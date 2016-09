Tuesday's scoreboard

West Fargo Sheyenne 9, Fargo Davies 0

GF Red River 6,

GF Central 3

Singles

1.Kaden Johnson, RR, over James Votava 2-6, 6-4, 6-4; 2. Gary Wu, GFC, over Prem Thakker 6-0, 7-5; 3. Kyle Stauss, GFC, over Simon Murphy 6-3, 6-4; 4. Noah Cieklinski, GFC, over Gavin Loscheider 7-6(8-6), 3-6, 7-5; 5. Jack Lindgren, RR, over Gunnar Gibbs 2-6, 7-5, 6-2; 6. Stefan Curic, RR, over Logan Sandberg 6-0, 6-4

Doubles

1.Johnson-Jake Kuhlman, RR, over Votava-Wu 4-6, 6-1, 6-1; 2. Thakker-Danny Pierce, RR, over Cieklinski-Stauss 6-3, 7-6(7-5); 3. Murphy-Lindgren, RR, over Rakeem Wright-Cole Spicer 6-3, 7-5

Girls tennis

6

Tuesday's results

Park Rapids 5,

EGF Senior High 2

Singles

1. Julia Smith, PR, over Emma Dietrich 6-2, 6-0; 2. Natalie Kinkel, PR, over Jenna Dietrich 3-6, 6-4, 10-4; 3. Maggie Dietrich, EGF, over Tori Hilmanowski 6-4, 6-4; 4. Abby Morns, PR, over Bailey McMahon 6-2, 6-0

Doubles

1. Drew Hilmanowski/Haley MacPherson, PR, over Geena Boyum/Tessa Birkholz 6-2, 6-0; 2. Kayla Partlow/McKenna Aitchison, EGF, over Olivia Wallace/Gracie Eisuchens 6-4, 2-6, 10-6; 3. Chloe Johnson/Jada Renneberg, PR, over Gracie Coulter/Delaney Aaker 6-1, 6-3

Thief River Falls 6,

EGF Senior High 1

Singles

1. Callie Fagerstrom, TRF, over Jenna Dietrich 6-0, 6-1; 2. Karrayn Leake, TRF, over Bailey McMahon 6-1, 6-2; 3. Breanna Wienin, TRF, over Kayla Partlow 6-3, 6-0; 4. Jill Safranski, TRF, over Geena Boyum 6-0, 6-3

Doubles

1. Kora Torkelson/Khloe Lund, TRF, over Emma Dietrich/Maggie Dietrich 6-3, 6-4; 2. Tessa Birkholz/Delaney Aaker, EGF, over Hailey Krick/Brandi Hannon 6-4, 1-6, 10-8; 3. Katie Molstad/Alanis Ruppercht, TRF, over McKenna Aitchison/Gracie Coulter 3-6, 6-2, 10-3

Girls soccer

6

Tuesday's results

Detroit Lakes 5, Crookston 0

EGF Senior High 6,

Walker-H-A 2

First half—1. EGF, Cora Jordheim (Brooke Filipi) 9:20; 2. EGF, Sara Hulteng (Brenna Monda) 15:50; 3. WHA, Serena Aletto 27:30

Second half—4. EGF, Grace Beck (Grace Kronlund) 43:15; 5. EGF, Sydney Hjelle 48:50; 6. EGF, Hulteng (Macy Skyberg) 63:10; 7. EGF, Chloe Torgerson 68:30; 8. WHA, Ari McCormack (pk) 75:00

Goalie saves—EGF: McKenzie Whalen 4; WHA: Alexa Kennedy 12

Boys soccer

6

Tuesday's results

Crookston 1, Detroit Lakes 0

West Fargo 3, Fargo Davies 2

Fargo Shanley 6, Fargo North 0

EGF Senior High 6,

Walker-H-Akeley 1

First half—1. EGF, Abdimalik Yousif (Conner Tice) 9:00; 2. EGF, Austin Clifton (A. Yousif) 20:00; 3. EGF, Mohammed Barkadleh (Parker Anderson) 29:00; 4. EGF, Edmond Jones (Anderson) 31:00

Second half—5: EGF, A. Yousif (Clifton) 45:00; 6. EGF, Mohammed Yousif (pk) 53:00; 7. WHA, Jensen Rice (Brady Ginos) 66:00

