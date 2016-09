TUESDAY'S LOCAL SCOREBOARD

Roseau 25-25-25,

Senior High 9-12-19

Roseau (kills-blocks-service aces)—Erin Leverington 5-0-2, Kacie Borowicz 5-1-6,

Kiley Borowicz 12-0-1 (15 assists), Lyvia Moser (18 assists), Victoria Johnson 16-4-1

EGF Senior High (kills-blocks-service aces)—Natalie Carlstrom 3-1-0, Kayla Nelson 3-0-0 (15 assists), Livia Pesch 5-2-0, Haylie Carlstrom 8-0-0, Lauren Hedlund 3-1-0

West Fargo Sheyenne 25-25-25,

GF Central 8-15-18

GF Central (kills-blocks-service aces)—Chloe Woinarowicz (6 assists), Taylor White 0-1-0, Sadie McGee 6-1-0, Shayla Ouellete 0-1-0, Korri Gust 5-0-0 (13 digs), Bailey Jaeger 3-0-0

West Fargo Sheyenne (kills-blocks-service aces)—Albi Blanche (23 digs), Kalli Hegerle 7-0-1, Andie Asp 8-1-0, Brooke Prochaska (20 assists)

GF Red River 25-25-25,

Fargo South 6-17-20

Fargo South (kills-blocks-service aces)—Maya Krause 2-0-0, Anna Brakke 2-0-0 (10 digs), Claire Johnson (4 assists)

GF Red River (kills-blocks-service aces)—Maddie Anderson 6-0-0, Kendra Bohm 7-3-1, Alexis Brown 7-0-0, Maddie Johnson 1-0-1 (17 digs), Ella Paul 1-0-0, Lexi Robson 2-0-3 (24 assists), Hanna Schreiner 9-1-0, Maggie Steffen 11-0-7

Valley City 25-25-23-25,

Devils Lake 17-18-25-23

Valley City (kills-blocks-service aces)—Macy Olstad 9-2-3, Reagan Ingstad x-x-3 (30 assists), Mackenzie Pederson 9-2-x, McKenna Taylor 10-x-x, Maren Gullickson x-3-x, Kacee White x-x-3 (25 digs)

Devils Lake (kills-blocks-service aces)—Jacinda Schell (8 digs), Kyleigh Toso 9-6-x, Mattisyn Barendt 6-2-x, Jenna Windjue x-x-4 (13 assists), Averi Ziegler x-2-x

Drayton/Valley-Edinburg 25-25-25

Hatton-Northwood 16-12-15

Hatton-Northwood (kills-blocks-service aces)—Grace Fladeland 3-1-0, Elizabeth Ostlie 2-0-2, Emily Carlson 0-3-0, Brittany Klevberg 10-1-0, Ashley Erickson 1-0-2 (11 assists)

Drayton/Valley-Edinburg (kill-blocks-service aces)—Hailey Jackson 4-2-1 (16 digs), Sierra Jenson 6-0-3, Laiken Larson 11-1-0, Emily Swanson 5-1-1 (17 assists), Taylor Reilly 9-9-0

Finley-Sharon/H-P 25-25-25,

Griggs Co. Central 11-23-20

Finley-Sharon/Hope-Page (kills-blocks-service aces)—Macey Satrom 0-0-2, Madison Christian 9-4-1, Cierra Jacobson 8-1-2, Dacotah Bergstrom 7-0-0, Mikayla Koenig 3-0-0, Jana Mehus 2-1-1 (20 assists)

Griggs County Central (kills-blocks-service aces)—Daphne Kenninger 4-0-0, Ella Stokka 2-1-0, Emmee Gronneberg 0-0-0 (16 digs), Kayce Saxberg 6-0-1, Cortney Hornung 0-0-1 (19 assists), Alicia Larsgaard 10-1-0

Thompson 25-25-25,

Grafton 21-22-23

Thompson (kills-blocks-service aces)—Allie Ivesdal 3-2-0 (16 assists), Isatu Shirek 5-0-0, Taylor Zak 9-1-2, Kallen Dolleslager 10-0-2 (17 digs)

Grafton (kills-blocks-service aces)—Paige Rudnik 6-1-1, Anna Thompson 7-2-1, Fayqua El-Sarraf 4-0-0, Adriana Lee 5-0-0, Sydney Carignan 1-0-0 (9 assists)

Park River/F-L 25-25-25,

Larimore 10-13-16

Larimore (kills-blocks-service aces)—Haley Verkuehlen 5-0-0, Jenna Johnson (5 assists), Ivy Daws 0-0-1, Sloan Smith 4-0-0

