Thursday's local scoreboard

Prep football

Thursday’s results

Barnesville 26, Ottertail Central 14

Detroit Lakes 18, Little Falls 3

MACCRAY 52, Park Christian 12

United North Central 16, Park Rapids 13

Wheaton/H-N 32, Rothsay 28

EGF Senior High 14, Crookston 6

C 6 0 0 0--6

EGF 7 7 0 0--14

EGF -- Nick Derrick 3 run (Dylan Selk kick)

C -- Cade Salentine 90 kickoff return (kick blocked)

EGF -- Ethan Trebil 13 run (Selk kick)

Individual leaders

RUSHING -- C: Cade Salentine 13-61, Jaden Lubarski 1-9; EGF: Ethan Trebil 13-98, Dylan Selk 18-69, Nick Derrick 9-30, Jackson Galstad 6-24

PASSING -- C: Chris Wavra 11-19-0, 113 yards; Matt Garmen 0-1-1, 0 yards; EGF: Selk 1-2-0, 12 yards

RECEIVING -- C: Blake Kawlewski 4-33, Zach Markovich 3-28, Garmen 1-32, Jaden Lubarski 3-20; EGF: Derrick 1-12

Clearbrook-Gonvick 48, Norman West 8

C-G 16 12 6 14--48

NCW 0 0 8 0--8

CG -- Ethan Doman 7 run (Trevor Rogstad pass from Doman)

CG -- Doman 23 run (Rogstad run)

CG -- Nathaniel Dahl 23 pass from Doman (pass failed)

CG -- Tristan Bakke 70 run (pass failed)

CG -- Bakke 2 run (kick failed)

NCW -- Miguel Garcia 2 run (Garcia run)

CG - Damon Bakke 3 run (Hunters Ehlers kick)

CG - D. Bakke 64 run (Ehlers)

Stephen-Argyle 49, Norman Co. East/U-H 30

S-A 14 14 14 7--49

NCE-UH 16 0 0 14--30

SA -- Chris McGlynn 14 blocked punt return (Isaac Mills kick)

NCE -- Toby Bjerklie 45 run (pass good)

SA -- Josten Hoeper 46 run (Mills kick)

NCE -- Brett Braseth 76 run (Braseth run)

SA -- McGlynn 5 run (Mills kick)

SA -- Kyler Szczepanski 2 run (Mills kick)

SA -- Tom Gryskiewicz 58 run (Mills kick)

SA - Hoeper 31 run (Mills kick)

NCE - Brady Sirjord 65 run (Sunny Resnick pass from Tate Maesse)

SA - Szczepanski 17 run (Mills kick)

NCE - Noah Klemetson 25 run (pass failed)

Pine River-Backus 26, Red Lake County 6

RLC 0 0 0 6--6

PRB 0 20 0 6--26

PRB -- Don Owen 3 run (pass failed)

PRB -- Owen 34 run (Tre Burdoyen pass from Spencer Richards)

PRB -- Mitchell Wynn 27 pass from Richards (run failed)

WAU -- Connor Lambert 9 run (run failed)

PRB -- Wynn 2 run (pass failed)

Waubun 32, Kittson Co. Central 21

WAU 0 14 6 12--32

KCC 7 0 7 7--21

KCC -- Alex Donaldson 7 run (Jadyn Swenson kick)

WAU -- Peyton Syverson 8 run (Mason Bartos run)

WAU -- Bartos 4 run (kick blocked)

WAU -- Syverson 5 run (run failed)

KCC -- Donaldson 9 run (Swenson kick)

WAU -- Syverson 4 run (kick blocked)

KCC -- Donaldson 50 run (Swenson kick)

WAU -- Bartos interception return (pass failed)

Individual leaders

RUSHING -- WAU: Syverson 18-71, Bartos 16-60; KCC: Donaldson 21-133

PASSING -- WAU: Syverson 11-53-1, 53 yards; KCC: Nick Johnson 3-4-1, 65 yards; Jacob Ristad 3-7-2, 18 yards

RECEIVING -- WAU: Parker Syverson 2-36; KCC: Bryden Swenson 4-71

Win-E-Mac 26, Northern Freeze 12

NF 0 0 0 12--12

WEM 0 14 12 0--26

WEM -- Kolton Stuhaug 2 run (pass failed)

WEM -- Emelian Kaya 25 pass from Mikah Olson (pass good)

WEM -- Kaya 3 run (pass failed)

WEM -- Kaya 20 pass from Olson (pass failed)

