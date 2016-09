Thursday's prep sports scoreboard

GF Central (kills-blocks-service aces)—Destinee Miller 20 digs, Alyssa Lipsh 6-0-0, Chloe Woinarowicz 4 assists, 3 digs, Taylor White 4-0-0, Korri Gust 3-0-0

GF Red River 27-17-25-15-15,

Fargo Shanley 25-25-23-25-11

GF Red River (kills-blocks-service aces)—Maddie Anderson 9-1-0, Kendra Bohm 10-5-0, Alexis Brown 10-4-0, Maddie Johnson 12 digs, Lexi Robson 3-2-3, 55 assists, 14 digs,

Hanna Schreiner 12-3-1, Maggie Steffen 24-0-1, 26 digs

Fargo Shanley (kills-blocks-service aces)—Katie Roberts 7-0-0, 15 digs, Kylie Kanwischer 7-5-0, Caira Berg 9-2-0, Julia Vetter 35 assists, Emily Dietz 10-1-0

Lake of the Woods 25-25-25-20-15,

EGF Senior High 18-21-27-25-3

Lake of the Woods (kills-blocks-service aces)—Alcia Draper 47 digs, Bayleigh Lucek 2-1-2, Jordan Sonstegard 11-3-3 (20 digs), Jourdan Aery 6-0-0, Kierra Krause 29 assists, Makenzie Hancharyk 18 assists, Marissa Johnson 14-4-1, Sonia Stimpfl 6-5-0, Tessa Solo 11-1-0

EGF Senior High (kills-blocks-service aces)—Megan Boman 0-0-2 (19 digs), McKenzie Anderson 0-0-2, Natalie Carlstrom 6-0-0, Kayla Nelson 0-2-1 (26 assists, 13 digs), Livia Pesch 0-4-0, Haylie Carlstrom 9-0-0, Lauren Hedlund 3-2-0, Julia Warmack 11-1-0

EGF Sacred Heart 25-25-25,

Crookston 21-14-14

Sacred Heart (kills-blocks-service aces)—Ivy Edwards 8-x-4, Molly Hanson x-x-6, 24 assists, Madeline Mitzel 9-x-x, Jessica Remer 11-x-x

Crookston (kills-blocks-service aces)—Macy Strem 0-0-2, 7 assists, Jenna Porter 4-0-0, Rachel Hefta 4-0-0

Griggs Co. Central 25-25-25,

Cavalier 23-11-18

Cavalier (kills-blocks-service aces)—Haydee Krieg 6-2-5, Jaiden Erlendson 4-0-0, Clarissa Hartz 4-0-0, Peyton LeTexier 8 assists, 4 aces

Griggs County Central (kills-blocks-service aces)—Daphne Kenninger 4-0-5, Kayla Kenninger 2-1-0, Ella Stokka 5-1-0, Kayce Saxberg 4-0-0, Cortney Hornung 22 assists, 10 digs, Alicia Larsgaard 11-2-4

Drayton-V-E 25-25-25,

Hillsboro-CV 23-21-20

Drayton/Valley-Edinburg (kill-blocks-service aces)—Hailey Jackson 6-0-3, Laiken Larson 6-0-4, Emily Swanson 24 assists, Taylor Reilly 14-4-0,

Hillsboro-Central Valley (kills-blocks-service aces)—Ashley Wright 7-0-0 (13 assists), Katja Berge 5-4-2 (9 assists), Kinsey Allen 5-1-0, Karlee Johnson 6-0-1

Finley-S-H-P 25-25-26,

North Border 18-16-24

North Border (kills-blocks-service aces)—Natalie Carignan 3-x-1, 13 assists, Haylee Christianson 3-x-1, Taylor Thompson 2-x-x, Kaley Wessels 1-1-2, Hannah Johnson 2-x-x, Kenzie Carson 9 digs

Finley-Sharon/Hope-Page (kills-blocks-service aces)—Madison Christian 7-5-x, Cierra Jacobson 8-x-x, 9 digs, Dacotah Bergstrom 5-x-x, Jana Mehus 7-x-5, 23 assists, Zoie Breckheimer 13 digs

May-Port-C-G 25-25-25,

Park River-F-L 20-20-22

Park River/Fordville-Lankin (kills-blocks-service aces)—Amy Seim 3--0-2, Elaina Swartz 7-2-0, Jenna Zavalney 27 assists, Gretchen Brummond 7-0-0, Taylor Dalbey 11-0-0

Mayville-Portland-CG (kills-blocks-service aces)—Erin Freeland 5-0-2, Cora McClenahen 8-1-0, Abby Freeland 1-2-2, Madisen Knudsvig 3-0-1, Katelin Grinde 3-0-0, Madeline Carr 2-0-0

Grafton 25-25-25,

Hatton-Northwood 15-18-17

Grafton (kills-blocks-service aces)—Paige Rudnik 6-1-3, Anna Thompson 4-0-0,

Kaleigh DeGeldere 5-0-0, Sydney Carignan 7 assists

Hatton-Northwood (kills-blocks-service aces)—Grace Fladeland 5-0-2, Emily Carlson 4-0-0, Brittany Klevberg 2-0-3, Ashley Erickson 3-0-1

