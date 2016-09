Friday's scoreboard

Maple Valley-Enderlin 38, Wahpeton 16

Linton-HMB 36, Kidder County 16

Park River/Fordville-Lankin 60, Fargo Oak Grove 26

Valley City 54, Turtle Mountain 14

Fargo North 28, Fargo Davies 27

West Fargo Sheyenne 41, Devils Lake 33

West Fargo 34, Fargo South 6

South Border 22, Central McLean 20

Des Lacs-Burlington 43, Heart River 13

Killdeer 40, Berthold-Our Redeemer's 13

Bottineau 36, Garrison 22

Grant County-Flasher 20, Bowman County 6

Napoleon-G-S 42, Center-Stanton 14

Bismarck St. Mary's 38, Beulah 13

Bismarck High 29, Dickinson 21

Velva-Sawyer 30, Southern McLean 0

Shiloh Christian 50, Strasburg-Zeeland 8

Bismarck Legacy 20, Williston 0

Minnesota

Dilworth-G-F 53, Breckenridge 22

Staples-Motley 26, Frazee 14

Park Rapids 27, Thief River Falls 7

Fergus Falls 28, Pequot Lakes 26

Ada-Borup 42, Northern Freeze 14

Bemidji 23, Sauk Rapids 19

Alexandria 36, Moorhead 14

Brainerd 28, St. Cloud Apollo 21

Underwood 48, Park Christian 0

Red River 30,

GF Central 6

RR 3 14 6 7--30

GFC 0 6 0 0--6

RR—Tyler Hoffarth 27 FG

RR—Mason Benefield 4 pass from Parker Wenzel (Hoffarth kick)

GFC—Michael Nelson 55 pass from Zack Murphy (kick failed)

RR—Joey Schindler 10 run (Hoffarth kick)

RR—Wenzel 23 run (pass failed)

RR—Schindler 8 run (Hoffarth kick)

Individual leaders

RUSHING—RR: Joey Schindler 16-83, Matt Laturnus 15-81, Parker Wenzel 3-25; GFC: Jace Carey 3-13, Dylan Nelson 5-9

PASSING—RR: Parker Wenzel 11-21-1, 118 yards; GFC: Zack Murphy 12-21-1, 95 yards; Carson Williams 1-2-0, 7 yards

RECEIVING—RR: Austin Slaughter 5-64, Devon Pope 4-33, Carlos Martin 1-17, Mason Benefield 1-4; GFC: Michael Nelson 1-55, Aaron Knutson 5-37, Jordan Lujin 4-12, Vinny Brooks 2-2, Zane Miller 1-(4)

Polk County West 41,

B/G-MR 7

B/G-MR 7 0 0 0—7

PCW 21 20 0 0—41

PCW—Pelon Pruneda 82 run; kick blocked

B/G-MR—Jordan Watson 38 run; Shaun Waage kick

PCW—Matt Knutson 4 run; Pruneda run

PCW—Paul Gapp 6 run; Will Rohrich kick

PCW—Gapp 10 run; kick failed

PCW—Matt Knutson 10 run; Rohrich kick

PCW—Evan Sczepanski 6 run; Rohrich kick

Individual leaders

RUSHING—B/G-MR: Jordan Watson 10-67, Tyler Isane 4-40, Dade Melby 7-25; PCW: Paul Gapp 15-169, Pelon Pruneda 8-162, Matt Knutson 13-89, Leo Carrizzalez 3-30

PASSING—B/G-MR: Tyler Isane 4-11-1, 83 yards; PCW: Evan Sczepanski 3-6-1, 43 yards

RECEIVING—B-G-MR: Dade Melby 2-23, Shawn Waage 1-28; PCW: Trea Byklum 1-17, Josh Wagner 1-13, Tristan Rowley 1-13

Perham 50,

EGF Senior High 0

EGF 0 0 0 0--0

Perham 20 0 24 6--50

P—Jensen Beachy 14 run (run failed)

P—Jack DeConcini 2 run (run failed)

P—Noah Christenson 29 interception return (DeConcini run)

P—DeConcini 1 run (DeConcini run)

P—DeConcini 2 run (Anthony Dahl run)

P—DeConcini 50 run (Jace Kovash run)

