter 6-1-0, Megan Grove 6-3-0, Christina Cakebread 6-3-0

B-G-MR 25-25-23-25,

LOW 16-22-25-20

Lake of the Woods (kills-blocks-service aces)—Jordan Sonstegard 6-4-4, Kierra Krause (22 assists), Sonia Stimpfl 10-6-0, Tessa Solo 8-0-5

Badger-Greenbush-Middle River (kills-blocks-service aces)—Emmie Jacobson 6-2-0,

Carly Mekash 11-1-2 , Maddi Janicke 5-0-0, Alyssa Kilen 0-0-2 (19 assists), Kjerstie Lieberg (8 assists)

Ada-Borup 25-25-25,

Mahnomen 8-12-15

Ada-Borup (kills-blocks-service aces)—Brooklyn Erickson 7-x-x, Kora Kritzberger 10-x-x, Zoe Johnson (13 assists)

Mahnomen (kills-blocks-service aces)—Lindsey Thompson 5-0-0, Maggie Hedstrom 5-x-x, Sydney Clark 2-0-0 (12 assists), Abby Large 2-0-0

Fertile-Beltrami 25-25-25,

Norman County West 7-9-2

Norman Co. West (kills-blocks-service aces)—N/A

Fertile-Beltrami (kills-blocks-service aces)—Shelby Dunbar 3-x-11, Bailey Mulcahy 8-1-11, Jaden Christianson 15-2-2

Kittson Co. Central 25-25-25,

Northern Freeze 11-18-10

Northern Freeze (kills-blocks-service aces)—Alyssa Audette (5 assists), Keylee Dahl 5-x-x (1 assists), Lexi Halvorson 2-x-x, Brita Swenson 2-1-x, Samantha Krohn 3-3-1

Kittson County Central (kills-blocks-service aces)—Lexi Turn 7-1-5 (21 assists), Madyson Hennen x-x-2, Sydney Docken 3-x-1, Marlee Turn 8-1-3, Kasey Soliah 4-3-x, Sophie Klegstad 2-1-1, Tea Jerome 2-x-x

Stephen-Argyle 25-25-25,

Warren-A-O 15-20-20

Warren-Alvarado-Oslo (kills-blocks-service aces)—Sydney Olson 11-2-2,

Josie Chapman 7-0-0, Holly Steer 5-2-0, Teaira Chandler 2-0-2 (18 assists)

Stephen-Argyle (kills-blocks-service aces)—Abigail McGlynn 18-0-4, Savannah Riopelle 1-0-2 (28 assists), Jules Efta 4-0-0, Autumn Thompson 9-0-0, Abbey Johnson 5-0-1, Deborah Haugen 3-1-1

Roseau 25-25-25,

Warroad 15-23-13

Warroad (kills-blocks-service aces)—Marlie Johnston (13 assists), Madison Oelkers 6-x-x, Kaitlyn Kotlowski 10-x-2, Grace Eichenberger 7-x-x, Tiffani Foster x-x-5, Caitlin Culleton (10 assists)

Roseau (kills-blocks-service aces)—Kacie Borowicz x-x-1 (11 digs), Kiley Borowicz 17-1-3 (13 assists), Lyvia Moser x-x-4 (18 assists), Victoria Johnson 15-4-1 (5 digs)

Red Lake CC 25-25-24-25

Red Lake Falls 17-16-26-22

Red Lake County Central (kills-blocks-service aces)—Ashley Longtin 13-0-2, Kelsey Sirjord 16-0-0, Julia Bernstein 11-0-3, Sydnie Gunderson 4-0-0, Calyssa Eskeli 1-0-2 (13 assists), Megan Berberich 0-0-1 (14 assists)

Red Lake Falls (kills-blocks-service aces)—Emma Duden 5-0-1, Megan LaCrosse 9-3-2 (17 assists), Josie Huot 5-0-1, ShyAnn Lason 1-0-2, Makenzie Williams 3-0-1, Madison Desrosier 0-0-4, Malanna Boutain 12-2-0, Brooke Knott 1-0-0, Jozi Halvorson 0-0-1

Cross country

6

Larimore Invitational

In Larimore, N.D., Monday

Girls team totals

Hatton-Northwood-Thompson 42, Rugby 65, Valley City 111, Grafton 121, Carrington 123, Surrey 183, Pembina County North 206, Langdon 210, Larimore 253, Rolla 281, Warwick 301, Griggs County Central 310

Top 10 individuals

1. Amanda Jarrett, Car, 20:19; 2. Ashley Neumiller, Car, 20:36; 3. Mackenzie Holkesvig, H-N-T, 20:37; 4. Grace Bachmeier, Sur, 21:07; 5. Kennedi Soine, H-N-T, 21:16; 6. Lana Krack, H-N-T, 21:21; 7. Amy Horter, Graf, 21:37; 8. Ellie Duchscherer, Rug, 21:42; 9. Karsyn Hager, Rug, 21:50; 10. Carlee Sieben, Graf, 21:55

Boys team totals

Rugby 25, Hatton-Northwood-Thompson 115, Pembina County North 135, Carrington 136, Four Winds-Minnewaukan 150, Griggs County Central 155, Langdon 175, Grafton 207, Warwick 228, Valley City 241, Larimore 305, Rolla 467

Top 10 individuals

1. Peyton Smith, Car, 17.31; 2. Dawson Schepp, Rug, 17:49; 3. Brett O'Connell, Rug, 17:59; 4. Kadin Neppl, Rug, 18:15; 5. Ethan Brown, GCC, 18:22; 6. Jacob Hendrickson, H-N-T, 18:42; 7. Riley Zachmeier, Rug, 18:44; 8. Hunter Denault, PCN, 18:50; 9. Gabe Clements, Rug, 18:52; 10. Jaylen LaRock, FW-M, 19:07

Boys tennis

6

N.D. East Region

dual tournament

In Grand Forks, Thursday

Quarterfinals, 10 a.m.—GF Red River (No. 1 seed, 9-0) vs. West Fargo (No. 9, 3-12); West Fargo Sheyenne (No. 4, 12-4) vs. Fargo Shanley (No. 5, 6-5); Fargo South (No. 2, 10-2) vs. Fargo Davies (No. 7, 5-8); GF Central (No. 3, 7-2) vs. Fargo North (No. 6, 4-8)

Second round, 45 minutes after conclusion of quarterfinals

Championship and loser-out, state-qualifier duals, 4:30 p.m.