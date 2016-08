TUESDAY SCOREBOARD

GF Red River 0

Boys' tennis

Tuesday's results

GF Central 8,

Fargo Davies 1

• James Votava, GFC, over Zach Diekman 6-3, 6-4; 2. Gary Wu, GFC, over Kareem Kamel 6-2, 6-3; 3. Kyle Stauss, GFC, over Nate Eslinger 6-1, 6-2; 4. Noah Cieklinski, GFC, over Brandon Noll 6-1, 6-3; 5. Gunnar Gibbs, GFC, over Tre Johnson 6-3, 4-6, 7-5; 6. Logan Sandberg, GFC, over Jacob Rieth 6-3, 6-7 (6-8),7-5

Doubles

• Votava/Cieklinski, GFC, over Diekman/Kamel 7-6 (7-3) 6-3; 2. Eslinger/Noll, FD, over Wu/Stauss 6-2, 2-6, 6-4; 3. Rakeem Wright/Cole Spicer, GFC, over Drew Fleming/Jack Wanzek 6-2, 6-3

GF Red River 9,

West Fargo 0

Singles

• Jake Kuhlman over Joe Beske 6-0, 6-0; 2. Kaden Johnson over Pad Kavasseri 6-0, 6-0; 3. Prem Thakker over Rishab Advani 6-3, 6-1; 4. Simon Murphy over Even Poppenhagen 6-3, 6-3; 5. Jack Lindgren over Het Mohta 6-3, 6-0; 6. Gavin Loscheider over Sohum Mallik 6-0, 6-0

Doubles

• Kuhlman-Johnson over Beske-Advani 6-1, 6-2; 2. Thakker-Stefan Curic over Kavasseri-Poppenhagen 6-1, 6-4; 3. Sam Rath-Adam Durrani over Mehta-Mallik 6-0, 6-3

Prep volleyball

Tuesday's results

Sebeka over Bagley 25-8, 25-8, 25-9

Win-E-Mac over Clearbrook-Gonvick 25-10, 25-9, 25-16

Ada-Borup over Barnesville 25-23, 15-25, 18-25, 25-19, 15-7

Dilworth-G-F over Detroit Lakes 20-25, 25-22, 25-17, 25-10

Blackduck over Bigfork 25-11, 16-25, 22-25, 25-23,15-11

Devils Lake 25-25-25,

GF Central 19-16-23

Devils Lake (kills-blocks-service aces)—Julie Hagen 5-1-0, Kyleigh Toso 5-0-1, Olivia Light 5-0-1, Mattisyn Barendt 8-1-1, Jenna Windjue 9-x-1 (22 assists), Averi Ziegler 5-0-1

GF Central (kills-blocks-service aces)—Taylor White 4-0-0, Sadie McGee 4-0-0 (8 assists), Shayla Ouellete 5-2-0, Willow Rynestad (16 digs), Korri Gust (16 digs), Ashley Bratvold 0-1-1

Senior High 25-25-25,

Warren-A-O 13-17-10

Warren-Alvarado-Oslo (kills-blocks-service aces)—Sydney Olson 4-0-2, Josie Chapman 4-0-0, Holly Steer 4-0-1, Teaira Chandler (6 assists)

EGF Senior High (kills-blocks-service aces)—Megan Boman 3-0-4, Tyra Chupka (10 digs), McKenzie Anderson 0-0-3, Natalie Carlstrom 1-0-2, Kayla Nelson 0-0-4 (25 assists), Livia Pesch 5-0-3, Haylie Carlstrom 6-1-0, Lauren Hedlund 3-1-0, Julia Warmack 15-2-0

Kittson Central 26-25-25,

Sacred Heart 24-23-23

Kittson County Central (kills-blocks-service aces)—Lexi Turn 0-0-1 (26 assists), Kiley Whitlock 4-2-0, Marlee Turn 9-2-0, Kasey Soliah 4-0-0, Tea Jerome 14-0-0

Sacred Heart (kills-blocks-service aces)—Molly Hanson (24 assists), Madeline Mitzel 8-2-0, Jessica Remer 9-1-1, Katelyn Rudolph 5-2-0, Anna Koponen 3-0-0

N. Border 25-25-21-23-17,

Grafton 16-22-25-25-15

North Border (kills-blocks-service aces)—Haylee Christianson 1-0-3, Kaley Wessels 5-0-0, Hannah Johnson 17-1-3, Natalie Carignan 2-0-10 (20 assists),

Grafton (kills-blocks-service aces)—Paige Rudnik 4-1-4, Adriana Lee 6-1-3, Eliza Carignan 4-0-3 (22 digs), Sydney Carignan 3-0-2 (20 assists)

Oak Grove 25-25-25

Hillsboro/CV 19-10-15

Oak Grove (kills-blocks-service aces)—Shelby Funfar 8-0-0, Marlee Holt 8-3-0, Emily Tiegen 8-3-0, Carly Benusa 0-3-0, Avery Zasada 0-0-3, Kelyn Johnson 0-0-2, Amanda Roller 0-0-2, Emily Card (29 assists)

Hillsboro/Central Valley (kills-blocks-service aces)—Katja Berge 4-0-0, Ashley Wright 2-0-0 (4 assists), Kinsey Allen 1-3-0, Janessa Ackerman 0-0-1, Karlee Johnson 0-2-0