P—Connor Breitenfeldt 9 run (run failed)

Individual leaders

RUSHING—EGF: Dylan Selk 8-23, Ethan Trebil 14-21, Maguire Stanislawski 7-18; P: DeConcini 13-164, Tanner Knutson 6-64

PASSING—EGF: Selk 1-9-2, 9 yards; P: Beachy 2-5-0, 31 yards

RECEIVING—EGF: Aaron Havis 1-9; P: Ryan Dahl 1-17, Ty Moser 1-14

Detroit Lakes 47,

Roseau 0

Roseau 0 0 0 0--0

D. Lakes 14 20 7 6--47

DL—Ben Nordmark 35 run (Zane Freeman kick)

DL—Nordmark 71 run (Freeman kick)

DL—Nordmark 39 run (Freeman kick)

DL—Eli Brooks 14 pass from Jackson Haire (Freeman kick)

DL—Kai McLeod 17 pass from Haire (Freeman kick)

DL—Nordmark 8 run (Freeman kick)

DL—Brady Morris 5 run (Freeman kick)

Individual leaders

RUSHING—DL: Ben Nordmark 10-177; ROS: Cade Bakke 6-25

PASSING—DL: Jackson Haire 4-7-0, 50 yards

Kittson Co. Central 47,

Norman Co. West 0

NCW 0 0 0 0--0

KCC 7 14 13 13--47

KCC—Chris Holm 15 run (Jadyn Swenson kick)

KCC—Holm 35 run (Swenson kick)

KCC—Jacob Ristad 2 run (Swenson kick)

KCC—Spencer Billings 4 run (Swenson kick)

KCC—Alex Donaldson 48 run (kick failed)

KCC—Travis Rich 12 run (kick failed)

KCC—Rylie Stull 46 run (Swenson kick)

Individual leaders

RUSHING—KCC: Holm 10-128, Donaldson 13-81, Stull 3-64; NCW: Dustin Beliles 6-39, Verdis Barber 5-34

PASSING—KCC: Ristad 6-9-0, 51 yards; NCW: Miguel Garcia 1-8-2, 13 yards

RECEIVING—KCC: Bryden Swenson 3-25; NCW: Steele Armstrong 1-13

Hawley 56,

Warroad 22

Hawley 21 20 7 8--56

Warroad 0 0 8 14--22

H—Donnie Loegering 1 run (Loegering pass from Harrison Nord)

H—Trayton Cossette 15 run (Jonathon Schledt kick)

H—Wyatt Blakeway 19 run (Schledt kick)

H—Blake Omberg 8 run (Schledt kick)

H—Loegering 6 run (Schledt kick)

H—Cossette 10 run (run failed)

WAR—Noah Harren 9 run (Harren run)

H—Cossette 61 run (Schledt kick)

WAR—Tommy Vilaphone 55 run (pass failed)

H—Ben Burkel 25 run (Hunter Magnusson run)

WAR—Jaret Furuseth 33 run (Kip Knutson pass from Tristan Johnson)

Individual leaders

PASSING—HAW: Drew Thompson 4-6-0, 76 yards; WAR: Beau Wilmer 2-6-0, 19 yards

Harvey-WC 40,

Oakes 0

Oakes 0 0 0 0--0

Harvey-WC 6 14 20 0--40

HWC—Beck 7 run (kick failed)

HWC—Walker 47 interception return (kick failed)

HWC—Schimke 12 pass from Anderson (Ripplinger pass from Anderson)

HWC—Granger 44 pass from Anderson (kick failed

HWC—Beck 24 run (Granger pass from Anderson)

HWC—Walker 30 interception return (run failed)

Waubun 35,

Stephen-Argyle 0

S-A 0 0 0 0--0

Waubun 7 7 7 14--35

WAU—Peyton Syverson 45 run (Dayton Makey kick)

WAU—Mason Bartos 10 run (Makey kick)

WAU—Parker Syverson 22 run (Makey kick)

WAU—Jayden Heisler 3 run (Makey kick)

WAU—Parker Syverson 20 run (Makey kick)

Individual leaders

RUSHING—SA: Stoene Spilde 2-4; WAU: Peyton Syverson 15-126, Bartos 12-83, Parker Syverson 6-78