NF -- Zach Underberg 6 run (pass failed)

NF -- Ty Anderson 80 run (run failed)

Ada-Borup 39, Warren-A-O 27

WAO 6 0 14 7--27

A-B 14 12 0 13--39

AB -- Zach Pelzman 2 run (Tanner Somers pass from Jared Brainard)

AB -- Bryce Nitschke 18 pass from Brainard (run failed)

WAO -- Rudy Johnson 48 fumble recovery (run failed)

AB -- Pelzman 30 run (run failed)

AB -- Pelzman 20 run (run failed)

WAO -- Hunter Roller 60 run (Jackson Steer run)

WAO -- Steer 1 run (pass failed)

AB -- Pelzman 3 run (run failed)

AB -- Nitschke 55 punt return (Nick Hagan kick)

WAO -- Steer 1 run (#61 kick)

Individual statistics

PASSING: AB: Jared Brainard 15-21-0, 129 yards

RUSHING: AB: Zach Pelzman 29-219

RECEIVING: AB: Bryce Nitschke 6-61

Boys soccer

Thursday’s results

West Fargo 7, Red River 2

First half -- 1. RR, Reed Turner (Mohammed Ahmed) 9:00; 2. WF, Mahamed Osman 11:00; 3. WF, Telvin Van 15:00; 4. WF, Claude Vyamungu 25:00; 5. WF, Osman 32:00

Second half -- 6. WF, Lucas Simon 52:00; 7. Van 58:00; 8. WF, Jared Weninger 65:00; 9. RR, Mohamud Yahye (Brett Leake) 70:00

Goalie saves -- RR: Blaiz Halverson 8; WF: Bryce McKinnon 7

GF Central 1, Fargo North 1

First half -- 1. GFC, Brendyn Lafferty (pk) 9:00

Second half -- 2. FN, Karson Speiss (pk) 58:00

Goalie saves -- GFC: Jackson Carr 2: FN: Charles Thielman 4

Cross country

Thief River Falls Invitational

In Thief River Falls, Thursday

Girls team totals

EGF Senior High 32, Thief River Falls 39, Warroad 49

Top 3 individuals

1. Jerzee Finstad, TRF, 19:09.68. 2. Katherine Geist, CRO, 19:41.95; 3. McKenna Langrud, EGF, 20:18.62

EGF Senior High scorers

Marin Garrett 20:18, McKenna Garrett 21:19, Kassidy Allard 21:39, Allison Taylor 25:01

Boys team totals

Ada-Borup/Norman Co. West 20, Thief River Falls 49, Warroad 57

Top 3 individuals

1. Christian Sterton, ADA, 16:48.99; 2. Zach Heppner, WAR, 17:04.49; 3. Cole Nowacki, EGF, 17:17.14

EGF Senior High scorers

Ben Regorroh 17:57.90

Boys tennis

Thursday’s results

GF Central 7, Fargo North 2

Singles

1. Ben Swanson, FN, over James Votava 7-5, 6-4; 2. Kyle Stauss, GFC, over Ben Laber 6-2, 6-1; 3. Noah Cieklinski, GFC, over Michael Hallquist 6-2, 6-2; 4. Gunnar Gibbs, GFC, over Mitchell Dummer 6-4, 6-3; 5. Cole Spicer, GFC, over Brett Skeldum 6-1, 6-0; 6. Logan Sandberg, GFC, over Ian Berg 6-3, 6-0

Doubles

1.Votava/Stauss, GFC, over Laber/Logan Strand 6-4, 6-3; 2. Swanson/Hallquist, FN, over Cieklinski/Rakeem Wright 6-3, 7-6 (8-6); 3. Gibbs/Spicer, GFC, over Dummer/Jacob Shelver 6-1, 6-2

Red River 9, Fargo Davies 0

Singles

1.Jake Kuhlman, RR, over Zach Diekman 6-0, 6-0; 2. Kaden Johnson, RR, over Kareem Kamel 6-0, 6-4; 3. Simon Murphy, RR, over Nate Eslinger 6-3, 6-4; 4. Gavin Loscheider, RR, over Brandon Noll 6-3, 6-1; 5. Jack Lindgren, RR, over Tre Johnson 6-1, 6-2; 6. Adam Durrani, RR, over Jacob Reith 7-5, 6-1

Doubles

1.Kuhlman-Johnson, RR, over Diekman-Kamel 6-0, 6-2; 2. Prem Thakker-Stefan Curic, RR, over Eslinger-Noll 6-3, 6-4; 3. Michael Anderson-Sam Rath, RR, over Jack Wanzek-Drew Fleming 6-3, 6-1