Park River/Fordville-Lankin (kills-blocks-service aces)—Josephine Markusen 0-0-3, Bailey Beneda 7-0-1, Elaina Swartz 0-1-0, Jenna Zavalney (24 assists), Gretchen Brummond 8-0-0, Taylor Dalbey 9-3-4

Dakota Prairie 26-25-14-14-15

Midway-Minto 24-20-25-25-9

Dakota Prairie (kills-blocks-service aces)—Emma Poehls (22 assists), Ashley Quam 8-0-2, Shaye Frederick 3-3-1, Kaitlyn Myrum 4-0-1, Paige Haakenson 9-0-3

Midway-Minto (kills-blocks-service aces)—Jamye McMillian 12-0-7, Lydia Severson 2-0-3 (19 assists), Elijah DePyper 0-0-4, Olivia Wasylow 5-4-0, Jamie Thorvilson (14 assists)

Harvey-WC 25-25-23-25,

St. John 19-20-25-20

St. John (kills-blocks-service aces)—Taitum Pearson 0-0-1, Jorja Allery (31 digs), Jocelyn Braunberger 11-0-1, Kirstien Fleetwood 4-3-0, Mhaddie Poitra 16-0-1, Justice Grant 1-0-0 (28 assists), Abby Anderson 0-2-0

Harvey-Wells County (kills-blocks-service aces)—Rylee Heil 10-1-0, Karlie Dockter 9-0-1, April Hagemeister 5-0-1 (35 assists), Kari Wolfe 11-0-4 (17 digs), Jaye Fike 4-0-4 (17 digs), McKenzie Alveshere 2-3-4

Westhope 25-25-25,

Rolla 22-21-11

Westhope (kills-blocks-service aces)—(Mayre Brodahl 16 assists), Abbie Jiles x-x-3, Abbie Jiles 5-x-3, Harley Blada 5-x-x

Rolla (kills-blocks-service aces)—Sami Nordmark 5-0-3, Keana Cahill 3-0-0, Jacie Parisien (10 assists)

Goodridge-Grygla 25-25-25,

Clearbrook-Gonvick 17-16-7

Goodridge-Grygla (kills-blocks-service aces)—Hannah Dietsch 0-0-4 (26 assists), Karlee Johnson 13-0-0 (10 digs), Alaina Monson 0-0-5, Maci Bakken 0-1-6, Ashlyn Henrickson 5-0-0, Trystan Jelle 7-0-0 Brooke Anderson 8-1-0

Clearbrook-Gonvick (kills-blocks-service aces)—Brynn Hetland 2-0-1, Darby Riley 0-1-0, Jasmin Molden 0-0-1, Alison Johnson 0-3-0 (4 assist), Liz Bodensteiner 2-12-0, Cami Johnson 0-6-0, Madelynne Faldet 2-3-0

Thief River Falls 25-25-25,

Crookston 16-13-19

Thief River Falls (kills-blocks-service aces)—Kylea Praska (22 digs), Kendra Wiggs 3-0-2, Jennica Leier 10-4-0, Janaka Erickson 5-0-2, Tiahna Nicholson 5-0-0

Crookston (kills-blocks-service aces)—Macy Strem 0-1-4 (10 assists), Jenna Porter 3-0-0, Teagen Carlstrom (13 digs), Rachel Hefta 3-1-0, Katelyn Wagner 0-1-0

Fosston 25-25-25,

Park Christian 18-15-16

Park Christian (kills-blocks-service aces)—Ingrid Swanson 5-0-4, Niisa Hoiberg 3-0-3, Taryn Nellermoe (10 assists)

Fosston (kills-blocks-service aces)—Taylor Kroening x-x-4, Emily Curfman 13-x-x, Kalli Schmidt 7-x-x, Haley Swanson (34 assists)

Kittson Co. Cent. 25-25-25,

Warren-Alv-Oslo 14-12-11

Warren-Alvarado-Oslo (kills-blocks-service aces)—Sydney Olson 8-1-0, Holly Steer 5-1-1, Faith Porter 3-1-1, Teairra Chaudler (15 assists)

Kittson County Central (kills-blocks-service aces)—Lexi Turn 2-1-4 (28 assists), Marlee Turn 8-2-3, Kasey Soliah 10-1-3, Kiley Whitlock 3-1-0, Sophie Klegstad 2-0-0, Tea Jerome 6-0-0, Sydney Docken 3-0-1, Cora Kujava 3-0-0