PASSING—SA: Chris McGlynn 1-8-0, 6 yards; WAU: Peyton Syverson 5-9-1, 56 yards

RECEIVING—SA: Wyatt Neuschwander 1-6; WAU: Makey 2-29, Bartos 1-14, Treston Spalla 1-10

Mahnomen 45,

Fertile-Beltrami 6

Mahnomen 8 14 23 0--45

Fertile-Bel. 0 6 0 0--6

MAH—Mitch Foss 1 run (Foss run)

FB—Jordan Van Den Einde 2 run (run failed)

MAH—Jon Starkey 7 run (Brian Schoenborn run)

MAH—Izaiah Asher 40 pass from Starkey (kick failed)

MAH—Mitch Foss 6 run (kick failed)

MAH—Charlie Coleman fumble recovery (Schoenborn kick)

MAH—Schoenborn fumble recovery (Sonny Wadena pass from Schoenborn)

Individual leaders

RUSHING—MAH: Schoenborn 13-102, Starkey 11-83, Foss 11-72; FB: Micah Tollefson 7-21

PASSING—MAH: Starkey 1-4-1, 40 yards; FB: Van Den Einde 7-12-0, 47 yards

RECEIVING—MAH: Asher 1-40; FB: Dylan Pearce 2-23, Gary Miettinen 1-18, Logan Wilebski 3-13

Warren-A-O 54,

CL-Bena 8

CLB 0 0 2 6--8

WAO 22 18 6 8--54

WAO—Jordan Anderson 11 run (Jackson Steer run)

WAO—Rudy Johnson 4 run (Mason Wang pass from Steer)

WAO—Anderson 32 run (kick failed)

WAO—Caleb Srnsky 2 run (run failed)

WAO—Johnson 37 pass from Steer (kick failed)

WAO—Anderson 54 run (pass failed)

WAO—Hunter Roller 45 interception return (run failed)

CLB—Safety

WAO—Brandon Miller 95 run (Gunnar Jorgenson run)

CLB—Jared Brown 1 run (run failed)

Individual leaders

RUSHING—WAO: Anderson 6-121, Roller 7-45, Johnson 4-19, Miller 2-91

PASSING—WAO: Steer 4-5-0, 89 yards

RECEIVING—WAO: Johnson 1-37, Mason Wang 2-34,

Goodridge-Grygla 24,

Win-E-Mac 12

W-E-M 6 0 6 0--12

G-Grygla 0 8 8 8--24

WEM—Kolton Stuhaug 29 run (pass failed)

GG—Dylan Manderud 1 run (Manderud run)

GG --Blaine Kriel 4 run (Kriel run)

WEM—Alec Kiecker 42 run (pass failed)

GG—Kriel 8 run (Kriel run)

Individual leaders

RUSHING—GG: Kriel 28-180, Manderud 15-79, Jaden Kiesow 16-73

Langdon-Munich 32,

Carrington 20

Lang-Mun 6 6 6 14--32

Carrington 0 8 0 12--20

LAN—Anfernee Economy 5 pass from Jacob Delvo (run failed)

CAR—Kaden Wolsky 1 run (Peyton Smith pass from Hayden Schmitz)

LAN—Chase Peebles 19 pass from Delvo (pass failed)

LAN—Connor Tetrault 1 run (pass failed)

LAN—Tetrault 24 pass from Delvo (Tetrault kick)

CAR—Schmitz 1 run (run failed)

LAN—Tetrault 16 run (Tetrault kick)

CAR—Jayden Rosenau 42 pass from Schmitz (pass failed)

Northern Cass 20,

Rugby 0

Rugby 0 0 0 0--0

NC 8 6 0 6--20

NC—Matt Wika 15 run (Isaiah Aaseby run)

NC—Wika 5 run (run failed)

NC—Andrew Jones 30 run (run failed)

Pillager 14,

Bagley 12

Pillager 0 6 0 8--14

Bagley 6 0 0 6--12

B—Lamarco Pemberton 34 pass from Ty Rolfson (pass failed)

P—Ridge Hunstad 6 run (run failed)

B—Rolfson 3 run (pass failed)

P—Hunstad 3 run (Hunstad run)

