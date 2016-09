Tuesday night's local scoreboard

Fargo North 3, Fargo Davies 1

Fargo South 3, Valley City 2

West Fargo Sheyenne 3, Wahpeton 0

Fargo Oak Grove 3, Norman Co. West 0

Minnesota

Crookston 3, Red Lake Falls 0

Perham 3, Detroit Lakes 0

Dilworth-G-F 3, Wadena-Deer Creek 0

Park Rapids 3, Frazee 0

Crosby-Ironton 3, Isle 0

Alexandria 3, Fergus Falls 0

EGF Senior High 27-25-25,

GF Central 25-15-21

EGF Senior High (kills-blocks-service aces)—Megan Boman 0-0-2, Tyra Chupka 0-0-2, McKenzie Anderson 1-0-0 (19 digs), Natalie Carlstrom 8-0-1, Kayla Nelson 3-0-1 (25 assists), Livia Pesch 4-1-6, Haylie Carlstrom 8-1-0, Lauren Hedlund 3-1-0, Julia Warmack 9-1-0

GF Central (kills-blocks-service aces)—Heather Barth 0-0-0 (7 assists), Destinee Miller 1-0-0, Chloe Woinarowicz 1-0-1, Taylor White 2-1-0, Sadie McGee 5-0-0 (4 assists, 8 digs), Shayla Ouellete 3-1-0, Morgan Belgarde 1-0-0, Korri Gust 2-0-0, Ashley Bratvold 3-0-0

Sacred Heart 25-25-25,

Climax-Fisher 10-21-15

Climax-Fisher (kills-blocks-service aces)—Mikayla Vasek (16 assists), Sophie Love 5-0-0 (9 digs), Abbie Altepeter 5-0-0, Christina Cakebread 5-5-0

Sacred Heart (kills-blocks-service aces)—Anya Edwards (12 digs), Ivy Edwards 10-0-5, Molly Hanson (23 assists), Abby Smidt 0-0-4, Madeline Mitzel 5-0-0, Jessica Remer 9-0-0, Katelyn Rudolph 4-2-0

GF Red River 25-25-23-25,

Devils Lake 15-20-25-18

Devils Lake (kills-blocks-service aces)—Kyleigh Toso 3-5-0, Olivia Light 4-2-0, Mattisyn Barendt 8-3-3, Alex Palmer 2-0-0 (12 assists, 7 digs), Averi Ziegler 5-2-0

GF Red River (kills-blocks-service aces)—Maddie Anderson 17-0-0, Kendra Bohm 3-0-0, Alexis Brown 4-0-4, Maddie Johnson (14 digs), Lexi Robson (29 assists) , Hanna Schreiner 5-4-2, Maggie Steffen 16-2-1

Langdon-E-M 25-25-25,

Cavalier 6-5-7

Cavalier (kills-blocks-service aces)—Haydee Krieg 1-2-1, Clarissa Hartz 1-1-0

Langdon-Edmore-Munich (kills-blocks-service aces)—Rachel Hill 3-2-2 (31 assists), Sydney Ellingson (12 digs), Jordyn Worley 6-1-5, Arynn Crockett 5-0-4, Madi Hart 9-2-4, Callie Ronningen 8-1-2, Tara Hiller 5-1-0

Grafton 25-25-25,

Larimore 13-23-23

Larimore (kills-blocks-service aces)—n/a

Grafton (kills-blocks-service aces)—Fayqua El-Sarraf 3-0-0, Adriana Lee 7-0-3, Anna Thompson 5-2-2, Sydney Carignan 1-0-2 (7 assists)

North Border 25-25-25,

Midway-Minto 11-21-14

Midway-Minto (kills-blocks-service aces)—Jamye McMillian 3-2-0, Lydia Severson 0-0-3, Sara Goodoien 5-2-2, Olivia Wasylow 0-5-0, Morgan Hovde (21 digs)

North Border (kills-blocks-service aces)—Haylee Christianson 5-0-4, Taylor Thompson 2-1-0, Suzanne Wieler 1-0-0, Kaley Wessels 2-0-0 (10 digs), Hannah Johnson 9-0-1,Natalie Carignan 4-0-4 (20 assists), Jaidyn Volk 3-0-3

Thompson 14-23-26-25-15,

Hillsboro-CV 25-25-24-18-13

Hillsboro-Central Valley (kills-blocks-service aces)—Ashley Wright 11-0-0 (21 assists, 11 digs), Katja Berge 18-1-2 (17 assists), Kinsey Allen 7-3-0, Karlee Johnson 7-0-2

Thompson (kills-blocks-service aces)—Summer Brown 0-0-3, Caroline Nistler 0-0-5, Allie Ivesdal 9-0-2 (28 assists), Isatu Shirek 11-0-0, Taylor Zak 0-2-0, Kallen Dolleslager 9-0-0 (37 digs)