Lake of the Woods 25-25-25,

Warroad 12-19-19

Warroad (kills-blocks-service aces)—n/a

Lake of the Woods (kills-blocks-service aces)—Jordan Sonstegard 7-2-7 (21 digs), Kierra Krause (13 assists), Marissa Johnson 9-0-0, Sonia Stimpfl 6-3-0, Tessa Solo 5-0-3

Lake Park-Audubon 25-25-17-25,

Mahnomen 19-12-25-15

Lake Park-Audubon (kills-blocks-service aces)—Sam Dahlgren 0-0-2 (44 assists), Grace Bowers 0-0-3 (13 digs), Elsa Larson 20-2-0, Rachel Grande 12-0-0

Mahnomen (kills-blocks-service aces)—Lindsey Thompson 6-2-0 (33 digs), Larissa Schoenborn 0-0-1 (9 assists), Sydney Clark 0-0-1 (8 assists), Abby Large 6-0-1 (18 digs)

Norman Co. East/U-H 25-25-25,

Norman Co. West 12-16-12

Norman Co. East/Ulen-Hitterdal (kills-blocks-service aces)—Alexa Mortenson 7-1-4, Mariah Stueness 3-1-4, Brooke Miller 0-1-8, Regan Upsahl 6-0-2, Ryah Upsahl (5 assists), Claire Ellefson (6 assists)

Norman Co. West (kills-blocks-service aces)—n/a

Northern Freeze 21-25-25-23-15,

Red Lake Falls 25-27-15-25-11

Red Lake Falls (kills-blocks-service aces)—Emma Duden 6-0-1, Megan LaCrosse 10-4-4, Makenzie Williams 5-1-0, Madison Derosier 0-0-3 (12 assists)

Northern Freeze (kills-blocks-service aces)—Jaelyn Spilde 0-1-4 (31 assists), Keylee Dahl 10-2-0, Brita Swenson 12-0-0, Samantha Krohn 8-0-0, Brooke Brandon 8-0-1

Boys tennis

6

Tuesday's results

GF Central 5,

Shanley 4

Singles

1. Damian O'Donnell, FS, over James Votava 7-5, 6-2; 2. Ben Traynor, FS, over Gary Wu 0-6, 6-2, 10-4; 3. Kyle Stauss, GFC, over Finnian O'Donnell 7-5, 6-2; 4. Noah Cieklinski, GFC, over Adam Sayler 6-0, 6-1; 5. Michael Sayler, FS, over Gunnar Gibbs 6-4, 6-3; 6. Logan Sandberg, GFC, over Jacob Jelinski 7-5, 6-1

Doubles

1. D. O'Donnell/Traynor, FS, over Votava/Wu 6-0, 3-6, 6-4; 2. Stauss/Cieklinski, GFC, over F. O'Donnell/Jelinski 6-1, 7-5; 3. Rakeem Wright/Cole Spicer, GFC, over M. Sayler/A. Sayler 6-2, 6-3

GF Red River 9

Fargo North 0

Singles

1. Jake Kuhlman, RR, over Ben Swanson 6-0, 6-0; 2. Kaden Johnson, RR, over Ben Laber 6-4, 7-6 (7-2); 3. Prem Thakker, RR, over Michael Hallquist 6-1, 6-1; 4. Simon Murphy, RR, over Mitch Dummer 6-0, 6-3; 5.Gavin Loschider, RR, over Jacob Shelver 6-1, 6-1; 6. Jack Lindgren, RR, over Blake Atkins 6-1, 6-3

Doubles

1. Kuhlman/Johnson, RR, over Swanson/Logan Strand 6-4, 6-1; 2. Murphy/Loscheider, RR, over Laber/Hallquist 6-2, 6-1; 3. Sam Rath/Michael Anderson, RR, over Dummer/Shelver 6-0, 6-2

Girls soccer

6

Tuesday's results

EGF Senior High 8,

Crookston 0

First half—1. EGF, Cynthia Loven 2:20; 2. EGF, Macy Skyberg 5:42; 3. EGF, Cora Jordheim (Sara Hulteng) 17:00; 4. EGF, Brianna Olson (Hulteng) 30:00; 5. EGF, Skyberg (Hulteng) 31:00

Second half—6. EGF, Brynn Hillman 50:00; 7. EGF, Olson 54:00; 8. EGF, Brooke Filipi (Skyberg) 66:00