Individual leaders

RUSHING—P: Hunstad 19-135; B: Rolfson 12-66

PASSING—P: Joshua Doss 4-13-1, 69 yards; B: Rolfson 14-23-1, 180 yards

RECEIVING—P: Hunstad 2-40; B: Ben Thoma 6-96, Pemberton 5-56

Larimore 49,

Ellendale-E-K 23

EEK 2 7 6 8--23

Larimore 6 21 15 7--49

LAR—Monty Hendrickson 12 run (Caleb Hofer kick failed)

EEK—Safety

LAR—Royce Verkuehlen 14 pass from Jacob Tupa (Hofer kick)

LAR—Elijah Holter 68 pass from Tupa (Hofer kick)

EEK - Clayton Grueneich 72 run (Cole Goehring kick)

LAR—Verkuehlen 43 run (Hofer kick)

LAR—Verkuehlen 36 run (Hofer kick)

EEK—Lane Hanson 25 pass from Jacob DeWald (kick failed)

LAR—Hendrickson 7 pass from Tupa (Hendrickson run)

LAR—Verkuehlen 13 run (Hofer kick)

EEK - Brennen Vance 18 pass from Phillip Hagen

Individual Leaders

Rushing: LAR: Verkuehlen 16-159

Passing: LAR: Tupa 9-14-0, 178 yards

Receiving: LAR: Holter 5-138

Thompson 52,

Towner-GU 14

Thompson 16 14 16 6--52

Towner-GU 0 14 0 0--14

T—Cole Sorby 6 run (conversion good)

T—Calen Schwabe 103 interception return (conversion good)

T—Adam Diedrich 33 run (conversion failed)

TGU—Lane Bachmeier 15 pass from Kolter Schell (conversion failed)

TGU—Schell 74 pass from Tanner Schock (conversion good)

T—Schwabe 58 run (conversion good)

T—Diedrich 4 run (conversion good)

T—Diedrich 11 run (conversion good)

T—Hayden Overby 22 pass from Caydn Schwabe (kick failed)

Individual leaders

RUSHING—TGU: Schell 17-129; T: Diedrich 13-147, Calen Schwabe 8-129

Hillsboro-CV 16,

Central Cass 7

C. Cass 0 7 0 0--7

Hills-CV 6 2 8 0--16

HCV—Tayson Ambuehl 17 interception return (run failed)

CC—Andrew Jahnke 8 pass from Jonah Leitz (Hugo Zamarron kick)

HCV—Luke Hastings safety

HCV—Ambuehl 8 run (Ambuehl run)

Walker-H-A 38,

Red Lake Co. 14

WHA 7 10 14 7--38

RLC 0 6 0 8--14

WHA—Edgar Anderson 33 run (Anderson kick)

RLC—Matt Vettleson 1 run (run failed)

WHA—Ben Hed 47 pass from Kevin Smith (Anderson kick)

WHA—Anderson 24 field goal

WHA—Hunter Hed 17 pass from Ben Hed (kick failed)

WHA—Phil Kangas 9 pass from Smith (Jack Naugle pass from Smith)

WHA—Hunter Hed 67 run (Anderson kick)

RLC—Connor Lambert 6 run (Chris Longtin run)

Kindred 25,

Grafton 12

Kindred 13 0 6 6--25

Grafton 6 6 0 0--12

KIN—Nicky Zink 28 run (Brock Benson kick)

GRA—Hector Reyes 5 run (pass failed)

KIN—Benson 6 pass from Lingen (kick failed)

GRA—Reyes 6 run (run failed)

KIN—Huschka 5 run (kick failed)

KIN—Huschka 1 run

Milner-N. Sargent 49,

Lakota-E-DP 31

M-NS 6 14 14 15--49

L-E-DP 6 19 0 6--31

MNS—Zander Bauer 13 pass from Jacob Hanson (run failed)

LEDP—Hunter Gibson 1 run (kick failed)

MNS—Bauer 13 pass from Hanson (pass failed)

LEDP—Colton Berg 10 pass from Hunter Sand (Jaden Varnson kick)

MNS—Martinson 2 run (Drew Asche pass from Hanson)

LAK—Nathan Lorenz 1 run (kick failed)

MNS—Hanson 1 run (pass failed)

MNS—Hanson 40 run (Bauer pass from Hanson)