Goalie saves—EGF: Blake Felch 5; WHA: Shea Alto 15

Fargo South 2,

GF Central 0

First half—1. FS, Abdalazizi Lubungo (Abraham Snetter) 10:00; 2. Lubungo 30:00

Goalie saves—GFC: Jackson Carr 9; FS: Samuel O'Keefe 3

GF Red River 1,

WF Sheyenne 1

First half—1. RR, Luke LaMoine (Alex Carpenter) 21:00

Second half—2. WFS, Hussein Mohamed 40:20

Goalie saves—WFS: Zachary Douglas 3; RR: Blaiz Halverson 4

Cross country

6

Bagley Invitational

In Bagley, Minn., Tuesday

Girls team totals

Pelican Rapids 53, Pequot Lakes 84, United North Central 88, EGF Senior High 102, Dilworth-G-F 146, Warroad 160, Thief River Falls 191, International Falls 199, Roseau 228, Wadena-Deer Creek 229, Perham 247, Crosby-Ironton 268, Pine River-Backus 304

Top 10 individuals

1.Lydia Kantonen, Park Rapids, 19:23.6; 2. Jerzie Finstad, TRF, 19:38.9; 3. Annika Aho, UNC, 19:46.4; 4. Katherine Geist, Crookston, 20:11.4; 5. Lexi Erickson, IF, 20:22.0; 6. Lily Peterson, Lake Park-Audubon, 20:28.9; 7. Grace McGuire, PL, 20:29.9; 8. Sunshine Langworthy, PL, 20:31.7; 9. Tianna Wald, PR, 20:47.4; 10. Abby Syverson, PR, 21:00.3

EGF Senior High scorers

13. Marin Garrett 21:05.4; 15. McKenna Langerud 21:06.5; 25. McKenna Garrett 22:06.9; 26. Kassidy Allard 22:08.4; 44. Quincie Floden 23:19.8

Boys team totals

Pequot Lakes 38, Ada-Borup/Norman Co. West 93, Dilworth-G-F 96, International Falls 152, Crosby-Ironton 157, Hawley/UH 188, Thief River Falls 201, Wadena-Deer Creek 230, United North Central 235, Roseau 247, Pine River-Backus 251, Park Rapids 263, Perham 312, Warroad 328, Lake Park-Audubon 382, Bagley-Fosston 392

Top 10 individuals

1. Christian Sterton, A-B/NCW, 16:54.3; 2. Tony Fitzer, PL, 17:01.8; 3. Dan Wilson, DGF, 17:15.5; 4. Reid Pierzinski, PL, 17:22.8; 5. Jacob Tschida, PL, 17:26.4; 6. Ben Andringa, Crookston, 17:33.0; 7. Linaes Whiting, Bemidji, 17:41.4; 8. Brett Erickson, Ros, 17:41.5; 9. Cole Nowacki, EGF Senior High, 17:43.3; 10. Sam Hodgson, Bemidji, 17:48.8

Harvey Hope Invitational

In Langdon, N.D., Monday

Girls team totals

Grafton 47, Devils Lake 65, Turtle Mountain 77, Langdon-Edmore-Munich 89, Pembina County North 109, Dunseith 132, Warwick 135, Rolla 138

Top 10 individuals

1. Ramsey Brown, DL, 21.40; 2. Amy Horter, Graf, 21.41; 3. Carlee Sieben, Graf, 21.43; 4. Jessica Mertens, DL, 21.59; 5. Madison Gapp, LEM, 22.13; 6. Jordan Jensen, PCN, 22.46; 7. Tambraye Trottier, TM, 22.49; 8. Destiny Dominguez, Graf, 23.29; 9. Falyn Farris, TM, 24.07; 10. Alexis Heidler, PCN, 24.11

Boys team totals

Four Winds-Minnewaukan 63, Pembina County North 76, Grafton 82, Devils Lake 86, Langdon-Edmore-Munich 119, Warwick 156, Turtle Mountain 170, Dunseith 229, North Star 244