Girls tennis

Thursday’s results

Perham 5, EGF Senior High 2

Singles

1.Josie Beachy, P, over Emma Dietrich 6-0, 6-3; 2. Makayla Melvin, P, over Jenna Dietrich 6-4, 6-3; 3. Bre Schwartz, P, over Bailey McMahon 6-1, 6-1; 4. Maggie Dietrich, EGF, over Michelle Swyter 6-7 (2-7), 6-4, 10-8

Doubles

1.Caitlin Moulzolf/Mallory Weber, P, over Kayla Partlow/Tessa Birkholz 6-5, 7-5; 2. Ellie Birkeland/Kiera Radniecki, P, over Geena Boyum/McKenna Aitchison 6-4, 7-5; 3. Avery Beachy/Malia Groff, P, over Delaney Aaker/Gracie Coulter 6-4, 6-4

Pequot Lakes 4, EGF Senior High 3Singles

1.Emma Dietrich, EGF, over Mallory Goerges 3-6, 6-4, 10-2; 2. Alex Stone, PL, over Bailey McMahon 6-1, 6-2; 3. Alexis Lueck, PL, over Kayla Partlow 6-1, 6-0; 4. Maggie Dietrich, EGF, over Elli Saxerud 6-1, 6-4

Doubles

1.Tessa Birkholz/Jenna Dietrich, EGF, over Kayla Geike/Casside Herrlich, 6-2, 6-4; 2. Erin Bengston/Morgan Mudgett, PL, over Geena Boyum/McKenna Aitchison 6-2, 6-4; 3. Madeline Pluimer/Maddy Sherman, PL, over Delaney Aaker/Gracei Coulter 6-3, 6-1

Prep volleyball

Thursday’s results

Fargo Davies 3, Fargo South 0

Fargn North 3, Valley City 0

Fargo Shanley 3, Wahpeton 0

West Fargo Sheyenne 3, West Fargo 1

Northern Cass 3, Enderlin 0

Hankinson 3, Maple Valley 0

Hawley 3, Lake Park-Audubon 0

Park Rapids 3, Nevis 1

Walker-H-A 3, Cass Lake-Bena 0

Willmar 3, Fergus Falls 0

GF Red River 25-25-25,GF Central 16-12-16

GF Central (kills-blocks-service aces) -- Sadie McGee (3 assists), Shayla Ouellete 2-1-0, Alyssa Lipsh 2-0-0, Willow Rynestad 0-0-1, Korri Gust 0-0-1 (15 digs)

GF Red River (kills-blocks-service aces) -- Maddie Anderson 7-1-0, Kendra Bohm 9-0-0, Alexis Brown 8-0-1, Hannah Schreiner 4-1-1, Isabelle Fetsch 4-0-0, Ella Paul 0-0-2, Maddie Johnson 0-0-1 (11 digs), Lexi Robson 0-0-2 (25 assists), Maggie Steffen 8-1-1

Sacred Heart 25-25-25,Norman Co. West 8-7-13

Norman Co. West (kills-blocks-service aces) -- Elle Rufsvold 1-0-1, Aubrey Okroi 2-0-0, Korina Holte 1-0-0, Gracie Schilling (2 assists),

Sacred Heart (kills-blocks-service aces) -- Anya Edwards 0-0-3 (10 digs), Ivy Edwards 8-0-8, Molly Hanson 0-0-5 (23 assists), Madeline Mitzel 2-0-0, Sarah Kraft 2-0-0 Jessica Remer 8-0-5, Katelyn Rudolph 7-1-0

Devils Lake 25-25-25,Turtle Mountain 13-9-11

Devils Lake (kills-blocks-service aces) -- Madison Barendt 7-x-x, Jenna Windjue 9-x-x (17 assists), Kyleigh Toso 5-2-x, Olivia Light x-1-3, Alex Palmer x-x-8

Turtle Mountain (kills-blocks-service aces) -- Destiny Lattergrass 4-x-2, Faith Dionne 3-7-x, Taylor Keplin (25 assists)Langdon-E-M 25-25-25,Thompson 15-10-17

Langdon-Edmore-Munich (kills-blocks-service aces) -- Rachell Hill 2-0-2 (30 assists), Madi Hart 14-0-2, Callie Ronningen 10-1-6, Madi Pritchard 1-0-0, Arynn Crockett 3-0-1, Jordyn Worley 4-1-0, Sydney Ellingson 1-0-1 (20 digs)