MNS—Hanson 5 run (Adam Neustel run)

MNS—Martinson 3 run (kick good)

LEDP—Sand 3 run (run failed)

Barnesville 60,

Crookston 20

Barnesville 21 20 12 7--60

Crookston 0 13 0 7--20

BAR—Connor John 25 run (Jack Trowbridge kick)

BAR—Brady Tweeton 10 run (Trowbridge kick)

BAR—Tweeton 3 run (Trowbridge kick)

BAR—Tweeton 78 run (kick failed)

BAR—Brady Martz 1 run (Tharaldson run)

CRO—Cade Salentine 3 run (Dane Anderson kick)

BAR—Tweeton 74 run (kick failed)

CRO - Salentine 5 run (kick failed)

BAR—Martz 15 run (kick failed)

BAR—Chase Brenner 23 run (run failed)

CRO—Mason Wang 61 run (Anderson kick)

BAR—Matthew Bredman 21 run (Trowbridge kick)

Individual leaders

RUSHING—CRO: Salentine 20-73, Wang 7-90; BAR: Tweeton 8-212, Tharaldson 5-51

PASSING—CRO: Chris Wavra 4-14-1, 32 yards, Ethan Magsam 2-2-0, 10 yards; BAR: Caleb Stetz 0-1-0

RECEIVING—CRO: Blake Kawlewski 2-24

Hankinson 32,

Finley-S-H-P 14

HANK 0 20 6 6--32

FSHP 14 0 0 0--14

FSHP—Dillon Erickson 65 pass from Jackson Kamrud (pass failed)

FSHP—Carson Fetting 3 run (Erickson run)

HANK - Cody Mauch 15 pass from Mason Falk (Falk run)

HANK—Jaxon Mauch 71 pass from Falk (run failed)

HANK—C. Mauch 2 pass from Falk (run failed)

HANK—Hayden German 8 run (run failed)

HANK—German 5 run (pass failed)

Wyndmere-Lidg. 58,

May-Port-CG 20

M-P-CG 0 13 0 7--20

W-L 35 20 0 3--58

MPCG—Ismael Vasquez interception return (Jhony Jones kick)

WYN—Wyatt Harles 3 run (Jones kick)

WYN—Harles 3 run (Hunter Churchill run)

WYN—Charlie Moffet 2 pass from Harles (Jones kick)

WYN—Andres Vasquez 26 pass from Harles (Jones kick)

MPCG—Hanson 1 run (kick failed)

WYN—Cabe Chavez 2 run (kick failed)

WYN—Churchill 53 run (Jones kick)

MPCG—Rylee Groth 25 pass from Hanson (Nicholas Rexine kick)

WYN—Vasquez 5 pass from Harles (Jones kick)

WYN—Jones 18 field goal

MPCG—Tobias Sheets 43 pass from Hanson (Rexine kick)

Lake Park-Aud. 16,

Fosston 10

Fosston 0 10 0 0--10

LP-A 0 8 0 8--16

FOS—Brett Sundquist 20 run (Karsten Broadley kick)

LPA—Carter Raaen 62 run (Will James run)

FOS—Broadley 33 field goal

LPA—Mitch Hall 30 run (Teddy Schauer run)

Norman Co. East/U-H 20,

Clearbrook-Gonvick 8

C-G 8 0 0 0--8

NCE/U-H 0 8 6 6--20

CG—Tristan Bakke 48 run (Bakke run)

NCE—Brady Sirjord 2 run (Sirjord run)

NCE—Noah Klemetson 45 fumble return (PAT failed)

NCE—Sirjord 2 run

Dickinson Trinity 54,

Central Dakota 0

CD 0 0 0 0--0

DT 7 20 27 0--54

DT—Sicker 45 pass from Jones (Scherr kick)

DT—Kuntz 33 pass from Jones (Scherr kick)

DT—Jones 41 run (Scherr kick)

DT—Kram 50 run (kick failed)

DT—Kuntz 45 run (kick failed)

DT—Kram 70 run (Kovash pass from Jones)

DT—Kuntz 35 pass from Jones (Scherr kick)

DT - Betes 25 run (kick failed)

Dunseith 24,

Benson County 22

BC 0 0 8 14--22

D 6 12 6 0--24

D—Gladue 15 run (PAT failed)