Benson County 25-25-25,

TGU 20-18-18

Towner-G-U (kills-blocks-service aces)—n/a

Benson County (kills-blocks-service aces)—Camee Wangler (7 assists), Erin Jorgenson 8-x-6, Kaylee Lybeck 6-3-4, Shelby King x-2-3

Lakota 25-25-25,

Four Winds-Minn. 10-13-14

Four Winds-Minnewaukan (kills-blocks-service aces)—Latasha Bellile 5-0-0, Talissa Ami 3-0-0, Darcie Longie 1-0-0

Lakota (kills-blocks-service aces)—Breanne Schmidt 7-1-0, Brooke Aronson 0-0-11, Alexandra Anderson (13 assists), Taylor Wittenhagen 4-0-10, Karlie Zacha 5-0-7, Briana Halberg 0-0-6, Stephanie Bartlett 9-1-0

Rolla 25-25-25,

Rolette-Wolford 19-19-16

Rolla (kills-blocks-service aces)—Keana Cahill 4-0-3, Samantha Nordmark 5-0-0,

Jacie Parisien 5-0-7 (16 assists), Jensen Moberg 9-0-0

Rolette-Wolford (kills-blocks-service aces)—Kinze Martinson 6-0-2, Lynnsey Slaubaugh 9-4-0, Aspen Selvig 0-0-2 (18 assists)

Rugby 25-23-25-25

St. John 15-25-13-13

Rugby (kills-blocks-service aces)—Sara Stier 10-0-11, Madison Uhlenkamp 5-0-11, Abby Volk (5 assists)

St. John (kills-blocks-service aces)—Taitum Pearson (26 digs) , Jorja Allery 0-0-4, Jocelyn Braunberger 8-0-3, Mhaddie Poitra 11-0-0, Justice Grant 0-0-3 (18 assists), Abby Anderson 4-0-0

Harvey-Wells Co. 18-25-25-25,

Kidder County 25-11-22-20

Kidder County (kills-blocks-service aces)—Sydney Olson 5-0-1, Grace Benz 6-2-0 (12 assists), Katie Silbernagel 4-2-1, Morgan Ziesch 9-4-0, Brittany Rath 6-1-0, Joslyn Magstadt 0-1-0, Kaylee Beachler (12 digs)

Harvey-Wells County (kills-blocks-service aces)—Rylee Heil 6-1-0 (20 digs), Karlie Docter 8-0-4, April Hagemeister 3-0-1 (28 assists), Kari Wolfe 13-2-6, Jaye Fike 3-0-1, Devany Stutlien 2-0-1, Andrea Buechler 2-0-0

Roseau 25-25-26,

B-G-MR 11-21-24

Badger-Greenbush-Middle River (kills-blocks-service aces)—Emmie Jacobson 6-0-0, Carly Mekash 8-0-1, Maddi Janicke 7-0-0, Alyssa Kilen (13 assists), Kjerstie Lieberg 0-0-1 (12 assists)

Roseau (kills-blocks-service aces)—Erin Leverington 9-0-1, Kacie Borowicz 9-0-1, Kiley Borowicz 11-0-2 (14 assists), Lyvia Moser (16 assists), Rylie Bjerklie 8-3-0

Waubun 27-25-25,

Mahnomen 25-14-15

Waubun (kills-blocks-service aces)—Hannah Banata 8-7-1, Veronica Spry 6-1-0, Josie Stephens (35 assists)

Mahnomen (kills-blocks-service aces)—Lindsey Thompson 7-1-0, Maggie Hedstrom 3-0-2, Sydney Clark (10 assists), Abby Large 4-0-0

Win-E-Mac 25-25-25,

Red Lake CC 17-13-9

Win-E-Mac (kills-blocks-service aces)—Breanna Carroll 0-0-2, Kylie Stuhaug (12 assists), Maci Hamre (14 assists), Hannah Smeby 3-0-0, Olivia Simonson 12-0-3, Alayna Espeseth 7-0-0

Red Lake Co. Central (kills-blocks-service aces)—Calyssa Eskeli (8 assists), Megan Berberich (9 assists), Ashley Longtin 6-0-5, Kelsie Sirjord 7-0-0, Julia Bernstein 5-0-0

Stephen-Argyle 25-25-25,

Warren-A-O 15-21-15

Stephen-Argyle (kills-blocks-service aces)—Abigail McGlynn 13-4-1, Savannah Riopelle 2-3-5 (15 assists), Maddie Weberg (15 digs), Jules Efta 1-0-3 (16 assists), Deborah Haugen 9-2-0

Warren-Alvarado-Oslo (kills-blocks-service aces)—Sydney Olson 7-0-3, Josie Chapman 4-0-1 (13 digs), Holly Steer 5-0-0, Teaira Chandler (14 assists)

Goodridge-Grygla 25-25-25,

Warroad 18-23-22

Goodridge-Grygla (kills-blocks-service aces)—n/a

Warroad (kills-blocks-service aces)—Grace Eichenberger 5-3-0, Tiffani Foster 4-1-0, Marlee Johnston (8 assists)