Thompson (kills-blocks-service aces) -- Carrie Nistler 2-0-0 (14 digs), Erika Thorson (3 assists), Taylor Zak 3-4-0, Kailen Dolleslager 3-0-0

Central Cass 25-25-24-25,May-Port-CG 15-23-26-16

Central Cass (kills-blocks-service aces) -- Maddy Foss 15-1-5, Carlie Kieffer 11-2-1, Kenzie McKinnon 10-0-3, Emilie Cramer 9-0-0, Payton Richter (48 assists)

Mayville-Portland-CG (kills-blocks-service aces) -- Katelin Grinde 0-0-2, Madisen Knudsvig 8-0-0, Madison Carr 3-1-0, Erin Freeland 2-0-0, Abby Freeland 2-0-1 (13 assists), Cora McClenahen 1-2-0

Larimore 25-25-25,Midway-Minto 19-21-10

Larimore (kills-blocks-service aces) -- n/a

Midway-Minto (kills-blocks-service aces) -- Jamye McMillian 6-3-0, Lydia Severson (11 assists), Sara Goodoien 5-6-1, Jamie Thorvilson 0-0-4, Kaylee Maendel 3-0-2

North Border 25-25-25,Lakota 20-14-9

Lakota (kills-blocks-service aces) -- Breanne Schmidt 4-3-3 (14 dig),

Alexandra Anderson 4 assists (12 digs), Karlie Zacha 3-5-0 (16 digs), Stephanie Bartlett 2-2-8

North Border (kills-blocks-service aces) -- Taylor Thompson 7-0-0, Kenzie Carson 2-0-0 (9 digs), Kaley Wessels 5-0-0, Hannah Johnson 12-2-5 (15 digs), Natalie Carignan 2-0-12 (22 assists),Mandi Stark 0-0-5 (9 digs)

Drayton/V-E 25-25-25,Grafton 10-10-6

Grafton (kills-blocks-service aces) -- Anna Thompson 3-1-0, Adriana Lee 5-1-1, Sydney Carignan 2-0-2 (7 assists)

Drayton/Valley-Edinburg (kill-blocks-service aces) -- Rachel Jonasson 0-0-1 (17 digs), Sierra Jenson 9-0-0, Laiken Larson 6-4-5 (10 digs), Emily Swanson 1-3-6 (21 assists), Taylor Reilly 5-2-0

Carrington 25-25-25,Griggs CC 11-15-17

Griggs Co. Central (kills-blocks-service aces) -- Alicia Larsgaard 7-0-2, Courtney Horunung 14 assists

Carrington (kill-blocks-service aces) -- Maara Nelson 13-3-6, Harley Burgard 11-0-X, Gracie Page 2-0-X, Abigail Jarrett 27 assists

Benson County 25-25-25,Midkota 17-17-22

Midkota(kills-blocks-service aces) -- Mikayla Donohue 6-5-2, McKenna Frappier 4-0-0, Victoria Vollmers 6-4-2, Mariah Topp 4-1-0, Joslyn Hoyt 2-0-1, Jakenda Short 0-0-1 (13 assists)

Benson County (kills-blocks-service aces) -- Shelby King 2-3-3, Dani Schwanke 4-0-1, Erin Jorgenson 11-0-2, Kaylee Lybeck 6-1-5, Carnee Wangler (10 assists)

St. John 25-25-10-25,Rolette-Wolford 16-21-25-16

Rolette-Wolford (kills-blocks-service aces) -- Kinze Martinson 11-x-x, Emma Arstein x-x-4 (17 digs), Lynnsey Slaubaugh 10-x-x, Aspen Selvig (19 assists)

St. John (kills-blocks-service aces) -- Kirstien Fleetwood 7-x-2, Mhaddie Poitra 16-x-x, Justice Grant x-x-2 (27 assists),

Harvey-Wells County 25-25-25,Drake-Anamoose 14-18-11

Drake-Anamoose (kills-blocks-service aces) -- Kailey Lemer 6-2-0, Sam Martin 3-0-1, Bobbi Jo Kuntz (12 assists), Kenzie Volochenk 0-3-0, Lizzie Rotherham 0-2-0, Bethany Filler (15 digs)

Harvey-Wells County (kills-blocks-service aces) -- Rylee Heil 8-0-4, Karlie Dockter 9-0-0, April Hagemeister 0-0-1 (28 assists), Kari Wolfe 8-0-2, Jaye Fike 4-0-1, Devany Stutlien 0-1-0, Andrea Buechler 1-0-0