D—Parisien 3 run (PAT failed)

D—Two Hearts 50 pass from Gladue (PAT failed)

D—Peltier 3 run (PAT failed)

BC—S. Follman 8 run (Nelsen pass from Rice)

BC—Nelsen 45 pass from Rice (PAT failed)

BC—Nelsen 5 pass from Rice (Doornboos pass from Rice)

Prep volleyball

6

Late Thursday

Park River-F-L 25-25-25,

May-Port-C-G 20-20-22

Park River/Fordville-Lankin (kills-blocks-service aces)—Amy Seim 3--0-2, Elaina Swartz 7-2-0, Jenna Zavalney 27 assists, Gretchen Brummond 7-0-0, Taylor Dalbey 11-0-0

Mayville-Portland-CG (kills-blocks-service aces)—Erin Freeland 5-0-2, Cora McClenahen 8-1-0, Abby Freeland 1-2-2, Madisen Knudsvig 3-0-1, Katelin Grinde 3-0-0, Madeline Carr 2-0-0

Women's soccer

6

UND 0,

Western Illinois 0

Goalie saves—UND: Catherine Klein 5; WI: Ines Palmiero 5

Auto racing

6

River Cities Speedway

John Seitz Memorial

Friday's results

Race in progress when this edition of Herald went to press

Late Thursday

Streets

First heat—1. Rick Schulz; 2. Ryan Flaten; 3. Jeremy Gust

Second heat—1. Ryan Johnson; 2. Jonny Carter; 3. Adam Burrows

Third heat --1. Kyle Dykhoff; 2. Tommy Neihart; 3. Daniel Aberle

Fourth heat—1. Jordan Tollackson; 2. Travis Robertson; 3. Hunter Carter

B main—1. James Meagher; 2. Dan McNamee; 3. Chase Boen

Feature—1. Johnson; 2. J. Carter; 3. Robertson; 4. Flaten; 5. Burrows

Midwest modifieds

First heat—1. Brock Gronwold; 2. Matt Schow; 3. Jess Brekke

Second heat—1. Reise Stenberg; 2. Nate Reynolds; 3. Ryan Schow

Third heat—1. Hunter Hougard; 2. Aaron BlackLance; 3. Dale Kraling

Fourth heat—1. Preston Carr; 2. Jason Strand; 3. Justin Olson

Fifth heat—1. Rick Hamel; 2. Roy Randall; 3. Mike Nichols

First B main—1. Darren Pfau; 2. Scott Vasichek; 3. Tanner Armstrong

Second B main—1. Les Schoon; 2. Bret Schmidt; 3. Skyler Smith

Feature—1. Carr; 2. Hamel; 3. Stenberg; 4. M. Schow; 5. Pfau

Sprints

First heat—1. Mark Dobmeier; 2. Zach Wilde; 3. Mitch Mack

Second heat—1. Bob Martin; 2. Wade Nygaard; 3. Thomas Kennedy

Third heat—1. Casey Mack; 2. Greg Nikitenko; 3. Austin Pierce

Feature—1. Kennedy; 2. C. Mack; 3. Dobmeier; 4. Nygaard; 5. Pierce

Late models

First heat—1. Nick Anvelink; 2. Zach Naastad; 3. A.J. Diemel

Second heat—1. David McDonald; 2. Steve Anderson; 3. Aaron Turnbull

Third heat—1. Brad Seng; 2. Dustin Strand; 3. Mike Martin

Fourth heat—1. Steve Laursen; 2. Don Shaw; 3. Bill Mooney

B main—1. Lance Matthees; 2. Chad Mahder; 3. Curt Gelling; 4. Bryan LePier

Feature—1. Strand; 2. Mooney; 3. McDonald; 4. Mahder; 5. Shaw; 6. Seng; 7. Laursen; 8. Naastad; 9. LePier; 10. Turnbull

College volleyball

6

Friday's results

Bemidji State over Minn.-Crookston 25-22, 25-14, 25-23

Tulane over UND 23-25, 25-18, 25-17, 27-29, 15-9

UND over East Tennessee State 25-16, 27-29, 19-25, 25-20, 15-10

NDSU over Montana 25-11, 25-17, 25-20