Drayton/V-E 25-25-25,

Dakota Prairie 10-7-8

Drayton/Valley-Edinburg (kill-blocks-service aces)—Taylor Stegman 3-1-4, Laiken Larson 8-3-2, Emily Swanson 1-1-3 (14 assists), Taylor Reilly 7-2-0

Dakota Prairie (kills-blocks-service aces)—Carly Lippert 1-0-1, Ashley Quam 0-2-1, Paige Haakenson 0-1-1

Park River/F-L 25-25-25,

Lakota 11-20-7

Park River/Fordville-Lankin (kills-blocks-service aces)—Josephine Markusen 0-0-5, Bailey Beneda 10-3-0, Elaina Swartz 13-0-3, Jenna Zavalney 0-3-0 (25 assists), Gracyn Cole 0-1-3, Gretchen Brummond 0-1-0, Hannah Gordon 7-0-0

Lakota (kills-blocks-service aces)—Breanne Schmidt 4-0-2, Brooke Aronson 1-0-3, Alexandra Anderson (4 assists), Taylor Wittenhagen 0-2-0, Karlie Zacha (4 assists), Brian Halberg 1-0-0, Stephanie Bartlett 2-0-3

North Star 25-25-25,

Rugby 16-8-13

North Star (kills-blocks-service aces)—Peyton Halverson 6-0-0, Madison Borstad (13 assists), Macey Kvilvang 10-4-2, Stephanie Miller 0-0-4, Gabbie Miller 9-0-0

Rugby (kills-blocks-service aces)—Maria Blessum 5-0-0 (25 digs), Madison Uhlenkamp 5-8-0, Sara Stier 4-0-0 (20 digs), Alissa Volk 0-0-3 (9 assists)

Carrington 25-25-25,

Harvey-WC 13-11-19

Carrington (kills-blocks-service aces)—Maara Nelson 17-0-0 (15 digs), Emerson Hoornaert 8-1-2, Kadyn Mehring 7-0-3, Abigail Jarrett (28 assists)

Harvey-Wells County (kills-blocks-service aces)—Karlie Doctor 4-0-0, Jaye Fike 2-0-0, April Hagemeister (9 assists)

Fosston 25-23-25-25,

Crookston 23-25-15-17

Fosston (kills-blocks-service aces)—Taylor Kroening 4-1-3, Lillie Manecke 8-1-0, Emily Curfman 16-2-0 (18 digs), Kalli Schmidt 6-0-1, Jordyn Manecke 4-1-4, Haley Swanson 9-0-1 (29 assists)

Crookston (kills-blocks-service aces)—Macy Strem 0-0-8 (26 assists), Jenna Porter 10-0-0, Amanda Trandem 10-0-0, Kennedy Cwikla x-4-x, Teagen Carlstrom (21 digs),

Fertile-Beltrami 25-25-25

Red Lake Falls 12-10-15

Red Lake Falls (kills-blocks-service aces)—Emma Duden 1-1-0, Megan LaCrosse 0-1-1 (2 assists), ShyAnn Larson 0-0-1,

Fertile-Beltrami (kills-blocks-service aces)—Megan Bryn (20 assists), Lauren Harstad (14 assists), Bailey Mulcahy 5-1-4, Danielle Dufault 7-0-0, Jaden Christianson 16-2-0

Norman East/U-H 25-25-25,

Rothsay 19-21-17

Norman Co. East/U-H (kills-blocks-service aces)—Mariah Stueness 9-0-0, Brooke Miller 8-0-1, Ryah Upsahl 5-0-0 (11 assists), Alexa Mortenson 2-4-1, Claire Ellefson (11 assists)

Rothsay (kills-blocks-service aces)—n/a

Northern Freeze 25-25-26,

Warroad 16-19-24

Warroad (kills-blocks-service aces)—Marlie Johnston (11 assists), Grace Pederson 6-0-3, Grace Eichenberger 5-2-1, Caitlin Culleton (12 assists)

Northern Freeze (kills-blocks-service aces)—Jaelyn Spilde 2-0-1 (21 assists), Lexi Halvorson 6-1-1, Brita Swenson 7-0-1, Samantha Krohn 11-3-0

Roseau 11-25-25-20-15,

Park Rapids 25-19-20-25-11

Park Rapids (kills-blocks-service aces)—n/a

Roseau (kills-blocks-service aces)—Kacie Borowicz 7-0-2, Kiley Borowicz 26-1-1 (16 assists), Lyvia Moser 0-0-2 (17 assists), Rylie Bjerklie 9-3-0

Lake of the Woods 25-25-25,

Littlefork 19-9-19

Littlefork (kills-blocks-service aces)—n/a

Lake of the Woods (kills-blocks-service aces)—Jordan Sonstegard 6-5-10, Kierra Krause (24 assists), Marissa Johnson 9-0-0, Payton Marken 0-5-0, Sonia Stimpfl 7-5-0, Tessa Solo 8-0-0

College volleyball

Tuesday's result

South Dakota 25-25-23-25,

North Dakota 23-8-25-14

South Dakota (kills-blocks-service aces)—Audrey Reeg 13-0-0 (21 digs), Brittany Jessen 12-1-2 (39 assists, 19 digs), Kelly Law 10-0-0

North Dakota (kills-blocks-service aces)—Tamara Merseli 15-0-0 (13 digs), Jordan Vail 7-6-0, Faith Dooley 6-0-0, Chelsea Moser 0-5-2, Chai Pappa 0-0-2, Sydney Griffin 0-2-0 (19 assists), Sidney Mattson (17 assists), Alivia Fraase (19 digs)