Goalie saves—EGF: McKenzie Wahlen 2; C: Brita Fagerlund 21

Boys soccer

6

Tuesday's results

Crookston 2, Pelican Rapids 0

Fargo Shanley 4,

GF Red River 0

First half—1. FS, Jake Reinholz 12:00; 2. FS, Reinholz 19:00; 3. FS, Reinholz 33:00; 3. FS, Reinholz 34:00

Goalie saves—RR: Carter Krenelka 9; FS: Jared Fowler 4

GF Central 3,

WF Sheyenne 3

First half—1. WFS, Matthew Tassava 16:00; 2. WFS, Kyle Holoien 25:00

Second half—3. GFC, Bryce Reller (Mason Smith) 52:00; 4. WFS, Leonard Dunor 52:00; 5. GFC, Alan Carlson 57:00; 6. GFC, Brendyn Lafferty (Jackson Carr) 62:00

Goalie saves—GFC: Jackson Carr 6; WFS: Zachary Douglas 5

Girls tennis

6

Tuesday's results

Crookston 6, Moorhead 1

Bemidji 7,

EGF Senior High 0

Singles

1. Abbie Kelm over emma Dietrich 6-0, 6-1; 2. Sam Edlund over Geena Boyom 6-0, 6-1; 3. Shelby Eichstadt over Delaney Aacker 6-1, 6-2; 4. Laura Palmer over mcKenna Aitchison 6-0, 6-0

Doubles

1. Taylor Offerdahl-Olivia Jones over Jenna Dietrich-Kayla Partlow 6-3, 6-0; 2. Caitlin McCullum-Denee Barrett over Bailey McMahan-Maggie Dietrich 6-1, 6-1; 3. Valerie Davis-Hope Puro over Tess Birkholz-Gracie Coulter 6-1, 6-4

Detroit Lakes 4,

EGF Senior High 3

Singles

1. Emma Dietrich, EGF, over Grace Kinney 6-4, 7-6(9-7); 2. Jenna Dietrich, EGF, over Shelby Busker 6-3, 6-3; 3. MaKenna Duncan, DL, over Maggie Dietrich 3-6, 6-4, 10-8; 4. Brina Smith, DL, over Kayla Partlow 6-3, 6-1

Doubles

1. Emily Skjonsberg-Brea Smith, DL, over Bailey McMahon-Delany Aaker 2-6, 6-3, 10-6; 2. Genna Boyom-McKenna Aitchison, EGF, over Mary Nelmark-Josey Allan 6-4, 4-6, 10-5; 3. Livi Hanninen-Kenzie Braukmann, DL, Tessa Birkholz-Gracie Coulter 6-1, 6-4

Girls swimming

6

GF Central quad

At GF Central, Tuesday

Team totals

Fargo Shanley 165, Wahpeton 15; GF Red River 121, Wahpeton 30; Fargo Shanley 92, GF Red River 91; GF Central 132, Wahpeton 24; GF Central 99, Fargo Shanley 87; GF Central 100, GF Red River 75

Winners & GF top-3 placers

200 medley relay—1. GF Red River (Liddy Ohe, Kaitlin Watson, Lauryn MacLeod, Jordyn Danielson) 2:00.25; 3. GF Central

200 freestyle—1. MacLeod, RR, 2:10.33; 2. Emily Grosz, GFC, 2:12.78; 3. Elise Johnson, RR, 2:18.04

200 IM—1. Ellie Pulkrabek, GFC, 2:27.34; 2. Danielson, RR, 2:30.41; 3. Lexie Pulkrabek, GFC, 2:36.59

50 freestyle—1. Alexis Ljunggren, GFC, 25.94; 2. Ohe, RR, 28.09; 3. Watson, RR, 28.49

1 mtr diving—1. Peyton Eckman, FS, 198.30; 2. Abbie Hoffman, GFC, 189.65

100 butterfly—1. Watson, RR, 1:11.75; 2. Zoie Frattin, GFC, 1:12.91; 3. Hana Nilles, GFC, 1:13.13

100 freestyle—1. E. Pulkrabek, GFC, 59.75; 2. Ohe, RR, 1:00.96; 3. Madelynn Behm, RR, 1:04.06

500 freestyle—1. MacLeod, RR, 5:46.80; 2. L. Pulkrabek, GFC, 5:47.55

200 freestyle relay—1. GF Central (Ljunggren, L. Pulkrabek, Grosz, E. Pulkrabek) 1:50.54

100 backstroke—1. Ljunggren, GFC, 1:15.11; 2. Danielson, RR, 1:18.84

400 freestyle relay—1. GF Central (L. Pulkrabek, Grosz, E. Pulkrabek, Ljunggren) 3:56.99; 2. GF Red River 3:58.37