Roseau 25-25-25,Thief River Falls 23-23-19

Roseau (kills-blocks-service aces) -- Kacie Borowicz 5-x-x, Kiley Borowicz 13-x-2 (8 assists), Lyvia Moser (14 assists), Rylie Bjerklie 4-3-x

Thief River Falls (kills-blocks-service aces) -- Kylea Praska x-x-2, Jennica Leier x-3-x, Brenna Schaefer (18 assists), Maddie Stewart 6-x-1, Janaka Erickson 9-x-x

Crookston 25-16-25-25,Mahnomen 11-25-14-14

Mahnomen (kills-blocks-service aces) -- Lindsey Thompson 3-2-x, Lindsey Swiers (13 digs), Maggie Hedstrom 9-x-x, Sydney Clark (11 assists),

Crookston (kills-blocks-service aces) -- Macy Strem x-1-7 (27 assists, 14 digs), Amanda Trandem x-1-x, Kennedy Cwikla 8-x-x, Katelyn Wagner x-1-x

Fosston 25-25-25,Red Lake Co. Central 16-11-14

Red Lake Co. Central (kills-blocks-service aces) -- Megan Berberich (8 assists), Sydnie Gunderson 2-x-x, Ashley Longtin 5-x-2,Julia Bernstein x-x-1

Fosston (kills-blocks-service aces) -- Emily Curfman 10-x-x, Jordyn Manecke 7-x-x, Haley Swanson 7-x-3 (28 assists),

Bagley 24-26-25-18-15Clearbrook-Gonv. 26-24-18-25-11

Clearbrook-Gonvick (kills-blocks-service aces) -- Brynn Hetland 2-3-2, Alison Johnson x-x-2 (8 assists), Liz Bodensteiner 10-5-1, Lindsey Gray 1-x-x, Cami Johnson x-x-1 (13 assists) Madelynne Faldet 5-2-x,

Bagley (kills-blocks-service aces) -- NA

Goodridge-Grygla 23-25-25-25,Red L. Falls 25-10-10-12

Goodridge-Grygla (kills-blocks-service aces) -- Ashlyn Henrickson 21-0-4, Brooke Anderson 14-0-2, Trystan Jelle 6-0-0, Macy Bakken 0-0-5, Hannah Dietsch (40 assists)

Red Lake Falls (kills-blocks-service aces) -- Megan LaCrosse 2-5-1 (5 assists), Josie Huot 2-0-0, Madison Derosier 0-0-1, Malanna Boutain 6-0-0,

Local golf

Ray Richards

Women’s league

Thursday’s results

First flight -- Low gross: Martha Klevay; low putts: Martha Klevay; event: Darlene Schommer

Second flight -- Low gross: Sue Petterson; low putts: Bev Johnson; event: (tie) Bev Johnson, Nan Campbell

Third flight -- Low gross: Joyce Kramer; low putts: Joyce Kramer; event: Anne Putbrese

Fourth flight -- Low gross: Gail Solberg; low putts: (tie) Renae Huseby, Marcia Nordmark; event: Shirley Anderson

Auto racing

River Cities Speedway

Season points leaders

Sprints

Casey Mack 613; Austin Pierce 596; Wade Nygaard 585; Mark Dobmeier 574; Chris Ranten 556; Jordan Adams 543; Jade Hastings 535; Bob Martin 519; Mitch Mack 489

Late models

Dustin Strand 806; Brad Seng 774; Mike Balcaen 755; Shane Edginton 714; Zach Naastad 686; Brandon Fuller 625; Bill Mooney 619; Tom Corcoran 593; Steve Anderson 587; Steffen Snare 569

Midwest modifieds

Austin Hunter 583; Matt Schow 582; Lance Schill 569; Nate Reynolds 552; John Halvorson 541; Todd Johnson 536; Reise Stenberg 486; Dallas Brevik 456; Darren Pfau 437; Gary Nelson 405

Streets

Travis Robertson 643; Ryan Flaten 608; Dan McNamee 558; Bryce Reimer 534; Chase Boen 526; James Meagher 514; Nick Minske 502; Riley Gregoire 499; Matt Beehler 450

Women’s soccer

Thursday’s result

Minnesota-Crookston 1, Minnesota-Moorhead 0

College football

Thursday’s results

Winona State 68, Minn.-Crookston 0