Top 10 individuals

1. Jacob Jensen, TM, 17.50; 2. Hunter Denault, PCN, 18.50; 3. Jaylen Larock, FWM, 19.15; 4. Jay Garcia, FWM, 19.18; 5. Josh Vogsland, Graf, 19.35; 6. Wyatt Gage, LEM, 19.39; 7. Tommy Kern, Graf, 19.50; 8. Ian Tjelta, DL, 19.51; 9. Jacob Kram, LAM, 19.58; 10. Clay LaRocque, TM, 20.06

Prep volleyball

6

Tuesday's results

Win-E-Mac over Bagley 25-14, 25-13, 25-13

Lake Park-Audubon over Norman Co. West 25-12, 25-22, 25-9

Dilworth-G-F over Hawley 25-15, 25-16, 25-14

Roseau over Bemidji 3-0

Carrington over LaMoure 25-23, 25-13, 25-22

West Fargo Sheyenne over Devils Lake 25-15, 25-10, 25-18

Fargo Shanley over Fargo South 25-11, 25-19, 25-16

Wahpeton, 25-25-28,

GF Central 19-20-26

GF Central (kills-blocks-service aces)—Heather Barth (8 assists), Taylor Berry 1-0-1 (18 digs), Chloe Woinarowicz 5-x-x, Taylor White 3-2-3, Sadie McGee 5-x-x (10 assists, 6 digs), Shayla Ouellete 2-2-x, Korri Gust 5-x-4 (10 digs), Ashley Bratvold 4-x-x

Wahpeton (kills-blocks-service aces)—Maddie Krause (31 assists, 12 digs), Rheaghn Gripentrog 7-x-x, Tylee Irwin 16-1-x

Fargo Davies 25-16-25-26,

GF Red River 19-25-20-24

GF Red River (kills-blocks-service aces)—Maddie Anderson 14-0-1, Kendra Bohm 6-1-0, Alexis Brown 7-0-0, Maddie Johnson (51 digs), Sarah Lancaster 0-0-2, Hanna Schreiner 8-1-0, Maggie Steffen 15-1-2 (29 digs)

Fargo Davies (kills-blocks-service aces)—Winnie Selekwa 6-1-0, Kenzee Langlie (33 assists), Kylee Bergantine 10-3-1, McKenna Mikkelsen (39 digs), Elise Schumacher 13-0-0

Sacred Heart 25-25-25,

Red Lake Co. Central 13-14-14

Sacred Heart (kills-blocks-service aces)—Maddi Mitzel 12-0-2, Jessica Remer 12-2-2, Kaitlyn Rudolph 11-3-0, Ivy Edwards 5-0-0, Molly Hanson 0-0-5 (31 assists)

Red Lake Co. Central (kills-blocks-service aces)—Ashley Longtin 5-0-1, Kelsey Sirjord 5-0-0, Sydnie Gunderson 4-0-0, Calyssa Eskeli (8 assists), Megan Berberich (8 assists)

North Star 25-25-25,

Park River/F-L 15-23-19

North Star (kills-blocks-service aces)—Kellie Jo Huschle 7-1-2, Peyton Halverson 4-0-0, Madison Borstad 0-0-0 (35 assists), Macey Kvilvang 12-2-0, Stephanie Miller 3-0-2, Gabbie Miller 18-0-1 (10 digs)

Park River/Fordville-Lankin (kills-blocks-service aces)—Bailey Beneda 7-0-1, Elaina Swartz 2-0-2 (18 digs), Jenna Zavalney 3-0-0 (23 assists, 11 digs), Gretchen Brummond 6-1-0, Taylor Dalbey 8-1-4

Thompson, 25-25-25,

Midway-Minto, 13-15-6

Midway-Minto (kills-blocks-service aces)—Jamye McMillian 3-x-x, Lydia Severson (3 assists), Sara Goodoien 1-1-1-, Morgan Hovde (23 digs)

Thompson (kills-blocks-service aces)—Summer Brown 0-0-1 (6 assists), Caroline Nistler 2-x-3 (7 digs), Allie Ivesdal 6-x-x (5 assists), Isatu Shirek 4-x-x (4 digs), K. Sorby (9 assists), Taylor Zak 6-2-4 (7 digs), Kailen Dolleslager 8-2-1 (6 digs)

