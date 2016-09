Saturday's scoreboard

Midway-Minto 12

M-M 0 0 6 6--12

C—Andy Rintala 1 run (pass failed)

C—Tristen Sott 42 fumble recovery (Austin Urlaub run)

C—Sott 22 run (Sott pass from Urlaub)

C—Urlaub 19 run (Urlaub run)

C—Urlaub 25 run (Rintala run)

C—Rintala 45 pass from Urlaub (Rintala run)

C—Tommy Enerson 39 fumble recovery (pass failed)

M—Logan Key 10 run (run failed)

C—Sott 51 run (pass failed)

M—Ogden Wasylow 74 pass from John Junrez (pass failed)

Individual leaders

RUSHING—C: Urlaub 11-123, Sott 4-79

PASSING—C: Urlaub 3-5-0, 85 yards

RECEIVING—C: Rintala 1-45

Late Friday

North Dakota

Richland 40, Hatton-Northwood 20

New Rockford-Sheyenne 52, North Border 30

Minot 42, Jamestown 7

Watford City 24, Stanley-Powers Lake 20

Richardton-Taylor/Hebron 30, Mott-Regent 22

Mohall-L-S 32, Kenmare-B-BC 18

Trenton/Trinity Christian 63, Ray 12

Divide County 38, Parshall-White Shield 0

Tioga 36, New Town 6

Hettinger-Scranton 40, Beach 8

Minnesota

United North Central 40, Pelican Rapids 0

Aitkin 21, Duluth Denfeld 16

Nevis 26, Kelliher-Northome 0

Wadena-Deer Creek 26, Long Prairie-Grey Eagle 14

Blackduck 32, Red Lake 8

St. Cloud Tech 28, Sartell 7

North Star 56,

Drayton/V-E 8

N. Star 30 18 0 8--56

D/VE 0 0 8 0--8

NS—Gavin Miller 45 run (Miller pass from Jayden Komrosky)

NS—Miller 3 run (Cole Senkyr run)

NS—Devin Dugdale 2 run (Senkyr run)

NS—Jeremiah Hill 10 pass from Komrosky (PAT failed)

NS—Cenkyr 5 run (PAT good)

NS—Dugdale 30 run (PAT vailed)

NS—Hunter Borgztad 15 run (PAT failed)

D/VE—Anders Rose 5 run (Sayler Jensen run)

NS—Miller 2 run (PAT failed)

Ada-Borup 42,

Northern Freeze 14

Ada-B 12 12 18 0--42

Freeze 0 0 0 14--14

AB—Zach Pelzman 55 punt return (run failed)

AB—Pelzman 35 run (run failed)

AB—Jared Brainard 1 run (pass failed)

AB—Mason Miller 48 pass from Brainard (pass failed)

AB—Pelzman 3 run (pass failed)

AB—Pelzman 11 run (run failed)

AB—Brett Fetting 3 run (run failed)

NF—Jonah Underdahl 25 pass from Eli Johnson (run failed)

NF—Zak Anderson 7 run (Ty Anderson run)

Park Rapids 27,

Thief R. Falls 7

TRF 7 0 0 0--7

PRapids 6 8 0 13--27

TRF—William Anderson 20 pass from Christian larson (Brayden Ivaniszyn kick)

PR—Zach Severtson 3 run (kick failed)

PR—Jake Dickinson 1 run (Jason Haas kick)

PR—Tanner Becker 1 run (run failed)

PR—Haas 5 run (Jarrett Johnson kick)

Individual leaders

RUSHING—TRF: Josh Bernier 12-52, Landon Kruckeberg 6-21; PR: Zach Severtson 16-126, Jake Dickinson 20-122

PASSING—TRF: Christian Larson 1-1-0, 20 yards; Brayden Johnson 2-9-0, 12 yards; PR: Dickinson 1-11-0, 4 yards

RECEIVING --TRF: William Anderson 1-20, Preston Kilen 1-8, Bernier 1-4; PR: Randall Scott 1-4

WF Sheyenne 41,

Devils Lake 33

D.Lake 0 7 7 19--33

WFS 7 14 7 13--41

WFS—Caleb Kuznia 6 run (Sean Fenelon kick)

WFS—Kuznia 79 pass from Keaton Mahnke (Fenelon kick)

WFS—Jason Gaulrapp 14 run (Fenelon kick)