North Star 29-19-25-25,

Thompson 27-25-17-12

North Star (kills-blocks-service aces)—Madison Borstad 15 assists, 13 digs, Macey Kvilvang 15-5-0, Stephanie Miller 13 assists, 10 digs, Gabbie Miller 7-0-3

Thompson (kills-blocks-service aces)—Allie Ivesdal 9-0-3, 15 assists, 19 digs, Isatu Shirek 9-0-0, 29 digs, Kallen Dolleslager 7-2-0

Rugby 25-15-25-22-15,

Benson County 12-25-23-25-12

Benson County (kills-blocks-service aces)—Camee Wangler 23 assists, Danielle Schwanke 6-0-2, Erin Jorgenson 7-0-6, Kaylee Lybeck 11-2-0,

Rugby (kills-blocks-service aces)—Maria Blessum 18-9-0, 35 digs, Sara Stier 9-x-13, Madison Uhlenkamp 6-x-x, Jacque Blessum 6-8-0, Abby Volk 17 assists

Rolette-Wolford 25-25-25,

Four Winds-Minn. 14-12-8

Four Winds-Minnewaukan (kills-blocks-service aces)—Latasha Bellile 3-x-x, Darcie Longie 2-x-1, Whitney Littlewind 2 aces

Rolette-Wolford (kills-blocks-service aces)—Kinze Martinson 5-x-7, Emma Arstein x-x-10, Lynnsey Slaubaugh 7-3-x, Aspen Selvig 12 assists

Dunseith 25-25-25,

Lakota 14-19-20

Dunseith (kills-blocks-service aces)—McKenzie St. Claire 8-x-x, Shannon Smith 17 digs, 6 assists, Hailey Davis 47 assists, 4 aces, Brooke Henry 6-x-4, Emily Davis 6 assists

Lakota (kills-blocks-service aces)—Breanne Schmidt 3-1-x, 5 digs, Brooke Aronson 1 ace, Taylor Wittenhagen 1-1-x, 4 digs, Karlie Zacha 1-x-x, 10 digs, 3 assists, Samantha Schoberl 3 aces

Win-E-Mac 25-25-20-25,

Ada-Borup 16-17-25-15

Ada-Borup (kills-blocks-service aces)—Kora Kritzberger 10-x-x, Elizabeth Birkemeyer 9-x-x,

Win-E-Mac (kills-blocks-service aces)—Lauren Strom 9-0-0, Kylie Stuhaug 14 assists, Maci Hamre 21 assists, Olivia Simonson 16-3-5, Alayna Espeseth 12-2-2

Badger-G-MR 25-25-25,

Northern Freeze 23-14-13

Northern Freeze (kills-blocks-service aces)—Jaelyn Spilde 2-x-x, 15 assists, Keylee Dahl 7-x-x, Brita Swenson 5-x-1, Samantha Krohn 7-x-1

Badger-Greenbush-Middle River (kills-blocks-service aces)—Emmie Jacobson 14-x-x, Carly Mekash 6-x-x, Brenna Dallager 7-x-1, Maddi Janicke 7-x-2, Alyssa Kilen 11 assists,

Danielle Hoyer 2-3-x, Kjerstie Lieberg 20 assists

Clearbrook-Gonvick 25-25-25,

Kelliher-Northome 16-22-15

Clearbrook-Gonvick (kills-blocks-service aces)—Brynn Hetland 2-0-2, Darby Riley 0-2-0, Alison Johnson 4 assists, Liz Bodensteiner 5-7-0, Cami Johnson 5 assists, Madelynne Faldet 2-1-1

Stephen-Argyle 25-25-25,

Red Lake CC 15-16-17

Red Lake Co. Central (kills-blocks-service aces)—Calyssa Eskeli 2-x-x, Megan Berberich x-x-3, 10 assists, Ashley Longtin 4-x-1, Kelsie Sirjord 2-x-x,

Stephen-Argyle (kills-blocks-service aces)—Abigail McGlynn 16-x-x, Savannah Riopelle 3-x-4, 12 assists, Jules Efta 2-x-2, 19 assists, Autumn Thompson 9-x-3, Abbey Johnson 5-x-x, Deborah Haugen 8-x-1

Warren-A-O 28-25-25,

Red Lake Falls 26-17-22

Red Lake Falls (kills-blocks-service aces)—Emma Duden 8-0-1, Megan LaCrosse 6-3-1 (10 assists), Madison Derosier 0-0-4 (4 assists), Malanna Boutain 5-0-0

Warren-Alvarado-Oslo (kills-blocks-service aces)—Sydney Olson 18-0-1, Josie Chapman 15-1-6, Faith Porter 7-2-0, Teaira Chandler 0-0-1 (34 assists)

Roseau 25-25-25,

Warroad 13-12-16

Roseau (kills-blocks-service aces)—Kacie Borowicz 6-0-2, Kiley Borowicz 19-0-4, Lyvia Moser 24 assists