North Border 25-25-25,

Hatton-Northwood 13-12-18

Hatton-Northwood (kills-blocks-service aces)—Morgan Vaagene 1-0-1, Grace Fladeland 3-0-0, Elizabeth Ostlie 4-0-0, Maria Sebekow 6-0-0, Kayla Twete 0-0-2, Emily Carlson 2-0-0, Brittany Klevberg 5-1-1, Ashley Erickson 2-1-2 (19 assists)

North Border (kills-blocks-service aces)—Haylee Christianson 1-0-3, Taylor Thompson 5-3-0, Hannah Johnson 13-0-0, Natalie Carignan (24 assists), Jaidyn Volk 6-0-2

Finley-Sharon/H-P 25-25-25,

Four Winds-Minn. 6-6-7

Four Winds-Minnewaukan (kills-blocks-service aces)—Latasha Bellile 1-0-0, Skyla Cavanaugh 2-0-0, Dominique Brien 1-0-0, Myona Dauphinais 0-0-0 (2 assists)

Finley-Sharon/Hope-Page (kills-blocks-service aces)—Cierra Jacobson 8-0-2, Maddy Christian 7-2-6, Rian Richards 6-0-0, Jana Mehus 6-0-0 (23 assists), Mikayla Koenig 5-0-0, Zoie Breckheimer 0-0-2 (12 digs).

Barnes Co. North 25-21-25-25,

Griggs Co. Central 23-25-22-19

Barnes County North—n/a

Griggs County Central (kills-blocks-service aces)—Daphne Kenninger 5-0-2 (14 digs), Ella Stokka 4-1-4, Kayce Saxberg 6-0-0, Cortney Hornung (20 assists), Alicia Larsgaard 9-3-3

Cavalier 25-25-25,

Lakota 23-20-16

Cavalier (kills-blocks-service aces)—Haydee Krieg 4-4-1, Clarissa Hartz 4-x1, Jayden Erlendson 4-x-x, Peyton LeTexier (7 assists, 5 digs), Taylor O'Hara (5 digs)

Lakota (kills-blocks-service aces)—Breanne Schmidt 8-1-7 (4 digs), Brooke Aronson 4, Alexandra Anderson (8 assists), Allison Halvorson 0-0-2 , Stephanie Bartlett 3-3

Langdon-E-M 25-25-25,

Benson County 15-11-7

Benson County (kills-blocks-service aces)—Camee Wangler 1-0-1 (5 assists), Danielle Schwanke 9-0-1 (12 digs), Erin Jorgenson 2-0-0, Kaylee Lybeck 1-1-1

Langdon-Edmore-Munich (kills-blocks-service aces)—Rachel Hill 0-1-0 (34 assists), Madison Pritchard 2-0-3, Jordyn Worley 4-0-2 (11 digs), Arynn Crockett 4-0-0, Madi Hart 15-0-5, Callie Ronningen 14-1-7

Dunseith 28-21-25-14-15,

St. John 26-25-23-25-12

Dunseith (kills-blocks-service aces)—McKenzie St. Claire 9-x-x, Sabyl Hunt 16-x-x, Shannon Smith x-x-7, Hailey Davis x-x-6 (20 assists)

St. John (kills-blocks-service aces)—Mhaddie Poitra 12-x-x, Justice Grant 3-x-5 (18 assists), Jaelyn Braunberger x-x-12

Harvey-WC 22-26-25-25-15,

Washburn 25-28-15-11-11

Washburn (kills-blocks-service aces)—Latasha Bellile 1-0-0, Skyla Cavanaugh 2-0-0, Dominique Brien 1-0-0, Myona Dauphinais 0-0-0 (2 assists)

Harvey-Wells County (kills-blocks-service aces)—Cierra Jacobson 8-0-2, Maddy Christian 7-2-6, Rian Richards 6-0-0, Jana Mehus 6-0-0 (23 assists), Mikayla Koenig 5-0-0, Zoie Breckheimer 0-0-2 (12 digs).