DL—Zach Dahlen 34 pass from Jacob Mertens (kick good)

WFS—Hayden Reynolds 5 run (Fenelon kick)

DL—Dahlen 9 pass from Mertens (kick good)

WFS—Jesse Shorma 51 pass from Mahnke (Fenelon kick)

DL—Nik Desai 8 pass from Mertens (kick good)

WFS—Reynolds 5 run (pass failed)

DL—Dahlen 16 pass from Mertens (kick blocked)

DL—Jacob Martin 4 pass from Mertens (kick blocked)

Individual leaders

RUSHING—DL: Joey Hornstein 7-33, Jacob Mertens 8-16; WFS: Jason Gaulrapp 16-86, Hayden Reynolds 11-60, Keaton Mahnke 9-58

PASSING—DL: Mertens 20-31-0, 289 yards; WFS: Mahnke 4-8-0, 174 yards

RECEIVING—DL: Zach Dahlen 11-196, Jacob Martin 3-48, Nik Desai 5-33; WFS: Caleb Kuznia 1-79, Jesse Shorma 1-51, Parker Sander 1-33

North Prairie 54,

Surrey 16

N.Prairie 22 18 14 0--54

Surrey 0 0 8 6--14

NP—Gabe Leonard 9 run (Leonard run)

NP—Garrett Munro 2 run (run failed)

NP—Alex Abrahamson 46 fumble return (Leonard run)

NP—Brody Cahill 21 run (run failed)

NP—Munro 46 interception return (run failed)

NP—Abrahamson 13 pass from Cahill (pass failed)

S—Ethan Campbell 70 kickoff return (Ryden Holien pass from Bryden Lee)

NP—Leonard 2 run (pass failed)

NP—Leonard 62 run (Grant Munro run)

S—Dalton Klein 47 pass from Lee (Campbell pass to Lee)

Highlights

RUSHING—NP: Gabe Leonard 14-128

PASSING—NP: Brody Cahill 5-10, 67 yards

St. John 50,

Drake-Anamoose 6

St. John 24 18 8 0--50

Dr-An 0 0 0 6--6

SJ—Dalton Prouty 38 interception return (Kyler McGillis run)

SJ—Bryor Parisien 94 run (Parisien run)

SJ—Izaiah Belgarde 45 pass from Parisien (Max Defender run)

SJ—Parisien 15 run (Defender run)

SJ—McGillis 15 run (PAT failed)

SJ—Parisien 62 run (PAT failed)

SJ—Dylan Davis 25 run (Defender run)

DA—Brett Filler 33 run (PAT failed)

Highlights

RUSHING—SJ: Bryor Parisien 6-241, Max Defender 7-97

PASSING—SJ: Parisien 1-1-0, 45 yards

RECEIVING --SJ: Izaiah Belgarde 1-45

Park River/F-L 60,

Oak Grove 26

O.Grove 6 12 0 8--26

PR/FL 16 30 8 6--60

PRFL—Jordan Omlie 27 pass from Jackson Hankey (Omlie run)

PRFL—Hankey 45 run (Andy Moe pass from Hankey)

OG—Bergstrom 22 pass from Bakkegaard (PAT failed)

PRFL—Hankey 1 run (Moe pass from Hankey)

PRFL—Omlie 39 pass from Hankey (PAT failed)

OG—Bergstrom 4 pass from Bakkegard (PAT failed)

PRFL—Moe 9 pass from Hankey (Omlie run)

OG—Hoggarth 55 kickoff return (PAT failed)

PRFL—Omlie 5 pass from Hankey (Moe pass from Hankey)

PRFL—Cole Clemetson 13 pass from Hankey (Omlie run)

OG—Landon Kjos 10 pass from Bakkegard (Alex Ruthfusz run)

PRFL—Adam Zavalney 42 interception return (PAT failed)

Highlights

RUSHING—PRFL: Hankey 247 yards

PASSING—PRFL: Hankey 197 yards passing

Auto racing

6

River Cities Speedway

John Seitz Memorial

Saturday's results

Not available when this edition of the Herald went to press. See full results on grandforksherald.com.

