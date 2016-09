Monday local scoreboard

EGF Senior High 16-23-25-21

Barnesville (kills-blocks-service aces)—Nicole Herbranson 15-1-1, Sheyenne Gunderson (17 assists), Allison Peterson 3-1-1, Ann Halverson 0-0-1, Kaitlyn Lentz 7-1-0, Elora Passa 4-5-0 (15 assists), Peyton Boom 9-4-2, Maddie Spilde 0-0-1

EGF Senior High (kills-blocks-service aces)—Megan Boman (25 digs), Tyra Chupka 0-0-2, McKenzie Anderson 1-0-3, Natalie Carlstrom 11-1-2, Kayla Nelson 2-2-0 (29 assists), Livia Pesch 3-1-2, Haylie Carlstrom 14-1-0, Hannah Gregerson 3-1-0, Julia Warmack 4-6-0

Sacred Heart 25-25-25,

Waubun 12-23-16

Sacred Heart (kills-blocks-service aces)—Ivy Edwards 7-0-0, Molly Hanson 0-0-4 (26 assists), Madeline Mitzel 5-0-0, Jessica Remer 13-0-4, Katelyn Rudolph 7-0-0

Waubun (kills-blocks-service aces)—Vanessa Spry 3-0-0, Josie Stevens (11 assists), Tessa Zima 2-0-0, Hanna Vanata 3-3-0

Goodridge-Grygla 25-25-25,

Red Lake Co. Central 15-14-19

Red Lake Co. Central (kills-blocks-service aces)—Calyssa Eskeli (7 assists),Megan Berberich (11 assists), Ashley Longtin 7-0-1, Kelsie Sirjord 3-0, Julia Bernstein 4-0-0

Goodridge-Grygla (kills-blocks-service aces)—Hannah Dietsch 3-1-6 (24 assists), Alaina Monson 0-0-2, Maci Bakken 7-0-0Ashlyn Henrickson 12-0-3 Trystan Jelle 6-1-0, Brooke Anderson 7-3-4

Warren-Alv-Oslo 25-25-25,

Hatton-Northwood 16-15-16

Warren-Alvarado-Oslo (kills-blocks-service aces)—Sydney Olson 14-0-4, Josie Chapman 11-0-0, Faith Porter 4-0-3, Teaira Chandler (30 assists)

Hatton-Northwood (kills-blocks-service aces)—Elizabeth Ostlie 4-0-2, Emily Carlson 4-0-0, Brittany Klevberg 3-0-3, Ashley Erickson (16 assists)

Crookston 25-25-25,

Norman East/U-H 23-22-23

Crookston (kills-blocks-service aces)—Kennedy Cwikla 10-0-0, Jenna Porter 8-0-0 (14 digs), Macy Strem (23 assists)

Norman Co.East/Ulen-Hitterdal (kills-blocks-service aces)—Regan Upsahl 8-0-2, Mariah Stueness 8-1-0, Claire Ellefson (9 assists), Ryah Upsahl (7 assists)

New Rockford-Shey. 25-25-25,

Four Winds-Minn. 11-8-18

Four Winds-Minnewaukan (kills-blocks-service aces)—n/a

New Rockford-Sheyenne (kills-blocks-service aces)—Rebecca Allmaras x-x-13, Alexis Lies (5 assists), Alicia Louters 15-x-4, Brianna Price (5 assists)

Boys soccer

6

Monday's results

Fargo South 3, Fargo Davies 2

Red River 4,

EGF Senior High 0

First half—1. RR, Luca Gardner (Parker Carroll) 7:45; 2. RR, Gardner (Reed Turner) 11:36; 3. RR, Turner (Carroll) 39:37

Second half—4. RR, Jonas Adams (Suraj Mager) 66:57

Goalie saves—RR: Blaiz Halverson 2; EGF: Blake Felch 5

Girls golf

6

West Fargo Invitational

At Village Green Course, Monday

Team totals

GF Red River 349, WF Sheyenne 360, Fargo Shanley 383, Fargo North 394, Wahpeton 397, Fargo Davies 409, Fargo South 423, Valley City 435, West Fargo 438

Top 10 individuals

1.(tie) Morgan Hetletved, RR, and Betsy Seaver, RR, 86; 3. Hilary Whalen, RR, 88; 4. (tie) Samantha Beltz, RR, Taiylor Ellingson, GFC, Maggie Manson, WFS, Kiana Baker, WFS, and Katie Brown, WFS, 89; 9. (tie) Jamie Singelmann, FN, and Olivia Koskela, South, 90

Other GFC scorers

Clara Hanson 116, Sofia McGee 116

Today was the first time we played in tough weather so our scores were a little higher usual. Today we had to have more mental strength in our game and bounce back after a bad shot or a bad hole. We had four girls in the 80s so that was a strong showing for us on a day like today. Seven girls qualified in individuals in the state tournament.

Cross country

6

Warroad Invitational

In Warroad, Minn., Monday

Girls team totals

Warroad 56, EGF Senior High 59, Roseau 64, International Falls 85

Top 3 individuals

1. Lexi Erickson, IF, 19:38; 2. Katherine Geist, Crookston, 19:41; 3. Ellie Nelson, R, 20:23

Boys team totals

International Falls 34, Roseau 45, Warroad 74, Bagley-Fosston 153, West Marshall 158, Lake of the Woods 186

Top 3 individuals

1. Brett Erickson, Ros, 17:30; 2. Cole Nowacki, East Grand Forks, 17:53; 3. John Cowman, IF, 18:03

Prep football

6

N.D. Class AAA poll

1. West Fargo (14) 3-0 70 pts

2. Bismarck 3-0 51

3. Bis. Century 2-1 43

4. Minot 2-1 30

5. Bis. Legacy 3-0 15

Others receiving votes: Dickinson (2-1)

N.D. Class AA poll

1. St. Mary's (12) 3-0 64 pts.

2. Valley City (1) 3-0 51

3. Beulah 2-1 28

4. Kindred 3-0 26

5. Fargo Shanley 2-1 25

Others receiving votes: Maple Valley-Enderlin (2-1)

Local golf

6

King's Walk

Parent-Child Championship

Sunday's results

Girls-Boys, 8-9

1. Reggie-Lauren Soholt, 41; 2. Mark-Silas Dusenbury, 42; 3. Ryan-Weston Bratrud, 46; 4. Dustin-Gavin Rude, 47; 5. Travis-Sophia Jergens, 52

Boys, 10-11

1. Scott-Aiden Rabideaux, 36; 2. (tie) Brandi-Sailor Kuenzel, 38; Brad-Carter Olson, 38; Jason-Zach Oehlke, 38; 5. Bill Thoreson-Drew Carpenter, 40

Girls 11-14

1. Mike-Jadyn Arel, 41; 2. Chris-Lydia Weippert, 44; 3. Doug-Madi Dulmage, 55; 4. Vicky-Libby Dulmage, 57

Boys 12-up

1. Zach-Justin Hinschberger, 35 (won tie break); 2. Jason-Austin Oehlke, 35; 3. Tom-Brady McGarry, 36; 4. Darin-Koby Kuenzel, 38; 5. Jack-Joe Bryan, 38