Rugby 25-17-25-25,

TGU 17-25-19-22

Rugby (kills-blocks-service aces)—Sara Stier 16-x-x, Maria Blessum 14-x-x, Alissa Volk x-x-4 (17 assists), Abby Volk x-x-3 (22 assists), Jacque x-4-x, Madison Uhlenkamp x-x-4

TGU (kills-blocks-service aces)—Angie Anderson 18-4-4, Jaydyn Brummond 10-3-x, Joslyn Wells x-x-3, Pru Bray (25 assists)

Stephen-Argyle 25-25-25,

Kittson CC 23-20-22

Kittson County Central (kills-blocks-service aces)—Lexi Turn 2-1-0 (28 assists), Madyson Hennen 0-0-3, Kiley Whitlock 6-1-0, Sydney Docken 2-0-1, Marlee Turn 7-1-1, Kasey Soliah 6-3-0, Sophie Klegstad 4-1-0, Tea Jerome 4-0-0

Stephen-Argyle (kills-blocks-service aces)—Abigail McGlynn 25-1-0 (10 digs), Savannah Riopelle 3-0-0 (15 assists), Maddie Weberg 0-0-0 (31 digs), Jules Efta 2-0-1 (25 assists), Autumn Thompson 9-0-0, Abbey Johnson 3-4-0

Badger-G-MR 25-25-25,

Warroad 18-15-12

Badger-Greenbush-Middle River (kills-blocks-service aces)—Carly Mekash 11-0-0, Brenna Dallager 13-0-0, Alyssa Kilen 0-0-2 (21 assists), Kjerstie Lieberg 8-0-0 (17 assists)

Warroad (kills-blocks-service aces)—Maddi Fish 6-3-1, Marlie Johnston (10 assists), Kaitlyn Kotlowski 7-12-0, Tiffani Foster 6-0-0, Caitlin Culleton 0-0-1 (8 assists)

Thief River Falls 25-25-25,

Red Lake Falls 16-20-21

Thief River Falls (kills-blocks-service aces)—Kendra Wiggs 2-0-4, Jennica Leier 8-0-0,

Claire Mattson 0-0-4 (12 assists), Maddie Stewart 6-0-3, Tiahna Nicholson 0-1-0

Red Lake Falls (kills-blocks-service aces)—Emma Duden 3-0-0, Megan LaCrosse 4-1-1 (5 assists), Madison Derosier 0-0-1 (5 assists), Malanna Boutain 5-0-0, Brooke Knott 3-0-0

Fosston 25-25-25,

Climax-Fisher 17-19-18

Climax-Fisher (kills-blocks-service aces)—Megan Grove 6-x-x, Christina Cakebread 6-x -x, Abbie Altepeter x-x-3, Mikayla Vasek x-x-2 (20 assists)

Fosston (kills-blocks-service aces)—Kalli Schmidt 7-x-x, Emily Curman 12-x-4, Lillie Manecke 7-x-x, Jordyn Manecke x-x-3, Haley Swanson 28 assists

Fertile-Beltrami 25-25-25,

Mahnomen 10-14-14

Mahnomen (kills-blocks-service aces)—Larissa Schoenborn (7 assists), Maggie Hedstrom 7-1-1, Abby Large 5-0-0

Fertile-Beltrami (kills-blocks-service aces)—Shelby Dunbar 6-1-2, Megan Bryn 0-0-1,15 assists), Lauren Harstad 0-0-1 (8 assists), Bailey Mulcahy 5-0-1, Jaden Christianson 14-2-3

Northern Freeze 18-25-25-25,

Warren-A-O 25-17-22-18

Northern Freeze (kills-blocks-service aces)—Jaelyn Spilde 4-0-4 (24 assists), Keylee Dahl 9-2-0, Lexi Halvorson 6-0-1, Samantha Krohn 11-2-1

Warren-Alvarado-Oslo (kills-blocks-service aces)—Sydney Olson 13-1-2, Josie Chapman 11-0-0, Faith Porter 4-1-3, Teaira Chandler 0-0-4 (27 assists)

Park Rapids 25-25-25,

Crookston 21-16-20

Crookston (kills-blocks-service aces)—Kennedy Cwikla 10-x-x, Jenna Porter 5-x-x, Macy Strem x-x-3 (18 assists), Teagan Carlstrom (17 digs)

Park Rapids (kills-blocks-service aces)—Jaiden McCollum 13-1-1, Kamree Carlson 10-x-x, Emily Dean x-1-1, Kennedy Carlson (35 assists)

College volleyball

6

Tuesday's result

Minn.-Crookston over Bemidji State 25-20, 28-26, 25-13

College soccer

6

Tuesday's result

N.D. State 7, Jamestown 0