Warroad (kills-blocks-service aces)—Marlie Johnston (5 assists), Kaitlyn Kotlowski 5-0-1, Caitlin Culleton 0-0-1 (4 assists)

Boys soccer

6

Thursday's results

West Fargo 9,

GF Central 0

First half—1. Mahamed Osman 4:00; 2. Osman 7:00; 3. Telvin Vah 18:00; 4. Zach Tang 20:00; 5. Jewan Mangar 22:00; 6. Osman 38:00

Second half—7. Osman 47:00; 8. Lucas Simon 50:00; 9. Claude Vyamungu 52:00

Goalie saves—GFC: Jackson Carr 6; WF: Seth Holm 3

Girls soccer

6

Thursday's results

Moorhead 6,

EGF Senior High 0

First half—1. Lauren Hodny (Allison Ulness) 12:00; 2. Hodny 14:00; 3. Rachel Nguyen (Madeline Etter) 29:00; 4. Jenna Schroeder (Cassidy Erickson) 39:00; 5. Erickson 39:42

Second half—6. Hodny 42:00

Goalie saves—EGF: Mckenzie Whalen 10; M: Marissa Herdt 6

Cross country

6

Grafton Maroon and Gold Meet

In Grafton, Thursday

Girls team totals

Hatton-Northwood-Thompson 43, Rugby 48, Devils Lake 90, Grafton 98, Langdon-Edmore-Munich 155, Wells County 180, Larimore 183, Harvey 194, Grand Forks Central JV 198, Pembina County North 206, Dunseith 207, Four Winds-Minnewaukan 222, Warwick 233

Top 3 individuals

1. Mackenzie Holkesvig, HNT, 20:33.41; 2. Lana Krack, HNT, 20:39.96; 3. Ramsey Brown, Devils Lake, 20:02.73

Boys team totals

Rugby 25, Hatton-Northwood-Thompson 29, Devils Lake 108, Grafton 127, Four Winds-Minnewaukan 139, Pembina County North 152, Landgon-Edmore-Munich 176, Dunseith 251, Larimore 288, Harvey 314, North Star 324, Barnes County North 336, Wells County 373

Top 3 individuals

1. Dawson Schepp, Rugby, 17:27.66; 2. Brett O'Connell, Rugby, 17:35.85; 3. Kadin Neppl, Rugby, 17:44.18

Boys tennis

6

Thursday's results

Fargo South 5,

GF Central 4

Singles

1. Davis Lawley, FS, over James Votava 6-1, 6-1; 2. Max Olson, FS, over Gary Wu 5-7, 6-4, 3-0 (ret.); 3. Kyle Stauss, GFC, over Connor Wieers 6-2, 6-3; 4. Noah Cieklinski, GFC, over Geoffrey Youngs 6-3, 6-2; 5. Austin Zurn, FS, over Gunnar Gibbs 6-3, 6-2; 6. Logan Sandberg, GFC, over Anthony Mitchell 3-6, 6-3, 6-1

Doubles

1. Lawley-Wieers, FS, over Votava-Stauss 6-2, 6-3; 2. Olson-Youngs, FS, over Cieklinski-Wu 4-6, 6-3, 6-3; 3. Rakeem Wright-Cole Spicer, GFC, over Alex Hetland-Carlson 6-0, 6-3

GF Red River 8,

Fargo Shanley 1

Singles

1. Jake Kuhlman, RR, over Damien O'Donnell 6-1, 6-0; 2. Kaden Johnson, RR, over Ben Traynor 6-7 (4), 6-0, 7-5; 3. Simon Murphy, RR, over Jonah Jelinski 7-6 (3), 3-0 (ret.); 4. Fin O'Donnell, Shan, over Gavin Loscheider 6-4, 3-6, 6-3; 5. Jack Lindgren, RR, over Adam Sayler 6-3, 6-3; 6. Stefan Curic, RR, over Jacob Jelinski 6-2, 7-6 (4)

Doubles

1 Kuhlman-Johnson, RR, over D. O'Donnell-Traynor 6-2, 6-4; 2. Prem Thakker-Loscheider, RR, over A. Sayler-Jonah Jelinski 6-3, 6-1; 3. Murphy-Lindgren, RR, over Michael Sayler-F. O'Donnell 6-3, 6-3

Girls tennis

6

Thursday's results

Crookston 5,

EGF Senior High 2

Singles

1. Allie Tiedemann, C, over Emma Dietrich 7-5, 2-6, 6-2; 2. Amy Follette, C, over Jenna Dietrich 6-2, 6-2; 3. Elise Tangquist, C, over Bailey McMahon 6-0, 6-2; 4. Maggie Dietrich, EGF, over Catherine Tiedemann 6-4, 6-4

Doubles

1.Jaden Cizakowski-Kendall Wahouske, C, over Tessa Birkholz-Kayla Partlow 6-1, 6-0; 2. Megan Flateland-Nissa Brekken, C, over Geena Boyom-McKenna Aitchison 6-4, 6-2. 3. Gracie Coulter-Delaney Aaker, EGF, over Elysa Christensen-Hanna Street 6-1, 4-6, 7-6