Late Friday

Midwest modifieds

First heat—1. Preston Carr; 2. Scott Zimmerman; 3. Austin Hunter

Second heat—1. Brock Gronwold; 2. Troy Randall; 3. Jeremy Castro

Third heat—1. Rick Hamel; 2. Darren Pfau; 3. Matt Schow

Fourth heat—1. Skyler Smith; 2. Jason Marks; 3. Eric Haugland

Fifth heat—1. Bryan Kakela; 2. Dale Kraling; 3. Les Schoon

Sixth heat—1. Reise Stenberg; 2. Cole Haugland; 3. Dean Eggebraaten

First B main—1. Lance Schill; 2. Todd Johnson; 3. Jason Halvorson

Second B main—1. Jess Brekke; 2. Rick Fehr; 3. Zach LaQua

Feature—1. Stenberg; 2. Hamel; 3. Gronwold; 4. Randall; 5. Kraling

Modifieds

First heat --1. Rick Delaine; 2. Aaron Olson; 3. David Carlson

Second heat --1 . Brian Strand; 2. Josh Thoennes; 3. Matt Gilbertson

Third heat—1. Aaron Holtan; 2. Alex Engelstad; 3. Jerome Guyot

Fourth heat—1. Zach Johnson; 2. Ryan Schroeder; 3. Ryan Kerelut

Fifth heat—Bryan Dyrdahl; 2. Cody Skytland; 3. Richard Jacobson

First B main—2. Blake Jegtvig; 2. Scott Greer; 3. Rich Pavliceck

Second B main—1. Bob Broking; 2. Morgan Ward; 3. Trevor Anderson

Feature—1. Johnson; 2. Gilbertson; 3. Dyrdahl; 4. Delaine; 5. Strand

Sprints

First heat—1. Nick Omdahl; 2. Mark Dobmeier; 3. Shane Roemeling

Second heat—1. Mitch Mack; 2. Chris Ranten; 3. Bob Martin

B main—1. Greg Nikitenko; 2. Tom Egeland; 3. Jordan Graham

Dash—1. Dusty Zomer; 2. Wade Nygaard; 3. Austin Pierce; 4. Casey Mack; 5. Jade Hastings; 6. Zach Wilde; 7. Jordan Adams; 8. Thomas Kennedy

Feature—1. Omdahl; 2. Dobmeier; 3. Ranten; 4. Casey Mack; 5. Pierce

Late models

First heat—1. Jake Redetzke; 2. Steve Laursen; 3. Cole Schill

Second heat—1. Jeff Wildung; 2. Jeff Massingill; 3. Mike Balcaen

Third heat—1. A.J. Diemel; 2. Don Shaw; 3. John Kaanta

Fourth heat—1. Curt Gelling; 2. Joey Pederson; 3. Lance Matthees

Fifth heat—1. Brad Seng; 2. Pat Doar; 3. Steffen Snare

Pole dash—1. Laursen; 2. Doar; 3. Gelling; 4. Diemel; 5. Shaw; 6. Redetzke; 7. Seng; 8. Matthees; 9. Aaron Turnbull; 10. Schill; 11. Massingill; 12. Kaanta; 13. Pederson; 14. Snare; 15. Balcaen

Prep volleyball

6

GF Red River 14-25-23-25-15,

North 25-17-25-17-9

Red River (kills-blocks-service aces)—Maggie Steffen 28-0-1, Hanna Schreiner 13-3-0, Kendra Bohm 8-5-2, Maddie Anderson 11-1-0, Lexi Robson 31 assists

North (kills-blocks-service aces)—Alexis Bachmeier 23-1-1, Elise Bakke 6-0-1, Maddi Holm 26 assists

WF Sheyenne 25-25-25,

Thief River Falls 17-15-20

WF Sheyenne (kills-blocks-service aces)—Kalli Hegerle 14-3-1 (15 assists), Jill Bledsoe 5-0-0, Holly Wolf 5-3-0

Thief River Falls (kills-blocks-service aces)—Kendra Wiggs 7-3-1, Janaka Erickson 7-0-0, Jennicca Leier 5-0-0, Brenna Schaefer 24 assists

Ruth Hayden Tournament of Roses

In Ada, Minn., Saturday

Kittson County Central over EGF Senior High 25-20, 25-13

Grygla-Goodridge over EGF Senior High 25-18, 26-24

EGF Senior High over Win-E-Mac 21-25, 26-24, 16-14

EGF Senior High over Fisher-Climax 25-22, 25-23

Northern Freeze over EGF Senior High 22-25, 25-19, 15-9