Thief R. Falls 26-25-16-21-15,

Fosston 24-16-25-25-9

Thief River Falls (kills-blocks-service aces)—Kendra Wiggs 13-0-0, Jennica Leier 11-0-0, Brenna Schaefer 22 assists, Claire Mattson 19 assists, Janaka Erickson 15-0-3

Fosston (kills-blocks-service aces)—Lillie Manecke 6-0-0, Katie Hemmingsen 6 aces, Emily Curfman 18-0-4, Haley Swanson 31 assists

Kittson Co. Cent. 25-25-25,

Northern Freeze 11-14-8

Kittson County Central (kills-blocks-service aces)—Lexi Turn 5-0-5 (23 assists), Kiley Whitlock 4-0-0, Marlee Turn 4-1-0, Kasey Soliah 8-2-4

Northern Freeze (kills-blocks-service aces)—Jaelyn Spilde 3-0-0, Samantha Krohn 5-0-0

Lake of the Woods 25-25-25,

Cass Lake-Bena 8-16-18

Cass Lake-Bena (kills-blocks-service aces)—n/a

Lake of the Woods (kills-blocks-service aces)—Alcia Draper (32 digs), Jordan Sonstegard 0-3-0, Kierra Krause 0-0-5 (16 assists), Marissa Johnson 14-0-0, Sonia Stimpfl 0-4-0, Tessa Solo 17-0-4

Girls soccer

6

Tuesday's results

EGF Senior High 0,

Bemidji 0

Goalie saves—EGF: McKenzie Whalen 14; B: Laura Bieberdorf 5

Fergus Falls 4,

Crookston 1

First half—1. FF, Emma Daniels 14:08; 2. FF, Sophie Rausch 27:20

Second half—3. FF, Mady Eklund 52:30; 4. C, Hannah Emanuel 70:00; 5. FF, Grace Metcalf

Goalie saves—C: Brita Fagerlund 9; FF: Katie Ming 5

Boys soccer

6

Tuesday's results

EGF Senior High 0, Pelican Rapids 0, OT

Detroit Lakes 3, Crookston 2

Fargo Shanley 2, Fargo Davies 0

Fargo South 0, West Fargo Sheyenne 0

GF Red River 1,

Fargo North 0

Second half—1. RR, Mohamud Ahmed (Bassel El-Rewini)

Goalie saves—RR: Carter Krenelka 9; FN: Charles Thielman 15

Girls tennis

6

Tuesday's results

Moorhead 4,

EGF Senior High 3

Singles

1. Emma Dietrich, EGF, over Brenna Mjones 6-0, 6-; 2. Jenna Dietrich, EGF, over Isabelle 6-2, 7-5; 3. Anika Sethre Hoffstad, M, over Genna Boyum 7-6 (8-6), 4-6, 6-2; 4. Maggie Dietrich, EGF, over Cassie Jensen 6-1, 6-2

Doubles

1. Claire Rix-Sydney Mjoen, M, over Bailey McMahon-Kayla Partlow 6-4, 1-6, 6-3; 2. Rachel Craig-Brianna Jensen, M, over Tessa Birkholz-McKenna Aitchison 6-0, 6-0; 3. Azylan Lunak-Ava Kistner, M, over Delaney Aaker-Gracie Coulter 6-0, 6-2

Girls golf

6

GF Invitational

At King's Walk, Tuesday

Team totals

GF Red River 323, West Fargo Sheyenne 343, Fargo Shanley 374, Wahpeton 379, Fargo Davies 398, West Fargo 398, Fargo North 401, GF Central 425, Valley City 433, Fargo South 461

Top 10 individuals

1.Hilary Whalen, RR, 76; 2. Morgan Hetletved, RR, 78; 3. Allison Schmidt, WFS, 83; 4. (tie) Lily Bredemeier, RR, Anna Davison, FD, Kiana Baker, WFS, and Greta McArthur, Shan, 86; 8. Lexi Laframboise, RR, 85; 9. (tie) Betsy Seaver, RR, Olivia Koskela, South, and Maggie Manson, WFS, 86.

GFC scorers

Taiylor Ellingson 89, Clara Hanson 108, Haley Blixt 112, Sofia McGee 116

Prep football

6

N.D. polls

Class AAA (win-loss, first-place votes in parentheses, points)—1. West Fargo 2-0 (11), 59; 2. Bismarck High 2-0 (1), 47; 3. Bismarck Century 1-1, 32; 4. Minot 1-1, 17; 5. Bismarck Legacy 2-0, 11. Others receiving votes: Dickinson 2-0), Fargo South (1-1), West Fargo Sheyenne (1-1).

Class AA—1. Bismarck St. Mary's 2-0 (11), 55; 2. Beulah 2-0, 39; 3. Valley City 2-0, 36; 4. Kindred 2-0, 18; 5. Fargo Shanley 1-1, 16. Others receiving votes: Dickinson Trinity (1-1).